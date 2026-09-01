Schlaf als Leistungsfaktor: Mehr als eine Frage der Stunden

Schlaf als Leistungsfaktor: Das Wichtigste im Überblick Erholsamer Schlaf entsteht aus mehreren Größen, die zusammenwirken und zu einem erheblichen Teil außerhalb des Schlafzimmers liegen. Verbreitung und Trend: Im RKI-Panel 2024 berichteten 16,3 Prozent der Erwachsenen Einschlaf- und 31,7 Prozent Durchschlafstörungen. Gegenüber der RKI-Erhebung mit Daten aus 2008 bis 2011 liegt die Gesamtprävalenz bei identischer Abfrage fünf Prozentpunkte höher, bei 35,3 statt 30,3 Prozent.

Im RKI-Panel 2024 berichteten 16,3 Prozent der Erwachsenen Einschlaf- und 31,7 Prozent Durchschlafstörungen. Gegenüber der RKI-Erhebung mit Daten aus 2008 bis 2011 liegt die Gesamtprävalenz bei identischer Abfrage fünf Prozentpunkte höher, bei 35,3 statt 30,3 Prozent. Fünf Ebenen statt einer Stundenzahl: Ob aus Zeit im Bett Erholung wird, hängt neben dem Zeitfenster von Regelmäßigkeit, Schlafumgebung, Liegekomfort und der Fähigkeit abzuschalten ab. Acht unruhige Stunden können weniger erholsam sein als sieben weitgehend ungestörte.

Ob aus Zeit im Bett Erholung wird, hängt neben dem Zeitfenster von Regelmäßigkeit, Schlafumgebung, Liegekomfort und der Fähigkeit abzuschalten ab. Acht unruhige Stunden können weniger erholsam sein als sieben weitgehend ungestörte. Wirkung auf die Arbeitsleistung: In der Arbeitszeitbefragung 2017 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin fühlten sich 56 Prozent der Vollzeitbeschäftigten vor Arbeitsbeginn erholt. Bei Schlafrestriktion reagiert besonders die Daueraufmerksamkeit empfindlich.

In der Arbeitszeitbefragung 2017 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin fühlten sich 56 Prozent der Vollzeitbeschäftigten vor Arbeitsbeginn erholt. Bei Schlafrestriktion reagiert besonders die Daueraufmerksamkeit empfindlich. Arbeitszeit als gestaltbare Größe: Dieselbe Behörde weist seit 2017 stabil 16 bis 18 Prozent der Beschäftigten mit monatlich verkürzter Ruhezeit unter elf Stunden aus. 18 Prozent berichten 2023 von der Erwartung, außerhalb der Arbeitszeit erreichbar zu sein.

Dieselbe Behörde weist seit 2017 stabil 16 bis 18 Prozent der Beschäftigten mit monatlich verkürzter Ruhezeit unter elf Stunden aus. 18 Prozent berichten 2023 von der Erwartung, außerhalb der Arbeitszeit erreichbar zu sein. Grenze zur Medizin: Halten Beschwerden über Monate an, endet die Gestaltung: Die Fachgesellschaften setzen für die chronische Form der Insomnie eine Symptomdauer von mindestens drei Monaten an. Ein Teil der Erholung liegt damit in persönlichen Gewohnheiten, der andere in Bedingungen, die im Arbeitsalltag entstehen und dort auch verändert werden können.

Aktuelle Zahlen: Was Schlaf als Leistungsfaktor heute bedeutet

Über Schlaf wird viel geschrieben, meist als Frage der richtigen Abendroutine. Die belastbaren Daten zeigen eine Verbreitung, die sich über anderthalb Jahrzehnte verschoben hat. Wer Schlaf als Leistungsfaktor einordnen will, findet in diesen Daten einen belastbareren Ausgangspunkt als in der nächsten Abendroutine.

Ein Drittel der Erwachsenen berichtet Schlafprobleme

Das Robert Koch-Institut hat im Juni 2026 Auswertungen aus dem Panel Gesundheit in Deutschland vorgelegt. Für die Jahreserhebung 2024 wurden 27.038 Personen befragt, erhoben wurde von Mai 2024 bis Januar 2025. 16,3 Prozent gaben Einschlafstörungen an, 31,7 Prozent Durchschlafstörungen. Etwa jeder achte Erwachsene berichtet beides.

Aufschlussreicher als der Momentwert ist die Bewegung dahinter. Bei identischer Abfrage lag die Gesamtprävalenz in der früheren RKI-Studie mit Daten aus 2008 bis 2011 noch bei 30,3 Prozent, aktuell sind es 35,3 Prozent. Fünf Prozentpunkte in anderthalb Jahrzehnten sind für eine Bevölkerungsstichprobe dieser Größe eine deutliche Verschiebung. Wer die Grundlagen erholsamen Schlafs vertiefen möchte, findet sie in unserem Beitrag zu gesundem Schlaf und mehr Erholung.

Die Autorinnen und Autoren der Auswertung ordnen die Entwicklung vorsichtig ein. Denkbar sei ein Zusammenhang mit gestiegener Mediennutzung, insbesondere von Smartphones, sowie mit mehreren gesellschaftlichen Krisenlagen der vergangenen Jahre. Eine einzelne Ursache lässt sich aus den Daten nicht ableiten, und die Erhebung beruht auf Selbstauskunft.

Für die Arbeitswelt ist die Entwicklung dennoch relevant. Ein- und Durchschlafprobleme betreffen einen erheblichen Teil der erwachsenen Bevölkerung und werden damit zwangsläufig auch im Erwerbsleben sichtbar. Wie groß der Anteil der Beschäftigten mit einem konkreten Erholungsdefizit ist, lässt sich aus den RKI-Daten allerdings nicht ableiten. Die Erhebung erfasst Erwachsene in Privathaushalten, nicht Belegschaften.

Warum die Stundenzahl allein beim Schlaf als Leistungsfaktor zu kurz greift

Sieben Stunden im Bett sind nicht sieben Stunden Erholung. Für die praktische Einordnung lohnt es, drei Ebenen auseinanderzuhalten, die im Alltag oft gleichgesetzt werden. Die Schlafforschung beschreibt Schlafgesundheit inzwischen deutlich vielschichtiger; die folgende Übersicht ist ein Ordnungsmodell für diesen Beitrag und keine vollständige Taxonomie:

Größe Was gemeint ist Woran sie sich zeigt Schlafdauer Die tatsächlich geschlafene Zeit innerhalb einer Nacht, ohne die Wachphasen dazwischen Im Alltag nur schätzbar und für sich genommen wenig aussagekräftig für die Erholung Schlafqualität Wie durchgehend und ungestört der Schlaf verläuft Häufiges Aufwachen, langes Wachliegen, unruhiges Empfinden am Morgen Schlafgesundheit Das Zusammenspiel aus Dauer, Qualität und Regelmäßigkeit über längere Zeit Stabile Zeiten, erholtes Aufwachen, gleichmäßige Leistungsfähigkeit am Tag

Tabelle 1: Schlafdauer, Schlafqualität und Schlafgesundheit im Vergleich

Erst zusammen ergeben die drei Größen ein Bild. Wer acht Stunden unruhig schläft, kann schlechter erholt sein als jemand mit sieben ruhigen. Genau deshalb greift die Rechnung mit der reinen Stundenzahl zu kurz, und genau deshalb hilft der Blick auf die Bedingungen weiter.

Woraus Erholung entsteht: Fünf Ebenen im Zusammenspiel

Erholung lässt sich nicht per Entschluss herstellen. Sie stellt sich ein, wenn mehrere Bedingungen gleichzeitig stimmen. Manche davon sind in einer Woche verändert, andere brauchen Monate oder liegen gar nicht in der eigenen Hand.

Diese fünf Ebenen wirken zusammen:

Zeitfenster: Zwischen dem Ende der verpflichtenden Aktivitäten am Abend und dem notwendigen Aufstehen sollte genug Zeit für Schlaf verbleiben. Ist dieses Fenster zu klein, hilft eine Optimierung innerhalb des Fensters nur begrenzt weiter.

Zwischen dem Ende der verpflichtenden Aktivitäten am Abend und dem notwendigen Aufstehen sollte genug Zeit für Schlaf verbleiben. Ist dieses Fenster zu klein, hilft eine Optimierung innerhalb des Fensters nur begrenzt weiter. Regelmäßigkeit: Weitgehend gleiche Zeiten stabilisieren den Rhythmus, weil der Körper das Einschlafen vorbereiten kann. Wechseln die Zeiten stark, entfällt diese Vorbereitung und das Einschlafen dauert länger.

Weitgehend gleiche Zeiten stabilisieren den Rhythmus, weil der Körper das Einschlafen vorbereiten kann. Wechseln die Zeiten stark, entfällt diese Vorbereitung und das Einschlafen dauert länger. Umgebung: Licht, Geräusche und Raumtemperatur entscheiden mit, ob eine Nacht durchgehend verläuft. Reize können bereits unterhalb der Aufwachschwelle wirken und Erholung kosten, ohne dass man sich am Morgen daran erinnert.

Licht, Geräusche und Raumtemperatur entscheiden mit, ob eine Nacht durchgehend verläuft. Reize können bereits unterhalb der Aufwachschwelle wirken und Erholung kosten, ohne dass man sich am Morgen daran erinnert. Liegekomfort: Matratze, Unterfederung und Bett bestimmen, wie der Körper gelagert ist. Passt die Kombination nicht zu Statur und Schlafposition, kann die Schlafposition häufiger gewechselt werden und der Schlaf unruhiger verlaufen.

Matratze, Unterfederung und Bett bestimmen, wie der Körper gelagert ist. Passt die Kombination nicht zu Statur und Schlafposition, kann die Schlafposition häufiger gewechselt werden und der Schlaf unruhiger verlaufen. Mentale Distanz: Wer gedanklich noch im Arbeitstag steckt, kommt schwerer zur Ruhe, selbst bei idealer Umgebung. Diese Ebene bleibt in der Betrachtung oft außen vor, obwohl sie im Berufsalltag eine der wirksamsten Bremsen sein kann.

Die ersten beiden Ebenen folgen der Tagesstruktur und ändern sich langsam. Umgebung und Liegekomfort lassen sich kurzfristig anpassen, während die mentale Distanz von Gewohnheiten und von den Erwartungen im Umfeld abhängt.

Zeitfenster und Regelmäßigkeit als Fundament

Das Zeitfenster wirkt unmittelbar, lässt sich aber nur über den Tagesablauf verändern. Es beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem die letzte Aufgabe abgeschlossen ist. Wer um 22 Uhr die letzte Nachricht beantwortet und um halb sieben aufsteht, hat rechnerisch achteinhalb Stunden, praktisch deutlich weniger.

Die Regelmäßigkeit wirkt stärker, als ihr meist zugestanden wird. Bei wiederkehrenden Zeiten laufen die körperlichen Vorbereitungen auf den Schlaf verlässlicher ab. Verschieben sich Zubettgehen und Aufstehen von Tag zu Tag um mehrere Stunden, geraten sie aus dem Takt.

Der Effekt ähnelt einem kleinen Zeitzonenwechsel, der sich mehrfach pro Woche wiederholt. Wer wenig Spielraum bei der Dauer hat, kann über stabile Zeiten dennoch etwas gewinnen. Ein dauerhaft zu knappes Zeitfenster gleicht Regelmäßigkeit allerdings nicht aus. Für Schlaf als Leistungsfaktor ist sie eine der günstigsten Stellschrauben, weil sie wenig kostet außer Konsequenz.

Die Schlafumgebung und ihre Störquellen

Licht ist der zentrale äußere Taktgeber der inneren Uhr. Helle Bildschirme am späten Abend können das Signal verschieben, das dem Körper Schlafbereitschaft meldet. Für die Praxis heißt das weniger Bildschirmverbot als Dosierung: Wer die Helligkeit in der letzten Stunde absenkt, unterstützt den Übergang. Umgekehrt hilft ein heller Morgen dabei, den Rhythmus zu verankern.

Bei Geräuschen zählt weniger die Lautstärke als ihre Unberechenbarkeit. Ein gleichmäßiges Grundrauschen wird meist ausgeblendet, während einzelne, unregelmäßige Geräusche den Schlaf oberflächlicher werden lassen können. Das erklärt, warum eine Straße mit durchgehendem Verkehr subjektiv oft weniger stört als eine ruhige Lage mit gelegentlichem Türenschlagen.

Die Raumtemperatur wirkt über die Körperkerntemperatur, die nachts absinkt. Ein eher kühler Raum unterstützt diesen Vorgang, in überwärmten Schlafzimmern dauert er tendenziell länger. Ähnlich wirkt verbrauchte Luft in kleinen, geschlossenen Räumen. Kommt ein Schlafpartner hinzu, treffen zwei Bedürfnisse aufeinander, die sich bei Temperatur und Verdunkelung deutlich unterscheiden können.

Diese Faktoren sind vergleichsweise gut beeinflussbar, weil sie von Ausstattung und Gewohnheit abhängen und nicht vom Kalender. Welche Rolle Farben, Licht und Raumklima dabei spielen, haben wir in einem eigenen Beitrag zur richtigen Schlafzimmergestaltung ausführlich behandelt.

Liegefläche und Schlafsystem als beeinflussbarer Teil

Zur Schlafumgebung gehört die Liegefläche. Matratze, Unterfederung und Bett sollten zu Körperbau, bevorzugter Schlafposition und persönlichem Liegegefühl passen. Eine zu weiche Unterlage kann schwere Körperpartien einsinken lassen, eine zu feste kann Druck an Schulter und Hüfte erzeugen. Beides kann dazu führen, dass der Körper nachts häufiger nach einer entlastenden Haltung sucht.

Eine allgemeingültige Empfehlung gibt es dabei nicht, weil die Anforderungen individuell verschieden sind. Wer die eigene Kombination prüfen möchte, findet bei Meisterschlaf einen Überblick über die gängigen Komponenten.

Hilfreich ist dabei ein nüchterner Blick. Die Liegefläche ist eine von fünf Ebenen und ersetzt weder den Rhythmus noch das Zeitfenster. Ein zu knappes Zeitfenster lässt sich über das Schlafsystem kaum ausgleichen.

Wie belastbar die Evidenz dazu ist, zeigt eine systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2026, die 47 Studien ausgewertet hat. Am konsistentesten schnitten mittelfeste Systeme ab, insbesondere bei Erwachsenen mit unspezifischen Rückenschmerzen oder morgendlicher Steifigkeit. Zugleich waren die Studien so unterschiedlich angelegt, dass die Autoren auf eine zusammenfassende Berechnung verzichteten. Körperbau, Alter, bevorzugte Schlafposition und Wärmeempfinden sollten deshalb bei der Auswahl berücksichtigt werden.

Für den Zustand der eigenen Ausstattung sagt das Verhalten des Materials mehr aus als sein Alter. Eine deutliche Mulde an der Liegestelle oder ein spürbar verändertes Liegegefühl sprechen für eine Prüfung, ebenso eine größere Gewichtsveränderung.

Experten-Tipp!

Beurteilen Sie Ihre Liegefläche nach dem Aufwachen, nicht im Geschäft. Wiederkehrende Beschwerden am Morgen können ein Hinweis darauf sein, dass die Kombination nicht passt. Ein kurzes Probeliegen bildet eine vollständige Nacht dagegen nur eingeschränkt ab.

Was Schlafdefizite mit Konzentration und Entscheidungen machen

Bei wiederholt verkürztem Schlaf können die messbaren Leistungseinbußen weiter zunehmen, während die subjektiv empfundene Müdigkeit nicht im gleichen Maß mitwächst. Wer über Wochen zu wenig oder nicht erholsam schläft, gewöhnt sich an den Zustand und hält ihn für normal. Genau darin liegt die Schwierigkeit.

Aufmerksamkeit, Reaktionsfähigkeit und Fehlerquote

Besonders empfindlich reagiert die Daueraufmerksamkeit. Kurze Aussetzer von Sekundenbruchteilen häufen sich, ohne bewusst wahrgenommen zu werden. Auch Reaktionszeiten verlängern sich, und die Verarbeitung neuer Informationen verlangsamt sich. Routinen laufen weiter, weil sie eingeschliffen sind.

Dahinter steht ein Mechanismus, den die Schlafforschung über den Botenstoff Adenosin beschreibt. Er sammelt sich im Wachzustand an und erzeugt den sogenannten Schlafdruck; im Schlaf wird er wieder abgebaut. Koffein besetzt die Andockstellen dieses Botenstoffs und dämpft dadurch das Müdigkeitssignal, ohne den Schlafdruck selbst zu verringern. Das erklärt, warum Kaffee wach hält und trotzdem keinen Schlaf ersetzt.

Auf der Ebene des Gehirns gilt der präfrontale Cortex als besonders empfindlich gegenüber Schlafmangel. Er ist an genau den Leistungen beteiligt, die Führungsarbeit ausmachen: Abwägen, Priorisieren, Hemmen einer ersten Eingebung. Das passt zu dem Muster, dass eingeübte Abläufe bei Erschöpfung länger stabil bleiben als Aufgaben ohne Routine.

Anspruchsvoller wird es bei Aufgaben ohne Routine. Abwägungen mit mehreren Unbekannten und das Aushalten von Unsicherheit kosten mehr Energie und werden bei Erschöpfung eher abgekürzt. Auch die Impulskontrolle lässt nach. Wie sich der eigene Umgang mit Belastung steuern lässt, beschreibt unser Beitrag zur Selbstführung für Führungskräfte.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Selbsteinschätzung mit dem Defizit unzuverlässiger werden kann. Wer über längere Zeit zu wenig oder nicht erholsam schläft, hält den eigenen Zustand für den Normalfall und kann die eigene Leistungsfähigkeit schwerer zutreffend einschätzen. In der Folge wird oft dort gegengesteuert, wo es wenig bringt, etwa über zusätzliche Kontrollschleifen, während die Ursache unangetastet bleibt.

Schlafdefizite können die Daueraufmerksamkeit beeinträchtigen, was bei Prüf- und Kontrollaufgaben besonders ins Gewicht fällt. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Wo Schlaf als Leistungsfaktor im Betrieb sichtbar wird

Die betriebliche Dimension ist keine Zuschreibung von außen. Das Robert Koch-Institut nennt in seiner Auswertung zu Ein- und Durchschlafstörungen neben den direkten Kosten für Diagnostik und Behandlung ausdrücklich indirekte Kosten, etwa durch verminderte Produktivität am Arbeitsplatz sowie kurz- und langfristige Arbeitsunfähigkeit.

Im Betriebsalltag erscheint das Thema selten unter dem Stichwort Schlaf. Es kommt in anderer Verkleidung an: als Häufung kleiner Fehler in Routinevorgängen, als Entscheidung, die dreimal vertagt wird, als Abstimmung, die schneller kippt als sonst.

Aufschlussreich ist dabei, wann sich Auffälligkeiten zeigen. Klagen über Konzentration können sich im späteren Verlauf einer Schicht und in den ersten Stunden nach einem Wechsel häufen. Auch Übergaben sind eine Stelle, an der Erholungsdefizite auffallen können, weil dort Informationen weitergereicht und aufgenommen werden. Wer solche Muster im eigenen Betrieb vermutet, prüft sie am besten anhand der vorhandenen Daten statt aus dem Eindruck heraus.

Hinzu kommt ein Effekt, der in klassischen Fehlzeitenstatistiken oft unsichtbar bleibt: Anwesenheit trotz Erschöpfung. Eine schlecht erholte Nacht muss nicht zu einer Krankmeldung führen, kann die Leistungsfähigkeit aber dennoch beeinträchtigen. Für die Führung ist das schwerer zu erkennen als eine Fehlzeit, weil der Kalender vollständig aussieht.

Das macht Schlaf als Leistungsfaktor zu einem Führungsthema, ohne dass daraus eine Zuständigkeit für die Nacht der Beschäftigten entsteht. Oft genügt es schon, die Beobachtungen richtig einzuordnen. Welche Fähigkeiten den Führungsalltag tragen, behandelt unser Beitrag zu den Führungskompetenzen, die heute gefragt sind.

Praxisbeispiel: Wenn sich Abweichungen in der Spätschicht häufen

Ausgangslage: Ein mittelständischer Zulieferer mit rund 140 Beschäftigten stellt fest, dass Nacharbeiten in der Spätschicht deutlich häufiger anfallen als in der Frühschicht. Die Anlagen sind identisch, die Prüfvorgaben ebenfalls, und die Teams sind vergleichbar besetzt. Die erste Vermutung richtet sich auf die Qualifikation der Belegschaft, was im Team für Unmut sorgt, weil die Betroffenen seit Jahren dieselben Abläufe fahren.

Vorgehen: Statt einer weiteren Schulung wird zunächst der Schichtplan der vergangenen sechs Monate ausgewertet und den Abweichungen gegenübergestellt. Dabei zeigt sich, dass ein Teil der Belegschaft innerhalb derselben Woche zwischen Früh- und Spätschicht wechselt. Betroffen sind vor allem die Tage nach einem Wechsel. Der Betrieb ordnet die Wechsel neu, sodass zwischen zwei Schichten mehr Abstand liegt, und verschiebt Aufgaben mit hohem Prüfaufwand aus der zweiten Hälfte der Spätschicht nach vorn. Beides geschieht ohne zusätzliches Personal.

Ergebnis: Die Nacharbeitsquote in der Spätschicht bewegt sich in den folgenden Monaten auf das Niveau der Frühschicht zu. Wichtiger für die Führung ist die Erkenntnis dahinter: Die Ursache lag in der Taktung des Plans und nicht in der Sorgfalt der Beschäftigten. Das entlastet zugleich die Zusammenarbeit, weil der Verdacht mangelnder Qualifikation vom Tisch ist. Der nächste Schritt ist eine feste Prüfung der Ruhezeiten bei jeder Planänderung, verankert als Punkt in der Freigabe des Schichtplans.

Arbeitszeit und Erholung: Wo die Rahmenbedingungen entstehen

Länge, Lage und Planbarkeit der Arbeitszeit bestimmen, wann und wie lange Erholung überhaupt möglich ist. Abhängig Beschäftigte arbeiten laut Arbeitszeitreport der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2023 durchschnittlich 38,5 Stunden pro Woche. Für die Nacht zählt weniger die Summe der Stunden als ihre Verteilung über die Woche. Von dieser Verteilung hängt wesentlich ab, wie viel Spielraum Schlaf als Leistungsfaktor bekommt.

Ruhezeit: Warum elf Stunden nicht immer elf Stunden sind

Zwei Größen werden hier oft verwechselt. Die arbeitsrechtliche Ruhezeit ist die Spanne zwischen Arbeitsende und dem nächsten Arbeitsbeginn. Die tatsächliche Schlafgelegenheit ist das, was davon übrig bleibt, nachdem Anfahrt, Mahlzeiten, Familie, Körperpflege und das Herunterfahren nach einem dichten Tag ihren Platz gefunden haben.

Elf Stunden Ruhezeit bedeuten deshalb keine elf Stunden Schlafgelegenheit. Wer eine Stunde pendelt und abends noch Verpflichtungen hat, landet rasch bei sieben Stunden möglicher Schlafzeit. Eine dienstliche Arbeitsleistung am späten Abend, etwa eine beantwortete Nachricht, kann die ununterbrochene Ruhezeit zudem unterbrechen und ihren Beginn nach hinten verschieben.

Nach Auswertungen der BAuA liegt der Anteil der Beschäftigten mit einer mindestens einmal monatlich verkürzten Ruhezeit unter elf Stunden seit 2017 stabil bei 16 bis 18 Prozent. Bei überlanger Vollzeit über 48 Wochenstunden steigt er deutlich an. Deshalb lohnt es, bei Belastungsmeldungen zuerst die Ruhezeit zu prüfen.

Nacht- und Schichtarbeit gegen die innere Uhr

Wer arbeitet, während die innere Uhr auf Schlaf gestellt ist, schläft anschließend kürzer und oberflächlicher. Tagschlaf ist störanfälliger, weil Licht und Umgebungsgeräusche gegen ihn arbeiten. Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin hält in ihren Ratgebern zu Schlafstörungen fest, dass Schichtarbeit Schlafstörungen begünstigt. Gestaltbar bleibt dabei einiges: Richtung und Geschwindigkeit der Schichtfolge, die Länge der Blöcke und die Erholungstage danach.

Arbeitswissenschaftlich empfohlen wird die Vorwärtsrotation, also die Folge von Früh- über Spät- zur Nachtschicht. Sie kommt der natürlichen Tendenz entgegen, später müde zu werden. Auch kurze Nachtblöcke mit anschließender Erholungsphase belasten den Rhythmus weniger als lange Serien.

Kurzfristige Planänderungen und ihre Wirkung

Neben der Lage der Arbeitszeit wirkt ihre Vorhersehbarkeit. Wer erst am Vorabend erfährt, wann der nächste Tag beginnt, kann den eigenen Abend nicht darauf ausrichten. Immerhin bewegt sich hier etwas: Beschäftigte mit häufig wechselnden Arbeitszeiten erfuhren 2023 seltener erst am selben Tag von der Änderung als noch 2019.

Die folgende Übersicht ordnet vier Merkmale der Arbeitszeit nach ihrer Verbreitung und ihrer Wirkung auf die Erholung. Die Prozentangaben stammen aus der BAuA-Arbeitszeitbefragung 2023:

Merkmal der Arbeitszeit Verbreitung laut BAuA Wirkung auf die Erholung Verkürzte Ruhezeit unter elf Stunden 16 bis 18 Prozent, seit 2017 stabil Die verfügbare Schlafgelegenheit schrumpft, bevor die Schlafqualität überhaupt eine Rolle spielt Nacht- und Schichtarbeit Verbreitet in Produktion, Pflege, Logistik und Sicherheit Schlaf liegt gegen den Rhythmus der inneren Uhr und fällt kürzer sowie oberflächlicher aus Kurzfristige betriebsbedingte Arbeitszeitänderung 11 Prozent berichten davon Der Abend lässt sich nicht auf den Folgetag ausrichten, die Einschlafzeit verschiebt sich Erwartung, erreichbar sein zu müssen 18 Prozent, ebenfalls rückläufig Das gedankliche Abschalten wird erschwert, auch ohne tatsächlichen Kontakt

Tabelle 2: Vier Merkmale der Arbeitszeit und ihre Wirkung auf die Erholung

Auffällig ist, dass alle vier Merkmale wesentlich durch die Arbeitsorganisation geprägt werden und nicht allein vom Verhalten der Beschäftigten am Abend abhängen. Sie lassen sich planen, dokumentieren und verändern.

Chronotypen: Warum starre Startzeiten Erholung kosten

Menschen unterscheiden sich darin, wann ihre innere Uhr Schlafbereitschaft meldet. Der Chronotyp beschreibt diese Veranlagung. Sie hat eine biologische Grundlage, wird zugleich aber von Alter, Lichtverhältnissen, Gewohnheiten und dem sozialen Umfeld beeinflusst. Aus einem Spättyp wird also kein Frühtyp per Vorsatz, ganz starr ist die Lage aber auch nicht.

Ein fester Arbeitsbeginn trifft deshalb nicht alle gleich. Für einen Teil der Belegschaft liegt er im biologischen Tief. Diese Beschäftigten stehen früher auf, als ihr Rhythmus es vorsieht, können am Vorabend aber nicht entsprechend früher einschlafen. Es entsteht ein Defizit, das sich über die Woche aufbaut und am freien Tag durch längeres Schlafen sichtbar wird.

Bedeutsam ist das vor allem für Aufgaben mit hohem Denkanteil. Wer in einer biologisch ungünstigen Phase startet, kann bei anspruchsvollen Aufgaben zunächst weniger leistungsfähig sein.

Die BAuA weist darauf hin, dass Flexibilitätsmöglichkeiten, bei denen Beschäftigte Einfluss auf Arbeitsbeginn und Arbeitsende haben, mit besserer Gesundheit einhergehen. Gleitzeit wird damit zur Frage der Arbeitsgestaltung. Ihre Grenze liegt dort, wo Anwesenheit an feste Takte gebunden ist.

Wie sich Arbeitszeiten sauber erfassen lassen, zeigt unser Beitrag zur digitalen Zeiterfassung; die größeren Zusammenhänge ordnet der Beitrag zu New Work in der Praxis ein.

Experten-Tipp!

Nutzen Sie Gleitzeit als Wahlmöglichkeit, nicht als Chronotyp-Diagnose. Ein flexibler Startzeitkorridor gibt Beschäftigten Spielraum, ihre Arbeitszeit an die eigenen Leistungsphasen anzupassen, ohne dass private Schlafzeiten abgefragt werden müssten.

Erreichbarkeit und Abschalten: Der unterschätzte Zusammenhang

Damit kommt die fünfte Ebene ins Spiel, die mentale Distanz. Sie hinterlässt keine Spur im Kalender und ist deshalb der am wenigsten sichtbare Einfluss auf die Nacht. Es geht um die Frage, wann der Kopf Feierabend hat. Und die Antwort hängt nicht nur davon ab, ob tatsächlich jemand anruft.

Schon die Erwartung erschwert die Erholung

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin formuliert einen Befund, der die übliche Debatte verschiebt. Erreichbarkeit und Kontaktierung außerhalb der Arbeitszeit erschweren das gedankliche Abschalten und die Erholung. Das gilt bereits dann, wenn Beschäftigte lediglich das Gefühl haben, erreichbar sein zu müssen, und gar nicht kontaktiert werden. Die Erwartung wirkt also unabhängig davon, ob sie sich je einlöst.

Damit greift die übliche Gegenmaßnahme zu kurz. Eine reine Senderegel adressiert die tatsächliche Kontaktierung, beseitigt aber nicht automatisch die Erwartung. Sie kann sie verändern, wenn sie gut eingeführt und sichtbar gelebt wird. Wie sich Arbeit und Erholung räumlich trennen lassen, wenn beides im selben Zimmer stattfindet, behandelt unser Beitrag zum Homeoffice im Schlafzimmer.

Erholung beginnt dort, wo die Erwartung ständiger Erreichbarkeit endet. Das gilt im Büro genauso wie im Homeoffice. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Wie Signale im Arbeitsalltag den Schlaf als Leistungsfaktor prägen

Erwartungen entstehen aus Beobachtung. Eine Nachricht der Geschäftsführung am Sonntagabend kann als Maßstab gelesen werden, auch wenn sie ausdrücklich keine Antwort verlangt. Umgekehrt wirkt eine sichtbare Pause ebenfalls als Signal. Es geht dabei weniger um Vorschriften als um Erkennbarkeit.

Hinzu kommt der Zusammenhang mit Stress. Das Informationsportal gesund.bund.de nennt Stress und Sorgen als wesentliche Einflussfaktoren auf den Schlaf und beschreibt, wie die innere Uhr und Stressreduktion zusammenwirken. Belastung kann das Einschlafen verzögern; verkürzter Schlaf kann wiederum die Belastbarkeit am nächsten Tag senken und so einen Verstärkungskreislauf begünstigen. Wie sich die Balance zwischen Beruf und Privatleben beschreiben lässt, erläutert unser Glossareintrag zur Work-Life-Balance.

Praktisch hilfreich ist die Unterscheidung zwischen Verfügbarkeit und Zuständigkeit. Verfügbarkeit meint, dass jemand grundsätzlich erreichbar wäre. Zuständigkeit meint, dass eine benannte Person für einen definierten Zeitraum den Fall übernimmt. Wo nur Verfügbarkeit besteht, fühlen sich viele gleichzeitig ein wenig zuständig, und die Anspannung verteilt sich auf alle. Wo Zuständigkeit festgelegt ist, wissen die Übrigen, dass sie den Abend nicht überwachen müssen.

Bemerkenswert ist, wie wenig Aufwand diese Klärung kostet. Es geht um eine ausgesprochene Festlegung, wer wann zuständig ist. Der Aufwand liegt im Gespräch, nicht im Budget. Genau deshalb bleibt der Punkt oft liegen: Er taucht in keiner Investitionsplanung auf und hat selten einen benannten Verantwortlichen.

Schlaf als Leistungsfaktor: Individuelle Gewohnheit und betriebliche Rahmenbedingung

An dieser Stelle lohnt eine saubere Trennung. Schlaf ist privat und bleibt es. Arbeitsbedingungen sind es nicht. Wer beides vermischt, landet entweder bei Ratschlägen, die niemanden etwas angehen, oder bei einer Zuständigkeit, die es nicht gibt.

Wo die Grenze verläuft

Auf der einen Seite stehen Gewohnheiten: Zubettgehzeiten, Bildschirmnutzung am Abend, Koffein und Alkohol, die Gestaltung des Schlafzimmers, die Wahl der Liegefläche. Diese Entscheidungen trifft jeder für sich, und sie sind keiner betrieblichen Bewertung zugänglich.

Auf der anderen Seite stehen Bedingungen, die im Betrieb entstehen: Lage und Länge der Arbeitszeit, Schichtfolgen, Vorhersehbarkeit der Planung, Arbeitsintensität, Erwartungen an Erreichbarkeit. Diese Größen wirken auf die Nacht, ohne dass jemand über sein Schlafverhalten sprechen müsste. Genau darin liegt der praktische Vorteil dieser Trennung.

Die Trennung schützt zugleich vor einem verbreiteten Missverständnis. Sie führt nicht dazu, dass Erholung zur Aufgabe des Arbeitgebers wird. Sie sortiert lediglich, welche Stellschrauben überhaupt im Zugriff des Betriebs liegen und welche nicht.

Was zur ersten Gruppe gehört, bleibt Privatsache. Was zur zweiten gehört, wird ohnehin schon entschieden, meist ohne Blick auf die Nacht. Schlaf als Leistungsfaktor gewinnt genau hier, weil bestehende Entscheidungen nur um eine Frage ergänzt werden.

Sechs Ansatzpunkte in der Arbeitsorganisation

Die folgenden Punkte setzen an Bedingungen an und nicht an Personen. Ihre Eignung hängt von Branche und Betriebsgröße ab.

Sechs Ansatzpunkte lassen sich unterscheiden:

Ruhezeit prüfen: Bei jeder Planänderung wird der Abstand zwischen zwei Schichten mitgeprüft, nicht nur die Besetzung. Das lässt sich als fester Punkt in die Freigabe des Plans aufnehmen und kostet dort wenige Minuten.

Bei jeder Planänderung wird der Abstand zwischen zwei Schichten mitgeprüft, nicht nur die Besetzung. Das lässt sich als fester Punkt in die Freigabe des Plans aufnehmen und kostet dort wenige Minuten. Schichtfolge gestalten: Richtung und Geschwindigkeit des Wechsels sowie die Länge der Blöcke sind gestaltbare Größen. Beide lassen sich verändern, ohne die Besetzung insgesamt anzutasten.

Richtung und Geschwindigkeit des Wechsels sowie die Länge der Blöcke sind gestaltbare Größen. Beide lassen sich verändern, ohne die Besetzung insgesamt anzutasten. Vorhersehbarkeit erhöhen: Je früher der Plan steht, desto eher lässt sich der Abend darauf ausrichten. Schon eine verlässlich eingehaltene Vorlaufzeit verändert die Planbarkeit spürbar, auch ohne dass sich die Dienste selbst ändern.

Je früher der Plan steht, desto eher lässt sich der Abend darauf ausrichten. Schon eine verlässlich eingehaltene Vorlaufzeit verändert die Planbarkeit spürbar, auch ohne dass sich die Dienste selbst ändern. Erwartungen klären: Was gilt außerhalb der Arbeitszeit als dringend, und wer entscheidet das? Bleibt die Frage offen, beantwortet sie jeder für sich, und vorsichtige Beschäftigte legen sie strenger aus als gemeint.

Was gilt außerhalb der Arbeitszeit als dringend, und wer entscheidet das? Bleibt die Frage offen, beantwortet sie jeder für sich, und vorsichtige Beschäftigte legen sie strenger aus als gemeint. Zeitliche Spielräume öffnen: Einfluss auf Arbeitsbeginn und Arbeitsende gleicht Unterschiede zwischen den Chronotypen teilweise aus. Wo feste Takte das begrenzen, hilft oft schon ein kleiner Spielraum an den Rändern des Arbeitstags.

Einfluss auf Arbeitsbeginn und Arbeitsende gleicht Unterschiede zwischen den Chronotypen teilweise aus. Wo feste Takte das begrenzen, hilft oft schon ein kleiner Spielraum an den Rändern des Arbeitstags. Auf Signalwirkung achten: Sichtbares Verhalten auf oberer Ebene setzt den Maßstab, unabhängig davon, was in Regelungen steht. Eine Nachricht am Sonntagabend wiegt dabei schwerer als ein Absatz im Intranet.

Keiner dieser Punkte verlangt Kenntnis über die Nacht einer einzelnen Person. Sie wirken über die Struktur und lassen sich unabhängig voneinander umsetzen.

Wie sich der Weg von einem unklaren Beschwerdebild zu einer belastbaren Ursache gehen lässt, fasst die folgende Infografik in fünf Schritten zusammen. Sie ordnet die Reihenfolge, in der die Prüfung sinnvoll verläuft, und benennt zu jedem Schritt den jeweiligen Prüfgegenstand.

Infografik: Fünf Schritte, die den Weg vom Beschwerdebild zur prüfbaren Ursache ordnen. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/09/schlaf-als-leistungsfaktor-infografik-vom-beschwerdebild-zur-ursache-gesundheit-agitano.webp" alt="Infografik in fünf Schritten vom unklaren Beschwerdebild zur belastbaren Ursache bei Schlaf als Leistungsfaktor" width="1200" height="2342" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/schlaf-als-leistungsfaktor/168294" rel="noopener">Fünf Schritte, die den Weg vom Beschwerdebild zur prüfbaren Ursache ordnen. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

Sie dürfen die Grafik auch auf Ihrem eigenen Server hosten – solange der Quell-Link auf den Original-Beitrag erhalten bleibt. Code kopieren

Wichtiger als die Menge der Maßnahmen ist ihre Verlässlichkeit. Passende Ansätze für den Aufbau dieser Routinen bündelt unser Beitrag zur Führungskräfteentwicklung.

Praxisbeispiel: Rufbereitschaft neu zugeschnitten

Ausgangslage: Ein IT-Dienstleister mit rund 80 Beschäftigten betreibt eine Rufbereitschaft am Wochenende, die formal auf vier Personen verteilt ist. In einer Mitarbeiterbefragung zeigt sich ein unerwartetes Bild: Auch Beschäftigte ohne Dienst beschreiben das Wochenende als angespannt, weil sie damit rechnen, im Zweifel angefragt zu werden. Die Belastung verteilt sich damit auf deutlich mehr Personen, als der Plan vorsieht.

Vorgehen: Der Betrieb trennt zwei Dinge, die vorher vermischt waren. Erstens wird festgelegt, wer im Dienst ist und wer ausdrücklich nicht, mit namentlicher Nennung im Plan und einer Vertretungsregelung für den Ausfall. Zweitens wird definiert, was als Störfall gilt und was bis Montag Zeit hat; als Maßstab dient die Frage, ob ein System für Kunden nicht erreichbar ist. Für die übrigen Meldungen wird eine Sammelablage eingerichtet, die montags abgearbeitet wird. Beide Festlegungen werden schriftlich verteilt, damit sie nicht als mündliche Auslegung im Team kursieren.

Ergebnis: Die Zahl der Wochenendkontakte geht zurück, vor allem aber verteilt sie sich auf die tatsächlich eingeteilten Personen. Das Team beschreibt die Wochenenden in der Folgebefragung als klarer abgegrenzt, und die Bereitschaftsdienste selbst werden als planbarer bewertet. Als nächster Schritt wird die Regelung nach sechs Monaten anhand der protokollierten Kontakte überprüft, um die Abgrenzung des Störfalls bei Bedarf zu schärfen.

Experten-Tipp!

Formulieren Sie die Erwartung an Erreichbarkeit ausdrücklich, statt sie offenzulassen. Eine unausgesprochene Regel wird von vorsichtigen Beschäftigten strenger ausgelegt, als sie gemeint ist, und kostet genau dort Erholung.

Wann schlechter Schlaf ärztlich abgeklärt gehört

Nicht jede unruhige Phase ist ein medizinisches Thema, und nicht jedes anhaltende Problem lässt sich über den Schichtplan lösen. Diese Unterscheidung gehört dazu.

Warnzeichen ernst nehmen

Einzelne schlechte Nächte geben keinen Anlass zur Sorge. Aufmerksamkeit verdienen Muster, die sich über Wochen halten und den Alltag beeinträchtigen. Die folgende Übersicht ordnet häufige Beobachtungen ein:

Beobachtung Was dahinterstehen kann Sinnvoller nächster Schritt Über Wochen anhaltende Ein- oder Durchschlafprobleme Anhaltende Belastung oder eine behandlungsbedürftige Schlafstörung; beides ist ärztlich zu unterscheiden Ärztliche Abklärung, vorab ein bis zwei Wochen Schlaftagebuch führen Ausgeprägte Tagesmüdigkeit trotz ausreichender Zeit im Bett Der Schlaf erholt möglicherweise nicht, obwohl die Dauer stimmt Ärztliche Abklärung, körperliche Ursachen einbeziehen Lautes Schnarchen zusammen mit Atempausen Möglicherweise ein schlafbezogenes Atmungsproblem Ärztliche Abklärung, gegebenenfalls Untersuchung im Schlaflabor Sekundenschlaf am Steuer oder an der Maschine Ein akutes Sicherheitsrisiko unabhängig von der Ursache Tätigkeit unterbrechen und kurzfristig ärztlichen Rat einholen Unruhe oder Kribbeln in den Beinen am Abend, das sich bei Bewegung bessert Möglicherweise ein Restless-Legs-Syndrom oder eine andere körperliche Ursache Ärztliche Abklärung, mögliche körperliche Ursachen mitprüfen lassen Frühmorgendliches Erwachen zusammen mit gedrückter Stimmung Ein möglicher Zusammenhang mit einer depressiven Erkrankung Ärztliche oder psychotherapeutische Abklärung, nicht allein den Schlaf betrachten Regelmäßige Einnahme von Schlafmitteln über mehrere Wochen Je nach Wirkstoff können Gewöhnungs- oder Abhängigkeitsrisiken bestehen; zugleich bleibt zu prüfen, ob die zugrunde liegende Schlafproblematik ausreichend behandelt ist Ärztliche Überprüfung der Medikation, ohne eigenmächtiges Absetzen

Tabelle 3: Warnzeichen, mögliche Hintergründe und sinnvolle nächste Schritte

Die Aufstellung deckt häufige Konstellationen ab und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wer unsicher ist, klärt das besser früh als spät, weil sich anhaltende Schlafprobleme mit der Zeit verfestigen können.

Was in das ärztliche Gespräch gehört

Hilfreich für den Termin ist eine einfache Vorbereitung. Ein bis zwei Wochen mit kurzen Notizen zu Zubettgehzeit, geschätzter Einschlafdauer, nächtlichem Aufwachen und Befinden am Morgen liefern mehr als die Erinnerung an die vergangene Nacht. Ebenso gehören Medikamente, Alkohol, Koffein sowie Arbeitszeiten und Schichtlagen in die Aufstellung, weil sie den Schlaf beeinflussen und ohne Nachfrage häufig unerwähnt bleiben.

Wo die Diagnose beginnt und wo Selbstvermessung schadet

Die zeitlichen Kriterien unterscheiden sich je nach zugrunde liegender Klassifikation, was in Ratgebern gelegentlich für Verwirrung sorgt. Für die in Deutschland weiterhin gebräuchliche ICD-10 gilt eine Beschwerdedauer von mindestens einem Monat. Die S3-Leitlinie Insomnie bei Erwachsenen nennt in der Fassung 2025 für die chronische insomnische Störung nach ICD-11 Symptome mehrmals pro Woche über mindestens drei Monate. Für die Praxis heißt das: Ein Monat ist ein Anlass zur Aufmerksamkeit, drei Monate sind die Schwelle der chronischen Form.

Maßgeblich ist neben der Dauer die Beeinträchtigung am Tag. Wer nachts wach liegt, sich tagsüber aber leistungsfähig fühlt, erfüllt die Kriterien nicht zwangsläufig. Umgekehrt ist eine deutliche Einschränkung von Konzentration, Stimmung oder Belastbarkeit auch dann relevant, wenn die Nacht auf dem Papier ausreichend lang war.

Ein zweiter Punkt betrifft die Messung selbst. Schlaf-Tracking über Uhr oder Ring liefert Anhaltspunkte, kann aber in Orthosomnie kippen, also in den Druck, den perfekten Wert erreichen zu wollen. Wer nach einem schwachen Wert den Tag abschreibt, verstärkt die Anspannung, die das Einschlafen erschwert.

Wichtig zur Einordnung: Orthosomnie ist ein in der Fachliteratur geprägter Begriff und keine eigenständige Diagnose wie die Insomnie. Er beschreibt ein Verhaltensmuster, kein Krankheitsbild. Wer dieses Muster bei sich bemerkt, legt die Auswertung besser für einige Wochen beiseite, statt sie zu verfeinern.

Schlaf als Leistungsfaktor: Erholung ist keine verlorene Zeit

Wer Schlaf gegen Arbeitszeit, Termine oder Freizeit aufrechnet, betrachtet nur die Stunden auf der Uhr. Die Rechnung geht anders auf. Entscheidend ist, mit welcher Aufmerksamkeit, Belastbarkeit und Urteilsfähigkeit die übrigen Stunden genutzt werden können.

Drei Größen tragen das Ergebnis: die Schlafdauer, die Schlafqualität und die Rahmenbedingungen, unter denen beide zustande kommen. Die dritte Größe ist diejenige, die sich gemeinsam gestalten lässt. Arbeitszeit, Schichtfolge, Planbarkeit und geklärte Zuständigkeiten am Feierabend lassen sich verändern, ohne in die Privatsphäre einzugreifen.

Damit ist Schlaf als Leistungsfaktor weder ein Wellness-Thema noch allein eine Frage der Selbstdisziplin. Er wird auch von Rahmenbedingungen geprägt, die Betriebe ohnehin gestalten: Arbeitszeit, Planbarkeit und Erwartungen an Erreichbarkeit. Wer diese Entscheidungen um die zusätzliche Perspektive ergänzt, verändert wenig im Ablauf und viel in der Wirkung.

Und dort, wo Beschwerden über Monate bestehen bleiben, endet die Gestaltung und beginnt die ärztliche Abklärung. Wer diese Grenze kennt, behandelt Schlaf weder als Nebensache noch als Projekt, das sich durchoptimieren ließe.

Häufige Fragen (FAQ) zu Schlaf als Leistungsfaktor

Wie viel Schlaf brauchen Erwachsene wirklich? Der Bedarf ist individuell verschieden und liegt bei den meisten Erwachsenen zwischen sieben und neun Stunden. Wichtiger als der Zielwert ist das Ergebnis am Morgen: Wer ohne Wecker weitgehend zur gleichen Zeit erwacht und durch den Tag kommt, ohne gegen Müdigkeit anzuarbeiten, hat einen guten Hinweis darauf, dass der eigene Bedarf weitgehend gedeckt ist. Dauerhaft kürzere Nächte gleicht der Körper nicht aus. Vorübergehend kann mehr Schlaf sinnvoll sein, etwa nach aufgebauter Schlafschuld oder während einer Erkrankung. Zählt beim Schlaf als Leistungsfaktor die Dauer oder die Qualität? Die beiden Größen lassen sich nicht gegeneinander aufrechnen, weil sie Verschiedenes erfassen. Für den Alltag hilft eine einfache Unterscheidung: Wer ausreichend Zeit im Bett verbringt und morgens dennoch wie gerädert aufwacht, hat eher ein Qualitätsproblem. Wer erholt aufwacht, aber viel zu spät zur Ruhe kommt, hat ein Zeitproblem. Die Konsequenzen unterscheiden sich deutlich. Im ersten Fall lohnt der Blick auf Umgebung, Gesundheit und Belastung, im zweiten auf den Ablauf des Abends und die Lage der Arbeitszeit. Warum gilt Schlaf als Leistungsfaktor im Berufsalltag? Weil er genau jene Fähigkeiten trägt, die Wissens- und Führungsarbeit ausmachen. Sehr sensibel zeigt sich die Fähigkeit, über längere Zeit aufmerksam zu bleiben. Mit zunehmendem Schlafdefizit können auch Arbeitsgedächtnis und exekutive Funktionen beeinträchtigt werden. Eingeübte Abläufe gelingen weiter, während neuartige Aufgaben mehr Anstrengung kosten. Hinzu kommt eine veränderte Risikoeinschätzung, denn Erschöpfung begünstigt schnelle Festlegungen. Weil der Effekt schleichend eintritt, wird er im Arbeitsalltag selten der Erholung zugeschrieben, sondern eher der Aufgabe oder den beteiligten Personen. Wer die Ursache kennt, sucht die Abhilfe an anderer Stelle. Lässt sich fehlender Schlaf am Wochenende nachholen? Teilweise. Nach einzelnen kurzen Nächten kann längerer Schlaf am Wochenende die akute Müdigkeit verringern. Eine chronisch zu kurze Schlafgelegenheit gleicht er dagegen nicht zuverlässig aus. Hinzu kommt ein Nebeneffekt: Wer am Wochenende deutlich später ins Bett geht und aufsteht, verschiebt den eigenen Rhythmus. Je stärker sich die Schlafzeitpunkte am Wochenende gegenüber der Arbeitswoche verschieben, desto größer kann der soziale Jetlag ausfallen, also der Versatz zwischen innerer Uhr und Wochentakt. Wer regelmäßig aufholen muss, prüft für Schlaf als Leistungsfaktor besser die Arbeitswoche. Welche Rolle spielt die innere Uhr für die Leistungsfähigkeit? Sie legt fest, zu welcher Tageszeit der Körper zu Höchstform aufläuft und wann er absinkt. Diese Kurve verläuft nicht bei allen gleich und verschiebt sich über das Leben: In jungen Jahren liegt das Fenster eher spät, mit zunehmendem Alter wandert es nach vorn. Ein einheitlicher Arbeitsbeginn trifft deshalb einen Teil der Belegschaft im Tief. Ein Aufenthalt im Tageslicht am Morgen setzt meist einen deutlich stärkeren Lichtreiz als gewöhnliche Innenraumbeleuchtung und kann helfen, die Kurve zu stabilisieren. Kann man sich an dauerhaft wenig Schlaf gewöhnen? Ein Gewöhnungsgefühl stellt sich ein, die Leistungsfähigkeit zieht aber nicht mit. Wer dauerhaft unter seinem Bedarf bleibt, bewertet den eigenen Zustand irgendwann als normal, ohne dass die Einbußen verschwinden. Menschen, die mit deutlich weniger als sechs Stunden dauerhaft auskommen, gelten in der Schlafforschung als seltene Ausnahme; antrainieren lässt sich das nicht. Für den Berufsalltag heißt das: Ein knappes Zeitfenster ist kein Beleg für Belastbarkeit, sondern meist ein Hinweis auf die Bedingungen, die den Schlaf verkürzen. Bringt ein kurzer Schlaf während der Arbeitszeit etwas? Ein kurzer Schlaf von etwa zehn bis zwanzig Minuten kann die Aufmerksamkeit für einige Stunden anheben und ist besonders im Schichtbetrieb und in sicherheitsrelevanten Bereichen verbreitet. Längere Naps können ebenfalls nützen, erhöhen je nach Zeitpunkt und Schlafdruck aber das Risiko vorübergehender Benommenheit nach dem Aufwachen. Am späten Nachmittag wirkt sich ein Nap zudem auf das Einschlafen am Abend aus. Als dauerhafter Ersatz für zu kurze Nächte trägt er nicht. Betriebe regeln dafür am besten Ort und Zeitfenster, damit die Pause nicht improvisiert werden muss. Was bedeutet die Liegefläche für erholsamen Schlaf? Sie entscheidet mit, wie ruhig eine Nacht verläuft, stellt guten Schlaf aber nicht allein her. Es geht um die Passung: Schwere Körperpartien brauchen Halt, die Schulter braucht Nachgiebigkeit. Stimmt dieses Verhältnis nicht, meldet sich der Körper meist morgens und weniger in der Nacht. Als Anhaltspunkt für einen Wechsel dient eine deutliche Mulde an der Liegestelle oder nachlassende Rückstellkraft des Materials. Ein Probeliegen von wenigen Minuten sagt wenig aus, weil die Umstellung auf eine neue Unterlage Wochen dauern kann. Ab wann sollten Schlafprobleme ärztlich abgeklärt werden? Wenn Ein- oder Durchschlafprobleme über längere Zeit bestehen und Leistungsfähigkeit oder Lebensqualität spürbar beeinträchtigen, ist eine ärztliche Abklärung angeraten. Die zeitlichen Kriterien fallen je nach Klassifikation unterschiedlich aus. Die ICD-10, die in der deutschen Versorgung nach wie vor genutzt wird, arbeitet mit einer Grenze von einem Monat; die aktuelle Leitlinie der Fachgesellschaften setzt für die chronische Form mindestens ein Vierteljahr an. Als Orientierung gilt: Vier Wochen sind ein Anlass, genauer hinzusehen. Bei Atempausen im Schlaf, ausgeprägter Tagesmüdigkeit oder Sekundenschlaf sollte die Abklärung kurzfristig erfolgen. Woran erkennt man, dass Schlaf-Tracking mehr schadet als nützt? Ein Warnsignal ist der Blick auf den Wert vor dem Blick auf das eigene Befinden. Wer sich nach einer als schlecht bewerteten Nacht müder fühlt als zuvor, hat den Punkt überschritten. Hinzu kommt die Messgenauigkeit: Uhren und Ringe können allgemeine Schlaftrends sichtbar machen, einzelne Werte weichen jedoch teils von der Polysomnografie ab. Besonders uneinheitlich bleibt die Zuordnung einzelner Schlafstadien. Sinnvoll ist die Auswertung deshalb als Trend über mehrere Wochen. Als tägliche Note erzeugt sie Druck. Schlaf als Leistungsfaktor lässt sich so nicht steuern.

Disclaimer: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und Einordnung. Er ersetzt keine ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und ist nicht zur Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung geeignet. Bei anhaltenden oder belastenden Schlafproblemen wenden Sie sich bitte an eine Arztpraxis oder eine schlafmedizinische Einrichtung.