Warenausgang optimieren: Versteckte Kosten erkennen, messen und gezielt senken

Warenausgang optimieren: Das Wichtigste im Überblick Über die Wirtschaftlichkeit im Warenausgang entscheiden die Prozesskosten je Sendung, der Einkaufspreis von Material und Geräten ist nur ein Teil davon. Fünf Kostenbausteine je Sendung: Material, Personalzeit, anteilige Ausstattung, Nacharbeit und erwartete Schadenskosten ergeben zusammen die Prozesskosten einer Sendung. Erst diese Summe zeigt, wo tatsächlich Geld verloren geht.

Material, Personalzeit, anteilige Ausstattung, Nacharbeit und erwartete Schadenskosten ergeben zusammen die Prozesskosten einer Sendung. Erst diese Summe zeigt, wo tatsächlich Geld verloren geht. Messen vor Investieren: Eine repräsentative Ist-Aufnahme mit sechs Kennzahlen, getrennt nach Sendungstypen, Schichten und Spitzentagen, macht den Engpass sichtbar. Für die erste Messung bieten sich zwei bis vier Wochen an. Danach wird jeweils eine Maßnahme getestet und bei Erfolg als Standard festgeschrieben.

Eine repräsentative Ist-Aufnahme mit sechs Kennzahlen, getrennt nach Sendungstypen, Schichten und Spitzentagen, macht den Engpass sichtbar. Für die erste Messung bieten sich zwei bis vier Wochen an. Danach wird jeweils eine Maßnahme getestet und bei Erfolg als Standard festgeschrieben. Break-even statt Bauchgefühl: Technik lohnt sich erst, wenn ihr messbarer Nutzen aus Zeit, Material, Nacharbeit und Schäden die jährlichen Kosten deckt. Allein beim Zeitfaktor ergeben in einer Modellrechnung 45 Sekunden Ersparnis je Palette bei 80 Paletten am Tag und 220 Arbeitstagen bereits 220 Arbeitsstunden im Jahr.

Technik lohnt sich erst, wenn ihr messbarer Nutzen aus Zeit, Material, Nacharbeit und Schäden die jährlichen Kosten deckt. Allein beim Zeitfaktor ergeben in einer Modellrechnung 45 Sekunden Ersparnis je Palette bei 80 Paletten am Tag und 220 Arbeitstagen bereits 220 Arbeitsstunden im Jahr. Ergonomie und Schutz mitrechnen: Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) empfiehlt für wiederholte Handarbeit die Leitmerkmalmethode Manuelle Arbeitsprozesse. Weniger Verpackungsmaterial zählt nur, solange die Schadensquote stabil bleibt.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) empfiehlt für wiederholte Handarbeit die Leitmerkmalmethode Manuelle Arbeitsprozesse. Weniger Verpackungsmaterial zählt nur, solange die Schadensquote stabil bleibt. EU-Verpackungsverordnung im Blick: Die Verordnung (EU) 2025/40 ist seit dem 12. August 2026 anzuwenden. Wer Um-, Transport- oder E-Commerce-Verpackungen befüllt, muss das Leerraumverhältnis frühestens ab 2030 auf maximal 50 Prozent begrenzen, von wenigen gesetzlichen Ausnahmen abgesehen. Wer so vorgeht, macht aus einem undurchsichtigen Kostenblock einen messbaren Prozess und investiert nur dort, wo sich der Nutzen belegen lässt.

Warum der Warenausgang in der Kostenrechnung oft unsichtbar bleibt

Der Versand wirkt vertraut und wird trotzdem selten als eigener Prozess bewertet. Das liegt weniger an Nachlässigkeit als an der Art, wie Kosten im Warenausgang erfasst werden.

Warum Gemeinkosten die Kosten je Sendung verschleiern

Je nach Kostenstellen- und Buchungslogik laufen die Aufwände nicht dort zusammen, wo sie entstehen. Verpackungsmaterial landet häufig auf Sammelkonten, die Arbeitszeit am Packplatz geht in den Lohnkosten auf, und Transportschäden erscheinen als Reklamations- oder Kulanzposten. Am Monatsende steht eine Summe, die sich keiner Ursache zuordnen lässt.

Hinzu kommt, dass die Verantwortung verteilt ist. Der Einkauf steuert das Material, die Produktion das Personal und der Vertrieb die Reklamationen. Die Kostenrechnung kann diese Lücke nur schließen, wenn Aufwände verursachungsgerecht einem Prozess oder Sendungstyp zugeordnet werden. Genau dafür fehlt im Warenausgang oft die Datengrundlage.

Solange Packzeit, Materialverbrauch und Fehlerquoten nicht je Sendung erfasst werden, bleibt jede Optimierung eher Bauchgefühl als Analyse. Einen methodischen Rahmen für diesen Schritt liefern die Grundlagen der Prozessoptimierung.

Wie fehlende Kennzahlen Kalkulation und Marge verzerren

Der blinde Fleck hat einen doppelten Preis. Operativ binden ineffiziente Abläufe Personalstunden, die an anderer Stelle fehlen. Strategisch beruhen Angebote auf Kalkulationen, die den realen Aufwand je Sendung nicht kennen.

Besonders deutlich wird das bei Aufträgen mit aufwendiger Verpackung, etwa bei Übermaßen, empfindlicher Ware oder Exportsendungen. Werden sie mit einem pauschalen Versandzuschlag kalkuliert, schrumpft der Deckungsbeitrag unbemerkt.

Umgekehrt können einfache Sendungen zu hoch angesetzt sein und Angebote unnötig verteuern. Beides fällt erst auf, wenn die Kosten je Sendung bekannt sind. Ohne diesen Bezugspunkt lässt sich außerdem nicht beurteilen, ob eine neue Arbeitsweise tatsächlich etwas bringt.

Warenausgang optimieren: Vier operative Kostentreiber, die selten gemeinsam betrachtet werden

Die Kosten einer Sendung speisen sich aus mehreren Quellen, die voneinander abhängen. Wer im Warenausgang nur eine davon verbessert, verschiebt das Problem mitunter an eine andere Stelle.

Material: Wenn zu große Kartons doppelt kosten

Beim Material schmerzt selten der Einkaufspreis, eher der Verbrauch je Paket. Ein zu großer Karton wird doppelt bezahlt: einmal für die überschüssige Pappe und einmal für das Füllmaterial, das den Hohlraum ausgleichen muss. Auch das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass überdimensionierte Versandverpackungen unnötig Ressourcen verbrauchen und oft viel Polstermaterial erfordern.

Beim Umreifungsband entstehen Verluste im Kleinen. Großzügig abgelängte Enden oder mehrfach angesetzte Bänder kosten je Vorgang nur Zentimeter. Bei mehreren Hundert Sendungen im Monat wird daraus ein spürbarer Posten. Der Hebel liegt deshalb zuerst beim Verbrauch je Sendung und erst danach bei den Konditionen im Einkauf.

Personalzeit: Wie Handgriffe, Wege und Wartezeiten den Packplatz ausbremsen

Der zweite Treiber ist Zeit. Manuelles Spannen mit Haspelspanner und Handverschluss bindet beide Hände und erfordert mehrere Arbeitsschritte. Einzeln fällt das kaum auf, über Wochen summiert es sich zu Stunden. Ob und wie viel ein mechanisiertes Verfahren einspart, zeigt erst die Messung im eigenen Ablauf.

Kritisch wird es, wenn eine Arbeitskraft am Packplatz zum Engpass wird und Kommissionierung oder Verladung auf sie warten. Der Effekt zeigt sich dann in verschobenen Abholungen statt in der Kostenstelle Verpackung.

Wo Paletten an wechselnden Stellen gesichert werden, etwa an der Rampe, im Kommissionierbereich oder direkt am Lagerplatz, lohnt der Vergleich mit einem Akku-Umreifungsgerät. Bei dieser Bauart erfolgen Spannen, Verschweißen und Trennen je nach Modell in einem Arbeitsgang. Ohne Kabel ist das Gerät nicht an einen Stromanschluss gebunden, und Wege zu einem zentralen Umreifungsplatz können entfallen. Ob sich der Einsatz rechnet, hängt von Sendungsvolumen, Auslastung und Bandart ab.

An wechselnden Umreifungsorten entscheiden Handgriffe und Wege über die Personalzeit. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Bei der Auswahl eines mobilen Geräts zählen diese Kriterien:

Passendes Kunststoffband: Das Gerät muss zum eingesetzten Band passen, also zu Polypropylen oder Polyester sowie zu dessen Breite und Dicke. Wer mehrere Bandformate nutzt, prüft, ob ein Umbau möglich ist und wie lange er dauert.

Das Gerät muss zum eingesetzten Band passen, also zu Polypropylen oder Polyester sowie zu dessen Breite und Dicke. Wer mehrere Bandformate nutzt, prüft, ob ein Umbau möglich ist und wie lange er dauert. Einstellbare Spannkraft: Eine regelbare Bandspannung senkt das Risiko, dass Kartons eingedrückt oder empfindliche Waren beschädigt werden. Gleichzeitig muss die Kraft ausreichen, damit auch schwere Packstücke fest auf der Palette zusammenhalten.

Eine regelbare Bandspannung senkt das Risiko, dass Kartons eingedrückt oder empfindliche Waren beschädigt werden. Gleichzeitig muss die Kraft ausreichen, damit auch schwere Packstücke fest auf der Palette zusammenhalten. Akkulaufzeit und Ladekonzept: Die Akkukapazität sollte zum tatsächlichen Umreifungsbedarf einer Schicht passen. Ersatzakkus und feste Ladeplätze sichern den Betrieb an Tagen mit hohem Aufkommen.

Die Akkukapazität sollte zum tatsächlichen Umreifungsbedarf einer Schicht passen. Ersatzakkus und feste Ladeplätze sichern den Betrieb an Tagen mit hohem Aufkommen. Gewicht und Handhabung: Gerätegewicht, Griffposition und Arbeitshöhe sollten im realen Einsatz geprüft werden, denn Halten und Positionieren belasten Hand und Arm weiterhin.

Gerätegewicht, Griffposition und Arbeitshöhe sollten im realen Einsatz geprüft werden, denn Halten und Positionieren belasten Hand und Arm weiterhin. Service und Ersatzteile: Verschleißteile wie Spannrad oder Messer brauchen Nachschub, und Ausfälle müssen schnell behoben werden. Service und Ersatzteilversorgung gehören deshalb zur Entscheidung.

Für Stahlband sind in der Regel eigene Spann- und Verschlusswerkzeuge nötig.

Nacharbeit: Warum kleine Störungen den Versand teuer machen

Nacharbeit ist der unauffälligste Kostentreiber, weil sie im Tagesgeschäft als normal gilt. Ware steht im falschen Karton bereit, ein Etikett fehlt, eine Palette muss nach der Kontrolle neu gesichert werden. Jeder dieser Vorgänge unterbricht den Fluss und bindet Zeit, die in vielen Kalkulationen fehlt.

Hinzu kommen Störungen am Packplatz selbst: fehlendes Material, ein leerer Akku oder ein Drucker ohne Etiketten. Solche Unterbrechungen dauern selten lange, treten aber häufig auf. Beheben lassen sie sich erst, wenn jemand sie im Warenausgang systematisch zählt.

Transportschäden: Die Folgekosten eines einzigen Bruchs

Der unangenehmste Treiber sind Transportschäden. Die Folgekosten eines einzelnen Bruchs können den ursprünglichen Verpackungsaufwand um ein Vielfaches übersteigen, weil der Schaden eine ganze Kette weiterer Aufwände auslöst.

Diese Posten entstehen nach einem Schaden, oft verteilt auf mehrere Abteilungen:

Schadensprüfung: Jemand muss Fotos sichten, den Schaden bewerten und klären, ob Verpackung, Umschlag oder Transport die Ursache war. Diese Zeit fehlt in vielen Versandkalkulationen.

Jemand muss Fotos sichten, den Schaden bewerten und klären, ob Verpackung, Umschlag oder Transport die Ursache war. Diese Zeit fehlt in vielen Versandkalkulationen. Kundenkommunikation: Vertrieb oder Innendienst beantworten Rückfragen, vereinbaren eine Lösung und dokumentieren den Vorgang. Bei wichtigen Kunden wird der Fall schnell zur Chefsache.

Vertrieb oder Innendienst beantworten Rückfragen, vereinbaren eine Lösung und dokumentieren den Vorgang. Bei wichtigen Kunden wird der Fall schnell zur Chefsache. Ersatzlieferung: Die Ware wird ein zweites Mal kommissioniert, verpackt und gesichert. Bei Sonderanfertigungen kann zusätzlich Produktionszeit anfallen.

Die Ware wird ein zweites Mal kommissioniert, verpackt und gesichert. Bei Sonderanfertigungen kann zusätzlich Produktionszeit anfallen. Erneuter Versand: Für die Ersatzlieferung fallen erneut Frachtkosten an, bei Eilzustellungen oft zu höheren Tarifen. Hinzu kommt der Aufwand für Rücktransport oder Entsorgung der beschädigten Ware.

Für die Ersatzlieferung fallen erneut Frachtkosten an, bei Eilzustellungen oft zu höheren Tarifen. Hinzu kommt der Aufwand für Rücktransport oder Entsorgung der beschädigten Ware. Abstimmung mit Spedition und Versicherung: Schadensanzeigen, Nachweise und Regulierung binden Zeit. Ob Ersatz geleistet wird, hängt von Vertrag und Schadensursache ab.

Schadensanzeigen, Nachweise und Regulierung binden Zeit. Ob Ersatz geleistet wird, hängt von Vertrag und Schadensursache ab. Vertrauensverlust: Wiederholte Schäden kosten Ansehen beim Kunden und können Folgeaufträge gefährden. Dieser Posten lässt sich nicht in Euro beziffern, wirkt aber am längsten nach.

Wer diese Kette kennt, bewertet Verpackung und Sicherung nicht mehr allein nach dem Materialpreis.

Schadensfälle gehören deshalb als Kennzahl ins Controlling und nicht in die Ablage für Ausnahmen. Viele Ursachen entstehen bereits vor dem eigentlichen Transport, etwa durch ungeeignete Verpackung, fehlerhafte Palettierung oder unzureichende Ladungssicherung.

Kosten je Sendung berechnen: Ein Modell für den Warenausgang

Eine belastbare Entscheidung im Warenausgang braucht eine gemeinsame Rechengröße. Dafür eignen sich die Prozesskosten je Sendung, weil sie Material, Zeit und Risiko in einer Zahl zusammenführen.

Fünf Bausteine: So setzen sich die Prozesskosten je Sendung zusammen

Die Übersicht ordnet jedem Baustein eine Messgröße, eine Datenquelle aus vorhandenen Unterlagen und einen verbreiteten Erfassungsfehler zu.

Kostenbaustein Messgröße je Sendung Mögliche Datenquelle Verbreiteter Erfassungsfehler Material Karton, Füllmaterial, Band, Kantenschutz, Folie und Etiketten in Stück oder Metern Materialentnahmen, Stichprobe am Packplatz Angesetzt wird nur der Einkaufspreis statt des Verbrauchs je Sendung Personalzeit Arbeitsminuten von der Übernahme der kommissionierten Ware bis zur Übergabe an den Transport, einschließlich Wege, Wartezeiten und Verladung, ohne reine Liegezeiten Zeitaufnahme, Schichtplan, Stundenkostensatz aus der Kostenrechnung Gemessen wird nur die reine Packzeit Ausstattung Anteilige Abschreibung, Wartung, Energie und Verschleißteile Anlagenbuchhaltung, Wartungsverträge, Ersatzteilrechnungen Akkus, Ladegeräte und Ersatzteile fehlen in der Rechnung Nacharbeit Minuten für Umpacken, Neusichern und Korrekturen Messbogen, Störungsliste am Packplatz Kurze Unterbrechungen werden nicht notiert Erwartete Schäden Schadensquote je Sendung mal durchschnittliche Kosten je Fall Reklamationsmanagement, Meldungen an Spedition und Versicherung Gezählt wird nur der Warenwert, die interne Bearbeitungszeit fehlt

Tabelle 1: Bausteine der Prozesskosten je Sendung, Datenquellen und Erfassungsfehler

Aus diesen Bausteinen ergibt sich eine einfache Formel. Die Prozesskosten je Sendung sind die Summe aus Materialkosten, Personalkosten, anteiligen Ausstattungskosten, Nacharbeitskosten und erwarteten Schadenskosten. Letztere berechnen sich aus der Schadensquote, also den Schadensfällen je versandter Sendung, multipliziert mit den durchschnittlichen Kosten eines Falls. Nacharbeitsminuten werden dabei aus der Personalzeit herausgerechnet, damit sie nicht doppelt zählen.

Modellrechnung: Wie Sekunden zu Personalstunden werden

Wie stark Sekunden ins Gewicht fallen, zeigt eine einfache Modellrechnung mit angenommenen Werten. Ein Betrieb sichert 80 Paletten am Tag und spart je Palette 45 Sekunden, etwa weil mehrere Umreifungen schneller gesetzt und Wege eingespart werden. Daraus ergeben sich 60 Minuten Arbeitszeit täglich und bei 220 Arbeitstagen 220 Stunden im Jahr.

Bei einem Stundenkostensatz von 40 Euro entspricht das einem rechnerischen Kapazitätswert von 8.800 Euro. Wird die frei werdende Zeit für andere Aufgaben genutzt, steigt die Produktivität. Kosten sinken erst, wenn dadurch Mehrarbeit, Aushilfen oder andere Aufwände tatsächlich entfallen.

Aufschlussreicher ist die umgekehrte Frage nach dem Break-even, also der Schwelle, ab der sich eine Maßnahme trägt. Wie viele Sekunden muss sie je Vorgang einsparen? Dafür werden die jährlichen Kosten der Maßnahme mit 3.600 multipliziert, der Zahl der Sekunden je Stunde. Das Ergebnis wird durch das Produkt aus der Zahl der Vorgänge im Jahr und dem Stundenkostensatz geteilt.

Angenommen, eine Maßnahme verursacht 3.000 Euro Kosten im Jahr, etwa für Abschreibung, Wartung und Verschleißteile. Bei 17.600 Vorgängen, also 80 Paletten an 220 Arbeitstagen, liegt die Schwelle bei rund 15 Sekunden je Vorgang.

Liegt die gemessene Zeitersparnis darunter, trägt sich die Maßnahme allein über den Zeitfaktor nicht. Verändert sie zusätzlich Materialverbrauch, Nacharbeit oder Schadenskosten, gehören diese Effekte mit in die Rechnung. Für die eigene Entscheidung setzen Sie die Mengen, Zeiten und Kostensätze Ihres Betriebs ein.

Experten-Tipp!

Rechnen Sie in der Prozesskostenrechnung mit dem betrieblichen Stundenkostensatz statt mit dem Bruttolohn. Für eine Investitionsentscheidung zählt dagegen nur der Teil, der tatsächlich entfällt oder als frei werdende Kapazität sinnvoll genutzt wird.

Warum der Einkaufspreis allein zu falschen Sparentscheidungen führt

Das Modell schützt vor einer verbreiteten Fehlsteuerung. Wird im Warenausgang ausschließlich auf den Materialpreis geachtet, fällt die Wahl leicht auf dünneres Band, schwächere Kartons oder weniger Kantenschutz. Die Materialkosten sinken, während Nacharbeit und Schadensfälle steigen können.

Erst die Gesamtbetrachtung zeigt, ob eine Einsparung wirklich eine ist. Das gilt in beide Richtungen. Auch eine teurere Verpackung kann unter dem Strich günstiger sein, wenn sie Reklamationen und Ersatzlieferungen verhindert.

Warenausgang messen: Sechs Kennzahlen und eine belastbare Ist-Aufnahme

Bevor Betriebe investieren, sollten sie den eigenen Versandprozess messen, und zwar mit einfachen Mitteln. Es braucht dafür keine neue Software, sondern einen Messbogen, ein Tabellenblatt und die Bereitschaft, ehrlich mitzuschreiben.

Diese sechs Kennzahlen, im Controlling auch als Key Performance Indicators bezeichnet, bilden eine solide Grundlage und lassen sich direkt aus den Messbögen berechnen.

Kennzahl Berechnung Ein auffälliger Wert deutet auf Arbeitszeit je Sendung Arbeitsminuten eines Sendungstyps geteilt durch die Zahl seiner Sendungen Lange Wege, fehlendes Material oder unklare Standards Materialkosten je Sendung Materialverbrauch eines Sendungstyps in Euro geteilt durch die Zahl seiner Sendungen Zu große Kartons, viel Füllmaterial oder großzügig abgelängtes Band Sendungen je Arbeitsstunde Versandte Sendungen eines Sendungstyps geteilt durch die dafür eingesetzten Arbeitsstunden Engpass an einem Arbeitsschritt oder unpassende Personalplanung Nacharbeitsquote Sendungen eines Sendungstyps mit Nacharbeit geteilt durch alle Sendungen dieses Typs Fehler in der Übergabe aus der Kommissionierung oder fehlende Arbeitsanweisungen Schadensquote Sendungen eines Sendungstyps mit gemeldetem Schaden geteilt durch alle versandten Sendungen dieses Typs Unzureichende Polsterung, Palettierung oder Ladungssicherung Stör- und Wartezeit Summe der Unterbrechungen in Minuten je Schicht, jeweils mit Ursache und Sendungstyp Materialnachschub, leere Akkus, Druckerprobleme oder Warten auf Ware

Tabelle 2: Sechs Kennzahlen für die Ist-Aufnahme im Warenausgang

Entscheidend ist, dass alle Beteiligten dieselben Definitionen verwenden. Legen Sie vorab fest, welche Tätigkeiten zur Arbeitszeit einer Sendung zählen und was als Nacharbeit gilt.

Warenausgang optimieren: Die Ist-Aufnahme richtig anlegen

Eine starre Zahl von Wochen ist weniger wichtig als eine repräsentative Stichprobe. Sie sollte alle relevanten Sendungstypen, alle Schichten und auch Tage mit hohem Aufkommen abdecken. Für die erste Messung sind zwei bis vier Wochen ein praktikabler Rahmen. Bei saisonalen Schwankungen kann ein längerer Zeitraum sinnvoll sein.

Die Reihenfolge bleibt dabei fest. Erst wird der Ist-Zustand aufgenommen, dann werden Auffälligkeiten priorisiert, erst danach folgt eine Maßnahme. Wer zuerst kauft oder umstellt, verliert die Vergleichsbasis. Ohne sauber erfasste Ausgangswerte lässt sich später nicht belegen, ob eine Änderung gewirkt hat.

Ein einfacher Messbogen je Sendung sollte diese Angaben enthalten:

Sendungstyp und Auftragsnummer: Die Zuordnung zu einer festen Sendungsgruppe erlaubt später getrennte Auswertungen. Die Auftragsnummer verknüpft den Bogen mit möglichen Reklamationen.

Die Zuordnung zu einer festen Sendungsgruppe erlaubt später getrennte Auswertungen. Die Auftragsnummer verknüpft den Bogen mit möglichen Reklamationen. Arbeitszeit je Sendung: Erfasst werden die Minuten, in denen Beschäftigte die Sendung prüfen, verpacken, sichern oder verladen, einschließlich Wege und Wartezeiten. Reine Liegezeiten bis zur Abholung zählen nicht. Gemeinsame Tätigkeiten wie das Verladen einer ganzen Tour werden nach einem vorab festgelegten Schlüssel auf die Sendungen verteilt.

Erfasst werden die Minuten, in denen Beschäftigte die Sendung prüfen, verpacken, sichern oder verladen, einschließlich Wege und Wartezeiten. Reine Liegezeiten bis zur Abholung zählen nicht. Gemeinsame Tätigkeiten wie das Verladen einer ganzen Tour werden nach einem vorab festgelegten Schlüssel auf die Sendungen verteilt. Verbrauchtes Material: Kartonformat, Menge an Füllmaterial und Bandlänge werden grob notiert. Für die Auswertung genügen Stückzahlen und geschätzte Meter.

Kartonformat, Menge an Füllmaterial und Bandlänge werden grob notiert. Für die Auswertung genügen Stückzahlen und geschätzte Meter. Unterbrechungen mit Grund: Jede Unterbrechung wird mit Ursache und Dauer vermerkt, etwa Materialsuche, Rückfrage oder leerer Akku. Auch kurze Stopps zählen, weil sie sich über die Schicht summieren.

Jede Unterbrechung wird mit Ursache und Dauer vermerkt, etwa Materialsuche, Rückfrage oder leerer Akku. Auch kurze Stopps zählen, weil sie sich über die Schicht summieren. Nacharbeit: Umpacken, Neusichern oder Korrekturen werden mit Dauer und kurzer Notiz vermerkt. So entstehen Nacharbeitsquote und Nacharbeitsminuten ohne zusätzlichen Aufwand.

Umpacken, Neusichern oder Korrekturen werden mit Dauer und kurzer Notiz vermerkt. So entstehen Nacharbeitsquote und Nacharbeitsminuten ohne zusätzlichen Aufwand. Tagesmenge: Ein Vermerk zur Zahl der Sendungen am Messtag trennt in der Auswertung den Normalbetrieb von Spitzentagen.

Die ausgefüllten Bögen lassen sich später ohne großen Aufwand in ein Tabellenblatt übertragen und nach Sendungstypen auswerten.

Experten-Tipp!

Messen Sie nicht nur die schnellsten Mitarbeitenden. Wählen Sie für die Stichprobe bewusst verschiedene Personen, Schichten und Erfahrungsstufen, damit die Werte den realen Ablauf abbilden und neue Standards später für das gesamte Team funktionieren.

Sendungstypen trennen: Warum Durchschnittswerte Engpässe verdecken

Ein Gesamtdurchschnitt verschleiert den eigentlichen Engpass. Sinnvoller ist es, Sendungen nach Merkmalen zu gruppieren, weil jede Gruppe andere Kostentreiber hat.

Als Ausgangspunkt eignen sich diese fünf Gruppen, die sich im Ablauf deutlich unterscheiden:

Paket: Hier entscheiden Kartonauswahl und Füllmaterial über die Kosten. Weil die Stückzahlen hoch sind, summieren sich schon kleine Zeitunterschiede je Paket spürbar in den Jahreskosten.

Hier entscheiden Kartonauswahl und Füllmaterial über die Kosten. Weil die Stückzahlen hoch sind, summieren sich schon kleine Zeitunterschiede je Paket spürbar in den Jahreskosten. Standardpalette: Umreifung, Kantenschutz, Etikettierung und Bereitstellung bestimmen die Arbeitszeit. Engpässe zeigen sich oft als Wartezeit vor der Verladung.

Umreifung, Kantenschutz, Etikettierung und Bereitstellung bestimmen die Arbeitszeit. Engpässe zeigen sich oft als Wartezeit vor der Verladung. Empfindliche Ware: Polsterung und Kontrolle binden Zeit, und die Schadensquote ist die maßgebliche Kennzahl. Materialeinsparungen werden hier nur nach einem Test übernommen.

Polsterung und Kontrolle binden Zeit, und die Schadensquote ist die maßgebliche Kennzahl. Materialeinsparungen werden hier nur nach einem Test übernommen. Schwere Ware: Hebehilfen, Flurförderzeuge und eine sichere Palettierung prägen den Ablauf. Neben der Zeit rücken körperliche Belastung und Ladungssicherung in den Vordergrund.

Hebehilfen, Flurförderzeuge und eine sichere Palettierung prägen den Ablauf. Neben der Zeit rücken körperliche Belastung und Ladungssicherung in den Vordergrund. Übermaß: Sonderformate, Kisten oder individuelle Polsterung machen jede Sendung zum Einzelfall. Fehlen passende Standardlösungen, steigen Arbeitszeit und Nacharbeit deutlich.

Häufig zeigt sich in der Auswertung, dass sich Zeitverluste und Probleme auf eine oder zwei dieser Gruppen konzentrieren.

Dieses Denken in Gruppen entspricht einem Grundgedanken schlanker Intralogistik. Das Fraunhofer IPA hat im Forschungsprojekt WSLog ein Vorgehen entwickelt, das Teile nach Eigenschaften und Verwendung zu Familien bündelt und die Gestaltung von Wareneingang und Warenausgang einschließt. Wer die Messung später auf das ganze Lager ausweiten will, findet zusätzliche Ansätze, um die Lagerlogistik zu optimieren.

Praxisbeispiel: Wie ein Armaturenhersteller den eigentlichen Engpass im Versand findet

Ausgangslage: Ein Hersteller von Industriearmaturen mit rund 120 Beschäftigten versendet Kleinteile im Paket und Baugruppen auf Paletten. Die Spedition muss regelmäßig warten, Abholungen verschieben sich in den Nachmittag. Die Versandleitung vermutet die manuelle Umreifung als Ursache, ein Angebot für neue Technik liegt bereits vor.

Vorgehen: Statt direkt zu bestellen, erfasst das Team drei Wochen lang in beiden Schichten jede Sendung. Notiert werden Arbeitszeit, Materialverbrauch und jede Unterbrechung, getrennt nach Paket, Standardpalette und Übermaß. Versandleitung und Schichtführung werten die Bögen wöchentlich gemeinsam aus. Dabei zeigt sich, dass die Umreifung selbst nicht der längste Arbeitsschritt ist. Zeit geht vor allem beim Holen von Kartons und Kantenschutz aus einem entfernten Materiallager verloren, und für Baugruppen mit Übermaß fehlt ein passendes Kartonformat. Das Team richtet Materialfächer direkt am Packplatz ein und legt ein zusätzliches Format fest.

Ergebnis: Die Nachmessung über zwei Wochen zeigt kürzere Arbeitszeiten je Palette und seltenere Unterbrechungen, und die Spedition kann wieder im vereinbarten Zeitfenster laden. Die Technikfrage ist damit nicht erledigt, aber präzisiert. Geprüft wird ein akkubetriebenes Handgerät nur noch für die Laderampe, an der Paletten je nach Tour an unterschiedlichen Toren bereitstehen. Die Messbögen bleiben im Einsatz, damit die nächste Runde auf denselben Definitionen aufbaut.

Technik gezielt einsetzen: Wann sich der Umstieg im Warenausgang lohnt

Erst wenn die Schwachstellen benannt sind, lohnt der Blick auf die Ausstattung. Wer den Warenausgang optimieren möchte, kann einen Teil der Verluste oft beheben, bevor überhaupt Geld für Technik fließt.

Warenausgang ohne Investitionen optimieren: Packplatz und Standards ordnen

Viele Zeitverluste gehen auf die Organisation des Arbeitsplatzes zurück und weniger auf das eingesetzte Werkzeug.

Diese Prüfpunkte gehören an den Anfang jeder Umstellung:

Material am Einsatzort: Kartons, Band, Kantenschutz und Etiketten liegen in Griffweite. Jeder Gang zum Materiallager kostet Zeit, die sich über den Tag summiert.

Kartons, Band, Kantenschutz und Etiketten liegen in Griffweite. Jeder Gang zum Materiallager kostet Zeit, die sich über den Tag summiert. Anzahl der Kartonformate: Zu wenige Formate erzwingen Füllmaterial, zu viele erschweren die Auswahl. Eine Auswertung der versandten Abmessungen zeigt, welche Größen wirklich gebraucht werden.

Zu wenige Formate erzwingen Füllmaterial, zu viele erschweren die Auswahl. Eine Auswertung der versandten Abmessungen zeigt, welche Größen wirklich gebraucht werden. Laufwege: Kommissionierung, Packplatz und Bereitstellung folgen dem Materialfluss. Kreuzende Wege und Rückwege deuten auf ein ungünstiges Layout hin.

Kommissionierung, Packplatz und Bereitstellung folgen dem Materialfluss. Kreuzende Wege und Rückwege deuten auf ein ungünstiges Layout hin. Materialwechsel: Häufiges Umrüsten zwischen Bandarten oder Folien unterbricht den Ablauf. Feste Bereiche für wiederkehrende Sendungstypen reduzieren solche Wechsel.

Häufiges Umrüsten zwischen Bandarten oder Folien unterbricht den Ablauf. Feste Bereiche für wiederkehrende Sendungstypen reduzieren solche Wechsel. Arbeitsanweisung je Sendungstyp: Eine kurze, bebilderte Anweisung legt Karton, Polsterung und Sicherung fest. Sie erleichtert die Einarbeitung und macht Ergebnisse vergleichbar.

Erst wenn diese Grundlagen stehen, zeigt die nächste Messung, welcher Engpass wirklich Technik braucht.

Manuell, akkubetrieben oder stationär: Welche Umreifungstechnik zu welchem Einsatz passt

Welche Technik passt, entscheidet die Sendungsart und nicht der Gerätekatalog. Manuelle Spann- und Verschlusswerkzeuge sind robust und günstig in der Anschaffung, erfordern beim Spannen und Verschließen aber Kraft und beide Hände. Stationäre Maschinen spielen ihre Stärke bei hohem, gleichförmigem Durchsatz aus.

Die Gegenüberstellung bewertet alle drei Grundformen der Umreifung nach denselben sieben Kriterien.

Kriterium Manuelles Spann- und Verschlusswerkzeug Akkubetriebenes Handgerät Stationäre Umreifungsmaschine Geeignete Einsatzsituation Gelegentliche Umreifung, geringe Stückzahlen Wiederkehrende Umreifung an wechselnden Orten Hoher, gleichförmiger Durchsatz an festem Platz Mobilität Hoch, ohne Energieversorgung Hoch, begrenzt durch die Akkukapazität Keine, fester Standort Gleichmäßigkeit der Bandspannung Abhängig von Kraft und Übung der Person Einstellbar und wiederholbar Gleichmäßig bei korrekter Einstellung Körperliche Belastung Höher durch manuelles Spannen Beim Spannen geringer, Halten und Positionieren bleiben Beim Umreifen gering, Zuführung und Handling bleiben Energie und Ausfallrisiko Keine Energie nötig, wenig störanfällig Abhängig von geladenen Akkus Abhängig von Stromversorgung und Wartung Investitions- und Betriebsaufwand Gering Mittel, einschließlich Akkus und Ladegeräten Hoch, einschließlich Aufstellfläche und Wartung Voraussetzungen Eingewiesene Mitarbeitende Lade- und Wechselkonzept für Akkus Passender Materialfluss und Fördertechnik

Tabelle 3: Grundformen der Umreifung im Vergleich

Die Übersicht ersetzt keine Wirtschaftlichkeitsrechnung, grenzt die Optionen im Warenausgang aber ein. Ob ein Wechsel sich lohnt, beantwortet die Break-even-Rechnung aus dem Kostenmodell. Dafür braucht es Prozesswissen aus dem Versand und die Zahlen des Controllings. Beides verbindet etwa ein Wirtschaftsingenieur, der technische und kaufmännische Kriterien zusammenführt.

Ergonomie: Warum Entlastung in die Wirtschaftlichkeitsrechnung gehört

Schnelleres Arbeiten im Warenausgang ist nur ein Teil der Rechnung. Wiederholte Kraftaufwendungen mit Hand und Arm, etwa beim manuellen Spannen, können auf Dauer zu Beschwerden an Hand, Unterarm und Schulter führen. Für solche Tätigkeiten empfiehlt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin die Leitmerkmalmethode Manuelle Arbeitsprozesse als praxisnahes Screeningverfahren in der Gefährdungsbeurteilung.

Wird eine wesentlich erhöhte Belastung festgestellt, sind nach Hinweisen der BAuA vorrangig Maßnahmen der Arbeitsplatzgestaltung und der Arbeitsorganisation zu prüfen. Entlastende Technik kann damit Teil des Arbeitsschutzes sein und ist nicht nur eine Frage der Geschwindigkeit. Wer im Betrieb dafür zuständig ist, regelt die Arbeitsschutzorganisation.

Neue Technik einführen: Testphase, Team und Ladekonzept planen

Eine neue Lösung wird zunächst an einem einzigen Sendungstyp erprobt, idealerweise dort, wo die Messung den größten Hebel bei Zeit, Kosten oder körperlicher Belastung zeigt. Während der Testphase bleiben alle anderen Abläufe unverändert, damit sich die Wirkung eindeutig zuordnen lässt. Die Mitarbeitenden am Packplatz gehören von Beginn an dazu, denn sie kennen die Handgriffe und die Stolperstellen des Alltags.

Für akkubetriebene Geräte braucht es zusätzlich ein Ladekonzept. Wie viele Akkus eine Schicht benötigt, wo geladen wird und wer den Wechsel übernimmt, sollte vor dem Start geklärt sein. Sonst entsteht an Spitzentagen genau die Wartezeit, die das Gerät vermeiden sollte.

Experten-Tipp!

Planen Sie die Testphase so, dass sie mindestens einen Tag mit hohem Versandaufkommen einschließt. Erst unter Last zeigt sich, ob Akkukapazität, Materialnachschub und Handgriffe zusammenpassen und die gemessene Zeitersparnis im Alltag Bestand hat.

Schützen ohne Verschwendung: Verpackung und EU-Verpackungsverordnung

Weniger Material zu verbrauchen, ist ein berechtigtes Ziel. Zur Falle wird es, wenn dadurch Schäden oder Nacharbeit zunehmen.

Zielkonflikt: So viel Schutz wie nötig, so wenig Material wie möglich

Jede Verpackung im Warenausgang muss zwei Ziele zugleich erfüllen: die Ware unbeschädigt ans Ziel bringen und dabei möglichst wenig Material verbrauchen. Der Transport-Informations-Service des GDV betont die Rolle der Verpackung: Auswahl, Konstruktion und Beschaffenheit sind für einen schadenfreien Transport genauso wichtig wie die Anforderungen an die Ware selbst.

Das Umweltbundesamt rät, Kartons höherer Stärke und Polstermaterial nur dort einzusetzen, wo der Schutz des Produkts es erfordert. Für die Praxis heißt das: Materialreduzierung wird am einzelnen Sendungstyp getestet und an der Schadensquote gemessen.

Eine Einsparung beim Material zählt erst, wenn die Schadensquote stabil bleibt. Ein gangbarer Prüfweg sind Probesendungen an eigene Standorte oder an ausgewählte Stammkunden, bevor eine reduzierte Polsterung zum Standard wird.

Passende Kartonformate reduzieren Material und Füllstoff, solange der Schutz der Ware erhalten bleibt. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

EU-Verpackungsverordnung: Was die Leerraumgrenze für den Warenausgang bedeutet

Seit dem 12. August 2026 gilt die Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. In Deutschland wird sie durch das Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz begleitet. Es hat das bisherige Verpackungsgesetz abgelöst und behält dessen Regelungen so weit wie möglich bei.

Für den Versand ist Artikel 24 der EU-Verpackungsverordnung besonders relevant. Danach müssen Wirtschaftsakteure, die Umverpackungen, Transportverpackungen oder Verpackungen für den elektronischen Handel befüllen, das Leerraumverhältnis auf maximal 50 Prozent begrenzen. Die Pflicht greift ab dem 1. Januar 2030 oder drei Jahre nach Inkrafttreten der Durchführungsrechtsakte zur Berechnungsmethode, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt.

Ausgenommen sind Betriebe, die Verkaufsverpackungen direkt als E-Commerce-Verpackung oder wiederverwendbare Verpackungen in einem Wiederverwendungssystem nutzen. Für diese Verkaufsverpackungen gelten ab dem 1. Januar 2030 jedoch die Anforderungen an die Verpackungsminimierung nach Artikel 10.

Die Berechnungsmethode legt die EU-Kommission bis zum 12. Februar 2028 fest. Weil der Wortlaut ausdrücklich Transportverpackungen nennt, sollten auch Hersteller, die Ware in Kartons an Geschäftskunden versenden, prüfen, inwieweit die Regel ihre Sendungen betrifft.

Leerraum reduzieren: Fünf Schritte zur Vorbereitung im Warenausgang

Noch fehlt die verbindliche Rechenmethode der EU, doch der Handlungsbedarf lässt sich schon heute abschätzen.

Mit diesen Schritten bereiten Betriebe ihren Warenausgang gezielt vor:

Formate inventarisieren: Alle eingesetzten Kartongrößen werden mit Innenmaßen und Verwendungszweck erfasst. Doppelte oder selten genutzte Größen fallen so auf.

Alle eingesetzten Kartongrößen werden mit Innenmaßen und Verwendungszweck erfasst. Doppelte oder selten genutzte Größen fallen so auf. Leerraum stichprobenartig schätzen: Für die volumenstärksten Sendungstypen wird ermittelt, welcher Anteil des Kartonvolumens nicht von den enthaltenen Verkaufsverpackungen belegt ist. Füllmaterial zählt dabei als Leerraum, so sieht es Artikel 24 vor.

Für die volumenstärksten Sendungstypen wird ermittelt, welcher Anteil des Kartonvolumens nicht von den enthaltenen Verkaufsverpackungen belegt ist. Füllmaterial zählt dabei als Leerraum, so sieht es Artikel 24 vor. Formate am Inhalt ausrichten: Wo sich Abmessungen wiederholen, lohnen passgenaue Größen oder höhenvariable Kartons. Beschaffung und Versand stimmen die Auswahl gemeinsam ab und können so zugleich Verpackungskosten senken.

Wo sich Abmessungen wiederholen, lohnen passgenaue Größen oder höhenvariable Kartons. Beschaffung und Versand stimmen die Auswahl gemeinsam ab und können so zugleich Verpackungskosten senken. Zuständigkeit festlegen: Eine Person verfolgt die Durchführungsrechtsakte der EU und bewertet, welche Sendungen betroffen sind. Bei Unklarheiten hilft eine rechtliche Prüfung im Einzelfall.

Eine Person verfolgt die Durchführungsrechtsakte der EU und bewertet, welche Sendungen betroffen sind. Bei Unklarheiten hilft eine rechtliche Prüfung im Einzelfall. Veränderungen dokumentieren: Neue Formate und reduzierte Füllmengen werden mit Datum und Schadensquote festgehalten. Das belegt die Wirkung und schafft Daten für die spätere EU-Berechnungsmethode.

So wächst die Vorbereitung auf die Leerraumgrenze in den normalen Optimierungszyklus hinein.

Hintergründe zu Materialwahl und Recycling bündelt der Beitrag zu nachhaltigen Verpackungen.

Vom Messen zum neuen Standard: Ablauf und häufige Fehler

Aus Messung, Kostenmodell und Testphase entsteht ein wiederholbarer Kreislauf. Wer den Warenausgang optimieren und die Ergebnisse halten will, gibt diesem Kreislauf einen festen zeitlichen Rahmen.

Vier-Wochen-Ablauf: So wird die Optimierung des Warenausgangs zur Routine

Ein Rahmen von vier Wochen eignet sich als kompakter Pilotzyklus, wenn eine Messwoche die relevanten Sendungstypen und Schichten abbildet oder bereits Ausgangsdaten vorliegen. Andernfalls wird die Messphase verlängert, und Test und Auswertung verschieben sich entsprechend. Die erste Woche dient der Vorbereitung, die zweite der Messung. In der dritten wird genau eine Maßnahme an einem Sendungstyp getestet, in der vierten werden Vorher und Nachher verglichen.

Die Infografik ordnet jeder Woche eine Leitfrage, die zentralen Arbeitsschritte und den Stolperstein zu, an dem Optimierungen oft ins Stocken geraten.

Infografik: Eine Maßnahme je Runde: Erst die Messung zeigt, ob daraus ein neuer Standard wird. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/09/warenausgang-optimieren-versteckte-kosten-4-wochen-ablauf-infografik-agitano.webp" alt="Vier-Wochen-Ablauf zur Optimierung des Warenausgangs mit Vorbereitung, Messung, Test und Entscheidung über den neuen Standard" width="1200" height="1724" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/warenausgang-optimieren-versteckte-kosten/168460" rel="noopener">Eine Maßnahme je Runde: Erst die Messung zeigt, ob daraus ein neuer Standard wird. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

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Am Ende des Zyklus steht eine Entscheidung. Hat die Maßnahme gewirkt, wird sie als verbindlicher Standard dokumentiert. Die Mitarbeitenden werden eingewiesen, und die neuen Werte fließen in die interne Kalkulation ein. Zeigt die Maßnahme keine Wirkung, wird sie überarbeitet oder verworfen. Danach beginnt die nächste Runde mit dem nächsten Kostentreiber.

Sechs Fehler, die Optimierungen im Warenausgang ausbremsen

Viele Optimierungsversuche scheitern nicht am guten Willen, sondern an der Reihenfolge. Wer den Versand als Teil einer übergreifenden Lieferkettenoptimierung versteht, beugt Insellösungen vor.

Diese Fallen lassen sich mit wenig Aufwand umgehen:

Investition vor Analyse: Neue Geräte werden angeschafft, bevor der Engpass benannt ist, und die Einsparung bleibt oft hinter den Erwartungen zurück. Lösung: Erst die Ist-Aufnahme abschließen, dann über Technik entscheiden. Nur auf Materialpreise schauen: Karton und Band sind sichtbar, gebundene Personalzeit und Schadensfolgen sind es nicht. Lösung: Entscheidungen auf die Prozesskosten je Sendung stützen. Alles gleichzeitig ändern: Wer Material, Ablauf und Werkzeug in einem Schritt umstellt, kann die Wirkung einzelner Maßnahmen nicht mehr bewerten. Lösung: Jeweils eine Stellschraube verändern und gezielt nachmessen. Reklamationen als Ausnahme behandeln: Schadensfälle werden abgewickelt, aber nicht als Kennzahl geführt. Lösung: Ursache, Sendungstyp und Folgekosten jedes Falls in einer einfachen Liste festhalten. Packplatz isoliert betrachten: Ein schneller Packplatz nützt wenig, wenn die Ware im falschen Karton ankommt. Lösung: Kommissionierung, Verpackung und Verladung gemeinsam bewerten. Erfolg nicht dokumentieren: Ohne Vorher-Nachher-Vergleich werden gute Ergebnisse nicht abgesichert und schlechte nicht korrigiert. Lösung: Messwerte, neue Standards und Einweisungen schriftlich festhalten.

Wer diese Punkte beachtet, verwandelt den Warenausgang Schritt für Schritt in einen messbaren Prozess.

Fazit: Warenausgang optimieren heißt zuerst messen

Wer den Warenausgang optimieren möchte, braucht zuerst Transparenz über die Kosten je Sendung. Material, Arbeitszeit, Ausstattung, Nacharbeit und Schäden ergeben erst gemeinsam ein realistisches Bild.

Die wirksamen Hebel können dabei abseits des Einkaufs liegen, etwa in Wegen, Wartezeiten und unpassenden Kartonformaten. Sichtbar werden sie erst, wenn jeder Sendungstyp getrennt betrachtet und sauber gemessen wird. Mit wenigen Kennzahlen, einer repräsentativen Messung und einer Maßnahme nach der anderen wird aus einem Gemeinkostenblock ein steuerbarer Prozess.

Zuerst wird gemessen, dann werden organisatorische Hebel geprüft. Bleibt der Engpass bestehen oder liegt er nachweislich in der Technik, folgt eine Investition, die sich in der Break-even-Rechnung trägt. Ob die Versandleitung oder ein Supply-Chain-Manager den Ablauf verantwortet, ist zweitrangig, solange die Zuständigkeit klar geregelt ist.

Wer die künftige Leerraumgrenze früh mitdenkt, kann doppelt profitieren: heute beim Material und später beim Anpassungsaufwand. Der erste Schritt braucht keine Investition, aber fest eingeplante Zeit für Messbogen und Auswertung.

Häufige Fragen (FAQ) zur Optimierung des Warenausgangs