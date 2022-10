Online Marketing – ein Muss in der digitalen Welt?

Online Marketing wird immer wichtiger

Von Sekunde zu Sekunde wird unsere Welt digitaler. Daher könnte es Ihrem Unternehmen schaden, wenn Sie sich nicht am digitalen Marketing beteiligen. Schon eine Website mit Ihren Kontaktdaten und Informationen über Ihr Unternehmen kann einen großen Unterschied in der Reichweite Ihres Angebotes ausmachen. Stellen Sie sich jedoch vor, Sie würden diese Website nehmen und eine koordinierte Strategie mit geplanten sozialen Medien, schriftlichen Inhalten oder Videos in einem verlinkten Blog erstellen und einen Online-Shop hinzufügen. Sie könnten mehr Besucher auf Ihrer Website und eine größere Markenbekanntheit für Ihr Unternehmen verzeichnen.

Gezielte Werbung in den sozialen Medien oder direktes E-Mail-Marketing können dafür sorgen, dass die Menschen, die Ihre Produkte wollen und brauchen, wissen, wo sie sie bekommen können.

Darüber hinaus kann Suchmaschinenoptimierung dafür sorgen, dass Ihr Name in den Suchmaschinen vor dem Ihrer Konkurrenten erscheint. Durch Marketingforschung können Sie etwa herausfinden, wie Ihre Kunden den Kauf Ihrer Produkte und die Interaktion mit Ihren Mitarbeitern erleben.

Wenn Sie die Möglichkeiten, die Ihnen die digitalen Marketingstrategien bieten, nicht nutzen, kann das zu weniger Kunden, weniger Umsatz, weniger Einnahmen und letztendlich dem Scheitern Ihres Unternehmens führen.

Andersherum bietet Online Marketing hervorragende Chancen neue Ideen umzusetzen, Online PR zu betreiben, das Wachstum voranzubringen und am Puls der Zeit zu sein. Doch was genau ist Online Marketing? Und wie unterscheidet es sich von „normalem“ Marketing? Außerdem fragen wir uns, ob sich die Investition in Online Marketing lohnt und zeigen, wie Sie die richtige Online Marketing Agentur finden.

Was ist Online Marketing?

Als Online Marketing bezeichnet man die Vermarktung von Produkten oder Dienstleistungen über das Internet. Online Marketing umfasst alle Maßnahmen, die darauf abzielen, Website-Besucher zu generieren und diese zu Kunden zu machen. Online Marketing Maßnahmen können kategorisiert werden in die Bereiche Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA), Content Marketing, E-Mail-Marketing und Social Media Marketing.

In der Vergangenheit haben Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen vor allem durch Printanzeigen, Fernseh- und Radiospots vermarktet. Der Nachteil dieser traditionellen Marketingkanäle ist, dass sie relativ teuer sind und nur eine begrenzte Anzahl potenzieller Kunden erreichen. Online-Marketing hingegen ist viel billiger und ermöglicht es Ihnen, ein viel größeres Publikum ganz gezielt zu erreichen.

Vorteile gegenüber traditionellem Marketing

Online Marketing hat gegenüber traditionellem Marketing insbesondere zwei Vorteile: Zum einen sind die Ergebnisse leicht messbar. Zum anderen ist Online Marketing immer aktuell.

Online Marketing lässt sich ständig optimieren

Ein Vorteil des Online Marketings gegenüber den traditionellen Marketingkanälen ist, dass Sie Ihre Ergebnisse messen können. Bei herkömmlichen Marketingkanälen ist es oft schwierig zu verfolgen, wie viele Menschen Ihre Anzeige gesehen oder darauf reagiert haben. Beim Online-Marketing hingegen können Sie leicht feststellen, wie viele Personen Ihre Website besucht, Ihren Newsletter abonniert oder auf Ihre Anzeige geklickt haben. So können Sie Ihre Marketingstrategie entsprechend anpassen.

Online Marketing ist immer aktuell

Ein weiterer Vorteil von Online Marketing ist, dass es immer aktuell ist. Sie können schnell auf Veränderungen auf dem Markt oder in Ihrer Zielgruppe reagieren und Ihre Online Marketing-Kampagnen entsprechend anpassen. Herkömmliche Marketingkanäle wie Printanzeigen oder Fernsehspots sind dagegen viel teurer und dauern länger.

Werbemöglichkeiten im Online Marketing

Auch im Online-Marketing gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, um für Ihr Unternehmen, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zu werben. Sie können zwischen bezahlten und organischen Maßnahmen wählen.

Bezahlte Maßnahmen, wie zum Beispiel Google AdWords-Anzeigen, sind in der Regel effektiver und bringen sofortige Ergebnisse. Allerdings sind sie auch teurer.

Organische Maßnahmen, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, brauchen länger, um Ergebnisse zu erzielen, sind aber in der Regel auf lange Sicht nachhaltiger und daher im Ergebnis oft günstiger.

Die Website, Ihr digitales Aushängeschild

Ihre Website ist das digitale Aushängeschild Ihres Unternehmens. Sie ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr geöffnet und kann von jedem auf der Welt besucht werden, der einen Internetanschluss hat. Im Gegensatz zu einem physischen Geschäft müssen sich potenzielle Kunden nicht auf den Weg zu Ihrer Website machen – Sie können über Online-Marketingkampagnen zu Ihnen kommen.

Viele Unternehmen behandeln ihre Website leider wie eine Online-Broschüre. Das ist ein schwerer Fehler! Ihre Website ist keine Broschüre, sondern ein virtueller Handelsvertreter mit einem eingebauten Verkaufstrichter (und wenn nicht, sollte sie es sein!). Aber egal, wie gut Ihre Website ist, ohne Traffic kann sie keine Leads und Verkäufe generieren. Daher ist es wichtig, dass sie gut aussieht und regelmäßig Besucher eintreffen.

Online Marketing Agentur: Diese Spezialgebiete gibt es

Wie Sie bald feststellen werden, umfasst digitales Marketing eine immense Bandbreite an Dienstleistungen. Daher gibt es zahlreiche Agenturen. Sie alle haben unterschiedliche Ziele und Spezialgebiete. Um zu bestimmen, welche Dienstleistungen für Sie am sinnvollsten sind, müssen Sie diese kennen.

Die Gefahr, dass eine Content Marketing Agentur die Notwendigkeit einer Restrukturierung Ihrer Website verneint, um selbst den Deal abschließen zu können, ist nur allzu offensichtlich. Demgegenüber können Experten für Online-Strategien Lösungen liefern, auf welche Sie selbst nie gekommen wären. Mit einem starken Partner an der Hand können sie Ressourcen sparen, da Sie nicht alles lernen und Ihre Mitarbeiter und Kollegen einspannen müssen.

Sie suchen sich die passende Online Marketing Agentur mit Referenzen aus, welche Unterstützung liefert und den Erfolg Ihrer Projekte als Partner vorantreibt. Die Leistungen, welche angeboten werden, sind jedoch so vielseitig wie das Internet selbst. Dies kann von Online Marketing Agenturen, welche nur Affiliate Marketing oder Google Ads machen, bis hin zu Full-Service oder Performance Agenturen reichen. Um online Erfolg zu haben und die richtige Agentur auszuwählen, sollten Sie zumindest eine Idee davon haben, worin der Fokus der jeweiligen Agenturen und der Beratung besteht.

Full-Service-Agentur für digitales Marketing

Ein One-Stop-Shop für Online-Marketing- und Werbedienstleistungen von SEO bis hin zu digitalen Anzeigen, Pay-per-Click-Anzeigen, E-Mail-Marketing und mehr. Full-Service-Agenturen für digitales Marketing planen und entwickeln Marketingstrategien auf der Grundlage der aktuellen SEO- und Website-Audits des Unternehmens, der Kundenbindung und mehr. Sie unterstützen Sie bei der Einführung einer koordinierten Marketingstrategie über alle Kanäle und Plattformen hinweg.

Nachdem sie Unternehmen bei der Umsetzung dieser Strategien unterstützt haben, erheben und analysieren Full-Service-Agenturen auch Daten zu Leads, Konversionen, Klickraten der Kundenbindung und mehr, um festzustellen, wie gut ihre Strategien funktionieren. Anschließend passen sie ihre Pläne entsprechend diesen Erkenntnissen an. Full-Service-Agenturen bieten einen kontinuierlichen und umfassenden Service für Ihr Marketing.

Die Ziele von Full-Service-Agenturen sind:

Steigerung von Markenbekanntheit, Leads, Konversionen und Umsatz

Aufbau einer Gemeinschaft und die Schaffung von Autorität

Komplette Überarbeitung der Marketingstrategie und Markenwerbung eines Unternehmens von Anfang bis Ende

Schaffung eines koordinierten, konsistenten Markenimages und einer einheitlichen Geschichte über alle Plattformen hinweg

SEO-Agentur

SEO Marketing hat das Ziel, die Sichtbarkeit eines Unternehmens in den organischen Suchmaschinenergebnissen über alle Geräte und Wahrscheinlichkeiten hinweg zu erhöhen. Diese Agenturen können Ihre Website auditieren, um ihre aktuelle Leistung zu bewerten, Keyword-Recherchen durchführen, potenzielle Risiken auf Ihrer Website aufzudecken und die vorhandenen Inhalte zu optimieren.

SEO-Agenturen verfolgen folgende Ziele:

Steigerung des Suchverkehrs auf Ihrer Website

Verbesserung Ihres Rankings in den Suchmaschinen, so dass Ihr Unternehmen bei der Suche nach Ihrem Unternehmen, Ihren Produkten oder nach Informationen über die Branche als Ganzes weiter oben erscheint.

Steigerung der Conversion Rate durch mehr Site Traffic

Agentur für digitale Werbung (PPC)

PPC steht für „Pay per Click“. PPC ist eine Form des digitalen Marketings, bei der die Online-Werbemaßnahmen explizit darauf basieren, wie viele Verbraucher auf die Anzeige klicken. Dazu gehören Bannerwerbung, gesponserte Suchanzeigen in Suchmaschinen und Videoanzeigen, die bei Streaming-Diensten, YouTube und anderen Diensten abgespielt werden. Einige PPC-Agenturen sind auf eine einzige Werbemöglichkeit über bestimmte Kanäle spezialisiert, während andere die Werbung auf verschiedenen Plattformen verwalten.

PPC-Agenturen planen ihre Anzeigen auf der Grundlage Ihrer Zielgruppe und erstatten dann Bericht darüber, wie gut die Strategien funktionieren. Dies geschieht auf der Grundlage von Daten wie Klickraten, ROI und Konversionen. Anschließend nehmen sie Anpassungen an den Anzeigen vor, um Verbesserungen vorzunehmen und Fehler zu beseitigen.

Die Hauptziele von PPC-Agenturen sind:

Targetierung der Zielgruppe: Sicherstellen, dass die richtigen Anzeigen zur richtigen Zeit vor den richtigen Personen erscheinen.

Erstellen von Inhalten und Anzeigen, die Kunden anziehen und dazu bringen, mehr über Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen erfahren zu wollen.

Agentur für Performance-Marketing

Performance-Marketing-Agenturen konzentrieren sich speziell auf das Erreichen bestimmter Leistungsziele im digitalen Marketing. Sie werden vergütet, wenn diese Ziele erreicht werden. In Anlehnung an das PPC-Modell ist Performance Marketing „Pay-per-Action“. Wie viele Verbraucher auf ihren Call-to-Action reagieren, ob sie nun auf eine Website klicken, Konversionen generieren und so weiter, bestimmt, wie gut die Strategien der Marketing-Agentur funktionieren.

Ziele von Performance-Marketing-Agenturen:

Bereitstellung von zielgerichteten und datengestützten Inhalten

Implementierung spezifischer Marketing- und Werbestrategien, die einen Verbraucher zu einer bestimmten Handlung veranlassen.

Solche Handlungen können sein:

Eintragung in einen Newsletter

Anklicken einer Anzeige

Kaufen eines Produkts

Social-Media-Marketing-Agentur

Social-Media-Marketing (SMM) ist Werbung, die speziell über Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter, Instagram und so weiter ausgestrahlt wird. Dazu kann sowohl gehören, Ihren Social-Media-Auftritt im Allgemeinen zu verbessern, bezahlte Werbeanzeigen abzuspielen oder Inhalte für Ihre Kanäle zu erstellen. Gute SMM-Agenturen glänzen mit hervorragenden Ideen für Inhalte, welche auf den jeweiligen Social-Media-Plattformen funktionieren.

Die Ziele von Social-Media-Marketing-Agenturen sind:

Kundenbindung

Verbesserung der Kundenerfahrung

Aufbau einer Gemeinschaft von Fürsprechern

Positionierung des Unternehmens als Autorität in der Branche

Verbesserung der Klickraten auf Landing Pages

Förderung von mehr Leads und Konversionen

Bereitstellung von Daten und Informationen über Ihre Kunden, welche Plattformen sie nutzen und wie sie mit Ihnen in Kontakt treten

Steigerung der Markenbekanntheit und des organischen Traffics

B2B-Marketing-Agentur

Eine B2B (Business-to-Business)-Marketing-Agentur arbeitet speziell mit Unternehmen zusammen, die anstatt mit Verbrauchern mit anderen Unternehmen Geschäfte machen wollen. Während bei B2C-Inhalten (Business-to-Consumer) eine allgemeinere Sprache und ein allgemeiner Inhalt verwendet werden, so dass jeder Laie etwas über die Branche erfahren kann, wird beim B2B-Marketing mehr Branchenjargon verwendet, um die Autorität des Unternehmens in der Branche zu unterstreichen. Sie bringen auf den Punkt, was das andere Unternehmen wissen soll.

Ziele von B2B-Marketing-Agenturen sind:

Förderung von Leads und Konversionen für Unternehmen, die andere Unternehmen beliefern und bedienen

Positionierung eines Unternehmens als vertrauenswürdige Autorität in der Branche

Aufwertung des Unternehmens als Ganzes

Content-Marketing-Agentur

Content-Marketing-Agenturen konzentrieren sich auf Strategien, die die Inhalte nutzen, die ein Unternehmen veröffentlicht, egal ob es sich um geschriebene Blogs, Videos, Podcasts oder andere Inhalte handelt.

Die Ziele einer Content-Marketing-Agentur sind:

Kunden erreichen, ansprechen und zu Handlungen inspirieren, die auf dem Fachwissen basieren, das sie als Vordenker in der Branche anbieten

Steigerung des Markenbewusstseins

Expertenstatus erreichen und Sichtbarkeit erhöhen: Etablierung des Namens in der Branche, damit die Verbraucher beim Kauf zuerst an sie denken

Agenturen, die sich auf diesen Bereich des Marketings spezialisiert haben, sind zum Beispiel Noble Studios, Missional Marketing, SEOReseller und andere.

Kreative Marketing-Agentur

Eine Agentur für kreatives Marketing ist auf die Erstellung von Inhalten und „kreative“ Marketingstrategien spezialisiert, die ihren Kunden helfen, ihre Ziele zu erreichen. Zu diesen Dienstleistungen gehören zum Beispiel das Schreiben und Redigieren von Texten, Grafikdesign, Erklärvideos, Grafikanimationen, Präsentationen, Weißbücher, E-Books und vieles mehr.

Ziele kreativer Marketing-Agenturen sind:

Mehr Kunden dazu inspirieren, sich mit der Marke zu beschäftigen und die Website zu besuchen

Aufbau von Markenbewusstsein durch einzigartige und kreative Inhalte

Vermittlung von Kontakten zu Kreativen und Kreativnetzwerken

Schnelle Produktion hochwertiger, innovativer Inhalte.

Web-Design-Agentur

Eine Webdesign-Marketing-Agentur arbeitet speziell mit der visuellen Gestaltung Ihrer Website, um ein attraktives, leicht zu navigierendes Erlebnis zu bieten, wenn Kunden Ihre Website erkunden, nach weiteren Informationen über Ihre Marke und Produkte suchen und Artikel kaufen. Diese Agenturen beschäftigen oft Grafikdesigner, Website-Designer, Programmierer und andere. Darüber hinaus bieten einige Agenturen Webentwicklung andas heißt eine Website wird von Grund auf neu erstellt, während ein Webdesigner an den visuellen Aspekten Ihrer Website arbeitet.

Ziele von Web-Design-Agenturen:

Erstellen einer attraktiven, leicht zugänglichen Website

Gute Usability: Punkte wie Shops, FAQs, Blog et cetera sind auf Anhieb zu finden

Umwandlung von Leads möglichst einfach machen

Public-Relations / Influencer-Agentur

Influencer-Marketing ist Marketing, das bekannte Namen und Gesichter nutzt, um für eine Marke zu werben. Sei es eine vertrauenswürdige Stimme in der Branche oder jemand mit einer großen Anhängerschaft in den sozialen Medien. Public Relations Marketing beinhaltet auch, dass ein Unternehmen seine Konten in den sozialen Medien nutzt, um mit seinen Kunden in Kontakt zu treten, Fragen zu beantworten, auf Beschwerden zu reagieren und diese zu lösen, und vieles mehr. Bekannte Namen für das eigene Unternehmen zu gewinnen kann außerordentlich schwierig sein. Influencer-Agenturen glänzen mit ihrem Repertoire an werbewilligen Bekanntheiten und können durch den bereits engen Kontakt häufig deutlich leichter einen Deal zustande bringen als das Unternehmen selbst.

Ziele von PR- oder Influencer-Agenturen:

Kunden anziehen durch Influencer, berühmte Namen, Gesichter und Persönlichkeiten aus der Branche

Markenbekanntheit erhöhen

Nutzung unternehmensweiter Social-Media-Kanäle

Aufbau einer Gemeinschaft von Anhängern

Präsenz in der Branche und gute Sichtbarkeit

E-Mail-Marketing-Agentur

E-Mail-Marketing nutzt speziell E-Mail-Kampagnen, um seine Kunden zu erreichen. E-Mails informieren Kunden über Ihre Produkte, Angebote und Verkäufe. Sie regen sie dazu an, Ihre Website zu besuchen und ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kaufen. Beim E-Mail-Marketing wird jeder Teil der E-Mail verwendet, auch die Betreffzeile. Die Betreffzeile sollte den Kunden dazu bringen, sich durchzuklicken, die E-Mail zu lesen, die Website zu besuchen und auf einen Link in der E-Mail zu klicken. E-Mail-Marketing richtet sich meist direkt an Kunden, die sich entweder in die Abonnentenliste eingetragen oder bereits bei Ihnen eingekauft haben. Zwar hat mit Aufkommen anderer Marketingmöglichkeiten, wie bezahlter Werbung in den sozialen Medien, die Relevanz von E-Mail-Marketing etwas eingebüßt, dennoch lassen sich mit guten Mails hervorragende Return-on-Invests erzielen, da E-Mail-Marketing-Kampagnen, nachdem sie aufgesetzt sind, nur noch mit vergleichsweise geringen Kosten verbunden sind. Gute Kampagnen aufzusetzen ist jedoch eine Kunst für sich und will gelernt sein!

Ziele von E-Mail-Marketing:

Erzeugen Sie beim Kunden ein Gefühl der Dringlichkeit, die E-Mail zu lesen, um einen Rabatt, ein Angebot oder einen Gutschein zu erhalten

Bieten Sie personalisierte Handlungsaufforderungen für Kunden dieses Unternehmens, um sicherzustellen, dass sie die Website besuchen

Verbessern Sie die Klick- und Öffnungsraten

Sammeln Sie Daten auf der Grundlage von Kundeninteraktionen und Konversionen

Welche Online-Marketingdienste sind für mein Unternehmen geeignet?

Für die allermeisten Unternehmen bietet es sich an, in eine umfassende Online-Marketingstrategie zu investieren, die eine Vielzahl von digitalen Marketingdiensten miteinander verbindet. Verbraucher wechseln heute zwischen den verschiedenen Phasen der Customer Journey hin und her. Daher ist der Einsatz verschiedener Taktiken wie SEO, PPC, Anzeigen für lokale Dienstleistungen, E-Mail und soziale Medien ein Muss. Zudem ergänzen sich unterschiedliche Strategien oft hervorragend, da für die Suchmaschinenoptimierung optimierte Inhalte benötigt werden, welche ein Content-Team für Sie erstellen kann.

Die richtige Online Marketing Agentur finden

Bei der Suche nach einer Agentur gibt es einige Dinge zu beachten. Zunächst sollten Sie sich klar darüber sein, welche Art von Online Marketing Agentur zu Ihren Zielen passt. Darüber hinaus sind diese Kriterien entscheidend für die Wahl der richtigen Online Marketing Agentur:

Erfahrung: Achten Sie darauf, dass die Agentur Erfahrung in Ihrer Branche hat und mit Ihrer Zielgruppe vertraut ist. Wissen: Kennt die Online Marketing Agentur alle relevanten Maßnahmen, die für Ihr Unternehmen sinnvoll sind? Individuelle Strategie: Bietet Ihnen die Online Marketing Agentur Ihrer Wahl ein maßgeschneidertes Konzept für Ihre Ziele an?

Prüfen Sie diese Punkte, bevor Sie sich für eine Agentur entscheiden. Dann wird sich Online Marketing auch für Ihr Unternehmen auszahlen!