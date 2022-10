Sichtbarkeit erhöhen und mehr Online-Kunden gewinnen

In eCommerce

Jeder Unternehmer wünscht sich wahrscheinlich nur eines – mehr Kunden. Das ist nicht verwunderlich, denn die Rechnung ist einfach: Ein Zustrom von Käufern – steigende Umsätze – Gewinnwachstum. Was bestimmt die Anzahl der Kunden für ein Unternehmen, dessen Geschäftsmodell auf dem Internet basiert? Logisch: Entscheidend sind die Häufigkeit und Anzahl der Besuche auf der Website. Ebenfalls wichtig: Gelingt es dem Besitzer des Online-Shops, den Website-Traffic zu erhöhen? Finden wir also heraus, wie du die Sichtbarkeit deiner Website mit Hilfe von SEO erhöhen und mehr Kunden in deinen Online-Shop ziehen kannst.