Haptische Werbung: Werbeartikel richtig auswählen, die genutzt werden

Haptische Werbung: Das Wichtigste im Überblick Für die Auswahl haptischer Werbung sind fünf Punkte besonders wichtig. Der Gebrauch erzeugt den wiederkehrenden Kontakt: Die Übergabe erzeugt einen einmaligen Kontakt. Erst die weitere Nutzung verlängert ihn über Wochen. Ein Artikel ohne Nutzungsanlass bleibt bei diesem einen Kontakt stehen.

Die Übergabe erzeugt einen einmaligen Kontakt. Erst die weitere Nutzung verlängert ihn über Wochen. Ein Artikel ohne Nutzungsanlass bleibt bei diesem einen Kontakt stehen. Auch kostenlose Artikel sind Produkte: Die EU-Produktsicherheitsverordnung gilt seit dem 13. Dezember 2024 und erfasst auch die unentgeltliche Abgabe. Trägt der Artikel den eigenen Namen oder die eigene Handelsmarke, gilt das Unternehmen beim Inverkehrbringen als Hersteller.

Die EU-Produktsicherheitsverordnung gilt seit dem 13. Dezember 2024 und erfasst auch die unentgeltliche Abgabe. Trägt der Artikel den eigenen Namen oder die eigene Handelsmarke, gilt das Unternehmen beim Inverkehrbringen als Hersteller. Qualität ist prüfbar, nicht Gefühlssache: ISO 12757-1 definiert Mindestqualität für Kugelschreiber und Minen, der Blaue Engel DE-UZ 200 regelt für Schreibgeräte in der Ausgabe 2026 Material, Schadstoffe und Nachfüllbarkeit.

ISO 12757-1 definiert Mindestqualität für Kugelschreiber und Minen, der Blaue Engel DE-UZ 200 regelt für Schreibgeräte in der Ausgabe 2026 Material, Schadstoffe und Nachfüllbarkeit. Umweltaussagen werden ab 2026 strenger geprüft: Ab dem 27. September 2026 müssen Unternehmen für allgemeine Umweltclaims eine anerkannte hervorragende Umweltleistung belegen. Produktbezogene Aussagen zu neutraler, verringerter oder positiver Klimawirkung dürfen nicht auf Emissionsausgleich außerhalb der Wertschöpfungskette beruhen.

Ab dem 27. September 2026 müssen Unternehmen für allgemeine Umweltclaims eine anerkannte hervorragende Umweltleistung belegen. Produktbezogene Aussagen zu neutraler, verringerter oder positiver Klimawirkung dürfen nicht auf Emissionsausgleich außerhalb der Wertschöpfungskette beruhen. Die steuerliche Grenze liegt bei 50 Euro: Für Geschenke an Nicht-Arbeitnehmer gilt in Deutschland eine Freigrenze von 50 Euro je Empfänger und Jahr, bezogen auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Darüber entfällt der Abzug vollständig. Wer diese fünf Punkte vor der Bestellung klärt, entscheidet begründet statt nach Gewohnheit und erkennt früh, wann ein Verzicht die bessere Wahl ist.

Haptische Werbung: Definition, Wirkprinzip und Abgrenzung

Der Begriff wird im Marketingalltag weit gefasst und selten geschärft. Bevor es an die Auswahl geht, lohnt eine klare Einordnung: was dazugehört, worauf die Wirkung beruht und wie sich benachbarte Begriffe unterscheiden.

Definition: Was haptische Werbung von digitalen Kanälen unterscheidet

Haptische Werbung bezeichnet in diesem Beitrag physische Werbeartikel, die Empfänger anfassen, mitnehmen, benutzen oder verbrauchen können. Der Werbeträger ist ein körperlicher Gegenstand, und die Botschaft reist mit ihm mit.

Vom Begriff abzugrenzen ist das haptische Marketing im weiteren Sinn. Es beschreibt die Disziplin, den Tastsinn gezielt anzusprechen, und schließt Verpackungen, Materialien, Ladenbau und das Produkt selbst ein. Haptische Werbemittel sind das Medium innerhalb dieser Disziplin. Dieser Beitrag behandelt ausschließlich die Werbeartikel.

Der Unterschied zu einer Anzeige liegt weniger in der Aufmerksamkeit im Moment der Übergabe als in dem, was danach geschieht. Bei vielen digitalen Reichweitenkanälen setzt ein weiterer Kontakt eine erneute Ausspielung voraus. Ein physischer Werbeartikel kann weitere Kontakte durch seine Nutzung erzeugen, ohne dass der Absender noch etwas dafür tut.

Damit verschiebt sich die zentrale Frage von der Reichweite zur Nutzungswahrscheinlichkeit. Ein Werbemittel, das niemand verwendet, bleibt beim Kontakt der Übergabe stehen, auch wenn es tausendfach verteilt wurde. Das gilt für Schreibgeräte ebenso wie für Feuerzeuge als Werbeartikel oder jede andere Produktgruppe.

Das erklärt, warum zwei Unternehmen mit identischem Budget sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Das eine verteilt eine große Menge eines Artikels, den kaum jemand behält, und bezahlt damit die Logistik. Das andere übergibt eine kleinere Menge eines Produkts, das im Arbeitsalltag ankommt, und bezahlt Kontakte. In der Kostenstelle sieht beides gleich aus.

Das Wirkprinzip: Gebrauch vor Aufdruck

Haptische Werbung arbeitet mit einem stillen Tauschgeschäft. Der Empfänger erhält einen Gegenstand mit echtem Gebrauchswert und nimmt dafür die Markenpräsenz in Kauf. Das Verhältnis kippt, sobald der Gebrauchswert fehlt: Dann bleibt nur die Werbung übrig, und die wird entsorgt.

Daraus folgt eine Reihenfolge, die in der Praxis oft umgedreht wird. Zuerst steht die Frage, ob der Empfänger den Gegenstand überhaupt braucht. Erst danach kommen Gestaltung, Druckfläche und Corporate Design. Wer mit der Werbefläche beginnt, optimiert ein Produkt, das womöglich nie in Gebrauch kommt.

Diese Reihenfolge hat eine praktische Folge für das Briefing. Die erste Frage an den Lieferanten lautet nicht, welche Modelle im Budget liegen, sondern welche Ausführung der Zielgruppe im Alltag nützt. Damit verschiebt sich das Gespräch von der Preisliste zur Anwendung. Rückfragen zur Zielgruppe sind zumindest ein Signal dafür, dass ein Anbieter nicht allein über Preis und Katalogmodell berät.

Vier Begriffe rund um haptische Werbung sauber trennen

Im Sprachgebrauch laufen mehrere Bezeichnungen nebeneinander her, die unterschiedliche Dinge meinen. Die Unterscheidung hat Folgen für Steuer und Kommunikation. Wer im Gespräch mit dem Lieferanten das eine sagt und das andere meint, erhält Angebote, die an der Aufgabe vorbeigehen.

Diese vier Begriffe sollten Sie auseinanderhalten:

Werbemittel: Oberbegriff für jeden Träger einer Werbebotschaft, also auch Anzeige, Plakat und Drucksache. Die haptische Werbung ist die körperliche Teilmenge davon.

Oberbegriff für jeden Träger einer Werbebotschaft, also auch Anzeige, Plakat und Drucksache. Die haptische Werbung ist die körperliche Teilmenge davon. Werbeartikel: Der körperliche Gegenstand selbst, unabhängig von Wert und Empfänger. In der Beschaffung ist das der gebräuchlichste Begriff und zugleich der unschärfste.

Der körperliche Gegenstand selbst, unabhängig von Wert und Empfänger. In der Beschaffung ist das der gebräuchlichste Begriff und zugleich der unschärfste. Streuartikel: Geringwertiger Artikel, der breit und ohne Empfängerliste verteilt wird. Steuerlich gelten dafür Erleichterungen, sofern der Wert niedrig bleibt.

Geringwertiger Artikel, der breit und ohne Empfängerliste verteilt wird. Steuerlich gelten dafür Erleichterungen, sofern der Wert niedrig bleibt. Werbegeschenk: Höherwertige Zuwendung an einen benannten Empfänger, meist im Kundenkontakt. Hier greift die Aufzeichnungspflicht, und die Freigrenze wird relevant.

Diese Trennung entscheidet später darüber, welche Nachweise Sie führen und wie Sie den Einsatz gegenüber der Buchhaltung begründen.

Wie stark einzelne Gruppen im Marketingmix vertreten sind, zeigt ein Blick darauf, warum Werbegeschenke weiterhin eingesetzt werden. Der folgende Abschnitt geht einen Schritt weiter und ordnet die gängigen Produktgruppen nach ihrem Einsatzprofil ein.

Sieben häufig genutzte Produktgruppen haptischer Werbung

Die folgenden Produktgruppen decken einen Großteil dessen ab, was Unternehmen im DACH-Raum als haptische Werbemittel einsetzen. Jede Gruppe folgt demselben Muster: wofür sie sich eignet, worauf bei der Auswahl zu achten ist und wann sie der falsche Griff ist. Die Reihenfolge ist keine Rangfolge. Mehrere Gruppen lassen sich kombinieren, sofern jede einem eigenen Anlass zugeordnet bleibt.

1. Schreibgeräte: Kugelschreiber und Bleistifte

Schreibgeräte gehören zu den am breitesten eingesetzten Formen haptischer Werbung. Sie kosten wenig, lassen sich in großen Stückzahlen produzieren und passen in jede Tasche. Genau daraus ergibt sich ihr Problem: Nach den Vergabekriterien des Blauen Engels wurden allein in Deutschland im Jahr 2023 mehr als 300 Millionen Kugelschreiber produziert.

In dieser Menge fällt ein Modell nur auf, wenn es sich gut anfühlt und zuverlässig schreibt. Wer Schreibgeräte beschafft, kann Kugelschreiber mit Logo nach Material, Mechanik und Veredelung an Anlass und Corporate Design anpassen. Die Spannweite reicht vom Kunststoffmodell im Centbereich bis zum Metallmodell für die Einzelübergabe.

Über den Gebrauchswert entscheiden fünf Produktmerkmale:

Mine und Schreibleistung: Eine Mine, die nach wenigen Wochen aussetzt, beendet den Markenkontakt sofort. Fragen Sie die angegebene Schreiblänge ab und prüfen Sie, ob Ersatzminen im Handel erhältlich sind.

Eine Mine, die nach wenigen Wochen aussetzt, beendet den Markenkontakt sofort. Fragen Sie die angegebene Schreiblänge ab und prüfen Sie, ob Ersatzminen im Handel erhältlich sind. Mechanik: Druck- und Drehmechanik unterscheiden sich in Haltbarkeit und Geräusch. Eine hakende Mechanik fällt beim ersten Gebrauch auf und kann die wahrgenommene Produktqualität beeinträchtigen.

Druck- und Drehmechanik unterscheiden sich in Haltbarkeit und Geräusch. Eine hakende Mechanik fällt beim ersten Gebrauch auf und kann die wahrgenommene Produktqualität beeinträchtigen. Griffzone und Gewicht: Ein Schaft, der zu leicht oder zu glatt ist, landet eher in der Schublade als auf dem Schreibtisch. Eine passende Griffzone kann den Schreibkomfort und damit die Nutzungsakzeptanz erhöhen.

Ein Schaft, der zu leicht oder zu glatt ist, landet eher in der Schublade als auf dem Schreibtisch. Eine passende Griffzone kann den Schreibkomfort und damit die Nutzungsakzeptanz erhöhen. Nachfüllbarkeit: Modelle mit Standardmine lassen sich weiterverwenden. Das verlängert die Nutzungsdauer und macht eine Aussage zur Langlebigkeit überhaupt erst belegbar.

Modelle mit Standardmine lassen sich weiterverwenden. Das verlängert die Nutzungsdauer und macht eine Aussage zur Langlebigkeit überhaupt erst belegbar. Druckfläche und Schaftform: Ein stark gewölbter oder schmaler Schaft begrenzt, was aufgebracht werden kann. Klären Sie die nutzbare Fläche in Millimetern, bevor die Gestaltung beginnt.

Diese fünf Punkte lassen sich am Muster in wenigen Minuten prüfen und ergänzen die Produktbeschreibung um eine praktische Entscheidungsgrundlage.

Sinnvoll ist der Einsatz dort, wo handschriftlich gearbeitet wird: in Seminaren, an Messeständen mit Formularen, in Beratungsgesprächen mit Unterschrift. Der falsche Griff ist das Schreibgerät, wenn es nur aus Gewohnheit bestellt wird.

2. Notizblöcke, Haftnotizen und Kalender

Papierprodukte arbeiten unauffällig und haben einen eingebauten Vorteil: Sie liegen dort, wo gearbeitet wird, und sie werden verbraucht. Ein Haftnotizblock erzeugt über Wochen hinweg wiederkehrende Sichtkontakte, ohne dass der Empfänger eine Entscheidung treffen muss. Damit gehört die Gruppe zu den wenigen Fällen, in denen die Nutzung fast von selbst eintritt.

Bei Papierprodukten entscheiden vor allem diese Punkte über die Nutzung:

Format: Ein Block in ungewöhnlicher Größe passt nicht in die vorhandene Ablage und wird aussortiert. Gängige Formate wirken unspektakulär und bleiben dafür im Einsatz.

Ein Block in ungewöhnlicher Größe passt nicht in die vorhandene Ablage und wird aussortiert. Gängige Formate wirken unspektakulär und bleiben dafür im Einsatz. Papierqualität: Sie wirkt unmittelbar, weil sie beim Schreiben spürbar wird. Durchschlagende Tinte schränkt die beidseitige Nutzung ein.

Sie wirkt unmittelbar, weil sie beim Schreiben spürbar wird. Durchschlagende Tinte schränkt die beidseitige Nutzung ein. Klebekraft: Bei Haftnotizen entscheidet sie darüber, ob ein Blatt am Monitor hält oder herunterfällt. Günstige Qualitäten lösen sich nach Stunden.

Bei Haftnotizen entscheidet sie darüber, ob ein Blatt am Monitor hält oder herunterfällt. Günstige Qualitäten lösen sich nach Stunden. Datierung: Ein Kalender mit Jahreszahl ist nach zwölf Monaten Abfall. Ein undatierter Block bleibt länger im Umlauf und lässt Restbestände im Folgejahr weiterverwenden.

Ein Kalender mit Jahreszahl ist nach zwölf Monaten Abfall. Ein undatierter Block bleibt länger im Umlauf und lässt Restbestände im Folgejahr weiterverwenden. Blattzahl: Mit steigender Blattzahl verlängert sich die mögliche Nutzungsdauer. Ein sehr dünner Block ist schnell verbraucht und verschwindet damit früh vom Schreibtisch.

Der Zeitpunkt kommt bei Kalendern hinzu: Wer erst im Februar liefert, hat schlechtere Chancen auf einen festen Platz.

Stark ist die Gruppe bei Zielgruppen mit Schreibtischarbeit und in Branchen, in denen Notizen dokumentiert werden. Schwach ist sie bei Empfängern, die mobil oder in der Produktion arbeiten. Dort fehlt die Fläche, auf der das Produkt seine Wirkung entfaltet. Auch die Ablage im Homeoffice folgt anderen Regeln als der klassische Büroarbeitsplatz.

3. Taschen und Beutel: Baumwolltaschen und Rucksäcke

Textile Tragelösungen wirken weit über den Empfänger hinaus, weil sie in der Öffentlichkeit benutzt werden. Ein Beutel erzeugt Kontakte weit über den Empfänger hinaus, im Zug, im Supermarkt, auf dem Weg ins Büro. Diese Reichweite macht die Gruppe für Messen und Events attraktiv.

Über die Nutzung entscheidet, wie sorgfältig genäht und wie schwer der Stoff ist. Reißt ein Tragegriff auf der Messe, steht das Firmenlogo an einem defekten Gegenstand, und das ist eine Aussage, die niemand beabsichtigt hat.

Diese Angaben gehören deshalb ins Angebot:

Flächengewicht: Es ist ein erster Indikator für Materialstärke und Haptik. Für die Belastbarkeit kommen Fasermaterial, Gewebe und Nahtqualität hinzu. Seriöse Anbieter weisen den Wert in Gramm je Quadratmeter aus.

Es ist ein erster Indikator für Materialstärke und Haptik. Für die Belastbarkeit kommen Fasermaterial, Gewebe und Nahtqualität hinzu. Seriöse Anbieter weisen den Wert in Gramm je Quadratmeter aus. Gurtbandbreite und Nahtführung: Beides entscheidet, ob die Tasche nach dem dritten Einsatz noch brauchbar ist. Die Gurtaufnahme gehört zu den kritischen Belastungspunkten.

Beides entscheidet, ob die Tasche nach dem dritten Einsatz noch brauchbar ist. Die Gurtaufnahme gehört zu den kritischen Belastungspunkten. Materialherkunft: Bei Baumwolle sind Anbau und Verarbeitung die entscheidenden Fragen. Ohne belastbare Unterlagen dazu lässt sich eine Umweltaussage nicht verlässlich prüfen; eine geeignete Zertifizierung stärkt den Nachweis.

Bei Baumwolle sind Anbau und Verarbeitung die entscheidenden Fragen. Ohne belastbare Unterlagen dazu lässt sich eine Umweltaussage nicht verlässlich prüfen; eine geeignete Zertifizierung stärkt den Nachweis. Größe und Faltbarkeit: Ein Beutel, der sich klein zusammenlegen lässt, wandert in die Jackentasche und wird dadurch häufiger benutzt.

Ein Beutel, der sich klein zusammenlegen lässt, wandert in die Jackentasche und wird dadurch häufiger benutzt. Henkellänge: Sie entscheidet, ob die Tasche über der Schulter getragen werden kann. Kurze Henkel zwingen zum Tragen in der Hand und können die Nutzung einschränken.

Wer diese Angaben abfragt, trennt Anbieter mit Produktkenntnis von reinen Weiterverkäufern.

Bei der Gestaltung gilt eine Besonderheit: Der Empfänger trägt die Botschaft in der Öffentlichkeit und tut das nur, wenn ihm das Motiv nicht unangenehm ist. Ein großflächiges Logo kann die Trageakzeptanz senken, eine zurückhaltende Gestaltung erhöht sie eher. Ungeeignet ist die Gruppe, wenn die Zielgruppe bereits mit Beuteln überversorgt ist.

Produktgruppen im direkten Vergleich: Entscheidend ist, welcher Artikel zum Anlass passt. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

4. Tassen, Becher und Trinkflaschen

Trinkgefäße bleiben oft über Jahre im Einsatz. Eine Tasse steht in der Büroküche, eine Trinkflasche begleitet den Arbeitsalltag. Der Markenkontakt wiederholt sich täglich und erreicht nebenbei alle, die denselben Raum nutzen.

Der Preis dafür sind höhere Anforderungen an das Produkt:

Spülmaschinenfestigkeit: Ein Aufdruck, der nach zehn Spülgängen verblasst, macht aus dem Werbeträger ein beschädigtes Objekt. Lassen Sie sich die Anzahl der geprüften Spülgänge bestätigen.

Ein Aufdruck, der nach zehn Spülgängen verblasst, macht aus dem Werbeträger ein beschädigtes Objekt. Lassen Sie sich die Anzahl der geprüften Spülgänge bestätigen. Dichtigkeit: Bei Flaschen ist der Verschluss die Schwachstelle. Eine Flasche, die einmal in der Tasche ausgelaufen ist, bleibt danach im Schrank.

Bei Flaschen ist der Verschluss die Schwachstelle. Eine Flasche, die einmal in der Tasche ausgelaufen ist, bleibt danach im Schrank. Geruchs- und Geschmacksneutralität: Material und Verarbeitung dürfen Geruch und Geschmack des Getränks nicht beeinträchtigen. Das fällt beim ersten Gebrauch auf und lässt sich nachträglich nicht beheben.

Material und Verarbeitung dürfen Geruch und Geschmack des Getränks nicht beeinträchtigen. Das fällt beim ersten Gebrauch auf und lässt sich nachträglich nicht beheben. Gewicht: Bei Edelstahl und Glas entscheidet es über die Mitnahme im Alltag. Eine schwere Flasche kann die mobile Nutzung einschränken.

Bei Edelstahl und Glas entscheidet es über die Mitnahme im Alltag. Eine schwere Flasche kann die mobile Nutzung einschränken. Volumen und Durchmesser: Eine Flasche, die nicht in Autohalterung oder Rucksackfach passt, bleibt zu Hause. Der Durchmesser am Boden ist dafür wichtiger als das Fassungsvermögen.

Eine Flasche, die nicht in Autohalterung oder Rucksackfach passt, bleibt zu Hause. Der Durchmesser am Boden ist dafür wichtiger als das Fassungsvermögen. Lebensmittelkontakt: Trinkgefäße fallen unter die EU-Rahmenverordnung für Materialien mit Lebensmittelkontakt. Sie verlangt, dass keine Bestandteile in gesundheitsgefährdenden Mengen auf das Lebensmittel übergehen. Fordern Sie die einschlägigen Konformitätsnachweise an. Eine schriftliche Konformitätserklärung ist vorgeschrieben, soweit eine Einzelmaßnahme sie verlangt, etwa bei Kunststoffkomponenten.

Weil diese Merkmale beim ersten Gebrauch auffallen, reagiert die Gruppe besonders empfindlich auf Qualitätsmängel.

Die Gruppe eignet sich besonders für interne Anlässe, etwa für die Ausstattung neuer Mitarbeitender oder für Jubiläen. Auf großen Messen trägt sie schwächer, weil Gewicht und Volumen den Transport erschweren und die Stückkosten den Verteilungsspielraum begrenzen. Wer den Arbeitstag unterwegs verbringt, hat für eine Keramiktasse zudem keine Verwendung.

5. Textilien: T-Shirts, Hoodies und Caps

Bedruckte Textilien sind innerhalb der haptischen Werbung weniger Streuartikel als Identifikationsobjekt. Sie werden getragen, wenn der Empfänger sich mit dem Absender verbinden will. Damit wirken sie stark nach innen und selektiv nach außen, und sie verlangen vergleichsweise viel Planung.

Fünf Punkte entscheiden darüber, ob ein Textil getragen wird oder im Schrank bleibt:

Größenraster: Ein Shirt in Einheitsgröße wird von einem Teil der Belegschaft nie getragen. Planen Sie Größen ein und akzeptieren Sie den Aufwand für Abfrage und Nachlieferung.

Ein Shirt in Einheitsgröße wird von einem Teil der Belegschaft nie getragen. Planen Sie Größen ein und akzeptieren Sie den Aufwand für Abfrage und Nachlieferung. Materialqualität und Schnitt: Griff, Waschbeständigkeit und Passform entscheiden über die Trageakzeptanz. Ein Muster in zwei Größen zeigt mehr als jede Produktbeschreibung.

Griff, Waschbeständigkeit und Passform entscheiden über die Trageakzeptanz. Ein Muster in zwei Größen zeigt mehr als jede Produktbeschreibung. Druckverfahren: Ein zu steifer Druck macht auch ein gutes Shirt unbrauchbar. Das Verfahren hängt eng am Material und gehört deshalb in dieselbe Entscheidung.

Ein zu steifer Druck macht auch ein gutes Shirt unbrauchbar. Das Verfahren hängt eng am Material und gehört deshalb in dieselbe Entscheidung. Nachlieferfähigkeit: Textilien werden über Jahre nachbestellt. Klären Sie vorab, wie lange Modell, Farbe und Größenlauf verfügbar bleiben, sonst entsteht ein uneinheitliches Bild.

Textilien werden über Jahre nachbestellt. Klären Sie vorab, wie lange Modell, Farbe und Größenlauf verfügbar bleiben, sonst entsteht ein uneinheitliches Bild. Faserkennzeichnung: Textilerzeugnisse müssen beim Bereitstellen auf dem Markt zur Angabe ihrer Faserzusammensetzung etikettiert oder gekennzeichnet sein. Das Etikett muss dauerhaft, leicht lesbar, sichtbar und fest angebracht sein.

Wer diese fünf Punkte klärt, hat einen großen Teil des Risikos dieser Gruppe bereits ausgeräumt.

Die Vorgaben dazu stehen in der EU-Textilkennzeichnungsverordnung. Im Employer Branding entfalten Textilien ihre Stärke, weil sie Zugehörigkeit sichtbar machen. Sie funktionieren bei Teamevents, im Onboarding und überall dort, wo Menschen als Gruppe auftreten. Als Streuartikel an unbekannte Messebesucher sind sie riskant. Wer sie dennoch breit einsetzen will, beschränkt sich auf Caps, weil dort die Größenfrage entfällt.

6. Elektronik-Zubehör: Powerbanks und USB-Sticks

Elektronik-Zubehör verspricht hohen Gebrauchswert und löst dieses Versprechen nicht immer ein. Was zu langsam lädt oder zu wenig Strom speichert, wird nach dem ersten Versuch aussortiert. Die Erwartung an ein technisches Gerät ist hoch, entsprechend groß fällt die Enttäuschung bei schwacher Ausführung aus.

Technische Kennwerte sind hier besonders wichtig:

Kapazität und Ladeleistung: Beides gehört in Zahlen ins Angebot. Eine sehr geringe Kapazität begrenzt den praktischen Nutzen. Entscheidend ist, ob sie zum Nutzungsszenario der Zielgruppe passt.

Beides gehört in Zahlen ins Angebot. Eine sehr geringe Kapazität begrenzt den praktischen Nutzen. Entscheidend ist, ob sie zum Nutzungsszenario der Zielgruppe passt. Anschlussstandard: Veraltete Anschlüsse können den Gebrauchswert deutlich reduzieren. Prüfen Sie, welcher Standard bei der Zielgruppe verbreitet ist.

Veraltete Anschlüsse können den Gebrauchswert deutlich reduzieren. Prüfen Sie, welcher Standard bei der Zielgruppe verbreitet ist. Sicherheits- und Batterienachweise: Elektrogeräte unterliegen Produktsicherheits-, Batterie- und Entsorgungsvorschriften. Dass die Geräte verschenkt und nicht verkauft werden, ändert daran nichts. Lassen Sie sich die Nachweise schriftlich geben, bevor die Ware verteilt wird.

Elektrogeräte unterliegen Produktsicherheits-, Batterie- und Entsorgungsvorschriften. Dass die Geräte verschenkt und nicht verkauft werden, ändert daran nichts. Lassen Sie sich die Nachweise schriftlich geben, bevor die Ware verteilt wird. Kennzeichnung am Produkt: Produktidentifikation und Herstellerangaben gehören grundsätzlich auf das Produkt selbst; nur wenn Größe oder Art das nicht zulassen, dürfen sie auf Verpackung oder Begleitunterlage stehen. Bei Werbeartikeln wird das regelmäßig übersehen.

Produktidentifikation und Herstellerangaben gehören grundsätzlich auf das Produkt selbst; nur wenn Größe oder Art das nicht zulassen, dürfen sie auf Verpackung oder Begleitunterlage stehen. Bei Werbeartikeln wird das regelmäßig übersehen. Datensicherheit bei Speichermedien: Bei vorbespielten Sticks ist zu klären, wer für die aufgespielten Inhalte verantwortlich ist und wie sie aktualisiert werden.

Fehlt einer dieser Punkte im Angebot, ist die Gruppe für eine größere Bestellung noch nicht entscheidungsreif.

Sinnvoll ist Elektronik-Zubehör bei technikaffinen Zielgruppen und hochwertigen Anlässen mit wenigen Empfängern. Als Massenartikel ist es selten wirtschaftlich, weil die Qualität, die den Gebrauchswert sichert, den Stückpreis deutlich hebt. Wer hier spart, erzeugt ein Produkt, das den gegenteiligen Eindruck hinterlässt.

7. Süßwaren und Food-Werbung: Fruchtgummi und Schokolade

Essbare Artikel folgen einer anderen Logik als der Rest der haptischen Werbung: Sie werden verbraucht. Der Markenkontakt ist kurz, dafür nahezu sicher, und er hinterlässt wenig Spuren.

Die Verpackung trägt deshalb die gesamte Botschaft und zugleich die Pflichtangaben. Verantwortlich für die Lebensmittelinformation ist nach der EU-Lebensmittelinformationsverordnung der Lebensmittelunternehmer, unter dessen Namen oder Firma das Lebensmittel vermarktet wird; sitzt dieser nicht in der EU, tritt der Importeur an seine Stelle.

Bei vorverpackten Lebensmitteln verlangt die Verordnung unter anderem diese Angaben:

Bezeichnung des Lebensmittels: Die verkehrsübliche oder beschreibende Bezeichnung, nicht die Marketingbezeichnung. Ein Fantasiename allein genügt nicht.

Die verkehrsübliche oder beschreibende Bezeichnung, nicht die Marketingbezeichnung. Ein Fantasiename allein genügt nicht. Zutatenverzeichnis mit hervorgehobenen Allergenen: Die Zutaten nach Gewichtsanteil; allergene Stoffe müssen sich vom übrigen Verzeichnis abheben, etwa durch Fettdruck.

Die Zutaten nach Gewichtsanteil; allergene Stoffe müssen sich vom übrigen Verzeichnis abheben, etwa durch Fettdruck. Nettofüllmenge: Die Menge des Lebensmittels in der Verpackung. Sie wird bei kleinen Werbeportionen häufig vergessen.

Die Menge des Lebensmittels in der Verpackung. Sie wird bei kleinen Werbeportionen häufig vergessen. Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum: Es bestimmt, wie viel Vorlauf die Bestellung verträgt und wie lange Restbestände einsetzbar bleiben.

Es bestimmt, wie viel Vorlauf die Bestellung verträgt und wie lange Restbestände einsetzbar bleiben. Name und Anschrift des Verantwortlichen: Erkennbar muss sein, wer die Verantwortung trägt, nicht nur wer verkauft.

Erkennbar muss sein, wer die Verantwortung trägt, nicht nur wer verkauft. Nährwertdeklaration: Sie gehört zum Standardumfang, soweit keine Ausnahme greift.

Beträgt die größte Oberfläche weniger als zehn Quadratzentimeter, sieht die Verordnung Erleichterungen vor.

Die Portionsgröße ist keine Pflichtangabe, entscheidet aber über die Wirkung: Eine Einzelportion wird im Gespräch gegessen, größere Einheiten erst zu Hause. Einzelportionen lassen sich auf Messen zudem hygienisch einfacher handhaben.

Stark ist die Gruppe als Begleiter am Messestand, im Versandpaket oder auf dem Konferenztisch, weniger als alleiniges Werbemittel. Ungeeignet ist sie bei Ernährungsvorbehalten und bei Marken, deren Kernversprechen dazu im Widerspruch steht.

Quer über alle sieben Gruppen gilt derselbe Maßstab: Zusätzlicher Markenkontakt entsteht über Gebrauch, Verbrauch oder erlebbaren Nutzwert, nicht über eine möglichst große Werbefläche. Wie stark ein Artikel gestalterisch aufgeladen werden darf, ohne diesen Gebrauch zu stören, zeigt der Blick auf wirkungsvolle Werbegeschenke. Welches Verfahren die Gestaltung technisch ermöglicht, klärt der nächste Abschnitt.

Veredelung: Welches Verfahren zu welchem Material passt

In der haptischen Werbung wird die Veredelung häufig erst am Ende geklärt, obwohl sie über Haltbarkeit, Farbanzahl und Anmutung entscheidet. Sie gehört an das Material gebunden und damit in dieselbe Entscheidung wie das Modell. Wer zuerst das Produkt festlegt und danach die Veredelung sucht, schränkt sich unnötig ein.

Die gängigen Verfahren im Vergleich

Sieben Verfahren decken den Großteil dessen ab, was in der haptischen Werbung veredelt wird. Sie unterscheiden sich in der Farbanzahl, in der Haltbarkeit und darin, welche Materialien sie überhaupt annehmen. Die folgende Übersicht ordnet sie ihren Einsatzbereichen zu und nennt die jeweilige Grenze:

Verfahren Eignung Haltbarkeit Grenzen Tampondruck Kleine, gewölbte Flächen wie Schreibgeräte Mittel, abriebempfindlich bei starker Beanspruchung Wenige Farben, für Verläufe und Fotos nur eingeschränkt geeignet Siebdruck Textilien, Taschen, größere ebene Flächen Hoch bei sachgerechter Pflege Je Farbe ein Sieb, feine Details schwierig Lasergravur Metall, Holz, Bambus, beschichteter Kunststoff Sehr hoch, kaum abriebempfindlich Einfarbig, Kontrast hängt am Material Digitaldruck Mehrfarbige Motive, kleine Auflagen, ebene Flächen Mittel bis hoch je nach Untergrund Bei großen Auflagen oft weniger wirtschaftlich als analoge Verfahren Stickerei Textilien, Caps, hochwertige Taschen Sehr hoch, waschbeständig Garnfarben begrenzt, feine Schrift unscharf Prägung Leder, Kunstleder, feste Papiere, Notizbücher Sehr hoch, da im Material verankert Kein Farbauftrag bei Blindprägung, Werkzeugkosten Doming Kleine ebene Flächen mit Aufkleberlogik Hoch, durch Kunstharzschicht geschützt Nur eben, nicht auf Rundungen

Tabelle 1: Veredelungsverfahren im Vergleich

Die Angaben beschreiben übliche Einsatzfelder. Was im Einzelfall möglich ist und wie lange es hält, hängt zusätzlich von Untergrund, Farbe und Maschinenpark des Veredlers ab.

Zwei Punkte fallen auf. Erstens gehören Gravur, Stickerei und Prägung bei geeigneten Materialien zu den besonders langlebigen Verfahren, unterscheiden sich in der Farbigkeit aber deutlich: Gravur und Blindprägung arbeiten ohne Farbauftrag, die Stickerei kann mehrere Garnfarben kombinieren. Zweitens engt jedes Material die Auswahl ein, bevor über Gestaltung gesprochen wird.

Was die Verfahrenswahl für die Praxis bedeutet

Für die haptische Werbung heißt das: Erst Material, dann Verfahren, dann Motiv. Ein Farbverlauf lässt sich mit einer einfarbigen Lasergravur nicht abbilden, und sehr feine Schrift ist als Stickerei nur eingeschränkt reproduzierbar.

Wer diese Grenzen früh kennt, spart eine Korrekturschleife bei der Druckvorlage. Wie sich Motive auf bedruckbaren Werbegeschenken wirksam umsetzen lassen, ist an anderer Stelle ausführlich beschrieben.

Einsatzfelder: Wo haptische Werbung im B2B trägt

Nicht jeder Anlass bringt eine Nutzungssituation mit. Genau daran entscheidet sich, ob ein haptisches Werbemittel weiterlebt oder im Hotelzimmer zurückbleibt. Die folgenden Einsatzfelder unterscheiden sich weniger im Budget als in der Frage, ob der Empfänger den Gegenstand am nächsten Tag noch braucht.

Externe Anlässe mit eingebauter Nutzungssituation

Manche Anlässe liefern die Nutzungssituation gleich mit: Es wird notiert, getragen, transportiert und getrunken. Dort hat haptische Werbung die besten Voraussetzungen, weil der Empfänger den Gegenstand noch am selben Tag in die Hand nimmt. Wer seinen Messeauftritt als Vertriebskanal führt, plant das Werbemittel deshalb entlang des Ablaufs und nicht als Dekoration am Tresen.

Vier externe Anlässe bringen diese Voraussetzung von sich aus mit:

Messe und Kongress: Besucher notieren, sammeln Unterlagen und transportieren sie. Schreibgerät und Tragelösung greifen hier unmittelbar, Kalender und Trinkgefäße dagegen selten, weil sie Gewicht und Volumen kosten.

Besucher notieren, sammeln Unterlagen und transportieren sie. Schreibgerät und Tragelösung greifen hier unmittelbar, Kalender und Trinkgefäße dagegen selten, weil sie Gewicht und Volumen kosten. Beratungs- und Vertriebstermin: Hier zählt die Angemessenheit statt der Menge. Ein wertiges Einzelstück, persönlich überreicht, wirkt anders als derselbe Artikel aus einem Korb am Eingang. Die Übergabe ist Teil des Produkts.

Hier zählt die Angemessenheit statt der Menge. Ein wertiges Einzelstück, persönlich überreicht, wirkt anders als derselbe Artikel aus einem Korb am Eingang. Die Übergabe ist Teil des Produkts. Seminar und Workshop: Der Anlass begünstigt die unmittelbare Nutzung: Wer Notizmaterial und Schreibgerät stellt, liefert ein Arbeitsmittel. Der Kontakt entsteht über Stunden konzentrierter Arbeit und kann dadurch intensiver ausfallen als am Messestand.

Der Anlass begünstigt die unmittelbare Nutzung: Wer Notizmaterial und Schreibgerät stellt, liefert ein Arbeitsmittel. Der Kontakt entsteht über Stunden konzentrierter Arbeit und kann dadurch intensiver ausfallen als am Messestand. Versandpaket und Kundenbox: Der Empfänger öffnet sie allein, ohne Zeitdruck und mit positiver Erwartung. Diese Aufmerksamkeit ist auf einer Veranstaltung nur schwer zu erreichen. Entscheidend ist, dass der Artikel zum Inhalt passt und nicht als Füllmaterial wirkt.

Allen vier gemeinsam ist, dass der Gebrauch nicht erhofft werden muss, sondern im Ablauf bereits angelegt ist.

Umgekehrt gibt es externe Anlässe ohne diese Eigenschaft. Ein Sponsoring ohne Standpräsenz, eine Preisverleihung oder ein Netzwerkabend liefern zwar Aufmerksamkeit, aber keinen Moment, in dem ein Gegenstand gebraucht wird. Dort ist die spätere Nutzung weniger planbar. Deshalb sollte schon bei der Auswahl klar sein, in welchem Alltagsszenario der Gegenstand anschließend gebraucht werden kann.

Interne Anlässe: Onboarding, Jubiläen und Mitarbeiterbindung

Nach innen arbeitet die haptische Werbung mit einem Vorteil, der extern seltener gegeben ist: Die Beziehung besteht bereits. Der Empfänger ordnet den Gegenstand der eigenen Zugehörigkeit zu und nicht einer fremden Marke. Damit verschiebt sich der Maßstab von der Reichweite zur Alltagstauglichkeit.

Deshalb funktionieren hier Produkte, die extern riskant wären. Textilien mit Größenraster, hochwertige Trinkflaschen oder Ausstattungssets sind im Onboarding neuer Mitarbeitender wirksam, weil sie am ersten Tag benutzt werden und ein Signal setzen, das über Wochen nachwirkt. Wie stark solche Signale auf die Arbeitgebermarke einzahlen, behandelt der Beitrag zum Employer Branding im Detail.

Vier interne Anlässe funktionieren erfahrungsgemäß besonders gut:

Erster Arbeitstag: Ein Set aus Schreibgerät, Notizbuch und Trinkflasche ersetzt die Suche nach Arbeitsmitteln und macht Zugehörigkeit am ersten Tag sichtbar. Wirksam ist es nur, wenn die Teile im Alltag wirklich gebraucht werden.

Ein Set aus Schreibgerät, Notizbuch und Trinkflasche ersetzt die Suche nach Arbeitsmitteln und macht Zugehörigkeit am ersten Tag sichtbar. Wirksam ist es nur, wenn die Teile im Alltag wirklich gebraucht werden. Mitarbeiterjubiläen und interne Meilensteine: Hier zählt Wertigkeit vor Menge. Ein einzelnes hochwertiges Stück mit persönlicher Übergabe kann angemessener und persönlicher wirken als ein Paket aus Standardartikeln.

Hier zählt Wertigkeit vor Menge. Ein einzelnes hochwertiges Stück mit persönlicher Übergabe kann angemessener und persönlicher wirken als ein Paket aus Standardartikeln. Teamevents und interne Formate: Textilien entfalten hier ihre Stärke, weil eine Gruppe gemeinsam auftritt. Außerhalb dieses Rahmens sinkt die Trageakzeptanz deutlich.

Textilien entfalten hier ihre Stärke, weil eine Gruppe gemeinsam auftritt. Außerhalb dieses Rahmens sinkt die Trageakzeptanz deutlich. Standortübergreifende Ausstattung: Einheitliche Arbeitsmittel schaffen ein gemeinsames Bild über Standorte hinweg. Voraussetzung ist Nachlieferfähigkeit über mehrere Jahre.

Allen vier Anlässen ist gemeinsam, dass die Empfängerzahl planbar ist. Das erlaubt kleinere Mengen bei höherer Qualität und verschiebt das Budget vom Volumen zur Ausführung.

Nach innen kann die Qualität eines Werbeartikels besonders stark als Aussage über den Arbeitgeber gelesen werden. Der Maßstab ist damit ein anderer als bei externen Empfängern. Ein Set, das im Schrank liegen bleibt, sendet ein anderes Signal als geplant. Wer hier investiert, prüft die Produkte deshalb wie Arbeitsmittel und nicht wie Werbeträger.

Anlässe und Anforderungsprofile im Überblick

Externe und interne Anlässe lassen sich nebeneinanderlegen, sobald man sie nicht nach Budget, sondern nach Anforderung sortiert. Die folgende Übersicht führt alle acht Anlässe in derselben Reihenfolge auf, ordnet ihnen ein Profil zu und benennt, worauf im Angebot des Lieferanten zu achten ist:

Anlass Anforderungsprofil Empfängerzahl Worauf im Angebot zu achten ist Messe und Kongress Leicht, transportfähig, hohe Stückzahl Hoch, begrenzt planbar Lieferzeit vor Messetermin, Nachbestellbarkeit, Farbtreue über Chargen Beratungs- und Vertriebstermin Wertige Haptik, für die Einzelübergabe geeignet Niedrig, planbar Verarbeitung am Muster geprüft, Verpackung, kleine Mindestmenge Seminar und Workshop Als Arbeitsmittel nutzbar, schreibtauglich Mittel, planbar Papierqualität, Schreibleistung, neutrale Gestaltung ohne Datierung Versandpaket und Kundenbox Flach, bruchsicher, zum Inhalt passend Mittel bis hoch Versandmaße, Gewicht, Schutz gegen Transportschäden Erster Arbeitstag Sofort einsetzbar, langlebig, mehrteilig Niedrig, gut planbar Nachlieferfähigkeit über Jahre, Größenverfügbarkeit, Pflegehinweise Mitarbeiterjubiläum und Meilenstein Wertig, einzeln, für die persönliche Übergabe Sehr niedrig, planbar Kleine Mindestmenge, Veredelung mit Namensbezug, Geschenkverpackung Teamevent und internes Format Gruppentauglich, einheitlich, sichtbar Mittel, planbar Größenlauf, einheitliche Farbcharge, Vorlauf für Nachbestellung Standortübergreifende Ausstattung Einheitlich, langlebig, über Jahre lieferbar Hoch, planbar Rahmenvertrag, Farb- und Modelltreue, Liefersicherheit je Standort

Tabelle 2: Einsatzanlässe und ihr Anforderungsprofil

Auffällig ist, dass sich die Profile weniger im Preis als in der Planbarkeit unterscheiden. Genau dort entstehen in der Praxis die Reibungsverluste.

Praxisbeispiel: Ein Maschinenbauer ordnet seine Werbemittel den Anlässen zu

Ausgangslage: Ein mittelständischer Maschinenbauer mit rund 180 Beschäftigten bestellte Werbemittel über Jahre nach Bedarf und ohne Zuordnung. Für jeden Zweck griff das Team auf denselben Vorrat zurück. Auf der Frühjahrsmesse blieben die Kalender liegen, während die Beutel am zweiten Tag ausgingen. Beim Kundentag erhielten langjährige Partner denselben Artikel wie Laufkundschaft am Messestand, und im Lager standen Restbestände aus drei Bestelljahren.

Vorgehen: Marketing und Vertrieb listeten zusammen mit dem Event-Management die Anlässe eines Jahres auf und hinterlegten für jeden ein Anforderungsprofil: Messe, Kundentag, Seminar, Versandpaket und erster Arbeitstag. Je Profil wurde genau ein Artikel festgelegt, die Menge am erwarteten Bedarf bemessen statt an der Rabattstaffel. Für den Kundentag kam ein wertigeres Einzelstück zur persönlichen Übergabe hinzu. Artikel, für die sich kein Anlass finden ließ, wurden aus dem Sortiment genommen.

Ergebnis: Die Zahl der geführten Artikel sank von neun auf fünf, die Kalender entfielen vollständig. Die Restbestände mit altem Logo wurden einmalig intern aufgebraucht statt weiter verteilt. Das frei gewordene Budget floss in die Ausführung der verbliebenen Artikel, ohne dass die Jahressumme für Werbemittel gestiegen ist. Auf der Folgemesse reichte der Bestand über beide Tage, und der Kundentag hat seither ein eigenes, klar abgegrenztes Präsent.

Experten-Tipp!

Legen Sie vor jeder Bestellung schriftlich fest, an welchem Anlass der Artikel übergeben wird. Lässt sich diese Frage nicht in einem Satz beantworten, fehlt die Nutzungssituation und damit die Grundlage für die Bestellung.

Kriterien für die Auswahl haptischer Werbeartikel

Kriterien beantworten die Frage, was bewertet wird und wie schwer es wiegt. Sie sind die Grundlage für den Vergleich mehrerer Angebote in der haptischen Werbung und gelten unabhängig davon, in welcher Reihenfolge Sie vorgehen. Ohne festgelegte Gewichtung entscheidet am Ende die Zahl, die am leichtesten vergleichbar ist, und das ist der Stückpreis.

Das Bewertungsraster für den Angebotsvergleich

Bewährt hat sich ein Raster aus acht Kriterien, das jedem Angebot dieselbe Leitfrage stellt und die Gewichtung vorab festlegt:

Kriterium Leitfrage Gewichtung Prüfbar an Nutzungswahrscheinlichkeit Braucht der Empfänger den Gegenstand in seinem Alltag? hoch Anlass- und Zielgruppenbeschreibung Produktqualität Hält das Produkt der vorgesehenen Nutzung und Beanspruchung stand? hoch Physisches Muster, Belastungstest Markenpassung Steht das Produkt im Einklang mit dem Leistungsversprechen? hoch Abgleich mit Positionierung und Preisklasse Gestaltungsfähigkeit Trägt die Fläche die Botschaft ohne Überladung? mittel Druckvorlage in Originalgröße Nachweislage Liegen Sicherheits-, Material- und Umweltnachweise vor? Muss bei gesetzlich erforderlichen Nachweisen Zertifikate, Konformitätserklärungen, Datenblätter Lieferfähigkeit und Termin Ist die Ausführung in der nötigen Menge zum Termin lieferbar und später nachbestellbar? hoch Verbindliche Liefertermine, Nachbestellzusage Stückpreis und Staffelung Zu welchem Preis je Stück und ab welcher Menge? mittel Angebot mit Staffelpreisen und Mindestmenge Vollkosten im Nutzungskontext Wie hoch sind die Vollkosten im Verhältnis zu Nutzungsdauer oder Nutzungshäufigkeit? hoch Vollkosten je Stück, bezogen auf Nutzungsmonate oder Nutzungsvorgänge

Tabelle 3: Bewertungsraster für haptische Werbeartikel

Drei Zeilen verdienen eine Erläuterung. Die Nachweislage ist kein abwägbares Kriterium, solange es um gesetzlich erforderliche Nachweise geht: Fehlen sie, scheidet das Angebot aus. Freiwillige Umweltzertifikate lassen sich dagegen gewichten.

Stückpreis und Vollkosten werden häufig verwechselt. Der Stückpreis ist eine Einkaufsgröße und für Budget und Menge unverzichtbar. Für die Vollkosten zählt mehr: Zum Produkt kommen Veredelung, Einrichtung, Verpackung und Transport, bei Importware auch Zoll. Diese Summe wird durch die Stückzahl geteilt.

Erst der Bezug auf den Nutzungskontext macht daraus eine Vergleichsgröße. Bei langlebigen Artikeln rechnet man je Nutzungsmonat, bei Verbrauchsartikeln wie Süßwaren je Ausgabe. Das Ergebnis ist ein Effizienzwert, keine gemessene Werbewirkung.

Der Unterschied ist erheblich: Ein Artikel für wenige Cent, der nach zwei Wochen im Abfall landet, liegt je Nutzungsmonat über einem Modell zum dreifachen Preis, das ein Jahr im Einsatz bleibt.

Qualität als Kriterium mit prüfbarem Kern

Qualität ist bei haptischer Werbung kein Gefühl, sondern in Teilen normiert. Für Kugelschreiber und Minen legt ISO 12757-1 Mindestanforderungen für den allgemeinen Gebrauch fest; ein zweiter Teil der Norm behandelt dokumentenechte Anwendungen. Für Schreibgeräte insgesamt definiert der Blaue Engel in den Vergabekriterien DE-UZ 200 in der Ausgabe 2026 ressourcenschonende Materialien, eine schadstoffarme Herstellung und eine verlängerte Nutzungsdauer durch Nachfüllsysteme.

Sie müssen diese Regelwerke nicht im Wortlaut kennen. Es genügt, sie im Angebot abzufragen. Ein Lieferant, der auf die Frage nach Normbezug oder Zertifizierung keine belastbare Antwort gibt, hat die Frage entweder nie gestellt bekommen oder kann sie nicht beantworten. Beides ist eine Information.

Für Produktgruppen ohne eigene Norm hilft eine einfache Ersatzfrage: Welche Beanspruchung muss der Artikel aushalten, und wie lässt sich das am Muster prüfen? Bei einer Tasche ist es die Zugbelastung am Gurt, bei einer Tasse der Spülgang, bei einem Textil die Wäsche bei der angegebenen Temperatur. Solche Prüfungen kosten wenig Zeit und ersetzen die Diskussion über Qualität durch ein Ergebnis.

Vor der Bestellung: Muster und Materialnachweise werden gemeinsam geprüft. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Wie die Kriterien gegeneinander abgewogen werden

In der Praxis erfüllt kein Angebot für haptische Werbung jedes dieser Kriterien gleich gut. Deshalb braucht das Raster eine Abwägungsregel, die vor dem Vergleich feststeht und nicht erst am konkreten Angebot entwickelt wird.

Drei Abwägungen kehren dabei regelmäßig wieder:

Qualität gegen Menge: Reicht das Budget nicht für beides, gewinnt die Qualität. Eine halbierte Menge in brauchbarer Ausführung erzeugt mehr Nutzung als die doppelte Menge, die entsorgt wird.

Reicht das Budget nicht für beides, gewinnt die Qualität. Eine halbierte Menge in brauchbarer Ausführung erzeugt mehr Nutzung als die doppelte Menge, die entsorgt wird. Nachweis gegen Preis: Fehlen gesetzlich erforderliche Sicherheits- oder Konformitätsnachweise oder Belege für verwendete Umweltaussagen, ist das Angebot unvollständig. Der fehlende Nachweis erhöht das rechtliche und wirtschaftliche Risiko des bestellenden Unternehmens.

Fehlen gesetzlich erforderliche Sicherheits- oder Konformitätsnachweise oder Belege für verwendete Umweltaussagen, ist das Angebot unvollständig. Der fehlende Nachweis erhöht das rechtliche und wirtschaftliche Risiko des bestellenden Unternehmens. Gestaltung gegen Gebrauch: Wenn ein größeres Logo die Trageakzeptanz senkt, gewinnt der Gebrauch. Eine Botschaft, die niemand trägt, wird auch nicht gesehen.

Wer diese drei Regeln einmal festlegt, verkürzt jede spätere Angebotsrunde erheblich, weil die Diskussion nicht bei jedem Vorgang neu beginnt.

Sinnvoll ist es außerdem, das Raster im Unternehmen an einer Stelle zu hinterlegen. Werbemittel werden oft von wechselnden Personen bestellt, in Marketing, Vertrieb und Personal parallel. Ein gemeinsames Raster verhindert, dass jede Abteilung ihre eigenen Maßstäbe entwickelt. Wie sehr das auf das Gesamtbild einzahlt, zeigt der Blick darauf, dass Werbeartikel ein aktives Element der Markenführung sind und keine beiläufige Zugabe.

In neun Schritten zur Auswahl haptischer Werbemittel

Während die Kriterien beschreiben, was bewertet wird, legt das Vorgehen die Reihenfolge fest. Die Beschaffung haptischer Werbung gliedert sich in neun Schritte, von denen jeder mit einem Zwischenergebnis endet. Die ersten vier klären, was beschafft wird, die folgenden fünf, wie es beschafft wird.

Schritt 1: Ziel und Budget definieren

Am Anfang steht die Festlegung, was haptische Werbung in diesem Fall leisten soll: Gesprächseinstieg, Erinnerung nach dem Termin, Zugehörigkeit nach innen oder Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Diese Ziele führen zu unterschiedlichen Produkten, und sie schließen einander teilweise aus.

Das Budget wird als Gesamtsumme für den Anlass festgelegt und erst danach auf Stückpreise heruntergerechnet. Sinnvoll ist es, hier auch festzuhalten, was der Einsatz ausdrücklich nicht leisten soll. Zwischenergebnis: ein Satz, der Ziel, Anlass und Gesamtbudget benennt.

Schritt 2: Zielgruppe und Anlass analysieren

Jetzt wird geprüft, wer den Artikel erhält und in welcher Situation er ihn benutzt. Arbeitet die Zielgruppe am Schreibtisch oder in der Fertigung? Reist sie mit Handgepäck? Ist der Schreibtisch bereits gut bestückt? Diese Fragen schließen ganze Produktgruppen aus, bevor das erste Angebot eingeht.

Hilfreich ist der Blick auf einen konkreten Arbeitstag der Zielgruppe statt auf eine abstrakte Beschreibung. Wer drei reale Situationen benennen kann, in denen der Artikel zum Einsatz kommt, hat die Analyse geleistet. Zwischenergebnis: eine Vorauswahl von zwei bis drei Produktgruppen.

Schritt 3: Markenpassung sicherstellen

Hier wird geprüft, ob das Produkt zur Aussage des Unternehmens passt. Ein Anbieter mit Nachhaltigkeitsversprechen gerät mit einem kurzlebigen Streuartikel in einen Widerspruch, den Empfänger bemerken. Auch die Preisklasse kommuniziert: Ein sehr günstiges Produkt neben einer Premiumleistung wirkt unstimmig.

Als Gegenprobe hilft die Frage, ob der Artikel neben dem eigenen Angebot auf einem Tisch liegen könnte, ohne zu stören. Fällt die Antwort unsicher aus, ist die Produktgruppe noch nicht die richtige. Zwischenergebnis: eine begründete Entscheidung für eine Produktgruppe.

Schritt 4: Nutzwert und Langlebigkeit priorisieren

Nun geht es um das konkrete Modell. Materialangaben allein sagen wenig aus: Recyclingkunststoff ist nicht automatisch die bessere Wahl, und Bambus ist keine Umweltaussage. Belastbar wird die Frage erst über Nachweise. Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass Zertifizierungssysteme für Recycling-Kunststoffe deutliche Qualitätsunterschiede aufweisen. Beim Blauen Engel für Produkte aus Recycling-Kunststoffen, den Vergabekriterien DE-UZ 30a, müssen mindestens 80 Prozent des eingesetzten Kunststoffs Post-Consumer-Rezyklate aus dem mechanischen Recycling sein.

Zur Langlebigkeit gehört die Frage, ob sich Verschleißteile ersetzen lassen, etwa Minen, Verschlüsse oder Akkus. Ein Modell mit Standardmine kann über Jahre im Einsatz bleiben, ein baugleiches ohne Nachfüllmöglichkeit landet nach Wochen im Abfall. Zwischenergebnis: ein Modell mit belegten Materialangaben, geprüftem Nutzwert und nachvollziehbarer Langlebigkeit.

Schritt 5: Compliance und Nachweise prüfen

Bevor Gestaltung und Muster an die Reihe kommen, wird die eigene Rolle geklärt. Die EU-Produktsicherheitsverordnung erfasst auch die unentgeltliche Abgabe eines Produkts im Rahmen einer Geschäftstätigkeit. Wer ein Produkt unter eigenem Namen oder eigener Handelsmarke in Verkehr bringt, gilt im Sinne der Verordnung als Hersteller und übernimmt dessen Pflichten.

Daraus folgt die Nachweisliste je Produktgruppe. Generell gehören dazu die Produktidentifikation, die Angaben zum verantwortlichen Wirtschaftsakteur und die Rückverfolgbarkeit; Anleitungen und Sicherheitsinformationen kommen hinzu, soweit sie für eine sichere Verwendung nötig sind.

Produktabhängig ergänzen sich Batterie- und Entsorgungspflichten bei Elektronik, die Nachweise zum Lebensmittelkontakt bei Trinkgefäßen, die Faserkennzeichnung bei Textilien und die Frage nach dem verantwortlichen Unternehmer bei Lebensmitteln. Zwischenergebnis: eine Liste der erforderlichen Nachweise je Artikel.

Schritt 6: Veredelung und Gestaltung festlegen

Erst wenn Modell und Nachweislage stehen, wird die Gestaltung geplant. Die Druckfläche ist begrenzt, und sie trägt eine Botschaft, nicht drei. Mehrere Botschaften auf einer kleinen Fläche verschlechtern Lesbarkeit und visuelle Klarheit deutlich.

Welche Verfahren das Material überhaupt annimmt, wurde bei der Produktauswahl bereits geklärt. Prüfen Sie die Vorlage zusätzlich in Originalgröße auf Papier, weil Bildschirmdarstellungen die reale Lesbarkeit überzeichnen. Zwischenergebnis: eine freigegebene Druckvorlage mit Positionsangabe.

Schritt 7: Muster prüfen und Logistik planen

Vor der Hauptbestellung wird ein physisches Exemplar freigegeben. Ein neutrales Stück zeigt bereits, wie sich der Artikel anfühlt und ob er funktioniert. Alles, was den Aufdruck betrifft, lässt sich daran allerdings nicht beurteilen; dafür braucht es ein Exemplar in der bestellten Ausführung.

Am Muster lassen sich diese Punkte in wenigen Minuten prüfen:

Funktion: Schreibt, schließt, lädt oder trägt der Artikel so, wie es das Angebot verspricht? Ein Fehler an dieser Stelle macht jede weitere Prüfung überflüssig.

Schreibt, schließt, lädt oder trägt der Artikel so, wie es das Angebot verspricht? Ein Fehler an dieser Stelle macht jede weitere Prüfung überflüssig. Druckhaftung: Ein einfacher Abriebtest gibt einen ersten Praxishinweis auf die Haftung; bei Textilien eine Wäsche bei der angegebenen Temperatur. Bei höheren Anforderungen sind dokumentierte Herstellerprüfungen heranzuziehen.

Ein einfacher Abriebtest gibt einen ersten Praxishinweis auf die Haftung; bei Textilien eine Wäsche bei der angegebenen Temperatur. Bei höheren Anforderungen sind dokumentierte Herstellerprüfungen heranzuziehen. Farbtreue: Die Hausfarbe muss dem Corporate Design entsprechen, auch über mehrere Chargen hinweg. Lassen Sie sich die zulässige Abweichung in Toleranzwerten zusichern.

Die Hausfarbe muss dem Corporate Design entsprechen, auch über mehrere Chargen hinweg. Lassen Sie sich die zulässige Abweichung in Toleranzwerten zusichern. Verarbeitung: Nähte, Kanten, Verschlüsse und Gewinde zeigen die Fertigungsqualität deutlicher als jede Produktbeschreibung.

Nähte, Kanten, Verschlüsse und Gewinde zeigen die Fertigungsqualität deutlicher als jede Produktbeschreibung. Verpackung: Sie entscheidet über Transportschäden und über den ersten Eindruck bei der Übergabe. Bei Versandpaketen zählt zusätzlich das Packmaß.

Parallel wird die Lieferkette geklärt: Produktionszeit, Versandweg, Zollfragen bei Importware und ein Puffer vor dem Termin.

Halten Sie außerdem fest, wer die Freigabe erteilt und bis wann, damit der Termin nicht an einer offenen Zuständigkeit scheitert. Zwischenergebnis: ein freigegebenes Muster und ein bestätigter Liefertermin.

Schritt 8: Erfolgskontrolle vorbereiten

Dieser Schritt wird meist ausgelassen, weil sich haptische Werbung in ihrer Wirkung schwer isolieren lässt. Messbar sind aber Teilgrößen: ein Aktionscode auf dem Artikel, eine eigene Landingpage hinter einem QR-Code, dokumentierte Standkontakte und die Erwähnung im Folgetermin.

Wichtig ist, diese Größen vor dem Anlass festzulegen, weil sie sich sonst im Nachhinein zur Bestätigung der eigenen Erwartung verbiegen lassen. Zwei bis drei Größen genügen, wenn sie nach dem Anlass tatsächlich ausgewertet werden. Zwischenergebnis: zwei bis drei definierte Beobachtungsgrößen.

Schritt 9: Steuerliche Behandlung und Dokumentation klären

Spätestens vor der Freigabe der Hauptbestellung wird die steuerliche Behandlung geklärt. Die Hinweise beziehen sich auf Deutschland. Nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 EStG sind Geschenke an Personen, die keine Arbeitnehmer sind, nur abziehbar, wenn die Zuwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr insgesamt 50 Euro nicht übersteigen. Der Betrag wurde zum Wirtschaftsjahr 2024 von 35 Euro angehoben. Wird die Freigrenze überschritten, entfällt der Abzug für den gesamten Betrag.

Davon zu trennen ist die Frage, wie die Zuwendung beim Empfänger besteuert wird. Nach § 37b EStG kann der Zuwendende die Einkommensteuer dafür mit einem Pauschsteuersatz von 30 Prozent übernehmen. Aus der Buchführung muss erkennbar sein, wer welche Zuwendung erhalten hat; für geringwertige Streuartikel gelten Erleichterungen. Zwischenergebnis: eine abgestimmte Buchungs- und Aufzeichnungslogik.

Die folgende Übersicht fasst alle neun Schritte zusammen und benennt je Schritt den Stolperstein, der in der Praxis regelmäßig zu Nacharbeit führt.

Infografik: Der Auswahlpfad in neun Schritten, jeweils mit dem Stolperstein, der in der Praxis Nacharbeit erzeugt. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/09/haptische-werbung-infografik-auswahl-werbemittel-vorgehensweise-marketing-agitano-scaled.webp" alt="Infografik zur haptischen Werbung: Auswahl haptischer Werbemittel in neun Schritten mit Stolpersteinen" width="826" height="2560" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/haptische-werbung-werbeartikel/168374" rel="noopener">Der Auswahlpfad in neun Schritten, jeweils mit dem Stolperstein, der in der Praxis Nacharbeit erzeugt. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

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Mit dieser Vorgehensweise zur Auswahl haptischer Werbeartikel sind Sie auf der sicheren Seite.

Praxisbeispiel: Eine Personalabteilung stellt ihr Willkommenspaket um

Ausgangslage: Eine Unternehmensgruppe mit mehreren Standorten stellte neuen Mitarbeitenden ein Willkommenspaket bereit, das über Jahre unverändert bestellt wurde. Es enthielt ein Shirt in zwei Größen, einen Kalender mit Jahreszahl und einen Beutel. Rückmeldungen aus den Fachbereichen zeigten, dass ein Teil der Pakete ungeöffnet im Spind blieb und die Shirts kaum getragen wurden.

Vorgehen: Die Personalabteilung befragte die Mitarbeitenden des letzten Einstellungsjahrgangs, welche Gegenstände sie tatsächlich benutzt hatten. Auf dieser Grundlage wurde das Paket neu zusammengestellt: Das Shirt wich einer Trinkflasche mit Konformitätserklärung für Lebensmittelkontakt, der datierte Kalender einem undatierten Notizbuch. Vor der Bestellung prüfte ein Team aus Personal und Einkauf Muster beider Artikel und ließ sich die Nachweise vom Lieferanten schriftlich bestätigen.

Ergebnis: Das Paket enthält seither weniger Teile bei höherem Stückwert. Die Fachbereiche melden, dass Flasche und Notizbuch im Arbeitsalltag auftauchen. Weil beide Artikel undatiert sind, konnte die Bestellmenge auf einen Jahresbedarf mit Puffer umgestellt werden, was die Zahl der Einzelbestellungen deutlich verringert hat.

Das Vorgehen kostet in der ersten Runde mehr Zeit und ab der zweiten deutlich weniger. Ziel, Zielgruppe und Markenpassung bleiben häufig über mehrere Bestellungen stabil. Compliance- und Produktnachweise sollten dagegen bei jeder Nachbestellung auf Aktualität geprüft und bei Wechsel von Artikel, Lieferant, Material oder Rechtslage neu bewertet. Eine vollständige Neuprüfung ist deshalb nicht bei jeder Bestellung nötig.

Experten-Tipp!

Fordern Sie zwei Muster an: ein neutrales für Produktqualität und Haptik und ein veredeltes in der bestellten Ausführung. Erst das zweite zeigt Farbtreue, Position und Haltbarkeit des Drucks.

Grenzen der haptischen Werbung: Wann Sie besser verzichten

Ein Beitrag über Auswahl wäre unvollständig ohne den Fall, in dem die richtige Entscheidung lautet, auf haptische Werbung zu verzichten. Zwei Konstellationen tauchen dabei regelmäßig auf, und beide lassen sich früh erkennen.

Kein Nutzungsanlass, kein wiederkehrender Kontakt

Fehlt eine plausible Nutzungssituation, bleibt der Markenkontakt im Wesentlichen auf Übergabe und ersten Eindruck beschränkt. Das betrifft Zielgruppen, deren Schreibtisch und Tasche bereits gut bestückt sind, ebenso wie Anlässe ohne Übergabemoment.

Diese Signale sprechen gegen den Einsatz haptischer Werbung:

Die Bestellung begründet sich mit Gewohnheit: Lautet die Antwort auf die Frage nach dem Anlass, dass der Artikel jedes Jahr bestellt wird, ist der konkrete Anlass noch nicht geklärt.

Lautet die Antwort auf die Frage nach dem Anlass, dass der Artikel jedes Jahr bestellt wird, ist der konkrete Anlass noch nicht geklärt. Der Übergabemoment ist unklar: Wenn niemand sagen kann, wer den Artikel wem in welcher Situation überreicht, wird er verteilt statt übergeben.

Wenn niemand sagen kann, wer den Artikel wem in welcher Situation überreicht, wird er verteilt statt übergeben. Die Zielgruppe ist überversorgt: In Branchen mit dichter Messelandschaft ist der Grenznutzen eines weiteren Standardartikels gering.

In Branchen mit dichter Messelandschaft ist der Grenznutzen eines weiteren Standardartikels gering. Das Restbudget sucht eine Verwendung: Werbemittel, die am Jahresende bestellt werden, um Budget zu binden, folgen keinem Ziel und erzeugen entsprechend wenig.

Trifft eines dieser Signale zu, sollte der Einsatz kritisch geprüft und mit alternativen Maßnahmen verglichen werden, etwa mit einer Fachpublikation oder mit der Nachbereitung bestehender Kontakte.

Diese Entscheidung fällt leichter, wenn das Budget nach Anlässen statt nach Kanälen geplant wird, weil dann ein Vergleich zwischen den Maßnahmen möglich ist. Wie sich die Routine durch eine bewusste Auswahl ersetzen lässt, zeigt der Beitrag zu nachhaltigen Werbegeschenken in der Offline-Strategie.

Widerspruch zwischen Werbemittel und Markenaussage

Ein Werbemittel, das dem Leistungsversprechen widerspricht, schadet mehr, als es nützt. Das gilt besonders für Umweltaussagen. Ab dem 27. September 2026 sind die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2024/825 anzuwenden, in Deutschland umgesetzt über das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.

Für Werbemittel folgen daraus drei Unterscheidungen:

Allgemeine Umweltaussagen: Begriffe wie umweltfreundlich, grün oder ökologisch setzen eine anerkannte hervorragende Umweltleistung voraus. Ohne diesen Nachweis sind sie gegenüber Verbrauchern unzulässig.

Begriffe wie umweltfreundlich, grün oder ökologisch setzen eine anerkannte hervorragende Umweltleistung voraus. Ohne diesen Nachweis sind sie gegenüber Verbrauchern unzulässig. Konkretisierte Aussagen: Wird der Umweltvorteil auf demselben Medium klar und hervorgehoben konkretisiert, etwa als bezifferter Rezyklatanteil, gilt die Aussage nicht als allgemeiner Umweltclaim. Zulässig ist sie damit nicht automatisch: Sie bleibt an den allgemeinen Irreführungsvorschriften zu messen.

Wird der Umweltvorteil auf demselben Medium klar und hervorgehoben konkretisiert, etwa als bezifferter Rezyklatanteil, gilt die Aussage nicht als allgemeiner Umweltclaim. Zulässig ist sie damit nicht automatisch: Sie bleibt an den allgemeinen Irreführungsvorschriften zu messen. Klimaneutralität durch Kompensation: Produktaussagen, die eine neutrale, verringerte oder positive Klimawirkung aus dem Ausgleich von Emissionen ableiten, sind gesondert untersagt. Ein Kompensationsnachweis rettet die Aussage also gerade nicht.

Über Investitionen in Klimaschutzprojekte darf weiterhin sachlich informiert werden, solange die Darstellung nicht irreführt. Unzulässig ist die Schlussfolgerung, das Produkt selbst sei deshalb klimaneutral.

Die Vorgaben richten sich an Geschäftspraktiken gegenüber Verbrauchern. Unmittelbar relevant werden sie, wenn die Umweltaussage Teil einer an Verbraucher gerichteten Geschäftspraxis ist. Das kann auch bei einem Werbeartikel der Fall sein. Wer den Nachweis nicht führen kann, verzichtet besser auf die Aussage als auf die Prüfung.

Der Widerspruch muss nicht rechtlicher Natur sein, um zu schaden. Ein Anbieter für Arbeitssicherheit, der ein billig verarbeitetes Werkzeug verteilt, oder ein Beratungshaus, dessen Notizbuch nach zwei Wochen auseinanderfällt, liefert ein Gegenargument zur eigenen Leistung. Solche Fälle fallen niemandem sofort auf und wirken trotzdem.

Experten-Tipp!

Formulieren Sie Umweltaussagen konkret und prüfbar. Eine Angabe zum Rezyklatanteil mit Zertifikatsbezug trägt weiter als das Wort nachhaltig auf der Verpackung und übersteht auch eine spätere Nachfrage.

Fazit: Haptische Werbung braucht System statt Gewohnheit

Der Unterschied zwischen einem wirksamen und einem wirkungslosen Werbemittel entsteht vor der Bestellung. Er hängt daran, ob der Empfänger den Gegenstand braucht, ob das Produkt seiner Beanspruchung standhält und ob es zu dem passt, wofür das Unternehmen steht. Wer diese drei Punkte klärt, kann anschließend über Material, Veredelung und Menge sprechen.

Die Regelwerke helfen dabei mehr, als ihr Ruf vermuten lässt. Normen und Vergabekriterien übersetzen das Wort Qualität in prüfbare Anforderungen, und die neue Rechtslage bei Umweltaussagen zwingt zu einer Präzision, von der die eigene Kommunikation profitiert. Die Beschaffung haptischer Werbung wird dadurch nicht billiger, aber planbarer: Der Aufwand verlagert sich nach vorn.

Für die Praxis heißt das: Der Aufwand liegt vorne, in der Klärung von Anlass, Zielgruppe und Anforderung. Wer ihn dort investiert, kann späteren Aufwand durch Reklamationen, Restbestände und ungeplante Nachbestellungen reduzieren. Nachvollziehbare Entscheidungen lassen sich im nächsten Jahr wiederholen, während Gewohnheiten jedes Jahr neu begründet werden müssen.

Häufige Fragen (FAQ) zu haptischer Werbung

Was ist haptische Werbung? Gemeint sind gegenständliche Werbeträger, die beim Empfänger ankommen und dort gebraucht oder verbraucht werden. Dazu zählen Schreibgeräte, Textilien, Trinkgefäße, Taschen, Papierprodukte, Elektronik-Zubehör und essbare Artikel. Charakteristisch ist der zeitliche Verlauf des Kontakts: Er endet nicht mit einem Blick, sondern wiederholt sich, solange der Gegenstand in Gebrauch bleibt. Voraussetzung dafür ist ein echter Nutzen für den Empfänger. Fehlt dieser, bleibt es beim einmaligen Kontakt der Übergabe; ein wiederkehrender Markenkontakt entsteht nicht. Die Auswahl beginnt deshalb bei der Frage nach dem Gebrauch und nicht bei der Werbefläche. Wie unterscheidet sich haptische Werbung von klassischer Mediawerbung? Reichweitenkanäle buchen Ausspielungen oder Kontaktchancen für einen festgelegten Zeitraum. Ob daraus Aufmerksamkeit wird, bleibt auch dort offen. Bei einem physischen Werbeartikel hängt jeder weitere Kontakt an der Nutzung und kann sich über Monate wiederholen. Reichweite und Steuerbarkeit unterscheiden sich je nach Kanal, Anlass und Verteilung. Für die Planung heißt das: Das Budget fließt in Produktqualität und Passung statt in Reichweite. Beide Instrumente erfüllen unterschiedliche Aufgaben und können sich im Marketingmix ergänzen, wenn beide denselben Anlass bespielen. Entscheidend ist, welche Aufgabe der Kanal im konkreten Fall übernehmen soll. Wie lässt sich die richtige Bestellmenge bestimmen, ohne Restbestände aufzubauen? Grundlage ist der Bedarf der geplanten Anlässe eines Jahres, nicht die nächste Rabattstaffel. Zählen Sie die erwarteten Übergaben je Anlass zusammen und schlagen Sie einen Puffer auf. Hilfreich sind undatierte Artikel und eine zugesicherte Nachbestellbarkeit mit kleiner Mindestmenge: Dann können Sie knapper planen. Wer stattdessen auf Vorrat bestellt, bindet Budget und riskiert, dass ein Logowechsel den Bestand entwertet. Führen Sie den tatsächlichen Verbrauch je Anlass mit, dann wird die Planung von Jahr zu Jahr genauer und der Puffer kleiner. Welche Produktsicherheitsanforderungen gelten auch für kostenlose Werbeartikel? Maßgeblich ist die Bereitstellung auf dem Markt, und dazu zählt auch die unentgeltliche Abgabe im Rahmen einer Geschäftstätigkeit. Werbeartikel sind also nicht ausgenommen, weil sie verschenkt werden. Hinzu kommt die Rollenfrage: Erscheint auf dem Artikel der eigene Name oder die eigene Handelsmarke, trifft das Unternehmen die Herstellerrolle. Daran hängen Produktidentifikation, Herstellerangaben und Rückverfolgbarkeit. Hinweise zur sicheren Handhabung sind beizulegen, wenn der Empfänger sie zum gefahrlosen Gebrauch braucht. Die Angaben gehören auf das Produkt selbst. Lässt dessen Größe oder Beschaffenheit das nicht zu, genügt die Verpackung oder ein beiliegendes Dokument.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei der Auswahl von Werbeartikeln? Die Umweltbilanz entscheidet sich an Nachweis und Nutzungsdauer, weniger am Materialnamen. Ein Artikel aus Recyclingkunststoff, der nach zwei Wochen entsorgt wird, kann ökologisch ungünstiger abschneiden als ein langlebiges Produkt aus Neumaterial. Belastbar wird die Aussage über Angaben zum Rezyklatanteil, zur Herkunft des Materials und zur Nachfüllbarkeit. Zertifizierungssysteme unterscheiden sich dabei erheblich in Prüftiefe und Transparenz. Deshalb zählt der Bezug auf ein konkret benanntes System mehr als ein allgemeines Umweltversprechen des Anbieters. Wer den Nachweis nicht führen kann, formuliert die Aussage besser gar nicht. Was ändert sich 2026 bei der Werbung mit Umweltaussagen? Ab dem 27. September 2026 gelten die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2024/825. Wer allgemein mit Begriffen wie umweltfreundlich oder grün wirbt, braucht dafür den Nachweis einer anerkannten hervorragenden Umweltleistung. Nur wenn der Vorteil im selben Medium deutlich sichtbar benannt wird, etwa mit einer konkreten Prozentangabe, fällt die Aussage aus dieser Kategorie heraus. Zulässig ist sie dadurch nicht automatisch, denn die allgemeinen Irreführungsregeln gelten weiter. Gesondert untersagt sind Produktaussagen zur Klimaneutralität, die sich auf den Ausgleich von Emissionen stützen. Prüfen Sie Aussagen auf Produkt und Verpackung deshalb vor der Bestellung. Wie hoch ist die steuerliche Freigrenze für Werbegeschenke? Für Geschenke an Personen, die keine Arbeitnehmer des Unternehmens sind, liegt die Grenze seit dem Wirtschaftsjahr 2024 bei 50 Euro je Empfänger und Jahr. Zuvor waren es 35 Euro. Es handelt sich um eine Freigrenze und nicht um einen Freibetrag: Wird der Wert überschritten, entfällt der Betriebsausgabenabzug vollständig, auch für den Anteil unterhalb der Grenze. Je Empfänger ist nachzuweisen, welche Zuwendung geflossen ist. Für geringwertige Streuartikel bestehen Erleichterungen. Für Zuwendungen an eigene Mitarbeitende gelten eigene Regelungen, die davon abweichen. Wie oft sollten Nachweise bei einer Nachbestellung erneut geprüft werden? Bei jeder Nachbestellung lohnt ein kurzer Abgleich, ob die vorliegenden Nachweise noch gelten. Zertifikate haben ein Ausstellungs- und oft ein Ablaufdatum, Rezepturen und Materialien ändern sich, und die Rechtslage entwickelt sich weiter. Eine vollständige Neuprüfung ist insbesondere nötig, wenn Artikel, Lieferant, Material, Hersteller oder einschlägige Vorschriften wechseln. Sinnvoll ist, das Prüfdatum zusammen mit den Unterlagen abzulegen. Dann sieht jeder Beteiligte auf einen Blick, wie aktuell der Stand ist. Bei Artikeln mit Lebensmittelkontakt oder Elektronik lohnt sich zusätzlich eine Wiedervorlage, weil sich dort die Anforderungen erfahrungsgemäß schneller ändern. Lässt sich haptische Werbung messbar machen? Vollständig isolieren lässt sich die Wirkung nicht, in Teilen aber sehr wohl. Geeignet sind ein individueller Rabattcode, eine separate Zielseite, die Zahl der am Stand aufgenommenen Kontakte und die Frage, ob der Artikel im nächsten Gespräch erwähnt wird. Entscheidend ist, diese Größen vor dem Einsatz festzulegen und nach dem Anlass auszuwerten. Eine nachträgliche Bewertung ohne vorherige Definition liefert keine belastbaren Anhaltspunkte, sondern bestätigt meist nur die Erwartung, mit der das Werbemittel bestellt wurde. Zwei sauber definierte Größen genügen bereits, um von Runde zu Runde dazuzulernen. Wann sollten Unternehmen auf haptische Werbung verzichten? Wenn sich kein Anlass benennen lässt, bei dem der Artikel übergeben und anschließend benutzt wird. Ebenso, wenn die Empfänger vergleichbare Artikel bereits in großer Zahl besitzen, wenn die Qualität aus Kostengründen so weit sinkt, dass das Produkt dem eigenen Anspruch widerspricht, oder wenn ein Gegensatz zum Leistungsversprechen entsteht. In diesen Fällen kann dasselbe Budget an anderer Stelle effizienter eingesetzt sein, etwa in der Nachbereitung bestehender Kontakte oder in einer Fachpublikation. Der Verzicht ist dann eine sachliche Entscheidung und keine Sparmaßnahme.

Disclaimer: Die rechtlichen und steuerlichen Angaben in diesem Beitrag sind eine allgemeine Einordnung auf dem Stand vom 12. September 2026 und ersetzen keine Beratung im Einzelfall.