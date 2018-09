Mappe = Map? Wie professionelle Übersetzungen Ihr Unternehmen vor peinlichen Missverständnissen bewahren

Globalisierung ist in aller Munde. Nicht nur große Konzerne gehen auf den weltweiten Markt, sondern auch mittelständige sowie kleine Unternehmen müssen sich immer mehr weltoffen präsentieren. Ob Sie in einem großen Unternehmen tätig sind, Ihren Internetauftritt global machen wollen oder Kunden mit Nutzerhandbüchern in allen Sprachen versorgen möchten – auf eine hochwertige, korrekte Übersetzung kommt es an. Nicht immer lassen sich Muttersprachler finden, die diese Aufgaben betriebsintern lösen können. Vor allem wenn es zahlreiche Fachbegriffe geht, die nicht nur sinngemäß, sondern exakt in die Fremdsprache übersetzt werden sollen, benötigen Sie professionelle Übersetzungen . Oftmals ist dies in juristischen oder technischen Fachgebieten der Fall. Erfahren Sie im folgenden Beitrag, weswegen eine hochwertige Übersetzung für Sie entscheidend sein kann.

Professionelle Übersetzungen: Wo Sie gesetzlich dazu verpflichtet sind

Professionelle Übersetzungen sind nicht nur im Bereich Marketing gefragt. Sie sind auch das A und O, um Ihr Branding und das mühsam aufgebaute Image im eigenen, wie in anderen Ländern mit Wort und Schrift zu präsentieren. Dahingehend legt auch eine EU-Richtlinie fest, dass alle Produkte, die ins Ausland verkauft werden sollen, ein Handbuch in Landessprache aufweisen müssen. Entscheidend ist, dass dabei die einzelnen Übersetzungen optimiert und von Fachkräften ausgeführt werden. Nur so können Sie sichergehen, dass keinerlei Haftungsansprüche durch Falschbedienung zustande kommen.

Wie Sie Ihr Image im Fokus behalten

Zudem sollten Sie nicht Ihr Image auf dem Weltmarkt aus den Augen verlieren . Ob Lebensmittel, Maschinen oder Kosmetika: Wenn die Übersetzungstexte nicht korrekt ausgeführt sind, führt dies zu peinlichen Missverständnissen. Schriftstücke mithilfe von diversen Programmen oder Online Diensten zu übersetzen, kann viele Tücken mit sich bringen. Denn der Maschine ist es nicht möglich, immer die passgenaue Übersetzung eines Wortes zu finden, wenn es mehrere Bedeutungen hat. Das verursachte schon einige Vorfälle zum Schaden der Produkthersteller, weil Begriffe mit der falschen Bedeutung übersetzt wurden. Im Gegensatz dazu ist ein professioneller Übersetzer in der Lage, diese Stolperfallen zu erkennen. Zum Beispiel gibt es einen Armreif, der auf Spanisch „esclava“ bezeichnet wird. Um das Produkt auf dem französischen Markt zu präsentieren, wurde das spanische Wort einfach ins Französische übersetzt. Leider nicht mit „Armreif“, sondern mit „Sklave“. Beide Begriffe treffen im Spanischen zu. Dieser war in diesem Fall jedoch nicht gemeint.

Wie Sie ein professionelles Übersetzungsbüro finden