Ratenkredit – welche Sicherheiten sind notwendig?

Kredit ohne Sicherheiten?

Wenn Sie etwa einen Kredit bei kredit24.de suchen, werden Sie auch auf einige Angebote ohne Zusatzsicherheiten stoßen. Ihre gute Bonität ist auch beim Ratenkredit in der Regel eine Voraussetzung, wenn die Kreditsicherheit allein auf Ihrem Haushaltseinkommen beruht. Heute werden Verbraucherkredite nicht mehr so schnell vergeben wie noch vor ein paar Jahren. Reicht Ihr Einkommen nicht aus, haben Sie bei vielen Kreditgebern auch Möglichkeiten für eine alternative Absicherung.

Schärfere Kreditbedingungen und ihr Einfluss auf den Ratenkredit

Bisher wurden die Zügel nur für die Aufnahme von Unternehmenskrediten angezogen. Doch auch der Ratenkredit wird zukünftig davon beeinflusst werden. Höhere Zinsen oder eine größere Sicherheitsleistung sind zwei Varianten, mit denen Kreditnehmer rechnen sollten. Die Banken weisen derzeit auf die steigende Inflation und auf die erhöhten Risiken für Kreditausfälle hin. Was das für den einzelnen Kreditnehmer bedeutet, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Nachweis von Festgehalt bald nicht mehr ausreichend?

Während der Nachweis über ein monatliches Festgehalt bei kleineren Ratenkrediten bisher ausreichte, könnte das bald nicht mehr der Fall sein. Eine Verschärfung der Kreditbedingungen kann unter anderem bedeuten, dass man einen Teil seines Gehalts (die Höhe der vereinbarten Rate) an den Kreditgeber abtreten muss. Für viele potenzielle Kreditnehmer dürfte dies allerdings keine Option sein, da sie ihren Arbeitgeber über den Ratenkredit in Kenntnis setzen und die Vereinbarung mit ihm ansprechen müssten.

„Kredit ohne Schufa“ ist keine Option

Jeder Kreditnehmer sollte wissen, dass ein „Kredit ohne Schufa“ keine Lösung ist. Kein Geldgeber verzichtet darauf, seinen potenziellen Vertragspartner zu prüfen und dessen Bonität in Erfahrung zu bringen. Kredite ohne Bonitätsauskunft sind nur selten seriös und gehen mit einer überhöhten Verzinsung und damit mit unnötigen Zusatzkosten einher.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es heute schwerer als vor zwei Jahren ist, einen günstigen Ratenkredit zu finden und ihn zu bekommen. Wer alternative Sicherheiten „in der Hand“ hat, könnte hier noch einen Vorteil erzielen und sich die Teilverpfändung des Gehalts ersparen.

Alternative Absicherungen – was wird von Banken akzeptiert?

Grundsätzlich sind Immobilieneigentümer bei der Beantragung von Ratenkrediten und sonstigen Darlehen im Vorteil. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Immobilie schuldenfrei ist und als Sicherheit angegeben werden kann. Auch kapitalbildende Lebensversicherungen, Risikolebensversicherungen und der Besitz von Edelmetallen oder fest angelegten Sparguthaben wird von Banken im In- und Ausland als Sicherheit für den Ratenkredit akzeptiert.

Vorab Konditionen klären

Alles deutet darauf hin, dass man in absehbarer Zeit vor einigen Herausforderungen stehen und den Verbraucherkredit nicht mehr so unkompliziert erhalten wird. Umso wichtiger wird es, Vergleiche anzustellen und seine persönlichen Konditionen zu erfragen. Konditionsanfragen werden übrigens nicht als negativer Eintrag in der Schufa vermerkt. Demgegenüber sind gezielte Kreditanfragen in zu großer Menge ein Problem.

Möchte man lediglich eine Erkundigung einholen, sollte man eine Konditionsanfrage stellen. Will man einen Ratenkredit aufnehmen und hat die Angebote verglichen, sollte man mit der Anfrage gleich einen Hinweis auf die vorhandenen Sicherheiten absenden. Die Kreditabsicherung war schon immer wichtig. Doch in der heutigen Zeit und mit Blick auf eine finanziell unsichere Zukunft verlangen die meisten Kreditgeber eine höhere Absicherung als früher.

Ratenkredit-Absicherung ist auf unterschiedlichen Wegen möglich

Einen Ratenkredit in niedriger Höhe sichert man über seine gute Bonität und sein festes Einkommen ab. Wird mehr Geld benötigt, kann die kreditgebende Bank auf eine anteilige Lohnabtretung bestehen oder nach anderen Sicherheiten fragen. Wer Wohneigentum oder Edelmetalle besitzt, kann den Ratenkredit alternativ absichern. Wer lebens- oder risikolebensversichert ist, könnte auf diesem Weg von günstigen Zinsen und einer schnellen Ratenkreditvergabe durch eine adäquate Sicherheit profitieren.