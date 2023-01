Powerpoint Präsentation: Diese 7 Tipps sollten Sie beachten

So halten Sie eine gute Powerpoint-Präsentation

Grundsätzlich sollten Sie beim Erstellen Ihrer Powerpoint-Präsentation stets Folgendes im Hinterkopf haben: Eine gute Powerpoint Präsentation visualisiert Ihren Vortrag, sie ersetzt ihn aber nicht. Längst nicht alles, was Sie sagen, gehört deshalb auch auf die Folien. Wer ganz sicher gehen will, dass er das Beste aus seiner Powerpoint-Präsentation herausholt, kann sogar eine professionelle Powerpoint-Agentur mit der Erstellung der Präsentation beauftragen.

Powerpoint-Präsentation: Tipps, damit sie gelingt

Wenn Sie verinnerlicht haben, dass die Powerpoint der Visualisierung dient, dann ist das schon die halbe Miete. Alle anderen Tipps für eine gute Powerpoint-Präsentation ergeben sich dann wie von selbst. Folgendes sollten Sie beachten:

Tipp #1: Halten Sie Ihre Powerpoint Folien möglichst einfach

Eine der schlimmsten Powerpoint-Sünden sind überfrachtete Folien. Text in kleiner Schriftgröße und das auf der ganzen Seite – ihre Zuhörer werden kein offenes Ohr mehr für Sie haben. Stattdessen sind nun alle mit dem Lesen des Textes beschäftigt. Der Effekt einer guten Powerpoint-Präsentation, nämlich, dass sie das Gesagte unterstützt, verpufft.

Stattdessen sollten Sie nur eine Botschaft auf jede Powerpoint-Folie schreiben – im Extremfall kann das bedeuten: Nur ein Satz oder eine Zeile. Einzig und allein Ihre Kernaussage sollte an die Wand geworfen werden.

Tipp #2: Verzichten Sie beim Powerpoint-Design auf Special Effects

Überblendungen, Soundeffekte, vier verschiedene Schriftarten und alle Farben des Regenbogens: Das ist das Powerpoint-Design des Grauens! Stattdessen sollten Sie für Ihr Design:

Maximal zwei verschiedene Schriftarten wählen

Nur Farben aus einer Familie verwenden (zum Beispiel Türkis, Hellblau, Dunkelblau)

Auf Special Effects wie Sound oder Überblendungen grundsätzlich verzichten

Diese Dinge lenken nur ab und sorgen dafür, dass Ihre Botschaft eben gerade nicht ankommt. Am besten verwenden Sie in Ihren Präsentationen die Farben Ihrer Corporate Identity beziehungsweise Ihres Corporate Desings. Auch haben Sie die Möglichkeit, sich eine professionelle Powerpoint-Vorlage, eine Masterfolie, erstellen zu lassen, die Sie dann für alle Präsentationen Ihres Unternehmens nutzen können.

Tipp #3: Erst reden, dann zeigen

Die Reihenfolge ist entscheidend. Sprechen Sie zuerst über ein Thema und zeigen Sie erst im Anschluss die entsprechende Folie. Sie werden merken: Ihr Publikum hört Ihnen viel besser zu, wenn es nicht mit Lesen beschäftigt ist.

Tipp #4: Nutzen Sie animierte Diagramme und Grafiken

Grafiken und Statistiken eignen sich hervorragend für Powerpoint-Präsentationen. Denn sie visualisieren das Gesagte und untermauern es mit unabhängigen, wissenschaftlichen Fakten. Aber leider vergessen Zuschauer statische Grafiken und Diagramme schnell wieder. Ein dynamisches Element muss her: Lassen Sie die Balken in Ihrer Grafik live wachsen, so dass Effekte dramatisch sichtbar werden. Dies sorgt auch für Unterhaltung – das ist es, was Ihre Zuhörer wollen!

Tipp #5: Nutzen Sie Bilder für Ihr Powerpoint-Design, aber überraschen Sie Ihre Zuhörer

Für ein System und seine Funktionen Zahnräder, für die Ziele im neuen Jahr die Zielscheibe beim Bogenschießen und für die Karrieremöglichkeiten die Treppe, auf der Business-Leute nach oben wandern – das sind abgedroschene Bilder, die jeder kennt und keiner mehr sehen will. Suchen Sie deshalb gezielt nach neuen Bildern und Grafiken, die das Gesagte unterstützen – und dabei gleichzeitig Ihr Publikum überraschen. Nur so erhalten Sie Aufmerksamkeit.

Tipp #6: Lassen Sie sich von Ihrer Powerpoint Präsentation nicht die Show stehlen

Den Vortrag halten Sie – und nicht die Powerpoint Präsentation. Letztere ist nur ein Hilfsmittel, das das Gesagte unterstreicht. So sollten Sie auch an die Präsentationserstellung herangehen. Auf der Bühne stehen Sie im Mittelpunkt und nicht die Leinwand. Deshalb: Eine gute Powerpoint-Präsentation stiehlt Ihnen nicht die Show, sondern lässt Sie glänzen!

Tipp #7: Nutzen Sie schwarze Folien für effektvolle Pausen

In einem Vortrag eine Sprechpause einzulegen ist ein bekannter Trick, der die Aufmerksamkeit erhöht. Unterstützen können Sie diesen Effekt, indem Sie zwischendurch eine schwarze Folie einblenden. Der Raum wird dunkel, Sie sagen nichts – und Ihre Zuhörer sind gebannt. Was danach kommt, bleibt sicherlich im Gedächtnis.

Vermeiden Sie Powerpoint-Karaoke

Einen Begriff haben wir nun noch nicht geklärt: Powerpoint-Karaoke. Dabei handelt es sich um ein absolutes No-Go, das Sie aber automatisch vermeiden, wenn Sie unsere sieben Tipps beherzigen. Was ist Powerpoint-Karaoke? Dabei handelt es sich um nichts anderes, als das einfache Vorlesen der gezeigten Folien. Wie wir nun wissen, hat ein guter Vortrag aber damit nichts zu tun.

Entscheidend für eine gute Powerpoint-Präsentation ist ein unterhaltsamer und informativer Vortrag, der Ihre Zuhörer inhaltlich fesselt. Bevor Sie sich an das Erstellen der Folien und an das Powerpoint-Design machen, sollten Sie daher Ihren fertigen Vortrag mit einer catchy Einleitung, einem informativen Hauptteil und einem runden Schluss in der Tasche haben!