Cyberangriffe: 6 Best Practices für mehr Sicherheit

Cyberangriffe verstehen – Definition, Folgen und Schutzbedarf

Cyberangriffe sind längst zu einer der größten Herausforderungen für Unternehmen geworden. Sie betreffen nicht nur Konzerne, sondern zunehmend auch kleine und mittelständische Betriebe, deren Systeme oft unzureichend geschützt sind. Die Digitalisierung, mobiles Arbeiten und Cloud-Technologien haben die Angriffsflächen erheblich vergrößert – und damit die Notwendigkeit, IT-Sicherheit als strategisches Thema zu begreifen.

Definition: Cyberangriff

Ein Cyberangriff beschreibt den gezielten Versuch, digitale Systeme, Netzwerke oder Daten zu kompromittieren, zu stehlen oder zu manipulieren. Dabei kommen unterschiedlichste Methoden zum Einsatz, die sich stetig weiterentwickeln. Besonders verbreitet sind:

Phishing-Angriffe: Betrügerische E-Mails oder Webseiten, die dazu verleiten sollen, Passwörter oder Bankdaten preiszugeben.

Ransomware: Schadsoftware, die Dateien verschlüsselt und erst nach Zahlung eines Lösegelds wieder freigibt – häufig mit immensen wirtschaftlichen Folgen.

DDoS-Attacken: Überlastungsangriffe, bei denen Server oder Websites durch massenhafte Anfragen lahmgelegt werden.

Malware-Infektionen: Einschleusen von Schadsoftware über manipulierte Downloads, USB-Sticks oder infizierte E-Mail-Anhänge.

Social Engineering: Manipulation von Mitarbeitern, um vertrauliche Informationen oder Zugänge zu erhalten – zunehmend unterstützt durch KI-generierte Deepfakes.

Insider-Angriffe: Sicherheitsvorfälle, die von eigenen Mitarbeitern oder Dienstleistern verursacht werden, ob absichtlich oder aus Fahrlässigkeit.

Diese Formen zeigen, dass Cyberangriffe nicht nur technischer, sondern zunehmend auch psychologischer Natur sind. Angreifer zielen auf das schwächste Glied – den Menschen – und nutzen Emotionen, Routine und Vertrauen gezielt aus.

Die Folgen von Cyberangriffen für Unternehmen

Die Auswirkungen eines erfolgreichen Cyberangriffs sind weitreichend. Neben akuten technischen Problemen entstehen oft auch strategische und wirtschaftliche Schäden, die sich über Jahre bemerkbar machen. Typische Folgen sind:

Verlust sensibler Daten: Kundendaten, Geschäftsgeheimnisse oder geistiges Eigentum gelangen in fremde Hände.

Betriebsunterbrechungen: Stillstände in Produktion, Vertrieb oder Verwaltung können zu erheblichen Umsatzverlusten führen.

Lösegeldforderungen: Angreifer verschlüsseln Daten und fordern teils hohe Summen für die Wiederherstellung – oft ohne Garantie, dass die Daten tatsächlich entschlüsselt werden.

Erheblicher Wiederherstellungsaufwand: IT-Systeme müssen neu aufgesetzt, Daten wiederhergestellt und Sicherheitslücken geschlossen werden.

Image- und Vertrauensverlust: Kunden und Partner verlieren Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Unternehmens.

Rechtliche und regulatorische Konsequenzen: Verstöße gegen Datenschutzgesetze können Bußgelder und Reputationsschäden nach sich ziehen.

Langfristige Wettbewerbsnachteile: Ein einmaliger Angriff kann strategische Positionen schwächen oder ganze Geschäftsbereiche gefährden.

Untersuchungen verschiedener Wirtschaftsverbände zeigen, dass die durch Cyberangriffe verursachten Gesamtschäden in Deutschland mittlerweile einen dreistelligen Milliardenbetrag pro Jahr erreichen – Tendenz steigend.

Warum Schutz vor Cyberangriffen so wichtig ist

Die Bedeutung von Cybersicherheit ergibt sich nicht allein aus den möglichen finanziellen Schäden, sondern aus ihrer Rolle für das Vertrauen in digitale Prozesse. Unternehmen, Kunden und Partner verlassen sich darauf, dass Daten sicher verarbeitet und geschützt werden. Jeder erfolgreiche Angriff erschüttert dieses Vertrauen – und damit die Grundlage moderner Geschäftsbeziehungen.

Hinzu kommt die wachsende Komplexität der Bedrohungslage. Cyberangriffe entstehen heute in einem globalen Umfeld, in dem kriminelle Gruppen arbeitsteilig vorgehen, Schadsoftware entwickeln und über das Darknet verbreiten. Automatisierte Angriffswerkzeuge und künstliche Intelligenz ermöglichen es, Schwachstellen in Sekundenbruchteilen zu identifizieren und auszunutzen.

Cyberangriffe betreffen daher nicht nur IT-Abteilungen, sondern die gesamte Organisation. Sie können Lieferketten beeinflussen, Produktionsabläufe stören und das Vertrauen von Mitarbeitern, Investoren und Kunden gleichermaßen gefährden. Gerade deshalb ist es entscheidend, Cybersicherheit als unternehmerische Verantwortung zu verstehen – vergleichbar mit Qualitätssicherung oder Risikomanagement.

Unternehmen, die diese Zusammenhänge erkennen, schaffen die Basis für eine widerstandsfähige digitale Infrastruktur. Die folgenden sechs Best Practices zeigen konkret, wie Sie Ihr Unternehmen Schritt für Schritt besser vor Cyberangriffen schützen können.

Best Practice Nr. 1 – Multifaktor-Authentifizierung als wirksamer Schutz vor Cyberangriffen

Multifaktor-Authentifizierung sollte heute Standard sein. Ein einfaches Passwort in Verbindung mit einem Benutzernamen reicht schon lange nicht mehr aus, um sein Unternehmen vor Cyberangriffen zu schützen.

Wie die Multifaktor-Authentifizierung in der Praxis gestaltet werden sollte, hängt stark von den individuellen Gegebenheiten des Unternehmens ab. Allgemein gilt, dass per E-Mail oder Telefon zugesandte Einmal-Codes am wenigsten zusätzliche Sicherheit bieten. Deutlich besser sind biometrische Verfahren (etwa per Fingerabdruck) oder Hardware-Token (z. B. YubiKey).

Leider ist die Multifaktor-Authentifizierung, wie so oft bei zusätzlichen Sicherheitsverfahren, mit etwas zusätzlichem Aufwand für die Nutzer verbunden. In der Regel gewöhnen sich die Mitarbeiter schnell an den zusätzlichen Schritt beim Login, was die Abwehr von Cyberangriffen langfristig deutlich verbessert.

Wie die Multifaktor-Authentifizierung in der Praxis funktioniert, lässt sich an einem einfachen Beispiel erklären. Nehmen wir an, dass Cyberkriminelle durch eine Datenpanne Benutzernamen und Passwörter ihrer Mitarbeiter erbeuten konnten.

Ohne Multifaktor-Authentifizierung würden diese Anmeldedaten reichen, um auf Ihr Unternehmensnetzwerk zuzugreifen. Durch MFA ist neben der Eingabe der herkömmlichen Anmeldedaten auch ein Einmalcode notwendig, um sich anzumelden. Der MFA-Code kann, anders als Passwörter, nur einmal verwendet werden und verliert nach einer bestimmten Zeit (von Minuten bis Stunden) automatisch seine Gültigkeit. Gerade im Kontext zunehmender Cyberangriffe ist dieser zusätzliche Authentifizierungsschritt ein entscheidender Sicherheitsfaktor, der unberechtigte Zugriffe wirkungsvoll verhindert.

Viele Mitarbeiter arbeiten heute ortsunabhängig und nutzen dafür öffentliche WLAN-Netzwerke. Diese sind leider oft nur unzureichend geschützt und bergen damit enorme Gefahren. Mitarbeiter sollten ihre Browsersitzungen immer mit VPN schützen, wenn sie öffentliche Netzwerke nutzen, um sich wirksam vor Cyberangriffen zu schützen.

VPNs verschlüsseln den gesamten Datenverkehr zwischen dem Gerät des Nutzers und dem VPN-Server. Haben sich Cyberkriminelle innerhalb eines WLAN-Netzwerks Zugriff auf den Datenverkehr gesichert, so können sie, falls kein VPN genutzt wird, alle Daten auslesen und diese missbrauchen, um sich Zugriff auf Ihr Firmennetz zu verschaffen oder Dokumente mit potenziell sensiblen Inhalten auszulesen.

Gute VPNs bieten aber noch weitere Vorteile. Ihre Software hilft in der Regel auch beim Blockieren von Werbung, Malware und unerwünschten Cookies. Damit werden sowohl die Privatsphäre als auch die Sicherheit der Nutzer gestärkt – ein wichtiger Beitrag, um das Risiko von Cyberangriffen deutlich zu reduzieren.

Gleichzeitig sollte man aber auch nicht den Fehler machen, aufgrund eines VPNs fahrlässig zu werden. Gegen Phishing-Angriffe bieten die Lösungen zum Beispiel keinerlei Schutz.

Best Practice Nr. 3 – Risikofaktor Mensch: Schulungen als Schlüssel gegen Cyberangriffe

Laut dem Verizon Data Breach Investigations Report 2024 sind mehr als 65 % der Cyberangriffe auf menschliche Fehler zurückzuführen. Klar ist damit, dass neben moderner Technik vor allem auch auf Schulungen gesetzt werden muss, um die Sicherheit im Unternehmen zu stärken und Cyberangriffe gezielt zu verhindern.

Wichtig ist hier, für Compliance zu sorgen. Schulungen zum Thema Cybersicherheit erscheinen vielen Mitarbeitern als unnötige Schikane. Der erste Schritt für mehr Sicherheit liegt deshalb immer darin, auf die steigenden Gefahren einzugehen und aufzuzeigen, wie wichtig Cybersicherheit deshalb heute ist – insbesondere, weil sie die Grundlage bildet, um Cyberangriffe frühzeitig zu erkennen und richtig darauf zu reagieren.

Insbesondere weil das Problem durch generative KI heute ganz neue Dimensionen einnimmt. Die Technologie ermöglicht es Cyberkriminellen, täuschend echt wirkende Bilder, Videos und Audioaufnahmen zu erstellen – und dadurch Social-Engineering-Angriffe durchzuführen, die so glaubwürdig sind wie nie zuvor.

In der Praxis ist es heute beispielsweise möglich, mit KI Videos zu erstellen, in denen Personen erscheinen, die absolut authentisch wirken. So können Angreifer etwa ein Video veröffentlichen, in dem ein vermeintlicher Vorgesetzter auffordert, bestimmte Handlungen durchzuführen. Diese Handlungen sind dann in der Regel das Einfallstor für kostspielige Cyberangriffe.

Die folgende Liste zeigt, welche Fehler Mitarbeiter in Sachen Cybersicherheit in der Praxis besonders häufig unterlaufen:

mehrfach verwendete Passwörter

Klicks auf Phishing-Links

Updates nicht installiert

ignorierte Sicherheitswarnungen.

Glücklicherweise gibt es angesichts dieser Entwicklungen heute immer mehr Unternehmen, die sich auf professionelle Schulungen konzentrieren und diese kosteneffizient und individuell angepasst bereitstellen. Dies ist ein entscheidender Schritt, um Mitarbeiter dauerhaft für die Gefahren durch Cyberangriffe zu sensibilisieren.

Trotz umfassender Sicherheitskonzepte können Cyberangriffe nicht immer verhindert werden. Umso wichtiger ist es, im Falle eines erfolgreichen Angriffs alle Daten schnell wiederherstellen zu können. Genau hier kommen Backups ins Spiel – egal ob lokal oder in der Cloud.

Moderne Lösungen können Ausfallzeiten auf wenige Minuten beschränken. Empfehlenswert sind gerade für kleine Unternehmen dabei „Backup as a Service“-Lösungen. Diese sind budgetfreundlicher als herkömmliche Ansätze, da sie keine großen initialen Investitionen erfordern.

Teil der Datensicherung ist immer auch ein guter Notfallplan. Dieser sollte allen Mitarbeitern verdeutlichen, was im Falle eines erfolgreichen Cyberangriffs zu tun ist. Größere Unternehmen sollten zudem über ein Incident Response Team (IRT) verfügen, das im Fall eines Cyberangriffs die Initiative ergreift.

Beachten sollte man dabei auch die sogenannte 3-2-1-Regel. Diese besagt, dass von allen Daten drei Backups angefertigt werden sollten, diese in zwei unterschiedlichen Datentypen gespeichert werden und eines der Backups extern gespeichert werden muss. Unternehmen, die diese Regel befolgen, werden in fast allen Fällen in der Lage sein, die Folgen von Cyberangriffen (insbesondere Ransomware) einzudämmen.

Ein gutes Beispiel ist hierfür die University of Vermont Health Network. Diese wurde 2020 Opfer eines Ryuk-Ransomware-Angriffs, bei dem die Daten von 6 Krankenhäusern und 32 Arztpraxen verschlüsselt wurden. In der Folge kam es zu Unterbrechungen bei der medizinischen Versorgung der Patienten. Dank umfassender Backup-Systeme (basierend auf der 3-2-1-Regel) konnten alle Daten allerdings zeitnah wiederhergestellt werden, ohne dass dafür Lösegeld gezahlt werden musste.

Best Practice Nr. 5 – Zero Trust: Moderne Sicherheitsstrategie gegen Cyberangriffe

Zero-Trust-Ansätze wurden in den letzten Jahren deutlich beliebter, insbesondere durch die Umstellung auf Remote Work. Das Arbeiten von zu Hause stellt viele Unternehmen hinsichtlich der Cybersicherheit vor enorme Herausforderungen und führte dazu, dass klassische, perimeterbasierte Sicherheit nicht mehr ausreichte, um sich wirksam gegen Cyberangriffe zu schützen.

Die Grundlage von Zero Trust ist einfach: Keinem Nutzer, keinem Gerät und keiner Anwendung wird automatisch vertraut – jeder Zugriff muss überprüft werden. Zudem gilt das Prinzip der „geringsten Rechte“. Jede Person erhält nur den Zugriff, der für ihre Aufgabe notwendig ist.

Zero Trust wird in der Regel mit einer Mikrosegmentierung des Netzwerks kombiniert. Wird ein Bereich des Unternehmensnetzwerks kompromittiert, bleibt der Schaden auf diese Zone begrenzt.

Darüber hinaus setzen viele Unternehmen heute auf KI-Systeme, die Datenströme kontinuierlich überwachen, Auffälligkeiten automatisch melden und so eine schnellere Reaktion ermöglichen. Die künstliche Intelligenz fungiert damit als strategisches Bindeglied zwischen Mensch und Technologie – sie hilft, verdächtige Aktivitäten zu erkennen, Risiken zu bewerten und Cyberangriffe noch in der Entstehung zu stoppen.

Best Practice Nr. 6 – Professionelles Patch-Management für aktuelle Systeme und stabile IT-Infrastruktur

Die für Cyberangriffe zum Einsatz kommenden Strategien und Tools entwickeln sich heute rasant weiter. Wenig überraschend ist daher, dass veraltete Betriebssysteme noch immer eines der größten Sicherheitsrisiken überhaupt darstellen. Dies ist ärgerlich, schließlich ist die Installation von Updates in der Regel nicht nur einfach, sondern auch kostenfrei.

Um unnötige Versäumnisse zu vermeiden, ist es wichtig, ein professionelles Patch-Management einzuführen. Dieses umfasst nicht nur das systematische Installieren von Updates, sondern die komplette Inventarisierung aller zum Einsatz kommenden Geräte – angefangen bei Smartphones und Laptops über Drucker bis hin zu Routern. Auch hier stellt Remote Work eine Herausforderung dar, da viele Mitarbeiter beim Thema Updates nicht über das entsprechende Sicherheitsbewusstsein verfügen.

Ein gut organisiertes Patch-Management senkt das Risiko erheblich, dass bekannte Sicherheitslücken von Angreifern ausgenutzt werden. Gerade im Hinblick auf zunehmende Cyberangriffe ist die konsequente Aktualisierung aller Systeme ein zentrales Element jeder Sicherheitsstrategie.

Wichtig ist ein professionelles Patch-Management auch hinsichtlich der EU-Richtlinie NIS2. Die Cybersicherheits-Direktive legt verbindliche Mindeststandards fest, an die sich Unternehmen halten müssen. Dazu zählt auch das Patch-Management. Dieses wird in der Richtlinie explizit erwähnt.

Wirksamer Schutz vor Cyberangriffen ist kein Hexenwerk

Sicherheit wird zu einem immer dringlicheren Thema. Unsere sechs Best Practices zeigen, dass es in der Praxis oft gar nicht so schwer ist, sein Unternehmen besser zu schützen. In jedem Fall sollte professionelle Unterstützung in Anspruch genommen werden. Statt fragmentierter DIY-Lösungen sind stimmige Gesamtkonzepte die deutlich bessere Wahl, um den stetig komplexer werdenden Cyberangriffen langfristig standhalten zu können.

Einen besonderen Fokus sollte man zudem auf Weiterbildungen legen, da der Faktor Mensch in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Wichtig ist es zu erkennen, dass die generative KI beim Thema Cyberangriffe sowohl ein wirksames Sicherheitstool als auch eine potenzielle Waffe darstellt.

Klar ist: Cybersicherheit wird in den nächsten Jahren eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale im Wettbewerb mit anderen Unternehmen darstellen. Zögern Sie also nicht länger und messen Sie dem Thema die Aufmerksamkeit, die es wirklich verdient – für eine starke IT und eine digitale Zukunft, in der Sicherheit zur Selbstverständlichkeit wird.

Häufige Fragen (FAQ) zu Cyberangriffen