CNC Drehmaschinen: Präzisionsfertigung der Zukunft

CNC Drehmaschinen neu oder gebraucht kaufen? Die Fakten im Überblick

Eine neue CNC Drehmaschine ist hochpreisig und gerade für kleinere oder junge Unternehmen nicht wirtschaftlich. Zwar haben Unternehmen die Möglichkeit einer Finanzierung, doch das wiederum bedeutet eine langfristige Verschuldung mit Tilgungsverpflichtung. Es geht preiswerter, wenn man die benötigten CNC Drehmaschinen gebraucht kauft. Wichtig ist hierbei hauptsächlich, dass man sich für einen seriösen Anbieter und für generalüberholte Maschinen entscheidet. Die Kosten liegen deutlich unter dem Neukauf. Hier sollte bedacht werden, dass der Wertverlust bei CNC Drehmaschinen in den ersten Jahren am höchsten ist.

Gebrauchtkäufe lohnen sich und schaffen Möglichkeiten, die gewünschte Anschaffung in hochwertiger Qualität ohne überhöhte Kosten vorzunehmen. Gerade bei preisintensiven Produktionsmaschinen wie CNC Drehmaschinen kann es sinnvoll sein, sich auf ein Gebrauchtangebot vom zuverlässigen Anbieter zu konzentrieren. Man spart Kosten und hat die Sicherheit, dass die Maschine in den nächsten Jahren zuverlässig funktioniert.

Industrielle Fertigung: Wird der Mensch in Zukunft überflüssig?

Kritische Stimmen verkünden, dass die zunehmende Digitalisierung zum Arbeitsplatzverlust führt. Doch Fakt ist, dass der Mensch auch zukünftig eine wichtige Rolle in der Präzisionsfertigung spielen wird. Die Automatisierung der Prozesse setzt erfahrene Mitarbeiter voraus, die alle Maschinen überwachen und die bei kleinsten Problemen eingreifen können. Der Mythos von menschenleeren Produktionshallen ist ein Szenario, zu dem es aus vielerlei Gründen nicht kommen wird. Vielmehr sind Menschen gefragt, die sich mit CNC Drehmaschinen auskennen und die sie programmieren, warten und reparieren können. Auch wenn sich die Berufsfelder in der Zukunft verändern werden, ist die industrielle Produktion ohne menschliche Expertise nicht möglich.

Künftige Entwicklungen: Können wir uns die Zukunft vorstellen?

Vor einem Vierteljahrhundert hätte sich niemand vorstellen können, dass die globale Vernetzung in jedem Privathaushalt möglich ist. Ebenso unvorstellbar ist es für die heutige Generation, dass die Welt in rund 30 Jahren ganz anders aussieht als heute. Die Beschleunigung der Entwicklungen nimmt Fahrt auf. Die Digitalisierung ist weder zu bremsen noch aufzuhalten. Wer die Zukunft nicht in weiter Ferne, sondern in der Gegenwart sieht, kann die zahlreichen Vorteile in der Arbeitswelt erkennen.

Wie sieht die Zukunft der Präzisionsfertigung aus?

Die Zukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit stehen in einer unmittelbaren Verbindung zueinander. Grundsätzlich ist es immer eine Frage der Perspektive, wie sich eine Veränderung anfühlt und welchen Vorteil man ihr zuspricht. So wie sich die Digitalisierung in den letzten Jahren entwickelt hat, wird sich auch die Zukunft der Präzisionsfertigung entwickeln. Jede Entwicklung beruht auf einer Veränderung, die positiv ist und die für eine Arbeitserleichterung sorgt.

Noch präziser, noch schneller durch CNC Drehmaschinen

US-Wissenschaftler haben herausgefunden, dass zwischen dem Erscheinungsbild und dem Erfolg ein direkter Zusammenhang besteht. Wird das auch zukünftig so sein? Niemand weiß wirklich, worauf es in 20 oder 30 Jahren ankommen wird. Dennoch lässt sich schon heute in der Gegenwart erahnen, dass neben dem Blick auf die Kompetenzen eines Bewerbers auch dessen ästhetische Ausstrahlung wichtig sein wird. Die emotionale Basis im Gespräch wird sich nie verlieren und auch dann noch bedeutsam sein, wenn viele heute manuell durchgeführte Tätigkeiten ganz automatisch ablaufen und beispielsweise von perfekt programmierten CNC Drehmaschinen vorgenommen werden.

Chance oder Risiko? KI in der Präzisionsfertigung

Viele Menschen haben Angst vor der künstlichen Intelligenz und davor, was sie bewirken kann. Die Sorgen sind unbegründet, denn die KI ist in vielen Bereichen nützlich und hilfreich. Sie lässt Sprachbarrieren überwinden und sie sorgt dafür, dass ein Produktionsprozess ohne körperlich schwere Arbeit am Fließband abläuft. Schon heute sind Ansätze der künstlichen Intelligenz nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken.

Gerade in der Präzisionsfertigung wird sich die KI etablieren und dazu beitragen, dass der Erfolg einer Produktionsserie nicht mehr von einzelnen Menschen abhängt. Die Risiken sind im Vergleich zu den Chancen gering und sollten daher nicht im Fokus stehen. Die KI wird sich auch zukünftig nicht verselbstständigen, sodass der Mensch auch dann eine unersetzbare Ressource bleibt.

Stetige Weiterentwicklung von CNC Drehmaschinen

Wie bei allen elektrischen Geräten ist die Leiterplatte auch bei CNC Drehmaschinen ein essenzielles Bauteil. Hier muss alles perfekt sein. Jede einzelne Verbindung hat eine Bedeutung und sorgt dafür, dass die Leiterplatte ihre Funktion erfüllt. Egal ob es sich um große oder kleine Maschinen handelt: Die Fertigung von Leiterplatten ist Präzisionsarbeit und erfordert jede Menge Fingerspitzengefühl. Wie die CNC Drehmaschine der Zukunft aussieht und was sie herstellt, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nur erahnen. Fakt ist allerdings, dass der Wunsch nach höchster Präzision damit einhergeht, dass ein funktionierender Automatismus in der Herstellung essenziell ist. Es gibt bereits Lösungsansätze dafür, wie CNC Drehen zukünftig funktioniert und welche heute noch „menschlichen“ Aufgaben später ausschließlich von Maschinen ausgeführt werden.

Mensch oder Maschine?

Mensch oder Maschine? Diese Frage stellt sich für Visionäre nicht. Zu keinem Zeitpunkt werden Maschinen den Menschen vollständig ersetzen und seine Tätigkeit überflüssig machen. Auch wenn CNC Drehmaschinen zukünftig noch präziser und „selbstständiger“ arbeiten werden, ist ein Mensch nötig, der sie programmiert und der sie wartet. Die Maschine ersetzt den Menschen nicht, sondern sie sorgt dafür, dass körperlich schwere und gesundheitsschädliche Arbeiten zukünftig der Vergangenheit angehören. Überträgt man diesen Denkansatz auf die Präzisionsfertigung und die dafür benötigten Maschinen, sind die Vorteile, die die Zukunft verspricht, offensichtlich.