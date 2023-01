Outsourcing: Wie Unternehmen davon profitieren

Was ist Outsourcing?

Outsourcing bezeichnet die Auslagerung von Leistungen an Dienstleister, die zuvor das Unternehmen selbst erbracht hat. Bei dieser Strategie setzen Unternehmen also externe Anbieter einsetzen, um bestimmte Aufgaben zu erledigen.

Dienstleistungen auszulagern kann eine effiziente und effektive Möglichkeit sein, die Kosten im Unternehmen zu senken.

Wann ist Outsourcing sinnvoll?

Outsourcing ist im Vorfeld aufwändig. Denn zunächst gilt es, Verträge mit den Dienstleistern auszuhandeln. Im Nachgang muss die erbrachte Leistung dann geprüft werden. Trotzdem ist das Vorgehen unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll:

Wenn es sich um spezialisierte Aufgaben handelt, für die man im Unternehmen Personal einstellen oder weiterbilden müsste Wenn spezielle Gerätschaften oder Werkzeuge notwendig wären, um die Leistung zu erbringen

Vorteile von Outsourcing

Ein wichtiger Vorteil von Outsourcing ist, dass Unternehmen in der Lage sind, sich auf ihre Kernkompetenzen, ihre Produkte und Dienstleistungen sowie deren Weiterentwicklung zu konzentrieren. Dadurch können sie ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und neue Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt bringen.

Im besten Fall lassen sich durch Outsourcing also Zeit und Geld sparen. Denn Dienstleister können oftmals Größenvorteile nutzen und Aufgaben so effizienter und damit kostengünstiger erledigen. Unternehmen können somit Personal- und Materialkosten einsparen.

Outsourcing: Welche Möglichkeiten gibt es?

Unternehmen können viele verschiedene Aufgabenbereiche an externe Dienstleister auslagern, um Zeit und Kosten zu sparen. Outsourcing ist besonders hilfreich, wenn ein Unternehmen seine Kernkompetenzen stärken und gleichzeitig Ressourcen und Kosten einsparen möchte. Beispiele sind:

Entwicklung von Software

IT-Support

Telefon-Support

Kundendienst

Logistikdienstleistungen

Buchhaltung und vieles mehr

Es ist wichtig, sich vor der Entscheidung für Outsourcing zu überlegen, welche Aufgaben man am besten an einen externen Dienstleister auslagern kann und welche Aufgaben man lieber selbst erledigen möchte.

Warum Outsourcing? So profitieren Unternehmen

Die beiden folgenden Abschnitte zeigen exemplarisch, bei welchen Leistungen Unternehmen von Outsourcing profitieren können.

Geringere Logistikkosten und verbesserte Lieferfähigkeit

Für Unternehmen, die sich auf den Online-Handel spezialisiert haben, ist es wichtig, Logistikkosten zu senken und die Lieferfähigkeit zu verbessern.

Ein Weg, dies zu erreichen, ist die Nutzung des FBA-Services (Fulfillment by Amazon). Dieser Dienst stellt den Unternehmen ein globales Netzwerk an Logistikzentren zur Verfügung, in denen Lagerbestände aufgebaut und die Verpackung und Lieferung von Produkten an Kunden übernommen werden kann. Auf diese Weise können Unternehmen ihre Logistikkosten reduzieren, indem sie auf teure Lagermöglichkeiten an externen Standorten verzichten. Zudem kann die Lieferfähigkeit durch den FBA Service erheblich verbessert werden, da Kunden mehr Lieferoptionen zur Auswahl haben, einschließlich schneller und kostengünstiger Lieferungen.

Erhöhte Kapazität und Flexibilität

Outsourcing ist eine effektive Möglichkeit, die Produktivität zu erhöhen und mehr Flexibilität zu erreichen. Es ermöglicht Unternehmen, wichtige Aufgaben an externe Partner zu übertragen, um Kosten zu senken, Ressourcen zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Es hilft auch, Zeit und Geld zu sparen, indem Prozesse vereinfacht und zeitraubende Aufgaben delegiert werden. Da nicht alle Kompetenzen und Ressourcen im Unternehmen vorgehalten werden müssen, sinkt das unternehmerische Risiko. Die Kosten lassen sich flexibler anpassen, wenn Leistungen outgesourct sind.

Fazit: Outsourcing kann Kosten senken

Insgesamt ist Outsourcing ein wirksames Werkzeug, um mehr Kapazität und Flexibilität zu erreichen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Ressourcen zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Jedoch sollten Unternehmen im Vorfeld genau prüfen, welche Aufgaben sie auslagern. Ebenso müssen sie entsprechend Zeit darauf verwenden, den richtigen Dienstleister zu finden und gute Vertragskonditionen auszuhandeln. Dann kann Outsourcing die Kosten effizient senken.