Wände verschönern, Ziele erreichen: Inspiring Art verbindet das Schöne mit dem Nützlichen

Ziele zu haben macht das Leben erst lebenswert – das bestätigen viele erfolgreiche Menschen in unzähligen Zitaten. Der Sinn besteht freilich darin, sie zu erreichen. Doch wie lässt sich der oft steinige Weg zum Ziel konsequent beschreiten und womöglich sogar erleichtern? Das Prinzip von Inspiring Art tut genau das – und verbindet das Verschönern von Wänden mit individuell wählbaren Stilen und Ausführungen.

Jedes Ziel erfordert Inspiration und Motivation

Inspiration ist der Treibstoff, in die richtige Richtung zu einem gesetzten Ziel weiterzugehen. Dabei spielen sich Inspiration, (Mitarbeiter-) Motivation und so weiter nicht einfach nur im Kopf ab. Denn ob zu Hause oder im Büro: Wir gestalten nicht nur die Räume, in denen wir uns aufhalten, sondern auch sie prägen uns. Das, was wir jeden Tag sehen, bestimmt

wie wir unsere Chancen und Möglichkeiten wahrnehmen.

was wir zu leisten im Stande sind.

Deswegen sind Leinwandbilder, Poster oder auch Wandtattoos so beliebt:

Leinwandkunst verschönert den Raum, in dem wir uns aufhalten.

Individuelle Leinwandbilder versehen das Zimmer mit einer persönlichen Note.

Jede Canvas erinnert an die eigenen Werte und Prioritäten – was uns wichtig ist.

Kurzum: Der Fokus richtet sich auf das, womit wir uns täglich umgeben. Besonders wichtig ist das bei dem, was sich auf Augenhöhe befindet, worauf wir immer wieder schauen – bewusst wie auch unbewusst.

Die Formel, um Visualisierung zu nutzen und weiter zu vereinfachen

Deshalb sind Leinwandbilder und Co. ein nützliches Mittel, um unsere jeweiligen Träume, Werte und Ziele zu visualisieren. Dabei ist es schlicht und einfach nicht praktikabel, zum Beispiel die komplette Einrichtung auszutauschen und so einem bestimmten Stil nachzueifern. Individuelle Akzente an freien Wandflächen hingegen lassen sich einfach anbringen und lenken gezielt den Fokus auf das Wesentliche.

Im Grunde ist das Prinzip simpel – und damit so einfach in der Anwendung. Denn wer sich die richtigen Inhalte und die persönliche Inspiration täglich vor Augen führt, kann

die eigenen Ziele besser im Blick behalten.

Prioritäten nach der Zielsetzung ausrichten.

sich dem Alltagstrott leichter zur Wehr setzen.

Letztendlich bestimmt das, was wir jeden Tag sehen und tun, was wir langfristig erreichen. Dieses Prinzip kann die persönliche und individuelle Inspiration und Motivation gezielt verstärken. Dafür eignen sich insbesondere Leinwandbilder aus unterschiedlichen Gründen.

Erfahrungsgemäß lautet die ideale Formel für die beste Wirkung:

Individuelles Motiv, das zu Persönlichkeit und Werten passt.

+ Klares Statement, das an die eigenen Ziele und Wünsche erinnert.

+ Hochwertige Materialien, da auch Optik und Haptik die Wahrnehmung beeinflussen.

= Optimale Wirkung und beste Selbstidentifikation mit dem Ziel – und dem Weg dorthin.

Wie handgemachte Designs und Leinwandbilder wirken

Eine vielfältige Auswahl einzigartiger Leinwandbilder mit individuellen Sprüchen und Motiven in unterschiedlichen Ausführungen findet sich im Inspiring Art Store. Jedes einzelne Leinwanddesign ist handgemacht und im Wunschformat verfügbar: Je nach Raum und Präferenzen.

Damit lässt sich jedes Leinwandbild individuell und für jedes Zimmer passend wählen, von Motiv und Ausführung über Abmessungen bis hin zur Farbgebung. Derzeit stehen mehr als 380 Leinwandbilder in drei Kategorien zur Auswahl:

Black and White: Zum Beispiel in Struktur- oder Steinoptik und neutral in Weiß oder Schwarz.

Color: Diese hochwertigen Leinwandbilder sorgen für farbige Akzente in jedem Raum.

Panorama: Die Vogelperspektive von oben eröffnet oft ganz neue Blickwinkel.

Der persönlichen Kreativität sind damit keine Grenzen gesetzt. Das Ziel besteht darin, ihr freien Lauf zu lassen – und sie anzuregen, wann auch immer es möglich ist. Das geht auch unterbewusst vonstatten. Womit wir uns täglich umgeben, hat einen immensen Einfluss auf unser Bewusstsein. Deshalb ist es so wichtig, diesen Zusammenhang für sich zu nutzen – um womöglich ungeahnte Potenziale zu heben.