Büro mieten in Frankfurt: Wo sind die Top-Geschäftsadressen?

Die Vorteile einer Geschäftsadresse in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main ist als Bankenmetropole und Wirtschaftsstandort bekannt. Zunehmend gewinnt die Stadt als Finanzplatz an Bedeutung. Daher ist Frankfurt als Unternehmenssitz für eine GmbH oder ein Niederlassungsbüro eine Top-Geschäftsadresse. Ein Büro in Frankfurt zu mieten hat für Unternehmerinnen und Unternehmer viele Vorteile:

Eine Geschäftsadresse in Frankfurt wirkt seriös

Büroräume in Frankfurt schaffen Vertrauen bei Kunden und Geschäftspartnern

Büros in guter Frankfurter Lage bieten renommierte Nachbarschaft

Angemietete Büros in Frankfurt bieten umfassenden Service

Auf diese beiden Dinge sollten Sie achten, wenn Sie ein Büro in Frankfurt mieten

Die zunehmende Beliebtheit von Frankfurt als Geschäftsadresse hat ihren Preis. Die Immobilien Mieten in Frankfurt sind hoch. Allerdings sind sie zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie und dem Trend zum Home Office leicht gesunken, auf nun 22,60 Euro pro Quadratmeter laut Statista.

Wollen Sie von den Vorteilen profitieren, die eine Geschäftsadresse in Frankfurt bietet, dann sollten Sie besonders auf zwei Dinge achten: Eine gute Verkehrsanbindung und eine renommierte Lage.

Gute Verkehrsanbindung

Frankfurt am Main bietet als Großstadt und Wirtschaftsstandort überall ein gut ausgebautes Netz des öffentlichen Nahverkehrs. Aber gerade, wenn Sie Geschäftspartner oder Kunden aus ganz Deutschland oder sogar internationale Gäste erwarten, ist die Anbindung an Autobahn, Flughafen oder Bahnhof ein wichtiger Standortvorteil. Wenn Sie ein Büro mieten in Frankfurt informieren Sie sich also vorab über die Anbindung an Zufahrtswege.

Top-Adressen in renommierter Lage

In der Nachbarschaft bekannter großer Unternehmen wie der Deutschen Bank, der Commerzbank oder der Beratungsgesellschaft KPMG wirkt Ihre eigene Geschäftsadresse noch seriöser und vertrauenswürdiger. Achten Sie daher bei der Anmietung von Büroräumen auf eine gute Nachbarschaft. Diese fördert auch das Vertrauen in Ihr Unternehmen.

5 Top-Adressen, um ein Büro in Frankfurt zu mieten

Sie haben sich nun dazu entschieden, ein Büro in Frankfurt am Main zu mieten? Wir stellen Ihnen fünf Top-Adressen für Büroräume in Frankfurt vor, die sowohl eine gute Verkehrsanbindung als auch hochkarätige Nachbarn bietet.

Büros mieten in der Nähe des Flughafen Frankfurt

Die Nähe zum internationalen Flughafen Frankfurt bietet eine hervorragende Infrastruktur mit sehr guten Verkehrsanbindungen – sowohl national als auch international. Der Frankfurter Flughafen gehört zu den größten in Europa. Geschäfte, Hotels und Restaurants sind ebenfalls in der Umgebung zu finden. Ein Büro in der Nähe des Frankfurter Flughafens zu mieten bietet große Chancen. Dort profitieren Sie von einer prestigeträchtigen Adresse, einer businessorientierten Atmosphäre sowie exzellenter Infrastruktur.

Für Erholung sorgt der nahe gelegene Frankfurter Stadtwald. Dort können Sie beim Spazierengehen oder Joggen durchatmen.

Büro mieten im Frankfurter Bankenviertel

Eine weitere gute Geschäftsadresse in Frankfurt ist das Bankenviertel. Es verteilt sich auf die Stadteile Innenstadt, Bahnhofsviertel und Westend. Dort befinden sich, wie der Name schon sagt, die meisten Kreditinstitute der Stadt. Ein Büro mieten im Bankenviertel Frankfurts bietet eine repräsentative Adresse. Beeindrucken Sie Ihre Geschäftspartner mit der Hochhausschlucht der Mainzer Straße und dem 300 Meter hohen Commerzbank Tower, dem größten Hochhaus in Deutschland.

Geschäftsimmobilien in der Innenstadt Frankfurts

Die Frankfurter Innenstadt ist der zentrale Stadtteil der Mainmetropole. Neben zahlreichen Kreditinstituten befinden sich dort auch die Zeil, eine der größten Einkaufsstraßen Deutschlands sowie der Roßmarkt. In der Frankfurter Innenstadt können Sie Besuchern Ihrer Geschäftsräume neben einer renommierten Nachbarschaft und einer Top-Verkehrsanbindung also auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten bieten.

Büro mieten im Frankfurter Bahnhofsviertel

In dieser Gegend befinden Sie sich mit Ihren Büros in guter Nachbarschaft: Die Deutsche Bank, American Express und Zürich Versicherungen haben hier ihren Firmensitz. Ein Büro im Bahnhofsviertel Frankfurts zu mieten bietet durch die optimale Verkehrsinfrastruktur sowohl für internationale Unternehmen als auch für regionale Firmen beste Bedingungen. Neben dem Hauptbahnhof, der sich ganz in der Nähe befindet, ist auch der öffentliche Nahverkehr hervorragend ausgebaut. Durch ihre schachbrettartige Anordnung bieten auch die Straßen einfache Orientierung.

Das Mertonviertel: Eine Top-Geschäftsadresse in Frankfurt

Das Mertonviertel im Norden Frankfurts ist sowohl über die U-Bahn als auch mit dem Auto sehr gut angebunden. Sowohl von der Innenstadt aus als auch von außen kommend erreicht man es schnell und problemlos. Zudem liegt der Frankfurter Flughafen via Schnellstraße und Autobahn nur etwa 15-20 Minuten entfernt. Im Mertonviertel ein Büro zu mieten bedeutet Nachbarschaft zu Unternehmen wie KMPG oder DERTOUR. Außerdem haben die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sage und die ACE Group dort ihren Sitz.

Büros mieten in Frankfurt: erst informieren, dann Mietvertrag unterschreiben

Frankfurt am Main bietet Geschäftsleuten zahlreiche Optionen. Um den optimalen Standort mit dem besten Angebot zu finden, sollten Unternehmerinnen und Unternehmer sich jedoch vorab gut informieren. Verschiedene Immobilienanbieter haben zudem unterschiedliche Services, wie Sekretariat, Empfang oder Security im Angebot. Bevor Sie ein Büro mieten in Frankfurt sollten Sie daher genau vergleichen, was Sie für Ihr Geld bekommen und wo die beste Geschäftsadresse für Ihren Firmensitz ist.