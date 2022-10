Templates für Newsletter: Das können die Vorlagen

Wie funktionieren Templates für Newsletter?

Templates für Newsletter sind vergleichbar mit einer Plattform, auf der Sie Ihren Newsletter aufbauen. Alle Newsletter-Tools enthalten einen Editor, in dem Sie die verschiedenen Teile des Newsletters zusammenstellen können. Hier können Sie Bilder, Texte, Kopfzeilen, Schaltflächen und vieles mehr einfügen. Sie können auch Farben und Schriftarten nach Ihren Wünschen ändern.

Der große Vorteil von Vorlagen ist die Tatsache, dass sie sicherstellen, dass die E-Mail genau so angezeigt wird, wie sie gestaltet wurde. Die verschiedenen Text- und Bild-Bausteine, aus denen ein Newsletter besteht, werden so nicht verschoben. Die meisten E-Mail-Clients unterstützen HTML-E-Mails. So wird sichergestellt, dass die Nachricht korrekt übermittelt und angezeigt wird. Dadurch erzielt Ihr Newsletter die beabsichtigte Wirkung.

Newsletter Vorlagen: Das haben Newsletter-Tools in Sachen Templates zu bieten

Die verschiedenen Newsletter-Tools bieten Newsletter-Vorlagen an. Sie unterscheiden sich jedoch in der Anzahl, den Gestaltungsmöglichkeiten und der angebotenen Funktionalität. Einige ermöglichen die Bearbeitung per Drag-and-Drop, andere erfordern einen separaten Editor. Sie unterscheiden sich auch hinsichtlich des Speicherplatzes, der für Bilder zur Verfügung gestellt wird. Wir haben hier Informationen zu einigen bekannten Anbietern zusammengestellt.

GetResponse

GetResponse hat für seine Userinnen und User eine sehr große Auswahl an kostenlosen Templates für Newsletter im Angebot. Insgesamt bietet GetResponse über 500 Newsletter Vorlagen im responsiven Design. Neben Newsletter Templates hat der Anbieter auch Vorlagen für Landingpages und Websites im Portfolio.

Der GetResponse-Editor lässt sich einfach bedienen. Die Gestaltung des Newsletters nach eigenen Vorstellungen wird damit zum Kinderspiel. Das Preview Feature ermöglicht die Anzeige verschiedener Newsletter Beispiele. So lässt sich das Design vorab aus Empfänger-Sicht beurteilen.

CleverReach

Bei CleverReach erhalten die Kunden über 50 Templates für Newsletter in responsivem Design sowie mehr als 1024 MB Speicherplatz für Bilder und Grafiken.

Wer nach Vorlagen für bestimmte Anlässe sucht, wird bei CleverReach in den Newsletter Templates schnell fündig. Das Tool gruppiert die Newsletter Templates nach Informationen, Hinweise auf neue Inhalte sowie Produktverkauf und Werbung. Zu diesen Themen bietet CleverReach auch Master Templates an.

Design Inspirationen zu saisonalen Anlässen wie Halloween, Weihnachten oder Ostern gibt es bei CleverReach ebenfalls.

Mithilfe des Drag-and-Drop-Editors können Sie die Newsletter Templates dann nach eigenen Vorstellungen anpassen sowie Farbe, Schriftart und -größe verändern. Darüber hinaus bietet CleverReach einen Template Generator an. Eigene Templates für Newsletter und Vorlagen können Sie so relativ einfach erstellen. Damit lässt sich auch das eigene Corporate Design bei der Newsletter Erstellung berücksichtigen.

KlickTipp

Das Newsletter-Tool KlickTipp hat für seine Kunden 400 Newsletter Vorlagen im Angebot, zusätzlich gibt es zahlreiche Emojis sowie über 500.000 lizenzfreie Bilder. Um die Vorlage für den Newsletter selbst gestalten zu können gibt es auch bei Klick-Tipp einen Drag-and-Drop-Editor. Zusätzlich hat das Tool einen Bildeditor integriert. Mit diesem können Sie Bilder bearbeiten und anpassen.

Quentn

Zahlreiche Vorlagen für Newsletter gibt es auch bei Quentn. Drag-and-Drop-Editor können Sie diese anpassen und nach eigenen Vorstellungen gestalten. Wer HTML-Kenntnisse hat, kann auch eigene Newsletter Templates erstellen.

Bei Quentn werden die Themen Datenschutz und DSGVO-Konformität groß geschrieben. Daher sind Pflichtangaben gemäß der DSGVO nicht editierbar. Dadurch stellt der Tool-Anbieter sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zum Datenschutz nicht verletzt werden können.

Sendinblue

Sendinblue bietet Ihnen mehr als 70 kostenlose Newsletter Vorlagen, natürlich in responsivem Design. Ein einfach zu bedienender Drag-and-Drop Editors ermöglicht Ihnen ein Design nach Ihren Wünschen. Sie können die Elemente neu zusammenstellen, die Reihenfolge verändern und die Größen variieren. Gestalten Sie auch die Farbgebung nach Ihren Vorstellungen. Call-to-Action-Buttons lassen sich neu designen und beispielsweise an die eigene Corporate Identity und das Corporate Design anpassen.

Vorgefertigte Templates gibt es zu den Themen

Promotion Newsletter – zum Beispiel Rabattaktionen oder Gutscheine

Transaktionsnachricht – zum Beispiel Bestellbestätigung

Informativer Newsletter – zum Beispiel Informationen zum Produktionsprozess

ActiveCampaign

Bei ActiveCampaign stehen Kunden mehr als über 250 Newsletter Vorlagen zur Verfügung. Ebenso wie die knapp 50 Vorlagen für Landingpages sind auch die Newsletter Vorlagen im responsiven Design programmiert.

Bereits vorgefertigte Templates für Newsletter bietet ActiveCampaign für diese E-Mails:

Saisonale Newsletter Vorlagen

Informative Newsletter

Kundenservice

Warenkorbabbrecher

Konferenzen, Messen, Events

Feedback und Kundenbewertung

Die Newsletter Vorlagen können Sie mit einem Drag-and-Drop-Editor anpassen. Auch eigene Vorlagen können Sie erstellen, wenn Sie HTML-Kenntnisse haben.

Aber Achtung: Da es sich bei ActiveCampaign um einen US-amerikanischen Anbieter handelt, müssen Sie besonders auf Datenschutz achten. Anders als zum Beispiel bei Quentn können Sie auch Inhalte bearbeiten, die laut DSGVO verpflichtend sind.

Mailchimp

Ein besonders großes Angebot an kostenlosen Newsletter Templates stellt der Anbieter Mailchimp bereit. Bei Mailchimp erhalten Kundinnen und Kunden über 100 responsive Templates, einen ausgereiften Drag-and-Drop-Editor sowie die einfache Möglichkeit, eigene Newsletter Vorlagen zu gestalten.

Für Letzteres enthält Mailchimp vorgefertigte Bausteine. Diese können Sie selbst anordnen. Aber natürlich können Sie auch die vorhandenen Templates für Newsletter nutzen und sie nach Ihren Vorstellungen anpassen.

Um komplett eigene Vorlagen zu erstellen braucht man auch bei Mailchimp HTML-Kenntnisse. Aber Mailchimp bietet dafür ein Tutorial an, das grundlegende Programmierkenntnisse vermittelt.

Wie bei ActiveCampaign gilt auch bei Mailchimp: Achten Sie auf den Datenschutz! Impressum und Abmeldelink müssen unbedingt im Footer enthalten sein. Dafür müssen Sie selbst sorgen, damit der Newsletter DSGVO-konform versendet werden kann.

Templates für Newsletter kostenlos downloaden

Neben den Tool-Anbietern gibt es noch weitere Plattformen, die Newsletter Vorlagen anbieten. Meist sind diese Templates sogar kostenlos oder für einen geringen Preis (1 Euro) zu kaufen. Alles was man braucht, ist ein Account auf der Website.

Die Templates für Newsletter decken dabei sowohl zahlreiche Designs als auch verschiedenste Anlässe ab. Zudem bieten Sie Inspiration für das Design, zum Beispiel:

Wellness und Gesundheit

Business

Finanzen

Saisonale Newsletter

Feiertage

Werbeaktionen

Diese Anbieter stellen kostenlose Newsletter Vorlagen bereit:

envato hat 250 kostenlose Newsletter Vorlagen im Programm

Bei Adobe erhalten User ebenfalls zahlreiche kostenlose Templates für Newsletter

Mehr als 1.100 kostenlose Newsletter Vorlagen gibt es bei Stripo

Zahlreiche E-Mail-Vorlagen gibt es bei Venngage

Canva hat mehrere tausend Vorlagen zum Download auf der Seite. Teils sind sie kostenlos, teils kostenpflichtig

Bei Templatemonster gibt es knapp 300 kostenlose Templates für Newsletter.

Mit Template für Newsletter die gewünschte Wirkung erzielen

Die Optik ist entscheidend für einen erfolgreichen Newsletter. Dazu gehört ein ausgewogenes Verhältnis von Text und Bild, Übersichtlichkeit und ein Thema, das fesselt. Damit das Design des Newsletter so erhalten bleibt, wie von Ihnen gewünscht, sollten Sie auf Templates zurückgreifen. Durch das HTML-Format kommt der Newsletter beim Empfänger so an, wie Sie ihn gestaltet haben – und kann dort die Wirkung erzielen, die Sie sich wünschen.