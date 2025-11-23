Wie Golden-Shopping-Days den Markt für Couponing neu denkt – Interview mit Jannik Westbomke und Wladimir Ruf

Mehr als Gutscheine: Die Idee hinter Golden-Shopping-Days

Der E-Commerce wächst unaufhaltsam – und mit ihm die Möglichkeiten, online zu sparen. Rabattcodes, Cashback-Modelle und saisonale Deals gehören heute selbstverständlich zum digitalen Kundenerlebnis. Doch in einem Markt, der von hoher Dynamik und massivem Wettbewerb geprägt ist, erwarten Nutzer längst mehr als nur einen schnellen Gutscheincode. Sie suchen Orientierung, Inspiration und ein Einkaufserlebnis, das ihnen wirklich Zeit und Geld spart.

Genau hier setzt Golden-Shopping-Days an. Die Plattform konzentriert sich darauf, Sparen neu zu denken – durch exklusive Deals, redaktionellen Mehrwert und eine moderne Nutzerführung. Das Ziel der Gründer: Couponing wieder relevant machen und es mit hochwertigem Content kombinieren. Das Ergebnis: eine Plattform, die sowohl Marken als auch Nutzer abholt, Vertrauen schafft und den digitalen Konsum bewusster gestaltet.

Wir haben mit den Gründern Jannik Westbomke und Wladimir Ruf über den Aufbau ihrer Plattform, ihre Vision und die kommenden Entwicklungen im Couponing gesprochen.

Wie alles begann – und warum aus einem Printheft eine Digitalplattform wurde

AGITANO: Jannik, Golden-Shopping-Days ist heute eine der bekanntesten Plattformen für Online-Rabatte. Wie hat alles angefangen?

Jannik Westbomke: Angefangen hat alles 2018 während meines Studiums. Die Idee war zunächst ein Print-Gutscheinheft – ein kleines Nebenprojekt, das besser lief als erwartet. Schnell wurde klar, dass Sparen ein echtes Bedürfnis ist, aber digital viel mehr Potenzial hat. Da kam Wladie ins Spiel. Wir kannten uns aus unserer Zeit bei einem großen Versandhandelsunternehmen, und ich wusste, dass er die technischen Fähigkeiten mitbringt, um aus einer Idee ein ernsthaftes Projekt zu machen.

Wir wollten aber nicht noch ein Gutscheinportal eröffnen, das Codes einfach nur auflistet. Uns ging es darum, das Sparen zu modernisieren – mit einer Plattform, die redaktionelle Inhalte, exklusive Deals und neue Formate verbindet. Golden-Shopping-Days sollte von Anfang an mehr sein als ein Rabattarchiv – vielmehr eine Anlaufstelle für cleveres, bewusstes Online-Shopping.

Mehr als nur Rabatte – was Golden-Shopping-Days wirklich anders macht

AGITANO: Der Markt für Gutscheinportale ist hart umkämpft. Was unterscheidet Golden-Shopping-Days von anderen Anbietern?

Wladimir Ruf: Der Wettbewerb ist riesig – aber genau das motiviert uns. Viele Anbieter sind reine Gutscheinsammlungen ohne redaktionellen Anspruch. Wir möchten hingegen inspirieren und echte Mehrwerte bieten. Dafür haben wir unser Magazin entwickelt, in dem wir Interviews, Trends, Hintergrundartikel und praktische Shopping-Guides veröffentlichen. Die Inhalte helfen Nutzern, schneller gute Entscheidungen zu treffen.

Dazu kommt unser YouTube-Kanal. Mit Unboxings, Blindverkostungen und Produkttests sprechen wir eine Zielgruppe an, die visuelle Inhalte bevorzugt. Diese Mischung aus Redaktion, Entertainment und Deals ist auf dem Coupon-Markt selten.

Unser Anspruch ist es, nicht nur beim Sparen zu helfen, sondern Lust aufs Entdecken zu machen – und genau das unterscheidet uns nachhaltig vom Wettbewerb.

Partnerschaften als Erfolgsfaktor – warum enge Markenbeziehungen für Golden-Shopping-Days entscheidend sind

AGITANO: Wie wichtig sind Partnerschaften mit Marken und Shops für den langfristigen Erfolg Ihrer Plattform Golden-Shopping-Days?

Jannik Westbomke: Partnerschaften sind einer der wichtigsten Bausteine unseres Erfolgs – ohne enge Beziehungen zu Marken und Shops könnte Golden-Shopping-Days gar nicht so funktionieren, wie wir es uns vorstellen. Wir glauben daran, dass Couponing nur dann nachhaltig ist, wenn beide Seiten profitieren. Der Shop bekommt qualifizierte Nutzer, und die Nutzerinnen und Nutzer erhalten echte Vorteile, die sie sonst nirgendwo finden.

Deshalb pflegen wir unsere Kooperationen sehr intensiv. Viele unserer Partner kennen wir persönlich – nicht nur aus E-Mails oder Videocalls, sondern aus langjähriger Zusammenarbeit. Diese Nähe ermöglicht es uns, exklusive Deals zu verhandeln, Kampagnen gemeinsam zu planen und Trends früh zu erkennen.

Außerdem entsteht aus solchen Partnerschaften Vertrauen, das für unsere Plattform enorm wichtig ist. Wenn wir wissen, wie Shops ticken, welche Ziele sie haben und welche Produkte für sie strategisch wichtig sind, können wir unsere Inhalte und Kategorien viel besser darauf ausrichten. Kurz gesagt: Partnerschaften sind kein Zusatz für uns – sie sind der Motor, der unsere Plattform jeden Tag antreibt.

AGITANO: Digitalisierung und datenbasiertes Marketing spielen im E-Commerce eine zentrale Rolle. Wie nutzen Sie diese Entwicklungen für Ihre Arbeit?

Wladimir Ruf: Daten sind für uns ein enorm wertvolles Werkzeug – sie zeigen uns, was funktioniert, was nicht funktioniert, und wo sich neue Chancen auftun. Wir analysieren zum Beispiel sehr genau, welche Kategorien am stärksten wachsen, welche Shops plötzlich im Trend liegen und welche Inhalte auf unserer Seite besonders gut performen. Dadurch können wir nicht nur unser Magazin weiterentwickeln, sondern auch den Nutzerinnen und Nutzern ein Angebot machen, das wirklich relevant ist.

Technisch haben wir in den letzten Monaten viel investiert: Wir modernisieren die Plattform Schritt für Schritt, bauen intelligentere Filter ein und arbeiten an einer besseren Strukturierung der Deals, damit Nutzer schneller finden, was sie suchen. In Zukunft wollen wir noch stärker personalisierte Empfehlungen einführen, die auf Interessen und Verhalten abgestimmt sind – natürlich komplett anonymisiert und datenschutzkonform.

Auch im Marketing testen wir viele neue Ansätze: von datenbasierten Kampagnen bis hin zu A/B-Tests auf den wichtigsten Landingpages. Unser Ziel ist es, Golden-Shopping-Days technisch so aufzustellen, dass die Plattform nicht nur übersichtlich wirkt – sondern wirklich smart ist.

Der Blick nach vorn – wohin sich Golden-Shopping-Days entwickeln soll

AGITANO: Welche Pläne haben Sie für die Zukunft von Golden-Shopping-Days – und wo sehen Sie sich in den nächsten Jahren im Wettbewerb der Coupon-Seiten?

Wladimir Ruf: Wir wollen Golden-Shopping-Days langfristig als eine der führenden Inspirations- und Dealplattformen im deutschsprachigen Raum etablieren. Dabei geht es uns nicht nur um Quantität – also möglichst viele Gutscheine –, sondern vor allem um Qualität: exklusive Deals, moderne Inhalte und ein Einkaufserlebnis, das wirklich Spaß macht.

Wir werden das Magazin weiter ausbauen, zusätzliche Themenwelten schaffen und unsere Videoinhalte professioneller skalieren. Viele Nutzerinnen und Nutzer suchen heute nicht nur Rabatte, sondern auch Orientierung: Welche Produkte lohnen sich? Welche Marken sind im Trend? Genau dafür wollen wir künftig noch mehr eigene Formate entwickeln – von Produktempfehlungen bis hin zu saisonalen Shopping-Guides.

Parallel arbeiten wir an der Plattform selbst: neue Kategorien, bessere Suchfunktionen, personalisierte Bereiche und ein Layout, das den Nutzer schneller ans Ziel bringt. Unser Anspruch ist es, nicht die größte, sondern die nützlichste und vertrauenswürdigste Coupon-Seite zu werden. Ein Ort, an dem man nicht nur spart, sondern neue Lieblingsmarken entdeckt.

AGITANO: Vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Einblicke. Ihre Entwicklung zeigt eindrucksvoll, dass Couponing heute weit mehr ist als ein paar Rabattcodes – und wie moderne Plattformen, wie Golden-Shopping-Days, digitale Konsumenten nachhaltig begleiten können.

Die Zukunft des Couponings: Trends, Technologien und Nutzererwartungen

Der Markt für digitale Deals steht vor einem grundlegenden Wandel, wie das Interview mit den Gründern von Golden-Shopping-Days gut zeigt. Nutzer erwarten heute mehr Orientierung, klare Vorteile und ein Einkaufserlebnis, das komplexe Entscheidungen vereinfacht. Gleichzeitig gewinnen Qualität, Transparenz und intelligente Strukturen an Bedeutung. Moderne Plattformen entwickeln sich deshalb von einfachen Rabattarchiven zu ganzheitlichen Anlaufstellen, die Inhalte, Daten und Nutzerbedürfnisse miteinander verbinden.

Vom Rabattcode zum kuratierten Couponing-Erlebnis

Couponing wandelt sich zunehmend von einer reinen Rabattfunktion zu einem modellhaften Bestandteil des digitalen Konsums. Plattformen, die Angebote nicht nur sammeln, sondern kuratieren, schaffen einen echten Mehrwert.

Entscheidend ist, dass Nutzer schneller erkennen, welche Deals relevant sind und welchen konkreten Nutzen sie bieten. Kuratierte Empfehlungen reduzieren Suchzeiten, erhöhen die Qualität der Auswahl und verbessern das Nutzererlebnis.

Besonders sichtbar ist dieser Trend bei Anbietern, die saisonale Themen, Preisentwicklungen und Nutzernachfragen miteinander verbinden und so eine strukturierte Übersicht statt einer unüberschaubaren Liste bieten.

Personalisierte Technologien als Motor des intelligenten Couponings

Technologische Entwicklungen prägen die nächste Generation des Couponings. Daten zeigen, welche Kategorien wachsen, welche Marken an Bedeutung gewinnen und wie sich Nachfragekurven verschieben. Plattformen nutzen diese Informationen, um Angebote gezielt auszuspielen.

Relevante Elemente sind unter anderem:

Adaptive Kategorien passen sich saisonalen Mustern an, indem sie auf wiederkehrende Nachfrage reagieren und Nutzern automatisch relevante Schwerpunkte anzeigen.

Nutzerzentrierte Filter erleichtern die Orientierung, da sie präzise Eingrenzungen ermöglichen und die Suche erheblich beschleunigen.

Personalisierte Empfehlungen berücksichtigen individuelle Interessen, indem sie auf Basis anonymer Nutzersignale Hinweise auf passende Deals geben.

Automatisierte Trendanalysen auf Basis von künstlicher Intelligenz identifizieren wachsende Produktsegmente, sodass Plattformen frühzeitig reagieren und relevante Inhalte vorbereiten können.

Intelligente Preis- und Verfügbarkeitsabgleiche reduzieren Fehlklicks, indem sie nur solche Angebote hervorheben, die aktuell gültig und nützlich sind.

Diese Entwicklungen führen zu einem präziseren und effizienteren Umgang mit Angeboten. Nutzer finden schneller, was sie suchen, und Plattformen können Inhalte zielgerichteter aufbereiten – datenschutzkonform und transparent.

Content als strategischer Vertrauens- und Entscheidungsfaktor

Redaktionelle Inhalte gewinnen zunehmend an Bedeutung, weil sie Orientierung schaffen und Entscheidungsprozesse unterstützen. Interviews, Produkttests und Shopping-Guides erklären Zusammenhänge, schaffen Kontext und helfen Nutzern dabei, bessere Entscheidungen zu treffen. Dies hat auch Wladimir Ruf von Golden-Shopping-Days im Interview erläutert.

Diese inhaltliche Einbettung erweitert den Nutzen klassischer Gutscheine deutlich. Wer Themenwelten, saisonale Anlässe oder Trends fachlich einordnet, erhöht die Glaubwürdigkeit der Plattform. Gleichzeitig stärken hochwertige Inhalte das Vertrauen in Empfehlungen, da Nutzer das Gefühl erhalten, nicht wahllos Angebote zu konsumieren, sondern strukturiert informiert zu werden.

Multimediale Formate erweitern die Nutzeransprache

Videos, Unboxings und Kurzreviews werden zu einem immer wichtigeren Bestandteil moderner Dealplattformen. Sie bieten visuelle Orientierung, schaffen Nähe zu Produkten und erleichtern den Abgleich zwischen Erwartung und Realität.

Nutzer erhalten dadurch mehr Informationen, ohne lange Beschreibungen lesen zu müssen. Plattformen profitieren von einer höheren Aufenthaltsdauer und zusätzlichen Touchpoints außerhalb der klassischen Website. Gleichzeitig entsteht eine neue Form der Nutzerführung, die Entdecken und Informieren miteinander verbindet. Multimediale Formate ergänzen damit das textbasierte Angebot und stärken die Wirkung kuratierter Empfehlungen.

Ein Markt, der von Relevanz, Präzision und Nutzerfokus bestimmt wird

Insgesamt zeigt sich ein klares Bild: Couponing wird künftig durch Plattformen geprägt, die Technologie, Content und Kundenerwartungen gezielt vereinen.

Entscheidend ist nicht die Anzahl der Gutscheine, sondern die Fähigkeit, relevante Deals strukturiert, verständlich und zeitnah zu präsentieren. Wer Transparenz schafft, Orientierung bietet und gleichzeitig ein angenehmes Shopping-Erlebnis ermöglicht, wird sich im Wettbewerb langfristig positionieren können.

Nutzer suchen Klarheit, Effizienz und Inspiration – und erwarten, dass digitale Plattformen diesen Anspruch ganzheitlich erfüllen.

Die Interviewpartner von Golden-Shopping-Days

Unsere Interviewpartner waren die beiden Gründer und Geschäftsführer von Golden-Shopping-Days.

Jannik Westbomke

Ich bin Jannik, in den 30ern und Gründungsmitglied der Golden Shopping Days. Wenn ich nicht gerade auf der Suche nach neuen Gutscheinen und Rabatten für unsere Plattform bin, probiere ich leidenschaftlich gerne neue Produkte aus. Meine Erfahrungen teile ich regelmäßig im Magazin – immer mit dem Ziel, ehrliche Empfehlungen und spannende Entdeckungen weiterzugeben.

Wladimir Ruf

Hey, ich bin Wladie, Kind der späten 80er und Grafiker aus Leidenschaft. Als Mitbegründer der Golden Shopping Days arbeite ich täglich daran, unsere Plattform optisch und technisch weiterzuentwickeln. Alles, was ich in Erfahrung bringe – neue Deals, Marken oder Trends – gebe ich direkt an unsere Community weiter.