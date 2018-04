Geheimakte – Personalakte? Was dieses Dokument über Sie verrät

Wann haben Sie zuletzt einen Blick in Ihre Personalakte geworfen? Möglicherweise längere Zeit nicht? Dann geht es Ihnen so, wie der Mehrheit der deutschen Arbeitnehmer. Viele kommen im Berufsalltag nicht direkt damit in Berührung. Was bekannt ist, ist meist lediglich, dass diese vom Arbeitgeber hinterlegt wird. Aber was die Form und den konkreten Inhalt angeht, tappen die meisten Arbeitnehmer im Dunkeln. Warum es dennoch wichtig ist zu wissen, welche Informationen über Sie und Ihr Arbeitsverhältnis in der Personalakte vermerkt sind und was bei der Einsicht zu beachten ist, verraten wir Ihnen im folgenden Beitrag.