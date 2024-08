Pummys für Modebewusste: Bequeme Schuhe mit Stil

Was macht einen bequemen Schuh aus?

Jahrelang wurde Frauen weisgemacht, dass sie ausschließlich in hochhackigen, harten und einengenden Schuhen umwerfend aussehen können. Der Nachteil: Viele Schuhe engen die Füße ein. Orthopäden raten deswegen dazu, auf weiche, flexible und flache Schuhe zu setzen. Der Fuß ist so weniger Belastungen ausgesetzt.

Viele Frauen möchten jedoch nicht nur bequeme, sondern auch stylische Schuhe tragen. So lassen sich diese mit jedem Outfit kombinieren und auf vielfältige Art und Weise einsetzen.

Dass Lässigkeit und Stil keine Gegensätze darstellen, beweist Pummys, eine Marke von der DIESEO GmbH mit Sitz in Kiel. Das Ziel des Herstellers: stilbewussten Frauen trendige Pummys bieten, die Mode alltagstauglich machen. Gemäß dem Slogan “Laufen wie auf Wolken” stellt das Unternehmen ästhetische Pummys her, die vor allem eines gewährleisten sollen: mehr Wohlbefinden.

Über 500.000 Kunden im deutschsprachigen Raum vertrauen auf die moderne Marke und die eindeutige Message: Ihr dürft euch wohlfühlen und seht gleichzeitig stylisch aus! Dabei können Pummys zu jedem Anlass getragen werden und harmonieren mit jedem Outfit.

Wie erkennt man hochwertige Schuhe?

Viele Schuhe weisen ein hartes, unflexibles Fußbett auf. Flexible Sohlen passen sich an die Bewegung des Fußes an. Durch die Stoßdämpfung erhöht sich der Tragekomfort. Pummys verfügen über eine weiche Sohle aus Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA). Der langlebige Schaum ermöglicht einen komfortablen Auftritt, ist UV-beständig und frei von Giftstoffen.

Die Dicke der Sohle beträgt 4,5 Zentimeter. Biegen Nutzer diese mit beiden Händen, gibt die hochwertige Sohle der Pummys nach. Schon bald sollen Pummys in ganz Europa und über Amazon erhältlich sein.

Welche Schuhe kann man zu allem anziehen?

20 Paar Schuhe besitzen Frauen im Durchschnitt. Schließlich profitiert jedes Outfit von dem passenden Schuhwerk. Denn in der Mode gilt ein ungeschriebenes Gesetz: Ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk entsteht durch Details.

Neu ist der Ansatz, dass stylische Schuhe bequem sein können. Denn während Menschen aus der Jungsteinzeit bis hin zum Mittelalter auf praktische Schuhe aus Leder, Fell oder Holz zurückgriffen und wir bis zu den 2000ern auch im Alltag auf hohe Schuhe wie Pumps setzten, drücken unsere komfortablen Schuhe heute vor allem eines aus: Wir dürfen uns wohlfühlen.

Dabei benötigen wir keine 20 Paar Schuhe mehr. Stattdessen können wir auf echte Allrounder wie Pummys setzen, die minimalistisch gestaltet sind und zu jedem Outfit passen. In Kombination mit einem Sommerkleid wirken die Pummys niedlich und feminin. Als Ergänzung zu einem schwarzen Lederoutfit rocken wir mit unseren Pummys jedes Konzert. Und am Sonntagmorgen begleiten uns unsere Pummys in unsere Lieblingsbäckerei, die wir in einer lässigen Leggins und einem schlichten Top aufsuchen.

Möchten wir Akzente setzen, entscheiden wir uns für Pummys mit einem wilden Muster. So setzen wir jedem Style die Krone auf. Durch unser Gespür für modische Kombinationen und unsere Pummys signalisieren wir Selbstbewusstsein, Bodenständigkeit und einen besonderen Sinn für Ästhetik.

Warum sind Schuhe in der Mode wichtig?

Durch unsere Kleidung können wir beeinflussen, wie andere Menschen uns wahrnehmen. Außerdem stellt Mode eine hervorragende Möglichkeit dar, um unser Aussehen zu verändern und unseren individuellen Charakter auszudrücken.

Je nach Situation können wir uns dank der Mode-Pieces in eine erfolgreiche Geschäftsfrau, einen ergriffenen Hochzeitsgast, eine liebende Freundin, eine fürsorgliche Mutter, eine rockige Konzertbesucherin oder eine anziehende Diva verwandeln.

Die Wahl der richtigen Schuhe spielt dabei eine entscheidende Rolle. Sie präsentieren unser Outfit im besten Licht, unterstreichen unsere Message und ziehen alle Blicke auf sich. Wir erscheinen stilsicher und selbstbewusst. Außerdem erhöhen wir unsere Attraktivität.

Greifen wir dagegen zu den falschen Paar Schuhen, kann dies unsere Ausstrahlung und Wirkung negativ beeinflussen. Auf unser Gegenüber wirken unter Umständen sogar unsicher oder inkompetent.

Die Herausforderung: Manchmal ist es gar nicht so einfach, die passenden Schuhe zu einer Garderobe auszuwählen. Pummys entwirft deswegen Schuhe für jede Gelegenheit. So können wir uns darauf verlassen, dass die Pummys mit jedem Kleidungsstück harmonieren. Wir sparen wertvolle Zeit bei der Zusammenstellung unseres Outfits und erwecken stets einen einwandfreien und modischen Eindruck.

Die Schuhe unserer Wahl sollten dabei nicht nur optisch überzeugen. Denn moderne Modelle wie die leichten und soften Pummys überzeugen durch einen hohen Tragekomfort. So können wir uns in unserem Lieblingscafé ganz auf die Geschichte unserer besten Freundin konzentrieren und bei unserem Einkaufsbummel das geschäftige Treiben im Einkaufscenter beobachten.

Vielseitige Schuhe stellen ferner sicher, dass wir jedes Outfit um den passenden Schuh erweitern können. In diesem Fall sollten einige Modelle in Basic-Farben vorhanden sein. Schwarze Schuhe lassen sich beispielsweise mit fast jedem Kleidungsstück kombinieren. Schuhe mit Mustern können mit zahlreichen Basic-Outfits wie einem schlichten Kleid, einer einfarbigen Marlene-Hose oder einem Jumpsuite kombiniert werden.

Modische Pummys mit einem hohen Tragekomfort

Unseren Füßen widmen wir in der Regel zu wenig Aufmerksamkeit. Schließlich tragen diese uns durch unser gesamtes Leben. Die gute Nachricht: Möchten wir ein stylisches Outfit um einen modernen Schuh ergänzen, müssen wir heutzutage keine Kompromisse mehr eingehen. Denn stylische Schuhe fallen längst nicht mehr unbequem und hart aus.

Pummys verfügen über eine dicke, weiche Sohle aus schadstoffgeprüftem EVA. Die Pummys können von Nicht-Veganern und Veganern verwendet werden und stehen in unterschiedlichen Farben und Größen zur Auswahl. Die Besonderheit: Pummys harmonieren mit jedem Outfit wie einem legeren Zweiteiler und einem heißen Mini-Kleid. Gleichzeitig platzieren wir unsere Füße auf einem speziellen Fußbett, das besonders weich ausfällt.

In der Mode spielt die Fußbekleidung eine besondere Rolle. Denn Schuhe beeinflussen das Gesamtbild und tragen dazu bei, dass wir auf unser Umfeld sicher, kompetent und selbstbewusst wirken. Mit dem richtigen Schuh können wir andere Frauen und Männer inspirieren, beeindrucken und überzeugen.