CAM-Software einführen: Der Implementierungsleitfaden in 7 Schritten für die CNC-Fertigung

CAM-Software einführen: Das Wichtigste im Überblick Auswahl und Einführung einer CAM-Software sind ein Projekt mit technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Anteilen. Diese fünf Punkte tragen es. Das Teilespektrum steht am Anfang: Geometrien, Toleranzen, Werkstoffe und Losgrößen der eigenen Teile bestimmen den Funktionsbedarf. Wer die Teilefamilien aus den Auftragsdaten erhebt, hat eine belastbare Grundlage für den Anforderungskatalog und die passenden CAM-Module.

Geometrien, Toleranzen, Werkstoffe und Losgrößen der eigenen Teile bestimmen den Funktionsbedarf. Wer die Teilefamilien aus den Auftragsdaten erhebt, hat eine belastbare Grundlage für den Anforderungskatalog und die passenden CAM-Module. Sieben Schritte mit klarer Abfolge: Analyse, Auswahl, Einführungsplanung, Installation, Testphase, Go-Live und Betreuung bauen aufeinander auf. Jeder Schritt endet mit einem Ergebnis, auf dem der nächste aufsetzt.

Analyse, Auswahl, Einführungsplanung, Installation, Testphase, Go-Live und Betreuung bauen aufeinander auf. Jeder Schritt endet mit einem Ergebnis, auf dem der nächste aufsetzt. Die Entscheidung fällt am eigenen Bauteil: Drei bis fünf Referenzteile aus dem laufenden Auftragsbestand zeigen mehr als jede Vorführung. Bewertet wird für jeden Anbieter nach demselben Raster.

Drei bis fünf Referenzteile aus dem laufenden Auftragsbestand zeigen mehr als jede Vorführung. Bewertet wird für jeden Anbieter nach demselben Raster. Der Postprozessor braucht eine eigene Testphase: Er übersetzt die berechnete Bahn in ein steuerungsspezifisches NC-Programm. Ein vorhandener oder als Ausgangsbasis gelieferter Postprozessor muss auf Maschine, Steuerung und Sonderausstattung abgestimmt werden; Anpassung, Probelauf und Abnahme gehören in den Vertrag.

Er übersetzt die berechnete Bahn in ein steuerungsspezifisches NC-Programm. Ein vorhandener oder als Ausgangsbasis gelieferter Postprozessor muss auf Maschine, Steuerung und Sonderausstattung abgestimmt werden; Anpassung, Probelauf und Abnahme gehören in den Vertrag. Neun Kostenblöcke bilden die Gesamtkosten: Von Konzeption und Anbieterauswahl über Lizenzen, Postprozessoren und Schulung bis zur Betreuung nach dem Go-Live. Was beim Kauf günstig aussieht, kann sich über die Nutzungsdauer als der teurere Weg erweisen. Wer diese fünf zentralen Punkte sauber berücksichtigt, bekommt eine CAM-Software, die im Alltag tatsächlich genutzt wird und ihre Möglichkeiten in der Fertigung ausspielt.

Warum die CAM-Software über die Wirtschaftlichkeit der CNC-Fertigung entscheidet

Die Diskussion über Fertigungstechnik dreht sich meist um Maschinen. Spindelleistung, Achszahl und Verfahrwege lassen sich vergleichen, und sie stehen im Angebot. Ob eine Maschine wirtschaftlich läuft, wird jedoch bereits eine Ebene davor wesentlich von der CAM-Software mitbestimmt.

Von der Konstruktion zur Maschinenbewegung: die Prozesskette

Zwischen Konstruktion und Span liegen mehrere technische Übergaben. Die CAM-Software bildet dabei das Bindeglied zwischen CAD-Modell und maschinenspezifischer NC-Ausgabe. Das CAD-System liefert die Geometrie. Die CAM-Software erzeugt daraus Werkzeugbahnen samt Schnittwerten. Der Postprozessor übersetzt diese Bahnen in ein steuerungsspezifisches NC-Programm. Erst die Steuerung bewegt die Achsen.

Jede dieser Übergaben kann Information verlieren oder verfälschen. Eine Bahn, die im Vorschaufenster sauber aussieht, kann auf der Maschine an einer Achsgrenze hängen bleiben. Ein Zyklus, den die Steuerung beherrscht, kann im ausgegebenen Programm fehlen. Die Grundlagen der CNC-Bearbeitung sind dabei vorausgesetzt; hier geht es um die Ebene darüber.

Wer die Kette als Ganzes betrachtet, erkennt schnell, dass der schwächste Übergang das Ergebnis bestimmt und nicht die Leistungsfähigkeit eines einzelnen Glieds. Die Einführung einer CAM-Software greift damit in einen bestehenden Prozess ein und geht über eine Softwareinstallation weit hinaus.

Nicht die längste Funktionsliste entscheidet

Anbieter werben mit Modulzahlen und Funktionsumfang. Für die Fertigung zählt etwas anderes: ob das System das eigene Teilespektrum, die vorhandene Maschinenkinematik und die bestehende Prozesslandschaft zusammenführt.

Ein Betrieb, der überwiegend Drehteile fertigt, braucht eine andere CAM-Software als ein Formenbauer mit gehärteten Kavitäten. Entscheidend ist deshalb weniger die größtmögliche Zahl verfügbarer Funktionen als die Frage, welches CAM-System die eigenen Anforderungen tatsächlich abbildet.

Diese Frage lässt sich nicht im Verkaufsgespräch beantworten, sondern nur am eigenen Bauteil und an der eigenen Maschine. Genau dorthin führen die folgenden sieben Schritte.

Der Einführungsweg für CAM-Software: Sieben Schritte, sieben Stolpersteine

Ein Softwareprojekt in der Fertigung scheitert nicht ausschließlich an der Technik. Ebenso kritisch ist, ob Fragen in der falschen Reihenfolge gestellt oder gar nicht geklärt werden.

Warum die Reihenfolge nicht beliebig ist

Die sieben Schritte folgen einer Abhängigkeit, keiner Setzung. Ein Anforderungskatalog lässt sich erst schreiben, wenn Teilespektrum und Maschinenpark bekannt sind. Ein Anbieter lässt sich erst bewerten, wenn die Anforderungen feststehen.

Die Postprozessor-Anpassung lässt sich erst belastbar abschließen und abnehmen, wenn CAM-System, Maschinenkonfiguration und Testumgebung verfügbar sind. Und ein Go-Live ist erst sinnvoll, wenn die Testphase belastbare Programme hervorgebracht hat. Wer eine Stufe überspringt, holt sie später unter Zeitdruck nach.

Alle sieben Schritte werden durchlaufen, und zwar in dieser Reihenfolge. Was sich von Betrieb zu Betrieb unterscheidet, ist der Aufwand je Schritt. Er hängt an der Zahl der Teilefamilien, der Größe des Maschinenparks und daran, wie gut die vorhandene Dokumentation ist.

Die Infografik stellt die sieben Schritte und den jeweils zugehörigen Stolperstein nebeneinander.

Infografik: Die sieben Schritte der Einführung, jeweils mit dem Stolperstein, der Projekte Zeit kosten kann. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/08/cam-software-einfuehren-7-schritte-stolpersteine-infografik-agitano-scaled.webp" alt="Infografik: CAM-Software einführen in sieben Schritten mit den jeweiligen Stolpersteinen" width="1131" height="2560" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/cam-software-einfuehren/168261" rel="noopener">Die sieben Schritte der Einführung, jeweils mit dem Stolperstein, der Projekte Zeit kosten kann. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

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Sie eignet sich als Gliederung für die eigene Projektdokumentation.

Was jeder Schritt an Ergebnis hinterlässt

Ein Schritt gilt als abgeschlossen, wenn er ein greifbares Ergebnis hinterlässt. Diese Ergebnisse tragen die späteren Verhandlungen und ersparen Rückfragen im Projekt.

Diese Unterlagen entstehen im Verlauf der Einführung:

Teileanalyse und Maschinenliste: Eine Übersicht der Teilefamilien mit Verfahren und Maschinenstunden, dazu eine Zeile je Maschine mit Steuerung und Kinematik. Beides begründet später jede Modulentscheidung

Eine Übersicht der Teilefamilien mit Verfahren und Maschinenstunden, dazu eine Zeile je Maschine mit Steuerung und Kinematik. Beides begründet später jede Modulentscheidung Anforderungskatalog: Die abgeleiteten Muss- und Kann-Funktionen, getrennt notiert. Ohne diese Trennung verschiebt sich der Anbietervergleich auf Nebensächlichkeiten

Die abgeleiteten Muss- und Kann-Funktionen, getrennt notiert. Ohne diese Trennung verschiebt sich der Anbietervergleich auf Nebensächlichkeiten Bewertungsraster und Entscheidungsvorlage: Die Kriterien für den Benchmark samt Bestehensschwelle sowie die Wirtschaftlichkeitsrechnung je Anbieter über einen einheitlichen Zeitraum

Die Kriterien für den Benchmark samt Bestehensschwelle sowie die Wirtschaftlichkeitsrechnung je Anbieter über einen einheitlichen Zeitraum Projekt- und Zeitplan: Projektteam, Rollen, Meilensteine und die Schnittstellen zu CAD, Werkzeugverwaltung und Fertigungssteuerung

Projektteam, Rollen, Meilensteine und die Schnittstellen zu CAD, Werkzeugverwaltung und Fertigungssteuerung Abnahmeprotokoll der Testphase: Für jede Maschine der Nachweis, dass der Postprozessor die vereinbarten Funktionen am Referenzbauteil korrekt ausgibt

Für jede Maschine der Nachweis, dass der Postprozessor die vereinbarten Funktionen am Referenzbauteil korrekt ausgibt Programmierkonventionen und Vorlagenbibliothek: Aus dem Pilotbetrieb entstandene Standards, die den Rollout auf die weiteren Maschinen tragen

Aus dem Pilotbetrieb entstandene Standards, die den Rollout auf die weiteren Maschinen tragen Kennzahlenblatt: Die vor dem Start erhobenen Ausgangswerte und die Zielgrößen, an denen der Nutzen der CAM-Software später gemessen wird

Wer diese Unterlagen mitführt, verhandelt aus einer belastbaren Position und kann den Projektstand jederzeit belegen.

Beteiligt sind dabei mehr Personen als die Programmierung allein. Arbeitsvorbereitung, Programmierung, Instandhaltung, IT und Geschäftsführung bringen jeweils Anforderungen ein, die keine der anderen Rollen vollständig kennt. Wer sie erst nach der Entscheidung einbindet, verhandelt Anpassungen nach.

Schritt 1: Analyse und Konzeption

Am Anfang steht keine Software, sondern das Werkstück. Ziel dieses Schritts ist ein Anforderungskatalog, der aus der eigenen Fertigung abgeleitet ist und nicht aus einem Anbieterprospekt.

Zielsetzung und Ist-Analyse des Teilespektrums

Eine Bestandsaufnahme klärt, welche Geometrien sich wiederholen, welche Toleranzen gefordert sind und wie hoch die Losgrößen liegen. Hinzu kommen Werkstoff, Oberflächenanforderung, Zahl der Aufspannungen und die Häufigkeit von Varianten.

Ein Betrieb, der prismatische Aufspannungen mit Bohrungsmustern und Taschen bearbeitet, braucht andere Module als eine Werkzeug- und Formenbaufirma, die freigeformte Kavitäten in gehärtetem Stahl fräst. Beide könnten dieselbe CAM-Software einsetzen, würden aber sehr unterschiedliche Pakete davon nutzen.

Die Aufträge des vergangenen Geschäftsjahres lassen sich nach Verfahren und Maschinenstunden sortieren. Häufig binden wenige Teilefamilien den Großteil der Kapazität, während seltene Sonderfälle die Diskussion bestimmen. Die Einschätzung im Besprechungsraum kann deutlich von der Auswertung abweichen.

Ebenfalls in diesen Schritt gehört die Zielsetzung. Soll die Programmierzeit sinken, die Maschinenlaufzeit steigen oder die Abhängigkeit von einzelnen Personen abnehmen? Wer das Ziel nicht benennt, kann den Erfolg des Projekts später nicht belegen.

Maschinenpark und Kinematik erfassen

Parallel entsteht die Maschinenliste. Sie wird später zur Grundlage für die Postprozessor-Beauftragung und erspart Rückfragen im laufenden Projekt. Eine Zeile je Maschine genügt, solange sie vollständig ist.

Diese Angaben gehören für jede Maschine erfasst:

Steuerung und Softwarestand: Steuerungsgeneration und Version bestimmen, welche Zyklen, Programmformate und Speichergrößen verarbeitet werden. Bei älteren Steuerungen können große NC-Programme an Speicher- oder Übertragungsgrenzen stoßen

Steuerungsgeneration und Version bestimmen, welche Zyklen, Programmformate und Speichergrößen verarbeitet werden. Bei älteren Steuerungen können große NC-Programme an Speicher- oder Übertragungsgrenzen stoßen Kinematik und Achskonfiguration: Zwei bis drei Achsen, 3+2-Positionierung oder echte Simultanbearbeitung stellen jeweils andere Anforderungen. Wichtig sind Schwenkbereiche, Rundachsgrenzen und die Lage der Drehpunkte

Zwei bis drei Achsen, 3+2-Positionierung oder echte Simultanbearbeitung stellen jeweils andere Anforderungen. Wichtig sind Schwenkbereiche, Rundachsgrenzen und die Lage der Drehpunkte Arbeitsraum und Spindel: Verfahrwege, Spindelleistung und nutzbares Drehzahlband begrenzen die Schnittwerte. Eine Strategie, die hohe Drehzahlen voraussetzt, kann ihren Vorteil an einer Spindel mit begrenztem Drehzahlbereich nicht voll ausspielen

Verfahrwege, Spindelleistung und nutzbares Drehzahlband begrenzen die Schnittwerte. Eine Strategie, die hohe Drehzahlen voraussetzt, kann ihren Vorteil an einer Spindel mit begrenztem Drehzahlbereich nicht voll ausspielen Werkzeugwechsel und Magazin: Magazingröße, Wechselzeit und zulässige Werkzeuglängen beeinflussen die Programmstruktur. Bei knappem Magazin lohnt es sich, Operationen nach Werkzeugen zu bündeln statt nach Bauteilbereichen

Magazingröße, Wechselzeit und zulässige Werkzeuglängen beeinflussen die Programmstruktur. Bei knappem Magazin lohnt es sich, Operationen nach Werkzeugen zu bündeln statt nach Bauteilbereichen Spannmittel und Nullpunkte: Vorhandene Vorrichtungen und Nullpunktsysteme bestimmen Aufspannfolge und Kollisionsraum. Sie gehören später in das Maschinenmodell der Simulation

Vorhandene Vorrichtungen und Nullpunktsysteme bestimmen Aufspannfolge und Kollisionsraum. Sie gehören später in das Maschinenmodell der Simulation Sonderfunktionen: Mehrkanalbetrieb, Gegenspindel, angetriebene Werkzeuge oder Stangenlader müssen im Programm abgebildet werden. Gerade solche Sonderfunktionen müssen bei der Postprozessor-Auslegung ausdrücklich berücksichtigt und getestet werden

Diese Randbedingungen entscheiden, welche Strategien überhaupt nutzbar sind.

Vom Teilespektrum zum Anforderungskatalog

Aus Teilen und Maschinen ergibt sich der Funktionsbedarf. Sinnvoll ist, die eigenen Teilefamilien den Zeilen der folgenden Übersicht zuzuordnen und daraus Muss- und Kann-Funktionen abzuleiten.

Fertigungssituation Benötigte Funktionen Worauf zu achten ist Prismatische Teile mit Bohrbildern 2,5D-Fräsen, Bohrzyklen, Feature-Erkennung Erkennungsrate an eigenen Teilen prüfen Freiformflächen im Formenbau 3D-Schruppen und -Schlichten, High-Speed-Bearbeitung Restmaterialverfolgung und Übergänge Mehrseitenbearbeitung Indexiales 4/5-Achs-Fräsen Nullpunktverwaltung und Aufspannwechsel Hinterschnitte und komplexe Konturen Je nach Zugänglichkeit Spezialwerkzeuge, indexiale Mehrachsbearbeitung oder 5-Achs-Simultanbearbeitung Zugänglichkeit, Achsgrenzen und Kollisionsraum Rotationsteile mit Nebenbearbeitung Drehen, Dreh-Fräs-Bearbeitung Kanalsynchronisation bei Mehrkanalmaschinen Lange, schlanke Drehteile CNC-Langdrehen Führungsbuchse und Materialabschnitt Wiederkehrende Geometrien Bearbeitungsvorlagen, Feature-Erkennung Pflegeaufwand der Vorlagenbibliothek Prozessbegleitende Kontrolle Antasten und Messen Übernahme von Mess- und Korrekturwerten je nach Steuerung

Tabelle: Fertigungssituation und benötigte Funktionen im Überblick

Serienteile profitieren von Bearbeitungsvorlagen und Feature-Erkennung, Einzelstücke verlangen flexible Strategien. Die Trennlinie verläuft weniger scharf, als sie oft gezogen wird: Auch im Einzelteilgeschäft erkennt eine gute CAM-Software wiederkehrende Bohrbilder und spart Programmierzeit.

Der erste Stolperstein ist, die Anforderungen aus dem Anbieterkatalog abzuleiten statt aus dem eigenen Teilespektrum. Daraus entsteht Überdimensionierung: Wer Simultanbearbeitung kauft, ohne die passende Maschine und geübte Programmierung zu haben, bezahlt ungenutzte Funktionen. Wie sich solche Fehlgriffe in der IT im Mittelstand vermeiden lassen, folgt demselben Muster: erst der Bedarf, dann das Werkzeug.

Schritt 2: Anbieterauswahl und Entscheidung für eine CAM-Software

Mit dem Anforderungskatalog beginnt die eigentliche Auswahl der CAM-Software. Sie endet mit einer Entscheidung, die sich gegenüber der Geschäftsführung begründen lässt.

Marktüberblick und Anbieteransprache

Der Markt für CAM-Software reicht von Lösungen, die direkt im CAD-System arbeiten, bis zu eigenständigen Programmierumgebungen. CAD-integrierte Systeme können Geometrieänderungen je nach Integrations- und Assoziativitätsgrad unmittelbar übernehmen und reduzieren Konvertierungsschritte.

Eigenständige Systeme bieten dafür mehr Freiheit beim Wechsel der CAD-Plattform und beim Umgang mit Fremdformaten. Wer überwiegend nach eigenen Konstruktionen fertigt, gewinnt mit einer integrierten Lösung Zeit. Wer als Lohnfertiger täglich Fremdformate verarbeitet, gewichtet Importqualität höher.

Für die Ansprache genügen drei bis vier Anbieter. Jeder erhält denselben Anforderungskatalog, dieselbe Maschinenliste und dieselben Fragen. Was nicht schriftlich beantwortet wird, taucht später als Nachverhandlung wieder auf.

Nach welchen Kriterien eine CAM-Software bewertet wird

Sechs fachliche Eigenschaften bestimmen, wie gut eine CAM-Software zur eigenen Fertigung passt. Dass dabei zahlreiche Prozessparameter vorgegeben werden, aus denen die Bahn erst berechnet und dargestellt wird, beschreibt die Forschung des Fraunhofer IPT zur Bahnplanung. Genau daran unterscheiden sich die Anbieter.

Diese sechs Kriterien entscheiden über den Nutzen im Alltag:

Werkzeugbahnstrategie: Wie gleichmäßig bleibt der Werkzeugeingriff über die Bahn? Konstante Spanungsbedingungen schonen Schneide und Spindel und erlauben höhere Vorschübe. Aufschlussreich ist das Verhalten an Materialhäufungen und in engen Taschen

Wie gleichmäßig bleibt der Werkzeugeingriff über die Bahn? Konstante Spanungsbedingungen schonen Schneide und Spindel und erlauben höhere Vorschübe. Aufschlussreich ist das Verhalten an Materialhäufungen und in engen Taschen Automatisierungsgrad: Werden wiederkehrende Merkmale selbstständig erkannt und Bearbeitungsfolgen als Vorlage gespeichert? Wichtig ist die Pflegbarkeit, denn eine Bibliothek, die niemand aktuell hält, verliert schnell ihren Nutzen

Werden wiederkehrende Merkmale selbstständig erkannt und Bearbeitungsfolgen als Vorlage gespeichert? Wichtig ist die Pflegbarkeit, denn eine Bibliothek, die niemand aktuell hält, verliert schnell ihren Nutzen Transparenz der Berechnung: Kann die Programmierung nachvollziehen, warum eine bestimmte Bahn vorgeschlagen wird, und diese gezielt anpassen? Ein System, dessen Parameterlogik und resultierende Werkzeugbahnen nicht nachvollziehbar sind, wird zum Problem, sobald ein Sonderfall auftritt

Kann die Programmierung nachvollziehen, warum eine bestimmte Bahn vorgeschlagen wird, und diese gezielt anpassen? Ein System, dessen Parameterlogik und resultierende Werkzeugbahnen nicht nachvollziehbar sind, wird zum Problem, sobald ein Sonderfall auftritt Tiefe der Simulation: Bildet das System Halter, Spannmittel, Rohteil und Maschinenraum ab oder nur den Fräserweg? Davon hängt ab, wie viel Absicherung an der Maschine noch nötig ist

Bildet das System Halter, Spannmittel, Rohteil und Maschinenraum ab oder nur den Fräserweg? Davon hängt ab, wie viel Absicherung an der Maschine noch nötig ist Bedienbarkeit und Einarbeitung: Wie schnell kommt jemand ohne Vorkenntnisse zu einem lauffähigen Programm? Diese Größe wirkt sich später auf Schulungsaufwand und Vertretungsfähigkeit aus

Wie schnell kommt jemand ohne Vorkenntnisse zu einem lauffähigen Programm? Diese Größe wirkt sich später auf Schulungsaufwand und Vertretungsfähigkeit aus Erweiterbarkeit: Lassen sich Module später ergänzen, ohne die gewachsene Programmierlogik umzustellen? Der Bedarf verschiebt sich mit dem Auftragsbestand

Die sechs Kriterien lassen sich im Gespräch und an einer Testinstallation vorprüfen. Belastbar wird die Bewertung jedoch erst am eigenen Bauteil und unter möglichst realistischen Bedingungen.

Der Benchmark an eigenen Referenzteilen

Herstellerdemos zeigen ideale Werkstücke unter idealen Bedingungen. Aussagekraft entsteht erst mit eigenen Teilen und der eigenen Maschinenkonfiguration. Erst dort zeigt eine CAM-Software, was sie im Alltag leistet.

Eine breite Auswahl von zehn bis fünfzehn Werkstücken klingt gründlich, kostet aber Zeit auf beiden Seiten und verwässert das Ergebnis. Wirksamer sind drei bis fünf bewusst gewählte Teile: das mit der schwierigsten Aufspannung, das mit der engsten Toleranz, das mit der höchsten Stückzahl und gegebenenfalls das mit der komplexesten Kinematik.

An jedem Referenzteil wird nach denselben sieben Kriterien geurteilt:

Programmieraufwand: Die Zeit vom CAD-Modell bis zum freigegebenen Programm, gemessen und nicht geschätzt. Sie ist der Posten, der sich später täglich wiederholt

Die Zeit vom CAD-Modell bis zum freigegebenen Programm, gemessen und nicht geschätzt. Sie ist der Posten, der sich später täglich wiederholt Manuelle Eingriffe: Die Zahl der Stellen, an denen die Automatik korrigiert werden musste. Sie zeigt, wie belastbar die Automatisierung bei den eigenen Geometrien ist

Die Zahl der Stellen, an denen die Automatik korrigiert werden musste. Sie zeigt, wie belastbar die Automatisierung bei den eigenen Geometrien ist Leerwege: Der Anteil der Bewegungen ohne Zerspanung an der Gesamtzeit. Bei hohen Stückzahlen kann dieser Anteil die Wirtschaftlichkeit spürbar beeinflussen

Der Anteil der Bewegungen ohne Zerspanung an der Gesamtzeit. Bei hohen Stückzahlen kann dieser Anteil die Wirtschaftlichkeit spürbar beeinflussen Kollisionssicherheit: Das Verhalten der Simulation bei knappen Halter- und Spannmittelabständen. Geprüft wird, ob gemeldet wird, was gemeldet werden muss

Das Verhalten der Simulation bei knappen Halter- und Spannmittelabständen. Geprüft wird, ob gemeldet wird, was gemeldet werden muss Zykluszeit: Der berechnete Wert und, wo möglich, der auf der Maschine gemessene. Die Differenz zeigt, wie belastbar die Zeitabschätzung unter der konkreten Maschinenkonfiguration ist

Der berechnete Wert und, wo möglich, der auf der Maschine gemessene. Die Differenz zeigt, wie belastbar die Zeitabschätzung unter der konkreten Maschinenkonfiguration ist Oberflächenqualität: Das Ergebnis am Bauteil, besonders an Übergängen und in Ecken. Hier zeigt sich das Zusammenspiel aus Werkzeugbahnstrategie, Schnittdaten, Werkzeug, Aufspannung und Maschine

Das Ergebnis am Bauteil, besonders an Übergängen und in Ecken. Hier zeigt sich das Zusammenspiel aus Werkzeugbahnstrategie, Schnittdaten, Werkzeug, Aufspannung und Maschine Nacharbeit: Der Aufwand, der nach dem Lauf noch anfällt. In Angebotsvergleichen bleibt dieser Kostenfaktor leicht unberücksichtigt und schlägt im Alltag unmittelbar durch

Wer dieses Raster für jede geprüfte CAM-Software gleich anwendet, erhält einen Vergleich, der einer Investitionsentscheidung standhält.

Experten-Tipp!

Vereinbaren Sie vor dem Benchmark schriftlich, welches Ergebnis als bestanden gilt. Ohne vorab definierte Abnahmekriterien wird aus dem Test eine Vorführung, und die gewinnt der bessere Verkäufer.

Praxisbeispiel: Vier Referenzteile bringen die Entscheidung

Ausgangslage: Ein Lohnfertiger mit rund vierzig Beschäftigten stand vor der Ablösung eines in die Jahre gekommenen Systems. Zwei Anbieter kamen in die engere Wahl, beide mit überzeugender Vorführung. Die Angebote lagen preislich weit auseinander, und im Haus gab es zwei Lager: Die Programmierung wollte das flexiblere System, die Geschäftsführung das günstigere.

Der Benchmark am eigenen Referenzteil zeigt, was eine Vorführung offenlässt (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Vorgehen: Statt weiter zu diskutieren, wählte das Unternehmen vier Referenzteile aus dem laufenden Auftragsbestand: ein Gehäuse mit enger Lagersitztoleranz, eine Freiformkontur aus dem Werkzeugbau, ein Drehteil mit Nebenbearbeitung und ein Serienteil mit hoher Stückzahl. Beide Anbieter erhielten dieselben Modelle, denselben Maschinenstand und dasselbe Bewertungsraster. Programmiert wurde im eigenen Haus mit Unterstützung des jeweiligen Anbieters, und die Zeiten wurden mitgeschrieben.

Ergebnis: Der Vergleich verschob die Diskussion von Meinungen auf Beobachtungen. Beim Gehäuse und beim Drehteil lagen beide Systeme nah beieinander. Bei der Freiformkontur brauchte das günstigere System deutlich mehr manuelle Eingriffe, und bei der Simulation der knappen Aufspannung blieb eine Kollision unbemerkt. Das gab den Ausschlag. Als Nächstes ließ der Betrieb sich die Postprozessor-Anpassung für seine beiden ältesten Maschinen verbindlich anbieten, bevor er unterschrieb.

Die Gesamtkosten über die Nutzungsdauer

Der Preis auf dem Angebot ist der Anfang der Rechnung, nicht ihr Ergebnis. Über die Nutzungsdauer setzen sich die Gesamtkosten aus neun Blöcken zusammen. Die ersten beiden fallen an, bevor überhaupt ein Vertrag zustande kommt.

Kostenblock Was dahintersteckt Konzeption und Anforderungskatalog Teileanalyse, Maschinenaufnahme, Ableitung der Muss- und Kann-Funktionen Anbieter- und Softwareauswahl Marktübersicht, Anbietergespräche, Durchführung und Auswertung des Benchmarks Lizenzen und Module Grundsystem und die Module für die tatsächlich benötigten Verfahren Postprozessoren Erstellung, Anpassung und Abnahme je Maschine und Steuerung Installation und IT-Einbindung Hardware, Software-Setup, Netzwerk, Anbindung an CAD und Datenmanagement Schulung Grundschulung, Aufbaukurse und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter Migration und Datenpflege Übernahme von Werkzeugdaten, Vorlagen und Altprogrammen Interner Aufwand im Anlauf Zeit der eigenen Programmierung während Testphase und Parallelbetrieb Wartung, Support und Betreuung Jahresverträge, Reaktionszeiten, Updates und laufende Optimierung

Tabelle: Die neun Kostenblöcke über die Nutzungsdauer

Zwei Angebote lassen sich nur vergleichen, wenn beide auf denselben Zeitraum gerechnet werden. Sinnvoll sind drei bis fünf Jahre, weil sich Wartungsmodelle und Update-Politik einer CAM-Software erst über mehrere Zyklen auswirken. Weil eine solche Investition die Liquidität berührt, gehört die Cashflow-Planung in dieselbe Betrachtung.

Der zweite Stolperstein hat zwei Gesichter: ohne eigene Referenzteile zu entscheiden und allein auf den Anschaffungspreis zu schauen. Eine niedrige Erstlizenz mit hohen laufenden Gebühren kann über die Jahre das teurere Angebot sein. Dieselbe Logik gilt auch außerhalb der Fertigung, etwa bei Software-Lizenzen in der IT.

Die Entscheidung absichern: fünfzehn Fragen vor der Unterschrift

Steht die Wirtschaftlichkeitsrechnung, ist der fachliche Teil der Auswahl abgeschlossen. Was jetzt noch fehlt, ist die Kontrolle, ob wirklich alle Punkte geklärt sind, die später Geld oder Zeit kosten können.

Sie lohnt sich, weil die eigene Verhandlungsposition nach Vertragsschluss deutlich schwächer ist.

Vor dem Vertrag lohnt deshalb ein letzter geordneter Durchgang. Die folgenden Fragen sind nach Prüfbereichen sortiert, nicht nach den sieben Schritten, weil sie alle zum selben Zeitpunkt zu klären sind.

Wer sie schriftlich beantwortet und die Antworten mit dem Anbieter abgleicht, hat zugleich die Grundlage für den nächsten Schritt. Denn dieselben Punkte tauchen in der Einführungsplanung wieder auf, dann als Aufgaben statt als Fragen. Eine sauber dokumentierte Auswahl verkürzt damit die Einführung der CAM-Software spürbar.

Prüfbereich Die drei Fragen Fertigung Ist das Teilespektrum aus Auftragsdaten erhoben und dokumentiert?

Sind repräsentative Testwerkstücke benannt?

Deckt das Modulpaket alle benötigten Verfahren ab und bleibt es erweiterbar? Technik Sind alle Maschinen mit Steuerung, Kinematik und Sonderfunktionen erfasst?

Sind Postprozessoren verfügbar und ist die Zuständigkeit für Anpassungen geklärt?

Bildet die Simulation Halter, Spannmittel und Rohteil gemeinsam ab? Integration Ist die CAD-Anbindung geklärt, einschließlich assoziativer Aktualisierung?

Steht ein Konzept für Werkzeug-, Spannmittel- und Programmverwaltung?

Ist festgelegt, welche Systeme Programme und Rückmeldedaten austauschen? Wirtschaftlichkeit Sind die Gesamtkosten über drei bis fünf Jahre kalkuliert?

Sind Konzeption, Auswahl und interner Aufwand darin enthalten?

Lässt die Roadmap des Herstellers eine Weiterentwicklung erwarten? Einführung Sind Schulung, Reaktionszeiten und Wartung vertraglich geregelt?

Gibt es einen internen Verantwortlichen für Einführung und Betrieb?

Ist ein Pilotbetrieb mit Abnahmekriterien vereinbart?

Tabelle: Fünf Prüfbereiche à drei Fragen, die vor der Unterschrift geklärt sein sollten

Bleibt eine Frage offen, ist das kein Grund zum Abbruch, sondern ein Verhandlungspunkt. Offene Punkte vor Vertragsschluss zu klären, ist deutlich günstiger als sie danach nachzuverhandeln.

Schritt 3: Einführungsplanung

Mit der Unterschrift unter den Vertrag über die CAM-Software beginnt kein Selbstläufer. Bevor die erste Datei installiert wird, braucht das Projekt ein Team, einen Zeitplan und eine Vorstellung davon, welche Systeme miteinander sprechen müssen.

Projektteam und Verantwortlichkeiten festlegen

Ein Einführungsprojekt braucht eine benannte Leitung und feste Ansprechpartner. Aus der Programmierung kommt fachliche Tiefe, aus der Arbeitsvorbereitung der Blick auf den Auftragsfluss, aus der Instandhaltung das Wissen über Maschinenzustände.

Die IT verantwortet Netzwerk, Rechte und Datensicherung, die Geschäftsführung Budget und Priorisierung. Wichtiger als die Größe des Teams ist, dass für jede Frage eine Person zuständig ist und dass diese Person Zeit dafür bekommt.

Wo Konstruktion und Fertigung eng verzahnt sind, gehört auch die Konstruktionsseite an den Tisch. Konstruktive Entscheidungen beeinflussen unmittelbar, wie aufwendig ein Bauteil später zu programmieren und zu fertigen ist.

Wie sich eine Systemeinführung organisatorisch aufsetzen lässt, zeigen auch Erfahrungen aus der Einführung eines Dokumentenmanagements: Projektteam, Migrationsplan und Schulung folgen dort derselben Logik.

Konkret heißt das: Die Projektleitung braucht in der heißen Phase einen spürbaren Anteil ihrer Arbeitszeit, nicht die Reste am Freitagnachmittag. Wer das nicht freistellt, verschiebt die Einführung faktisch, ohne es im Zeitplan zu vermerken.

Ebenfalls festzulegen ist, wer entscheidet, wenn Anforderungen kollidieren. Die Programmierung wünscht Freiheitsgrade, die Arbeitsvorbereitung Standardisierung, die IT Sicherheit. Ohne benannte Entscheidungsinstanz bleiben solche Konflikte liegen.

Der dritte Stolperstein ist ein Projekt ohne benannte Zuständigkeit. Wenn die Einführung der CAM-Software nebenher läuft, verschiebt sie sich hinter jeden eiligen Auftrag. Wie sich solche Veränderungen im Betrieb tragfähig organisieren lassen, zeigen Erfahrungen aus Change-Management-Projekten.

Zeitplan und Pilotbereich abstecken

Ein realistischer Zeitplan orientiert sich an der Auftragslage, nicht am Wunschtermin. Sinnvoll ist ein eng gefasster Pilotbereich mit einem überschaubaren, wiederkehrenden Teilespektrum.

Dort entstehen die ersten Programmierkonventionen und die Vorlagenbibliothek, die den späteren Rollout tragen. Die Auswahl des Pilotbereichs entscheidet mit darüber, wie viel davon später übertragbar ist.

Ein geeigneter Pilotbereich erfüllt diese Bedingungen:

Repräsentatives Teilespektrum: Die dort gefertigten Teile stehen für eine der tragenden Teilefamilien. Ein Exotenbereich liefert Erkenntnisse, die sich auf nichts übertragen lassen

Die dort gefertigten Teile stehen für eine der tragenden Teilefamilien. Ein Exotenbereich liefert Erkenntnisse, die sich auf nichts übertragen lassen Beherrschbare Komplexität: Eine Maschine mit klarer Kinematik statt des Mehrkanal-Langdrehers. Die schwierigen Maschinen folgen, wenn die Grundlagen stehen

Eine Maschine mit klarer Kinematik statt des Mehrkanal-Langdrehers. Die schwierigen Maschinen folgen, wenn die Grundlagen stehen Aufgeschlossenes Team: Die beteiligten Personen tragen die Umstellung mit und melden Probleme, statt still auf das Altsystem auszuweichen

Die beteiligten Personen tragen die Umstellung mit und melden Probleme, statt still auf das Altsystem auszuweichen Auftragslage mit Luft: Ein Bereich ohne akuten Terminstau. Wer den Pilotbetrieb in die Hochsaison legt, bekommt weder saubere Daten noch Geduld

Ein Bereich ohne akuten Terminstau. Wer den Pilotbetrieb in die Hochsaison legt, bekommt weder saubere Daten noch Geduld Geklärte Postprozessor-Zuständigkeit: Für die Pilotmaschine sollten Ausgangsbasis, Zuständigkeit und Abnahmekriterien des Postprozessors feststehen. Anpassung und Abnahme selbst erfolgen in der Testphase

Aus diesen Kriterien ergibt sich der Pilotbereich meist von selbst.

Für den Zeitplan haben sich Meilensteine bewährt, die an Ergebnissen hängen und nicht an Kalenderwochen: Anforderungskatalog freigegeben, Vertrag geschlossen, Installation abgenommen, Postprozessor je Maschine abgenommen, Pilotbetrieb ausgewertet, Rollout abgeschlossen.

Ebenfalls festzulegen ist, wie lange das Altsystem parallel verfügbar bleibt. Diese Doppelphase kostet Lizenzgebühren, reduziert aber das Risiko von Lieferverzug während der Umstellung. Wer sie zu knapp bemisst, zwingt die Programmierung, unter Termindruck mit einem System zu arbeiten, das sie noch nicht beherrscht.

Ebenso gehört festgelegt, unter welchen Bedingungen auf das Altsystem zurückgegriffen werden darf. Ein definierter Rückfallweg verhindert, dass unter Produktionsdruck improvisierte Parallelprozesse entstehen.

Schnittstellen planen, bevor sie gebraucht werden

Welche Systeme müssen Daten mit der CAM-Software austauschen? In Frage kommen CAD, Werkzeugverwaltung, Produktdatenmanagement, Fertigungssteuerung und die Programmverteilung an die Maschinen.

Für jede Schnittstelle gehört der konkrete Datenfluss dokumentiert: Welche Informationen kommen herein, welche werden ausgegeben, und welches System ist führend?

Maschinenrückmeldungen gehen dabei häufig an Monitoring-, Fertigungssteuerungs- oder Analysesysteme und nicht zwangsläufig zurück in die CAM-Software. Werkzeugdaten werden je nach Architektur in beide Richtungen ausgetauscht.

Für jede Schnittstelle gehört geklärt, welche Richtung sie bedient, wer sie einrichtet und wer sie im Betrieb pflegt. Wer diese Liste erst nach der Installation erstellt, entdeckt Lücken zu einem Zeitpunkt, an dem der Zeitplan bereits läuft.

Zu klären ist außerdem, was mit den Altdaten geschieht. Werkzeugbibliothek, bewährte Programme und Vorrichtungsdaten liegen im bisherigen System und lassen sich selten vollständig übernehmen.

Sinnvoll ist eine bewusste Entscheidung statt einer pauschalen Migration: Welche Werkzeuge sind noch im Einsatz, welche Programme werden wirklich wieder gebraucht? Eine Umstellung ist der günstigste Zeitpunkt, um Altlasten liegen zu lassen.

Im Zeitplan gehört bewusst Puffer zwischen Testphase und Go-Live. Dort fallen die Nacharbeiten an, die sich vorher nicht planen lassen: nachgeschärfte Postprozessoren, überarbeitete Vorlagen und Rückfragen aus dem Pilotbereich.

Schritt 4: Installation und IT-Einbindung der CAM-Software

Jetzt wird die CAM-Software technisch in die vorhandene IT eingebettet. Dieser Schritt entscheidet darüber, ob die Programmierung später flüssig arbeitet oder auf Wartezeiten und Handarbeit trifft.

Hardware, Setup und Netzwerk

Moderne Bearbeitungsstrategien rechnen aufwendig. Arbeitsplätze brauchen ausreichend Rechenleistung, Arbeitsspeicher und eine Grafikkarte, die mit großen Baugruppen umgehen kann. Lizenzserver, Ablagestruktur und Datensicherung gehören ebenfalls in diesen Schritt.

Zur Lizenzierung gehört eine Entscheidung, die im Alltag spürbar wird: Einzelplatz oder Netzwerklizenz. Netzwerklizenzen erlauben, Arbeitsplätze flexibel zu belegen, brauchen aber einen verfügbaren Lizenzserver und eine Regel für den Fall, dass alle Plätze belegt sind.

Ebenso festzulegen sind Ablagestruktur und Datensicherung. NC-Programme, Werkzeugdaten und Vorlagen gehören in eine gesicherte Struktur mit klaren Zugriffsrechten, nicht auf lokale Laufwerke einzelner Arbeitsplätze.

Wo Programme über das Netzwerk an die Maschinen verteilt werden, sind Übertragungsweg und Zugriffsrechte festzulegen.

Zur IT-Einbindung gehören außerdem Rechtekonzept, Backup und Wiederherstellung sowie gegebenenfalls Fernwartungszugänge des Herstellers. CAM-Arbeitsplätze und die Programmübertragung an die Maschinen gehören deshalb in das bestehende Konzept für IT-Sicherheit eingebunden, einschließlich der Trennung von Produktions- und Büronetz.

CAD-Anbindung und Umgang mit Konstruktionsänderungen

Ändert sich ein Bohrungsdurchmesser im Modell, sollen die zugehörigen Bahnen mitlaufen. Assoziativität leistet das, aber nicht unbegrenzt. Ob eine Änderung automatisch übernommen wird, hängt vom Datenmodell und von der Art des Eingriffs ab.

Eine geänderte Maßangabe verhält sich anders als eine verschobene Fläche oder ein neu aufgebautes Feature. Die belastbare Prüffrage lautet deshalb nicht, ob die CAM-Software assoziativ arbeitet, sondern welche Informationen bei welcher Änderungsart neu erzeugt werden müssen.

Diese Frage lässt sich jetzt am eigenen Modell testen: eine Bohrung vergrößern, eine Tasche verschieben, eine Fläche neu aufbauen. Was dabei von Hand nachgearbeitet werden muss, ist später täglicher Aufwand.

Werkzeugdaten, Aufspannungen und NC-Programme lassen sich besonders zuverlässig wiederverwenden, wenn sie zentral verwaltet und versioniert werden. Je nach Architektur liegen diese Daten in einem PDM- oder PLM-System, im Werkzeugmanagement, in der DNC-Verwaltung oder in einem ERP-System.

Für die Rückmeldung aus der Maschine kommt häufig ein MES hinzu. Die Anbindung von Werkzeugmaschinen an solche Systeme beschreibt die Spezifikation OPC UA for Machine Tools. Wie stark ein durchgängiger Datenfluss von der Entwicklung bis in die Qualitätsdaten trägt, beschreibt das NIST-Programm zum Digital Thread.

Wie stark industrielle Daten inzwischen zum Produktionsfaktor werden, zeigt die Untersuchung der Plattform Industrie 4.0 zu industriellen Datenökosystemen. Für die Fertigung heißt das vor allem: Was hier nicht sauber angebunden wird, kann später in Auswertungen fehlen oder zusätzlichen manuellen Aufwand verursachen.

Der vierte Stolperstein ist, die Integration als Nacharbeit zu behandeln. Ohne saubere Datenbasis wird jede Fertigung ein Einzelprojekt, mit entsprechendem Suchaufwand bei jeder Wiederholung.

Die Werkzeugbibliothek ist das Herzstück des täglichen Arbeitens. Sie enthält Geometrie, Schneidstoff, Halter, Auskraglänge und die hinterlegten Schnittwerte je Werkstoffgruppe.

Eine Übernahme aus dem Altsystem gelingt selten vollständig, weil Datenmodelle voneinander abweichen. Praktikabel ist ein Aufbau von den Standardwerkzeugen der laufenden Fertigung abwärts, ergänzt um die Halterdaten, die für die Simulation gebraucht werden.

Gleiches gilt für bewährte NC-Programme. Sie lassen sich in der Regel nicht verlustfrei in vollständig editierbare CAM-Operationen zurückführen; die darin steckende Bearbeitungslogik muss deshalb meist neu abgebildet werden. Wer diese Arbeit früh beginnt, hat beim Go-Live bereits eine tragfähige Basis.

Für die Werkzeugbibliothek lohnt sich von Anfang an eine feste Benennungsregel. Nachträgliche Änderungen an Benennungs- und Identifikationsregeln können bereits erstellte Programme, Bibliotheken und Zuordnungen betreffen und entsprechend hohen Nachpflegeaufwand verursachen.

Schritt 5: Testphase und Postprozessor

Die Testphase ist der Kern der Einführung. Hier zeigt sich, ob die von der CAM-Software berechneten Bahnen auf der realen Maschine ankommen.

Warum der Postprozessor über den Nutzen der CAM-Software entscheidet

Der praktische Nutzen eines CAM-Moduls hängt wesentlich davon ab, wie gut der Postprozessor auf die reale Maschinenkinematik abgestimmt ist. Er übersetzt die berechnete Bahn in das Format, das die Steuerung tatsächlich versteht.

Dabei geht es um Achsgrenzen, Nullpunktverwaltung, Sonderzyklen, Werkzeugwechsel und bei Mehrkanalmaschinen um die Synchronisation der Kanäle. Wie viel davon der gelieferte Postprozessor bereits abdeckt, hängt von Maschine, Steuerung und Sonderausstattung ab; der Rest ist Anpassungsarbeit.

Die Anpassung erfolgt iterativ. Der Anbieter liefert eine erste Fassung, der Betrieb testet sie an einem Bauteil, das die kritischen Funktionen enthält, und meldet Abweichungen gebündelt zurück. Das wiederholt sich, bis die vereinbarten Funktionen am definierten Abnahmebauteil nachgewiesen sind.

Der fünfte Stolperstein ist, den Postprozessor als Beigabe zu behandeln statt als eigenen Projektbaustein. Für jede Maschine gehört festgelegt, welche Funktionen nachgewiesen werden, an welchem Bauteil die Abnahme erfolgt und bis wann. Erst mit diesem Protokoll ist der Schritt abgeschlossen und das CAM-System für diese Maschine freigegeben.

Simulation und Probelauf an der Maschine

Wer mit Werkzeughaltern nah an Spannmitteln arbeitet, braucht eine realitätsnahe Maschinensimulation. Sie bildet Halter, Aufspannung, Rohteil und Maschinenraum gemeinsam ab.

Eine reine Bahnvisualisierung ohne vollständiges Maschinenmodell bildet nicht alle Kollisionsrisiken zwischen Werkzeug, Halter, Spannmittel und Maschinenkomponenten ab. Den Rahmen dafür setzt das Konzept der Digitalen Fabrik nach VDI 4499: ein Netzwerk digitaler Modelle, Methoden und Werkzeuge, die durch ein durchgängiges Datenmanagement verbunden sind. Ein Maschinenmodell mit Geometrie-, Kinematik- und Logikdaten gehört genau in dieses Netzwerk.

Der konkrete Ablauf richtet sich nach Maschine, Steuerung und den Freigaberegeln des Betriebs; die Test-, Einzelsatz- und Override-Funktionen des Steuerungsherstellers sind dabei maßgeblich. Bewährt hat sich ein Vorgehen von der Offline-Prüfung zur Maschine hin.

Ein praxistaugliches Prüfschema kann vier aufeinander aufbauende Stufen umfassen, jeweils mit eigenem Abbruchkriterium:

Simulation am Rechner: Werkzeugweg, Halter, Spannmittel und Rohteil im Maschinenmodell. Meldet die Simulation eine Kollision, wird nicht weitergegangen, sondern die Bahn überarbeitet

Werkzeugweg, Halter, Spannmittel und Rohteil im Maschinenmodell. Meldet die Simulation eine Kollision, wird nicht weitergegangen, sondern die Bahn überarbeitet Leerlauf ohne Werkstück: Die Maschine fährt das Programm ohne Material ab. Hier zeigen sich Achsgrenzen, Schwenkfehler und Probleme beim Werkzeugwechsel, bevor Material im Spiel ist

Die Maschine fährt das Programm ohne Material ab. Hier zeigen sich Achsgrenzen, Schwenkfehler und Probleme beim Werkzeugwechsel, bevor Material im Spiel ist Luftschnitt über dem Rohteil: Derselbe Lauf mit angehobenem Nullpunkt. Er prüft die Zustellbewegungen und die Abstände zu Spannmitteln unter realen Bedingungen

Derselbe Lauf mit angehobenem Nullpunkt. Er prüft die Zustellbewegungen und die Abstände zu Spannmitteln unter realen Bedingungen Schnitt am Referenzteil: Der erste echte Span, bewusst mit reduziertem Vorschub. Gemessen wird gegen die Erwartung aus dem Benchmark: Zykluszeit, Oberflächenergebnis und die Zahl der nötigen Korrekturen an der Maschine

Jede Stufe wird dokumentiert. Diese Protokolle belegen später, welche Funktionen der Postprozessor sauber ausgibt.

Feinschliff der Programmierkonventionen

Aus der Testphase entstehen die Standards, die den Regelbetrieb tragen. Dazu gehören Benennungsregeln für Programme, die Struktur der Werkzeugbibliothek und die Frage, welche Parameter fest hinterlegt und welche je Auftrag gesetzt werden.

Diese Konventionen wirken unscheinbar und entscheiden später darüber, ob ein Programm auch von einem anderen Mitarbeiter geöffnet und verstanden wird. Ohne sie entsteht mit der Zeit eine Sammlung persönlicher Arbeitsweisen.

Experten-Tipp!

Lassen Sie die Offline-Simulation in der Testphase einmal bewusst scheitern. Programmieren Sie eine Aufspannung mit knappem Halterabstand und beobachten Sie, ob das System warnt oder stillschweigend darüber hinwegrechnet.

Schritt 6: Schulung und Go-Live der CAM-Software

Jetzt geht die CAM-Software in den produktiven Betrieb. Ob daraus ein Nutzen wird, entscheidet sich weniger an der Software als an den Menschen, die mit ihr arbeiten.

Die Einarbeitung dauert länger als die Schulung

Die produktive Beherrschung eines neuen Systems reicht über die reine Schulungszeit hinaus. Wer diesen Zeitraum nicht einplant, verliert im Anlauf genau die Effizienzgewinne, die die Investition tragen sollen.

Sinnvoll ist eine gestufte Schulung: Grundlagen vor dem Go-Live, Vertiefung an den eigenen Teilen danach. Wissen, das ohne unmittelbaren Anlass vermittelt wird, geht bis zur ersten Anwendung wieder verloren. Wie sich Wissen im Betrieb strukturiert weitergeben lässt, zeigt der Beitrag zur digitalen Wissensvermittlung.

Der sechste Stolperstein ist, Schulung als reinen Kostenposten zu behandeln. Eine gekürzte Einarbeitung spart einmalig und kostet dauerhaft, weil die Programme hinter dem zurückbleiben, was die CAM-Software leisten könnte.

Im Pilotbetrieb entstehen die Konventionen, die den späteren Rollout tragen (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Wer wann geschult wird

Nicht alle Beteiligten brauchen denselben Umfang. Die Programmierung arbeitet täglich mit dem System und braucht die volle Tiefe einschließlich Vorlagen und Postprozessor-Logik.

Das Maschinenpersonal braucht vor allem Sicherheit im Umgang mit den erzeugten Programmen: Wie liest man die Bearbeitungsreihenfolge, woran erkennt man eine Abweichung, wann ist Rücksprache nötig? Die Arbeitsvorbereitung braucht den Überblick über Datenflüsse und Ablagestruktur.

Wo Teamgröße und Organisation es zulassen, sollten mindestens zwei Personen tiefer geschult werden als zwingend nötig. Fällt die eine aus, bleibt das Wissen im Haus, und die zweite Person wird zum Ansprechpartner für die Kollegen.

Schrittweiser Start statt Umstellung an einem Tag

Der Go-Live beginnt im Pilotbereich. Eine Maschine oder ein kleines Team arbeitet produktiv mit dem neuen System, während das Altsystem für laufende Aufträge verfügbar bleibt.

Nach einigen Wochen lohnt eine Auswertung: Welche Rückfragen kamen mehrfach, welche Handgriffe kosteten unnötig Zeit? Aus den Antworten entstehen die Standardvorlagen für den Regelbetrieb.

Danach kommen die weiteren Maschinen hinzu, sinnvollerweise in kleinen Gruppen statt alle gleichzeitig. Jede Gruppe bringt neue Teilegeometrien mit, und jede davon schärft die Vorlagenbibliothek weiter.

Für den Übergang lohnt eine klare Regel, welche Aufträge noch im Altsystem laufen und welche bereits im neuen. Ohne diese Regel entstehen Programme in beiden Umgebungen, und niemand weiß mehr, welche Fassung die gültige ist.

Experten-Tipp!

Definieren Sie ein festes Datum, ab dem keine neuen Programme mehr im Altsystem entstehen dürfen. Ohne diesen Schnitt kann sich der Parallelbetrieb unnötig lange hinziehen, der Pflegeaufwand steigt deutlich, und die gültige Programmfassung wird zunehmend unklar. Ausnahmen für begründete Alt- oder Wiederholaufträge sollten dokumentiert freigegeben werden.

Praxisbeispiel: Der Pilotbetrieb entscheidet über den Rollout

Ausgangslage: Ein Zulieferer aus dem Maschinenbau hatte sich für ein neues System entschieden und wollte zügig auf allen acht Bearbeitungszentren umstellen. Die Programmierung bestand aus drei Personen mit unterschiedlichem Erfahrungsstand. Ein Zeitplan für die Umstellung lag vor, eine Zuständigkeit für offene Fragen dagegen nicht.

Vorgehen: Der Betrieb entschied sich gegen den sofortigen Rollout. Stattdessen lief die neue Umgebung zunächst auf einer Maschine mit einem festen Teilespektrum. Ein Programmierer übernahm die Rolle des internen Verantwortlichen: Er pflegte die Werkzeugbibliothek, legte die Programmierkonventionen fest, dokumentierte die Postprozessor-Anpassungen und war Ansprechpartner für die Kollegen. Nach acht Wochen wurde ausgewertet, welche Fragen wiederholt aufgetreten waren.

Ergebnis: Aus der Auswertung entstanden Standardvorlagen für wiederkehrende Bearbeitungsfolgen und eine kurze interne Anleitung. Erst danach kamen die weiteren Maschinen hinzu, jeweils in Zweierschritten. Der Aufwand für die Pilotphase verlängerte den Zeitplan, ersparte dem Betrieb aber, dieselben Anfangsfehler an acht Maschinen gleichzeitig zu machen. Die Rolle des internen Verantwortlichen blieb auch nach dem Rollout bestehen.

Schritt 7: Betreuung und Optimierung

Mit dem Go-Live tritt das Projekt in seine längste Phase ein. Hier entsteht der Nutzen, der die Investition rechtfertigt.

Hypercare und Support in den ersten Wochen

Unmittelbar nach dem Start häufen sich Fragen. Eine begleitete Anfangszeit mit kurzen Wegen zum internen Verantwortlichen und zum Hersteller verhindert, dass sich Behelfslösungen einschleifen.

Jetzt zeigt sich, ob die vor Vertragsabschluss vereinbarten Supportwege, Reaktionszeiten und Wartungsleistungen im Alltag tragen. Ein Blick auf die Anwendergemeinschaft lohnt ebenfalls: Nutzergruppen und Fachveranstaltungen schaffen einen zweiten Kanal neben dem Hersteller.

Nachjustieren und Vorlagen pflegen

Die Vorlagenbibliothek bleibt eine Daueraufgabe. Neue Werkzeuge und Werkstoffe verlangen häufig Anpassungen an Bibliotheken, Schnittdaten und Vorlagen; neue Maschinen können zusätzlich Änderungen an Modulen, Maschinenmodellen und Postprozessoren erforderlich machen. Erkenntnisse aus der Werkstatt müssen zurück in die Bibliothek finden.

Nach größeren Updates der CAM-Software, Änderungen am Postprozessor oder Umbauten an einer Maschine sollten kritische Referenzprogramme erneut geprüft werden, bevor die geänderte Umgebung breit für die Produktion freigegeben wird.

Dasselbe gilt für Postprozessoren: Ein Steuerungsupdate oder ein Maschinenumbau kann eine Nachjustierung des Postprozessors erforderlich machen. Eine CAM-Software, die regelmäßig neue Strategien liefert, bleibt anschlussfähig, wenn neue Werkzeugtechnologien auf den Markt kommen.

Der siebte Stolperstein ist, nach dem Go-Live niemanden mehr zuständig zu lassen. Ohne benannte Pflege veraltet die Bibliothek, und die Programmierung fällt schrittweise auf persönliche Arbeitsweisen zurück.

Den Nutzen messbar machen

Der erwartete Nutzen einer neuen Umgebung lässt sich vorab nur schätzen, aber bereits vor der Einführung anhand konkreter Messgrößen definieren. Sinnvoll ist, vor der Einführung die Ausgangswerte zu erheben und nach einem festgelegten Zeitraum erneut zu messen.

Diese Größen eignen sich als Messpunkte:

Programmierzeit je Auftrag: Der unmittelbarste Effekt einer neuen CAM-Software. Er zeigt sich häufig besonders deutlich bei wiederkehrenden Teilen, kann aber auch bei komplexen Einzelstücken erheblich sein

Der unmittelbarste Effekt einer neuen CAM-Software. Er zeigt sich häufig besonders deutlich bei wiederkehrenden Teilen, kann aber auch bei komplexen Einzelstücken erheblich sein Maschinenlaufzeit je Bauteil: Sie verbindet Werkzeugbahn und Wirtschaftlichkeit. Kleine Unterschiede wirken sich bei hohen Stückzahlen deutlich aus

Sie verbindet Werkzeugbahn und Wirtschaftlichkeit. Kleine Unterschiede wirken sich bei hohen Stückzahlen deutlich aus Rüstzeit: Sie kann sinken, wenn Aufspannungen und Nullpunkte sauber im System hinterlegt sind und nicht an der Maschine neu ermittelt werden

Sie kann sinken, wenn Aufspannungen und Nullpunkte sauber im System hinterlegt sind und nicht an der Maschine neu ermittelt werden Nacharbeit und Ausschuss: Beide Werte zeigen, ob Simulation und Strategie die reale Bearbeitung treffen. Sie sind wichtige Frühindikatoren für Probleme

Beide Werte zeigen, ob Simulation und Strategie die reale Bearbeitung treffen. Sie sind wichtige Frühindikatoren für Probleme Manuelle Programmkorrekturen: Die Zahl der Eingriffe an der Maschine misst, wie belastbar die Programme aus der Arbeitsvorbereitung ankommen

Die Zahl der Eingriffe an der Maschine misst, wie belastbar die Programme aus der Arbeitsvorbereitung ankommen Aufwand bei Konstruktionsänderungen: Er macht den Nutzen der Assoziativität sichtbar und wird in Angebotsvergleichen regelmäßig übersehen

Wer diese Werte vor dem Start nicht kennt, kann den Erfolg hinterher nur eingeschränkt belastbar belegen.

Wichtig ist dabei die Erwartungshaltung. Diese Größen sind Messpunkte, keine Versprechen: Wie stark sich ein Wert bewegt, hängt vom Teilespektrum, vom Maschinenpark und von der Ausgangslage ab. Ein Betrieb mit hoher Wiederholteilquote sieht andere Effekte als ein reiner Einzelteilfertiger.

Sinnvoll ist deshalb, die Werte einmal je Quartal zu erheben und mit der Geschäftsführung durchzusprechen. So bleibt die CAM-Lösung ein Thema mit Zahlen statt eine Investition, über die nach dem ersten Jahr niemand mehr spricht.

Fazit: Eine CAM-Software wird passgenau eingeführt, nicht nur einfach installiert

Den Ausschlag gibt am Ende das System, das Teilespektrum, Maschinenkinematik und Datenlandschaft eines Betriebs zusammenführt, und nicht der größte Funktionsumfang. Die Entscheidung dafür ist eine Frage der eigenen Prozesse.

Der Weg dorthin ist wenig spektakulär und dafür belastbar. Analyse und Konzeption liefern den Anforderungskatalog, die Auswahl entscheidet am eigenen Referenzteil, Planung und Installation schaffen die technische Basis. Testphase und Postprozessor sorgen dafür, dass die Programme auf der Maschine ankommen.

Schulung und ein gestufter Go-Live bringen die CAM-Software in den Alltag, Betreuung und Pflege halten sie dort. Kein einzelner Schritt entscheidet über den Erfolg, wohl aber ihre Abfolge. Wer sie einhält, bekommt kein perfektes System, aber eine Entscheidung, die sich begründen lässt, und einen Betrieb, der weiß, warum er so programmiert, wie er programmiert.

Häufige Fragen (FAQ) zur CAM-Software und ihrer Einführung