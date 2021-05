Viele Möglichkeiten, praktische Vorteile: Warum Schlüsselbänder noch immer funktionieren

Alles, was nicht in den Untiefen einer Hosentasche verloren gehen soll, wird heute gern an Lanyards befestigt. Das können etwa Ausweiskarten oder Zugangsberechtigungen auf der Messe sein, aber auch der Kugelschreiber, ein MP3-Player oder ein USB-Stick, oder natürlich auch der Auto- oder Haustürschlüssel. Was am Band befestigt wird, ist immer griffbereit, was auch einen gewissen Schutz vor Langfingern bietet. Teils haben sich diese nützlichen Bänder mittlerweile auch zu begehrten Sammlerstücken gemausert. Doch gerade als Giveaway machen sich einige praktische Vorteile der Umhängebänder bezahlt.

Klassiker der Offline-Werbung, die funktioniert

Einen besonderen Nutzen aus Unternehmensperspektive entfaltet das Verschenken der praktischen Bänder. Bedruckt mit dem Logo Ihrer Firma oder Ihrer Marke ist Ihr Unternehmen mit seinem Werteversprechen für die beschenkte Person praktisch allgegenwärtig. Wann immer der Schlüssel in die Hand genommen wird, wann immer die Ausweiskarte benötigt wird, schon ist der Aufdruck am Schlüsselband sichtbar. Wer kann schon dieser Offline-Werbewirkung widerstehen?

Schlüsselbänder – Klein, aber sinnvoll

Zudem trägt der moderne Mensch allerlei Schlüssel mit sich herum. Das beginnt mit dem Schlüssel für die eigene Wohnung oder das private Häuschen. Dann haben wir vielleicht noch einen Schlüssel für unser Auto, das Fahrradschloss oder für das Büro, vielleicht auch für das Ladenlokal, in dem wir arbeiten. Was immer vor ungebetenen Gästen geschützt werden soll, wird abgeschlossen. Doch natürlich hängen nicht nur Schlüssel an den Schlüsselbändern. So mancher Liebesbeweis, geschenkt von der oder dem Liebsten, erinnert uns am individualisiert und professionell bedruckten Lanyard daran, an wen wir gerade denken sollen. An das Umhängeband hinzu kommen auch ganz nützliche Tools, wie etwa kleine Taschenlampen oder ein Ladekabel für das Smartphone; oder auch augenscheinlich alberne Dinge, wie lustige Tierfiguren oder kleines Plastikspielzeug.

Es kann auch sinnvoll sein, Ihre Adresse beziehungsweise eine eindeutige Information zu Identifikation am eigenen Lanyard oder Schlüsselbund zu hinterlassen. Normalerweise hilft Ihnen das Band dabei, Ihre Schlüssel nicht zu verlieren. Wenn Sie aber Ihr komplettes Schlüsselband einmal verlegen sollten, dann weiß ein*e Finder*in sofort, wem das Band gehört oder kann es bei entsprechenden Stellen abgeben, sodass es seinen Weg zurück zum*r Besitzer*in findet.

Das bedruckte Umhängeband

Lanyards sind auch hervorragende (Teil-)Geschenke und Giveaways. In diesem Fall kommt vor allen Dingen das bedruckte Band zum Einsatz. Bringen Sie den Namen oder das Logo Ihres Unternehmens oder der Marke Ihres Produkts auf das Schlüsselband und Sie sorgen dafür, dass sich Ihre Zielgruppe immer wieder an Sie erinnert. Denn diese nützlichen Tools kommen in aller Regel mehrmals am Tag zum Einsatz.

Zählen Sie selbst einmal mit, wie oft pro Tag Sie eine Tür aufschließen oder den Türöffner des Autos aktivieren: Die Bänder sind Werbegeschenke mit viel Sichtbarkeit. Vielleicht suchen Sie noch nach einem passenden Giveaway für eine kommende Messe oder ein Festival, oder einfach für Kund:innen, die Sie im Büro besuchen? Sorgen Sie dafür, dass die bedruckten Schlüsselbänder auf die Reise gehen, dann entfaltet sich die Werbewirkung.

Nachhaltigkeit prägt die Werbebotschaft

Unseren Planeten zu retten ist ein Thema, das alle angeht: Nachhaltigkeit ist das Schlüsselwort. Es ist eine wichtige Aufgabe aller Branchen und Lebensweisen, der Natur nicht mehr abzuverlangen, als wir ihr zurückgeben oder auf natürliche Weise nachwachsen lassen. Auch bei Bändern für Schlüssel können Sie sich für nachhaltige Produkte entscheiden. Bei der Auswahl nachhaltig gefertigter Umhängebänder sollten Sie etwa darauf achten, dass sie zumindest teilweise oder vollständig aus recyceltem Material bestehen. Die Herstellung sollte unter umweltfreundlichen Bedingungen erfolgen, die eingesetzte Energie für die Fertigung sollte über regenerative Energiequellen gesichert sein.

Vor allem auch dann, wenn Sie diese Bänder als Werbegeschenk einsetzen, ist es empfehlenswert, sich für nachhaltig gefertigte Bänder zu entscheiden. Denn für nicht wenige Menschen aller Alterskategorien ist Nachhaltigkeit heute sehr wichtig und mit einer nachhaltigen Fertigung verbessern Sie auch die Werbebotschaft, die letztendlich bei Ihrer Zielgruppe ankommt: Das Giveaway ist nicht als Wegwerfprodukt gedacht, sondern als nützliches Tool, für das der Einsatz von Ressourcen sorgfältig durchdacht wurde.

Wenn das Schlüsselband zu leuchten beginnt

Die Optionen, die Schlüsselbänder bieten, können sehr vielseitig sein. Auch regelrechte Eyecatcher-Elemente sind denkbar, etwa in Form eines Neon-Umhängebandes. Hier sorgt beispielsweise eine spezielle UV-Farbe für einen fluoreszierenden Effekt, sodass diese Bänder im Dunkeln zu leuchten beginnen. Vor allem unter einer UV-Lampe kommt dieser Effekt gut zur Geltung.

In Kombination mit dem Aufdruck des Logos eines Unternehmens oder eines Produktes wird die Werbebotschaft auch im Dunkeln sichtbar: Ein Werbeeffekt, der sprichwörtlich ins Auge springt. Von Neongelb über Neongrün bis zu Neonpink sind fluoreszierende Bänder für die Schlüssel in vielen Farben möglich. Achten Sie jedoch darauf, dass das Zusammenspiel der Farben mit dem Branding und CI/CD Ihres Unternehmens harmoniert.