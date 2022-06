Amazon FBA Schritt für Schritt starten: Deine Zusammenarbeit mit Amazon

Gratis Webinar Wie Sie in 8-12 Wochen – nebenbei – ein eigenes Business auf Amazon aufbauen

Amazon FBA-Account erstellen

Um bei Amazon FBA verkaufen zu können, brauchst Du ein Verkäufer-Konto. Deinen Amazon Seller Account (auch Amazon FBA-Account) kannst Du ganz einfach auf der Amazon FBA-Seite erstellen. Dazu kannst Du entweder Dein Kundenkonto verwenden oder ein neues Verkäuferkonto aufmachen, das Du mit Deiner geschäftlichen Mailadresse verknüpfst. Um Amazon FBA Schritt für Schritt zu starten, checke noch einmal die folgenden Punkte:

Geschäftliche Mail-Adresse oder Amazon Kundenkonto vorhanden?

Belastbare Kreditkarte vorhanden?

Gültiger Reisepass oder Ausweis vorliegend?

Angaben zur Firmenregistrierung mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer parat?

Telefonnummer?

Amazon FBA Produkte im Seller Central anlegen

Hast Du Deinen Amazon FBA Seller Account erstellt, bekommst Du ein Seller Central Konto, wo Du Deine Produkte anlegen und Informationen hinzufügen kannst, Deine Lagerbestände aktualisieren und Zahlungen abwickeln kannst. Dort kannst Du auch Deine Performance und Deine Umsätze überwachen, indem Du benutzerdefinierte Statistiken und Berichte erstellst und herunterlädst und Deine Tagesumsätze im Blick behältst.

Amazon FBA Produkte ins Lager transportieren

Als Amazon FBA Seller kannst Du Dich entweder selbst um den Versand Deiner Ware an die Käufer kümmern oder diese Aufgabe an Amazon übertragen. Im zweiten Fall übernimmt Amazon Verpackung, Etikettierung und Versand. Du lagerst Deine Produkte in den Amazon-Logistikzentren, Amazon übernimmt den Kundenservice und kümmert sich um Warenrücksendungen. Um Deine Waren ins Amazon Lager zu transportieren, musst Du einen Anlieferplan im Seller-Central erstellen. Was der Anlieferplan enthält und wie Du den Transport am besten organisierst, erfährst Du in unserem kostenlosen Download „Amazon FBA Business starten“:

PPC-Werbekampagne einstellen

PPC steht für „Pay per Click“ – für jeden Klick auf Dein Produkt wird ein Cent-Betrag fällig. Der Vorteil von PPC-Kampagnen liegt auf der Hand: Du musst nur bezahlen, wenn Dein Produkt auch tatsächlich geklickt wird. Um mit PPC-Kampagnen auch zum Kauf anzuregen, ist es wichtig, Keywords zu nutzen, mit denen potenzielle Kund:innen nach Deinem Produkt suchen. Durch Pay-per-Click-Kampagnen verbesserst Du das Ranking Deiner Produkte und kannst sie, wenn Du es geschickt anstellst, ncoh über den Bestsellern platzieren.

Bewertungen für Deine Amazon FBA Produkte erhalten

Bewertungen sind gerade bei Amazon ein Schlüssel zum Verkaufserfolg. Einerseits verbessern sie das Ranking Deiner Produkte, andererseits vertrauen Käufer eher auf gut bewertete Produkte. Aber Dein Produkt ist noch neu und hat noch keine Bewertungen – wie kannst Du an Bewertungen kommen? Dazu gibt es drei Möglichkeiten:

Amazon-Tools nutzen

Um Deine Leistung zu optimieren und Deinen Workload zu verringern, kannst Du auf verschiedene Amazon Tools zurückgreifen. Die folgenden Tools nutzen viele Amazon FBA Seller:

Konkurrenzanalyse: Ein Tool, das für Dich Deine Wettbewerber ausspäht

Übersicht über Preis, Verkäuferrang, Bewertungen, Absatz-Schätzung: Hierfür gibt es verschiedene Plugins

Keywordtools: Sie geben Dir die relevanten Keywords aus, die Du für Deine Produktbeschreibungen und -titel nutzen kannst (und solltest)

Repricer: Passen automatisiert Deinen Preis an die aktuelle Marktsituation an und machen Deinen Preis damit konkurrenzfähig

Informiere Dich noch weiter über die wichtigsten Schritte beim Erstellen eines Amazon FBA-Kontos und profitiere von der übersichtlichen Checkliste, die Dir die Organisation Deines Amazon FBA Business erleichtert. In unserem aktuellen Download findest Du alle relevanten Themen zusammengefasst.