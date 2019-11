Forex-Handel: Geldanlegen leicht gemacht?

Über Beate Greisel

... studierte Anglistik, Amerikanistik und Kunst- und Kulturgeschichte an den Universitäten Augsburg und Tartu. Dank Ihrer Leidenschaft für das Recherchieren und Schreiben von Texten, für Musik, Philosophie, bildende und digitale Kunst und Performance Art ist sie vor allem in Bibliotheken, Theatersälen und am Laptop zu Hause.