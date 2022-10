Erfolgsfaktoren E-Mail-Marketing: Darauf müssen Sie beim Newsletter erstellen achten!

Was bedeutet Erfolg im E-Mail-Marketing?

Erfolgreiches E-Mail-Marketing ist – wie immer – Definitionssache. Um herauszufinden, ob eine Mailing-Kampagne erfolgreich war oder nicht, müssen Sie vorab Erfolgskriterien für Ihr E-Mail-Marketing festlegen. Klare Vorgaben gehören zu den wichtigsten E-Mail-Marketing Erfolgsfaktoren.

Diese bestehen vor allem aus diesen drei Schritten:

Welche Ziele verfolgen Sie im E-Mail-Marketing? Entwickeln Sie eine E-Mail-Marketing-Strategie Definieren Sie KPI, um Ihren Erfolg im E-Mail-Marketing zu messen

Klare Ziele einer der wichtigsten E-Mail-Marketing Erfolgsfaktoren

Bevor Sie mit Ihrer Newsletter-Kampagne starten, sollten Sie festlegen, welche Ziele Sie verfolgen. E-Mail-Marketing lässt sich in den verschiedensten Bereichen einsetzen. Damit Sie Ihre Kampagne zielgenau planen können, sollten Sie definieren, was Sie erreichen wollen.

Mögliche Ziele einer Newsletter-Kampagne sind:

Gewinnung von Neukunden

Bindung von Kunden

Einführung neuer Produkte

Steigerung des Umsatzes eines bestimmten Produktes

Gewinnen von Social-Media-Followern

Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren E-Mail-Marketing ist, das Ziel möglichst genau zu definieren. Dann lohnt sich E-Mail-Marketing immer!

E-Mail-Marketing Strategie definieren und verfolgen

Auf Grundlage Ihrer Ziele legen Sie im zweiten Schritt die Strategie fest. Sie dient dazu, Ihre Ziele auch zu erreichen. Um erfolgreich im E-Mail-Marketing zu sein, sollten Sie bei der Erarbeitung einer Strategie folgende E-Mail-Marketing Erfolgsfaktoren berücksichtigen:

Welche Trends gibt es aktuell in Ihrer Branche?

Wofür interessiert sich Ihre Zielgruppe?

Was machen Ihre Mitbewerber?

So finden Sie heraus, welche Trends Sie berücksichtigen sollten und welche Fehler es zu vermeiden gilt. Lassen Sie sich inspirieren, aber sammeln Sie auch harte Fakten. Auf Basis der Daten können Sie dann eine Strategie erarbeiten.

War Ihr E-Mail-Marketing erfolgreich? Durch KPI finden Sie es heraus

KPI, also Key Performance Indicators, zeigen Ihnen, ob Ihre Kampagne erfolgreich war oder nicht. Diese Messzahlen können Sie analysieren und so herausfinden, wo Ihr Newsletter noch erfolgreicher werden kann. Auf Basis der Indikatoren lassen sich Maßnahmen zur weiteren Optimierung treffen.

Wichtig ist, dass Sie die KPI festlegen, bevor Sie mit dem Newsletter Versand beginnen. Sie orientieren sich an den Zielen, die Sie bereits im ersten Schritt definiert haben. Also zum Beispiel:

Zahl der neu gewonnen Kunden

Zahl neuer Social-Media-Abonnenten

Öffnungszahlen

Klickraten auf Links oder CTA-Buttons

Neuanmeldungen zum Newsletter

Erfolgreichen Newsletter erstellen: Die 4 wichtigsten Faktoren

Wir wissen nun: Ein Newsletter ist dann erfolgreich, wenn er die definierten Ziele möglichst gut erreicht. Dies gelingt durch eine Strategie, die anhand der KPI überprüft werden kann.

Doch wie kann man einen erfolgreichen Newsletter erstellen? Entscheidend sind diese vier Faktoren:

Übersichtliches Design mit optimierter Anzeige Sehr hohe Zustellungsraten Interessante Betreffzeile und Text mit Mehrwert Einhaltung der DSGVO und des Datenschutzes

Design als Erfolgsfaktor beim Newsletterversand

Der erste Eindruck zählt – und der ist meist optischer Natur. Übersichtliches Newsletter Design sorgt dafür, dass die wichtigsten Inhalte hervorgehoben werden und die Aussage sofort klar wird. Der Call-to-Action-Button sollte hervorgehoben werden und sofort als solcher erkennbar sein.

Text und Bild sollten in einem guten, ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Statt zu viel Text in die Mail zu packen, sollten Sie lieber Inhalte verlinken, die weitere Informationen liefern.

Bei der Bildauswahl achten Sie darauf, dass diese Ihre Kernbotschaft spiegelt und die Stimmung und Farbgebung zu Ihrem Ziel passt. Bilder sollten Sie zudem soweit wie möglich verkleinern. So verringern Sie die Ladezeiten Ihrer Mailings.

Entscheidend ist der Wiedererkennungswert Ihrer Mailings. Ihre Corporate Identity sollte in jedem Newsletter sichtbar sein. Das heißt auch zu Anlässen wie Weihnachten oder zu Ostern sollten Sie es mit den Christbaumkugeln und Häschen nicht übertreiben. Arbeiten Sie mit dezenten Akzenten, die Ihre Markengestaltung nicht überdecken.

Besonders wichtig ist responsives Design, so dass Ihre Mails sowohl am Desktop-PC als auch auf mobilen Endgeräten korrekt angezeigt wird.

Zustellungsraten im Blick behalten

Der beste Newsletter bringt gar nichts, wenn er nicht im Postfach der Newsletter-Abonnenten landet. Die Zustellungsrate ist daher ein wichtiger Faktor für erfolgreiches E-Mail-Marketing.

Die verschiedenen E-Mail-Marketing Tools unterscheiden sich bei der Zustellungsrate. Besonders gute Werte erzielt zum Beispiel CleverReach, das sogar mit dem Siegel „Beste Zustellbarkeit“ ausgezeichnet wurde. Auch das Newsletter-Tool KlickTipp punktet mit sehr hohen Zustellungsraten.

Indem man selbst Spam-Wörter vermeidet, kann man ebenfalls die Zustellbarkeit verbessern. Einige Newsletter-Tools, zum Beispiel KlickTipp, bieten dafür auch einen Spam-Score an, der Vorgaben beim Newsletter erstellen macht.

Aussagekräftige und interessante Betreffzeile formulieren

Egal zu welchem Anlass Sie Newsletter versenden: Als erstes sieht der User die Betreffzeile. Klingt sie interessant, wird er die Mail öffnen. Ist das nicht der Fall, dann landet die Mail direkt im Papierkorb. Die Betreffzeile ist also ein entscheidender Faktor im erfolgreichen E-Mail-Marketing.

Worauf sollten Sie bei der Betreffzeile achten?

Die Betreffzeile sollte den Inhalt des Newsletters möglichst genau widerspiegeln

Sie sollte interessant, kreativ und einzigartig sein

Symbole und Emojis in der Betreffzeile steigern die Öffnungsraten

Fragen und Ausrufe haben ebenfalls hohe Öffnungsraten

Die Betreffzeile sollte maximal 60 Zeichen haben, damit sie nicht abgeschnitten wird

DSGVO-konforme Newsletter erstellen

Rechtssicherheit ist die Grundlage für erfolgreiches E-Mail-Marketing. Vorgaben zum Datenschutz, die in der EU-DSGVO festgeschrieben sind, müssen unbedingt eingehalten werden. Erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Ihren Newsletter DSGVO-konform versenden. Wichtigste Grundlage: Nutzen Sie ausschließlich das Double-opt-in-Verfahren, um Mail Adressen für den Newsletterversand zu gewinnen.

In den versendeten Mailings müssen immer ein Abmeldelink sowie ein Impressum enthalten sein. Mit europäischen Newsletter-Tool-Anbietern sind Sie beim Thema Datenschutz immer auf der sicheren Seite. Besonders hervorgetan beim Thema Datenschutz haben sich diese Anbieter:

CleverReach nutzt ausschließlich Rechenzentren in Europa, die das gleiche Sicherheitsniveau erfüllen wie der Bankensektor. Die Informationssicherheitssysteme sind vom TÜV zertifiziert.

KlickTipp bietet seinen Kunden neben der Einhaltung aller Datenschutz-Standards zusätzlich eine Rechtsberatung an. Das Privacy Dashboard besteht aus Juristen, die bei datenschutzrelevanten Fragen zur Verfügung stehen.

Quentn hat beim Newsletter erstellen die Editierbarkeit rechtlich relevanter Daten gesperrt. Impressum und Abmeldelink lassen sich nicht verändern oder löschen. Somit sind diese Daten in jedem mit Quentn versendeten Newsletter zwingend enthalten.

Erfolgreiches E-Mail-Marketing durchführen: Auch A/B-Testing nutzen

Erfolgreiches E-Mail-Marketing steht und fällt mit Ihren Zielen und Ihrer Strategie. Nutzen Sie auf jeden Fall die umfassenden Reporting-Möglichkeiten, die Newsletter-Tools bieten. Auch A/B-Testing kann Ihnen zentrale Hinweise geben.

Egal ob Betreffzeile oder die verwendeten Bilder: Erstellen Sie verschiedene Newsletter-Versionen und analysieren Sie dann, was bei Ihren Abonnenten besser ankommt. Wichtig: Ändern Sie stets nur eine Sache. Nur so können Sie herausfinden, was erfolgsentscheidend war. Dadurch können Sie Ihre Mailingkampagnen Schritt für Schritt optimieren und erfolgreicher machen.