Hohlkörper fertigen: Das ideale Verfahren finden

Hohlkörper fertigen – Grundlagen und Anforderungen

Die industrielle Fertigung von Hohlkörpern ist ein hochspezialisiertes Feld mit klar definierten Anforderungen. Ob als Gehäuse für technische Geräte, als Verbindungselement in Rohrsystemen oder als komplexe Formgeber in der Lebensmittel- und Medizintechnik – Hohlkörper müssen vielfältige Aufgaben erfüllen und dabei sowohl funktional als auch wirtschaftlich überzeugen.

Was alle Hohlkörper eint: Sie enthalten einen innenliegenden Raum, der bestimmte Eigenschaften erfüllen muss – sei es zur Gewichtsreduktion, zur Führung von Luft oder Flüssigkeiten oder zur Integration technischer Komponenten. Die Anforderungen an ihre Form, Materialwahl und Herstellungspräzision sind dabei so vielfältig wie ihre Einsatzbereiche.

Industrielle Anforderungen an Hohlkörper – mehr als nur Form und Funktion

Für eine wirtschaftliche Serienfertigung müssen Hohlkörper eine Vielzahl technischer Eigenschaften aufweisen. Besonders wichtig sind:

Maßhaltigkeit: Schon kleinste Abweichungen können Passungen verhindern oder Funktionseinschränkungen verursachen.

Schon kleinste Abweichungen können Passungen verhindern oder Funktionseinschränkungen verursachen. Gewichtseffizienz: Leichte Bauteile reduzieren Transportkosten, Montageaufwand und Materialeinsatz.

Leichte Bauteile reduzieren Transportkosten, Montageaufwand und Materialeinsatz. Strukturelle Festigkeit: Trotz geringer Materialstärke müssen Hohlkörper mechanischen Belastungen standhalten.

Trotz geringer Materialstärke müssen Hohlkörper mechanischen Belastungen standhalten. Beständigkeit: Je nach Anwendung ist Widerstandsfähigkeit gegenüber Hitze, Druck, Chemikalien oder UV-Strahlung gefragt.

Je nach Anwendung ist Widerstandsfähigkeit gegenüber Hitze, Druck, Chemikalien oder UV-Strahlung gefragt. Materialverträglichkeit: In der Lebensmittel- oder Medizintechnik sind spezielle Normen und Zulassungen zu erfüllen.

In der Lebensmittel- oder Medizintechnik sind spezielle Normen und Zulassungen zu erfüllen. Gleichmäßige Wanddicke: Diese sorgt für Stabilität und vermeidet Schwachstellen im Bauteil.

Diese sorgt für Stabilität und vermeidet Schwachstellen im Bauteil. Gute Weiterverarbeitbarkeit: Bohren, Schneiden, Kleben oder Verschweißen müssen problemlos möglich sein.

Bohren, Schneiden, Kleben oder Verschweißen müssen problemlos möglich sein. Prozesssicherheit: Die Bauteile müssen sich auch bei hohen Stückzahlen zuverlässig und ohne Qualitätsschwankungen herstellen lassen.

Diese Eigenschaften bilden die Basis für die Auswahl geeigneter Fertigungsverfahren – und wirken sich direkt auf Werkzeugauslegung, Materialwahl und Taktzeit aus.

Geometrische Komplexität: Wenn Form zum Produktionsfaktor wird

Moderne Hohlkörper zeichnen sich zunehmend durch komplexe Geometrien aus. Innenräume mit wechselndem Querschnitt, Hinterschneidungen, filigrane Strukturen oder mehrschichtige Ausführungen sind längst keine Ausnahme mehr. Solche Designs erfordern eine enge Abstimmung zwischen Konstruktion und Fertigung. Nicht jedes Verfahren kann diese Anforderungen wirtschaftlich umsetzen – und nicht jedes Material lässt sich in beliebige Formen bringen.

Gefragt sind Verfahren mit hoher Formfreiheit, wie zum Beispiel das Tiefziehen oder das Rotationsformen, gepaart mit exakter Werkzeugtechnik. Nur so lassen sich auch komplexe Konturen in reproduzierbarer Qualität umsetzen.

Serienfähigkeit und Reproduzierbarkeit als Wirtschaftlichkeitsfaktor

In der industriellen Praxis genügt es nicht, einen Hohlkörper einmal erfolgreich herzustellen. Entscheidend ist, ob das Produkt in hoher Stückzahl mit gleichbleibender Qualität produziert werden kann. Serienfähigkeit bedeutet dabei nicht nur Skalierbarkeit, sondern auch Prozessstabilität: Wandstärke, Maßhaltigkeit, Festigkeit und Funktion müssen bei jedem Bauteil identisch sein – unabhängig von der Tageszeit, Charge oder Maschinenkonfiguration.

Reproduzierbarkeit ist ein zentraler Erfolgsfaktor – vor allem bei automatisierten Fertigungslinien, bei denen jede Abweichung zu Ausschuss, Maschinenstillstand oder Reklamationen führen kann. Eine durchgängige Qualitätsüberwachung ist daher ebenso wichtig wie ein robustes, anpassbares Fertigungsverfahren.

Verfahren zur Hohlkörper-Herstellung im Überblick

Die industrielle Fertigung von Hohlkörpern erfordert eine sorgfältige Auswahl des passenden Herstellungsverfahrens. Jedes Verfahren bietet spezifische Vorteile – aber auch klare Grenzen, die es zu beachten gilt. Entscheidend ist, welche technischen Anforderungen bestehen, wie komplex die Geometrie ist und welche Stückzahlen wirtschaftlich realisiert werden sollen.

Spritzgießen – präzise Formgebung bei hoher Detailtreue

Beim Spritzgießen wird ein thermoplastisches Granulat aufgeschmolzen und unter hohem Druck in ein geschlossenes Werkzeug eingespritzt. Dort erstarrt es und bildet die gewünschte Bauteilgeometrie ab – auch bei komplexen Konturen.

Die Vorteile des Spritzgießens liegen vor allem in der hohen Präzision und Serienfähigkeit:

Hohe Maßhaltigkeit auch bei filigranen Strukturen

auch bei filigranen Strukturen Exzellente Oberflächenqualität , oft ohne Nachbearbeitung

, oft ohne Nachbearbeitung Sehr gute Reproduzierbarkeit über tausende Zyklen hinweg

über tausende Zyklen hinweg Hoher Automatisierungsgrad für effiziente Serienfertigung

für effiziente Serienfertigung Große Materialauswahl an technischen und Spezialkunststoffen

an technischen und Spezialkunststoffen Geringer Materialverlust durch geschlossenen Kreislauf.

Diese Vorteile machen das Verfahren ideal für hochwertige Hohlkörper mit funktionalen Details.

Dennoch sind einige Nachteile zu beachten:

Hohe Werkzeugkosten , insbesondere bei komplexen Formen

, insbesondere bei komplexen Formen Begrenzte Entformbarkeit bei tiefen Hinterschneidungen

bei tiefen Hinterschneidungen Lange Vorlaufzeiten durch Konstruktion und Abstimmung des Werkzeugs.

Das Spritzgießen eignet sich besonders für technische Bauteile mit hohen Qualitätsanforderungen und mittleren bis großen Stückzahlen.

Extrusionsblasen – effiziente Lösung für einfache Hohlkörper

Beim Extrusionsblasen wird ein Kunststoffschlauch (Parison) aus einer Düse geformt, in ein zweiteiliges Werkzeug eingelegt und anschließend mit Luft aufgeblasen. So entstehen typische Behälterformen, z. B. Flaschen oder Tanks.

Die Vorteile liegen in der Wirtschaftlichkeit und Schnelligkeit:

Kurze Taktzeiten bei kontinuierlicher Fertigung

bei kontinuierlicher Fertigung Geeignet für große Volumina mit einfachen Geometrien

mit einfachen Geometrien Geringe Werkzeugkosten im Vergleich zu Spritzguss

im Vergleich zu Spritzguss Leicht integrierbar in Verpackungslinien

Niedriger Energieverbrauch bei dünnwandigen Bauteilen

bei dünnwandigen Bauteilen Hohe Ausstoßraten bei gängigen Standardformen.

Diese Aspekte machen das Verfahren zur bevorzugten Wahl für einfache, leichte Hohlkörper.

Die Nachteile sollten jedoch berücksichtigt werden:

Geringe Maßhaltigkeit bei komplexen Details

bei komplexen Details Wandstärken können variieren , je nach Position im Werkzeug

, je nach Position im Werkzeug Begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten bei anspruchsvollen Geometrien.

Extrusionsblasen ist ideal für einfache Hohlkörper mit konstantem Querschnitt und hohem Mengendurchsatz.

Rotationsformen – maximale Gestaltungsfreiheit bei geringem Druck

Beim Rotationsformen wird ein thermoplastisches Pulver in eine Hohlform eingebracht, die rotierend erhitzt wird. Das geschmolzene Material legt sich gleichmäßig an die Innenwand an und formt den Hohlkörper.

Die Vorteile liegen in der Flexibilität und Formfreiheit:

Keine inneren Spannungen , da ohne Druck gefertigt wird

, da ohne Druck gefertigt wird Sehr große Hohlkörper realisierbar (z. B. Tanks, Möbel)

realisierbar (z. B. Tanks, Möbel) Geringe Werkzeugkosten , da meist nur einfache Formen nötig sind

, da meist nur einfache Formen nötig sind Hervorragende Formfreiheit , auch für organische Geometrien

, auch für organische Geometrien Keine Trennnähte durch rotationssymmetrische Fertigung

durch rotationssymmetrische Fertigung Geeignet für kleine Serien oder Prototypen.

Das Verfahren eignet sich besonders bei geringem Stückzahlbedarf und ausgefallenen Formen.

Die Nachteile zeigen sich vor allem in der Produktionsgeschwindigkeit:

Lange Zykluszeiten , bedingt durch Erhitzung und Abkühlung

, bedingt durch Erhitzung und Abkühlung Begrenzte Materialauswahl – nur bestimmte Polymere verwendbar

– nur bestimmte Polymere verwendbar Nicht wirtschaftlich bei hohen Stückzahlen.

Rotationsformen überzeugt überall dort, wo Individualität, Volumen und geringe Stückzahlen zusammenkommen.

Tiefziehen – effizient bei flachen und mittelgroßen Serienbauteilen

Beim Thermoformen (Tiefziehen) wird eine erwärmte Kunststoffplatte über ein Formwerkzeug gezogen und so zum Hohlkörper verformt. Das Verfahren ist besonders für flache bis mitteltiefe Geometrien geeignet.

Die Vorteile liegen klar in der Wirtschaftlichkeit:

Schnelle Zykluszeiten , ideal für Großserien

, ideal für Großserien Niedrige Stückkosten durch geringen Materialeinsatz

durch geringen Materialeinsatz Hohe Reproduzierbarkeit bei standardisierten Geometrien

bei standardisierten Geometrien Einfache Werkzeugtechnik , kurze Vorlaufzeiten

, kurze Vorlaufzeiten Gute Oberflächenqualität je nach Plattenmaterial

je nach Plattenmaterial Geeignet für recycelbare Thermoplaste.

Das macht Tiefziehen zur bevorzugten Lösung für Transporttrays, Gehäuse oder Verpackungsteile.

Allerdings gibt es auch Grenzen:

Eingeschränkte Formtiefe , abhängig von Plattenstärke und Temperatur

, abhängig von Plattenstärke und Temperatur Ungleichmäßige Wandstärken bei tiefgezogenen Bereichen

bei tiefgezogenen Bereichen Nicht geeignet für komplexe 3D-Konturen.

Tiefziehen überzeugt vor allem in der Serienfertigung standardisierter Hohlformen.

Verfahrenswahl: Was wirklich zählt

Die Wahl des passenden Verfahrens zur Herstellung von Hohlkörpern hängt von mehreren Faktoren ab, die sorgfältig abgewogen werden sollten:

Stückzahl : Geringe Losgrößen sprechen für Rotationsformen oder Tiefziehen, während hohe Volumen Spritzgießen oder Extrusionsblasen rechtfertigen.

: Geringe Losgrößen sprechen für Rotationsformen oder Tiefziehen, während hohe Volumen Spritzgießen oder Extrusionsblasen rechtfertigen. Material : Nicht jedes Verfahren ist mit jedem Kunststoff kompatibel. Thermoplaste dominieren – jedoch mit Einschränkungen bei Temperatur- oder Chemikalienbeständigkeit.

: Nicht jedes Verfahren ist mit jedem Kunststoff kompatibel. Thermoplaste dominieren – jedoch mit Einschränkungen bei Temperatur- oder Chemikalienbeständigkeit. Geometrie : Komplexe, funktionale Formen benötigen druckgestützte Verfahren – einfache Behälterformen lassen sich effizient blasen.

: Komplexe, funktionale Formen benötigen druckgestützte Verfahren – einfache Behälterformen lassen sich effizient blasen. Oberflächenanforderungen : Sichtteile oder medizinische Anwendungen erfordern hochwertige Oberflächen, die nicht jedes Verfahren liefern kann.

: Sichtteile oder medizinische Anwendungen erfordern hochwertige Oberflächen, die nicht jedes Verfahren liefern kann. Prozessintegration: Die Weiterverarbeitung – etwa durch Montage, Beschriftung oder Verpackung – sollte möglichst direkt in den Produktionsablauf integrierbar sein.

Je klarer die Anforderungen definiert sind, desto sicherer lässt sich das passende Verfahren wählen – als Grundlage für eine wirtschaftlich erfolgreiche Serienfertigung.

Massenfertigung von Hohlkörpern – wirtschaftlich und präzise

Die Entscheidung für die Massenfertigung von Hohlkörpern ist in vielen Industriebranchen ein wirtschaftlicher Wendepunkt. Ab einer bestimmten Stückzahl beginnt ein Prozess, bei dem Skaleneffekte, Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit über den Erfolg entscheiden. Doch wann ist diese Schwelle erreicht und welche Parameter sind dafür ausschlaggebend?

Wann sich die Serienproduktion von Hohlkörpern lohnt

Nicht jedes Projekt profitiert automatisch von Großserienfertigung. Ausschlaggebend sind neben dem Bedarf vor allem die Wiederholhäufigkeit, die Planbarkeit und das Verhältnis zwischen Werkzeugkosten und Produktionsmenge. Eine Serienfertigung lohnt sich in der Regel dann, wenn:

der jährliche Bedarf stabil und planbar ist,

ist, die Qualität über viele Chargen hinweg konstant bleiben muss,

bleiben muss, automatisierte Weiterverarbeitung vorgesehen ist,

vorgesehen ist, die Herstellkosten pro Einheit signifikant sinken sollen,

sollen, wenn die Werkzeugkosten amortisiert werden können.

Je klarer diese Voraussetzungen erfüllt sind, desto effizienter lässt sich der Herstellprozess wirtschaftlich gestalten.

Produktionsfaktoren: Zeit, Kosten und Ausschuss im Blick

Die wirtschaftliche Produktion von Hohlkörpern in großen Stückzahlen erfordert eine präzise Steuerung der relevanten Produktionskennzahlen. Drei Faktoren stehen dabei besonders im Fokus:

Taktzeit: Sie definiert, wie viele Einheiten pro Stunde gefertigt werden können. Jede Sekunde Einsparung wirkt sich bei mehreren tausend Teilen direkt auf die Stückkosten aus. Gerade bei automatisierten Anlagen ist die Minimierung von Nebenzeiten ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Sie definiert, wie viele Einheiten pro Stunde gefertigt werden können. Jede Sekunde Einsparung wirkt sich bei mehreren tausend Teilen direkt auf die Stückkosten aus. Gerade bei automatisierten Anlagen ist die Minimierung von Nebenzeiten ein entscheidender Erfolgsfaktor. Werkzeugkosten: Während sie in der Einzelteilfertigung eine Hürde darstellen, sind sie in der Massenproduktion einkalkulierbar – vorausgesetzt, sie werden über eine ausreichend hohe Stückzahl verteilt. Dabei gilt: Je robuster und langlebiger das Werkzeug, desto nachhaltiger der wirtschaftliche Nutzen.

Während sie in der Einzelteilfertigung eine Hürde darstellen, sind sie in der Massenproduktion einkalkulierbar – vorausgesetzt, sie werden über eine ausreichend hohe Stückzahl verteilt. Dabei gilt: Je robuster und langlebiger das Werkzeug, desto nachhaltiger der wirtschaftliche Nutzen. Ausschussquote: Sie ist ein kritischer Indikator für Prozessstabilität. Schon kleine Qualitätsabweichungen können bei großen Serien zu erheblichen Materialverlusten und Nacharbeitskosten führen. Deshalb sind präzise abgestimmte Maschinen und kontinuierliche Qualitätsprüfungen unerlässlich.

Gerade bei hohen Stückzahlen setzen spezialisierte Anbieter wie aha Albert Haag auf wirtschaftliche Verfahren wie das Tiefziehen – effizient, präzise und skalierbar.

Skalierbarkeit und konstante Qualität als Erfolgsfaktor

Skalierbare Fertigungsprozesse ermöglichen es, Produktionsvolumina flexibel anzupassen – etwa bei Nachfrageschwankungen oder Produktvarianten. Entscheidend ist dabei, dass die Qualität mitwächst. Ein Prozess, der in Kleinserie funktioniert, muss auch in der Großserie stabil bleiben.

Dazu gehört nicht nur die mechanische Reproduzierbarkeit der Form, sondern auch die Einhaltung aller funktionalen Merkmale – von Wanddicke über Dichtigkeit bis zur Maßhaltigkeit. Moderne Serienfertigungssysteme setzen deshalb auf eine Kombination aus Sensorik, Inline-Kontrolle und statistischer Prozessüberwachung, um Schwankungen frühzeitig zu erkennen und zu kompensieren.

Auf diese Weise lässt sich sicherstellen, dass jeder produzierte Hohlkörper den definierten Spezifikationen entspricht – unabhängig von Stückzahl, Schicht oder Chargenlaufzeit. So wird die Massenfertigung zu einem verlässlichen und wirtschaftlich tragfähigen Bestandteil der Produktionsstrategie.

Tiefziehen – das ideale Verfahren für große Serien von Hohlkörpern

Für die effiziente Serienproduktion von Hohlkörpern bietet das Tiefziehverfahren eine Kombination aus Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Prozesssicherheit. Besonders bei mitteltiefen, flächigen Geometrien in hoher Stückzahl stellt es eine leistungsfähige Alternative zu aufwendigeren Verfahren wie dem Spritzgießen dar. Technisch ausgereift und wirtschaftlich attraktiv, hat sich das Thermoformen – wie das Tiefziehen auch genannt wird – in vielen Branchen etabliert.

So funktioniert das Tiefziehen bei Hohlkörpern

Im industriellen Tiefziehprozess wird eine thermoplastische Kunststoffplatte erhitzt, bis sie in einen plastisch verformbaren Zustand übergeht. Anschließend wird sie mechanisch oder durch Vakuum über ein speziell gefertigtes Werkzeug gezogen, wobei sich die Kontur der Form exakt auf das Material überträgt. Nach dem Abkühlen wird der verformte Hohlkörper entnommen und gegebenenfalls entgratet oder weiterverarbeitet.

Die Qualität des Ergebnisses hängt maßgeblich von der Temperaturführung, dem Werkzeugdesign und der Verformungstiefe ab. Moderne Maschinen arbeiten vollautomatisiert mit hoher Präzision – und liefern serientaugliche Bauteile in gleichbleibender Qualität.

Vorteile des Tiefziehverfahrens für Hohlkörper in Serie

Im Vergleich zu anderen Verfahren überzeugt das Tiefziehen durch eine Reihe spezifischer Vorteile – sowohl im Hinblick auf die Produktionstechnik als auch auf die wirtschaftliche Gesamtbilanz:

Geringer Materialeinsatz: Nur die exakt benötigte Plattenstärke wird verwendet – das spart Rohstoffkosten und reduziert Abfall.

Nur die exakt benötigte Plattenstärke wird verwendet – das spart Rohstoffkosten und reduziert Abfall. Hohe Taktgeschwindigkeit: Kurze Erwärm- und Abkühlphasen ermöglichen schnelle Zykluszeiten und hohe Ausstoßraten.

Kurze Erwärm- und Abkühlphasen ermöglichen schnelle Zykluszeiten und hohe Ausstoßraten. Wiederholgenauigkeit: Durch präzise Temperatur- und Tiefensteuerung lassen sich auch anspruchsvolle Formen zuverlässig reproduzieren – über Tausende von Teilen hinweg.

Durch präzise Temperatur- und Tiefensteuerung lassen sich auch anspruchsvolle Formen zuverlässig reproduzieren – über Tausende von Teilen hinweg. Kostenvorteile bei Werkzeugen: Werkzeuge sind einfacher aufgebaut und damit günstiger in der Herstellung und im Austausch.

Werkzeuge sind einfacher aufgebaut und damit günstiger in der Herstellung und im Austausch. Schnelle Umrüstung: Geänderte Geometrien können meist mit geringem Aufwand angepasst werden – ideal für Variantenfertigung.

Geänderte Geometrien können meist mit geringem Aufwand angepasst werden – ideal für Variantenfertigung. Gute Integration in Linienfertigung: Der Prozess eignet sich für vollautomatische Abläufe mit anschließender Bearbeitung, Prüfung oder Verpackung.

Der Prozess eignet sich für vollautomatische Abläufe mit anschließender Bearbeitung, Prüfung oder Verpackung. Einsatz recycelbarer Thermoplaste: Tiefziehprodukte lassen sich häufig wieder dem Materialkreislauf zuführen.

Diese Eigenschaften machen das Tiefziehen besonders attraktiv für Unternehmen, die bei hohen Stückzahlen nicht auf Flexibilität verzichten wollen.

Typische Kunststoffe beim Tiefziehen von Hohlkörpern

Besonders geeignet für das Tiefziehen sind thermoplastische Kunststoffe, die sich unter Wärmeeinfluss verformen lassen und beim Abkühlen formstabil bleiben. Typische Materialien sind:

PET (Polyethylenterephthalat): Transparent, lebensmitteltauglich, bruchfest, formstabil

Transparent, lebensmitteltauglich, bruchfest, formstabil PS (Polystyrol): Leicht, formstabil, kostengünstig, gut verarbeitbar

Leicht, formstabil, kostengünstig, gut verarbeitbar PP (Polypropylen): Chemikalienbeständig, zäh, hitzebeständig, verschweißbar

Chemikalienbeständig, zäh, hitzebeständig, verschweißbar PVC (Polyvinylchlorid): Vielseitig, gut verformbar, schwer entflammbar, bedruckbar

Vielseitig, gut verformbar, schwer entflammbar, bedruckbar ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Robust, stoßfest, thermisch belastbar, hochwertig.

Diese Materialien decken ein breites Anwendungsspektrum ab – von Lebensmittelverpackungen bis zu technischen Funktionsteilen.

Grenzen und Optimierungsmöglichkeiten des Tiefziehens

Trotz aller Vorteile hat das Tiefziehverfahren auch technische Grenzen. Zu den typischen Herausforderungen zählen:

Unregelmäßige Wandstärken: Je nach Tiefe und Geometrie kann das Material unterschiedlich stark gedehnt werden.

Je nach Tiefe und Geometrie kann das Material unterschiedlich stark gedehnt werden. Begrenzte Formtiefe: Sehr tiefe oder schmale Konturen stoßen schnell an physikalische Grenzen.

Sehr tiefe oder schmale Konturen stoßen schnell an physikalische Grenzen. Oberflächenempfindlichkeit: Die Qualität der Ausgangsfolie bestimmt die Endoptik – Kratzer, Einschlüsse oder Unebenheiten sind direkt sichtbar.

Allerdings lassen sich viele dieser Einschränkungen heute durch technische Weiterentwicklungen kompensieren. Optimierungen wie differenzierte Temperierzonen, sensorbasierte Regelkreise oder der Einsatz vorgewärmter Formplatten erhöhen die Präzision und ermöglichen deutlich anspruchsvollere Geometrien als noch vor wenigen Jahren.

Zudem wird durch hybride Prozessschritte – etwa das nachgelagerte Stanzen, Schneiden oder Prägen – die Fertigungstiefe erweitert, ohne die Zykluszeit wesentlich zu verlängern.

Tiefziehen im Vergleich zu anderen Großserienverfahren

Im direkten Vergleich mit anderen Verfahren zur Massenfertigung von Hohlkörpern – insbesondere Spritzgießen und Extrusionsblasen – zeigt das Tiefziehen klare Vorteile, sobald es um

flächige oder rotationssymmetrische Geometrien ,

, mittlere bis große Serien ,

, einfache bis mittelschwere Formtiefen ,

, geringere Investitionskosten ,

, und flexible Werkzeugwechsel geht.

Spritzgießen bietet zwar höchste Präzision bei komplexen Bauteilen, erfordert jedoch lange Entwicklungszeiten und hohe Werkzeugkosten. Extrusionsblasen eignet sich für Hohlkörper mit durchgehendem Querschnitt, ist aber bei differenzierten Geometrien eingeschränkt. Das Tiefziehen schließt diese Lücke mit einem leistungsfähigen Mittelweg, der Kosten, Taktzeit und Anpassbarkeit optimal kombiniert.

Branchenbeispiele aus der Praxis – Hohlkörper in Anwendung

Die industrielle Verwendung von Hohlkörpern ist so vielfältig wie die Branchen, in denen sie zum Einsatz kommen. Ihre besondere Form macht sie nicht nur leicht und stabil, sondern auch ideal für Funktionen wie Umhüllung, Strömungsführung oder Isolierung. Je nach Anwendungsfeld variieren die Anforderungen an Material, Fertigungsverfahren und Serienfähigkeit erheblich. Die folgenden Praxisbeispiele zeigen, wie unterschiedlich Hohlkörper in realen Produktionsumgebungen eingesetzt werden – und worauf es dabei jeweils ankommt.

Heizungs- und Klimatechnik: Strömungskanäle und formstabile Gehäuse

In der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) übernehmen Hohlkörper zentrale Aufgaben. Sie dienen beispielsweise als Luftkanäle für Zu- und Abluftsysteme, Verteilergehäuse für Wärmepumpen oder Isoliergehäuse für elektronische Regelungseinheiten. Hierbei gelten unter anderem folgende Anforderungen:

Hohe Temperaturbeständigkeit bei Dauerbetrieb

bei Dauerbetrieb Formstabilität trotz wechselnder Druckverhältnisse

trotz wechselnder Druckverhältnisse Einfache Montagefähigkeit , z. B. durch Schnappverbindungen

, z. B. durch Schnappverbindungen Dichtigkeit gegen Kondensat oder Staub

Materialeigenschaften, die flammhemmend oder antistatisch wirken.

Tiefgezogene oder blasgeformte Luftführungselemente aus PP oder PVC lassen sich in Serie wirtschaftlich herstellen und flexibel an individuelle Anlagenlayouts anpassen.

Medizinische Geräte: Isolationskörper und Funktionshüllen

Im medizinischen Umfeld sind Hohlkörper essenziell für die sichere Integration empfindlicher Bauteile. Verwendet werden sie z. B. als Hüllen für Infusionspumpen, Kabelkanäle in Beatmungsgeräten, Tragegriffe an mobilen Ultraschallsystemen oder Isolationskörper in Analysegeräten. Die Anforderungen sind besonders hoch:

Biokompatibilität und Sterilisierbarkeit der Materialien

und der Materialien Exakte Maßhaltigkeit zur Integration in komplexe Systeme

zur Integration in komplexe Systeme Mikrobearbeitung für Luftkanäle oder Sensornischen

für Luftkanäle oder Sensornischen Farb- und Oberflächenvorgaben für hygienische Erkennbarkeit

für hygienische Erkennbarkeit Chargenüberwachung und lückenlose Dokumentation.

Die Produktion erfolgt meist im Reinraum – mit Thermoformen, Spritzguss oder Hybridverfahren.

Lebensmittelindustrie: Formteile für Süßwaren und Verpackung

In der Lebensmitteltechnik sind Hohlkörper funktional wie vielfältig. Eingesetzt werden sie als Schokoladengussformen, Formträger für Bonbons, Verpackungsschalen für Frischware, automatisierte Transporttrays oder Auffangbehälter in Abfüllanlagen. Entscheidend sind hier:

Lebensmittelrechtliche Zulassung der verwendeten Kunststoffe

der verwendeten Kunststoffe Präzise Formgebung für exakte Produktabmessungen

für exakte Produktabmessungen Bruchfestigkeit und Temperaturbeständigkeit

Glatte, porenfreie Oberflächen zur hygienischen Reinigung

zur hygienischen Reinigung Gute Stapelbarkeit für automatisierte Abläufe.

Kunststoffe wie PET oder Polycarbonat werden bevorzugt, da sie hohe Transparenz, Schlagfestigkeit und Reinigungsfähigkeit kombinieren.

Beleuchtung und Möbel: Design trifft auf Funktion

Im Interior-Design verbinden Hohlkörper Ästhetik und Technik. Verbreitete Anwendungen sind Lampenschirme in verschiedenen Lichtstreuungsgraden, Abdeckungen für LED-Module, Stuhlgestelle mit Hohlrohrstrukturen, funktionale Dekorelemente und unsichtbare Kabelkanäle in Möbelstücken.

Gefragt sind:

Transparenz oder gezielte Lichtstreuung

Formfreiheit für kreative Gestaltung

für kreative Gestaltung UV-Stabilität und Farbtreue über Zeit

und Farbtreue über Zeit Montagefreundliche Geometrien

Angenehme Oberflächenstruktur.

Tiefziehen ermöglicht die Produktion filigraner, großflächiger Teile mit ästhetischem Anspruch – ohne teure Werkzeuge oder lange Entwicklungszyklen.

Maschinen- und Anlagenbau: Technische Funktionsteile mit Serienpotenzial

In Maschinengehäusen, Schaltschränken und Produktionsmodulen werden Hohlkörper vielseitig eingesetzt – z. B. als Schutzhauben für bewegliche Teile, Medienverteiler, Kabelkanäle, Tragprofile oder Abdeckungen mit integrierten Bedienelementen. Besonders wichtig sind hier:

Hohe Schlagzähigkeit bei mechanischer Belastung

bei mechanischer Belastung Gute Medienbeständigkeit , etwa gegen Öle oder Chemikalien

, etwa gegen Öle oder Chemikalien Einfache Integration in bestehende Module

in bestehende Module Langzeitmaßhaltigkeit unter thermischer und mechanischer Beanspruchung

unter thermischer und mechanischer Beanspruchung Option für serielle Fertigung mit Varianten.

Hohlkörper ermöglichen modulare Konzepte mit hoher Funktionalität – ideal für flexible Anlagenlayouts mit standardisierten Baugruppen.

Diese Praxisbeispiele zeigen, dass Hohlkörper keine Nischenlösungen sind, sondern echte Allrounder. Ihre erfolgreiche Anwendung hängt wesentlich davon ab, dass Werkstoff, Geometrie und Fertigungsverfahren optimal aufeinander abgestimmt werden – in jeder Branche mit ihrem ganz eigenen Anspruchsprofil.

Nachhaltigkeit und Zukunft der Hohlkörper-Fertigung

Die Anforderungen an moderne Hohlkörper-Produktionen gehen längst über Stückzahlen und Taktzeiten hinaus. Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Digitalisierung bestimmen zunehmend die strategischen Entscheidungen in der Serienfertigung. Unternehmen, die hier zukunftssicher aufgestellt sind, können nicht nur Ressourcen sparen, sondern auch regulatorische Anforderungen und Kundenwünsche frühzeitig erfüllen. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf zentrale Entwicklungen und Chancen für die kommenden Jahre.

Ressourcenschonung durch clevere Materialwahl

Nachhaltigkeit beginnt beim Rohstoff. Immer mehr Hersteller setzen auf Rezyklate und biobasierte Kunststoffe, um fossile Ressourcen zu ersetzen und den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Die Auswahl der Materialien erfolgt dabei gezielt nach Einsatzbereich, Recyclingfähigkeit und Verarbeitbarkeit.

Folgende Materialien und Strategien kommen vermehrt zum Einsatz:

Recycling-PET für Verpackungen, Luftkanäle oder technische Gehäuse

für Verpackungen, Luftkanäle oder technische Gehäuse Biopolymere auf PLA- oder Cellulosebasis , insbesondere bei kurzlebigen Anwendungen

, insbesondere bei kurzlebigen Anwendungen Materialreduktion durch funktionale Leichtbaugeometrien

Mono-Material-Konzepte , um sortenreines Recycling zu ermöglichen

, um sortenreines Recycling zu ermöglichen Closed-Loop-Konzepte in der industriellen Kreislaufwirtschaft

in der industriellen Kreislaufwirtschaft Reduktion von Farbmitteln und Additiven zur besseren Wiederverwertung.

Diese Maßnahmen tragen dazu bei, nicht nur Ressourcen zu sparen, sondern auch langfristige Entsorgungskosten zu senken.

Produktionsabfälle und Energie im Fokus

Ein weiterer Hebel liegt in der energieeffizienten und abfallarmen Fertigung von Hohlkörpern. Durch intelligente Prozessoptimierung lassen sich Ausschuss, Nachbearbeitungsaufwand und Energieeinsatz deutlich reduzieren.

Wichtige Ansätze sind:

Werkzeugoptimierung zur Vermeidung von Fehlteilen

zur Vermeidung von Fehlteilen Temperaturmanagement zur Reduktion von Heiz- und Kühlphasen

zur Reduktion von Heiz- und Kühlphasen Inline-Kontrollen , um Ausschuss frühzeitig zu erkennen

, um Ausschuss frühzeitig zu erkennen Materialrestverwertung durch granuliertes Rückführen

durch granuliertes Rückführen Prozesssynchronisierung zur Vermeidung von Leerlaufzeiten.

Besonders bei Großserien rechnet sich diese Optimierung schnell – sowohl ökologisch als auch ökonomisch.

Robotertechnik: Effizienz durch Automatisierung

Robotergestützte Systeme eröffnen neue Möglichkeiten für die automatisierte Handhabung und Weiterverarbeitung von Hohlkörpern. Moderne Greifertechnik und Sensorik erlauben selbst bei dünnwandigen oder komplex geformten Teilen ein formschonendes Handling mit hoher Wiederholgenauigkeit.

Einige Vorteile dieser Technologie sind:

Schneller Teilewechsel bei hoher Variantenvielfalt

bei hoher Variantenvielfalt Reduzierter Ausschuss durch präzise Bewegungssteuerung

durch präzise Bewegungssteuerung Integrierte Prüf- und Sortierprozesse

Schonende Übergabe an nachgelagerte Arbeitsschritte

Skalierbare Roboterzellen für Klein- und Großserien.

Die Robotertechnik verbessert nicht nur die Prozesssicherheit, sondern schafft auch Freiräume für eine effizientere Produktionsplanung.

Digitalisierung und 3D-Formkontrolle auf dem Vormarsch

Digitale Technologien nehmen in der Hohlkörper-Fertigung zunehmend eine Schlüsselrolle ein. Neben der klassischen Automatisierung gewinnen smarte Sensorik, digitale Zwillinge und 3D-Konturvermessung an Bedeutung.

Wichtige Entwicklungen sind:

Echtzeit-Überwachung von Prozessparametern

3D-Formprüfung zur Qualitätssicherung in-line

zur Qualitätssicherung in-line Verknüpfung von Maschinen- und ERP-Daten

Predictive Maintenance für Werkzeuge und Anlagen

für Werkzeuge und Anlagen Simulationsgestützte Verfahrensauslegung.

Diese Technologien sorgen dafür, dass Qualität, Effizienz und Flexibilität parallel steigen – auch bei komplexen Fertigungsprozessen.

Green Manufacturing und neue Märkte als Zukunftschance

Zukunftsorientierte Hersteller denken ganzheitlich. Green Manufacturing bedeutet nicht nur CO₂-Einsparung, sondern auch die intelligente Verknüpfung von Material, Maschine und Mensch – im Sinne eines geschlossenen, nachhaltigen Wertschöpfungssystems.

Zugleich entstehen neue Märkte:

Medizintechnik mit Fokus auf biokompatible Materialien

Lebensmittelverpackung mit nachhaltigem Design

Leichtbaulösungen für Mobilität und Luftfahrt

Energiesektor mit thermisch und chemisch belastbaren Bauteilen.

Wer heute in Nachhaltigkeit investiert, erschließt sich morgen neue Geschäftsfelder – und positioniert sich klar als Vorreiter in der modernen Hohlkörper-Produktion.

Hohlkörper wirtschaftlich fertigen: Das passende Verfahren entscheidet

Ob Thermoformen, Blasformen oder Tiefziehen – jedes Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern hat seine spezifischen Stärken und Einsatzbereiche. Die Wahl hängt immer von der geplanten Stückzahl, der Komplexität des Bauteils, dem Material sowie den wirtschaftlichen Zielsetzungen ab.

Gerade in der Serienfertigung großer Stückzahlen überzeugt das Tiefziehen durch seine hohe Präzision, kurze Taktzeiten und vergleichsweise geringe Werkzeugkosten. Es bietet zudem eine hervorragende Balance zwischen Qualität und Effizienz – besonders bei thermoplastischen Werkstoffen.

Unternehmen, die Hohlkörper wirtschaftlich produzieren wollen, sollten frühzeitig die passende Technologie evaluieren – idealerweise in enger Abstimmung mit erfahrenen Fertigungspartnern. Eine präzise Verfahrenswahl schafft nicht nur Kostenvorteile, sondern sichert auch eine konstant hohe Produktqualität über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So wird moderne Fertigung zur strategischen Stärke.

Häufige Fragen (FAQs) zu Hohlkörper