Deine Marke registrieren, aufbauen und stärken: Dein Auftritt als Amazon FBA Seller

Deine Marke für Deinen Wiedererkennungswert

Um Dein Amazon FBA Business nach vorne zu bringen, brauchst Du Kund:innen und zwar am besten treue und loyale. Das erreichst Du unter anderem durch einen Markennamen, mit dem Du Deine Kund:innen an Dich bindest. Zudem hat eine Marke noch weitere Vorteile:

Für Markenprodukte kannst Du höhere Preise verlangen

Eine starke Marke steigert den Unternehmenswert

Das Markensymbol ® im Kreis wird als Qualitätsmerkmal wahrgenommen.

Du kannst Lizenzen erteilen.

Du kannst Wettbewerber ausschließen.

Aber nur wenn Du Deine Marke auch registrierst, kannst Du diese Vorteile für Dich beanspruchen.

Marke registrieren

Der Markenname allein reicht nicht, Du musst Deine Marke auch beim Deutschen Marken- und Patentamt eintragen lassen (DPMA). Achtung: Du selbst musst sicherstellen, dass Dein Markenname noch nicht vergeben ist. Für etwa 1.000 bis 1.200 Euro kannst Du Deine Marke für zehn Jahre absichern.

Auch als Amazon FBA Seller bietet Dir eine geschützte Marke Vorteile: Du bekommst die Möglichkeit, „Amazon Enhanced Brand Content“ (A+ / EBC) zu Deinen Amazon FBA Produkten zu erstellen. Was das genau ist du welche Vorteile dieser zusätzliche Content hat, erfährst Du in unserem Leitfaden „Amazon FBA Business starten“, den Du Dir kostenlos holen kannst:

Domain reservieren

Hast Du einen passenden Markennamen gefunden und die Registrierung Deiner Marke abgeschlossen, geht es an die Reservierung einer Domain. So können Dich Deine potenziellen Kund:innen im Netz finden. Jede Domain kann nur einmal vergeben werden und ist damit Deine individuelle Adresse im Internet. Hast Du Dich für einen Domain-Namen entschieden, so musst Du prüfen, ob diese noch frei ist. Das geht über den Domain-Provider, wo Du die Domain dann auch gleich registrieren und kaufen kannst. Bekannte Domain-Provider sind:

Ionos

Strato

United Domains

Eine Domain zu kaufen funktioniert wie online shoppen. Du gibst Deine Wunschdomain ein, und wenn sie frei ist, legst Du sie in den Warenkorb.

Corporate Identity und Corporate Design entwickeln

Neben dem passenden Namen für Deine Marke ist auch das optische Erscheinungsbild für den Wiedererkennungswert relevant: Das Corporate Design. Alles zusammen bildet die Coporate Identity, die Identität Deiner Marke. Farben, Formensprache, Logo und Schriftarten sollten zu Deiner Marke passen und Deinen Wiedererkennungswert steigern. Die Corporate Identity beinhaltet zudem auch die Werte, die Du mit Deiner Marke transportierst und verkörperst und spricht Deine Kund:innen so auch auf einer emotionalen Ebene an.

Warum sollten Amazon Kund:inne ausgerechnet bei Dir kaufen? Deine Unique Selling Proposition (USP)

Deine Unique Selling Proposition ist das Merkmal, das Dein Produkt einzigartig macht und das Kunden zum Kauf anregt. Die Unique Selling Proposition kann aus verschiedenen Aspekten bestehen, zum Beispiel

Design, Formgebung oder Material

Technische Aspekte

Mit dem Produkt verbundener Service

Der USP ist zentraler Bestandteil der Werbekampagne. Wenn sich Dein Produkt klar von den Wettbewerbern abhebt, so kannst Du Dich dem Konkurrenzdruck ein Stück weit entziehen, höhere Preise verlangen und hast weniger Druck bei der Kundengewinnung.

Professionelle Produktfotos erstellen: Rücke Deine Amazon FBA Produkte ins richtige Licht

Der erste Eindruck zählt! Das gilt für Amazon FBA Seller in ganz besonderem Maße. Denn Dein Produktfoto ist das erste, was Kunden bei Amazon wahrnehmen, wenn sie sich auf die Suche nach einem bestimmten Produkt machen. Die Kaufentscheidung hängt zu 75 Prozent vom Produktbild ab! Gute Produktfotos erfüllen folgende Kriterien:

Gute Lichtverhältnisse

Hohe Auflösung, damit Details herangezoomt werden können

Produktfotos zu allen Varianten (zum Beispiel verschiedenen Farben)

Fotos aus allen Perspektiven

Gebrauch und Nutzung sollte aus den Fotos ersichtlich werden

Natürlich kannst Du – besonders am Anfang Deines Amazon-FBA-Business‘ – die Fotos dennoch selbst machen. Achte aber darauf, dass Deine Produkte alle genannten Kriterien erfüllen.

Die Rolle der Produkttexte

Im Amazon FBA-Business reicht es nicht, das beste Produkt zu haben. Mindestens genauso wichtig ist, dass dieses Produkt auch möglichst weit oben unter den Suchergebnissen erscheint. Neben hochwertigen Produktfotos sind dafür treffende Texte mit den entsprechenden Keywords entscheidend.

Um gute Produkttexte zu schreiben, solltest Du zunächst eine Keyword-Recherche durchführen. So findest Du heraus, welche Suchbegriffe Deine potenziellen Kunden nutzen. Baue diese Keywords dann in

Produkttitel

Bulletpoints

Produktbeschreibung

Nutze auch Synonyme der wichtigsten Keywords. Welche Informationen Du wo unterbringst sowie Anregungen für Deine Produkttexte erhältst Du in unserem aktuellen Download zur Themenreihe: