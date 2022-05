Büro mieten in Berlin: 5 Ortsteile mit individuellen Vorteilen

Büro mieten in Berlin – das spricht dafür

Berlin ist seit vielen Jahren Spitzenreiter in Deutschland, was das Wirtschaftswachstum angeht. Auch zahlreiche neue Arbeitsplätze werden dort Jahr für Jahr geschaffen, was natürlich in Zusammenhang mit den vielen Unternehmensneugründungen steht. Eine lebendige Startup-Szene, spezialisierte Mittelständler, die größten eBusiness-Unternehmen und eine leistungsstarke Universitäts- und Hochschullandschaft schaffen in der Hauptstadt ein großes Potenzial und einen riesigen Fachkräftepool. In Berlin erwirtschaften 52.000 Unternehmen mit knapp 290.000 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von etwa 34 Milliarden Euro jährlich.

Büroflächen in Berlin werden immer beliebter: Lag der Leerstand im Jahr 2004 noch bei 1,7 Millionen Quadratmetern so ist dieser Wert 2020 auf 380.000 Quadratmeter gesunken (Quelle: statista.de). Wer ein Büro in Berlin mieten will, bewegt sich also auf einem engen Markt. Dennoch haben Interessenten auch heute noch die Auswahl. Deshalb stellen wir fünf Ortsteile von Berlin mit ihren individuellen Vorzügen als Bürostandort vor.

5 Bürostandorte in Berlin

Büro mieten in Berlin Mitte

Berlin Mitte – der Name sagt es schon – ist der Bezirk im Zentrum Berlins, geographisch wie politisch. Ihre Büroräume in Berlin Mitte befinden sich in direkter Nachbarschaft zu touristischen Attraktionen wie dem Brandenburger Tor, der Museumsinsel und dem Gendarmenmarkt. Ein prestigeträchtiger Ort für Ihre Büroräume in Berlin, mit dem Sie Geschäftspartner und Kunden beeindrucken können. In Berlin Mitte stehen viele historische Bauten, nun wurde dort auch das Berliner Schloss wiederaufgebaut.

Die Verkehrsanbindung ist vor allem mit dem öffentlichen Nahverkehr mit U- und S-Bahn exzellent, so dass Ihre Mitarbeiter schnell und umweltfreundlich zur Arbeit kommen können. In Berlin Mitte gibt es sowohl Altbauten mit Gründerzeit-Charme für Büroräume zu mieten als auch moderne Gebäude in fortschrittlicher Architektur. Die verschiedensten Bürogrößen sind verfügbar: Vom Einzelbüro bis hin zu Plätzen für mehrere hundert Mitarbeiter ist alles möglich.

Berlin Tempelhof: Grüner Stadtrand mit Top-Anbindung

Tempelhof ist der ideale Bürostandort für alle, die häufig Geschäftsreisen unternehmen oder Geschäftspartner aus dem Ausland empfangen. Denn in Berlin Tempelhof können Sie Ihr Büro in unmittelbarer Nähe zum neuen Flughafen Berlin Brandenburg mieten. Mit der Stadtautobahn gibt es darüber hinaus eine schnelle Direktverbindung ins Zentrum der Hauptstadt. Dank der U6 ist Berlin Tempelhof auch mit dem öffentlichen Nahverkehr ans Stadtzentrum angebunden. Die Tesla Gigafactory befindet sich in direkter Nachbarschaft.

Neben der guten Verkehrsanbindung bietet Tempelhof aber auch Naherholungsgebiete mit einem Naturschutzgebiet, zahlreichen Parks und vielfältiger Gastronomie.

Berlin Schöneberg als Bürostandort

Auch in Schöneberg ist der Flughafen BER in direkter Nachbarschaft. Gleichzeitig bietet der Ortsteil noch etwas mehr „Berlin“ als Tempelhof – die Stadt ist noch näher, Bebauung und Strukturen sind mehr „Großstadt“. Schöneberg eignet sich für alle, die von allem etwas wollen: Gründerzeit-Charme, moderne Großstadt, Stadtrand und beste nationale, städtische und internationale Anbindung.

Kreatives Kreuzberg mit lebendiger Startup-Szene

Berlin Kreuzberg gehört heute zu den begehrtesten Stadtteilen Berlins – und hat sich doch einen Teil seiner Kreativität und Buntheit bewahrt. Vor allem Kreative und Künstler zieht es nach Kreuzberg und das merkt man am Flair des Ortsteils. Kreuzberg ist international bekannt für seine zahlreichen Startups und Gründer. Mit einem Büro in Berlin Kreuzberg befinden Sie sich im Herzen der europäischen Startup-Szene und profitieren von den dortigen Strukturen und Netzwerken.

Berlin Friedrichshain: attraktiver Bürostandort

Wer sein Büro in Friedrichshain hat befindet sich in der Nachbarschaft von Giganten: Zalando, MTV, BASF, Mercedes Benz und Coca-Cola – sie alle haben ihre Standorte in Friedrichshain. Die Bedingungen von Friedrichshain sprechen für sich: zentrale Innenstadtlage, eine kreative Mischung junger Startups mit traditionellen Unternehmen, die Nähe zur Spree, eine hohe Gewerbehofdichte und das Durchschnittsalter der Bewohner, das unter 45 Jahren liegt. In Friedrichshain können Sie auf einen Pool junger, gut ausgebildeter Mitarbeiter:innen zugreifen sowie von einem kreativen Netzwerk profitieren.

Büro mieten in Berlin für alle Anforderungen

Bei der Wahl des richtigen Büros sollten Sie neben der Verkehrsanbindung und der Umgebung natürlich auch auf die Ausstattung und Einrichtung achten. Bei der Suche nach geeigneten Büroflächen haben Sie meist die Wahl zwischen

voll ausgestatteten Büros und solchen, die nach Ihren Wünschen gestaltet werden können

Co-Working Spaces mit flexiblen Arbeitsplätzen und klassischen Büros mit festen Plätzen

Großraumbüros und Einzelbüros

Büros mit Empfang und anderen Services sowie der reinen Miete der Räumlichkeiten

Prüfen Sie vorab, was für Ihre Bedürfnisse notwendig und passend ist. Schließlich sind zusätzliche Services auch immer mit Kosten verbunden. Wählen Sie sorgfältig aus. Dann steht Ihrem Erfolg in Berlin – zumindest aufgrund der Immobilie – nichts mehr im Wege!