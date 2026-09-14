Arbeitsunfähigkeit im Betrieb: Von Tag eins bis zur Rückkehr

Arbeitsunfähigkeit im Betrieb: Das Wichtigste im Überblick Fünf Festlegungen tragen jeden Krankheitsfall im Betrieb, von der Meldung bis zur Rückkehr an den Arbeitsplatz. Tätigkeitsbezug: Arbeitsunfähig ist, wer die zuletzt ausgeübte Arbeit nicht verrichten kann oder durch sie den Heilungsverlauf gefährden würde. Die Diagnose allein entscheidet darüber nicht. Den Maßstab setzt die Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses.

Arbeitsunfähig ist, wer die zuletzt ausgeübte Arbeit nicht verrichten kann oder durch sie den Heilungsverlauf gefährden würde. Die Diagnose allein entscheidet darüber nicht. Den Maßstab setzt die Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses. Meldung: Seit dem 1. Januar 2023 senden Arztpraxen die Bescheinigung bei gesetzlich Versicherten im Regelfall digital an die Kasse. Für einzelne Behandlungs- und Beschäftigungsformen gelten weiterhin eigene Nachweiswege. Die eigene Meldung an den Betrieb bleibt trotzdem Pflicht, und ohne sie ist der Abruf durch den Arbeitgeber rechtlich unzulässig.

Seit dem 1. Januar 2023 senden Arztpraxen die Bescheinigung bei gesetzlich Versicherten im Regelfall digital an die Kasse. Für einzelne Behandlungs- und Beschäftigungsformen gelten weiterhin eigene Nachweiswege. Die eigene Meldung an den Betrieb bleibt trotzdem Pflicht, und ohne sie ist der Abruf durch den Arbeitgeber rechtlich unzulässig. 6 Wochen: Der Arbeitgeber zahlt das Entgelt in der Regel bis zu sechs Wochen weiter (§ 3 EntgFG), bei einem frischen Vertrag erst nach vierwöchiger Wartezeit. Kleinere Arbeitgeber erhalten einen Teil davon über das Ausgleichsverfahren U1 zurück. Für die Schwelle von dreißig Beschäftigten gelten eigene Zählregeln.

Der Arbeitgeber zahlt das Entgelt in der Regel bis zu sechs Wochen weiter (§ 3 EntgFG), bei einem frischen Vertrag erst nach vierwöchiger Wartezeit. Kleinere Arbeitgeber erhalten einen Teil davon über das Ausgleichsverfahren U1 zurück. Für die Schwelle von dreißig Beschäftigten gelten eigene Zählregeln. Kassenleistung: Ab der siebten Woche übernimmt im Regelfall die gesetzliche Krankenversicherung, sofern ein Krankengeldanspruch besteht. Das Krankengeld beträgt 70 Prozent des beitragspflichtigen Regelentgelts bis zur Beitragsbemessungsgrenze und höchstens 90 Prozent des Nettoentgelts. Bei derselben Krankheit gilt eine Höchstdauer von 78 Wochen innerhalb von drei Jahren. Zeiten der Entgeltfortzahlung zählen mit.

Ab der siebten Woche übernimmt im Regelfall die gesetzliche Krankenversicherung, sofern ein Krankengeldanspruch besteht. Das Krankengeld beträgt 70 Prozent des beitragspflichtigen Regelentgelts bis zur Beitragsbemessungsgrenze und höchstens 90 Prozent des Nettoentgelts. Bei derselben Krankheit gilt eine Höchstdauer von 78 Wochen innerhalb von drei Jahren. Zeiten der Entgeltfortzahlung zählen mit. Rückkehr: Wer im Zwölfmonatszeitraum über sechs Wochen hinaus arbeitsunfähig oder teilweise arbeitsunfähig ist, muss ein Angebot zum betrieblichen Eingliederungsmanagement erhalten (§ 167 SGB IX). Das Angebot ist Pflicht, die Teilnahme daran freiwillig. Fehlt das Angebot, erschwert das später den Vortrag zu milderen Mitteln bei einer krankheitsbedingten Kündigung. Bei gesetzlich Versicherten können Arbeitgeber eine Prüfung über die Krankenkasse verlangen. Diese kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen von einer Begutachtung absehen. Wer diese Festlegungen auseinanderhält, führt jeden Krankheitsfall ruhig und rechtssicher.

Was Arbeitsunfähigkeit im Betrieb tatsächlich bedeutet

Der Begriff wirkt eindeutig und ist es nicht. Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn eine erkrankte Person ihre zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht ausüben kann oder nur unter der Gefahr, dass sich ihr Zustand dadurch verschlechtert. Zwischen dem Befund und dieser Feststellung steht also eine fachliche Beurteilung, die sich an der konkreten Stelle orientiert. Für die Rolle des Personalreferenten ist das tägliches Handwerkszeug, für Führungskräfte in der Linie dagegen selten geübt.

Arbeitsunfähigkeit und verwandte Begriffe auf einen Blick

Vieles, was im Alltag durcheinandergerät, ordnet sich mit sieben Begriffen. Wer sie unterscheidet, erkennt schneller, welche Regel greift und wer zuständig ist.

Diese Unterscheidungen tragen den gesamten Ablauf:

Krankheit: Ein regelwidriger körperlicher oder seelischer Zustand. Sie ist die Voraussetzung einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit, löst für sich genommen aber noch keinen Entgeltfortzahlungs- oder Meldetatbestand aus. Wer erkältet zur Arbeit geht, ist krank und trotzdem leistungspflichtig. Pflichten aus dem Arbeitsschutz oder bei meldepflichtigen Infektionen bleiben unberührt.

Ein regelwidriger körperlicher oder seelischer Zustand. Sie ist die Voraussetzung einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit, löst für sich genommen aber noch keinen Entgeltfortzahlungs- oder Meldetatbestand aus. Wer erkältet zur Arbeit geht, ist krank und trotzdem leistungspflichtig. Pflichten aus dem Arbeitsschutz oder bei meldepflichtigen Infektionen bleiben unberührt. Arbeitsunfähigkeit: Sie liegt vor, wenn eine Erkrankung die bisherige Tätigkeit unmöglich macht oder deren Fortsetzung die Genesung gefährdet. Die ärztliche Feststellung dient als Nachweis. Mitzuteilen ist dem Betrieb der Zustand, nicht erst ein Arzttermin.

Sie liegt vor, wenn eine Erkrankung die bisherige Tätigkeit unmöglich macht oder deren Fortsetzung die Genesung gefährdet. Die ärztliche Feststellung dient als Nachweis. Mitzuteilen ist dem Betrieb der Zustand, nicht erst ein Arzttermin. Bescheinigung und eAU: Das Dokument, das die Feststellung nachweist, seit 2023 bei gesetzlich Versicherten auf digitalem Weg. Es schafft den Zustand nicht, es belegt ihn. Fehlt es, kann der Zustand bestehen, nur schwerer nachweisbar.

Das Dokument, das die Feststellung nachweist, seit 2023 bei gesetzlich Versicherten auf digitalem Weg. Es schafft den Zustand nicht, es belegt ihn. Fehlt es, kann der Zustand bestehen, nur schwerer nachweisbar. Arbeitsunfall: Ein Ausfall mit betrieblicher Ursache, versichert ist auch der Weg zur Arbeit. Zuständig ist die gesetzliche Unfallversicherung, die statt der Kassenleistung ein Verletztengeld zahlt. Eine Anzeige wird fällig, wenn Versicherte getötet werden oder infolge des Unfalls mehr als drei Tage arbeitsunfähig sind, und zwar binnen drei Tagen nach Kenntnis.

Ein Ausfall mit betrieblicher Ursache, versichert ist auch der Weg zur Arbeit. Zuständig ist die gesetzliche Unfallversicherung, die statt der Kassenleistung ein Verletztengeld zahlt. Eine Anzeige wird fällig, wenn Versicherte getötet werden oder infolge des Unfalls mehr als drei Tage arbeitsunfähig sind, und zwar binnen drei Tagen nach Kenntnis. Berufskrankheit: Eine Erkrankung, die auf die berufliche Tätigkeit zurückgeht. Auch hier leistet die Unfallversicherung. Angezeigt wird bereits bei Anhaltspunkten. Ein vorhandener Betriebs- oder Personalrat unterzeichnet mit, Sicherheitsfachkraft und Betriebsarzt sind zu informieren.

Eine Erkrankung, die auf die berufliche Tätigkeit zurückgeht. Auch hier leistet die Unfallversicherung. Angezeigt wird bereits bei Anhaltspunkten. Ein vorhandener Betriebs- oder Personalrat unterzeichnet mit, Sicherheitsfachkraft und Betriebsarzt sind zu informieren. Beschäftigungsverbot: Ein rechtliches Verbot, eine bestimmte Tätigkeit auszuüben, etwa im Mutterschutz oder nach dem Infektionsschutzrecht. Die betroffene Person kann gesund sein. Ein Ausgleich folgt je nach Rechtsgrundlage eigenen Voraussetzungen.

Ein rechtliches Verbot, eine bestimmte Tätigkeit auszuüben, etwa im Mutterschutz oder nach dem Infektionsschutzrecht. Die betroffene Person kann gesund sein. Ein Ausgleich folgt je nach Rechtsgrundlage eigenen Voraussetzungen. Stufenweise Wiedereingliederung: Die schrittweise Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einem ärztlichen Plan. Sie setzt gerade voraus, dass die volle Belastbarkeit noch nicht erreicht ist, und ist deshalb kein Zeichen der Genesung, sondern ein Weg dorthin.

Wer sie auseinanderhält, ordnet fast jeden Fall beim ersten Anruf ein.

Wer die Arbeitsunfähigkeit feststellt und woran sie sich bemisst

Eine Erkältung macht niemanden automatisch arbeitsunfähig. Entscheidend ist der Abgleich mit dem Anforderungsprofil der Stelle, und zwar in zwei Richtungen: Lässt sich die Arbeit noch leisten, und würde sie den Heilungsverlauf gefährden? Schon die zweite Frage allein trägt eine Bescheinigung.

Wer diese Feststellung trifft, ist damit ebenfalls geklärt. Sie liegt bei der behandelnden Praxis, die den Befund kennt und das Anforderungsprofil erfragt. Weder Vorgesetzte noch die Personalabteilung treffen hier eine eigene medizinische Bewertung.

Daraus folgt ein Punkt, der im Betrieb oft für Irritation sorgt: Die Bescheinigung sagt etwas über die Arbeit aus, nicht über den Gesundheitszustand im Allgemeinen. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat diesen Maßstab in seiner Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie festgeschrieben. Eine Krankschreibung kann auch dann ausgestellt werden, wenn absehbar ist, dass Weiterarbeiten den Zustand verschlechtert.

Warum dieselbe Diagnose zwei Beschäftigte unterschiedlich trifft

Genau hier entscheidet die Stelle über das Ergebnis. Eine genähte Wunde an der Hand hindert eine Fachkraft an der Montagelinie vollständig an ihrer Tätigkeit. Im Innendienst kann dieselbe Verletzung folgenlos bleiben. Die folgende Gegenüberstellung zeigt, wie sich der Maßstab je nach Anforderungsprofil verschiebt.

Kriterium Tätigkeit mit körperlicher Belastung Bildschirmgebundene Tätigkeit Bewertungsmaßstab Belastbarkeit von Muskulatur, Gelenken und Kreislauf Konzentrationsfähigkeit, Sitzdauer, Bildschirmarbeit Wirkung einer Handverletzung Greifen und Halten fallen meist aus, Arbeitsfähigkeit entfällt in der Regel Eingabe eingeschränkt, angepasste Arbeit häufig möglich Wirkung eines fiebrigen Infekts Kreislaufbelastung und Unfallgefahr sprechen dagegen Kreislaufbelastung spricht ebenfalls dagegen Ansteckungsgefahr im Team hoch bei enger Zusammenarbeit an der Linie abhängig von Präsenzpflicht und Raumsituation Spielraum für angepasste Aufgaben gering, weil das Anforderungsprofil eng ist größer, hängt aber von der ärztlich beurteilten Belastbarkeit ab Rolle der Arbeitsschutzvorgaben Hebe- und Belastungsgrenzen sind verbindlich festgelegt Bildschirmpausen, Sehhilfen und Ergonomie stehen im Vordergrund Häufiger Anlass für Streit Rückkehr vor vollständiger Belastbarkeit Erwartung, trotz Krankschreibung erreichbar zu sein

Tabelle 1: Wie sich der Maßstab der ärztlichen Beurteilung nach dem Anforderungsprofil verschiebt.

Die Tabelle erklärt zugleich, warum eine Rückfrage im Stil von Kollegin X arbeitet doch auch damit ins Leere läuft. Arbeitsunfähigkeit ist keine Eigenschaft der Erkrankung, sondern das Ergebnis eines Abgleichs mit der konkreten Stelle. Verglichen werden müssten zwei Anforderungsprofile, nicht zwei Menschen mit ähnlichem Befund.

Was während der Arbeitsunfähigkeit gilt und was Vorgesetzte daraus ableiten dürfen

Kaum ein Thema rund um Arbeitsunfähigkeit erzeugt so viele Flurgespräche wie das Verhalten krankgeschriebener Kolleginnen und Kollegen. Ein Foto aus dem Schwimmbad, eine Begegnung im Baumarkt, schon steht ein Verdacht im Raum. Für die Führung lohnt es sich, den rechtlichen Maßstab zu kennen, bevor daraus eine Personalmaßnahme wird.

Der Maßstab heißt Genesung, nicht Bettruhe

Wer arbeitsunfähig gemeldet ist, muss alles unterlassen, was den Heilungsverlauf verzögert. Diese Pflicht ist die Kehrseite der Entgeltfortzahlung und gilt für die gesamte Dauer der Arbeitsunfähigkeit. Dieser Grundsatz klingt streng und lässt trotzdem viel Raum. Ein Spaziergang kann bei einer depressiven Episode ärztlich empfohlen sein, während er bei einem frischen Bänderriss schadet. Entschieden wird stets am Einzelfall aus Befund, ärztlichem Rat und Heilungsverlauf.

Für Beschäftigte stellt sich im Alltag deshalb selten die Grundsatzfrage. Sie fragen sich, was während einer Krankschreibung erlaubt ist. Eine belastbare Antwort darauf gibt es nur mit Blick auf die konkrete Erkrankung. Für Vorgesetzte folgt daraus eine klare Konsequenz: Eine Beobachtung im Alltag ist noch kein Befund. Wer aus einer Momentaufnahme eine Schlussfolgerung zieht, verwechselt Sichtbares mit Medizinischem.

Arbeiten trotz Bescheinigung: Erlaubt, aber nicht geschuldet

Eine Krankschreibung verbietet das Arbeiten nicht. Wer sich früher wieder fit fühlt, darf zurückkehren, sobald die Tätigkeit gesundheitlich vertretbar ist. Umgekehrt entsteht daraus keinerlei Pflicht, vom Sofa aus weiterzuarbeiten oder erreichbar zu bleiben.

Freiwillige Mitarbeit ist erlaubt, eine Erwartung an Erreichbarkeit ist es nicht. Diese Grenze zieht die Führungskraft, nicht die erkrankte Person. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Im Homeoffice verschwimmt diese Grenze besonders leicht. Eine kurze Rückfrage per Messenger wirkt harmlos und schafft doch eine Erwartung, die niemand ausgesprochen hat. Wer den Unterschied zwischen freiwilliger Mitarbeit und stiller Anforderung einmal klar benennt, erspart sich später die Diskussion über angeordnete Arbeit während des Ausfalls.

Was Sie im Krankheitsfall nicht verlangen können

Hilfreich ist eine kurze Liste dessen, was außerhalb der Leitungsbefugnis liegt. Sie schützt vor Schritten, die im Moment naheliegend erscheinen und später teuer werden.

Fünf Erwartungen sind arbeitsrechtlich nicht durchsetzbar:

Auskunft über den Befund: Die Erkrankung selbst gehört zu den besonders geschützten Gesundheitsdaten und muss gegenüber dem Betrieb nicht offengelegt werden.

Die Erkrankung selbst gehört zu den besonders geschützten Gesundheitsdaten und muss gegenüber dem Betrieb nicht offengelegt werden. Ständige Erreichbarkeit: Eine laufende dienstliche Erreichbarkeit lässt sich aus einer Arbeitsunfähigkeit nicht ableiten. Telefon und Postfach bleiben unbedient. Ein einzelner, schonender Kontakt bei einem dringenden betrieblichen Anlass ist davon zu unterscheiden. Dringende Übergaben regelt man ohnehin besser vorher im Team.

Eine laufende dienstliche Erreichbarkeit lässt sich aus einer Arbeitsunfähigkeit nicht ableiten. Telefon und Postfach bleiben unbedient. Ein einzelner, schonender Kontakt bei einem dringenden betrieblichen Anlass ist davon zu unterscheiden. Dringende Übergaben regelt man ohnehin besser vorher im Team. Zuarbeit aus dem Krankenbett: Auch kleine Aufgaben bleiben freiwillig. Eine Anordnung dazu ist unwirksam.

Auch kleine Aufgaben bleiben freiwillig. Eine Anordnung dazu ist unwirksam. Hausbesuch durch Vorgesetzte: Ein unangekündigter Kontrollbesuch kann Persönlichkeitsrechte verletzen und das Vertrauen beschädigen.

Ein unangekündigter Kontrollbesuch kann Persönlichkeitsrechte verletzen und das Vertrauen beschädigen. Überwachung ohne Anhaltspunkt: Eine Observation setzt einen auf Tatsachen gestützten Verdacht voraus. Ohne diesen drohen Schadensersatzforderungen.

Wer diese Grenzen kennt, führt souveräner. Wie man das Gespräch danach wieder aufnimmt, ist eine Frage von Haltung und Übung und gehört zum Handwerk jedes verantwortlichen HR-Bereichs.

Erfahrene Personalverantwortliche, etwa in der Funktion des HR-Managers, trennen deshalb sauber zwischen Organisation und Bewertung. Die Vertretung planen sie sofort. Die Frage nach der Berechtigung der Krankschreibung stellen sie erst, wenn belastbare Anhaltspunkte vorliegen.

Arbeitsunfähigkeit melden: Wer wann handeln muss

Seit 2023 läuft der Nachweis digital. Der gelbe Zettel für den Betrieb entfällt bei gesetzlich Versicherten, sofern keine der gesetzlichen Ausnahmen greift. Was dabei häufig untergeht: Der Wegfall betrifft allein den Nachweis, nicht die Mitteilung.

Die Meldung der Arbeitsunfähigkeit an den Betrieb bleibt Pflicht

Beschäftigte teilen ihre Arbeitsunfähigkeit und die voraussichtliche Dauer unverzüglich mit. Dauert der Ausfall länger als drei Kalendertage, muss die Arbeitsunfähigkeit spätestens am darauffolgenden Arbeitstag ärztlich festgestellt werden. Der Arbeitgeber darf sie auch früher verlangen (§ 5 EntgFG). Diese Reihenfolge ist wichtig, weil der digitale Abruf ohne vorherige Mitteilung gar nicht zulässig ist.

Unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern. Eine starre Uhrzeit nennt das Gesetz nicht. Betrieblich lässt sich daraus eine klare Vorgabe machen: nach Möglichkeit vor dem geplanten Arbeitsbeginn und über den vereinbarten Meldeweg. Eine Nachricht an die Kollegin im Nachbarbüro erreicht den zuständigen Vorgesetzten nicht sicher.

Hier lohnt es sich, drei Pflichten auseinanderzuhalten. Die verspätete Mitteilung verletzt eine arbeitsvertragliche Nebenpflicht und kann eine Abmahnung rechtfertigen. Ein Zurückbehalten der Zahlung knüpft das Gesetz dagegen an eigene, abschließend benannte Tatbestände (§ 7 EntgFG). Genannt sind die geschuldete, aber nicht vorgelegte ärztliche Bescheinigung, die verletzten Pflichten bei einer Erkrankung im Ausland und die Vereitelung eines Schadensersatzanspruchs gegen Dritte.

Drei Einschränkungen gehören dazu. Die versäumte ärztliche Feststellung im eAU-Verfahren führt die Vorschrift nicht auf, ebenso wenig einen Abruf, der ins Leere läuft. Und das Recht entfällt, wenn die Pflichtverletzung nicht zu vertreten ist. Wer die Tatbestände vermischt, kürzt zu früh.

Damit hängt der gesamte Prozess an einem einzigen Anruf. Ohne Mitteilung an den Betrieb steht die Kette still. Die folgende Übersicht zeigt den Weg der Meldung und die Stellen, an denen er in der Praxis abreißt.

Infografik: Die elektronische Bescheinigung nimmt Beschäftigten den Nachweis ab, nicht die Mitteilung. Wer die fünf Schritte und ihre Bruchstellen kennt, vermeidet Lücken in Zeitwirtschaft und Abrechnung. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/09/arbeitsunfaehigkeit-im-betrieb-meldekette-personal-agitano.webp" alt="Infografik zur Meldekette bei Arbeitsunfähigkeit in fünf Schritten: Beschäftigte melden den Ausfall, die Praxis stellt ihn fest und übermittelt ihn an die Krankenkasse, der Betrieb ruft die Daten dort ab, in Ausnahmefällen bleibt der Papierweg. Zu jedem Schritt ist die typische Bruchstelle genannt." width="1200" height="2418" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/arbeitsunfaehigkeit-im-betrieb/168408" rel="noopener">Die elektronische Bescheinigung nimmt Beschäftigten den Nachweis ab, nicht die Mitteilung. Wer die fünf Schritte und ihre Bruchstellen kennt, vermeidet Lücken in Zeitwirtschaft und Abrechnung. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

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Wie die elektronische Bescheinigung läuft

Die Arztpraxis übermittelt die Feststellung an die gesetzliche Krankenkasse. Von dort ruft der Betrieb sie ab, sofern ein Beschäftigungsverhältnis besteht und die Mitteilung vorliegt. Laut Bundesgesundheitsministerium werden dabei keine Angaben zur Diagnose weitergegeben. Einen Papierausdruck erhalten Versicherte weiterhin, er geht aber nicht mehr an den Betrieb.

Wertlos ist dieses Dokument deshalb nicht. Es dient den eigenen Unterlagen und kann im Streit über die Zahlung als Nachweis dienen. Im digitalen Abruf steht zudem der Name der ausstellenden Praxis nicht. Wer den Ausdruck aufhebt, ist im Zweifel besser aufgestellt.

Organisatorisch verschiebt sich damit eine Bringschuld zur Holschuld. Wer den Abruf erst Wochen später anstößt, findet Lücken in der Zeitwirtschaft und verzögert die Abrechnung. In größeren Organisationen sorgt deshalb häufig ein HR Business Partner dafür, dass Abruf und Nacherfassung als fester Wochenrhythmus laufen.

Wo das Verfahren nicht greift

Auf den digitalen Weg verlassen kann man sich nicht in jeder Konstellation. Das Ministerium benennt mehrere Fallgruppen mit eigenem Nachweisweg.

In sieben Konstellationen entsteht keine digitale Meldung:

Privat Versicherte: Wer nicht gesetzlich versichert ist, reicht den Nachweis unverändert selbst beim Arbeitgeber ein. Der Abruf geht hier ins Leere, weil bei der Kasse keine Meldung ankommt. Ein Vermerk im Personalstamm erspart die vergebliche Suche.

Wer nicht gesetzlich versichert ist, reicht den Nachweis unverändert selbst beim Arbeitgeber ein. Der Abruf geht hier ins Leere, weil bei der Kasse keine Meldung ankommt. Ein Vermerk im Personalstamm erspart die vergebliche Suche. Privatärztliche Behandlung: Stellt eine Privatpraxis die Feststellung aus, greift die Übermittlung nicht, auch wenn die Person gesetzlich versichert ist. Den Nachweis bringt die betroffene Person dann selbst bei.

Stellt eine Privatpraxis die Feststellung aus, greift die Übermittlung nicht, auch wenn die Person gesetzlich versichert ist. Den Nachweis bringt die betroffene Person dann selbst bei. Erkrankung im Ausland: Aus dem Ausland gemeldete Ausfälle laufen außerhalb des digitalen Verfahrens. Hier gelten schärfere Mitteilungspflichten: Auch die Kasse ist zu informieren, und die Übermittlungskosten trägt der Betrieb.

Aus dem Ausland gemeldete Ausfälle laufen außerhalb des digitalen Verfahrens. Hier gelten schärfere Mitteilungspflichten: Auch die Kasse ist zu informieren, und die Übermittlungskosten trägt der Betrieb. Betreuung eines kranken Kindes: Fällt jemand wegen eines erkrankten Kindes aus, greifen eine eigene Bescheinigung und das Kinderkrankengeld. Rechtlich ist das keine Arbeitsunfähigkeit der beschäftigten Person. Es gelten eigene Fristen.

Fällt jemand wegen eines erkrankten Kindes aus, greifen eine eigene Bescheinigung und das Kinderkrankengeld. Rechtlich ist das keine Arbeitsunfähigkeit der beschäftigten Person. Es gelten eigene Fristen. Mutterschutzbedingtes Beschäftigungsverbot: Verbote nach dem Mutterschutzrecht laufen außerhalb des digitalen Abrufs. Es handelt sich um eine rechtlich angeordnete Maßnahme, nicht um eine akute ärztliche Feststellung.

Verbote nach dem Mutterschutzrecht laufen außerhalb des digitalen Abrufs. Es handelt sich um eine rechtlich angeordnete Maßnahme, nicht um eine akute ärztliche Feststellung. Stufenweise Wiedereingliederung: Auch der schrittweise Wiedereinstieg wird nicht digital abgerufen. Er beruht auf einem ärztlichen Plan mit eigenem Bewilligungsverfahren.

Auch der schrittweise Wiedereinstieg wird nicht digital abgerufen. Er beruht auf einem ärztlichen Plan mit eigenem Bewilligungsverfahren. Minijobs in Privathaushalten: Diese Beschäftigungsform bleibt vom Verfahren unberührt. Zuständig für Umlage und Erstattung ist hier die Minijob-Zentrale, nicht die Krankenkasse, und der Nachweis läuft weiterhin auf Papier.

Dazu treten technische Störungen. Wer diese Fälle einmal dokumentiert, spart sich im Ernstfall die Recherche.

Nicht ausgenommen sind dagegen stationäre Aufenthalte in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. Ihre Zeiten lassen sich seit dem 1. Januar 2025 abrufen, ganztagsambulante Behandlungen nicht. Abgerufen wird dabei die Aufenthaltszeit, nicht eine damit gleichgesetzte Arbeitsunfähigkeit.

Für die Praxis heißt das: Ein leerer Abruf beweist noch nichts. Bevor jemand eine gemeldete Arbeitsunfähigkeit als unentschuldigte Fehlzeit umbucht, gehört ein Blick auf diese Ausnahmen und ein kurzer Anruf bei der betroffenen Person dazwischen.

Experten-Tipp!

Hinterlegen Sie im Abrufprozess eine Wiedervorlage nach vierzehn Tagen. Bleibt eine Meldung aus, klären Sie zuerst die Versicherungsform und die behandelnde Praxis, bevor Sie die Entgeltzahlung aussetzen.

Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit: Sechs Wochen und ihre Ausnahmen

Sobald ein Ausfall länger dauert, rückt die Frage nach dem Geld in den Vordergrund. Bei längerer Arbeitsunfähigkeit greifen zwei Systeme nacheinander ineinander, und beide folgen eigenen Regeln. Wer sie verwechselt, rechnet falsch ab.

Der Grundfall und die Wartezeit zu Beginn

Ohne eigenes Verschulden erkrankte Beschäftigte behalten ihren Anspruch auf das Entgelt für bis zu sechs Wochen (§ 3 EntgFG). Bei einem frisch geschlossenen Vertrag beginnt dieser Anspruch erst nach vier ununterbrochenen Wochen. Fällt jemand vorher aus, kommt Krankengeld nur in Betracht, wenn für diese Person überhaupt ein Anspruch darauf besteht. Die Gegenüberstellung ordnet beide Systeme:

Kriterium Entgeltfortzahlung Krankengeld Wer leistet der Betrieb die gesetzliche Krankenkasse Rechtsgrundlage Entgeltfortzahlungsgesetz Fünftes Buch Sozialgesetzbuch Beginn ab dem ersten Ausfalltag, nach vierwöchigem Bestand des Vertrags ab ärztlicher Feststellung, bei stationärer Behandlung ab deren Beginn; Auszahlung während der Wartezeit nur bei eigenem Krankengeldanspruch, sonst nach Ende der Fortzahlung Höchstdauer sechs Wochen je Erkrankungsfall 78 Wochen wegen derselben Erkrankung binnen drei Jahren Höhe regelmäßiges Entgelt nach dem Lohnausfallprinzip, ohne das zusätzlich für Überstunden gezahlte Entgelt; tarifliche Abweichungen möglich 70 Prozent des Regelentgelts bis zur Beitragsbemessungsgrenze, höchstens 90 Prozent des Nettoentgelts Nachweis Mitteilung an den Betrieb, Abruf bei der Kasse Fortdauer grundsätzlich spätestens am nächsten Werktag ärztlich festgestellt; für bestimmte Versicherte gilt eine Auffangfrist Entlastung des Arbeitgebers anteilige Erstattung über das U1-Verfahren bei höchstens dreißig Beschäftigten; für die Zählung gelten eigene Regeln entfällt, weil die Kasse selbst leistet Wirkung auf den Urlaubsanspruch Urlaub entsteht unverändert weiter Urlaub entsteht weiter, erlischt im Regelfall nach 15 Monaten (Ausnahmen siehe Text) Bei Arbeitsunfall oder Berufskrankheit Zahlung durch den Arbeitgeber bleibt bestehen Verletztengeld der Unfallversicherung tritt an die Stelle

Tabelle 2: Zwei Systeme, zwei Logiken. Zahlungspflicht des Arbeitgebers und Leistung der Kasse im Vergleich.

Beide Spalten wandern in der Praxis über dieselbe Schnittstelle, nämlich die Lohnabrechnung. Wie die Entgeltabrechnung diese Wechsel sauber abbildet, entscheidet darüber, ob am Monatsende Rückfragen auflaufen.

Wer bei Arbeitsunfähigkeit Anspruch hat und was ihr gleichsteht

Der Anspruch gilt für alle Arbeitnehmer, ausdrücklich auch für geringfügig Beschäftigte und Auszubildende. Die verbreitete Annahme, Minijobs seien davon ausgenommen, trifft nicht zu. Gleichgestellt sind außerdem bewilligte Vorsorge- und Rehamaßnahmen in einer entsprechenden Einrichtung (§ 9 EntgFG). Bei Beschäftigten ohne gesetzliche Kranken- oder Rentenversicherung kann auch eine ärztliche Verordnung genügen, sofern die Maßnahme in einer geeigneten Einrichtung stattfindet. Auch für diese Zeiten wird die Vergütung fortgezahlt, obwohl formal keine Arbeitsunfähigkeit vorliegt.

Eine Bedingung wird dabei häufig überlesen: Der Anspruch setzt voraus, dass die betroffene Person den Ausfall nicht selbst verschuldet hat. Gemeint ist damit ein grober Verstoß gegen das eigene Interesse an der Gesundheit, etwa eine Verletzung bei einer besonders gefährlichen Freizeitaktivität. Die Messlatte liegt hoch, und die Beweislast dafür trägt das Unternehmen.

Eine häufige Konstellation im Mittelstand regelt das Gesetz ausdrücklich: Erkrankt jemand, während im Betrieb kurzgearbeitet wird, bemisst sich die Fortzahlung nach der verkürzten Arbeitszeit, solange diese gilt (§ 4 Abs. 3 EntgFG). Der Ausfall führt im Regelfall nicht zurück zum vollen Entgelt. Für Feiertage mit gleichzeitiger Kurzarbeit gilt die besondere Feiertagsregel.

Dieselbe Krankheit, neuer Anspruch: Die Sechs- und Zwölfmonatsregel

Hartnäckig hält sich die Vorstellung, ein einzelner Arbeitstag zwischen zwei Ausfällen setze die Uhr zurück. Das trifft nicht zu. Kehrt dieselbe Erkrankung wieder, entsteht ein weiterer Anspruch von bis zu sechs Wochen nur unter zwei Bedingungen.

Entweder lag vor dem erneuten Ausfall ein halbes Jahr ohne Arbeitsunfähigkeit aus derselben Ursache. Oder seit dem Beginn des ersten Ausfalls wegen dieser Ursache sind zwölf Monate verstrichen. Maßgeblich ist dabei nicht, ob jemand beschwerdefrei war, sondern ob in diesem Zeitraum eine Arbeitsunfähigkeit aus derselben Ursache bestand.

Ein zweiter Irrtum wiegt schwerer und kostet unmittelbar Geld. Tritt während einer laufenden Arbeitsunfähigkeit eine andere Erkrankung hinzu, verlängert sich die Zahlungspflicht nicht. Das Bundesarbeitsgericht fasst beide Leiden zu einem einheitlichen Verhinderungsfall zusammen. Die sechs Wochen gibt es dann nur einmal (Urteil vom 11. Dezember 2019). Ein neuer Zeitraum beginnt erst, wenn die erste Arbeitsverhinderung beendet war, bevor die zweite einsetzte.

Für die Praxis folgt daraus eine wichtige Umkehr. Wer sich auf einen neuen Anspruch beruft, muss im Streitfall darlegen und beweisen, dass die vorherige Arbeitsunfähigkeit tatsächlich geendet hatte. Diese Last liegt bei der beschäftigten Person. Schließt eine Erstbescheinigung unmittelbar oder nach einem arbeitsfreien Wochenende an die vorherige an, spricht das nach der Rechtsprechung für einen einheitlichen Fall.

Was der Ausfall betriebswirtschaftlich bedeutet

Sichtbar ist meist nur die weiterlaufende Vergütung. Daneben läuft eine zweite Rechnung mit, die kaum jemand aufmacht.

Fünf Kostenblöcke können bei einem längeren Ausfall entstehen:

Weitergezahltes Entgelt: Der Betrieb leistet, ohne dass eine Arbeitsleistung gegenübersteht. Bei längeren Fällen ist das der größte Einzelposten, allerdings unter Umständen teilweise erstattungsfähig.

Der Betrieb leistet, ohne dass eine Arbeitsleistung gegenübersteht. Bei längeren Fällen ist das der größte Einzelposten, allerdings unter Umständen teilweise erstattungsfähig. Vertretung und Mehrarbeit: Die Aufgaben verteilen sich auf das Team oder auf Leihkräfte. Zusätzliche Ausgaben entstehen dabei nur, soweit tatsächlich Zuschläge oder externe Leistungen anfallen. Dauerhafte Mehrbelastung kann zudem das Erkrankungsrisiko im Team erhöhen.

Die Aufgaben verteilen sich auf das Team oder auf Leihkräfte. Zusätzliche Ausgaben entstehen dabei nur, soweit tatsächlich Zuschläge oder externe Leistungen anfallen. Dauerhafte Mehrbelastung kann zudem das Erkrankungsrisiko im Team erhöhen. Anlaufzeit der Vertretung: Jede Übergabe braucht Zeit. Gerade bei spezialisierten Tätigkeiten zehrt die Einarbeitung einen spürbaren Teil des gewonnenen Nutzens wieder auf.

Jede Übergabe braucht Zeit. Gerade bei spezialisierten Tätigkeiten zehrt die Einarbeitung einen spürbaren Teil des gewonnenen Nutzens wieder auf. Verzögerte Vorgänge: Termine rutschen, Zusagen gegenüber Kunden wackeln. Diese Folgekosten erscheinen in keiner Personalstatistik und schlagen erst später im Vertrieb auf.

Termine rutschen, Zusagen gegenüber Kunden wackeln. Diese Folgekosten erscheinen in keiner Personalstatistik und schlagen erst später im Vertrieb auf. Leitungsaufwand: Umplanung, Gespräche, Dokumentation und die Abstimmung mit der Kasse binden Führungszeit, die an anderer Stelle fehlt.

Erst die Summe dieser Blöcke zeigt, was ein einzelner Ausfalltag tatsächlich kostet.

Eine allgemeingültige Kennzahl für diese Summe gibt es nicht. Jede umlaufende Faustformel führt in die Irre, weil die Spanne zwischen Branchen zu groß ist.

So ermitteln Sie die Kosten einer Arbeitsunfähigkeit im eigenen Betrieb

Den eigenen Wert können Sie mit Daten berechnen, die im Haus ohnehin vorliegen. Die Bausteine dafür liefert die Personalkostenrechnung, die in der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung ohnehin gepflegt wird. Ein einziger durchgerechneter Fall genügt für die Größenordnung.

Nehmen Sie eine Schlüsselrolle und einen konkreten Ausfalltag und addieren Sie vier Posten in Euro:

Fortgezahltes Entgelt: Das Tagesentgelt der ausgefallenen Person einschließlich des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung. Wichtig ist der Tageswert, nicht der Monatsbetrag, weil sich nur so einzelne Ausfalltage vergleichen und hochrechnen lassen. In der Kostenaufstellung weiter oben ist dieser Posten bereits als größter Einzelblock benannt.

Das Tagesentgelt der ausgefallenen Person einschließlich des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung. Wichtig ist der Tageswert, nicht der Monatsbetrag, weil sich nur so einzelne Ausfalltage vergleichen und hochrechnen lassen. In der Kostenaufstellung weiter oben ist dieser Posten bereits als größter Einzelblock benannt. Vertretung: Die tatsächlich zusätzlich anfallenden Kosten, also Zuschläge für Mehrarbeit, Leiharbeit oder eine kurzfristig eingekaufte Leistung. Rein intern umverteilte Arbeit bleibt außen vor, sonst zählen Sie dieselbe Stunde zweimal. Auch die Anlaufzeit einer Vertretung gehört nur hierher, soweit sie zusätzliche Kosten verursacht und nicht nur vorhandene Kapazität bindet.

Die tatsächlich zusätzlich anfallenden Kosten, also Zuschläge für Mehrarbeit, Leiharbeit oder eine kurzfristig eingekaufte Leistung. Rein intern umverteilte Arbeit bleibt außen vor, sonst zählen Sie dieselbe Stunde zweimal. Auch die Anlaufzeit einer Vertretung gehört nur hierher, soweit sie zusätzliche Kosten verursacht und nicht nur vorhandene Kapazität bindet. Leitungsaufwand: Die Zeit, die Führung und Disposition für die Umplanung aufwenden, bewertet mit dem jeweiligen Stundensatz. Gemeint sind Schichttausch, Terminverschiebungen und Abstimmung im Team. Dieser Posten wird regelmäßig unterschätzt, weil er in keiner Zeiterfassung als Ausfallkosten auftaucht.

Die Zeit, die Führung und Disposition für die Umplanung aufwenden, bewertet mit dem jeweiligen Stundensatz. Gemeint sind Schichttausch, Terminverschiebungen und Abstimmung im Team. Dieser Posten wird regelmäßig unterschätzt, weil er in keiner Zeiterfassung als Ausfallkosten auftaucht. Folgekosten: Die absehbaren Kosten verschobener Vorgänge, etwa eine verzögerte Lieferung, ein später abgerechnetes Projekt oder eine Nacharbeit. Angesetzt wird nur, was sich beziffern lässt. Vermutete Umsatz- oder Imageeffekte bleiben außen vor, weil sie die Rechnung angreifbar machen.

Von dieser Summe ziehen Sie ab, was tatsächlich über das Umlageverfahren zurückfließt, also nur bei bestehendem Erstattungsanspruch. Das Ergebnis ist der Betrag, um den es in jeder Präventionsdiskussion geht.

Eine weitere Belastung bleibt in der Fehlzeitenstatistik unsichtbar: Anwesenheit trotz Erkrankung. Wer sich krank an den Arbeitsplatz schleppt, arbeitet langsamer, macht mehr Fehler und steckt unter Umständen andere an. Diese Folgen erscheinen nicht in der Fehlzeitenquote. Ihre Kosten lassen sich nur mit zusätzlichen Daten und Annahmen abschätzen. Wie eng Erholung und Leistungsfähigkeit zusammenhängen, ordnet unser Beitrag zu Schlaf als Leistungsfaktor ein.

Was der Betrieb zurückbekommt: Das U1-Verfahren

Diese Belastung trägt nicht jeder Arbeitgeber allein. Wer in der Regel höchstens dreißig Arbeitnehmer beschäftigt, nimmt verpflichtend am Ausgleichsverfahren U1 teil (§ 1 AAG). Monatlich fließt eine Umlage an die Krankenkassen, und im Krankheitsfall erstatten diese auf Antrag einen Teil des weitergezahlten Entgelts zurück.

Wie hoch dieser Anteil ausfällt, richtet sich nach dem gewählten Erstattungssatz und nach der Satzung der jeweiligen Kasse. Die Schwelle selbst ist dabei kein einfacher Kopfzähler: Maßgeblich ist die Zahl der beim Arbeitgeber Beschäftigten über alle Standorte hinweg. Bestand der Betrieb das ganze Vorjahr, prüft die Kasse die Beschäftigtenzahl in mindestens acht Kalendermonaten. Bestand er nur zeitweise, sind die überwiegenden Bestandsmonate maßgeblich. Teilzeitkräfte werden nach ihrer Wochenarbeitszeit gestaffelt angerechnet.

Auszubildende und schwerbehinderte Menschen bleiben bei dieser Zählung außer Ansatz. Für einen im laufenden Jahr errichteten Betrieb gilt eine eigene Beurteilung (§ 3 AAG).

Ein zweites Detail wird oft übersehen: Das Verfahren erfasst auch geringfügig Beschäftigte. Dort läuft die Erstattung über die Minijob-Zentrale statt über die Krankenkasse.

Praktisch heißt das: Ein Teil der Kosten einer Arbeitsunfähigkeit lässt sich zurückholen, wenn die Anträge gestellt werden. Wer das der Abrechnung überlässt, ohne es zu prüfen, verschenkt regelmäßig Geld, das dem Betrieb zusteht.

Krankengeld bei langer Arbeitsunfähigkeit und der lückenlose Nachweis

Ab der siebten Woche wechselt die Zuständigkeit. Für Betroffene ändert sich dabei mehr als nur der Absender der Überweisung, denn die Kasse knüpft ihre Leistung an eine Bedingung, die im Alltag leicht übersehen wird.

Der Übergang zur Krankenkasse

Nach dem Auslaufen der betrieblichen Zahlung meldet das Unternehmen der Kasse per Entgeltbescheinigung, bis wann es geleistet hat. Einen gesonderten Antrag müssen Versicherte nicht stellen.

Zur Höhe der Leistung: Laut Bundesgesundheitsministerium beträgt die Leistung 70 Prozent des beitragspflichtigen Bruttoeinkommens und höchstens 90 Prozent des Nettoeinkommens. Gezahlt wird sie wegen derselben Erkrankung für längstens 78 Wochen binnen drei Jahren.

Die beiden Prozentsätze greifen dabei nicht auf derselben Grundlage. Die 70 Prozent berechnen sich aus dem beitragspflichtigen Regelentgelt, das nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt wird. Die 90 Prozent des Nettoentgelts sind eine davon getrennte Obergrenze. Für höhere Gehälter deckelt daher zuerst die Bemessungsgrenze.

Nicht jede beschäftigte Person erhält diese Leistung. Anspruch haben gesetzlich versicherte Arbeitnehmer, Auszubildende und Bezieher von Arbeitslosengeld I. Beschäftigte in Minijobs, Familienversicherte und Studierende bleiben in der Regel außen vor. Selbstständige benötigen dafür eine Wahlerklärung oder einen entsprechenden Tarif, privat Versicherte eine eigene Absicherung.

Eine Sonderrolle spielt der Arbeitsunfall. Beruht der Ausfall auf einem Unfall im Betrieb oder auf einer Berufskrankheit, zahlt die gesetzliche Unfallversicherung in der Regel Verletztengeld statt der Krankenkasse. Für die Meldewege im Unternehmen ist diese Abgrenzung wichtig, weil daran eine eigene Anzeigepflicht gegenüber dem Unfallversicherungsträger hängt.

Für die Personalplanung ist der zweite Wert der wichtigere. Die Höchstdauer läuft ab dem ersten Ausfalltag und schließt die betriebliche Zahlung mit ein. Reha-Zeiten zählen mit, soweit für sie ein Krankengeldanspruch besteht oder ruht. Wer erst in Woche siebzig anfängt, über die Perspektive nachzudenken, hat den Gestaltungsspielraum bereits verloren.

Warum eine Lücke in der Bescheinigung teuer wird

Bei regulär versicherten Arbeitnehmern mit Krankengeldanspruch beginnt dieser bei ambulanter Arbeitsunfähigkeit mit der ärztlichen Feststellung. Bei stationärer Behandlung im Krankenhaus oder in einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung zählt deren Beginn (§ 46 SGB V). Für andere Versichertengruppen gelten Ausnahmen.

Läuft eine Bescheinigung aus, muss die Fortdauer spätestens am nächsten Werktag erneut festgestellt werden, wobei Samstage dabei nicht mitzählen. Endet die Krankschreibung an einem Freitag, ist damit in der Regel der Montag der Stichtag. Fällt dieser Montag auf einen gesetzlichen Feiertag, rückt die Frist auf den nächsten Werktag.

Verstreicht dieser Tag, entsteht eine Lücke, für die keine Leistung fließt. Das Gesetz kennt zwar eine Auffangfrist von einem Monat, sie gilt aber nur für Versicherte, deren Mitgliedschaft gerade vom Bestand des Krankengeldanspruchs abhängt. Für alle übrigen ist der nächste Werktag die verbindliche Grenze.

Ein kurzer Hinweis aus der Personalabteilung an Langzeiterkrankte kostet nichts und verhindert genau diesen Verlust. Er ist Fürsorge, nicht Kontrolle.

Läuft die Höchstdauer aus, spricht man von Aussteuerung. Danach kommt je nach Lage Arbeitslosengeld I in Betracht, auch wenn das Arbeitsverhältnis fortbesteht, oder ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente. Für Unternehmen ist dieser Zeitpunkt nur anhand der von der Kasse berücksichtigten Anspruchs- und Vorbezugszeiten verlässlich einzuordnen. Frühere Zeiten wegen derselben Krankheit zählen mit. Ein Gespräch über Perspektiven sollte lange davor stattfinden.

Was bei langer Arbeitsunfähigkeit mit dem Urlaubsanspruch passiert

Urlaub entsteht auch während einer Arbeitsunfähigkeit. Wer ein ganzes Jahr ausfällt, sammelt den gesetzlichen Mindesturlaub trotzdem an. Grenzenlos geschieht das allerdings nicht.

Besteht die Arbeitsunfähigkeit seit Beginn des Urlaubsjahres fort, verfällt der gesetzliche Mindesturlaub nach gefestigter Rechtsprechung grundsätzlich 15 Monate nach dessen Ende (§ 7 Abs. 3 BUrlG). Das ist der 31. März des übernächsten Jahres. Zwei Einschränkungen gehören zwingend dazu.

Setzte die Erkrankung erst im Laufe des Urlaubsjahres ein, kommt es zusätzlich darauf an, ob der Arbeitgeber rechtzeitig über die offenen Tage und den drohenden Verfall informiert hat. Und eine für die beschäftigte Person günstigere Vereinbarung im Arbeitsvertrag geht vor. Das Bundesarbeitsgericht hat das am 15. Juli 2025 ausdrücklich bestätigt. Für Betriebe folgt daraus eine kleine, aber wirksame Aufgabe: offene Urlaubstage von Langzeiterkrankten schriftlich mitteilen, samt Stichtag.

Experten-Tipp!

Notieren Sie das Enddatum jeder Folgebescheinigung in der Wiedervorlage und erinnern Sie zwei Werktage vorher freundlich an den Folgetermin. Das ist Fürsorge, keine Kontrolle, und es sichert die Zahlung der Kasse ab.

Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit: Beweiswert und arbeitsrechtliche Grenzen

Manchmal passt eine Arbeitsunfähigkeit verdächtig gut ins Bild. Bevor daraus eine Maßnahme wird, lohnt ein nüchterner Blick auf die Beweislage. Das Recht hält dafür einen klaren Ablauf bereit, der Unternehmen mehr Möglichkeiten gibt, als viele annehmen, und zugleich enge Leitplanken setzt.

Wann der Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttert ist

Die ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit ist das gesetzlich vorgesehene Beweismittel und wiegt entsprechend schwer. Erschüttern lässt sie sich nur, wenn das Unternehmen Tatsachen vorträgt und im Streitfall beweist, die in der Gesamtschau ernsthafte Zweifel begründen. Ein Gefühl genügt dafür nicht.

Das Bundesarbeitsgericht hat diese Linie am 13. Dezember 2023 bestätigt und zugleich geschärft: Legt jemand nach Zugang einer Kündigung Folgebescheinigungen vor, die passgenau die Kündigungsfrist abdecken, und nimmt unmittelbar danach eine neue Beschäftigung auf, kann der Beweiswert entfallen. Entscheidend ist die zeitliche Koinzidenz in der Gesamtbetrachtung, nicht ein einzelnes auffälliges Detail. Die Würdigung erfolgt dabei je Bescheinigung und Zeitraum. Im entschiedenen Fall blieb die erste Bescheinigung beweiskräftig.

Wichtig ist die Rechtsfolge. Ein erschütterter Beweiswert widerlegt die Arbeitsunfähigkeit nicht. Die Darlegungs- und Beweislast lag ohnehin bei der beschäftigten Person. Ihr fällt lediglich das bequeme Beweismittel weg. Sie muss die Arbeitsunfähigkeit dann konkret auf anderem Weg belegen, etwa durch Befunde oder eine Aussage der behandelnden Praxis. Erst wenn das misslingt, entfällt die Zahlungspflicht.

Der sachliche Weg über Kasse und Medizinischen Dienst

Neben dem arbeitsrechtlichen Weg steht ein sozialrechtlicher offen, und er ist stärker, als viele annehmen. Der Arbeitgeber kann von der zuständigen Kasse verlangen, eine gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes einzuholen (§ 275 SGB V). Die Kasse darf davon nur absehen, wenn sich die Voraussetzungen eindeutig aus den ärztlichen Unterlagen ergeben.

Das Gesetz benennt Anhaltspunkte, bei denen Zweifel naheliegen:

Auffällige Häufigkeit: Wer auffällig oft arbeitsunfähig gemeldet ist, erfüllt das erste Regelbeispiel. Entscheidend ist eine im Einzelfall auffällige Häufung. Einen festen Betrachtungszeitraum nennt das Gesetz dafür nicht.

Wer auffällig oft arbeitsunfähig gemeldet ist, erfüllt das erste Regelbeispiel. Entscheidend ist eine im Einzelfall auffällige Häufung. Einen festen Betrachtungszeitraum nennt das Gesetz dafür nicht. Kurze Ausfälle in Serie: Wiederholte Fehltage von ein bis zwei Tagen zählen ebenfalls dazu. Auch sie können ärztlich festgestellt sein, denn der Betrieb darf den Nachweis früher verlangen. Auffällig wird erst das wiederkehrende Muster.

Wiederholte Fehltage von ein bis zwei Tagen zählen ebenfalls dazu. Auch sie können ärztlich festgestellt sein, denn der Betrieb darf den Nachweis früher verlangen. Auffällig wird erst das wiederkehrende Muster. Lage am Rand der Arbeitswoche: Beginnt der Ausfall wiederholt am ersten oder letzten Arbeitstag einer Woche, ist das ein ausdrücklich benanntes Indiz.

Beginnt der Ausfall wiederholt am ersten oder letzten Arbeitstag einer Woche, ist das ein ausdrücklich benanntes Indiz. Auffällige ausstellende Praxis: Stammt die Feststellung von einer Praxis, die durch die Menge ihrer Bescheinigungen aufgefallen ist, greift das dritte Regelbeispiel. Den Namen der ausstellenden Praxis liefert der reguläre Abruf dem Arbeitgeber allerdings nicht.

Stammt die Feststellung von einer Praxis, die durch die Menge ihrer Bescheinigungen aufgefallen ist, greift das dritte Regelbeispiel. Den Namen der ausstellenden Praxis liefert der reguläre Abruf dem Arbeitgeber allerdings nicht. Hinweise aus dem Dokument selbst: Eine rückwirkende Feststellung oder eine ungewöhnlich weit reichende Bescheinigung kann Zweifel begründen, ohne im Gesetz eigens genannt zu sein.

Eine rückwirkende Feststellung oder eine ungewöhnlich weit reichende Bescheinigung kann Zweifel begründen, ohne im Gesetz eigens genannt zu sein. Belastbare Beobachtungen aus dem Alltag: Die gesetzliche Liste ist nicht abschließend. Auch nachprüfbare Umstände aus dem Arbeitsalltag können den Anstoß geben, sofern sie auf Tatsachen beruhen und nicht auf Hörensagen.

Jeder dieser Punkte kann Anlass für eine sachliche Prüfung sein. Ob die Zweifel tragfähig sind, entscheiden die Umstände des Einzelfalls. Für ein Gespräch im Betrieb empfiehlt sich ohnehin ein nachvollziehbares Gesamtbild statt eines Einzelbefunds.

Wer im Verfahren was erfahren darf

Ebenso wichtig wie der Weg ist die Frage, wer im Verfahren überhaupt was erfahren darf. Gerade hier entstehen Fehler, weil die Beteiligten unterschiedlich tiefe Einblicke haben. Die folgende Übersicht ordnet Befugnisse und Informationsrechte.

Information oder Befugnis Arbeitgeber Krankenkasse Medizinischer Dienst Kenntnis der Diagnose nein ja ja Kenntnis von Beginn und Dauer ja, über den Abruf ja ja Anstoß einer Überprüfung kann die Begutachtung bei der Kasse verlangen beauftragt den Dienst oder sieht bei eindeutigen Unterlagen davon ab begutachtet im Auftrag der Kasse Untersuchung der Person nein nein ja, bei Bedarf Mitteilung des Ergebnisses nur bei abweichender Bewertung und laufender Entgeltfortzahlung erhält das Gutachten berichtet an die Kasse Aufbewahrung der Angaben Zeiträume in der Personalakte, gesundheitsbezogene Unterlagen getrennt und nur bei rechtlicher Notwendigkeit medizinische Unterlagen im eigenen Bestand Gutachten in der eigenen Dokumentation Handlungsmöglichkeit der betroffenen Person freiwillige Auskunft, keine Verpflichtung Widerspruch gegen den Bescheid Anspruch auf eine Kopie des Gutachtens

Tabelle 3: Zuständigkeiten und Informationsrechte bei der Überprüfung eines Ausfalls.

Auffällig ist die erste Zeile. Über den regulären Melde- und Abrufweg erfährt der Betrieb den Befund zu keinem Zeitpunkt und muss trotzdem entscheiden. Das erfordert Zurückhaltung im Ton und Genauigkeit in der Sache, eine Kombination, die gute Führung im Management ausmacht.

Praxisbeispiel: Häufige Kurzausfälle in der Spätschicht

Ausgangslage: In einem Zulieferbetrieb mit rund 180 Beschäftigten häufen sich in der Spätschicht eintägige Ausfälle, gehäuft montags und freitags. Innerhalb eines Quartals summieren sich 46 solcher Tage auf zwölf Personen. Die Schichtleitung vermutet vorgeschobene Gründe, die Personalleitung hält dagegen und fürchtet einen offenen Konflikt.

Vorgehen: Statt einzelne Personen anzusprechen, wertet die Personalleitung die Ausfalltage zunächst anonymisiert nach Schicht, Wochentag und Arbeitsbereich aus. Dabei zeigt sich eine Häufung an zwei Anlagen mit hoher Taktbindung und wechselnden Pausenzeiten. Parallel verlangt der Betrieb für zwei Fälle mit auffälligem Muster von der jeweiligen Kasse eine gutachtliche Stellungnahme und dokumentiert seine Anhaltspunkte schriftlich. Die Schichtleitung erhält eine kurze Schulung dazu, welche Fragen im Rückkehrgespräch zulässig sind. Zusätzlich werden die Pausenzeiten an den beiden Anlagen vereinheitlicht und eine feste Springerregelung eingeführt, damit Einzelausfälle nicht sofort das gesamte Team belasten. Die Auswertung wird mit dem Betriebsrat geteilt, bevor Maßnahmen beschlossen werden.

Ergebnis: Eine der beiden Begutachtungen bestätigt die Einschätzung der behandelnden Praxis, die zweite endet ohne Beanstandung. Die Zahl der Kurzausfälle an den betroffenen Anlagen geht im Folgequartal auf 29 Tage zurück. Da mehrere Maßnahmen parallel liefen, lässt sich der Anteil einzelner Schritte daran nicht trennscharf zuordnen; auffällig ist jedoch, dass die Veränderung an der Ablauforganisation ansetzte und nicht an der Kontrolle. Als nächster Schritt ist eine Wiederholung der Auswertung nach sechs Monaten vereinbart.

Kündigung während der Arbeitsunfähigkeit: Der zäheste Irrtum

Der Satz, während einer Krankschreibung dürfe nicht gekündigt werden, hält sich seit Jahrzehnten. Er stimmt nicht. Eine Kündigung ist auch während eines Ausfalls möglich. Sie muss lediglich die allgemeinen Voraussetzungen erfüllen.

Bei einer krankheitsbedingten Kündigung prüfen Gerichte drei Stufen: eine negative Gesundheitsprognose, eine erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen und eine Abwägung der beiderseitigen Interessen. Ein unterlassenes Eingliederungsverfahren ist zwar keine Wirksamkeitsvoraussetzung, erhöht aber die Darlegungslast des Arbeitgebers zu milderen Mitteln erheblich.

Diese Dreistufenprüfung setzt allerdings voraus, dass das Kündigungsschutzgesetz überhaupt anwendbar ist. Dazu kann besonderer Kündigungsschutz treten: Bei schwerbehinderten Beschäftigten braucht es grundsätzlich die vorherige Zustimmung des Integrationsamts. Das Gesetz macht davon Ausnahmen, etwa für ein Arbeitsverhältnis, das noch nicht länger als sechs Monate besteht (§ 173 SGB IX). In diesem Fall muss der Arbeitgeber die Beendigung dem Integrationsamt innerhalb von vier Tagen anzeigen.

Vor jedem solchen Schritt gehört deshalb eine anwaltliche Prüfung dazu, wie sie die Berufspraxis im Arbeitsrecht leistet.

Rückkehr und Wiedereingliederung bei Arbeitsunfähigkeit

Der letzte Abschnitt einer Arbeitsunfähigkeit entscheidet darüber, ob sie sich wiederholt. Genau hier investieren Unternehmen am wenigsten, obwohl der Hebel groß ist. Zwei der drei Bausteine setzen dabei früher an, als viele erwarten: Wiedereingliederung und Eingliederungsmanagement beginnen nicht erst nach der Rückkehr, sondern können während bestehender Arbeitsunfähigkeit laufen.

Zurück im Job oder schrittweise einsteigen

Zwei Wege werden häufig verwechselt. Wer wieder arbeitsfähig ist, kehrt schlicht zurück. Einer Freigabe durch den Betrieb bedarf es dafür nicht. Das auf der Bescheinigung vermerkte Enddatum ist dabei eine ärztliche Prognose: Wer früher belastbar ist, darf früher zurück, wer länger ausfällt, braucht eine weitere Feststellung.

Die stufenweise Wiedereingliederung ist etwas anderes. Sie findet gerade bei fortbestehender Einschränkung statt und steigert die tägliche Arbeitszeit nach einem ärztlichen Plan. Wer die stufenweise Wiedereingliederung durchläuft, bleibt arbeitsunfähig. Besteht währenddessen ein Krankengeldanspruch oder ruht er, zählt diese Zeit für dessen Höchstdauer mit.

Welche Leistung dabei fließt, hängt vom zuständigen Träger ab: Meist ist es das Krankengeld, im Anschluss an eine Rehabilitation kommt auch Übergangsgeld der Rentenversicherung in Betracht. Welche Fähigkeiten Führung dabei tragen, beschreibt unser Beitrag zu den Führungskompetenzen, die heute zählen.

Wann das Eingliederungsmanagement nach langer Arbeitsunfähigkeit zur Pflicht wird

Ist eine beschäftigte Person binnen eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig oder teilweise arbeitsunfähig, muss der Arbeitgeber ein Verfahren zur Eingliederung anbieten (§ 167 Abs. 2 SGB IX). Die Pflicht besteht unabhängig von Betriebsgröße und Schwerbehinderung. Angeboten werden muss es. Annehmen muss es niemand.

Im Eingliederungsverfahren geht es um Anpassungen an Arbeitsplatz, Aufgaben und Arbeitszeit. Die Teilnahme ist freiwillig, das Angebot dagegen Pflicht. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Zwei Missverständnisse halten sich hartnäckig. Erstens sind die sechs Wochen kein Blockwert. Auch verteilte Einzeltage summieren sich. Zweitens knüpft das Gesetz an die Dauer vollständiger oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit an, nicht an eine bereits erfolgte Rückkehr. Das Angebot ist also bereits während bestehender Arbeitsunfähigkeit möglich und dort oft wirksamer, weil Anpassungen noch vorbereitet werden können.

Vom Rückkehrgespräch und vom ärztlichen Wiedereingliederungsplan ist das Verfahren zu trennen. Alle drei verfolgen unterschiedliche Aufgaben und sollten bei Einladung, Einwilligung und Dokumentation klar unterscheidbar bleiben. Ein abgestimmter Termin ist damit nicht ausgeschlossen.

Der Ablauf des Verfahrens in fünf Schritten

Ein Weg, der sich bewährt hat, kommt mit wenigen klaren Schritten aus. Er lässt sich einmal festlegen und danach in jedem Fall gleich anwenden.

Fünf Schritte strukturieren ein tragfähiges Verfahren:

Schwelle erkennen: Die Zeitwirtschaft meldet automatisch, sobald die Grenze überschritten ist. Weil verteilte Einzeltage mitzählen, taugt das Bauchgefühl hier nicht. Wer die Auswertung nicht automatisiert, übersieht regelmäßig genau die Fälle, in denen es später auf das Angebot ankommt.

Die Zeitwirtschaft meldet automatisch, sobald die Grenze überschritten ist. Weil verteilte Einzeltage mitzählen, taugt das Bauchgefühl hier nicht. Wer die Auswertung nicht automatisiert, übersieht regelmäßig genau die Fälle, in denen es später auf das Angebot ankommt. Einladen und aufklären: Ziel, Freiwilligkeit sowie Art und Umfang der erhobenen Daten werden schriftlich erläutert. Diese Aufklärung ist keine Formalie: Fehlt sie oder bleibt sie vage, gilt das Verfahren als nicht ordnungsgemäß angeboten, und der Betrieb steht im Streitfall so da, als hätte er gar nichts unternommen.

Ziel, Freiwilligkeit sowie Art und Umfang der erhobenen Daten werden schriftlich erläutert. Diese Aufklärung ist keine Formalie: Fehlt sie oder bleibt sie vage, gilt das Verfahren als nicht ordnungsgemäß angeboten, und der Betrieb steht im Streitfall so da, als hätte er gar nichts unternommen. Runde besetzen: Die zuständige Interessenvertretung ist stets zu beteiligen, bei schwerbehinderten Beschäftigten zusätzlich die Schwerbehindertenvertretung; beides jeweils mit Zustimmung der betroffenen Person. Freiwillig hinzukommen kann eine Vertrauensperson eigener Wahl. Eine kleine Runde senkt die Hemmschwelle spürbar.

Die zuständige Interessenvertretung ist stets zu beteiligen, bei schwerbehinderten Beschäftigten zusätzlich die Schwerbehindertenvertretung; beides jeweils mit Zustimmung der betroffenen Person. Freiwillig hinzukommen kann eine Vertrauensperson eigener Wahl. Eine kleine Runde senkt die Hemmschwelle spürbar. Möglichkeiten klären: Arbeitsplatz, Aufgabenzuschnitt, Arbeitszeit und Hilfen von Rehabilitationsträgern werden gemeinsam geprüft. Häufig übersehen werden Zuschüsse und technische Hilfen, die Rentenversicherung oder Integrationsamt tragen. Die Frage danach kostet nichts und erweitert den Lösungsraum spürbar.

Arbeitsplatz, Aufgabenzuschnitt, Arbeitszeit und Hilfen von Rehabilitationsträgern werden gemeinsam geprüft. Häufig übersehen werden Zuschüsse und technische Hilfen, die Rentenversicherung oder Integrationsamt tragen. Die Frage danach kostet nichts und erweitert den Lösungsraum spürbar. Ergebnis festhalten: Vereinbarungen, Verantwortliche und ein Termin zur Überprüfung werden dokumentiert. Ebenso festgehalten wird ein ergebnisloser Abschluss, denn auch der ist ein Ergebnis. Ohne diese Dokumentation lässt sich später nicht belegen, dass ernsthaft nach Alternativen gesucht wurde.

Ohne geübte Gesprächsführung bleibt das Verfahren eine Formalie, die niemand ernst nimmt.

Wie sich solche Gespräche dauerhaft im Haus verankern lassen, zeigt unser Beitrag zur Führungskräfteentwicklung. Der Unterschied zwischen einem Pflichttermin und einem tragfähigen Verfahren entsteht dort, wo Verantwortliche gezielt qualifiziert werden.

Praxisbeispiel: Ein Rückkehrgespräch, das trägt

Ausgangslage: Eine Sachbearbeiterin einer mittelständischen Spedition kehrt nach elf Wochen Ausfall zurück. Die Vertretung hat improvisiert, zwei Vorgänge sind liegen geblieben, im Team kursieren Vermutungen über den Grund. Die Teamleitung fürchtet, mit einer Nachfrage etwas falsch zu machen, und plant deshalb gar kein Gespräch.

Vorgehen: Die Personalabteilung setzt stattdessen ein strukturiertes Gespräch für den ersten Arbeitstag an und stellt der Teamleitung dafür einen Gesprächsleitfaden mit vier Fragen zur Verfügung. Gefragt wird nach der Belastbarkeit für konkrete Aufgaben, nach benötigten Anpassungen am Arbeitsplatz, nach dem gewünschten Umfang der Information des Teams und nach einem Termin für eine Zwischenbilanz. Nach dem Befund wird ausdrücklich nicht gefragt. Die liegen gebliebenen Vorgänge werden vorab priorisiert, damit der erste Tag nicht mit einem vollen Postfach beginnt. Für vier Wochen übernimmt eine Kollegin die Telefonbereitschaft am Nachmittag. Eine stufenweise Wiedereingliederung ist nicht vorgesehen, weil die Sachbearbeiterin arbeitsfähig zurückkehrt. Vereinbart wird lediglich ein vorübergehend angepasster Aufgabenzuschnitt im Rahmen des regulären Arbeitsverhältnisses.

Ergebnis: Die Sachbearbeiterin arbeitet ab der dritten Woche wieder im vollen Aufgabenumfang. Aus dem Gespräch entsteht eine Anpassung der Arbeitsplatzhöhe und eine feste Regel für die Vertretung bei längeren Ausfällen. Die Zwischenbilanz nach vier Wochen ergibt keinen weiteren Bedarf. Der Leitfaden wird anschließend für alle Teamleitungen verbindlich gemacht.

Experten-Tipp!

Führen Sie das Rückkehrgespräch am ersten Tag und halten Sie sich an vier Fragen: Was geht schon wieder, was braucht Anpassung, wie viel soll das Team wissen, wann sprechen wir erneut. Nach dem Befund wird nicht gefragt.

Fazit: Klarheit im Ablauf schützt bei Arbeitsunfähigkeit beide Seiten

Eine Arbeitsunfähigkeit wird selten dadurch schwierig, dass jemand ausfällt. Schwierig wird sie durch Unsicherheit darüber, wer wann was tun darf. Drei Leitfragen halten den Ablauf zusammen: Ist die bisherige Tätigkeit derzeit möglich? Sind Mitteilung und Nachweis geklärt? Was unterstützt Genesung und Wiedereinstieg?

Wer diese Fragen in dieser Reihenfolge stellt, kommt ohne Verdachtsdebatten aus und trifft belastbare Entscheidungen. Der größte Hebel liegt am Anfang und am Ende, bei der sauberen Meldung und beim geführten Wiedereinstieg. Beides kostet wenig Zeit und spart im Zweifel einen Prozess. Alles dazwischen ist Handwerk, das sich einmal beschreiben und dann verlässlich wiederholen lässt.

Für die Umsetzung genügt ein knappes internes Dokument: Meldeweg, Abrufrhythmus, Zuständigkeit für die Wiedervorlage, Schwelle für das Eingliederungsverfahren und ein Leitfaden für das Rückkehrgespräch. Fünf Punkte auf einer Seite, einmal abgestimmt und allen Führungskräften bekannt. Das trägt den Regelfall. Sonderfälle und vertrauliche Verfahren bleiben davon unberührt und gehören weiterhin in fachkundige Hände.

Häufige Fragen (FAQ) zur Arbeitsunfähigkeit im Betrieb

Was bedeutet Arbeitsunfähigkeit genau? Arbeitsunfähig ist, wer die eigene Arbeit wegen einer Erkrankung derzeit nicht leisten kann oder wem die Fortsetzung schaden würde. Der Maßstab ist die konkrete Stelle, nicht die Schwere der Diagnose. Daraus folgt zweierlei: Dieselbe Erkrankung kann zwei Menschen unterschiedlich treffen, und die Bescheinigung sagt nichts über andere Lebensbereiche aus. Arbeitsunfähigkeit hat klare Folgen für Meldung, Zahlung und Rückkehr. Die Bescheinigung weist sie nach, beschreibt aber nicht den Gesundheitszustand in allen Lebensbereichen. Ausgestellt werden darf sie auch vorbeugend, wenn das Weiterarbeiten den Verlauf absehbar verschlechtern würde. Darf mein Arbeitgeber schon am ersten Tag ein Attest verlangen? Ja, das Gesetz räumt ihm dieses Recht ausdrücklich ein. Er kann die ärztliche Feststellung früher fordern als nach drei Kalendertagen, ohne dafür einen Grund nennen zu müssen. Üblich ist eine Regelung im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung. Zulässig ist die Anordnung aber auch im Einzelfall. Ein pauschaler Generalverdacht sollte damit nicht verbunden sein, weil die Maßnahme sonst als Schikane wahrgenommen wird und das Klima im Team belastet. Wer sie einsetzt, erklärt am besten kurz, worauf sie sich stützt. Eine schriftliche Ankündigung schafft Klarheit für beide Seiten. Kann ein Eingliederungsverfahren schon während laufender Arbeitsunfähigkeit beginnen? Ja, und oft ist genau das sinnvoll. Die gesetzliche Schwelle knüpft an vollständige oder teilweise Arbeitsunfähigkeit an. Eine Rückkehr an den Arbeitsplatz ist keine Voraussetzung. Ist die Sechswochenschwelle im Jahreszeitraum überschritten, darf der Arbeitgeber einladen, auch wenn die Person noch krankgeschrieben ist. Der Vorteil liegt auf der Hand: Anpassungen am Arbeitsplatz, Hilfen von Rehabilitationsträgern und ein Stufenplan lassen sich in Ruhe vorbereiten, solange noch Zeit dafür ist. Wer bis zum ersten Arbeitstag wartet, verschenkt oft mehrere Wochen und muss dann unter Druck entscheiden. Die Einladung selbst verpflichtet zu nichts. Darf der Betrieb bei einer Arbeitsunfähigkeit nach der Diagnose fragen? Nein. Angaben zur Erkrankung zählen zu den besonders geschützten Gesundheitsdaten und werden im digitalen Verfahren auch gar nicht an das Unternehmen weitergegeben. Zulässig sind Fragen nach Beginn und voraussichtlicher Länge. Auskünfte dazu, welche Aufgaben später wieder möglich sind, helfen der Planung, bleiben aber freiwillig und begründen während der Arbeitsunfähigkeit keinen Anspruch auf Arbeitsleistung. Eine Ausnahme greift bei ansteckenden Erkrankungen mit betrieblicher Meldepflicht, etwa im Lebensmittel- oder Gesundheitsbereich. In die Personalakte gehören grundsätzlich nur Zeiträume. Gesundheitsbezogene Unterlagen werden getrennt und nur bei rechtlicher Notwendigkeit geführt. Was gilt bei einer Arbeitsunfähigkeit in der Probezeit? Die Probezeit ändert am Anspruch nichts, wohl aber der Beginn des Arbeitsverhältnisses. Die Zahlungspflicht des Arbeitgebers greift erst nach vierwöchigem Bestand des Vertrags. Wer in dieser Zeit ausfällt, erhält bei bestehendem Anspruch Krankengeld. Nach Ablauf dieser Wartezeit übernimmt der Betrieb, sofern die Arbeitsunfähigkeit andauert. Unabhängig davon bleibt die Kündigungsfrist in einer vereinbarten Probezeit kurz, und eine Kündigung ist auch während einer Arbeitsunfähigkeit möglich. Beides hat miteinander nichts zu tun und wird trotzdem häufig vermischt. Für die Personalplanung heißt das: Prüfen Sie zuerst das Eintrittsdatum, nicht die Probezeitdauer. Darf man während der Krankschreibung verreisen? Es kommt auf die Erkrankung an. Untersagt ist alles, was die Genesung verzögert. Eine Reise kann bei einer Erschöpfungsdepression sinnvoll und nach einer frischen Operation schädlich sein. Während der betrieblichen Zahlung braucht es keine Erlaubnis des Arbeitgebers. Notwendige Mitteilungen bleiben davon unberührt, etwa wenn eine Folgebescheinigung ansteht. Im Krankengeldbezug gilt eine strengere Regel: Ein Aufenthalt im EU-Ausland ist möglich, die Kasse muss dem Antrag jedoch vorab zustimmen. Wer das übersieht, riskiert eine Unterbrechung der Zahlung. Was gilt, wenn Beschäftigte im Urlaub erkranken? Nachgewiesene Tage der Arbeitsunfähigkeit werden nicht auf den Jahresurlaub angerechnet (§ 9 BUrlG). Voraussetzung ist ein ärztliches Zeugnis, das Arbeitsunfähigkeit belegt. Bloßes Unwohlsein genügt nicht. Die betroffene Person meldet den Ausfall wie sonst auch unverzüglich. Die betreffenden Tage werden dem Urlaubskonto wieder gutgeschrieben, eigenmächtig verlängern darf man den Urlaub deswegen jedoch nicht. Bei Erkrankung im Ausland kommen zusätzliche Meldewege hinzu, unter anderem die Angabe der Aufenthaltsadresse und eine Anzeige der Rückkehr. Wer den Nachweis erst nach der Heimreise organisiert, riskiert eine Lücke, die sich später kaum noch schließen lässt. Beginnt die Entgeltzahlung bei einer neuen Erkrankung von vorn? Nur unter engen Voraussetzungen. Kommt eine andere Erkrankung hinzu, während die Arbeitsunfähigkeit noch andauert, behandelt die Rechtsprechung beides als einen einzigen Verhinderungsfall. Der Sechswochenanspruch steht dann nur einmal zur Verfügung. Neu beginnt er erst, wenn die vorherige Arbeitsverhinderung vor dem Hinzutreten der zweiten abgeschlossen war. Handelt es sich um dieselbe Grunderkrankung, greift zusätzlich die Sperre von sechs beziehungsweise zwölf Monaten. Beruft sich jemand bei anderer Erkrankung auf einen neuen Zeitraum, muss er belegen, dass die frühere Arbeitsunfähigkeit vorher geendet hatte. Ein arbeitsfreies Wochenende dazwischen ist nur ein Indiz, kein Ausschluss. Zählt ein Feiertag während der Arbeitsunfähigkeit in die sechs Wochen? Ja, der Sechswochenzeitraum läuft kalendermäßig weiter und pausiert an Feiertagen nicht. Auch die Rechtsgrundlage bleibt dieselbe: Es handelt sich weiterhin um Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Lediglich die Höhe des Entgelts bemisst sich für diesen Feiertag nach der Feiertagsregel (§ 4 Abs. 2 EntgFG). Für die Erstattung über das Umlageverfahren ändert sich damit nichts: Besteht ein U1-Anspruch, ist grundsätzlich auch dieser Tag erstattungsfähig. Praktisch heißt das: Feiertage zählen zur krankheitsbedingten Entgeltfortzahlung. Bei gleichzeitiger Kurzarbeit gilt für die Höhe des Entgelts die besondere Feiertagsregel. Ist die Teilnahme am Eingliederungsverfahren verpflichtend? Für Unternehmen ist das Angebot Pflicht, für Beschäftigte die Teilnahme freiwillig. Eine Ablehnung selbst darf nicht sanktioniert werden und muss nicht begründet sein. Folgenlos ist sie damit nicht: Wurde ein Verfahren ordnungsgemäß angeboten und abgelehnt, wirkt sich das auf die spätere gerichtliche Prüfung von Beschäftigungsalternativen aus. Wer zustimmt, kann jederzeit abbrechen und eine Vertrauensperson eigener Wahl hinzuziehen. Sinnvoll ist die Teilnahme meist trotzdem, weil dort Anpassungen besprochen werden, die eine Rückkehr erleichtern. Kommt es später zur Auseinandersetzung, zählt der dokumentierte Nachweis.

Rechtlicher Hinweis: Der Beitrag ordnet die Rechtslage allgemein ein und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. Ob eine Regelung greift, hängt von Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, Arbeitsvertrag und den Umständen des konkreten Falls ab. Bei arbeitsrechtlichen Maßnahmen, insbesondere vor einer Kündigung, sollte anwaltlicher Rat eingeholt werden. Angaben zu Kosten und Belastungen sind Erfahrungs- und Orientierungswerte, keine Festwerte.