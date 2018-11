Erfolgreich Wohnung verkaufen: 5 Tipps für Ihr Immobilieninserat

Sie werden immer beliebter: Immobilien als Wertanlage. Das erklärt auch die steigenden Preise, vor allem in Großstädten und Metropolen. So kostete der Quadratmeter 2012 noch rund 4.600 Euro in München, während Interessenten 2017 schon 7.500 Euro bezahlen mussten. Ein ähnliches Bild zeigt sich in Stuttgart, Frankfurt am Main oder Berlin. Wenn Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus verkaufen möchten, lohnt es sich, eine Anzeige zu schalten. Doch damit Ihre Immobilie ins rechte Licht gerückt wird, sollten Sie einige Dinge beachten. Erfahren Sie hier, wie Sie mit fünf einfachen Tipps Ihr Immobilieninserat optimieren.

Tipp #1: Machen Sie genaue Objektangaben

Bevor es ans Verkaufen geht, sollten Sie sich für mindestens ein Portal entscheiden. Gerade für Immobilien finden sich eine Reihe spezialisierter Anbieter von Onlineplattformen. Ist Ihre Entscheidung gefallen, finden Sie bei den meisten Anzeigenportalen vorgefertigte Checklisten, die Ihnen das Verkaufen erleichtern. Hier können mithilfe weniger Klicks beschreiben, wie Ihre Wohnung ausgestattet ist. Gibt es zum Beispiel einen Balkon oder einen Garten? Ist die Immobilie barrierefrei? Gleiches gilt für die Kosten: wie hoch sind Kaufpreis oder Abschlagszahlung? Mit möglichst detaillierten Objektangaben in Ihrem Immobilieninserat geben Sie den Interessenten einen genauen Einblick. Dadurch steigen auch die Aufrufe für Ihre Anzeige.

Tipp #2: Erstellen Sie hochwertige Bilder für Ihr Immobilieninserat

Bilder sagen mehr als tausend Wort – und Bilder sind Ihr Anzeigen-Aushängeschild. Denn sie sind das erste, was Interessenten beim Aufruf Ihres Inserats sehen. Halten Sie daher fest, was Ihre Immobilie in Ihren Augen auszeichnet. Das kann die großzügige Wohnküche sein, der heimelige Garten oder das lichtdurchflutete Badezimmer. Entscheidend ist, dass alle Aufnahmen qualitativ hochwertig sind und Sie sie bei Tageslicht erstellen. Auf diese Weise vermitteln Sie den Suchenden einen bildlichen Eindruck Ihrer Immobilie und das Gefühl, darin zu wohnen.

Tipp #3: Legen Sie ein Augenmerk auf den Anzeigentitel

Der Titel Ihres Immobilieninserats ist Ihr Aufmerksamkeitsgarant. Deswegen sollte er möglichst aussagekräftig gewählt sein, damit Sie sich von anderen Anzeigen abheben. Vorteilhalt ist auch eine positive Wortwahl, weil der Anzeigentitel bei Onlineplattformen sowohl in der Galerie-, als auch in der Detailansicht der Suchergebnisse erscheint. Verweisen Sie daher bewusst auf die Highlights Ihrer Immobilie. Das kann den Preis, die Lage oder die besondere Ausstattung betreffen.

Tipp #4: Gestalten Sie einen präzisen Anzeigentext

Gehen Sie anschließend im Anzeigentext ausführlich auf die Vorzüge Ihrer Immobilie ein. Dabei kann es hilfreich sein, das Immobilieninserat aus der Sicht des Suchenden zu sehen: Fragen Sie sich also, was ihn interessieren könnte. Welche Einkaufsmöglichkeiten gibt es beispielsweise in der Nähe oder wie harmonisch ist der Kontakt zur umliegenden Nachbarschaft? Je präziser und qualitätsvoll Sie hier beschreiben, desto weniger zeitraubende Rückfragen werden Sie erreichen.

Tipp #5: Nutzen Sie die Hilfe von professionellen Maklern

Um Ihre Immobilie möglichst zeitnah zu verkaufen, können Sie auch auf die Hilfe von Profis zurückgreifen. Eine Immobilienagentur oder spezialisierte Makler können in solchen Fällen Gold wert sein. Denn diese übernehmen meist auch die Gestaltung des Immobilieninserats sowie die Kaufabwicklung – je nach Auftragslage. Zu diesem Zweck sollten Sie jedoch vorab sehr genau über den Wert Ihrer Immobilie Bescheid wissen und gründlich recherchieren, wie seriös die jeweiligen Makler arbeiten. Das kann im besten Fall den Aufwand und die damit verbundene Arbeit, die beim Verkaufsprozess auf Sie zukommt, enorm für Sie reduzieren.