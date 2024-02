Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren radikal gewandelt. Mit der zunehmenden Digitalisierung und den steigenden Anforderungen in fast allen Branchen sehen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr denn je mit dem Druck konfrontiert, Höchstleistungen zu erbringen. Dieser ständige Leistungsdruck, gepaart mit der Notwendigkeit, sich kontinuierlich an neue Technologien und Arbeitsweisen anzupassen, führt bei vielen zu einem Anstieg von Stress und Arbeitsbelastung. Unabhängig von der Position – ob Geschäftsführer, Abteilungsleiter oder Mitarbeiter – niemand ist vor den Herausforderungen des modernen Arbeitslebens gefeit. In diesem Kontext ist es entscheidend, effektive Strategien zu entwickeln, um mit stressigen Situationen richtig umzugehen, die eigene Resilienz zu stärken und letztlich berufliche wie persönliche Zufriedenheit zu finden. Wir haben Ihnen 10 Tipps zusammengestellt, wie Sie stressige Situationen im Job richtig meistern können.