Neue Technologien im Mittelstand sicher einführen: Prüfbedarf, Risiken und der Weg zum Regelbetrieb

Neue Technologien im Mittelstand sicher einführen: Das Wichtigste im Überblick Wer neue Technologien im Mittelstand sicher einführen will, muss den Prüfbedarf bestimmen, die Risiken trennen und den Weg zum Regelbetrieb in Phasen gehen. Prüfbedarf am Schadenspotenzial ausrichten: Fünf Merkmale entscheiden über die Prüftiefe, nämlich Datenzugriff, Außenwirkung, Aktionsfähigkeit, Schadenshöhe und Rückholbarkeit. Ein internes Notizwerkzeug braucht deshalb eine andere Prüfung als ein KI-Assistent mit Zugriff auf Kundendaten.

Fünf Merkmale entscheiden über die Prüftiefe, nämlich Datenzugriff, Außenwirkung, Aktionsfähigkeit, Schadenshöhe und Rückholbarkeit. Ein internes Notizwerkzeug braucht deshalb eine andere Prüfung als ein KI-Assistent mit Zugriff auf Kundendaten. Vier Risikoarten mit klarer Federführung: Technik, Organisation und Prozesse, Mensch sowie Recht werden als eigene Prüfperspektiven betrachtet, und für jede Ebene ist eine Federführung benannt. Auf der technischen Ebene setzt die OWASP-Liste für Anwendungen mit großen Sprachmodellen (LLM) von 2026 Prompt Injection weiterhin auf Rang eins. Wer die Ebenen vermischt, verliert die Federführung aus dem Blick.

Technik, Organisation und Prozesse, Mensch sowie Recht werden als eigene Prüfperspektiven betrachtet, und für jede Ebene ist eine Federführung benannt. Auf der technischen Ebene setzt die OWASP-Liste für Anwendungen mit großen Sprachmodellen (LLM) von 2026 Prompt Injection weiterhin auf Rang eins. Wer die Ebenen vermischt, verliert die Federführung aus dem Blick. In fünf Phasen zum Regelbetrieb: Zieldefinition, Anbieterprüfung, Pilot mit Abbruchkriterium, Sicherheitsprüfung mit Rückfallweg, gestufter Rollout mit Nachprüfung. Dabei gilt: Datenfrage vor Integration vor Feinkonfiguration, und keine Phase endet ohne dokumentiertes Ergebnis.

Zieldefinition, Anbieterprüfung, Pilot mit Abbruchkriterium, Sicherheitsprüfung mit Rückfallweg, gestufter Rollout mit Nachprüfung. Dabei gilt: Datenfrage vor Integration vor Feinkonfiguration, und keine Phase endet ohne dokumentiertes Ergebnis. Echte Prüfpflichten kennen: Sie folgen aus der DSGVO, aus dem seit 6. Dezember 2025 geltenden NIS-2-Umsetzungsgesetz mit voraussichtlich rund 29.500 beaufsichtigten Einrichtungen, gegebenenfalls aus der Mitbestimmung des Betriebsrats und aus der KI-Verordnung, deren Hochrisiko-Pflichten nach Anhang III erst ab 2. Dezember 2027 greifen. Je nach Einsatzfall kommen weitere Pflichten hinzu, eine allgemeine Pflicht zu einem Sicherheitstest folgt daraus nicht.

Sie folgen aus der DSGVO, aus dem seit 6. Dezember 2025 geltenden NIS-2-Umsetzungsgesetz mit voraussichtlich rund 29.500 beaufsichtigten Einrichtungen, gegebenenfalls aus der Mitbestimmung des Betriebsrats und aus der KI-Verordnung, deren Hochrisiko-Pflichten nach Anhang III erst ab 2. Dezember 2027 greifen. Je nach Einsatzfall kommen weitere Pflichten hinzu, eine allgemeine Pflicht zu einem Sicherheitstest folgt daraus nicht. Freigeben oder vertagen: Zehn Fragen mit Zuständigkeit und Prüfmerkmal entscheiden. Laut KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2025 haben zuletzt nur 30 Prozent der Mittelständler Digitalisierungsprojekte durchgeführt. Wer eine Einführung freigibt, braucht einen Piloten, einen Rückfallweg und einen Nachprüftermin. Sicher eingeführt sind neue Technologien erst, wenn geprüft ist, was sie tun, wer sie verantwortet und was passiert, wenn sie ausfallen.

Wie neue Technologien im Mittelstand den Betriebsalltag verändern

Neue Technologien greifen im Mittelstand selten nur an einer Stelle in den Betrieb ein. Sie verschieben Abläufe, Zuständigkeiten und Abhängigkeiten, oft weit über die Abteilung hinaus, die das Werkzeug beantragt hat. Diese Wirkung früh zu sehen heißt, die Einführung als Veränderung des Betriebs zu planen und nicht als bloße Beschaffung.

Vom Werkzeug zur Abhängigkeit: Was neue Technologien im Betrieb auslösen

Ein digitales Werkzeug für die Buchhaltung verändert Freigabewege. Ein Kollaborationsdienst verschiebt Kommunikation aus E-Mails in geteilte Räume. Ein Assistent im Kundenservice greift auf Datenbestände zu, die vorher getrennt lagen. Der Nutzen liegt in Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und geringeren Stückkosten. Der Preis ist eine wachsende Abhängigkeit von Systemen, deren Innenleben eine einzelne Fachabteilung kaum noch überblickt, im Mittelstand oft ohne eigene Sicherheitsabteilung im Rücken.

Was als neu gilt, ist bewusst breit zu fassen. Gemeint sind Systeme, deren Wirkungsweise, Datenflüsse oder Fehlermodi so neu sind, dass bestehende Prüf- und Kontrollroutinen nicht mehr eins zu eins passen. Ein Werkzeug, das in der Branche längst Standard ist, kann für ein einzelnes Haus trotzdem zu den neuen Technologien zählen. Der Maßstab ist der eigene Reifegrad, wie ihn auch elf Tipps für eine zukunftssichere IT im Mittelstand beschreiben.

Genau deshalb bringt jede Einführung eine Lernkurve mit sich: für Anwender, für die IT und für die Führung, die die Verantwortung trägt. Ist die Lernkurve eingeplant, bleibt Zeit für die Frage, was das neue System im Ernstfall wirklich tut. Das gilt für ein Newsletter-System ohne eigenes IT-Projekt genauso wie für eine KI-Komponente mit Zugriff auf Kundendaten.

Zu früh oder zu spät: Der richtige Zeitpunkt für neue Technologien

Für die Wettbewerbsfähigkeit sind neue Technologien zweischneidig. Wer zu spät einsteigt, verliert Anschluss bei Angebotszeiten, Preisen und Servicequalität. Wer zu früh und zu breit einsteigt, bindet Kapital in Lösungen, die noch nicht ausgereift sind, und zahlt später mit teuren Anpassungen. Zwischen diesen Polen bewegt sich fast jede Entscheidung über neue Technik.

Wie zurückhaltend der Mittelstand derzeit bei Digitalisierungsprojekten ist, zeigt der KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2025, der im April 2026 erschienen ist. Nur 30 Prozent der mittelständischen Unternehmen haben zuletzt Digitalisierungsprojekte durchgeführt. Damit sinkt der Anteil auf den Wert von vor der Pandemie. Die Digitalisierungsausgaben lagen 2024 bei 23,8 Milliarden Euro und entwickeln sich rückläufig.

Die Frage lautet daher nicht nur, ob neue Technologien eingeführt werden, sondern in welcher Reihenfolge, mit welchen Testphasen und mit welchem Rückfallweg. Sind diese drei Fragen vor der Freigabe geklärt, ist das Einführungsrisiko bereits deutlich eingegrenzt.

Warum der Prüfbedarf für neue Technologien vor dem Rollout feststehen muss

Die größte Schwachstelle bei der Einführung neuer Technologien im Mittelstand liegt selten in der Technik selbst, sondern im Zeitpunkt der Prüfung. Warum das so ist, zeigt der Blick auf den Ablauf einer Einführung, auf KI-gestützte Anwendungen und auf die stillen Abhängigkeiten, die mit jedem neuen Werkzeug entstehen.

Der Zeitpunkt der Prüfung entscheidet, nicht die Technik

Neue Systeme werden häufig eingeführt, bevor Sicherheitsfragen vollständig geklärt sind. Der Fachbereich drängt auf einen schnellen Start, die Anbieterunterlagen versprechen einen reibungslosen Betrieb, und manche Angriffsflächen zeigen sich erst, wenn produktive Daten und echte Schnittstellen im Spiel sind. Diese Reihenfolge kehrt die Risikoprüfung um. Schwächen werden an Vorfällen sichtbar statt an Tests.

Die Prüftiefe folgt dem Schadenspotenzial. Wie viel Aufwand neue Technologien vor dem Rollout verlangen, hängt vom konkreten Einsatz ab, und der lässt sich an wenigen Merkmalen ablesen.

Fünf Kriterien bestimmen die Prüftiefe:

Datenzugriff: Auf welche Daten greift das System zu, und sind personenbezogene oder vertrauliche Daten darunter? Je sensibler die Daten, desto tiefer die Prüfung.

Auf welche Daten greift das System zu, und sind personenbezogene oder vertrauliche Daten darunter? Je sensibler die Daten, desto tiefer die Prüfung. Außenwirkung: Wirkt das System gegenüber Kunden, Lieferanten oder Behörden? Ein Fehler nach außen kostet Vertrauen, ein interner Fehler kostet Zeit, Geld oder Betriebsfähigkeit.

Wirkt das System gegenüber Kunden, Lieferanten oder Behörden? Ein Fehler nach außen kostet Vertrauen, ein interner Fehler kostet Zeit, Geld oder Betriebsfähigkeit. Aktionsfähigkeit: Kann es in anderen Systemen etwas verändern oder anstoßen, etwa Zahlungen, Bestellungen oder E-Mails? Dann sind Handlungen zu prüfen, nicht bloß Antworten.

Kann es in anderen Systemen etwas verändern oder anstoßen, etwa Zahlungen, Bestellungen oder E-Mails? Dann sind Handlungen zu prüfen, nicht bloß Antworten. Schadenshöhe: Wie groß wäre der Schaden bei Fehlverhalten oder Ausfall, in Geld, in Stillstand und in Reputation? Die Antwort setzt den Rahmen für Aufwand und Tiefe der Prüfung.

Wie groß wäre der Schaden bei Fehlverhalten oder Ausfall, in Geld, in Stillstand und in Reputation? Die Antwort setzt den Rahmen für Aufwand und Tiefe der Prüfung. Rückholbarkeit: Lässt sich eine falsche Aktion rückgängig machen, oder ist sie endgültig wie eine ausgeführte Überweisung? Endgültige Aktionen verlangen Grenzwerte und Freigaben vor der Ausführung.

Ein internes Notizwerkzeug ohne Kundendaten und ohne Schnittstellen beantwortet alle Fragen entspannt. Eine Kundenschnittstelle, ein KI-System mit Zugriff auf produktive Daten oder eine Automatisierung im Zahlungsverkehr beantwortet keine davon entspannt. Dazwischen liegt der eigentliche Prüfbedarf.

KI-Anwendungen: Warum klassische Prüfmuster nicht ausreichen

Besonders deutlich wird das bei KI-gestützten Anwendungen. Klassische Prüfmuster greifen nur teilweise, weil ein Sprachmodell keine feste Eingabemaske hat, sondern freien Text verarbeitet. Wer das Modell mit internen Wissensbeständen verbindet oder ihm erlaubt, Tickets anzulegen und E-Mails zu versenden, erweitert die Angriffsfläche um Wege, die es in klassischer Software nicht gibt. KI-Sicherheit ist deshalb mehr als Anwendungssicherheit.

Erhält eine KI-Anwendung Zugriff auf interne Wissensbestände oder kann sie Aktionen in anderen Systemen auslösen, reicht die Prüfung ihrer Antworten allein nicht aus. Je nach Schadenspotenzial klären Penetrationstests von KI-Systemen, ob manipulierte Eingaben vertrauliche Informationen offenlegen oder unerlaubte Abläufe anstoßen. Umfang und Zeitpunkt richten sich nach dem konkreten Einsatz.

Wo genau die Unterschiede liegen, zeigt die Gegenüberstellung einer klassischen Anwendung mit einer KI-gestützten Anwendung entlang von acht Kriterien.

Kriterium Klassische Anwendung KI-gestützte Anwendung Eingaberaum Vorwiegend strukturierte, vorab definierte Eingaben Zusätzlich freier Text, Dateien, Sprache Fehlerbild Meist deterministisch und reproduzierbar Wahrscheinlichkeitsbasiert, Fehler variieren Angriffsweg Code- und Konfigurationsfehler, Schnittstellen Zusätzlich manipulierte Eingaben und angebundene Inhalte Datenzugriff Vorab definierte Schnittstellen und Datenquellen Zusätzlich dynamisch zusammengestellter Kontext, angebundene Wissensquellen und Werkzeuge zur Laufzeit Nachvollziehbarkeit Programmlogik und Verarbeitungsschritte grundsätzlich nachvollziehbar Zustandekommen einzelner Ausgaben nur begrenzt nachvollziehbar Protokollierung Definierte Vorgänge lassen sich strukturiert protokollieren Eingaben, Kontext und ausgelöste Aktionen müssen zusätzlich gezielt erfasst werden Prüfmethode Funktions- und Anwendungstest Zusätzlich Tests mit manipulierten Eingaben und Prüfung der Berechtigungen Nachprüfung nach Änderung Bei sicherheitsrelevanten Versions-, Konfigurations- oder Schnittstellenänderungen Zusätzlich bei Modellwechsel, neuen Datenquellen, Werkzeugen oder Berechtigungen

Tabelle 1: Klassische und KI-gestützte Anwendung im Vergleich

Die Gegenüberstellung macht deutlich, warum ein bestandener Anwendungstest bei einer KI-Komponente nur die halbe Prüfung ist: Eingaberaum, Angriffsweg und Fehlerbild verlangen eigene Prüfszenarien, und die Protokollierung muss so gebaut sein, dass ein Vorfall später rekonstruierbar bleibt.

Schatten-IT: Neue Technologien ohne Freigabe und Verantwortlichen

Zu den unterschätzten Risiken zählen stille Abhängigkeiten. Ein Werkzeug, das intern breit genutzt wird, wandert schleichend in den Status einer kritischen Anwendung. Fällt es aus, steht ein Prozess. Wird es geändert, ändert sich die Arbeitsweise ganzer Teams. Ohne dokumentierte Verantwortlichkeit gehören solche Systeme niemandem und werden entsprechend selten gepflegt.

Dazu kommt die Schatten-IT: neue Technologien, die einzelne Teams ohne offizielle Freigabe nutzen, vom Übersetzungsdienst bis zum KI-Assistenten. Sie verarbeiten mitunter dieselben Kundeninformationen wie die freigegebenen Systeme, ohne dass Vertrag, Löschregeln oder Zuständigkeit vorher geprüft wurden. Um zu wissen, wer am Arbeitsplatz welche Daten sieht, ist zuerst zu erheben, was tatsächlich in Gebrauch ist.

Fünf Fragen an jede Abteilung bringen die Inventur in Gang:

Genutzte Werkzeuge: Welche Dienste, Apps und Erweiterungen nutzt das Team regelmäßig, auch privat angemeldete? Die Frage zielt auf den Alltag, nicht auf die offizielle Softwareliste.

Welche Dienste, Apps und Erweiterungen nutzt das Team regelmäßig, auch privat angemeldete? Die Frage zielt auf den Alltag, nicht auf die offizielle Softwareliste. Eingegebene Daten: Welche Inhalte landen dort, etwa Kundennamen, Angebote, Verträge oder Quelltext? Erst diese Antwort zeigt, ob ein Werkzeug harmlos oder heikel ist.

Welche Inhalte landen dort, etwa Kundennamen, Angebote, Verträge oder Quelltext? Erst diese Antwort zeigt, ob ein Werkzeug harmlos oder heikel ist. Abhängige Abläufe: Welche Arbeitsschritte kämen ins Stocken, wenn das Werkzeug morgen abgeschaltet würde? Daran erkennt man die stille Kritikalität.

Welche Arbeitsschritte kämen ins Stocken, wenn das Werkzeug morgen abgeschaltet würde? Daran erkennt man die stille Kritikalität. Zugang und Konto: Wer besitzt die Zugangsdaten, und was passiert mit dem Konto, wenn diese Person das Unternehmen verlässt?

Wer besitzt die Zugangsdaten, und was passiert mit dem Konto, wenn diese Person das Unternehmen verlässt? Bezahlung und Vertrag: Läuft eine Zahlung über eine private Kreditkarte oder ein Spesenkonto? Solche Verträge tauchen in keiner Lieferantenliste auf.

Die Antworten füllen die Lücke zwischen der offiziellen Systemlandschaft und der tatsächlich genutzten. Genau in dieser Lücke entstehen die Vorfälle, die später niemand erklären kann.

Experten-Tipp!

Fragen Sie jede Abteilung schriftlich, welche Werkzeuge sie in den letzten zwölf Monaten ohne Freigabe genutzt hat, und kündigen Sie eine sanktionsfreie Bestandsaufnahme an. Diese Liste ist die ehrlichste Inventur, die Sie bekommen, und der Startpunkt für Datenklärung und Zuständigkeiten.

Neue Technologien lassen sich deshalb am besten entlang von vier Risikoarten bewerten, von der Technik über Organisation und Mensch bis zum Recht. Die Vor- und Nachteile einer Einführung entscheiden sich an der Ehrlichkeit in dieser Vorphase, nicht an der reinen Leistungsfähigkeit des Werkzeugs.

Neue Technologien bewerten: Vier Risikoarten getrennt betrachten

Neue Technologien bringen im Mittelstand Risiken auf vier Ebenen mit: in der Technik, in Organisation und Prozessen, beim Menschen und im Recht. Diese Trennung ist in der Sicherheitspraxis üblich, weil technische, organisatorische und personelle Maßnahmen getrennt geplant werden und das Recht den Rahmen setzt.

Überschneidungsfrei sind die vier Ebenen nicht. Sie dienen als Prüfperspektiven, damit jede Frage einen klaren Ausgangspunkt und eine Federführung hat. Werden sie in einen Topf geworfen, wird am Ende das Falsche gründlich geprüft und das Richtige gar nicht.

Technik: Wo neue Technologien angreifbar werden

Technische Risiken reichen von ungepatchten Komponenten über unsichere Schnittstellen bis zu fehlenden Berechtigungsgrenzen. Für klassische Anwendungen sind die Prüfmethoden eingespielt, und die sechs Best Practices gegen Cyberangriffe beschreiben die Grundlagen. Neue Technologien verschieben die Angriffsfläche jedoch oft an Stellen, die der bisherige Prüfplan nicht kennt: an Schnittstellen zu Drittdiensten, an Berechtigungen, die zu großzügig vergeben wurden, und bei KI an die Eingabe selbst.

Die im August 2026 veröffentlichte OWASP GenAI LLM Top 10 2026 führt Prompt Injection erneut an erster Stelle und stuft Excessive Agency, also zu weitreichende Handlungsfreiheit eines KI-Systems, deutlich höher ein als in der Vorausgabe. Beides betrifft genau die Konstellation, in der ein Assistent auf Wissensbestände zugreift und Aktionen auslöst. Die Federführung liegt bei der IT-Sicherheit, intern oder extern, in größeren Häusern in der Rolle des Chief Information Security Officer, kurz CISO. Sie legt Prüfmethode und Prüftiefe fest und stuft die Befunde ein.

Technische Risiken werden an Berechtigungen und Schnittstellen sichtbar, nicht an der Oberfläche der Anwendung. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Organisation und Prozesse: Wer neue Technologien im Mittelstand trägt

Organisatorische Risiken entstehen, wenn ein System Prozesse trägt, für die niemand zuständig ist, oder wenn der Anbieter Bedingungen ändern kann, ohne dass das Unternehmen ausweichen könnte. Dazu kommen Prozessbrüche: Ein neues Buchhaltungswerkzeug ändert Freigabewege, ein Kollaborationsdienst verschiebt Entscheidungen in Chats, die niemand archiviert. Ausstiegsfähigkeit, also Datenexport in offenen Formaten und ein realistischer Wechselpfad, gehört deshalb in jede Bewertung.

Wie ernst Unternehmen dieses Thema inzwischen nehmen, zeigt der Cloud Report 2026 des Bitkom. 85 Prozent der befragten Unternehmen ab 20 Beschäftigten halten Deutschland für zu abhängig von US-Cloud-Anbietern.

Dazu kommt der eigene Reifegrad. Laut KfW Research ist der KI-Einsatz im Mittelstand an zentrale Voraussetzungen gebunden, etwa an einen hohen digitalen Reifegrad und das nötige Know-how. Fehlen diese Voraussetzungen, ist der Zeitpunkt für neue Technologien zu früh gewählt.

Wie eine KI-Implementierung vom ersten Anwendungsfall zum messbaren Nutzen gelingt, hängt auch von dieser Reihenfolge ab. Die Federführung liegt beim Fachbereich, der den Prozess verantwortet. Die Geschäftsführung setzt den Rahmen, weil sie Zuständigkeit und Budget vergibt.

Mensch: Kompetenz, Akzeptanz und Fehlbedienung

Die dritte Risikoart wird in Projektplänen oft unterschätzt, obwohl gerade hier viele Vorfälle entstehen: der Mensch. Anwender bedienen neue Technologien anders als vorgesehen, umgehen Werkzeuge, die sie nicht verstehen, oder vertrauen ihnen zu sehr. Bei KI-Systemen ist das dritte Muster besonders heikel. Eine flüssig formulierte, aber falsche Auskunft wird übernommen, weil sie überzeugend klingt. Im Mittelstand, wo eine Person oft mehrere Rollen trägt, wiegt eine solche Fehlbedienung doppelt.

Drei Fragen machen das Risiko messbar:

Welche Kompetenz braucht die Rolle, die das System bedient, und ist sie vorhanden?

Wie hoch ist die Akzeptanz, oder droht der Umweg über die Schatten-IT?

Welche Fehlbedienungen sind absehbar, weil das Werkzeug anders reagiert als das Gewohnte?

Die Federführung liegt bei der Fachbereichsleitung. Die Personalabteilung unterstützt bei Qualifizierung und Kommunikation. Wie Anwender konkret vorbereitet werden, gehört in die vierte Phase der Einführung.

Recht: Wo für neue Technologien echte Prüfpflichten bestehen

Rechtliche Anforderungen sind die vierte Risikoart. Nicht jede Einführung löst eine gesetzliche Prüfpflicht aus. Die unternehmerische Sorgfalt gilt durchgehend, die Pflicht nur dort, wo eine Norm sie anordnet. Vier Regelwerke sind für die Fragen dieses Beitrags maßgeblich:

die DSGVO

das NIS-2-Umsetzungsgesetz

die KI-Verordnung

das Betriebsverfassungsgesetz.

Die Federführung liegt bei der Geschäftsführung, der Datenschutzbeauftragte berät und überwacht, bei Bedarf kommt externe Rechtsberatung hinzu.

Die DSGVO verlangt zuerst Klarheit über die Rollen. Verarbeitet der Anbieter personenbezogene Daten im Auftrag und nach Weisung des Unternehmens, braucht es einen Vertrag nach Artikel 28 DSGVO. Verarbeitet er sie gar nicht oder für eigene Zwecke, greift diese Pflicht nicht. Der Europäische Datenschutzausschuss beschreibt die Abgrenzung für kleine Unternehmen verständlich.

Hat die Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte der Betroffenen zur Folge, etwa bei umfangreicher Auswertung von Beschäftigtendaten, ist vorab eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) nach Artikel 35 DSGVO durchzuführen. Dabei holt der Verantwortliche den Rat des Datenschutzbeauftragten ein.

Unabhängig davon verlangt Artikel 32 DSGVO für Verarbeitungen personenbezogener Daten dem Risiko angemessene technische und organisatorische Maßnahmen. Dazu gehört, soweit es dem Risiko angemessen ist, auch ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung ihrer Wirksamkeit. Umfang und Prüftiefe richten sich nach dem jeweiligen Risiko.

Seit dem 6. Dezember 2025 gilt das NIS-2-Umsetzungsgesetz. Das BSI rechnet künftig mit rund 29.500 beaufsichtigten Einrichtungen, bislang waren es etwa 4.500. Betroffen sind Unternehmen bestimmter Sektoren, deren Einordnung sich nach Einrichtungsart sowie nach Mitarbeiterzahl, Umsatz und Bilanzsumme richtet. Für einzelne Einrichtungsarten gelten eigene Kriterien.

Den wichtigen und besonders wichtigen Einrichtungen, die § 30 BSIG erfasst, schreibt das Gesetz Risikomanagementmaßnahmen vor, ausdrücklich auch Sicherheitsmaßnahmen bei Erwerb, Entwicklung und Wartung informationstechnischer Systeme. Für diese Einrichtungen gehört damit auch die Sicherheit bei der Einführung neuer Systeme zu den gesetzlichen Risikomanagementpflichten.

KI-Verordnung und Mitbestimmung: Zwei Pflichten, die oft übersehen werden

Die KI-Verordnung gilt seit dem 2. August 2026 in weiten Teilen. Artikel 50 ordnet die Transparenzpflichten nach Rollen zu. Bei KI-Systemen, die direkt mit Menschen interagieren, muss der Anbieter dafür sorgen, dass die Nutzer über das KI-System informiert werden, sofern das nicht ohnehin offensichtlich ist.

Betreiber treffen je nach Einsatzfall eigene Transparenzpflichten, etwa bei Deepfakes und bei KI-erzeugten Texten, die die Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse informieren. Diese Pflicht entfällt bei Texten, die menschlich geprüft oder redaktionell kontrolliert wurden und für die jemand die redaktionelle Verantwortung trägt.

Für Hochrisiko-Systeme nach Anhang III greifen die zentralen Pflichten der Verordnung (Kapitel III, Abschnitte 1 bis 3) nach der Änderungsverordnung (EU) 2026/1744 erst ab dem 2. Dezember 2027, wie die Europäische Kommission erläutert. Aus der KI-Verordnung folgt damit keine allgemeine Pflicht zu einem KI-Sicherheitstest. Ob und wie tief geprüft wird, ergibt sich aus dem Schadenspotenzial und aus Vorschriften wie Artikel 32 DSGVO oder § 30 BSIG.

Besteht ein Betriebsrat, kann ein Mitbestimmungsrecht hinzukommen. Nach § 87 Absatz 1 Nummer 6 BetrVG hat er bei der Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen mitzubestimmen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen.

Das Bundesarbeitsgericht legt das Merkmal weit aus. Es genügt, dass die Einrichtung objektiv geeignet ist, Verhaltens- oder Leistungsdaten zu erheben, auf eine Überwachungsabsicht kommt es nicht an. Ob ein Kollaborationsdienst, ein Ticketsystem oder ein KI-Assistent darunter fällt, hängt von Funktionen und Konfiguration ab.

Greift die Norm, darf der Arbeitgeber die Einführung nicht einseitig vollziehen. Kommt keine Einigung zustande, entscheidet die Einigungsstelle. Kommt ein Mitbestimmungsrecht in Betracht, gehört der Betriebsrat deshalb schon in Phase 1 an den Tisch.

Bewertungsmatrix: Schadensbild, Prüfung und Federführung je Anwendung

Damit die vier Risikoarten nicht abstrakt bleiben, hilft eine Matrix, die eine konkrete Anwendung mit ihrem möglichen Schadensbild, der passenden Prüfung und der Stelle verbindet, die diese Prüfung federführend verantwortet. Sieben verbreitete Anwendungen zeigen das Muster, vom harmlosen Notizwerkzeug bis zur Hochrisiko-KI.

Anwendung Mögliches Schadensbild Geeignete Prüfung und Schutzmaßnahme Federführung bei der Prüfung Internes Notizwerkzeug ohne Kundendaten Produktivitätsverlust bei Ausfall Funktionstest, Rückfallweg Interne IT Kollaborationsdienst für Teams Unkontrollierte Weitergabe interner Dokumente Berechtigungskonzept, Löschregel, Anbieterprüfung Interne IT, Datenschutzbeauftragter berät Cloud-Buchhaltung mit Bankanbindung Fehlbuchungen, Datenabfluss, Zugriff Dritter Rollenklärung, Berechtigungstest, Exportprüfung Finanzleitung mit IT, Datenschutzbeauftragter berät Maschinendaten in der Cloud Produktionsstillstand, Abfluss von Fertigungswissen Netztrennung, Zugriffsprüfung, Ausfallprobe IT-Sicherheit mit Produktionsleitung KI-Assistent mit Zugriff auf Wissensbestände Offenlegung vertraulicher Inhalte, unerlaubte Aktionen Test manipulierter Eingaben, Prüfung der Berechtigungsgrenzen IT-Sicherheit, intern oder extern Automatisierung im Zahlungsverkehr Finanzieller Schaden, Betrug Vier-Augen-Prinzip, Grenzwerte, externe Sicherheitsprüfung Externe IT-Sicherheit mit Finanzleitung KI in der Personalauswahl (in der Regel Hochrisiko nach Anhang III) Diskriminierung, Rechtsverstoß, Bußgeld Datenschutz-Folgenabschätzung, Anbieterpflichten prüfen, menschliche Letztentscheidung Personalleitung mit Rechtsberatung, Datenschutzbeauftragter berät

Tabelle 2: Bewertungsmatrix für sieben verbreitete Anwendungen

Die Matrix ersetzt keine Einzelfallprüfung, aber sie zwingt dazu, Schadensbild und Federführung auszusprechen, bevor jemand freigibt. Wo die Spalte der Federführung leer bleibt, ist die Einführung noch nicht entscheidungsreif.

Neue Technologien einführen: In fünf Phasen vom Ziel zum Regelbetrieb

Verantwortungsbewusste Unternehmen führen neue Technologien als gestaffelten Prozess ein und nicht als einmaligen Beschaffungsvorgang. Dabei hat sich eine Reihenfolge als tragfähig erwiesen: zuerst die Datenfrage, dann die Integration, erst danach die Feinkonfiguration. Werden diese Schritte getauscht, wird später jede Datenfrage in einem bereits verzahnten System korrigiert, und der Aufwand frisst die Zeitersparnis auf.

Das Fünf-Phasen-Modell legt diese Reihenfolge auf einen Ablauf, der bei der Zieldefinition beginnt und im Regelbetrieb endet. Jede Phase hat ein dokumentiertes Ergebnis, ohne das die nächste nicht beginnt. Sicherheit läuft dabei von Anfang an mit: Anforderungen in Phase 1, Anbieternachweise in Phase 2, Sicherheitsgrenzen im Piloten und vertiefte Prüfung vor der Freigabe.

Zuerst ist zu klären, welches konkrete Problem die neue Technologie löst und woran der Erfolg gemessen wird. Ohne diese Antwort lässt sich später weder ein Testlauf bewerten noch eine Entscheidung begründen.

Sechs Klärungen gehören in diese Phase:

Anwendungsfall und Erfolgsmaß: Ein konkreter Ablauf und eine messbare Größe, etwa die Bearbeitungszeit je Vorgang, statt eines Oberbegriffs wie Effizienz. Mit einem jetzt gemessenen Vorher-Wert lässt sich der Pilot später gegen eine Zahl halten und nicht gegen ein Gefühl.

Ein konkreter Ablauf und eine messbare Größe, etwa die Bearbeitungszeit je Vorgang, statt eines Oberbegriffs wie Effizienz. Mit einem jetzt gemessenen Vorher-Wert lässt sich der Pilot später gegen eine Zahl halten und nicht gegen ein Gefühl. Nutzenerwartung: Zeit, Kosten und Qualität als realistische Spanne, damit der Pilot später an einer Erwartung gemessen werden kann und nicht an einer Hoffnung. Eine Spanne schützt vor Anbieterversprechen, die den besten Fall als Normalfall verkaufen.

Zeit, Kosten und Qualität als realistische Spanne, damit der Pilot später an einer Erwartung gemessen werden kann und nicht an einer Hoffnung. Eine Spanne schützt vor Anbieterversprechen, die den besten Fall als Normalfall verkaufen. Datenflussbild: Welche Systeme liefern Daten, wo stecken personenbezogene Angaben, welche Wege nehmen sie, und wer sieht sie unterwegs? Eine Skizze auf einer Seite genügt. Entscheidend ist, dass sie jeden Übergabepunkt zeigt, an dem ein Anbieter oder ein Dienst beteiligt ist.

Welche Systeme liefern Daten, wo stecken personenbezogene Angaben, welche Wege nehmen sie, und wer sieht sie unterwegs? Eine Skizze auf einer Seite genügt. Entscheidend ist, dass sie jeden Übergabepunkt zeigt, an dem ein Anbieter oder ein Dienst beteiligt ist. Rechtsgrundlage für personenbezogene Daten: Etwa Vertrag, berechtigtes Interesse oder Einwilligung, dokumentiert je Verarbeitung. Offene Punkte werden hier sichtbar und nicht erst beim Anbietervertrag. Fehlt für personenbezogene Daten die Grundlage, fließen sie nicht, auch wenn das Werkzeug sie gern hätte. Besteht ein Betriebsrat und kommt ein Mitbestimmungsrecht in Betracht, wird er bereits hier eingebunden.

Etwa Vertrag, berechtigtes Interesse oder Einwilligung, dokumentiert je Verarbeitung. Offene Punkte werden hier sichtbar und nicht erst beim Anbietervertrag. Fehlt für personenbezogene Daten die Grundlage, fließen sie nicht, auch wenn das Werkzeug sie gern hätte. Besteht ein Betriebsrat und kommt ein Mitbestimmungsrecht in Betracht, wird er bereits hier eingebunden. Sicherheitsanforderungen: Aus den fünf Kriterien werden die Mindestanforderungen abgeleitet, die ein Anbieter und später der Pilot erfüllen müssen. So beginnt Sicherheit am Anfang und nicht als Prüfung am Ende.

Aus den fünf Kriterien werden die Mindestanforderungen abgeleitet, die ein Anbieter und später der Pilot erfüllen müssen. So beginnt Sicherheit am Anfang und nicht als Prüfung am Ende. Projektverantwortung: Eine Person verantwortet Projekt und System bis zur Freigabe und übergibt in Phase 4 die Betriebszuständigkeit. Ohne diesen Namen hat der Pilot keinen Auftraggeber.

Ergebnis der Phase sind Zieldefinition mit Erfolgsmaß und Nutzenerwartung, Datenflussbild mit Rechtsgrundlagen, Sicherheitsanforderungen, gegebenenfalls der Stand der Mitbestimmung und ein benannter Projektverantwortlicher. Erst damit lässt sich ein Anbieter sinnvoll vergleichen.

Phase 2: Auswahl und Anbieterprüfung

Für mittelständische Unternehmen entscheidet die Auswahl über Abhängigkeit und Ausstiegsfähigkeit für Jahre. Ein Marktvergleich gewichtet deshalb neben Funktionen und Preis, wie ein Anbieter mit Daten, Änderungen und dem Ende der Zusammenarbeit umgeht.

Diese Prüfpunkte entscheiden über den Anbieter:

Rollen und Vertrag: Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter, Vertrag, Unterauftragnehmer, Verarbeitungsort. Kann ein Anbieter die Liste seiner Unterauftragnehmer nicht liefern, ist das ein Warnsignal.

Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter, Vertrag, Unterauftragnehmer, Verarbeitungsort. Kann ein Anbieter die Liste seiner Unterauftragnehmer nicht liefern, ist das ein Warnsignal. Ausstiegsplan: Exportformat, Kündigungsfristen, Kosten des Wechsels. Ein Anbieter ohne Exportweg ist eine Einbahnstraße. Lassen Sie sich den Export vor Vertragsschluss einmal vorführen, mit echten Testdaten.

Exportformat, Kündigungsfristen, Kosten des Wechsels. Ein Anbieter ohne Exportweg ist eine Einbahnstraße. Lassen Sie sich den Export vor Vertragsschluss einmal vorführen, mit echten Testdaten. Sicherheitsnachweise: Prüfberichte, Zertifikate, Meldewege bei Vorfällen. Bei KI-Anbietern kommen die Regeln für Modellwechsel hinzu. Ein Zertifikat belegt einen definierten Geltungsbereich, nicht Ihren konkreten Einsatzfall.

Prüfberichte, Zertifikate, Meldewege bei Vorfällen. Bei KI-Anbietern kommen die Regeln für Modellwechsel hinzu. Ein Zertifikat belegt einen definierten Geltungsbereich, nicht Ihren konkreten Einsatzfall. Betriebsmodell: Hosting-Standort, Update-Zyklen, Wartungsfenster und die Frage, wer bei einem Ausfall wen anruft. Ein Wartungsfenster am Monatsende kann für eine Buchhaltung teurer sein als ein höherer Preis.

Hosting-Standort, Update-Zyklen, Wartungsfenster und die Frage, wer bei einem Ausfall wen anruft. Ein Wartungsfenster am Monatsende kann für eine Buchhaltung teurer sein als ein höherer Preis. Referenzen im eigenen Segment: Kunden vergleichbarer Größe und Branche, mit denen sich über Einführung und Betrieb sprechen lässt. Ein Konzernkunde als Referenz sagt wenig darüber, wie der Anbieter mit einem Betrieb ohne eigene IT-Abteilung umgeht.

Diese Punkte stehen in kaum einem Angebot vollständig. Sie müssen nachgefragt werden, bevor der Vertrag unterschrieben ist.

Ist der Anbieter Auftragsverarbeiter, sind der Vertrag nach Artikel 28 DSGVO und die Transparenz über weitere Auftragsverarbeiter Pflicht. Bei einer allgemeinen Genehmigung muss der Anbieter über Änderungen informieren. Jede Datenart erhält eine Löschregel, damit das Löschkonzept nicht erst nach dem Start entsteht. Warum ein Flickenteppich aus Einzeltools bei der DSGVO-Compliance gefährlich ist, gilt hier im Kleinen: Ein Vertrag ohne Löschregel und ohne internen Ansprechpartner ist in der Praxis nur ein halber Vertrag.

Ergebnis der Phase sind die Anbieterentscheidung, der geprüfte Vertrag, das Löschkonzept und der Ausstiegsplan. Damit sind Rollen und Ausstieg geklärt, bevor der erste Datensatz fließt.

Phase 3: Pilot mit Erfolgs- und Abbruchkriterien

Der Pilot ist klein und klar abgegrenzt: ein Team, eine Aufgabe, ein kurzer Zeitraum. Was vorher nicht festgelegt ist, lässt sich hinterher nicht bewerten. Er läuft innerhalb der zuvor festgelegten Sicherheitsgrenzen und arbeitet nicht mit uneingeschränkten Produktivdaten. Vertrauliche oder personenbezogene Angaben kommen nur so weit hinein, wie die Berechtigungen es vorsehen. Ein Pilot ohne Abbruchkriterium ist kein Test, er ist ein verkleideter Rollout.

Ein tragfähiger Pilot legt vorher fest:

Kreis und Zeitraum: Welches Team, wie viele Personen, wie viele Wochen. Ein offenes Ende macht aus dem Test einen Dauerzustand. Der Zeitraum richtet sich danach, wie oft der Prozess vorkommt und ob die relevanten Nutzungssituationen und Ausnahmen erprobt werden können, nicht nach einer festen Wochenzahl.

Welches Team, wie viele Personen, wie viele Wochen. Ein offenes Ende macht aus dem Test einen Dauerzustand. Der Zeitraum richtet sich danach, wie oft der Prozess vorkommt und ob die relevanten Nutzungssituationen und Ausnahmen erprobt werden können, nicht nach einer festen Wochenzahl. Erfolgsmaß: Die Größe aus Phase 1, gemessen vor und während des Testlaufs. Ohne Vorher-Wert lässt sich kein Effekt belegen. Beginnt die Messung erst im Test, lassen sich Nutzen und Gewöhnungseffekte schlechter trennen.

Die Größe aus Phase 1, gemessen vor und während des Testlaufs. Ohne Vorher-Wert lässt sich kein Effekt belegen. Beginnt die Messung erst im Test, lassen sich Nutzen und Gewöhnungseffekte schlechter trennen. Stoppregeln: Konkrete Ereignisse, die den Test sofort beenden, etwa ein Datenabfluss oder eine falsche Auskunft nach außen. Sie werden vorher schriftlich vereinbart, damit im Ernstfall niemand diskutiert.

Konkrete Ereignisse, die den Test sofort beenden, etwa ein Datenabfluss oder eine falsche Auskunft nach außen. Sie werden vorher schriftlich vereinbart, damit im Ernstfall niemand diskutiert. Integrationsprüfung: Betroffene Systeme, neue Schnittstellen, geänderte Rollen. Hier zeigt sich, was das Datenflussbild übersehen hat. Jede unerwartete Schnittstelle wandert zurück in Phase 1 und wird nachgetragen.

Betroffene Systeme, neue Schnittstellen, geänderte Rollen. Hier zeigt sich, was das Datenflussbild übersehen hat. Jede unerwartete Schnittstelle wandert zurück in Phase 1 und wird nachgetragen. Pilotprotokoll: Was das System tatsächlich tut, wo Anwender stolpern und welche Daten unerwartet auftauchen. Es wird täglich in wenigen Zeilen geführt, nicht am Ende aus der Erinnerung.

Je knapper diese Festlegungen ausfallen, desto eher wird der Pilot im Nachhinein zur Rechtfertigung einer bereits getroffenen Entscheidung.

Anwender sind in dieser Phase Mitgestalter, nicht Testobjekte. Sie melden Stolpersteine, bevor daraus Gewohnheiten werden, und ihre Rückmeldungen füllen das Pilotprotokoll. Wie Beteiligung Akzeptanz schafft, beschreibt Change Management als Erfolgsfaktor im Projekt.

Ergebnis der Phase ist das Pilotprotokoll. Es ist die Grundlage der Sicherheitsprüfung, weil es das reale Verhalten dokumentiert und nicht die Anbieterbroschüre.

Phase 4: Sicherheit, Betrieb und Anwender vorbereiten

Sicherheitsanforderungen und Anbieternachweise liegen seit Phase 1 und 2 vor. Mit dem Pilotprotokoll lässt sich der reale Einsatzfall jetzt vertieft und freigabebezogen prüfen. Die Prüftiefe folgt den fünf Kriterien, die Bewertungsmatrix liefert Beispiele dafür. Für ein internes Werkzeug mit geringem Schadenspotenzial kann die interne IT genügen. Bei Anwendungen mit hohem Schadenspotenzial lohnt ein externer Blick.

Für KI-Assistenten mit Zugriff auf eigene Wissensquellen, sogenannte RAG-Systeme (Retrieval-Augmented Generation), gibt die Orientierungshilfe der Datenschutzkonferenz zu RAG-Systemen vom Oktober 2025 rechtliche und technische Hinweise.

Vor der Freigabe liegen fünf Dinge vor:

Prüfbericht mit Befundliste: Jeder Befund ist eingestuft als beheben vor Freigabe, beheben im Betrieb oder akzeptieren mit Begründung.

Jeder Befund ist eingestuft als beheben vor Freigabe, beheben im Betrieb oder akzeptieren mit Begründung. Rückfallweg: Der Ersatzprozess für Stunden oder Tage ohne das System ist beschrieben und einmal geprobt.

Der Ersatzprozess für Stunden oder Tage ohne das System ist beschrieben und einmal geprobt. Handreichung für Anwender: Die absehbaren Fehlbedienungen aus dem Piloten stehen als kurze Regeln fest, bei KI-Systemen auch, wann Anwender eine Antwort nicht übernehmen dürfen.

Die absehbaren Fehlbedienungen aus dem Piloten stehen als kurze Regeln fest, bei KI-Systemen auch, wann Anwender eine Antwort nicht übernehmen dürfen. Betriebszuständigkeit: Für Betrieb, Weiterentwicklung und Ausstieg ist je eine Person namentlich benannt, nicht nur eine Abteilung.

Für Betrieb, Weiterentwicklung und Ausstieg ist je eine Person namentlich benannt, nicht nur eine Abteilung. Freigabenaher Konfigurationsstand: Geprüft wird der Zustand, der freigegeben werden soll. Feinjustierungen danach sind nur dort zulässig, wo sie nicht sicherheitsrelevant sind. Sonst wird gezielt nachgeprüft.

Fehlt eines davon, ist der freigabefähige Zustand noch nicht vollständig dokumentiert.

In dieselbe Phase gehört die Vorbereitung der Anwender, denn Schulung beeinflusst die Fehlerrate im Regelbetrieb wesentlich. Aus den Fehlbedienungen des Piloten entsteht eine Handreichung für den Alltag, keine Kurzeinweisung. Für KI-Werkzeuge kommt Artikel 4 der KI-Verordnung hinzu, der seit Februar 2025 gilt. Er verpflichtet Anbieter wie Betreiber, Maßnahmen zur Förderung der KI-Kompetenz ihres Personals und der Personen zu ergreifen, die in ihrem Auftrag KI-Systeme betreiben oder nutzen.

Ergebnis der Phase sind Prüfbericht, Rückfallweg, Handreichung, die benannte Betriebszuständigkeit und der freigabenahe Konfigurationsstand. Bleibt ein Stopp-Befund offen, endet die Phase nicht.

Phase 5: Gestufter Rollout, Nachprüfung und Verstetigung

Die Freigabe erfolgt in Stufen. Teams werden in einer festgelegten Reihenfolge angebunden, beginnend mit denen, die den Testlauf kennen. Mit der Freigabe wird die Nachprüfung terminiert, und es wird festgelegt, was sie vorzeitig auslöst. Ohne diese Liste veraltet jeder Prüfbericht still, denn neue Technologien ändern sich nach dem Rollout weiter, oft ohne Ankündigung. Nach einem festen Zeitraum wird gegen die Nutzenerwartung vom Anfang bewertet, ob das Versprechen eingelöst wurde.

Diese Ereignisse führen zur erneuten Prüfung:

Update des Anbieters: Neue Funktionen oder Schnittstellen können die Angriffsfläche verändern, auch wenn die Oberfläche gleich bleibt. Die Versionshinweise des Anbieters gehören deshalb auf den Tisch des Verantwortlichen, nicht in den Spam-Ordner.

Neue Funktionen oder Schnittstellen können die Angriffsfläche verändern, auch wenn die Oberfläche gleich bleibt. Die Versionshinweise des Anbieters gehören deshalb auf den Tisch des Verantwortlichen, nicht in den Spam-Ordner. Modellwechsel beim KI-Baustein: Ein anderes Modell antwortet anders, deshalb ist die Prüfung manipulierter Eingaben zu wiederholen. Anbieter können Modelle im Hintergrund wechseln, ohne dass sich die Oberfläche ändert. Der Vertrag sollte deshalb eine Ankündigungspflicht enthalten.

Ein anderes Modell antwortet anders, deshalb ist die Prüfung manipulierter Eingaben zu wiederholen. Anbieter können Modelle im Hintergrund wechseln, ohne dass sich die Oberfläche ändert. Der Vertrag sollte deshalb eine Ankündigungspflicht enthalten. Neue Datenquelle oder Berechtigung: Jede zusätzliche Quelle kann erweitern, worauf das System zugreift und was es preisgeben kann. Das Datenflussbild aus Phase 1 wird ergänzt, bevor die Quelle angebunden wird, nicht danach.

Jede zusätzliche Quelle kann erweitern, worauf das System zugreift und was es preisgeben kann. Das Datenflussbild aus Phase 1 wird ergänzt, bevor die Quelle angebunden wird, nicht danach. Neuer Unterauftragnehmer: Der Anbieter bindet einen weiteren Auftragsverarbeiter ein. Zu prüfen ist die nach Artikel 28 DSGVO nötige Genehmigung, bei allgemeiner Genehmigung die Information mit Einspruchsmöglichkeit, dazu Verarbeitungsort und Drittlandtransfer. Ein Einspruchsrecht gegen neue Unterauftragnehmer ist nur dann etwas wert, wenn jemand die Mitteilungen liest.

Der Anbieter bindet einen weiteren Auftragsverarbeiter ein. Zu prüfen ist die nach Artikel 28 DSGVO nötige Genehmigung, bei allgemeiner Genehmigung die Information mit Einspruchsmöglichkeit, dazu Verarbeitungsort und Drittlandtransfer. Ein Einspruchsrecht gegen neue Unterauftragnehmer ist nur dann etwas wert, wenn jemand die Mitteilungen liest. Vorfall oder Beinahe-Vorfall: Auch ein abgefangener Fehler kann zeigen, dass ein Prüfszenario fehlte oder eine Schutzmaßnahme nachzuschärfen ist. Das Szenario wird ergänzt und beim nächsten Test mitgeprüft, damit derselbe Fehler nicht zweimal Glück braucht.

Ergebnis der Phase sind die dokumentierte Freigabeentscheidung und der Nachprüfplan. Mit beidem beginnt der Regelbetrieb. Abgeschlossen ist die Einführung erst, wenn die erste planmäßige Nachprüfung ohne offenen Stopp-Befund stattgefunden hat.

Experten-Tipp!

Schreiben Sie die Auslöser für eine erneute Prüfung in die Freigabeentscheidung selbst, mit dem Namen des Verantwortlichen. Sobald der Anbieter einen Modellwechsel ankündigt, ist dann klar, wer handelt, ohne dass jemand die Bedeutung des Hinweises erst erkennen muss.

Die fünf Phasen auf einen Blick: Stopp-Kriterium und Ergebnis je Phase

Was im Fließtext als Ablauf beschrieben ist, lässt sich als Entscheidungslogik lesen. Jede Phase hat ein Stopp-Kriterium, das den Übergang verhindert, ein Ergebnis, das ihn erlaubt, und einen Stolperstein, an dem Einführungen erfahrungsgemäß hängen bleiben.

Die folgende Infografik stellt diese drei Elemente je Phase nebeneinander, damit Geschäftsführung und IT auf einen Blick sehen, woran eine Freigabe scheitert.

Infografik: Fünf Phasen mit Stopp-Kriterium: Eine Phase endet erst, wenn ihr Ergebnis vorliegt. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/09/neue-technologien-sicher-einfuehren-infografik-5-phasen-agitano-scaled.webp" alt="Infografik: Fünf Phasen, um neue Technologien im Mittelstand sicher einzuführen, mit Ergebnis und Stopp-Kriterium je Phase." width="1154" height="2560" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/neue-technologien-sicher-einfuehren/168437" rel="noopener">Fünf Phasen mit Stopp-Kriterium: Eine Phase endet erst, wenn ihr Ergebnis vorliegt. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

Sie dürfen die Grafik auch auf Ihrem eigenen Server hosten – solange der Quell-Link auf den Original-Beitrag erhalten bleibt. Code kopieren

Ernst genommen kosten die Stopp-Kriterien in den frühen Phasen Tage und sparen in den späten Wochen. Die Infografik eignet sich als Vorlage für die Freigaberunde. Jede Phase wird erst abgehakt, wenn ihr Ergebnis vorliegt und ihr Stopp-Kriterium nicht greift.

Neue Technologien in der Praxis: Drei Einführungen, drei Prüftiefen

Wie die fünf Phasen im Alltag aussehen, zeigen drei Einführungen mit sehr unterschiedlichem Schadenspotenzial: ein Kollaborationsdienst, eine Cloud-Buchhaltung und ein KI-Assistent. Sie stehen für geringe, mittlere und hohe Prüftiefe und zeigen, dass Verhältnismäßigkeit keine Ausrede für Nachlässigkeit ist, sondern eine Entscheidung mit Begründung.

Praxisbeispiel: Kollaborationsdienst für 40 Beschäftigte, bei dem die interne Prüfung genügt

Ausgangslage: Ein Ingenieurbüro mit 40 Beschäftigten will Projektkommunikation und Dateiablage aus E-Mail-Verteilern in einen Kollaborationsdienst verlagern. Kundendaten sind darin nur als Projektnamen und Ansprechpartner enthalten, Schnittstellen zu anderen Systemen gibt es nicht. Zwei Projektteams nutzen den Dienst bereits ohne Freigabe über private Konten, was bei der Inventur auffällt.

Vorgehen: Die IT stuft das Schadenspotenzial anhand der fünf Kriterien als gering ein: keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten und keine sensiblen Kundendaten, keine Außenwirkung, keine Aktionen in Drittsystemen. Deshalb bleibt die Prüfung intern. Geklärt werden die Rolle des Anbieters, der Exportweg für Dokumente und ein Berechtigungskonzept mit Löschregel je Projekt. Die beiden privaten Konten werden in Firmenkonten überführt. Ein vierwöchiger Pilot mit einem Team prüft, ob Entscheidungen im Chat archiviert werden. Das Abbruchkriterium lautet: ein Projektdokument, das nur noch im Chat existiert.

Ergebnis: Die Freigabe erfolgt nach dem Piloten für alle Teams mit einer Auflage. Projektentscheidungen werden wöchentlich in die Ablage übertragen. Der Rückfallweg ist die bisherige E-Mail-Struktur. Nach einem Quartal wird entschieden, welcher Ersatzprozess sie dauerhaft ablöst. Der erste Nachprüftermin steht fest, eine größere Version des Dienstes zieht zusätzlich eine vorgezogene Prüfung nach sich. Namentlich verantwortlich ist der Büroleiter, eine Person in der IT trägt den technischen Betrieb.

Steigt das Schadenspotenzial, wachsen Prüftiefe und Kreis der Beteiligten. Bei einer Cloud-Buchhaltung reicht die interne IT nicht mehr, weil Rollen, Geld und ein externer Zugriff im Spiel sind.

Praxisbeispiel: Cloud-Buchhaltung mit Bankanbindung, freigegeben erst nach dem Parallelquartal

Ausgangslage: Ein Dienstleistungsunternehmen mit drei Standorten will die Buchhaltung aus einer lokalen Installation in ein Cloud-System verlagern, das Bankkonten anbindet und dem Steuerberater direkten Zugriff gibt. Freigabewege, Belegprüfung und Zahlungsläufe würden sich damit ändern. Die Finanzleitung drängt, weil der Jahresabschluss ansteht. Die IT hat das System noch nie gesehen.

Vorgehen: Die Rollenklärung ergibt, dass der Anbieter als Auftragsverarbeiter tätig wird. Der Vertrag wird geprüft, die Liste der Unterauftragnehmer angefordert. Ein Berechtigungstest zeigt, dass der Steuerberater standardmäßig Zahlungen freigeben könnte. Das Recht wird entzogen. Die Exportprüfung stellt sicher, dass Buchungsdaten in einem offenen Format wieder herauskommen. Ein Quartal lang laufen altes und neues System parallel. Das alte System bleibt führend, Abweichungen werden wöchentlich abgeglichen, und das Abbruchkriterium ist eine nicht erklärbare Differenz im Monatsabschluss.

Ergebnis: Die Freigabe erfolgt nach dem Quartalsabschluss. Kündigungsfristen und Exportweg stehen im Ausstiegsplan. Der Rückfallweg ist ein dokumentierter Ersatzprozess für Belegerfassung und Zahlungen außerhalb des Cloud-Systems, das Altsystem bleibt für Altdaten im Lesezugriff. Die planmäßige Nachprüfung ist auf einen festen Termin gelegt, ein sicherheitsrelevanter Versionswechsel löst zusätzlich eine vorzeitige Prüfung aus. In der Finanzleitung ist je eine Person für Betrieb, Weiterentwicklung und Ausstieg benannt, in der IT eine Person für den technischen Betrieb der Schnittstellen.

Die höchste Prüftiefe verlangt ein System, das freie Eingaben verarbeitet, auf interne Wissensbestände zugreift und nach außen antwortet. Hier zeigt sich, warum neue Technologien mit KI-Baustein eine eigene Prüflogik brauchen.

Im Pilot prüft das Kundenservice-Team jede Antwort des KI-Assistenten gegen den Auftrag, bevor sie an Kunden geht. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Praxisbeispiel: KI-Assistent im Kundenservice, der zu viel weiß

Ausgangslage: Ein Handelsunternehmen mit rund 120 Beschäftigten erhält täglich Dutzende Anfragen zu Lieferstatus, Rechnungen und Vertragsdetails. Der Kundenservice möchte einen KI-Assistenten einsetzen, der Antworten aus dem Auftragssystem und dem Vertragsarchiv zieht. Der Anbieter verspricht eine Anbindung in wenigen Tagen. Die Geschäftsführung soll freigeben, ohne dass jemand sagen kann, welche Daten der Assistent im Zweifel preisgibt.

Vorgehen: Zuerst entsteht ein Datenflussbild: Welche Systeme liest der Assistent, welche Felder enthalten personenbezogene Daten, wohin gehen die Anfragen? Der Zugriff wird auf Lesezugriff auf das Auftragssystem begrenzt, das Vertragsarchiv bleibt zunächst außen vor. Zwei Mitarbeiter führen einen vierwöchigen Piloten mit Abbruchkriterium. Eine fachlich falsche Auskunft, die trotz Gegenprüfung an einen Kunden gelangt, stoppt den Test. Während des Piloten liest ein Mitarbeiter jede Antwort gegen, bevor sie an einen Kunden geht. Vor der Freigabe prüft die IT-Sicherheit mit manipulierten Eingaben, ob sich der Assistent zu Auskünften über fremde Kunden verleiten lässt. Wo KI-Agenten im Unternehmen echten Nutzen bringen, hängt an genau dieser Abgrenzung.

Ergebnis: Die Freigabe erfolgt gestuft, zuerst für das Serviceteam, dann für den Vertrieb. Der Rückfallweg ist die bestehende Ticketbearbeitung, die unverändert weiterläuft. Ein fester Termin für die erste Nachprüfung steht in der Freigabeentscheidung, ebenso der Modellwechsel des Anbieters als Auslöser einer vorgezogenen Prüfung. Erst nach der ersten planmäßigen Nachprüfung wird das Vertragsarchiv als weitere Quelle geprüft.

Drei Einführungen, drei Prüftiefen, ein Muster: In allen Fällen stand die Datenfrage vor der Integration, jeder Pilot hatte ein Abbruchkriterium, und keine Freigabe erfolgte ohne Rückfallweg und Nachprüftermin. Unterschiedlich war nur, wer prüfte und wie tief. Genau diese Verhältnismäßigkeit macht neue Technologien im Mittelstand beherrschbar, ohne jede Einführung zum Großprojekt zu machen.

Sechs Fehler, die neue Technologien zum Risiko machen

Scheitern neue Technologien im mittelständischen Betrieb, lässt sich das auf eine überschaubare Zahl wiederkehrender Muster zurückführen. Wer sie kennt, erkennt sie in der eigenen Planung früh genug, um gegenzusteuern. Jedes Muster hat ein Warnsignal und eine Gegenmaßnahme.

Die sechs Muster mit Warnsignal und Gegenmaßnahme

Die sechs Punkte reichen vom ersten Beschluss bis in den Regelbetrieb, in loser zeitlicher Folge.

Diese sechs Muster kehren bei Einführungen wieder:

Fehlende Datenklärung: Wer welche Daten wohin überträgt, wird erst nach dem Start dokumentiert.

=> Warnsignal: Niemand kann ein Datenflussbild zeigen.

=> Gegenmaßnahme: Datenfrage vor der Anbieterauswahl klären.

Wer welche Daten wohin überträgt, wird erst nach dem Start dokumentiert. => Warnsignal: Niemand kann ein Datenflussbild zeigen. => Gegenmaßnahme: Datenfrage vor der Anbieterauswahl klären. Keine Zuständigkeit: Das System hat keinen benannten Verantwortlichen für Betrieb, Weiterentwicklung und Ausstieg.

=> Warnsignal: Fragen zum System landen bei dem, der es beantragt hat.

=> Gegenmaßnahme: Projektverantwortung ab Phase 1, Betriebszuständigkeit namentlich vor der Freigabe.

Das System hat keinen benannten Verantwortlichen für Betrieb, Weiterentwicklung und Ausstieg. => Warnsignal: Fragen zum System landen bei dem, der es beantragt hat. => Gegenmaßnahme: Projektverantwortung ab Phase 1, Betriebszuständigkeit namentlich vor der Freigabe. Rollout ohne Testphase: Ein neues System wird unternehmensweit ausgerollt, bevor ein kleines Team Nutzen und Grenzen bewertet hat.

=> Warnsignal: Es gibt kein Abbruchkriterium.

=> Gegenmaßnahme: Pilot mit festem Zeitraum und Stoppregel.

Ein neues System wird unternehmensweit ausgerollt, bevor ein kleines Team Nutzen und Grenzen bewertet hat. => Warnsignal: Es gibt kein Abbruchkriterium. => Gegenmaßnahme: Pilot mit festem Zeitraum und Stoppregel. Sicherheit als letzter Schritt: Die IT-Sicherheit wird kurz vor dem Start einbezogen, wenn Architekturentscheidungen gefallen sind.

=> Warnsignal: Der Prüftermin liegt in der Woche vor der Freigabe.

=> Gegenmaßnahme: Sicherheitsanforderungen ab Phase 1 mitführen und den freigabenahen Stand vor der Freigabe prüfen.

Die IT-Sicherheit wird kurz vor dem Start einbezogen, wenn Architekturentscheidungen gefallen sind. => Warnsignal: Der Prüftermin liegt in der Woche vor der Freigabe. => Gegenmaßnahme: Sicherheitsanforderungen ab Phase 1 mitführen und den freigabenahen Stand vor der Freigabe prüfen. Schulung als Beiwerk: Anwender erhalten eine Einweisung, aber keine Handreichung für den Alltag.

=> Warnsignal: Fehlbedienungen wiederholen sich in mehreren Teams.

=> Gegenmaßnahme: Fehlbedienungen aus dem Piloten als Regeln festhalten.

Anwender erhalten eine Einweisung, aber keine Handreichung für den Alltag. => Warnsignal: Fehlbedienungen wiederholen sich in mehreren Teams. => Gegenmaßnahme: Fehlbedienungen aus dem Piloten als Regeln festhalten. KI ohne eigene Prüflogik: Ein KI-Baustein wird wie klassische Software behandelt, obwohl seine Fehlermodi andere Prüfmuster erfordern.

=> Warnsignal: Der Testplan kennt nur Funktionstests.

=> Gegenmaßnahme: Manipulierte Eingaben und Berechtigungsgrenzen vor der Freigabe gezielt testen.

Jedes dieser Muster ist im Alltag leicht zu übersehen, weil es zu Beginn Zeit spart.

Warum die Fehler selten allein auftreten

Diese Fehler stehen selten isoliert. Fehlt die Testphase, fehlt meist auch die Datenklärung, weil beides dieselbe Ursache hat: den Wunsch, schnell zu starten. Fehlt die Zuständigkeit, fehlt oft die Schulung, weil niemand sie einfordert. Wer ein Muster entdeckt, sollte gezielt nach seinem Zwilling suchen.

Der wirksamste Schutz ist eine kurze Ehrlichkeitsprüfung entlang dieser Punkte, bevor neue Technologien freigegeben werden. Sie kostet wenig Zeit und erspart die aufwendige Reparatur nach dem Rollout. Wer IT-Sicherheit strategisch verankert, baut diese Prüfung fest in den Freigabeprozess ein, statt sie je Projekt neu zu erfinden.

Neue Technologien freigeben: Zehn Fragen vor der Entscheidung

Die folgende Checkliste fasst die Prüfpunkte der fünf Phasen zusammen. Sie ersetzt keine fachliche Bewertung im Einzelfall, ist aber ein belastbarer Ausgangspunkt für die Vorbereitung eines Rollouts im Mittelstand. Die zehn Fragen sind in zwei Gruppen geteilt. Zu jeder Frage gehören die Stelle, die sie beantworten muss, und ein Merkmal, an dem eine tragfähige Antwort erkennbar ist.

Nutzen und Voraussetzungen: Was die ersten fünf Fragen sichern

Die erste Gruppe verhindert einen verbreiteten Fehler im Mittelstand: dass neue Technologien gekauft werden, bevor klar ist, welches Problem sie lösen. Eine tragfähige Antwort auf die Frage nach dem Anwendungsfall nennt eine messbare Größe, zum Beispiel die Bearbeitungsdauer je Vorgang, und kein allgemeines Ziel wie Effizienz. Die Frage nach der Reife beantwortet die IT und nicht der Fachbereich, der das Werkzeug will. Sie nennt konkrete Vorarbeiten oder bestätigt die Passung schriftlich.

Die Datenfrage und die Prozesskarte gehören zusammen. Wer Datenflüsse dokumentiert, findet dabei die betroffenen Abläufe, Schnittstellen und Rollen. Die vierte Frage holt die Anbieterprüfung aus Phase 2 an den Freigabetisch: Rolle, Vertrag, Unterauftragnehmer und Exportweg. Die fünfte Frage, die nach der Verantwortlichkeit, verlangt für jede Rolle einen Namen statt einer Abteilung und entscheidet darüber, ob das System in zwei Jahren noch jemandem gehört.

Sicherheit, Betrieb und Ausstieg: Was die Fragen sechs bis zehn absichern

Die zweite Gruppe wird unter Zeitdruck leicht übersprungen, obwohl sie den Übergang vom Piloten in den Regelbetrieb absichert. Testphase und Sicherheitsprüfung legen fest, was vor der Freigabe passiert. Rückfallweg, Schulung und Staffelung legen fest, was danach trägt. Gemeinsam ist ihnen, dass sie Ereignisse brauchen, keine Absichten: ein Abbruchkriterium, das benannt ist, ein Ersatzprozess, der geprobt wurde, ein Nachprüftermin, der im Kalender steht.

Je nach Frage antworten Projektleitung, Fachbereich, IT, IT-Sicherheit, Personal und Geschäftsführung. Besteht für die technische Einrichtung ein Mitbestimmungsrecht, kommt der Betriebsrat hinzu. Welche Rolle die Projektleitung dabei trägt, unterschätzen viele Betriebe. Sie hält Kreis, Zeitraum und Abbruchkriterien des Piloten zusammen und sorgt dafür, dass die Handreichung aus dem Piloten entsteht und nicht aus dem Handbuch des Anbieters.

Die Checkliste: Zehn Fragen mit Zuständigkeit und Prüfmerkmal

Die zehn Fragen im Überblick.

Prüffrage Wer antwortet Tragfähige Antwort 1. Anwendungsfall benennen: Welches Problem löst die Technologie, woran zeigt sich Erfolg? Fachbereich mit Geschäftsführung Messbare Größe mit Vorher-Wert 2. Reife prüfen: Passt die IT-Infrastruktur zum geplanten System, oder sind zuerst Vorarbeiten nötig? IT Passung dokumentiert oder Vorarbeiten mit Aufwand und Termin 3. Datenflüsse und Prozesse dokumentieren: Welche personenbezogenen und vertraulichen Daten werden wo verarbeitet, welche Rechtsgrundlage gilt für die personenbezogenen Daten, welche Abläufe, Systeme und Rollen sind berührt? IT mit Datenschutz und Fachbereich Datenflussbild mit Rechtsgrundlagen, Prozesskarte, bei hohem Risiko für Betroffene abgeschlossene DSFA 4. Anbieter, Vertrag, Ausstieg und Rechtsrahmen prüfen: Anbieterrolle geklärt, Vertrag und Unterauftragnehmer-Übersicht vorhanden, Testexport erfolgreich, Pflichten aus DSGVO, BSIG und KI-Verordnung geklärt? Geschäftsführung mit Datenschutz Vertrag, Unterauftragnehmer, Löschregeln, Testexport, Ausstiegsplan und Rechtsrahmen dokumentiert 5. Verantwortlichkeit festlegen: Wer trägt Betrieb, Weiterentwicklung und Ausstieg, jeweils namentlich? Geschäftsführung Für jede Rolle eine Person namentlich benannt 6. Pilot abschließen: Sind Kreis und Zeitraum eingehalten, Erfolgsmaß und Abbruchereignisse ausgewertet, und liegt das Pilotprotokoll vor? Projektleitung Pilotprotokoll und Erfolgsmaß ausgewertet, kein ungeklärtes Abbruchereignis 7. Sicherheitsprüfung abschließen: Wurde die passende Prüftiefe durchgeführt, sind alle Befunde geschlossen oder bewertet, bei KI mit modellspezifischen Tests? IT-Sicherheit Prüfbericht ohne offenen Stopp-Befund 8. Rückfallweg beschreiben: Wie arbeitet das Unternehmen bei einem Ausfall weiter? Fachbereich mit IT Ersatzprozess beschrieben und geprobt 9. Anwender vorbereiten und Mitbestimmung klären: Welche Fehlbedienungen sind zu erwarten, wie werden Anwender vorbereitet, besteht ein Mitbestimmungsrecht? Projektleitung mit Personal, bei Mitbestimmung Betriebsrat Handreichung liegt vor, bei Mitbestimmung Einigung oder Einigungsstellenspruch dokumentiert 10. Rollout staffeln und Nachprüfung terminieren: In welcher Reihenfolge kommen die Teams, wann ist die planmäßige Nachprüfung, was löst eine vorzeitige aus? Geschäftsführung Reihenfolge, fester Nachprüftermin und Auslöser in der Freigabe

Tabelle 3: Zehn Fragen vor der Freigabe

Fehlt ein Merkmal, hängt dort die Freigabe.

Wann eine Freigabe vertagt wird

Vertagen ist ein reguläres Ergebnis der Checkliste, kein Scheitern. Es bedeutet nur, dass eine Bedingung fehlt, deren Nachholen billiger ist als ihr Fehlen im Regelbetrieb. Fehlt eine zwingende rechtliche Voraussetzung, etwa ein erforderlicher Auftragsverarbeitungsvertrag oder der Abschluss eines Mitbestimmungsverfahrens, stellt sich die Frage ohnehin nicht.

Fünf operative Lücken führen zur Vertagung:

Offene Datenfrage: Niemand kann sagen, wohin personenbezogene Daten fließen. Ohne Datenflussbild ist weder Vertrag noch Löschregel prüfbar. Diese Lücke wächst im Betrieb, weil jede neue Nutzung neue Datenwege öffnet.

Niemand kann sagen, wohin personenbezogene Daten fließen. Ohne Datenflussbild ist weder Vertrag noch Löschregel prüfbar. Diese Lücke wächst im Betrieb, weil jede neue Nutzung neue Datenwege öffnet. Fehlender Rückfallweg: Es gibt keinen beschriebenen und geprobten Ersatzprozess für den Ausfall des Systems. Ein Ausfall kann schon kurz nach dem Rollout eintreten, und dann fehlt die Zeit, einen Ersatzprozess erst zu entwickeln.

Es gibt keinen beschriebenen und geprobten Ersatzprozess für den Ausfall des Systems. Ein Ausfall kann schon kurz nach dem Rollout eintreten, und dann fehlt die Zeit, einen Ersatzprozess erst zu entwickeln. Offener Stopp-Befund: Die Befundliste enthält einen Punkt mit der Einstufung „beheben vor Freigabe“, der noch nicht erledigt ist. Wird er trotzdem freigegeben, verliert die Einstufung für alle künftigen Prüfungen ihre Bedeutung.

Die Befundliste enthält einen Punkt mit der Einstufung „beheben vor Freigabe“, der noch nicht erledigt ist. Wird er trotzdem freigegeben, verliert die Einstufung für alle künftigen Prüfungen ihre Bedeutung. Keine benannte Zuständigkeit: Für Betrieb, Weiterentwicklung oder Ausstieg fehlt ein Name, und eine Abteilung genügt nicht. Systeme ohne Namen werden gepflegt, solange der Antragsteller Interesse hat, und danach nicht mehr.

Für Betrieb, Weiterentwicklung oder Ausstieg fehlt ein Name, und eine Abteilung genügt nicht. Systeme ohne Namen werden gepflegt, solange der Antragsteller Interesse hat, und danach nicht mehr. Kein Nachprüftermin: Die Freigabe nennt weder einen Termin für die Nachprüfung noch die Ereignisse, die sie auslösen. Ohne Termin bleibt der Prüfbericht ein Foto vom Tag der Freigabe und altert mit jedem Update.

Andere offene Punkte können je nach Schadenspotenzial mit einer dokumentierten Auflage in den Betrieb übernommen werden, sofern keine gesetzliche Voraussetzung fehlt. Ihre Erfüllung wird in der Nachprüfung kontrolliert.

Experten-Tipp!

Halten Sie eine vertagte Freigabe schriftlich fest, mit dem Grund und dem Datum der Wiedervorlage. So bleibt die Entscheidung nachvollziehbar, und der Fachbereich sieht, welche Bedingung noch fehlt, statt das ganze Projekt als gestoppt zu erleben.

Fazit: Neue Technologien sicher einführen heißt prüfen, bevor der Rollout beginnt

Neue Technologien zeigen Nutzen und Grenzen erst im realen Betrieb. Deshalb ist die Freigabe kein Schlusspunkt, sondern der Übergang in eine Phase, in der Verantwortlichkeit, Nachprüfung und Rückfallweg zusammengehören. Wer den Prüfbedarf am Schadenspotenzial ausrichtet, die vier Risikoarten getrennt bewertet und die Reihenfolge Datenfrage, Integration, Feinkonfiguration einhält, verliert in den frühen Phasen wenig Zeit und vermeidet später teure Rückbauten.

Echte Prüfpflichten sind dabei enger, als es die Aufregung um einzelne Technologien vermuten lässt, aber dort, wo sie gelten, sind sie verbindlich und dokumentationspflichtig. Für die Geschäftsführung eines mittelständischen Unternehmens heißt das: Freigabe nur mit einem Prüfergebnis, das zur Prüftiefe passt, mit Rückfallweg und Nachprüftermin. Für die IT heißt das: den freizugebenden Stand prüfen und bei den festgelegten Auslösern erneut prüfen. Die Freigabe eröffnet den Regelbetrieb.

Die Einführung ist erst abgeschlossen, wenn die erste planmäßige Nachprüfung keinen offenen Stopp-Befund mehr zeigt.

Häufige Fragen (FAQ) zur sicheren Einführung von neuen Technologien im Mittelstand