SEA Agentur für E-Commerce: Was sie wirklich bringt und was nicht

Was ist eine SEA Agentur?

Search Engine Advertising, kurz SEA, bezeichnet die bezahlte Werbung in Suchmaschinen. Laut Handelsblatt wächst der deutsche Online-Handel dabei kontinuierlich: 2025 stieg der Bruttoumsatz mit Waren auf 83,1 Milliarden Euro und übertraf damit die ursprünglichen Prognosen. Wer in diesem Wettbewerb sichtbar bleiben will, kommt an bezahlter Suche kaum vorbei.

Im Gegensatz zur Suchmaschinenoptimierung, die auf organische Sichtbarkeit abzielt und Zeit braucht, ermöglicht SEA eine sofortige Präsenz in den Suchergebnissen. Die Abrechnung erfolgt je nach Kampagnentyp und Zielsetzung nach unterschiedlichen Modellen. Das bekannteste ist Cost-per-Click, kurz CPC, bei dem erst gezahlt wird, wenn ein Nutzer tatsächlich auf die Anzeige klickt.

Eine SEA Agentur ist ein spezialisierter Dienstleister, der die Planung, Umsetzung und kontinuierliche Optimierung dieser bezahlten Suchanzeigen übernimmt. Im E-Commerce bedeutet das konkret: Die Agentur verwaltet Kampagnen, steuert Werbebudgets, analysiert Performance-Daten und entwickelt Strategien, um den Return on Ad Spend zu maximieren. Relevante Kanäle sind dabei Microsoft Ads, das über die Bing-Suche eine kaufkräftige Zielgruppe zu günstigen Klickpreisen erreicht, und Amazon Ads, das besonders für Händler interessant ist, die ihre Produkte direkt auf der Plattform vertreiben.

Den größten Hebel bietet für die meisten E-Commerce-Betreiber jedoch Google Ads. Google vereint weltweit mehr als 90 Prozent der Suchanfragen auf sich (Resourcera, 2026) und ist damit für viele Online-Shops der zentrale Kanal im Suchmaschinenmarketing. Entsprechend fokussieren sich spezialisierte SEA Agenturen im E-Commerce in erster Linie auf diesen Bereich.

Die Bandbreite an SEA Agenturen ist groß. Es gibt Generalisten, die viele Kanäle bedienen, und Spezialisten, die sich entweder auf Google Ads oder sogar ausschließlich auf Google Ads für E-Commerce fokussieren. Für Online-Shops mit komplexen Produktfeeds, saisonalen Schwankungen und hohem Wettbewerbsdruck ist eine spezialisierte SEA Agentur für E-Commerce in der Regel die bessere Wahl, weil das nötige Handwerkszeug ein anderes ist als bei Dienstleistungsunternehmen oder lokalen Betrieben.

Was leistet eine SEA Agentur im E-Commerce konkret?

Der Aufgabenbereich einer SEA Agentur im E-Commerce geht weit über das bloße Schalten von Anzeigen hinaus. Wer das nicht weiß, unterschätzt den Wert einer guten Agentur ebenso wie den Schaden, den eine schlechte anrichten kann.

Keyword-Recherche und Kampagnenstruktur

Am Anfang jeder professionellen SEA-Betreuung steht eine fundierte Keyword-Recherche. Sie bildet die Grundlage dafür, welche Suchanfragen mit welchen Anzeigen bedient werden. Im E-Commerce ist diese Aufgabe besonders komplex, weil ein Shop mit tausenden Produkten auch tausende relevante Suchanfragen generiert. Eine erfahrene SEA Agentur differenziert dabei zwischen transaktionalen Keywords mit direkter Kaufabsicht, informationellen Keywords und Marken-Keywords, die eine völlig andere Kostenstruktur haben.

Die Kampagnenstruktur selbst entscheidet darüber, ob das Budget effizient eingesetzt wird. Eine gut strukturierte Kampagne trennt Brand- von Non-Brand-Traffic, priorisiert margenstarke Produkte und pflegt kontinuierlich Negativkeyword-Listen, die verhindern, dass Anzeigen bei irrelevanten Suchanfragen ausgespielt werden. Ein Shop für hochwertige Laufschuhe, der keine Negativkeywords pflegt, zahlt unter Umständen für Klicks auf Suchanfragen wie „Laufschuhe gebraucht kaufen“, obwohl das die völlig falsche Zielgruppe wäre.

Die regelmäßige Analyse der Suchanfragenberichte und die Weiterentwicklung dieser Listen gehört deshalb zu den wiederkehrenden Kernaufgaben einer erfahrenen SEA Agentur.

Gebotsstrategien und Budgetsteuerung

Einer der größten Hebel, den eine SEA Agentur bedient, ist die Wahl der richtigen Gebotsstrategie. Als E-Commerce-Betreiber muss man das nicht im Detail verstehen, aber es hilft zu wissen, dass Google Ads zwischen manuellen und vollautomatisierten Strategien unterscheidet. Bei manuellen Geboten legt die Agentur selbst fest, wie viel ein Klick auf ein bestimmtes Keyword wert ist. Bei automatisierten Strategien wie Target ROAS oder Maximize Conversion Value übernimmt ein Algorithmus diese Entscheidung in Echtzeit, auf Basis von Nutzersignalen und historischen Daten.

Für den Shop-Betreiber bedeutet das: Je mehr Bestellungen und Conversion-Daten ein Shop generiert, desto besser kann der Algorithmus arbeiten. Ein kleinerer Shop mit wenigen monatlichen Bestellungen profitiert deshalb möglicherweise zunächst mehr von einer manuell gesteuerten Strategie, während ein größerer Shop mit hohem Bestellvolumen von der Automatisierung stärker profitiert. Die passende Strategie sollte nicht nach Standard, sondern nach der tatsächlichen Datenlage des Shops gewählt werden. Eine gute Agentur kommuniziert diese Zusammenhänge offen und empfiehlt kein Mindestbudget, das sie nicht begründen kann.

Performance-Analyse und Reporting

Eine SEA Agentur liefert nicht nur Kampagnenergebnisse, sie interpretiert sie auch. Das bedeutet konkret: Welche Produktkategorien generieren Umsatz zu welchen Kosten? Wo lohnt es sich, Budget zu erhöhen, und wo sollte es reduziert werden? Professionelles Reporting im E-Commerce stellt deshalb nicht Klickzahlen und Impressionen in den Mittelpunkt, sondern wirtschaftlich relevante Kennzahlen wie Cost per Acquisition, Conversion Rate und Deckungsbeitrag pro Bestellung.

Zentral ist dabei die Unterscheidung zwischen ROAS und POAS. ROAS, Return on Ad Spend, beschreibt das Verhältnis von erzieltem Umsatz zu eingesetztem Werbebudget. POAS, Profit on Ad Spend, geht einen Schritt weiter und stellt den tatsächlichen Gewinn ins Verhältnis zu den Werbekosten. Für E-Commerce-Betreiber mit unterschiedlichen Margen je nach Produktkategorie ist POAS die aussagekräftigere Kennzahl, weil sie zeigt, ob eine Kampagne tatsächlich profitabel ist und nicht nur Umsatz generiert.

Bisher stellen viele SEA Agenturen noch den ROAS in den Mittelpunkt, was kein grundsätzlich schlechter Weg ist. Wenn Sie aber eine SEA Agentur finden, die auf POAS optimiert, können Sie sich in den meisten Fällen auf grüne Zahlen freuen.

Was eine SEA Agentur in den ersten drei Monaten liefert

Wie eine Zusammenarbeit mit einer SEA Agentur konkret aussieht, hängt stark vom Modell der jeweiligen Agentur ab. Manche Agenturen arbeiten mit klassischen Jahresverträgen, bei denen Ziele und Meilensteine über einen langen Zeitraum definiert werden. Andere setzen auf kürzere, klar strukturierte Zyklen, in denen Ergebnisse in bestimmten Zeiträumen messbar gemacht werden. Diese sogenannten Wachstumssprints werden seltener und meist nur von auf E-Commerce spezialisierten SEA Agenturen angeboten, die in dieser kurzen Zeit auch tatsächlich belastbare Ergebnisse erzielen können.

Was in einem solchen Sprint realistisch möglich ist, lässt sich am besten anhand eines typischen Drei-Monats-Sprints verdeutlichen.

Erster Kontakt und Onboarding: Was passiert, bevor die Kampagnen live gehen?

Bevor eine SEA Agentur auch nur eine einzige Kampagne aufsetzt, steht ein strukturiertes Onboarding an. Dieser Schritt wird von vielen E-Commerce-Betreibern unterschätzt, ist aber die Grundlage für alles, was danach kommt. In einem ausführlichen Erstgespräch werden Geschäftsziele, Margenstruktur, saisonale Besonderheiten, Wettbewerbssituation und bisherige Erfahrungen mit Google Ads besprochen. Je offener und detaillierter diese Informationen geteilt werden, desto präziser kann die Agentur arbeiten.

Gleichzeitig werden in dieser Phase alle nötigen Zugänge eingerichtet: Google Ads, Google Analytics, das Merchant Center und idealerweise auch die Warenwirtschaft. Wenn bereits ein bestehendes Konto vorhanden ist, führt die Agentur eine gründliche Analyse durch. Sie prüft, welche Kampagnen bisher liefen, welche Fehler gemacht wurden und welche Erkenntnisse sich daraus ableiten lassen. Dieser Schritt spart Zeit und verhindert, dass Fehler der Vergangenheit wiederholt werden.

Am Ende des Onboardings steht eine dokumentierte Strategie: Welche Produkte und Kategorien werden priorisiert? Welche Ziel-KPIs werden angestrebt? Welches Budget wird wie eingesetzt? Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, gehen die ersten Kampagnen live.

Sprint Monat 1: Analyse, Setup und erste Kampagnen

Der erste Monat ist geprägt von Grundlagenarbeit. Die Agentur richtet die Kampagnenstruktur ein, führt eine umfassende Keyword-Recherche durch und setzt die ersten Kampagnen auf. Gleichzeitig beginnt Google, Daten zu sammeln: Welche Suchanfragen führen zu Klicks? Welche Nutzer konvertieren? In dieser sogenannten Lernphase, die je nach Kampagnentyp und Bestellvolumen zwei bis sechs Wochen dauern kann, schwanken die Ergebnisse. Das ist normal und kein Warnsignal.

Was am Ende des ersten Monats vorliegen sollte: eine sauber strukturierte Kampagnenarchitektur, erste Daten über das Nutzerverhalten und eine klare Einschätzung darüber, welche Produkte und Kategorien das größte Potenzial haben. Umsatzrekorde sind in diesem Stadium noch nicht zu erwarten, wohl aber ein belastbares Fundament, auf dem die nächsten Schritte aufgebaut werden können.

Sprint Monat 2: Erste Optimierungen, Erkenntnisse und Anpassungen

Im zweiten Monat beginnt die eigentliche Optimierungsarbeit. Die Agentur wertet die gesammelten Daten aus und leitet konkrete Maßnahmen ab: Keyword-Listen werden verfeinert, Negativkeywords ergänzt, Gebote angepasst und Anzeigentexte getestet. Gleichzeitig werden die Erkenntnisse aus dem ersten Monat genutzt, um das Budget gezielter einzusetzen: Produkte und Kategorien, die gut performen, erhalten mehr Budget, während schwache Bereiche reduziert oder pausiert werden.

Für den E-Commerce-Betreiber bedeutet dieser Monat vor allem eines: aktive Kommunikation mit der Agentur. Wenn neue Produkte gelauncht werden, Preisänderungen anstehen oder saisonale Aktionen geplant sind, sollte die Agentur das frühzeitig wissen, damit Kampagnen entsprechend angepasst werden können. Am Ende des zweiten Monats sollten erste messbare Verbesserungen gegenüber dem Ausgangszustand sichtbar sein.

Sprint Monat 3: Skalierung, Auswertung und Ausblick

Der dritte Monat ist der erste echte Gradmesser des Sprints. Jetzt liegen genug Daten vor, um valide Aussagen über Rentabilität, Cost per Acquisition und den tatsächlichen ROAS auf Basis der Margenstruktur zu treffen. Eine gute SEA Agentur präsentiert zu diesem Zeitpunkt nicht nur Zahlen, sondern Erkenntnisse: Welche Kampagnen skalieren profitabel? Wo steckt weiteres Potenzial? Welche Produktkategorien performen unter den Erwartungen und warum?

Am Ende des dritten Monats folgt eine umfassende Auswertung des gesamten Sprints. Diese bildet die Grundlage für den nächsten Sprint: Was wird beibehalten? Was wird verändert? Welche neuen Hebel werden getestet? Dieses iterative Vorgehen ist der entscheidende Unterschied zwischen einer Agentur, die Kampagnen verwaltet, und einer, die E-Commerce-Unternehmen systematisch wachsen lässt.

Wo die Grenzen einer SEA Agentur liegen

Eine ehrliche Betrachtung von SEA-Agenturen schließt auch die Grenzen ihrer Arbeit ein. Wer diese kennt, kann realistische Ziele setzen und Enttäuschungen vermeiden.

SEA löst keine strukturellen Probleme im Shop

Google Ads bringt Besucher auf eine Website. Was diese Besucher dort erleben, liegt nicht in der Hand der SEA Agentur. Eine schwache Conversion Rate, die auf schlechte Produktbeschreibungen, unprofessionelle Produktbilder oder einen komplizierten Checkout-Prozess zurückzuführen ist, lässt sich nicht durch bessere Kampagnen kompensieren. Eine SEA Agentur kann darauf hinweisen oder eine Analyse zur Conversion Rate Optimierung mit Ihnen durchführen, die Umsetzung müssen Sie jedoch selbst in die Hand nehmen.

SEA ist kein Schalter, den man umlegt und der sofort maximale Ergebnisse produziert. Algorithmen brauchen Daten, Daten entstehen durch Kampagnenlaufzeit und Laufzeit kostet Budget. Shops, die mit sehr geringem Budget starten, sehen oft deshalb schlechte Ergebnisse, weil die Kampagnen schlicht nicht genug Conversion-Daten sammeln können, um sinnvoll zu optimieren.

Saisonalität und Marktveränderungen beeinflussen die Performance

Auch die beste SEA Agentur kann externe Faktoren nicht kontrollieren. Steigende Klickpreise durch erhöhten Wettbewerb, saisonale Nachfrageschwankungen, veränderte Suchabsichten oder bestimmte Trends im Online-Marketing sind Faktoren, die die Performance beeinflussen, ohne dass die Agentur dafür verantwortlich wäre. Entscheidend ist, wie die Agentur auf solche Veränderungen reagiert und ob sie proaktiv kommuniziert.

Worauf es bei der Wahl der richtigen SEA Agentur ankommt

Nicht jede SEA Agentur ist für jeden Shop die richtige Wahl. Die folgenden Kriterien helfen Ihnen dabei, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Spezialisierung auf E-Commerce

Eine Agentur, die primär Dienstleistungsunternehmen betreut, bringt nicht dasselbe Handwerkszeug mit wie eine, die täglich mit Produktfeeds, Shopping-Kampagnen und saisonalen Budgetstrategien arbeitet. Die Frage nach konkreten E-Commerce-Referenzen und dem Anteil der E-Commerce-Kunden am Gesamtportfolio liefert hier schnell Klarheit. Wenn die favorisierte SEA Agentur sogar Erfahrungen mit Ihrer Branche oder Ihrem Produkttyp hat, ist das ein besonders gutes Zeichen.

Bewertungen und Auszeichnungen als Orientierungshilfe

Neben Referenzen und Branchenerfahrung gibt es zwei weitere Signale, die bei der Agenturwahl helfen.

Erstens: Kundenbewertungen. Öffentliche Bewertungen auf Google oder einschlägigen Portalen geben einen realistischen Eindruck davon, wie eine Agentur in der Praxis arbeitet, wie sie kommuniziert und wie sie mit Problemen umgeht.

Zweitens: der Google Premier Partner Status. Google vergibt diesen Status an Agenturen, die definierte Anforderungen in den Bereichen Performance, Werbeausgaben und Zertifizierungen erfüllen. Der Premier-Partner-Status ist darüber hinaus den leistungsstärksten teilnehmenden Agenturen eines Landes vorbehalten. Er ist kein Garant für gute Arbeit, aber ein positives Zeichen dafür, dass die Agentur ein nachgewiesenes Maß an Erfahrung im Google Ads Umfeld mitbringt. Besonders aussagekräftig wird der Badge, wenn eine Agentur ihn mehrere Jahre in Folge hält.

Als alleiniges Auswahlkriterium reicht beides nicht aus, als ergänzende Orientierungshilfe sind beide Signale jedoch wertvoll.

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal bei der Wahl einer SEA Agentur ist die Frage der Dateneigentümerschaft. Alle Konten, also Google Ads, Google Analytics und das Merchant Center, sollten von Beginn an auf dem Kundenkonto laufen, nicht auf dem Agenturkonto. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht immer.

Im Fall eines Agenturwechsels bedeutet das den Unterschied zwischen einem reibungslosen Übergang und einem Neustart bei null, bei dem Monate an Kampagnendaten, Keyword-Recherchen und Optimierungshistorie verloren gehen. Daten, die mit dem eigenen Werbebudget erarbeitet wurden, sind schließlich auch das eigene Kapital. Wenn eine SEA Agentur für die Übergabe Ihres Kontos oder Ihrer Kampagnendaten eine hohe Ablösesumme fordert, ist das kein gutes Zeichen.

Klare Erfolgskennzahlen statt Reichweiten-Versprechen

Eine SEA Agentur, die im Erstgespräch primär über Reichweite, Impressionen und Sichtbarkeit spricht, denkt in Kategorien, die für E-Commerce nicht relevant sind. Relevant sind ROAS, POAS, Cost per Acquisition und der Deckungsbeitrag pro Bestellung. Wer bereits im ersten Gespräch auf diese Kennzahlen eingeht und sie auf die individuelle Margenstruktur des Shops bezieht, zeigt Ihnen, dass er das Geschäft versteht.

Flexible Vertragslaufzeiten als Qualitätsmerkmal

Eine SEA Agentur, die gute Arbeit leistet, braucht keine langen Vertragslaufzeiten als Absicherung. Während eine gewisse Anlaufphase durchaus sinnvoll ist, weil Kampagnen Zeit zum Lernen brauchen, sind Bindungen von zwölf Monaten oder länger ohne klar definierte Leistungsziele ein Warnsignal.

Agenturen, die in klar definierten Sprints arbeiten und ihre Leistung regelmäßig messbar machen, zeigen damit, dass sie Ergebnisse durch Qualität sichern und nicht durch Vertragsklauseln.

Was eine SEA Agentur kosten sollte und warum Transparenz entscheidend ist

Die Frage nach den Kosten einer SEA Agentur lässt sich nicht pauschal beantworten, weil sie von Faktoren wie dem verwalteten Werbebudget, der Komplexität des Online-Shops und dem Leistungsumfang abhängt. Dennoch gibt es einige Orientierungspunkte.

Gängige Honorarmodelle

SEA Agenturen arbeiten üblicherweise mit einem der folgenden Modelle: einem monatlichen Fixhonorar, einem prozentualen Anteil am verwalteten Werbebudget, häufig zwischen zehn und fünfzehn Prozent, oder einer Kombination aus beidem. Erfolgsbasierte Modelle, bei denen die Agentur einen Anteil am generierten Umsatz erhält, sind seltener und erfordern eine sehr klare Definition der Erfolgskriterien.

Wann Budgetempfehlungen seriös sind

Eine seriöse SEA Agentur für E-Commerce nennt keine konkreten Budgetempfehlungen, bevor sie die Umsatzziele, Margenstruktur, Wettbewerbssituation und den organischen Traffic des Shops kennt. Pauschalempfehlungen aus dem Erstgespräch sind Schätzwerte, keine fundierte Analyse. Wichtig ist auch die Kommunikation über das Mindestbudget, ab dem Kampagnen überhaupt sinnvoll optimiert werden können, weil unterbudgetierte Kampagnen zu wenig Daten erzeugen, um Lernprozesse in Gang zu setzen.

Transparenz als Vertrauenssignal

Neben dem Honorar selbst ist die Transparenz über Kosten und Leistungen ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Wer klar kommuniziert, welcher Teil des Gesamtbudgets als Werbebudget zu Google fließt und welcher Teil als Honorar an die Agentur geht, schafft eine Vertrauensbasis, die für eine langfristige Zusammenarbeit entscheidend ist.

Zur Transparenz gehört aber mehr als die Aufschlüsselung von Kosten. Eine gute SEA Agentur informiert proaktiv über Änderungen an der Kampagnenstruktur, neue Optimierungsschritte und unerwartete Performance-Veränderungen, ohne dass der Kunde erst nachfragen muss. Sie meldet sich, wenn eine Kampagne besser läuft als erwartet, genauso wie wenn etwas nicht funktioniert.

Und sie stellt auch unbequeme Fragen:

Stimmt die Marge auf dieses Produkt noch?

Plant der Shop in der kommenden Saison eine Aktion?

Gibt es Lagerengpässe, die die Kampagnenstrategie beeinflussen?

Eine Agentur, die solche Fragen stellt, hat verstanden, dass ihre Arbeit nicht im Konto endet, sondern im Geschäftsergebnis des Kunden.

Was eine SEA Agentur von ihren Kunden erwartet

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer SEA Agentur ist keine Einbahnstraße. Wer erwartet, dass die Agentur alle Verantwortung übernimmt und ohne Input des Kunden optimale Ergebnisse liefert, unterschätzt, wie stark die eigene Mitarbeit die Qualität der Ergebnisse beeinflusst.

Offene Kommunikation über Zahlen und Ziele

Eine SEA Agentur kann nur dann auf Profitabilität optimieren, wenn sie die wirtschaftliche Realität des Shops kennt. Das bedeutet konkret: Produktmargen, Retourenquoten, saisonale Schwerpunkte und Umsatzziele sollten von Beginn an offen kommuniziert werden. Wer diese Informationen zurückhält, zwingt die Agentur dazu, auf Basis unvollständiger Daten zu arbeiten. Das Ergebnis sind Kampagnen, die technisch korrekt aufgesetzt sind, aber an den tatsächlichen Geschäftszielen vorbeigehen.

Schnelle Freigaben und klare Ansprechpartner

Google Ads ist ein dynamisches Umfeld. Saisonale Aktionen, neue Produkte oder veränderte Marktbedingungen erfordern schnelle Reaktionen. Eine SEA Agentur, die auf Freigaben für Anzeigentexte, Budgetanpassungen oder neue Kampagnen tagelang warten muss, kann nicht agil arbeiten. Idealerweise gibt es auf Kundenseite einen festen Ansprechpartner, der Entscheidungen zeitnah treffen kann und regelmäßig für Abstimmungsgespräche verfügbar ist.

Vertrauen ohne Kontrollverlust

Wie bereits beschrieben, brauchen Google-Algorithmen Zeit und Daten, um sinnvoll zu lernen. Kunden, die nach zwei Wochen bereits Spitzenergebnisse erwarten, setzen die Agentur unter Druck, kurzfristige Maßnahmen zu ergreifen, die der langfristigen Performance schaden können. Eine realistische Erwartungshaltung, die die Anlaufphase einkalkuliert, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Wer die richtigen Kriterien bei der Agenturwahl berücksichtigt hat, hat in der Regel eine Agentur gefunden, der man einen Teil der Verantwortung bewusst abgeben kann. Tagesaktuelle KPI-Schwankungen sind im Google Ads Algorithmus normal und kein Grund zur Sorge. Performance sollte also höchstens wöchentlich und mindestens monatlich bewertet werden. Eine gute SEA Agentur informiert Sie proaktiv über relevante Entwicklungen und hält Sie immer auf dem Laufenden. Den Rest erledigt sie eigenständig, und genau dafür beauftragen Sie sie.

Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterentwicklung

Der Google Ads Algorithmus verändert sich ständig. Was heute funktioniert, muss morgen nicht mehr optimal sein. Eine gute SEA Agentur bringt regelmäßig neue Ideen und Empfehlungen ein, testet neue Kampagnenformate und passt Strategien an veränderte Marktbedingungen an. Kunden, die Veränderungen grundsätzlich ablehnen und auf bewährte Strukturen beharren, bremsen diesen Prozess aus. Offenheit für Tests und neue Ansätze ist deshalb kein nettes Extra, sondern eine Grundvoraussetzung für profitables Wachstum.

Eine SEA Agentur braucht Zugriff auf Google Analytics, das Google Merchant Center und idealerweise auf Warenwirtschaftsdaten, um Kampagnen wirklich auf Profitabilität optimieren zu können. Wer diese Zugänge aus Datenschutzbedenken oder internen Prozessgründen verweigert, schränkt die Arbeitsmöglichkeiten der Agentur erheblich ein. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit setzt voraus, dass beide Seiten die nötigen Informationen miteinander teilen.

Wie eine optimale Zusammenarbeit aussieht

Im Idealfall verläuft die Zusammenarbeit mit einer SEA Agentur nach einem klar strukturierten Rhythmus. Zu Beginn steht ein ausführliches Onboarding, in dem Ziele, Margenstruktur, saisonale Besonderheiten und Erwartungen gemeinsam definiert werden. Danach folgt ein regelmäßiger Austausch, mindestens einmal im Monat, in dem die Agentur Ergebnisse präsentiert, Erkenntnisse teilt und die nächsten Schritte bespricht.

Zwischendurch gibt es anlassbezogene Kommunikation: bei neuen Produktlaunches, saisonalen Aktionen oder unerwarteten Performance-Veränderungen. Eine SEA Agentur, die sich nur dann meldet, wenn etwas schiefläuft, ist kein echter Partner. Eine, die proaktiv kommuniziert, Chancen identifiziert und offen über Probleme spricht, ist es.

SEA Agentur im E-Commerce: Partnerschaft statt Dienstleistung

Die Entscheidung für eine SEA Agentur ist eine der wirkungsvollsten Wachstumsentscheidungen, die ein E-Commerce-Unternehmen treffen kann. Dabei ist Google Ads weltweit mit über 90 Prozent Marktanteil in der Suche für die meisten Online-Shops der Kanal mit dem größten unmittelbaren Hebel auf Umsatz und Gewinn. Wenn Sie diesen Kanal also mit dem richtigen Partner bespielen, können Sie profitabel skalieren.

Die Wahl der richtigen Agentur für Seach Engine Advertising ist nicht einfach und muss in jedem Fall individuell getroffen werden. Den Unterschied zwischen einer guten Agentur und einer durchschnittlichen oder sogar schlechten Agentur sollten Sie nach diesem Artikel jedoch schnell erkennen können.

Sie wissen jetzt, wie man herausfindet, ob die Agentur Ihr Geschäft wirklich versteht, ob sie auf Gewinn statt auf Umsatz optimiert und ob sie die Zusammenarbeit mit Ihnen als Partnerschaft begreift. Wenn Sie eine SEA Agentur gefunden haben, die diese Maßstäbe erfüllt, schaffen Sie eine deutlich bessere Grundlage für profitables Wachstum Ihres E-Commerce-Unternehmens.

Häufige Fragen (FAQ) zu SEA Agentur im E-Commerce