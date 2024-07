Nachhaltige Verpackungen: Lohnt sich der Trend?

Nachhaltigkeit ist heute ein zentrales Thema und beeinflusst viele Branchen. Besonders im B2B-Bereich gewinnen nachhaltige Verpackungen an Bedeutung. Unternehmen fragen sich, ob sich der Wechsel zu umweltfreundlichen Verpackungen lohnt. In diesem Beitrag gehen wir auf rechtlichen Rahmenbedingungen ein und zeigen auf, was nachhaltige Verpackungen sind. Zugleich beleuchten wir die Vorteile und Herausforderungen von diesen. So können Unternehmen besser entscheiden, ob nachhaltige Verpackungen für sie sinnvoll und lohnenswert sind.