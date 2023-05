Gute Reputation aufbauen mittels Online-Bewertungen

5 Tipps zum Aufbau einer guten Reputation

Um eine gute Reputation aufbauen zu können, braucht ein Unternehmen Kunden. Kunden kann man durch unterschiedliche Marketing-Ansätze gewinnen. Zum Beispiel gewinnen Handwerker heutzutage durch Mundpropaganda noch viele Kunden. Jedoch einige Handwerker setzen 2023 bereits auf moderne Werbung und Marketing-Kanäle.

Wer danach bei seinen Kunden gute Arbeit leistet, kann davon doppelt profitieren. Zum einen kehren zufriedene Kunden gerne wieder zurück. Zum anderen können positive Online-Bewertungen, über verschiedene Wege dabei helfen neue Kunden zu gewinnen.

Neben positiven Bewertungen spielt jedoch auch die gesamte Marketing-Strategie eine Rolle. Hier sind einige Methoden, die dabei helfen, Online-Bewertungen zu erhalten, sie optimal zu nutzen und eine gute Reputation aufzubauen.

1. Die richtigen Bewertungsportale nutzen

Da Unternehmen den großen Wert von Online-Bewertungen erkannt haben, gibt es mittlerweile unzählige Bewertungsportale. Je nach Branche sollte das Unternehmen auf allen wichtigen Portalen zu finden sein. Es gibt unterschiedliche Orte, wo man Kundenbewertungen finden kann:

Unternehmensbewertungen, zum Beispiel auf Google üer das Google Unternehmensprofil

Arbeitgeberbewertungen, zum Beispiel auf Glassdoor und kununu

Produktbewertungen, zum Beispiel Rezensionen auf Amazon

Hotelbewertungen, zum Beispiel auf booking.com und Google

Restaurantbewertungen, zum Beispiel auf Tripadvisor und Google.

Auf den richtigen Bewertungsportalen positive Online-Bewertungen einsammeln und für eine gute Reputation sorgen.

2. Aktiv nachfragen

Viele Kunden hinterlassen eher eine Bewertung, wenn sie direkt danach gefragt werden. Zum Beispiel kann in der Bestellbestätigung ein Hinweis mit einem passendem Link eingebaut werden. Wichtig, um eine gute Reputation auch aufbauen zu können ist, dass Online-Bewertungen leicht zugänglich sind.

Für Beschwerden sollte eine andere Möglichkeit, wie ein Link zum Kundendienst, angeboten werden. So können negative Online-Bewertungen zum Teil auch vermieden werden.

3. Anreize bieten für eine gute Reputation

Um Kunden davon zu überzeugen, dass sie sich die Zeit nehmen, um eine Bewertung zu schreiben, kann man Anreize setzen. Dazu eignen sich Rabattcodes, Treuepunkte oder Verlosungen von Geschenken und Gutscheinen besonders gut. Man sollte jedoch immer um ehrliche Bewertungen bitten. Somit umgeht man den Anschein, sich eine gute Reputation kaufen zu wollen.

4. Positive Online-Bewertungen öffentlich präsentieren

Hat man einige positive Bewertungen erhalten, sollte man diese auch zeigen. Sie können zum Beispiel auf der Website präsentiert werden. Dazu sollte man aber die Erlaubnis des Kunden haben. Außerdem sollte es sich natürlich um echte und aktuelle Online-Bewertungen handeln.

5. Gute Reputation steigern mittels Kunden-werben-Kunden

Wer bereits überzeugte Kunden hat, kann diese auch dazu auffordern, Freunde, Familie und Bekannte ebenfalls für das Unternehmen zu begeistern. Persönliche Empfehlungen sorgen für mehr Vertrauen als Online-Bewertungen von Fremden und sind daher sehr effektiv. Bei jeder erfolgreichen Vermittlung sollte der Kunde ein angemessenes Dankeschön erhalten, zum Beispiel einen Gutschein oder Rabatt.

Der richtige Umgang mit Online-Bewertungen für eine gute Reputation

Um eine gute Reputation zu pflegen, reicht es nicht nur Kundenbewertungen zu erhalten. Auch als lokales Unternehmen sollte man sowohl auf positive als auch auf negative Online-Bewertungen reagieren. Das zeigt, dass dem Unternehmen seine Kunden wirklich wichtig sind und deren Meinung ernst genommen wird. Auch negatives Feedback kann einem Unternehmen helfen, weiterzuwachsen, wenn man richtig damit umgeht.

Positive Online-Bewertungen

Hat man eine positive Bewertung erhalten, sollte man unbedingt darauf reagieren. So kann man dem Kunden zeigen, dass man sein Feedback und die Zeit, die er sich dafür genommen hat, wertschätzt.

Bei einer besonders positiven Online-Bewertung könnte man auch nachfragen, ob der Kunde damit einverstanden ist, dass sie zum Beispiel auf der Webseite veröffentlicht wird. Die meisten Kunden fühlen sich dadurch geschmeichelt. Und echtes, positives Feedback auf der Website führt zu mehr Vertrauen bei neuen Kunden.

Positive Online-Bewertungen muss man für eine gute Reputation gezielt nutzen.

Negative Online-Bewertungen

Der Umgang mit negativem Feedback ist noch wichtiger. Denn hier hat man die Chance dem Kunden zu zeigen, dass man sich ehrlich um ihn bemüht. Im besten Fall kann man den Kunden mit der richtigen Reaktion umstimmen. Oder man lernt zumindest, wie Fehler in Zukunft vermieden werden können.

Auch bei negativen Online-Bewertungen, die ungerechtfertigt erscheinen, sollte man niemals emotional reagieren und in eine Verteidigungshaltung gehen. Jede Antwort sollte freundlich und sachlich formuliert werden. Wenn das Problem nicht klar zu erkennen ist, sollte man den Kunden bitten, sich an den Kunden-Support zu wenden. So kann die jeweilige Situation leicht und schnell geklärt werden.

Ein respektvoller Umgang mit einem verärgerten Kunden kann dabei helfen, ihn wieder zurückzugewinnen. So kann man eine gute Reputation sicherstellen.

Warum ist eine gute Reputation überhaupt wichtig?

Eine guter Ruf und positive Bewertungen beeinflussen Kunden auf verschiedene Weisen. Dies ist vor allem für lokale Unternehmen sehr wichtig.

Positive Online-Bewertungen und eine gute Reputation helfen dabei, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen. Wenn sie sehen, dass ein lokales Unternehmen viele positive Bewertungen hat, sind sie eher geneigt, diese Produkte oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Dies kann dazu beitragen, Kunden anzuziehen und die Umsätze zu steigern. Durch Online-Bewertungen können lokale Unternehmen außerdem Feedback von ihren Kunden erhalten.

Online-Bewertungen anderer helfen Kunden auch dabei, ein besseres Verständnis für die Qualität der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen gewinnen. Dies hilft Verbrauchern, eine fundierte Entscheidung zu treffen und das richtige lokale Unternehmen auszuwählen.

Wenn ein Unternehmen eine gute Reputation hat, erhöht das zudem die Wahrscheinlichkeit, dass es vermehrt in den Suchergebnissen (insbesonders Google Maps) angezeigt wird. Dies steigert die Sichtbarkeit und führt unweigerlich zu einer höheren Anzahl von potenziellen Kunden.

Investieren Sie daher gezielt in das eigene Reputationsmanagement und in Online-Bewertungen. Mit der richtigen Marketingstrategie schaffen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit.