OoH: Diese 7 Gründe sprechen für Out of Home Werbung

OoH Werbung spielt sich draußen ab – Out of Home eben. Sie ist schon von weitem sichtbar und benötigt daher große Flächen. In der Regel ist Außenwerbung billiger als Innenwerbung. Obwohl viele Werbekanäle wie Fernsehspots oder Anzeigen in Zeitungen an Bedeutung verlieren, bleibt OoH Werbung weiter wichtig. Wir verraten Ihnen in diesem Artikel, was OoH Werbung ist und warum Sie Out of Home Werbung nutzen sollten.