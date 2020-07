Goldankauf: Darauf sollten Sie achten

Nicht nur der Kauf und damit Investments in wertvolle Edelmetalle, sondern auch deren Verkauf boomen. Die Entscheidung den Besitz an Edelmetallen zu veräußern, kann verschiedene Gründe haben. Sei es für die Auszahlung des Erbes, ein finanzieller Engpass in der wirtschaftlich stark angespannten Lage oder die Tatsache, dass Sie Ihren Bestand an Altgold gerade ein wenig aufräumen wollen. Angebote gibt es zahlreiche und besonders das Internet ist voll davon. Egal ob Sie Ihre Goldbarren, -münzen oder Ihren Schmuck verkaufen wollen – hier erfahren Sie, was es beim Goldankauf zu beachten gibt und wie Sie dabei am besten vorgehen.