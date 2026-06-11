Unternehmenswebsite: Warum Strategie, Design und WordPress über digitale Wirkung entscheiden – Interview mit Philipp Wawrzyniak und Jan Stockmann, 123 Berlin Design

Warum eine Unternehmenswebsite mit WordPress strategisch geplant werden muss

Wer eine Unternehmenswebsite plant, entscheidet nicht nur über Farben, Layouts und einzelne Seiten. Er legt fest, wie ein Unternehmen digital wahrgenommen wird, welche Informationen Besucher zuerst erfassen und wie aus Interesse eine Anfrage entsteht. Genau deshalb braucht eine Website zuerst eine klare strategische Grundlage.

Dabei sind folgende zentrale Fragen wichtig:

Welche Aufgabe soll die Website im Geschäftsmodell konkret übernehmen?

Wie soll das Unternehmen digital wahrgenommen werden?

Wie finden Besucher schnell Orientierung und den nächsten Schritt?

Wie sichtbar muss die Website in Suchmaschinen und KI-Systemen sein?

Wie lässt sie sich technisch pflegen und langfristig weiterentwickeln?

Erst wenn diese Fragen geklärt sind, kann gutes Webdesign seine Wirkung entfalten. Dann wird aus einer Sammlung einzelner Seiten ein klar geführter digitaler Auftritt. Struktur, Inhalte, Technik, Suchmaschinenoptimierung und Nutzerführung greifen ineinander. Eine Unternehmenswebsite muss verständlich sein, schnell laden, auf mobilen Geräten überzeugen und Raum für spätere Erweiterungen lassen.

Gerade bei WordPress zeigt sich der Unterschied zwischen einfacher Vorlage und individueller Umsetzung. Das System bietet eine flexible Basis für professionelle Websites, Landingpages, Inhaltsbereiche und spätere Erweiterungen. Entscheidend ist jedoch, wie sauber Konzept, Design, Programmierung, Wartung und Weiterentwicklung zusammenspielen. Eine Unternehmenswebsite mit WordPress entfaltet erst dann ihre Stärke, wenn sie nicht als fertiges Template gedacht wird, sondern als skalierbares System mit klarer Struktur, guter Performance und verständlicher Pflege.

Genau an dieser Schnittstelle arbeiten Philipp Wawrzyniak und Jan Stockmann von 123 Berlin Design – die WordPress Agentur in Berlin. Im Interview sprechen sie darüber, warum eine erfolgreiche Unternehmenswebsite nicht bei der Optik beginnt, sondern bei Strategie, Nutzerführung, technischer Qualität und langfristiger Betreuung. Dabei geben sie Einblicke aus der Praxis und zeigen, worauf Unternehmen achten sollten, wenn eine Website mehr leisten soll als nur präsent zu sein.

Eine professionelle Website muss heute mehr leisten als früher

AGITANO: Herr Wawrzyniak, der Anspruch an die digitale Sichtbarkeit ist massiv gestiegen. Welche Erwartungen haben potenzielle Kunden heute an den ersten Online-Kontakt mit einem Unternehmen?

Philipp Wawrzyniak: Eine Unternehmenswebsite ist heute oft der erste ernsthafte Kontakt mit einem Unternehmen. Viele potenzielle Kunden rufen nicht sofort an. Sie schauen sich erst online um, vergleichen Anbieter und prüfen, ob sie Vertrauen fassen. Genau in diesem Moment entscheidet sich sehr viel.

Eine Website muss daher mehr leisten als nur zeigen: Wir sind da. Sie muss erklären, was ein Unternehmen anbietet, für wen es relevant ist und warum ein nächster Schritt sinnvoll sein könnte. Das klingt einfach, wird in der Praxis aber oft unterschätzt.

Aus unserer Sicht ist eine gute Unternehmenswebsite ein Arbeitsinstrument. Sie unterstützt Sichtbarkeit, schafft Orientierung, beantwortet Fragen und erleichtert Anfragen. Wenn sie nur schön aussieht, aber keine klare Aufgabe erfüllt, bleibt viel Wirkung liegen. Entscheidend ist, dass Strategie, Inhalt, Design und Technik zusammenarbeiten.

Jede Unternehmenswebsite braucht Strategie vor Design

AGITANO: Herr Wawrzyniak, welche strategischen Fragen sollten Unternehmen klären, bevor sie eine neue Website planen?

Philipp Wawrzyniak: Viele Website-Projekte starten mit der Frage nach dem Look. Das ist verständlich, denn Design sieht man sofort. Der größere Hebel liegt aber früher: bei Strategie, Struktur und Zielsetzung. Eine Website sollte nicht nur modern wirken. Sie muss im Alltag eine klare Aufgabe erfüllen.

Vor dem ersten Designentwurf sollten Unternehmen deshalb einige Fragen sauber beantworten: Welche Zielgruppen wollen wir erreichen? Welche Leistungen sind besonders wichtig? Welche Fragen stellen Kunden vor einer Anfrage? Wo entstehen heute Hürden? Und welche Handlung wünschen wir uns am Ende – ein Anruf, eine Anfrage, ein Termin oder vielleicht erst ein Download?

Diese Vorarbeit macht ein Projekt nicht komplizierter. Sie macht es klarer. Wenn die Richtung stimmt, lassen sich Design, Texte, Technik und Suchmaschinenoptimierung viel besser aufeinander abstimmen.

In der Praxis merkt man schnell, ob diese Grundlage fehlt. Dann entstehen Seiten, die zwar vollständig wirken, aber keinen roten Faden haben. Eine starke Unternehmenswebsite führt dagegen durch Inhalte, baut Vertrauen auf und macht den nächsten Schritt leicht. Genau deshalb beginnt gutes Webdesign nicht mit Gestaltung, sondern mit Verstehen.

Gutes Webdesign führt Nutzer klar durch das digitale Angebot

AGITANO: Herr Stockmann, was macht gutes Webdesign aus, wenn eine Website nicht nur schön aussehen, sondern auch funktionieren soll?

Jan Stockmann: Gutes Webdesign muss beides können: Es muss optisch überzeugen und den Nutzer klar führen. Eine schöne Website bringt wenig, wenn Besucher nicht verstehen, wo sie klicken sollen, welche Leistung gemeint ist oder wie sie Kontakt aufnehmen können.

Wir achten deshalb sehr stark auf Struktur. Welche Information kommt zuerst? Welche Bereiche brauchen mehr Gewicht? Wo sollte ein Call-to-Action stehen? Wie lässt sich ein komplexes Angebot einfach darstellen? Diese Fragen sind für die Wirkung einer Website genauso wichtig wie Farben, Schriften oder Bilder.

Ein gutes Design fühlt sich für Besucher leicht an. Man muss nicht suchen, nicht nachdenken und nicht raten. Gerade mobil ist das entscheidend. Auf dem Smartphone sieht man sehr schnell, ob eine Website nur verkleinert wurde oder wirklich für mobile Nutzung gedacht ist.

Aus meiner Sicht ist Webdesign dann stark, wenn es nicht im Vordergrund stehen muss. Es unterstützt die Marke, macht Inhalte verständlicher und hilft Nutzern, schnell zum Ziel zu kommen.

Baukastensysteme stoßen bei anspruchsvollen Unternehmenswebsites an Grenzen

AGITANO: Herr Stockmann, wann merken Unternehmen, dass eine Standardlösung für ihre Website nicht mehr ausreicht?

Jan Stockmann: Baukastensysteme sind nicht grundsätzlich schlecht. Wir sehen aber vor allem bei KMU, dass für Do-it-yourself-Lösungen meist die zeitliche, technische und interessensbasierte Bereitschaft fehlt. Auch wenn KI-Systeme heute scheinbar schnelle Website-Ergebnisse versprechen, erfordert ein professioneller Auftritt permanente Beschäftigung. Problematisch wird es spätestens dann, wenn die Website mit dem Unternehmen wachsen soll oder bestimmte Funktionen sauber abbilden muss.

Die Grenzen zeigen sich oft schrittweise. Zuerst wirkt das Design austauschbar. Dann passen Inhaltsbereiche nicht richtig zu den eigenen Leistungen. Später kommt der Wunsch nach speziellen Formularen, Filtern, Schnittstellen oder individuellen Seitenstrukturen. Dann wird aus einer einfachen Lösung schnell ein Kompromiss.

Ein weiterer Punkt ist die technische Freiheit. Bei einer anspruchsvolleren Unternehmenswebsite geht es um Performance, SEO-Grundlagen, Pflege, Sicherheit und Erweiterbarkeit. Wenn man an zu vielen Stellen gegen das System arbeiten muss, kostet das Zeit und Qualität.

Wir sehen Websites nicht als Baukasten aus einzelnen Blöcken. Eine gute Website sollte zur Marke, zu den Abläufen und zu den Zielen passen. Wenn eine Standardlösung das nicht mehr leisten kann, ist eine individuelle Umsetzung meist der bessere Weg.

Ein individueller WordPress-Auftritt verbindet Marke, Technik und Funktion

AGITANO: Was unterscheidet eine individuell entwickelte Website von einer Website nach Vorlage?

Philipp Wawrzyniak: Der Unterschied liegt für mich vor allem in der Herangehensweise. Bei einer Vorlage fragt man häufig: Wie bringen wir unser Unternehmen in dieses vorhandene Raster? Bei einer individuellen Website fragen wir: Welche Struktur braucht dieses Unternehmen, damit Angebot, Nutzen und Vertrauen klar erkennbar werden?

Das verändert vieles. Inhalte werden nicht einfach verteilt, sondern bewusst aufgebaut. Leistungen bekommen dort Raum, wo sie wichtig sind. Kontaktwege werden so gesetzt, dass sie zum Entscheidungsprozess passen. Eine Unternehmenswebsite sollte am Ende nicht nach Vorlage aussehen, sondern nach dem Unternehmen selbst.

Jan Stockmann: WordPress ist dafür eine starke Basis, wenn man es richtig nutzt. Wir können eigene Module, flexible Inhaltsbereiche und individuelle Funktionen entwickeln. Das ist gerade dann hilfreich, wenn eine Website später erweitert oder intern gut gepflegt werden soll.

Mir ist wichtig: Individuell bedeutet nicht, alles unnötig kompliziert zu machen. Man sollte nicht jedes Detail neu erfinden, nur weil es möglich ist. Gute Umsetzung heißt, dort individuell zu arbeiten, wo es für Marke, Nutzer oder Prozesse wirklich etwas bringt.

Philipp Wawrzyniak: Genau diese Verbindung ist entscheidend. Eine gute WordPress-Unternehmenswebsite zeigt nicht, was technisch alles möglich wäre. Sie zeigt klar, warum ein Unternehmen relevant ist.

Digitale Sichtbarkeit beginnt bei Struktur, Inhalt und Technik

AGITANO: Herr Wawrzyniak, warum sollte Suchmaschinenoptimierung schon bei der Website-Konzeption mitgedacht werden?

Philipp Wawrzyniak: Weil Sichtbarkeit nicht erst nach dem Launch entsteht. Viele Unternehmen denken bei SEO zuerst an einzelne Keywords oder spätere Optimierungen. Aus meiner Sicht greift das zu kurz. Suchmaschinenoptimierung beginnt bei der Struktur: Welche Seiten braucht die Website? Welche Themen werden klar erklärt? Wie hängen Inhalte zusammen? Welche Fragen sollen beantwortet werden?

Wenn diese Punkte erst nachträglich geklärt werden, muss man oft gegen eine fertige Website arbeiten. Das kostet Zeit und führt selten zur besten Lösung. Besser ist es, SEO von Anfang an mitzudenken, ohne den Text künstlich auf Suchmaschinen zu trimmen.

Gerade bei WordPress ist das wichtig. Das System bietet viel Flexibilität. Diese Flexibilität muss aber sauber genutzt werden. URL-Struktur, Überschriften, interne Verlinkung, Ladezeit, Indexierbarkeit und Templates sollten zusammenpassen. Eine überladene Website mit vielen Plugins wird dadurch nicht automatisch besser.

Gute SEO-Arbeit sorgt nicht nur für klassische Rankings. Sie zwingt dazu, ein Angebot mit seinen spezifischen Leistungs- und Produktinformationen klarer zu strukturieren. Das ist heute essenziell, da die Website im B2B- und B2C-Bereich zunehmend als primäre Quelle für KI-Antworten herangezogen wird.

Wer seine Inhalte für diese neuen Systeme anpasst und zukunftssicher macht – etwa durch klare Zitierfähigkeit –, gewinnt enorm. Sichtbarkeit und Verständlichkeit gehören deshalb eng zusammen.

Eine schnelle Unternehmenswebsite überzeugt auf jedem Gerät

AGITANO: Herr Stockmann, welche Rolle spielen Ladezeit, mobile Darstellung und technische Qualität für den Erfolg einer Unternehmenswebsite?

Jan Stockmann: Technische Qualität merkt man oft erst, wenn sie fehlt. Eine Seite lädt zu langsam, ein Element springt, ein Menü ist mobil schwer zu bedienen oder ein Formular funktioniert nicht sauber. Nutzer sagen dann nicht: Die technische Umsetzung ist schlecht. Sie gehen einfach wieder.

Bei WordPress hängt Performance stark von der Umsetzung ab. Es reicht nicht, ein schönes Theme zu installieren und viele Plugins zu ergänzen. Wir schauen darauf, welche Erweiterungen wirklich nötig sind, wie Bilder eingebunden werden, wie sauber Templates aufgebaut sind und ob das Hosting zur Website passt.

Mobile Optimierung ist dabei kein Zusatz mehr. Für viele Besucher ist das Smartphone der erste Kontaktpunkt. Navigation, Texte, Kontaktflächen und Formulare müssen dort klar funktionieren.

Eine schnelle Unternehmenswebsite wirkt professioneller, schafft Vertrauen und unterstützt auch die Sichtbarkeit. Technik ist daher kein Bereich im Hintergrund. Sie ist Teil der Nutzererfahrung.

Individuelle Funktionen machen den Markenauftritt wertvoller

AGITANO: Herr Stockmann, welche spezifischen Funktionen können sinnvoll sein, wenn eine Website interne Abläufe oder Kundenanfragen besser unterstützen soll?

Jan Stockmann: Eine Funktion ist dann gut, wenn sie ein konkretes Problem löst. Das klingt banal, ist aber ein wichtiger Punkt. Viele Websites enthalten Funktionen, weil sie technisch möglich sind. Besser ist die Frage: Hilft das wirklich dem Nutzer oder dem Unternehmen?

Sinnvoll können zum Beispiel Anfrageformulare sein, die ein Anliegen besser vorqualifizieren. Auch Buchungsstrecken, Filter, geschützte Bereiche, Schnittstellen zu bestehenden Systemen oder klar strukturierte Leistungsbereiche können einen echten Mehrwert bringen. Wichtig ist, dass die Funktion den Ablauf einfacher macht.

WordPress bietet hier viel Spielraum. Man kann Inhalte, Formulare und individuelle Bereiche gut miteinander verbinden. Trotzdem sollte jede Erweiterung sauber geplant sein. Eine Funktion darf die Website nicht unnötig schwer machen und muss später gepflegt werden können.

Ich finde: Gute Technik wirkt nach außen oft unspektakulär. Der Nutzer kommt schneller ans Ziel, das Unternehmen erhält bessere Informationen und im Hintergrund läuft der Prozess sauberer. Genau dann wird eine Unternehmenswebsite wertvoller als eine reine Informationsseite.

Eine WordPress-Unternehmenswebsite braucht Betreuung, Pflege und Weiterentwicklung

AGITANO: Warum endet ein gutes Website-Projekt nicht mit dem Launch?

Philipp Wawrzyniak: Der Launch ist nicht das Ziel. Er ist der Moment, ab dem die Website im echten Markt arbeitet. Erst dann sieht man, welche Inhalte gelesen werden, welche Seiten Anfragen auslösen und wo Nutzer vielleicht abspringen. Diese Erkenntnisse sind wichtig, wenn eine Website langfristig besser werden soll.

Jan Stockmann: Technisch ist es ähnlich. Eine WordPress-Website braucht regelmäßige Updates, Backups, Sicherheitsprüfungen und Kontrolle der eingesetzten Erweiterungen. Plugins, Themes und Systemversionen entwickeln sich weiter. Wenn niemand darauf achtet, entstehen irgendwann Fehler, Sicherheitsrisiken oder Performance-Probleme.

Philipp Wawrzyniak: Viele Unternehmen denken bei einer Website noch in großen Relaunch-Zyklen. Einmal neu bauen, dann einige Jahre kaum anfassen. Das passt immer weniger zur digitalen Realität. Angebote ändern sich, Zielgruppen informieren sich anders und Suchverhalten entwickelt sich weiter.

Jan Stockmann: Betreuung bedeutet deshalb mehr als technische Wartung. Sie hält die Website stabil, sicher und erweiterbar. Neue Bereiche, Funktionen oder Inhalte sollten ohne kompletten Neustart ergänzt werden können.

Philipp Wawrzyniak: Eine gute Unternehmenswebsite wächst mit dem Unternehmen. Wenn man sie so versteht, wird sie nicht zum abgeschlossenen Projekt, sondern zu einem digitalen System, das dauerhaft Wert schafft.

Die richtige Agentur erkennt man an Beratung, Umsetzung und Verantwortung

AGITANO: Worauf sollten Unternehmen achten, wenn sie einen Partner für ihre neue Website auswählen?

Philipp Wawrzyniak: Ein guter Partner sollte zuerst zuhören. Bevor über Design, Technik oder einzelne Seiten gesprochen wird, muss klar sein, was das Unternehmen erreichen möchte. Welche Leistungen sind wichtig? Welche Zielgruppen sollen angesprochen werden? Wo entstehen heute Anfragen? Und welche Rolle soll die Website im Zusammenspiel mit Marketing und Vertrieb übernehmen?

Wenn diese Fragen nicht gestellt werden, bleibt ein Website-Projekt schnell an der Oberfläche. Dann entsteht vielleicht ein schöner Auftritt, aber keine Lösung, die wirklich trägt.

Jan Stockmann: Die Umsetzung muss natürlich ebenfalls stimmen. Genau hier wird der Mehrwert einer professionell betreuenden Webagentur besonders deutlich. Unternehmen sollten prüfen, ob eine Agentur nicht nur Design und Entwicklung, sondern auch die dauerhafte Betreuung leisten kann.

Wenn sämtliche webbasierten Aktivitäten – von Technik, Hosting und Datenschutz bis hin zu SEO-, SEA-, GEO-, Social-Media- und E-Mail-Marketing – effizient aus einer Hand koordiniert werden, vermeidet man unnötige Kompromisse.

Philipp Wawrzyniak: Wichtig ist auch eine ehrliche Einordnung. Nicht jede gewünschte Funktion ist sinnvoll. Nicht jede Idee verbessert die Website. Ein guter Partner priorisiert, erklärt und sagt auch, wenn etwas nicht auf die Ziele einzahlt.

Jan Stockmann: Am Ende zeigt sich Qualität in Verantwortung. Eine Agentur sollte verständlich kommunizieren, sauber umsetzen und nach dem Launch erreichbar bleiben. Dann entsteht eine Unternehmenswebsite, die professionell wirkt, technisch stabil ist und langfristig weiterentwickelt werden kann.

AGITANO: Vielen Dank, Herr Wawrzyniak und Herr Stockmann, für die interessanten Einblicke in die strategische und technische Entwicklung moderner Unternehmenswebsites – gerade auch im Kontext von WordPress.

Das Interview mit Philipp Wawrzyniak und Jan Stockmann von 123 Berlin Design führte Oliver Foitzik, Herausgeber AGITANO.

Die Unternehmenswebsite wird vom reinen Informationskanal zum aktiven Wachstumsmotor

Die kommenden Jahre werden die Rolle der Unternehmenswebsite weiter verändern. Sie wird weniger als abgeschlossenes Projekt verstanden, das nach einigen Jahren komplett neu gebaut wird. Viel wichtiger wird ein digitaler Auftritt, der laufend lernt, wächst und auf neue Anforderungen reagieren kann. Suchverhalten verändert sich, KI-Systeme gewinnen an Bedeutung, Nutzer erwarten schnellere Antworten und Unternehmen müssen ihre Leistungen klarer erklären.

Damit steigt der Anspruch an Struktur, Inhalte und Technik. Eine Website muss nicht alles auf einmal können. Sie sollte aber so aufgebaut sein, dass neue Bereiche, Funktionen, Inhalte und Schnittstellen sinnvoll ergänzt werden können. Gerade WordPress kann dafür eine starke Grundlage sein, wenn das System individuell, schlank und zukunftsfähig umgesetzt wird. Das betrifft Landingpages, Ratgeberbereiche, Kontaktstrecken, digitale Beratungselemente, Tracking, Automatisierung und technische Pflege.

Für Unternehmen entsteht daraus ein völlig neuer Hebel für messbares Wachstum. Die eigene Online-Präsenz rückt ins Zentrum der Wertschöpfungskette. Erfolgreicher wird in Zukunft derjenige sein, der seine Website nahtlos mit Marketing, Vertrieb und Kundenservice verzahnt, um aus purer Sichtbarkeit echte Wettbewerbsvorteile und qualifizierte Anfragen zu generieren. So wird die Website zum stärksten Mitarbeiter im Vertrieb.

Diese Entwicklung verändert auch die Zusammenarbeit mit externen Partnern. Gefragt ist nicht nur Umsetzungskraft, sondern ein Verständnis für Geschäftsmodell, Marke, Inhalte, Technik und messbare Entwicklung. Die Website wird damit zu einem System, das viele Bereiche eines Unternehmens berührt.

Die entscheidende Frage lautet künftig deshalb nicht mehr: Wie soll unsere neue Website aussehen? Sie lautet: Welche Aufgabe soll unsere Unternehmenswebsite in unserem Geschäftsmodell, unserer Sichtbarkeit und unserer Kundengewinnung übernehmen? Wer diese Frage ernst nimmt, plant anders. Er denkt weniger in Seiten und mehr in Wirkung. Genau darin liegt die Zukunft professioneller Websites: in Orientierung, Wirkung und besseren Entscheidungen.

Interviewpartner: Philipp Wawrzyniak und Jan Stockmann, 123 Berlin Design

Philipp Wawrzyniak und Jan Stockmann führen 123 Berlin Design, eine inhabergeführte Webdesign-Agentur aus Berlin. Seit 2009 begleitet die Agentur kleine und mittelständische Unternehmen bei digitalen Projekten. Das Leistungsspektrum reicht von Beratung, Konzeption, Webdesign und WordPress-Entwicklung bis zu SEO, SEA, GEO, Grafikdesign, Print, Werbetechnik und laufender Website-Betreuung.

Jan Stockmann und Philipp Wawrzyniak, Inhaber der Webdesign-Agentur 123 Berlin Design aus Berlin (Bild: © 123 Berlin Design / Stockmann & Wawrzyniak GbR)

Jan Stockmann ist ausgebildeter Mediengestalter und verbindet kreative Gestaltung mit technischer Umsetzung. Sein Schwerpunkt liegt auf individuellem Webdesign, WordPress-Entwicklung, nutzerfreundlichen Strukturen und technischen Lösungen, die sich langfristig pflegen und erweitern lassen.

Philipp Wawrzyniak verbindet betriebswirtschaftliches Know-how mit Marketingexpertise und verantwortet bei 123 Berlin Design die Bereiche SEO, SEA und GEO. Im Interview bringt er vor allem die strategische Perspektive ein: digitale Sichtbarkeit, klare Website-Strukturen, Suchmaschinenoptimierung und die Frage, wie eine Unternehmenswebsite messbar zur Kundengewinnung beitragen kann.

Gemeinsam stehen beide für maßgeschneiderte Websites, verständliche Beratung, klare Kommunikation und eine langfristige Zusammenarbeit, die nicht mit dem Launch endet. 123 Berlin Design verweist auf mehr als 350 erfolgreich umgesetzte Projekte und versteht sich nicht als kurzfristiger Dienstleister, sondern als Partner an der Seite seiner Kunden.