Semrush Alternativen: Neun SEO-Werkzeuge im Vergleich – Funktionen, Grenzen und Preise

Semrush Alternativen: Das Wichtigste im Überblick Der Markt für SEO-Werkzeuge hat sich 2026 spürbar verschoben. Fünf Punkte fassen zusammen, worauf es bei der Auswahl inzwischen ankommt. Sichtbarkeit hat eine zweite Bühne bekommen: Neben den klassischen Rankings zählt heute die Präsenz in KI-Antworten. Fünf der sechs kommerziellen Suiten führen dafür ein eigenes Modul, bei der sechsten ist bislang nur die Auswertung der Google-Übersichten enthalten. Wer nur Positionen misst, sieht nur noch einen Teil der digitalen Sichtbarkeit.

Neben den klassischen Rankings zählt heute die Präsenz in KI-Antworten. Fünf der sechs kommerziellen Suiten führen dafür ein eigenes Modul, bei der sechsten ist bislang nur die Auswertung der Google-Übersichten enthalten. Wer nur Positionen misst, sieht nur noch einen Teil der digitalen Sichtbarkeit. Die Preisspanne ist größer als erwartet: Der Einstieg reicht vom dauerhaft kostenlosen Tarif bis zu 119 Euro im Monat – zwischen dem günstigsten kostenpflichtigen Zugang und dem teuersten liegt rund das Vierfache. Agentur- und Profitarife bewegen sich im dreistelligen Bereich, die Unternehmensstufen darüber.

Der Einstieg reicht vom dauerhaft kostenlosen Tarif bis zu 119 Euro im Monat – zwischen dem günstigsten kostenpflichtigen Zugang und dem teuersten liegt rund das Vierfache. Agentur- und Profitarife bewegen sich im dreistelligen Bereich, die Unternehmensstufen darüber. Der Listenpreis ist selten der Endpreis: Zusätzliche Nutzer, Keyword-Kontingente, Crawl-Volumen und API-Credits werden bei mehreren Anbietern separat berechnet. Ein weiterer Zugang kostet je nach Anbieter zwischen 24,90 und 74,80 Euro monatlich. Ein Dreierteam zahlt damit spürbar mehr als den beworbenen Einstiegspreis, ohne eine einzige Zusatzfunktion zu buchen.

Zusätzliche Nutzer, Keyword-Kontingente, Crawl-Volumen und API-Credits werden bei mehreren Anbietern separat berechnet. Ein weiterer Zugang kostet je nach Anbieter zwischen 24,90 und 74,80 Euro monatlich. Ein Dreierteam zahlt damit spürbar mehr als den beworbenen Einstiegspreis, ohne eine einzige Zusatzfunktion zu buchen. Kein Werkzeug ist ein Eins-zu-eins-Ersatz: Die Suiten setzen unterschiedliche Schwerpunkte: Tiefe im Backlink-Index, Länge der Sichtbarkeitshistorie, Onpage-Analyse oder Reporting für Kundenprojekte. Ein Wechsel ist deshalb eine Entscheidung über Schwerpunkte, nicht über Funktionslisten.

Die Suiten setzen unterschiedliche Schwerpunkte: Tiefe im Backlink-Index, Länge der Sichtbarkeitshistorie, Onpage-Analyse oder Reporting für Kundenprojekte. Ein Wechsel ist deshalb eine Entscheidung über Schwerpunkte, nicht über Funktionslisten. Die Datenhistorie hängt am gewählten Tarif: Je nach Paket reicht sie von drei Monaten bis über elf Jahre zurück. Positionswerte lassen sich beim Wechsel meist exportieren, die gewachsene Sichtbarkeitskurve dagegen nicht in ein anderes System übertragen. Damit entscheidet nicht der Funktionsumfang über die Wahl, sondern das Zusammenspiel aus Projektzahl, Teamgröße, Datenbedarf und dem Aufwand, den ein Wechsel real verursacht.

Die Schnellauswahl: Welche Semrush Alternative zu welchem Setup passt

Vor den Detailkapiteln steht die kurze Einordnung. Jede Semrush Alternative wird nach demselben Muster beschrieben: Einsatzfall, Unterscheidungsmerkmal, Grenze. So lassen sich die Kandidaten nebeneinanderlegen, ohne sich durch alle Detailkapitel zu arbeiten.

Die sechs kommerziellen Suiten im Kurzprofil

Die folgende Übersicht nennt je Anbieter, wofür er gebaut ist, was ihn heraushebt und wo er anstößt:

SE Ranking: Gedacht für Teams, die klassische Rankings und KI-Sichtbarkeit in einer Oberfläche führen. Beide Selbstbedienungstarife enthalten API-Credits und einen MCP-Zugang. Agenturfunktionen und größere Kontingente laufen über kostenpflichtige Zusatzpakete.

Gedacht für Teams, die klassische Rankings und KI-Sichtbarkeit in einer Oberfläche führen. Beide Selbstbedienungstarife enthalten API-Credits und einen MCP-Zugang. Agenturfunktionen und größere Kontingente laufen über kostenpflichtige Zusatzpakete. Ahrefs: Ausgelegt auf Projekte, in denen Linkprofile und Wettbewerbsrecherche den Ausschlag geben. Substanz liefert die eigene Crawl-Infrastruktur. Einen Testzugang gibt es nicht, und die Tarife Lite, Standard und Advanced bringen je einen Nutzerplatz mit.

Ausgelegt auf Projekte, in denen Linkprofile und Wettbewerbsrecherche den Ausschlag geben. Substanz liefert die eigene Crawl-Infrastruktur. Einen Testzugang gibt es nicht, und die Tarife Lite, Standard und Advanced bringen je einen Nutzerplatz mit. Sistrix: Ausgerichtet auf Domains, deren Entwicklung über Jahre belegbar sein muss. Ab dem dritten Paket reicht die Datenhistorie mehr als elf Jahre zurück. Im Einstiegstarif sind es drei Monate, und ein API-Zugang fehlt dort ganz.

Ausgerichtet auf Domains, deren Entwicklung über Jahre belegbar sein muss. Ab dem dritten Paket reicht die Datenhistorie mehr als elf Jahre zurück. Im Einstiegstarif sind es drei Monate, und ein API-Zugang fehlt dort ganz. XOVI: Zugeschnitten auf Agenturen mit vielen parallelen Kundenprojekten. Projekte und Mitbewerber sind bereits im Einstiegstarif unbegrenzt. Weitere Keyword-Abfragen, Crawls und Zugänge werden einzeln berechnet.

Zugeschnitten auf Agenturen mit vielen parallelen Kundenprojekten. Projekte und Mitbewerber sind bereits im Einstiegstarif unbegrenzt. Weitere Keyword-Abfragen, Crawls und Zugänge werden einzeln berechnet. Seobility: Geeignet für kleinere Websites und den Start ohne Budget. Der kostenlose Tarif deckt ein Projekt, 1.000 Seiten und zehn Keywords ab. Der Bericht zu KI-Übersichten ist vorhanden, das plattformübergreifende Tracking angekündigt.

Geeignet für kleinere Websites und den Start ohne Budget. Der kostenlose Tarif deckt ein Projekt, 1.000 Seiten und zehn Keywords ab. Der Bericht zu KI-Übersichten ist vorhanden, das plattformübergreifende Tracking angekündigt. Ubersuggest: Passend für Einzelprojekte mit engem Kostenrahmen. Eine einmalige Zahlung ersetzt das laufende Abo dauerhaft. Einen API-Zugang bietet der Anbieter nach eigener Angabe nicht an, wohl aber einen MCP-Server für KI-Assistenten.

Die Reihenfolge dieser Aufzählung ist keine Wertung. Jedes Kapitel weiter unten belegt die Angaben im Einzelnen.

Wo die kostenlosen Werkzeuge von Google hingehören

Search Console, Keyword Planner und Analytics haben in den meisten Setups ihren Platz, nur an einer anderen Stelle. Search Console und Analytics liefern gemessene Klick- und Nutzungsdaten der eigenen Domain, der Keyword-Planer Volumenschätzungen aus dem Werbekonto. Lizenzkosten fallen für keines der drei an.

Was sie nicht liefern, sind Zahlen zu fremden Domains. Weder Rankings von Mitbewerbern noch deren Linkprofile oder Marktanteile tauchen dort auf. Sie beantworten damit Fragen zum eigenen Auftritt und zur Nachfrage, aber nicht, warum ein Wettbewerber vorbeizieht. Genau an dieser Grenze beginnt der Nutzen einer kommerziellen Suite.

Was eine Semrush Alternative heute leisten muss

Bevor einzelne Semrush Alternativen verglichen werden, lohnt der Blick auf die Anforderung. Die Aufgaben haben sich in den vergangenen zwei Jahren verschoben, die Werkzeuge sind mitgewandert. Wer nach diesem Raster prüft, erkennt schneller, welche Funktion im eigenen Alltag tatsächlich Arbeit abnimmt und welche nur die Feature-Liste verlängert.

Sichtbarkeit entsteht heute an zwei Stellen

Lange war die Frage einfach: Auf welcher Position steht eine Seite zu einem Suchbegriff? Antwortsysteme wie AI Overviews, ChatGPT oder Perplexity haben eine zweite Ebene hinzugefügt. Dort entscheidet nicht die Platzierung, sondern ob eine Marke überhaupt genannt und als Quelle zitiert wird. Für diese Ebene hat sich der Begriff Generative Engine Optimization eingebürgert, kurz GEO.

Für die Werkzeugauswahl heißt das: Ein reines Positionsmonitoring bildet nur noch einen Teil der digitalen Sichtbarkeit ab. Wie sich diese Logik von klassischer Suchmaschinenoptimierung unterscheidet, ordnet ein Interview zu generativen Suchsystemen im Detail ein. Praktisch braucht es Prompt-Listen, eine Zuordnung der genannten Quellen und den Vergleich mit Mitbewerbern.

Beide Ebenen folgen zudem unterschiedlichen Takten. Positionen bewegen sich langsam und lassen sich über Wochen sauber ablesen. Nennungen in Antwortsystemen schwanken dagegen stärker, weil dieselbe Frage je nach Formulierung und Kontext andere Quellen hervorbringt. Wer beides in einem Bericht zusammenführt, sollte diesen Unterschied kenntlich machen, sonst wirken normale Ausschläge wie ein Einbruch.

Zwei Werkzeuge können dieselbe Kennzahl ausweisen und trotzdem unterschiedliche Zahlen zeigen. Der Grund liegt darin, wie die Zahlen zustande kommen.

Zwei Bildschirme, zwei Takte: Positionen bewegen sich langsam, Nennungen in Antwortsystemen schwanken stärker. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Entscheidend ist weniger die absolute Größe als die Passung zum eigenen Markt. Wer ausschließlich deutschsprachig arbeitet, gewinnt wenig durch eine Datenbank mit hoher internationaler Abdeckung, aber dünner regionaler Tiefe. Umgekehrt scheitern internationale Projekte an Werkzeugen, die außerhalb weniger Kernländer nur wöchentlich rechnen.

Fünf Fragen machen die Qualität einer Datenbasis vergleichbar:

Abdeckung: Wie viele Suchbegriffe umfasst die Datenbank, und welche Länder sind darin belastbar vertreten?

Wie viele Suchbegriffe umfasst die Datenbank, und welche Länder sind darin belastbar vertreten? Takt: Werden Positionen täglich, wöchentlich oder in größeren Abständen neu erhoben?

Werden Positionen täglich, wöchentlich oder in größeren Abständen neu erhoben? Gerätetrennung: Liegen Werte für Desktop und Mobil getrennt vor oder nur als Mischwert?

Liegen Werte für Desktop und Mobil getrennt vor oder nur als Mischwert? Linkindex: Wie viele verweisende Domains erfasst der Anbieter, und wie schnell erscheinen neue Verweise?

Wie viele verweisende Domains erfasst der Anbieter, und wie schnell erscheinen neue Verweise? Herkunft: Stammen die Zahlen aus eigener Erhebung oder aus zugekauften Beständen?

Die Antworten darauf erklären die meisten Abweichungen, die beim Vergleich zweier Oberflächen auffallen.

Daten allein erzeugen keinen Fortschritt. Den Unterschied macht, ob sich Auswertungen wiederholen, teilen und automatisieren lassen. Projektverwaltung, planbare Berichte, Nutzerrechte und Schnittstellen entscheiden darüber, ob ein Werkzeug im Team trägt oder an einer Person hängt. Wie weit sich solche Abläufe über Schnittstellen automatisieren lassen, zeigt die Übersicht der SEO-API-Anbieter. Die folgende Aufstellung ordnet die wiederkehrenden Aufgabenfelder und den jeweiligen Datenbedarf:

Aufgabenfeld Welche Daten es braucht Was ohne Datenzugang unklar bleibt Keyword-Recherche Suchvolumen, Wettbewerbsdruck, verwandte Begriffe Welche Themen Nachfrage treffen Rank-Tracking Positionen nach Land, Gerät und Zeitverlauf Wann eine Veränderung begonnen hat Wettbewerbsanalyse Rankings, Inhalte und Links fremder Domains Warum andere Seiten vorbeiziehen Technisches Audit Statuscodes, Indexierbarkeit, interne Verlinkung Welche Fehler Reichweite kosten Backlink-Analyse Verweisende Domains, Ankertexte, Bewegungen Ob das Verweisprofil trägt oder Risiken birgt KI-Sichtbarkeit Prompts, Nennungen, zitierte Quellen Ob die Marke in Antworten vorkommt

Tabelle 1: Aufgabenfelder und ihr Datenbedarf im Überblick

Kein Werkzeug deckt alle sechs Felder gleich gut ab. Genau darin liegt der eigentliche Unterschied zwischen den Anbietern.

Wo sich die Anbieter tatsächlich trennen

Auf der Ebene der Funktionslisten sehen die Suiten einander ähnlich. Auseinander gehen sie bei den Limits, bei der Länge der gespeicherten Zeitreihen, bei der Frage, ob mehrere Personen gleichzeitig arbeiten können, und beim Preis für zusätzliche Kapazität.

Diese Unterschiede zeigen sich selten in der Demo, dafür im zweiten Monat. Dann steht entweder das Kontingent an seiner Grenze, oder eine Kollegin kann sich nicht parallel anmelden.

Experten-Tipp!

Prüfen Sie vor dem Testzugang, welche drei Auswertungen Sie künftig jede Woche brauchen. Ein Werkzeug, das diese drei Routinen schnell und ohne Umwege liefert, schlägt jede längere Funktionsliste.

Mit diesem Blick auf die Anforderungen lässt sich die Auswahl im nächsten Schritt an konkreten Kriterien festmachen.

Woran sich die Wahl der passenden Semrush Alternative entscheidet

Die folgenden Kriterien sind als Prüfraster gedacht, wenn Sie eine Semrush Alternative auswählen. Sie bewerten die Anbieter nicht, sondern machen sichtbar, welche Fragen vor einer Buchung geklärt sein sollten. In dieser Reihenfolge abgearbeitet, verhindern sie die häufigsten Fehlgriffe.

Der Einsatzfall steht vor dem Funktionsumfang

Die Auswahl beginnt nicht beim Anbieter, sondern beim Arbeitsprozess. Eine Agentur, die monatlich zwanzig Kundenberichte erstellt, braucht andere Eigenschaften als ein Inhouse-Team mit einer einzigen, dafür sehr großen Domain.

Formulieren Sie deshalb zuerst zwei oder drei Sätze darüber, was das Werkzeug leisten soll. Alles, was danach nicht auf diese Sätze einzahlt, ist für die Entscheidung nachrangig, so verlockend die Demo auch wirkt.

Fünf Fragen grenzen den Einsatzfall ausreichend ein:

Beteiligte: Wer arbeitet täglich damit, und wie erfahren sind diese Personen im Umgang mit Suchdaten?

Wer arbeitet täglich damit, und wie erfahren sind diese Personen im Umgang mit Suchdaten? Umfang: Wie viele Domains, Länder und Projekte sind dauerhaft zu betreuen?

Wie viele Domains, Länder und Projekte sind dauerhaft zu betreuen? Rhythmus: Welche Auswertungen fallen wöchentlich an, welche nur im Quartal?

Welche Auswertungen fallen wöchentlich an, welche nur im Quartal? Empfänger: Gehen die Ergebnisse an das eigene Management oder an externe Kunden?

Gehen die Ergebnisse an das eigene Management oder an externe Kunden? Anschluss: Sollen Zahlen automatisiert in Dashboards, Berichte oder andere Systeme fließen?

Erst wenn diese fünf Punkte beantwortet sind, lohnt der Blick auf konkrete Anbieter.

Benötigte Funktionen prüfen, auch die überflüssigen

Der Blick geht üblicherweise darauf, was ein Werkzeug alles kann. Ergiebiger ist die umgekehrte Frage: Wofür zahlen Sie mit, ohne es je zu öffnen? Content-Module, Marktplatz-Analysen oder Werbedaten treiben den Tarif nach oben, wenn sie im Paket gebündelt sind.

Gehen Sie die Paketmatrix Zeile für Zeile durch und markieren Sie jede Position als unverzichtbar, nützlich oder überflüssig. Häufen sich die überflüssigen Zeilen im gewählten Paket, ist meist das kleinere Paket plus ein Zusatzkontingent die günstigere Kombination.

Teamgröße und Zahl der Projekte

Nutzerplätze und Projektlimits sind die beiden Stellschrauben, an denen Kalkulationen in der Praxis reißen. Manche Anbieter liefern mehrere Zugänge im Paket, andere rechnen jeden Kopf einzeln ab. Bei Projekten reicht die Spanne von drei bis unbegrenzt.

Rechnen Sie mit der Zahl, die Sie in zwölf Monaten erwarten, nicht mit der heutigen. Ein Wechsel wegen erreichter Limits kostet mehr als der Aufpreis, den das nächstgrößere Paket von Beginn an verlangt hätte.

Ein zweiter Punkt betrifft die gleichzeitige Nutzung. Manche Zugänge erlauben nur eine aktive Sitzung, sodass sich zwei Personen gegenseitig aus dem Werkzeug drängen. Greifen Redaktion, Technik und die Rolle des SEO-Managers auf dieselben Daten zu, ist der Bedarf schnell höher als gedacht. Wo mehrere Beteiligte parallel arbeiten, gehört diese Frage vor die Buchung, weil sie sich nachträglich nur über ein Upgrade lösen lässt.

Für die Ranking- und Sichtbarkeitshistorie sind beim Wechsel zwei Ebenen zu unterscheiden. Rohe Positionswerte und Projektstrukturen lassen sich in der Regel exportieren, einzelne Anbieter bieten sogar einen Import bestehender Ranking-Historien an.

Anders liegt es bei den Sichtbarkeitsindizes der Anbieter. Jeder rechnet nach eigener Methodik, weshalb sich eine solche Kurve nicht in einem anderen System fortsetzen lässt. Wer Entwicklungen über Jahre belegen muss, verliert an dieser Stelle seine gewachsene Beweisgrundlage.

Prüfen Sie deshalb drei Dinge: wie weit die Historie im gewählten Tarif zurückreicht, ob sich Ihre bisherigen Daten exportieren lassen und ob der neue Anbieter einen Import anbietet. Wo die Sichtbarkeitskurve neu beginnt, sollte der Bruch vorher angekündigt sein. Ein paralleler Betrieb über einige Monate ist die unbequeme, aber verlässliche Lösung.

Kosten realistisch rechnen statt Listenpreise vergleichen

Der beworbene Einstiegspreis beschreibt selten den Betrag auf der Rechnung. Nutzerplätze, Kontingente und Zusatzmodule kommen hinzu und verschieben den Endbetrag oft erheblich. Die folgende Aufstellung nennt die Posten, die im Vergleich regelmäßig übersehen werden:

Kostenposten Worauf zu achten ist Wo die Angabe steht Grundgebühr Monatliche oder jährliche Zahlung, Nachlass bei Vorauszahlung Oben auf der Preisseite Nutzerplätze Wie viele Zugänge enthalten sind und was jeder weitere kostet In der Paketmatrix Keyword-Kontingent Wie viele Positionen täglich oder wöchentlich geprüft werden Unter den Limits Crawl-Volumen Seitenzahl je Projekt und Monat im technischen Audit Unter den Limits API-Zugang Ab welchem Paket eine API bereitsteht und mit welchem Kontingent Im Abschnitt zu Integrationen Vertragsbindung Ob monatlich kündbar oder mit Jahresvorauszahlung gerechnet wird Direkt am Preisumschalter

Tabelle 2: Kostenposten jenseits der Grundgebühr

Wer diese sechs Posten für die eigene Konstellation durchrechnet, erhält eine tragfähige Vergleichsgrundlage statt einer Gegenüberstellung von Werbepreisen. Hilfreich ist dabei eine einfache Tabelle mit den eigenen Zahlen: Anzahl der Personen, Projekte und Suchbegriffe. Diese drei Werte entscheiden bei fast allen Anbietern über die Tarifstufe und lassen sich in wenigen Minuten zusammentragen.

Die Grenzen jeder Toolauswahl

Kein Werkzeug ersetzt die fachliche Bewertung. Es zeigt Positionen, Verweise und Fehler, aber nicht, welche Maßnahme im konkreten Wettbewerbsumfeld wirkt. Wie sich Chancen und Lücken daraus ableiten lassen, beschreibt der Beitrag zur Online-Konkurrenzanalyse.

Eine zweite Grenze wird häufig übersehen: Kein Werkzeug erkennt, ob eine Kennzahl für das eigene Geschäft überhaupt zählt. Ein Anstieg der Sichtbarkeit für Begriffe ohne Kaufabsicht sieht im Diagramm gut aus und bringt betriebswirtschaftlich wenig.

Dasselbe gilt für die Gegenrichtung. Ein Rückgang bei Suchbegriffen, die ohnehin keine Anfragen ausgelöst haben, ist kein Anlass für Maßnahmen. Ohne diese Einordnung entstehen Berichte, die viel zeigen und wenig aussagen. Die Bewertung bleibt damit beim Menschen, und sie entscheidet darüber, ob aus Daten überhaupt Handlungen werden.

Ebenso wenig ersetzt ein Abonnement die Zuständigkeit. Ohne eine Person, die Kennzahlen liest, einordnet und Konsequenzen zieht, bleibt jedes Dashboard folgenlos. Der Auswahlpfad in der nachfolgenden Infografik fasst die Schritte zusammen, in denen diese Prüfung sinnvoll abläuft.

Infografik: Der Auswahlpfad in sechs Schritten, von der Bestandsaufnahme bis zum Parallelbetrieb. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/09/semrush-alternativen-auswahl-schritte-infografik-marketing-agitano.webp" alt="Infografik: In sechs Schritten zur passenden Semrush Alternative" width="1200" height="2454" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/semrush-alternativen/168317" rel="noopener">Der Auswahlpfad in sechs Schritten, von der Bestandsaufnahme bis zum Parallelbetrieb. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

Sie dürfen die Grafik auch auf Ihrem eigenen Server hosten – solange der Quell-Link auf den Original-Beitrag erhalten bleibt. Code kopieren

Auf dieser Basis keine eine saubere Entscheidung getroffen werden.

Experten-Tipp!

Legen Sie vor dem Testzugang fest, woran Sie den Erfolg messen. Ohne definiertes Abbruchkriterium verlängert sich jede Testphase, und am Ende entscheidet die Gewohnheit statt der Eignung.

Praxisbeispiel: Wie ein Marketingteam die Werkzeugfrage entschieden hat

Ausgangslage: Ein mittelständischer Maschinenbauer betreut eine deutschsprachige Domain mit rund 1.200 Seiten und zwei englischen Ländervarianten. Das zweiköpfige Marketingteam arbeitete mit einer umfangreichen Suite, nutzte davon aber im Wesentlichen das Rank-Tracking und das technische Audit. Der Vertrag stand zur Verlängerung an, der Betrag war zuletzt spürbar gestiegen, und in der Geschäftsführung kam die Frage auf, ob sich der Posten noch rechnet.

Vorgehen: Statt Anbieter zu vergleichen, protokollierte das Team vier Wochen lang jede Abfrage, die es tatsächlich durchführte. Sichtbar wurden drei wiederkehrende Routinen: die wöchentliche Positionskontrolle für rund 400 Begriffe, der monatliche technische Crawl und eine quartalsweise Auswertung des Wettbewerbsumfelds. Content-Werkzeuge und Werbedaten blieben über den gesamten Zeitraum ungenutzt. Anschließend rechnete das Team die drei Routinen gegen die Limits mehrerer Tarife und bezog dabei Nutzerplätze, Crawl-Volumen und die Kosten für Zusatzkontingente ein. Parallel klärte es, wie weit die vorhandene Zeitreihe exportierbar war und wie lange ein Parallelbetrieb nötig wäre.

Ergebnis: Die Wahl fiel auf einen kleineren Tarif mit zugebuchtem Keyword-Kontingent. Die Positionshistorie wurde vor der Umstellung exportiert, beide Systeme liefen zwei Monate nebeneinander. Entscheidend war nicht der Anbieterwechsel selbst, sondern die vorherige Bestandsaufnahme: Erst sie machte sichtbar, dass ein erheblicher Teil des bisherigen Pakets nie geöffnet worden war.

Sechs Semrush Alternativen und drei Google-Werkzeuge im Überblick

Vor den Einzelkapiteln steht die Gesamtschau. Semrush erscheint darin als Bezugspunkt, nicht als Bewertungsmaßstab. So bleibt sichtbar, wogegen die sechs kommerziellen Suiten in diesem SEO-Tools-Vergleich antreten und wo die Google-Dienste ansetzen.

Alle Werkzeuge im direkten Vergleich

Die Übersicht ordnet jede Lösung ihrem Schwerpunkt zu, nennt die passende Zielgruppe und die wichtigste Einschränkung. Die Detailkapitel darunter führen die Angaben zu den neun Alternativen aus.

Werkzeug Schwerpunkt Geeignet für Einschränkung SE Ranking Suche und KI-Sichtbarkeit gebündelt Teams mit Reporting-Bedarf Agenturfunktionen über Zusatzpakete Ahrefs Linkdaten und Wettbewerbsrecherche Content- und Linkprojekte Kein Testzugang, Nutzer kosten extra Sistrix Sichtbarkeitsindex und Datenhistorie Langfristige Nachweise im DACH-Raum Einstiegstarif ohne API-Zugang XOVI All-in-One-Suite aus Köln Agenturen mit vielen Projekten Kontingente einzeln zubuchbar Seobility Onpage-Analyse und Monitoring Kleinere Websites und Einsteiger Plattformübergreifendes KI-Tracking angekündigt Ubersuggest Keyword-Recherche im Einstieg Einzelprojekte mit engem Budget Kein API-Zugang, MCP vorhanden Google Search Console Eigene Klick- und Indexdaten Jede verifizierte Domain Keine Daten zu fremden Domains Google Keyword Planner Suchvolumen aus dem Werbekonto Themenplanung und Anzeigen Google-Ads-Konto erforderlich Google Analytics Verhalten nach dem Klick Wirkungsmessung auf der Website Keine Positionsdaten Semrush Breite Suite für Suche und Werbung Bezugspunkt dieses Vergleichs Nicht Gegenstand der Einzelkapitel

Tabelle 3: Schwerpunkte und Einschränkungen im Überblick

Auffällig ist, wie unterschiedlich die Einschränkungen gelagert sind. Bei den einen begrenzt der Tarif den Zugang zu Daten, bei den anderen die Zahl der Personen, die damit arbeiten dürfen. Welcher Engpass schwerer wiegt, hängt allein am eigenen Setup.

Woher die Angaben stammen

Sämtliche Angaben in diesem SEO-Tools-Vergleich stammen aus öffentlich einsehbaren Anbieterinformationen mit Stand August 2026. Alle Preise verstehen sich netto ohne Umsatzsteuer und beziehen sich auf die deutschsprachigen Seiten der Anbieter. Da Tarife und Limits sich ändern, sollten Sie den Stand vor einer Entscheidung an der jeweiligen Anbieterseite prüfen.

Der Beitrag nimmt weder eine Bewertung noch eine Rangfolge vor. Die kommerziellen Suiten stehen vor den kostenlosen Werkzeugen von Google. Die Reihenfolge innerhalb der beiden Gruppen ist keine Wertung.

Für die Nachvollziehbarkeit hat die Redaktion die verwendeten Anbieterseiten zum Rechercheschluss gesichert. Weichen die dort genannten Beträge zu einem späteren Zeitpunkt von den Angaben in diesem Beitrag ab, gilt der Stand auf der Anbieterseite. Getestet wurden die Werkzeuge nicht. Die Darstellung folgt dem, was die Hersteller selbst dokumentieren.

Zwei Einschränkungen gehören dazu. Sonderkonditionen aus Verhandlungen, zeitlich begrenzte Aktionspreise und Nachlässe für Bildungseinrichtungen oder gemeinnützige Organisationen bleiben außen vor, weil sie selten öffentlich dokumentiert sind. Und die Limits eines Tarifs sagen nichts darüber, wie gut sich ein Werkzeug im Alltag bedienen lässt. Diese Erfahrung entsteht erst im eigenen Betrieb.

Jede Angabe in diesem Vergleich stammt von den Seiten der Anbieter und wurde einzeln nachgeprüft. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Die folgenden Kapitel führen jede Lösung einzeln aus, beginnend mit den sechs kommerziellen Suiten.

Bei SE Ranking laufen Rankingdaten, Nennungen in Antwortsystemen und die Projektverwaltung in einem System zusammen. Bereits die Einstiegsstufe enthält API-Zugang und MCP-Anbindung. Der Anbieter besteht seit 2013 und richtet sich an Agenturen ebenso wie an Inhouse-Teams.

Der Zuschnitt folgt einer Zwei-Stufen-Logik. Der Einstieg richtet sich an Marketing-Teams mit wiederkehrenden Abläufen, die zweite Stufe an Betreuer mehrerer Kundenprojekte. Alles darüber wird individuell verhandelt.

Eignung

Die Suite passt dorthin, wo mehrere Projekte parallel laufen und Ergebnisse regelmäßig nach außen berichtet werden. Der Einstiegstarif deckt zehn Projekte und einen Nutzerplatz ab, die zweite Stufe dreißig Projekte und drei Plätze.

Für Teams, die neben Positionen auch die Präsenz in Antwortsystemen beobachten, ist die Zusammenführung beider Datenarten das zentrale Merkmal. Bis zu fünf Sprachmodelle lassen sich nach Anbieterangabe parallel verfolgen.

Funktionsumfang im Detail

Für die beiden Selbstbedienungstarife nennt der Anbieter folgende Bestandteile:

Rank-Tracking: Die Positionsverfolgung deckt alle großen Suchmaschinen ab. Der Einstiegstarif prüft täglich 2.000 Suchbegriffe, die Wachstumsstufe 5.000.

Die Positionsverfolgung deckt alle großen Suchmaschinen ab. Der Einstiegstarif prüft täglich 2.000 Suchbegriffe, die Wachstumsstufe 5.000. KI-Sichtbarkeit: Ein eigener Bereich verfolgt Nennungen in Antwortsystemen. Dafür stehen 100 oder 250 Prompts pro Tag bereit, dazu eine Recherche über fünf beziehungsweise fünfzehn Domains.

Ein eigener Bereich verfolgt Nennungen in Antwortsystemen. Dafür stehen 100 oder 250 Prompts pro Tag bereit, dazu eine Recherche über fünf beziehungsweise fünfzehn Domains. Website-Audit: Der technische Crawl untersucht monatlich 250.000 Seiten, in der höheren Stufe zwei Millionen. Onpage-Prüfung und SERP-Analyse gehören dazu.

Der technische Crawl untersucht monatlich 250.000 Seiten, in der höheren Stufe zwei Millionen. Onpage-Prüfung und SERP-Analyse gehören dazu. Recherche: Keyword-, Wettbewerbs- und Backlink-Analysen laufen ohne Mengenbegrenzung. Die Keyword-Datenbank lässt sich um 17.500 oder 50.000 Einträge erweitern.

Keyword-, Wettbewerbs- und Backlink-Analysen laufen ohne Mengenbegrenzung. Die Keyword-Datenbank lässt sich um 17.500 oder 50.000 Einträge erweitern. Schnittstellen: Beide Stufen enthalten monatliche API-Credits, 25.000 in der kleineren und 100.000 in der größeren. Ein MCP-Zugang zur Anbindung an KI-Assistenten ist jeweils eingeschlossen.

Beide Stufen enthalten monatliche API-Credits, 25.000 in der kleineren und 100.000 in der größeren. Ein MCP-Zugang zur Anbindung an KI-Assistenten ist jeweils eingeschlossen. Anbindungen: Looker Studio, Matomo, Google Analytics und die Search Console lassen sich direkt verbinden. Damit fließen Daten ohne Zwischenschritt in bestehende Berichte.

Die Datenhistorie reicht in der kleineren Stufe sechs Monate zurück, in der größeren über die gesamte Projektlaufzeit.

Wo das Werkzeug stark ist

Aus den Anbieterangaben heben sich fünf Punkte hervor:

API und MCP ab Einstieg: API-Credits und MCP-Anbindung liegen beiden Selbstbedienungsstufen bei. Nicht jeder Anbieter im Vergleichsfeld stellt einen API-Zugang in der Einstiegsstufe bereit.

API-Credits und MCP-Anbindung liegen beiden Selbstbedienungsstufen bei. Nicht jeder Anbieter im Vergleichsfeld stellt einen API-Zugang in der Einstiegsstufe bereit. Zwei Datenarten in einer Struktur: Positionen und Nennungen in Antwortsystemen entstehen innerhalb desselben Projekts. Der Abgleich zwischen beiden Ebenen erfordert damit keinen Werkzeugwechsel.

Positionen und Nennungen in Antwortsystemen entstehen innerhalb desselben Projekts. Der Abgleich zwischen beiden Ebenen erfordert damit keinen Werkzeugwechsel. Reporting für Kundenprojekte: Ein Zusatzpaket ergänzt White-Label-Berichte, Kundenplätze und einen Lead-Generator. Das richtet sich erkennbar an Betreuer mehrerer Mandate.

Ein Zusatzpaket ergänzt White-Label-Berichte, Kundenplätze und einen Lead-Generator. Das richtet sich erkennbar an Betreuer mehrerer Mandate. Begleiteter Umzug: Bei Jahresverträgen bietet der Anbieter eine kostenlose Migration an. Projekte und vorhandene Ranking-Historien lassen sich importieren.

Bei Jahresverträgen bietet der Anbieter eine kostenlose Migration an. Projekte und vorhandene Ranking-Historien lassen sich importieren. Testphase ohne Zahlungsdaten: Vierzehn Tage stehen mit reduziertem Kontingent offen, ohne dass eine Karte hinterlegt werden muss. So lässt sich am echten Projekt prüfen.

Diese Punkte beschreiben den Lieferumfang, nicht das Ergebnis im Einzelfall.

Wo das Werkzeug an Grenzen stößt

Kein Werkzeug im Vergleichsfeld ist frei von Einschränkungen. Einen Teil davon benennt der Anbieter in der eigenen Dokumentation.

Drei Punkte wirken sich in der Praxis am deutlichsten aus:

Kleinerer Linkbestand: Der Anbieter weist selbst darauf hin, dass sein Backlink-Index kleiner ausfällt als der größerer Wettbewerber. Für tiefe Linkanalysen kann das den Ausschlag geben.

Der Anbieter weist selbst darauf hin, dass sein Backlink-Index kleiner ausfällt als der größerer Wettbewerber. Für tiefe Linkanalysen kann das den Ausschlag geben. Historie erst in der zweiten Stufe: Der Einstiegstarif blickt sechs Monate zurück. Wer Entwicklungen über längere Zeiträume belegen muss, braucht die höhere Stufe und sollte das gleich einrechnen.

Der Einstiegstarif blickt sechs Monate zurück. Wer Entwicklungen über längere Zeiträume belegen muss, braucht die höhere Stufe und sollte das gleich einrechnen. Zusatzmodule kosten extra: Agenturpaket, KI-Suchmodul und das große API-Add-on werden separat berechnet. Zwei davon sind ausschließlich im Jahresabo erhältlich.

Hinzu kommen zwei kleinere Punkte: Die erweiterten Funktionen brauchen nach Anbieterangabe Einarbeitungszeit, und je Zugang ist nur eine aktive Sitzung vorgesehen, sodass parallel arbeitende Personen eigene Plätze benötigen.

Der Anbieter führt zwei frei buchbare Stufen und eine Verhandlungsvariante. Die Beträge gelten netto und ohne Umsatzsteuer.

Die Tarifstruktur stellt sich mit Stand August 2026 so dar:

Core: 109,00 Euro monatlich, bei jährlicher Abrechnung 87,20 Euro. Enthalten sind zehn Projekte, ein Nutzerplatz und die Kernanalysen.

109,00 Euro monatlich, bei jährlicher Abrechnung 87,20 Euro. Enthalten sind zehn Projekte, ein Nutzerplatz und die Kernanalysen. Growth: 235,00 Euro monatlich, jährlich 188,00 Euro. Der Tarif umfasst dreißig Projekte, drei Nutzerplätze und die vollständige Datenhistorie.

235,00 Euro monatlich, jährlich 188,00 Euro. Der Tarif umfasst dreißig Projekte, drei Nutzerplätze und die vollständige Datenhistorie. Enterprise: Preis auf Anfrage. Limits, Vertragsmodell und erweiterte Integrationen werden individuell vereinbart.

Damit liegt der Einstieg im oberen Bereich der Einstiegstarife. Die zweite Stufe bringt deutlich mehr Kapazität mit.

Dazu kommen drei Zusatzpakete: ein Agenturpaket ab 59,00 Euro, ein Modul für KI-Suche ab 79,00 Euro und ein API-Add-on ab 39,00 Euro monatlich. Agenturpaket und API-Add-on sind nur im Jahresabo erhältlich.

Bei jährlicher Zahlung nennt der Anbieter einen Nachlass von 20 Prozent sowie eine kostenlose begleitete Migration. Die Testphase läuft vierzehn Tage mit reduziertem Kontingent: bis zu zehn Projekte, 750 Suchbegriffe und 20 Prompts täglich sowie KI-Wettbewerbsanalyse für drei Domains.

Ahrefs setzt im Vergleichsfeld den deutlichsten Schwerpunkt auf Verweisdaten. Das Unternehmen mit Sitz in Singapur betreibt einen eigenen Webcrawler und stützt darauf Linkanalysen, Wettbewerbsrecherche und Content-Auswertung. Der Zuschnitt ist erkennbar auf Einzelnutzer ausgelegt. Teamarbeit wird über kostenpflichtige Zusatzplätze abgebildet.

Die Tarifleiter reicht vom kostenlosen Zugang für die eigene Domain bis zur Unternehmensstufe. Zwischen den Paketen ändern sich vor allem Projektzahl, Länge der Historie und die Menge verfügbarer Abfragen.

Eignung

Unter den Semrush Alternativen passt dieses Werkzeug dorthin, wo Verweisprofile, Content-Lücken und Wettbewerbsdomains regelmäßig untersucht werden. Für Linkaufbau, digitale Pressearbeit und die Bewertung fremder Domains stützt es sich auf einen eigenen Crawler statt auf zugekaufte Bestände.

Weniger passend ist es für Teams, die vor allem gemeinsam an Kundenberichten arbeiten. Wer eine Bestandsaufnahme der eigenen Sichtbarkeit sucht, findet die Grundlagen dafür in den Praxistipps zur Suchmaschinenoptimierung. Der Schwerpunkt liegt in der Recherche, nicht in der Zusammenarbeit.

Funktionsumfang im Detail

Der Funktionsumfang verteilt sich auf diese Bereiche:

Site Explorer: Das Kernwerkzeug analysiert Verweisprofile, organische Sichtbarkeit und Seitenstruktur fremder Domains. Es bildet die Grundlage nahezu aller weiteren Auswertungen.

Das Kernwerkzeug analysiert Verweisprofile, organische Sichtbarkeit und Seitenstruktur fremder Domains. Es bildet die Grundlage nahezu aller weiteren Auswertungen. Keywords Explorer: Die Recherche liefert Suchbegriffe samt Clustern, Suchintention und Übersetzungen. Ab der mittleren Stufe kommen Batch-Analysen für bis zu 1.000 Ziel-URLs hinzu.

Die Recherche liefert Suchbegriffe samt Clustern, Suchintention und Übersetzungen. Ab der mittleren Stufe kommen Batch-Analysen für bis zu 1.000 Ziel-URLs hinzu. Rank Tracker: Die Positionsverfolgung umfasst 750 Suchbegriffe im Einstieg, 2.000 in der mittleren und 5.000 in der oberen Stufe. Aktualisiert wird wöchentlich.

Die Positionsverfolgung umfasst 750 Suchbegriffe im Einstieg, 2.000 in der mittleren und 5.000 in der oberen Stufe. Aktualisiert wird wöchentlich. Brand Radar: Ein eigenes Modul verfolgt die Sichtbarkeit einer Marke in Sprachmodellen. Die Zahl eigener Prompts reicht je nach Paket von fünf bis zwanzig.

Ein eigenes Modul verfolgt die Sichtbarkeit einer Marke in Sprachmodellen. Die Zahl eigener Prompts reicht je nach Paket von fünf bis zwanzig. Site Audit: Der technische Crawl arbeitet mit 100.000 bis 1,5 Millionen Credits monatlich. Ein fortlaufender Audit lässt sich über ein Zusatzpaket aktivieren.

Der technische Crawl arbeitet mit 100.000 bis 1,5 Millionen Credits monatlich. Ein fortlaufender Audit lässt sich über ein Zusatzpaket aktivieren. Schnittstellen: API-Zugang und MCP-Server gehören ab dem Tarif Lite dazu. Die Zeilenzahl je Anfrage steigt von 100 über 250 auf 500.

Content Explorer, Portfolios und die Stapelanalyse stehen erst ab der mittleren Stufe zur Verfügung.

Wo das Werkzeug stark ist

Fünf Merkmale prägen das Profil:

Eigene Datenerhebung: Der Anbieter betreibt einen eigenen Crawler und greift nach eigener Darstellung auf über zehn Jahre Webdaten zurück. Die Verweisdaten stammen damit nicht aus Zukauf.

Der Anbieter betreibt einen eigenen Crawler und greift nach eigener Darstellung auf über zehn Jahre Webdaten zurück. Die Verweisdaten stammen damit nicht aus Zukauf. Tiefe Linkanalyse: Verweisende Domains, verlorene Links, ausgehende Verweise und verlinkende Autoren lassen sich einzeln aufschlüsseln. Für den Linkaufbau ist die Aufschlüsselung entsprechend detailliert.

Verweisende Domains, verlorene Links, ausgehende Verweise und verlinkende Autoren lassen sich einzeln aufschlüsseln. Für den Linkaufbau ist die Aufschlüsselung entsprechend detailliert. Lange Zeitreihen: Die obere Stufe hält fünf Jahre Historie vor, die Unternehmensstufe unbegrenzt. Entwicklungen lassen sich damit über mehrere Google-Updates hinweg nachzeichnen.

Die obere Stufe hält fünf Jahre Historie vor, die Unternehmensstufe unbegrenzt. Entwicklungen lassen sich damit über mehrere Google-Updates hinweg nachzeichnen. Kostenloser Basiszugang: Für die eigene verifizierte Domain stehen Site Explorer und Site Audit dauerhaft ohne Kosten bereit. Das erlaubt eine erste Einschätzung ohne Vertrag.

Für die eigene verifizierte Domain stehen Site Explorer und Site Audit dauerhaft ohne Kosten bereit. Das erlaubt eine erste Einschätzung ohne Vertrag. Keine Bindung in den frei buchbaren Stufen: Für Starter bis Advanced verzichtet der Anbieter auf Mindestlaufzeiten und Einrichtungsgebühren. Nur die Unternehmensstufe setzt einen Jahresvertrag voraus.

Diese Punkte beziehen sich auf den dokumentierten Lieferumfang.

Wo das Werkzeug an Grenzen stößt

Die Konditionen stehen ausdrücklich auf der Preisseite. Sie wirken sich unterschiedlich stark auf den Alltag aus.

Drei Einschränkungen fallen ins Gewicht:

Keine Testphase: Rabatte und Probezugänge schließt der Anbieter ausdrücklich aus. Wer prüfen möchte, ist auf den kostenlosen Basiszugang für die eigene Domain verwiesen.

Rabatte und Probezugänge schließt der Anbieter ausdrücklich aus. Wer prüfen möchte, ist auf den kostenlosen Basiszugang für die eigene Domain verwiesen. Aufpreis je Person: Lite, Standard und Advanced enthalten je einen Platz. Jeder weitere kostet 37,40, 56,10 oder 74,80 Euro monatlich, sodass ein Dreierteam den Betrag spürbar erhöht.

Lite, Standard und Advanced enthalten je einen Platz. Jeder weitere kostet 37,40, 56,10 oder 74,80 Euro monatlich, sodass ein Dreierteam den Betrag spürbar erhöht. Kontingent statt Pauschale: Site Audit und Datenexporte laufen über monatliche Credits. Bei großen Websites ist das Kontingent der Einstiegsstufe rasch erschöpft.

Hinzu kommt, dass die Datenhistorie im Einstiegspaket nach sechs Monaten endet und Erweiterungen wie Berichtsbaukasten oder Content-Paket gesondert berechnet werden.

Die Spanne reicht vom kostenfreien Basiszugang bis zur Unternehmensstufe. Sämtliche Beträge sind Nettoangaben in Euro.

Die Preisseite listet im August 2026 folgende Stufen:

Ahrefs Free: Kostenlos, mit eingeschränktem Funktionsumfang für eine selbst bestätigte Domain.

Kostenlos, mit eingeschränktem Funktionsumfang für eine selbst bestätigte Domain. Starter: 27,00 Euro monatlich, gedacht für die Beobachtung einzelner Suchbegriffe und Mitbewerber.

27,00 Euro monatlich, gedacht für die Beobachtung einzelner Suchbegriffe und Mitbewerber. Lite: 119,00 Euro monatlich, mit fünf Projekten, 750 verfolgten Suchbegriffen und sechs Monaten Historie.

119,00 Euro monatlich, mit fünf Projekten, 750 verfolgten Suchbegriffen und sechs Monaten Historie. Standard: 229,00 Euro monatlich, mit zwanzig Projekten, 2.000 Suchbegriffen und zwei Jahren Historie.

229,00 Euro monatlich, mit zwanzig Projekten, 2.000 Suchbegriffen und zwei Jahren Historie. Advanced: 419,00 Euro monatlich, mit fünfzig Projekten, 5.000 Suchbegriffen und fünf Jahren Historie.

419,00 Euro monatlich, mit fünfzig Projekten, 5.000 Suchbegriffen und fünf Jahren Historie. Enterprise: Ab 1.394,00 Euro monatlich, nur mit jährlicher Bindung, dafür mit unbegrenztem API-Zugang und Einzelrechteverwaltung.

Wer jährlich abrechnet, spart nach Anbieterangabe bis zu 17 Prozent.

Ergänzend stehen kostenpflichtige Erweiterungen bereit: ein Content-Paket ab 69,00 Euro, ein Berichtsbaukasten für 69,00 Euro sowie Projekterweiterungen für 18,70 oder 180,00 Euro je Projekt. Wer ausschließlich Markenerwähnungen in Sprachmodellen verfolgen möchte, kann das entsprechende Modul ab 179,00 Euro einzeln buchen.

Sistrix stammt aus Bonn und hat mit dem Sichtbarkeitsindex eine Kennzahl etabliert, die im deutschsprachigen Raum als Bezugsgröße für die organische Präsenz einer Domain gilt. Das unterscheidende Merkmal liegt weniger im Funktionsumfang als in der Länge der Zeitreihe. Alle vier Pakete sind monatlich kündbar.

Der Zuschnitt reicht vom Einzelplatz für Freiberufler bis zur Ausstattung für große Organisationen. Zwischen den Stufen wachsen vor allem Nutzerzahl, Projektmenge und die Tiefe der verfügbaren Daten.

Eignung

Als Semrush Alternative kommt die Toolbox vor allem dort in Betracht, wo Entwicklungen über Jahre belegt und gegenüber Dritten vertreten werden müssen. Publisher, Redaktionen und Agenturen nutzen den Index, um Auswirkungen von Google-Updates und Relaunches nachvollziehbar zu machen.

Für Teams, die ausschließlich operativ arbeiten und keine langfristige Beweisführung brauchen, liegt der Einstieg mit 119 Euro am oberen Rand des Vergleichsfelds. Wer dagegen Marktbewegungen im deutschsprachigen Raum beobachtet, findet hier eine der längsten zusammenhängenden Datenreihen.

Funktionsumfang im Detail

Die Toolbox bündelt folgende Bereiche:

Sichtbarkeitsindex: Die zentrale Kennzahl misst die organische Präsenz einer Domain und ist in allen vier Paketen enthalten. Sie erlaubt den direkten Vergleich mit Mitbewerbern.

Die zentrale Kennzahl misst die organische Präsenz einer Domain und ist in allen vier Paketen enthalten. Sie erlaubt den direkten Vergleich mit Mitbewerbern. Domain- und Keyword-Analyse: Recherche, Wettbewerbsvergleich und Backlink-Index gehören ebenfalls zur Grundausstattung. Die Zahl der Ergebnisse je Analyse wächst von 10.000 auf unbegrenzt.

Recherche, Wettbewerbsvergleich und Backlink-Index gehören ebenfalls zur Grundausstattung. Die Zahl der Ergebnisse je Analyse wächst von 10.000 auf unbegrenzt. KI-Analyse: AI Check und Prompt Research stehen in jedem Paket bereit. Die monatlichen Prompt-Aktualisierungen reichen von 9.300 bis 139.500.

AI Check und Prompt Research stehen in jedem Paket bereit. Die monatlichen Prompt-Aktualisierungen reichen von 9.300 bis 139.500. Projekte und Crawling: Je nach Paket lassen sich drei bis hundert Projekte anlegen. Der monatliche Crawl-Umfang bewegt sich zwischen 30.000 und vier Millionen URLs.

Je nach Paket lassen sich drei bis hundert Projekte anlegen. Der monatliche Crawl-Umfang bewegt sich zwischen 30.000 und vier Millionen URLs. Content-Werkzeuge: Plagiatsprüfung, Content Discovery und Planer kommen ab der zweiten Stufe hinzu. Die Zahl der Content-Projekte steigt von zehn auf hundert.

Plagiatsprüfung, Content Discovery und Planer kommen ab der zweiten Stufe hinzu. Die Zahl der Content-Projekte steigt von zehn auf hundert. Anbindungen: Eine vollständige MCP-Anbindung ist in allen Paketen vorhanden, ebenso die Verbindung zu Search Console und Analytics.

Marktplatz-Auswertungen für Produkte, Marken und Kategorien gehören ebenfalls zum Umfang jedes Pakets.

Wo das Werkzeug stark ist

Fünf Eigenschaften fallen im Vergleich auf:

Bekannte Bezugsgröße: Der Anbieter führt den Index seit Jahren als Vergleichsmaßstab für den deutschsprachigen Markt. Wo er im Unternehmen bereits bekannt ist, erleichtert das die Kommunikation gegenüber Geschäftsführung und Kunden.

Der Anbieter führt den Index seit Jahren als Vergleichsmaßstab für den deutschsprachigen Markt. Wo er im Unternehmen bereits bekannt ist, erleichtert das die Kommunikation gegenüber Geschäftsführung und Kunden. Sehr lange Historie: Ab der dritten Stufe umfasst die Zeitreihe mehr als elf Jahre. Unter den Anbietern mit fest ausgewiesenem Listenpreis ist das die längste Spanne im Vergleichsfeld.

Ab der dritten Stufe umfasst die Zeitreihe mehr als elf Jahre. Unter den Anbietern mit fest ausgewiesenem Listenpreis ist das die längste Spanne im Vergleichsfeld. KI-Analyse ohne Aufpreis: Prüfung der Markenpräsenz in Antwortsystemen und die Recherche passender Prompts sind bereits im kleinsten Paket enthalten.

Prüfung der Markenpräsenz in Antwortsystemen und die Recherche passender Prompts sind bereits im kleinsten Paket enthalten. Flexible Laufzeit: Alle vier Pakete sind monatlich kündbar; alternativ lässt sich ein günstigerer Jahresvertrag wählen, der zum Ende des jeweiligen Nutzungsjahres kündbar ist.

Alle vier Pakete sind monatlich kündbar; alternativ lässt sich ein günstigerer Jahresvertrag wählen, der zum Ende des jeweiligen Nutzungsjahres kündbar ist. Weiterbildung inklusive: Zu jedem Paket gehören Seminare, ab der zweiten Stufe auch in Präsenz. Die Zahl der Teilnehmerplätze steigt mit dem Paket.

Auch diese Angaben beschreiben den gebuchten Umfang, nicht das Ergebnis im Einzelfall.

Wo das Werkzeug an Grenzen stößt

Die Paketlogik verteilt zentrale Funktionen über die Stufen. Wer im günstigsten Paket einsteigt, verzichtet auf mehr als nur Kapazität.

Drei Punkte sollten Sie einkalkulieren:

Kurze Historie im Einstieg: Das kleinste Paket blickt nur drei Monate zurück. Ausgerechnet die Stärke des Anbieters steht dort also nicht zur Verfügung.

Das kleinste Paket blickt nur drei Monate zurück. Ausgerechnet die Stärke des Anbieters steht dort also nicht zur Verfügung. API-Zugang gestaffelt: Im Einstiegspaket fehlt er vollständig, in der zweiten Stufe ist er begrenzt. Vollständig wird er erst ab dem dritten Paket. Die MCP-Anbindung ist davon nicht betroffen.

Im Einstiegspaket fehlt er vollständig, in der zweiten Stufe ist er begrenzt. Vollständig wird er erst ab dem dritten Paket. Die MCP-Anbindung ist davon nicht betroffen. Zusatzplätze kostenpflichtig: Jeder weitere Benutzeraccount schlägt mit 24,90 Euro monatlich zu Buche, und im kleinsten Paket lassen sich keine hinzubuchen.

Ergänzend gilt: Berichte mit eigenem Branding und Telefon-Support gibt es erst ab der dritten Stufe, und einen dauerhaft kostenlosen Tarif bietet der Anbieter nicht an.

Die Preisseite führt vier Pakete mit klar abgestuften Limits. Die Beträge gelten je Monat und zuzüglich Mehrwertsteuer.

Für August 2026 nennt der Anbieter diese vier Stufen:

Start: 119 Euro, mit einem Benutzeraccount, drei Projekten und drei Monaten Datenhistorie.

119 Euro, mit einem Benutzeraccount, drei Projekten und drei Monaten Datenhistorie. Plus: 239 Euro, mit drei Accounts, fünfzehn Projekten und fünf Jahren Historie.

239 Euro, mit drei Accounts, fünfzehn Projekten und fünf Jahren Historie. Professional: 419 Euro, mit sechs Accounts, vierzig Projekten und vollständiger Historie.

419 Euro, mit sechs Accounts, vierzig Projekten und vollständiger Historie. Premium: 799 Euro, mit zwölf Accounts, hundert Projekten sowie Rollen- und Rechteverwaltung.

Ein Jahresvertrag senkt die monatlichen Kosten gegenüber der monatlich kündbaren Buchung.

Zusätzliche Projekte kosten je nach Paket zwischen 5,99 und 9,90 Euro, weitere Export-Credits 75,00 Euro. Ein vierzehntägiger Test ohne Kosten ist möglich – für Sonderanforderungen verweist der Anbieter auf ein eigenes Enterprise-Programm.

XOVI: All-in-One-Suite mit unbegrenzten Projekten

XOVI wird seit 2009 aus Köln betrieben und gehört heute zur WebPros-Gruppe. Die Suite bündelt Keyword-Monitoring, Onpage-Prüfung, Verweisanalyse und Berichtswesen unter einer Oberfläche. Eine Besonderheit: Projekte und beobachtete Mitbewerber sind in jedem Paket unbegrenzt.

Als eigene Kennzahl führt der Anbieter den Online Value Index, kurz OVI. Er erfüllt dieselbe Funktion wie vergleichbare Sichtbarkeitswerte anderer Anbieter und wird wöchentlich neu berechnet.

Eignung

Die Suite ist auf Dienstleister mit vielen gleichzeitigen Mandaten zugeschnitten. Weil weder Projektzahl noch Zahl der beobachteten Wettbewerber begrenzt sind, wächst die Betreuung ohne Paketwechsel mit. Erst Abfragekontingente, Crawl-Umfang und Zugänge machen einen Wechsel nötig.

Ebenso passt sie zu mittelständischen Unternehmen mit mehreren eigenen Domains. Der Anbieter richtet sich vorrangig an den deutschsprachigen Markt, gibt aber die Beobachtung von mehr als 190 Ländern an.

Funktionsumfang im Detail

Die Suite umfasst folgende Werkzeuge:

Keyword-Monitoring: Die wöchentlichen Abfragen reichen von 2.500 über 3.500 bis 10.000 je nach Paket. Zusätzliche Kontingente lassen sich einzeln hinzubuchen.

Die wöchentlichen Abfragen reichen von 2.500 über 3.500 bis 10.000 je nach Paket. Zusätzliche Kontingente lassen sich einzeln hinzubuchen. Onpage-Analyse: Der Crawl umfasst 50.000 bis 500.000 Seiten je Projekt. Ein JavaScript-Crawler für dynamische Inhalte ist derzeit in allen kostenpflichtigen Paketen enthalten.

Der Crawl umfasst 50.000 bis 500.000 Seiten je Projekt. Ein JavaScript-Crawler für dynamische Inhalte ist derzeit in allen kostenpflichtigen Paketen enthalten. Verweis-Werkzeuge: Backlink-Prüfung und Disavow-Analyse laufen je nach Paket wöchentlich oder täglich. Größere Prüfmengen sind gegen Aufpreis erhältlich.

Backlink-Prüfung und Disavow-Analyse laufen je nach Paket wöchentlich oder täglich. Größere Prüfmengen sind gegen Aufpreis erhältlich. Search Analytics und SEA: Daten aus der Search Console und Auswertungen zu bezahlten Anzeigen ergänzen die organische Sicht.

Daten aus der Search Console und Auswertungen zu bezahlten Anzeigen ergänzen die organische Sicht. Textwerkzeuge: Ein Textoptimierer, ein KI-gestützter Texter und ein Beratungsmodul unterstützen die redaktionelle Arbeit.

Ein Textoptimierer, ein KI-gestützter Texter und ein Beratungsmodul unterstützen die redaktionelle Arbeit. API-Zugang: Er ist in jedem Paket enthalten, mit 500.000 bis 1,5 Millionen Credits. Weitere Credits kosten ab 50,00 Euro monatlich.

Berichte lassen sich in allen Paketen erstellen und an Kunden weitergeben.

Wo das Werkzeug stark ist

Fünf Aspekte stechen hervor:

Unbegrenzte Projekte: Weder Projektzahl noch beobachtete Mitbewerber sind gedeckelt. Bei wachsender Mandatszahl entfällt damit der übliche Zwang zum Paketwechsel.

Weder Projektzahl noch beobachtete Mitbewerber sind gedeckelt. Bei wachsender Mandatszahl entfällt damit der übliche Zwang zum Paketwechsel. API-Zugang ab Einstieg: Er gehört zu jedem Paket, während er andernorts erst in höheren Stufen oder überhaupt nicht bereitsteht.

Er gehört zu jedem Paket, während er andernorts erst in höheren Stufen oder überhaupt nicht bereitsteht. Feine Nachbuchbarkeit: Keywords, Crawls, Zugänge und Credits lassen sich einzeln erweitern. Der Sprung ins nächstgrößere Paket ist dadurch oft vermeidbar.

Keywords, Crawls, Zugänge und Credits lassen sich einzeln erweitern. Der Sprung ins nächstgrößere Paket ist dadurch oft vermeidbar. Deutscher Anbieter: Betrieb und Support sitzen in Köln, die Abrechnung erfolgt in Euro. Für Verträge nach deutschem Recht vereinfacht das die Prüfung.

Betrieb und Support sitzen in Köln, die Abrechnung erfolgt in Euro. Für Verträge nach deutschem Recht vereinfacht das die Prüfung. Voller Umfang ab Einstieg: Schon das kleinste Paket enthält sämtliche Werkzeuge. Die teureren Stufen erweitern vor allem die Kapazität, ergänzen aber auch Lesezugänge und die tägliche Linkprüfung.

Die Angaben stammen aus der Paketübersicht des Anbieters.

Wo das Werkzeug an Grenzen stößt

Die flexible Nachbuchbarkeit hat eine Kehrseite. Wer viele Kontingente ergänzt, verliert leicht den Überblick über den tatsächlichen Monatsbetrag.

Drei Aspekte begrenzen den Einsatz:

KI-Sichtbarkeit nur als Erweiterung: Das Modul für Antwortsysteme ist nicht im Paket enthalten und deckt eine verbundene Domain mit zwei Berichten monatlich ab.

Das Modul für Antwortsysteme ist nicht im Paket enthalten und deckt eine verbundene Domain mit zwei Berichten monatlich ab. Knappe Abfragen im Einstieg: 2.500 wöchentliche Keyword-Abfragen reichen bei vielen Mandaten nicht weit. Erweiterungen beginnen bei 20,00 Euro monatlich.

2.500 wöchentliche Keyword-Abfragen reichen bei vielen Mandaten nicht weit. Erweiterungen beginnen bei 20,00 Euro monatlich. Lesezugänge erst ab der zweiten Stufe: Im Einstiegspaket lassen sich keine Kundenzugänge mit eingeschränkten Rechten anlegen.

Hinzu kommt, dass die tägliche Prüfung der Verweise erst im größten Paket verfügbar ist.

Alle drei Stufen enthalten dieselben Kernwerkzeuge. Sie unterscheiden sich vor allem in den Kapazitäten, daneben bei einzelnen Team- und Monitoringfunktionen. Zu den Beträgen kommen 19 Prozent Umsatzsteuer hinzu.

Die Preisübersicht nennt im August 2026 diese drei Pakete:

Pro: 99,00 Euro. Enthalten sind 2.500 wöchentliche Keyword-Abfragen, ein Crawl-Umfang von 50.000 Seiten je Projekt und ein Vollzugriff.

99,00 Euro. Enthalten sind 2.500 wöchentliche Keyword-Abfragen, ein Crawl-Umfang von 50.000 Seiten je Projekt und ein Vollzugriff. Business: 149,00 Euro. Die Kapazität steigt auf 3.500 Abfragen und 100.000 Seiten, dazu kommen drei Vollzugriffe und drei Lesezugänge.

149,00 Euro. Die Kapazität steigt auf 3.500 Abfragen und 100.000 Seiten, dazu kommen drei Vollzugriffe und drei Lesezugänge. Enterprise: 499,00 Euro. Vorgesehen sind 10.000 Abfragen, 500.000 Seiten je Projekt sowie zehn Vollzugriffe und dreißig Lesezugänge.

Bei jährlicher Zahlweise gewährt der Anbieter zehn Prozent Rabatt.

Das Modul für KI-Sichtbarkeit kostet regulär 39,00 Euro monatlich und wird zeitweise vergünstigt angeboten. Zusatzkontingente sind für Abfragen, Crawls, Zugänge und API-Credits einzeln buchbar. Ein vierzehntägiger Test steht kostenfrei bereit.

Seobility: Technische Analyse mit laufendem Monitoring

Seobility wird aus Nürnberg betrieben. Der Fokus liegt auf der laufenden Kontrolle einer Website, nicht auf Marktanalysen. Ein Unterscheidungsmerkmal ist der dauerhaft kostenlose Tarif, der ohne Ablaufdatum nutzbar bleibt und ein vollständiges Projekt samt Ranking-Monitoring abdeckt. Nach eigenen Angaben nutzen mehr als 600.000 Anwender die Plattform.

Zwischen den drei Tarifen wachsen vor allem Projektzahl, Crawl-Umfang und die Menge beobachteter Suchbegriffe. Der Funktionsschnitt bleibt dabei vergleichsweise einheitlich.

Eignung

Als Alternative zu Semrush eignet sich das Werkzeug für kleinere und mittlere Websites, bei denen technische Sauberkeit und regelmäßige Kontrolle im Vordergrund stehen. Wer eine erste Optimierung der eigenen Website angeht, findet hier einen Einstieg ohne Vertragsbindung.

Für Dienstleister mit vielen Mandaten ist der Zuschnitt dagegen eng. Erst der oberste Tarif erlaubt Mitglieder-Accounts, und die Zahl der Projekte bleibt auch dort bei fünfzehn.

Funktionsumfang im Detail

Der Funktionsumfang gliedert sich in diese Bereiche:

Website-Audit: Der Crawl erfasst je nach Tarif 1.000, 25.000 oder 100.000 Seiten. Duplicate-Content-Prüfung und JavaScript-Crawling gehören ab dem mittleren Tarif dazu.

Der Crawl erfasst je nach Tarif 1.000, 25.000 oder 100.000 Seiten. Duplicate-Content-Prüfung und JavaScript-Crawling gehören ab dem mittleren Tarif dazu. Ranking-Monitoring: Beobachtet werden 10, 300 oder 1.500 Suchbegriffe. Desktop-Positionen werden ab dem mittleren Tarif täglich aktualisiert, mobile Werte alle drei Tage.

Beobachtet werden 10, 300 oder 1.500 Suchbegriffe. Desktop-Positionen werden ab dem mittleren Tarif täglich aktualisiert, mobile Werte alle drei Tage. Backlink-Prüfung: Eine wöchentlich aktualisierte Übersicht, Analyse defekter Verweise und Linkbuilding-Werkzeuge stehen ab dem mittleren Tarif bereit.

Eine wöchentlich aktualisierte Übersicht, Analyse defekter Verweise und Linkbuilding-Werkzeuge stehen ab dem mittleren Tarif bereit. Erreichbarkeitsprüfung: Ein Monitoring meldet Ausfälle im Minutentakt beziehungsweise alle drei Minuten und misst zusätzlich die Antwortzeit.

Ein Monitoring meldet Ausfälle im Minutentakt beziehungsweise alle drei Minuten und misst zusätzlich die Antwortzeit. Keyword- und Textwerkzeuge: Recherche und Textoptimierung erlauben 5, 50 oder 200 Abfragen pro Tag. Für KI-Bots gesperrte Seiten werden in jedem Tarif ausgewiesen.

Recherche und Textoptimierung erlauben 5, 50 oder 200 Abfragen pro Tag. Für KI-Bots gesperrte Seiten werden in jedem Tarif ausgewiesen. Berichte: Exporte als PDF und CSV samt eigenem Branding sowie das Teilen eines Projekts über eine Adresse sind ab dem mittleren Tarif möglich.

Ein vollständiger Bericht zu Erwähnungen in KI-Übersichten gehört ebenfalls zu den beiden kostenpflichtigen Stufen.

Wo das Werkzeug stark ist

Fünf Punkte kennzeichnen das Angebot:

Dauerhaft kostenloser Zugang: Ein Projekt mit 1.000 Seiten und zehn Suchbegriffen lässt sich ohne Zeitlimit betreuen. Für kleine Auftritte reicht das für eine erste Bestandsaufnahme.

Ein Projekt mit 1.000 Seiten und zehn Suchbegriffen lässt sich ohne Zeitlimit betreuen. Für kleine Auftritte reicht das für eine erste Bestandsaufnahme. Niedriger Einstiegspreis: Der mittlere Tarif liegt deutlich unter den Vollsuiten im Vergleichsfeld und bringt bereits Backlink- und Erreichbarkeitsprüfung mit.

Der mittlere Tarif liegt deutlich unter den Vollsuiten im Vergleichsfeld und bringt bereits Backlink- und Erreichbarkeitsprüfung mit. Technischer Fokus: Crawling, Duplikatprüfung und Antwortzeitmessung sind eng verzahnt. Für die laufende Qualitätssicherung einer Website ergibt das einen geschlossenen Ablauf.

Crawling, Duplikatprüfung und Antwortzeitmessung sind eng verzahnt. Für die laufende Qualitätssicherung einer Website ergibt das einen geschlossenen Ablauf. Herkunft und Abrechnung: Entwicklung und Kundenbetreuung sitzen in Nürnberg, fakturiert wird in Euro. Das vereinfacht die Prüfung von Vertrag und Datenschutz.

Entwicklung und Kundenbetreuung sitzen in Nürnberg, fakturiert wird in Euro. Das vereinfacht die Prüfung von Vertrag und Datenschutz. Kurze Bindung: Der Vertrag lässt sich jederzeit zum Monatsende beenden. Eine Mindestlaufzeit besteht nicht.

Alle Angaben stammen aus der veröffentlichten Paketübersicht.

Wo das Werkzeug an Grenzen stößt

Der kostenlose Tarif ist bewusst beschnitten und nicht nur kleiner dimensioniert. Wer ihn als Dauerlösung einplant, sollte die Einschränkungen kennen.

Drei Punkte begrenzen den Nutzen:

Kostenloser Tarif stark beschnitten: Positionen werden nur wöchentlich und ausschließlich für Desktop erhoben. Zwischen zwei Crawls liegt zudem eine Wartezeit von drei Tagen.

Positionen werden nur wöchentlich und ausschließlich für Desktop erhoben. Zwischen zwei Crawls liegt zudem eine Wartezeit von drei Tagen. Team-Zugänge erst oben: Eigene Konten für weitere Personen gibt es ausschließlich im obersten Tarif. Darunter bleibt die Zusammenarbeit auf geteilte Projektadressen beschränkt.

Eigene Konten für weitere Personen gibt es ausschließlich im obersten Tarif. Darunter bleibt die Zusammenarbeit auf geteilte Projektadressen beschränkt. KI-Tracking noch im Ausbau: Der vollständige Bericht zu Erwähnungen in KI-Übersichten steht bereit. Das plattformübergreifende Tracking weiterer Antwortsysteme und die MCP-Anbindung sind dagegen als demnächst verfügbar gekennzeichnet.

Ergänzend gilt, dass zusätzliche Projekte und Suchbegriffe einzeln berechnet werden und der mittlere Tarif bei 300 beobachteten Begriffen endet.

Experten-Tipp!

Starten Sie mit dem kostenlosen Zugang, bevor Sie ein Paket buchen. Schon der erste Crawl zeigt, wie viele Seiten und Suchbegriffe Sie realistisch brauchen, und schützt vor einem zu großen Tarif.

Der Anbieter führt zwei kostenpflichtige Tarife und einen kostenlosen Zugang. Angegeben sind Nettobeträge, die Umsatzsteuer kommt hinzu.

Die Preisseite führt für August 2026 diese drei Tarife:

Basis: Kostenlos, mit einem Projekt, 1.000 gecrawlten Seiten und zehn beobachteten Suchbegriffen.

Kostenlos, mit einem Projekt, 1.000 gecrawlten Seiten und zehn beobachteten Suchbegriffen. Premium: 49,90 Euro monatlich, mit drei Projekten, 25.000 Seiten je Crawl und 300 Suchbegriffen.

49,90 Euro monatlich, mit drei Projekten, 25.000 Seiten je Crawl und 300 Suchbegriffen. Agentur: 179,90 Euro monatlich. Der Tarif deckt fünfzehn Projekte ab, crawlt bis zu 100.000 Seiten und beobachtet 1.500 Begriffe.

Wer jährlich bucht, zahlt 20 Prozent weniger.

Ein zusätzliches Projekt samt hundert Suchbegriffen kostet 9,90 oder 12,90 Euro je nach Tarif, hundert weitere Begriffe 7,90 oder 9,90 Euro. Der mittlere Tarif lässt sich vierzehn Tage kostenlos testen, wobei eine gültige Zahlungsmethode hinterlegt werden muss.

Ubersuggest: Keyword-Recherche für einzelne Projekte

Ubersuggest gehört zum Umfeld von Neil Patel und positioniert sich ausdrücklich als günstige Alternative zu Semrush und vergleichbaren Suiten. Die Besonderheit liegt im Bezahlmodell: Statt eines laufenden Abos ist eine einmalige Zahlung für dauerhaften Zugang möglich. Nach Anbieterangabe nutzen über 250.000 Unternehmen die Plattform.

Die drei kostenpflichtigen Stufen unterscheiden sich in der Zahl betreuter Domains, der Menge täglicher Berichte und den Kontingenten für Recherche und Verweisdaten. Ein eingeschränkter kostenloser Zugang ergänzt das Angebot.

Eignung

Das Werkzeug richtet sich an Einzelprojekte, kleine Unternehmen und Einsteiger, für die dreistellige Monatsbeträge nicht infrage kommen. Recherche, ein wöchentlicher Seiten-Check und eine Positionsverfolgung sind damit abgedeckt.

Für klassische programmgesteuerte Integrationen fehlt ein API-Zugang. Für KI-gestützte Abläufe steht dagegen ein MCP-Server bereit. Bei Kundenberichten ist zu berücksichtigen, dass der Anbieter seine Werte ausdrücklich als Schätzungen aus mehreren zugekauften Quellen beschreibt.

Funktionsumfang im Detail

Die Plattform bündelt diese Werkzeuge:

Keyword-Recherche: Je nach Stufe stehen 20.000, 50.000 oder 100.000 Vorschläge monatlich bereit, dazu Suchintention und KI-gestützte Ideen.

Je nach Stufe stehen 20.000, 50.000 oder 100.000 Vorschläge monatlich bereit, dazu Suchintention und KI-gestützte Ideen. Positionsverfolgung: Beobachtet werden 125, 150 oder 300 Suchbegriffe je Projekt, jeweils wöchentlich aktualisiert und auch für mobile Ergebnisse.

Beobachtet werden 125, 150 oder 300 Suchbegriffe je Projekt, jeweils wöchentlich aktualisiert und auch für mobile Ergebnisse. Seiten-Check: Der wöchentliche Crawl umfasst 1.000, 5.000 oder 10.000 Seiten je Bericht.

Der wöchentliche Crawl umfasst 1.000, 5.000 oder 10.000 Seiten je Bericht. Wettbewerbsvergleich: Fünf, zehn oder fünfzehn Mitbewerber lassen sich dauerhaft beobachten, samt Top-Seiten und den stärksten Suchbegriffen.

Fünf, zehn oder fünfzehn Mitbewerber lassen sich dauerhaft beobachten, samt Top-Seiten und den stärksten Suchbegriffen. Verweisdaten: Abrufbar sind 2.000 bis 10.000 Zeilen je Bericht. Der Verlauf reicht drei Jahre zurück, gewonnene und verlorene Verweise werden über dreißig Tage ausgewiesen.

Abrufbar sind 2.000 bis 10.000 Zeilen je Bericht. Der Verlauf reicht drei Jahre zurück, gewonnene und verlorene Verweise werden über dreißig Tage ausgewiesen. KI-Sichtbarkeit: Zehn bis zwanzig Prompts je Projekt werden monatlich, zweiwöchentlich oder wöchentlich geprüft, je nach Stufe mit einer oder drei Antworten je Prompt.

Zehn bis zwanzig Prompts je Projekt werden monatlich, zweiwöchentlich oder wöchentlich geprüft, je nach Stufe mit einer oder drei Antworten je Prompt. MCP-Anbindung: Seit Juli 2026 betreibt der Anbieter einen MCP-Server. Er verbindet das Ubersuggest-Konto mit KI-Assistenten wie Claude oder Cursor, sodass sich Auswertungen im Dialog abrufen lassen.

Ergänzend gehören ein zwanzigstündiger Videokurs und eine Browser-Erweiterung zum Angebot.

Wo das Werkzeug stark ist

Fünf Eigenschaften bestimmen das Bild:

Einmalzahlung statt Abo: Für dauerhaften Zugang ist eine einmalige Zahlung möglich, die der Anbieter mit einer Ersparnis von 90 Prozent bewirbt. Kein anderer Anbieter im Vergleichsfeld führt dieses Modell.

Für dauerhaften Zugang ist eine einmalige Zahlung möglich, die der Anbieter mit einer Ersparnis von 90 Prozent bewirbt. Kein anderer Anbieter im Vergleichsfeld führt dieses Modell. Niedriger Einstieg: Der Einstieg liegt bei 29,00 Euro monatlich und damit unter den kostenpflichtigen Vollsuiten im Vergleichsfeld.

Der Einstieg liegt bei 29,00 Euro monatlich und damit unter den kostenpflichtigen Vollsuiten im Vergleichsfeld. Schlanker Zuschnitt: Das Angebot richtet sich nach eigener Darstellung an Solopreneure und kleinere Unternehmen. Die Oberfläche konzentriert sich entsprechend auf die Kernfunktionen.

Das Angebot richtet sich nach eigener Darstellung an Solopreneure und kleinere Unternehmen. Die Oberfläche konzentriert sich entsprechend auf die Kernfunktionen. Kostenloser Basiszugang: Drei Abfragen täglich und eine Browser-Erweiterung stehen ohne Zahlung bereit.

Drei Abfragen täglich und eine Browser-Erweiterung stehen ohne Zahlung bereit. Schulungsmaterial inklusive: Videokurse und E-Mail-Unterstützung gehören zu jedem kostenpflichtigen Zugang.

Diese Punkte stammen aus der Tarifübersicht des Anbieters.

Wo das Werkzeug an Grenzen stößt

Der niedrige Preis hat eine Entsprechung im Leistungsumfang. Bestimmte Einsatzfälle scheiden damit von vornherein aus.

Drei Einschränkungen sind zu beachten:

Kein API-Zugang: Auf die Frage nach einem Zugang für automatisierte Abfragen antwortet der Anbieter, dass derzeit kein Tarif mit API-Zugriff verfügbar ist. Programmgesteuerte Anbindungen außerhalb von KI-Assistenten entfallen damit.

Auf die Frage nach einem Zugang für automatisierte Abfragen antwortet der Anbieter, dass derzeit kein Tarif mit API-Zugriff verfügbar ist. Programmgesteuerte Anbindungen außerhalb von KI-Assistenten entfallen damit. Zugekaufte Datenbasis: Die Werte stammen nach eigener Darstellung von mehreren Datenlieferanten und werden ausdrücklich als Schätzungen bezeichnet. Über eine eigene Erhebung macht der Anbieter keine Angabe.

Die Werte stammen nach eigener Darstellung von mehreren Datenlieferanten und werden ausdrücklich als Schätzungen bezeichnet. Über eine eigene Erhebung macht der Anbieter keine Angabe. Einmalzahlung ohne Rückgabe: Käufe des dauerhaften Zugangs sind endgültig und werden nicht erstattet. Prüfen lässt sich das Angebot vorher nur über die siebentägige Testphase.

Hinzu kommt, dass die Prüfung der KI-Sichtbarkeit im günstigsten Tarif nur einmal im Monat läuft und ein Google-Konto Voraussetzung für die Anmeldung ist.

Neben dem kostenlosen Zugang stehen drei feste Stufen und ein individuell verhandelbares Paket bereit. Was sich zwischen den Stufen ändert, ist im Wesentlichen die Kapazität. Alle Angaben verstehen sich netto.

Der Anbieter gliedert sein Angebot in diese Stufen:

Kostenloser Zugang: Drei Abfragen pro Tag mit eingeschränkten Ergebnissen sowie die Browser-Erweiterung.

Drei Abfragen pro Tag mit eingeschränkten Ergebnissen sowie die Browser-Erweiterung. Individual: 29,00 Euro im Monat, bei jährlicher Zahlung 16,00 Euro. Enthalten sind ein Benutzer, eine Domain und 150 Berichte täglich.

29,00 Euro im Monat, bei jährlicher Zahlung 16,00 Euro. Enthalten sind ein Benutzer, eine Domain und 150 Berichte täglich. Business: 49,00 Euro pro Monat, im Jahresabo 27,17 Euro. Zwei Benutzer, sieben Domains und 300 Berichte täglich sind vorgesehen.

49,00 Euro pro Monat, im Jahresabo 27,17 Euro. Zwei Benutzer, sieben Domains und 300 Berichte täglich sind vorgesehen. Enterprise: 99,00 Euro monatlich. Wer jährlich zahlt, kommt auf 54,75 Euro. Abgedeckt sind fünf Benutzer, fünfzehn Domains und 900 Berichte täglich.

99,00 Euro monatlich. Wer jährlich zahlt, kommt auf 54,75 Euro. Abgedeckt sind fünf Benutzer, fünfzehn Domains und 900 Berichte täglich. Individuell: Preis auf Anfrage. Limits und Nutzerzahl richtet der Anbieter an den Anforderungen von Agenturen und Marken aus.

Wahlweise ist eine einmalige Zahlung möglich: 290,00 Euro für Individual, 490,00 Euro für Business und 990,00 Euro für Enterprise, jeweils ohne weitere Monatsgebühren.

Einrichtungsgebühren fallen nicht an, und bei monatlicher Abrechnung gibt es keine Mindestlaufzeit. Eine siebentägige Testphase steht einmalig zur Verfügung. Zusätzliche Abfragen, Domains, Suchbegriffe, Mitbewerber, Nutzer und Prompts lassen sich als Erweiterungen hinzubuchen.

Die Google-Werkzeuge: Kostenlose Basis statt Alternative

Die drei kostenlosen Werkzeuge von Google tauchen in fast jeder Aufstellung von Semrush Alternativen auf. Sie ersetzen jedoch keine Suite, sondern bilden die Schicht darunter: Daten direkt vom Betreiber der Suchmaschine, ohne Blick auf fremde Domains. Alle drei sind ohne Lizenzkosten nutzbar.

Der Unterschied zu den kommerziellen Angeboten liegt weniger im Funktionsumfang als in der Perspektive. Kommerzielle Suiten bilden das Wettbewerbsumfeld ab, die Google-Werkzeuge bleiben beim eigenen Konto. Wie sich das Umfeld durch KI-gestützte Suchsysteme insgesamt verschiebt, ordnet der Beitrag zu digitalen Werbestrategien ein.

Google Search Console

Die Search Console ist die einzige Quelle für gemessene Klick- und Impressionsdaten aus der Google-Suche. Sie zeigt Suchanfragen, Seiten, Länder und Geräte, jeweils mit Klicks, Impressionen, Klickrate und durchschnittlicher Position.

Daneben liefert sie den technischen Blick: Welche Seiten sind indexiert, welche nicht und warum. Die offizielle Dokumentation zu den Berichten unterscheidet dabei ausdrücklich zwischen Auswertungen für Entwickler und solchen für Marketing und Redaktion. Voraussetzung ist die bestätigte Inhaberschaft der Domain.

Zwei weitere Funktionen sind im Alltag hilfreich. Die Prüfung einzelner Adressen zeigt, wie Google eine bestimmte Seite sieht, einschließlich Indexierungsstatus und erkannter Auszeichnungen. Und der Bericht zu manuellen Maßnahmen weist aus, ob eine Sanktion gegen die Domain vorliegt. Beides lässt sich von außen nicht ermitteln.

Google Keyword Planner

Der Keyword-Planer stammt aus der Anzeigenwelt und liefert Suchvolumen, Keyword-Ideen und Gebotsschätzungen. Für die Themenplanung ist er auch ohne laufendes Anzeigenbudget nutzbar. Für den Zugriff verlangt Google jedoch ein vollständig eingerichtetes Google-Ads-Konto.

Wichtig für die Einordnung: Der ausgewiesene Wettbewerbswert bezieht sich auf die Anzeigenauktion und nicht auf die organische Suche. Die Hilfeseite zum Keyword-Planer beschreibt zudem Kennzahlen wie den Anteil an möglichen organischen Impressionen, die erst nach Verknüpfung des Werbekontos mit der Search Console verfügbar sind. Wer Anzeigen schaltet, findet die passende Einordnung im Beitrag zur Zusammenarbeit mit einer SEA-Agentur.

Google Analytics

Analytics setzt dort an, wo die Suche endet, nämlich beim Verhalten nach dem Klick. Sitzungen, Einstiegsseiten, Kanäle und Schlüsselereignisse zeigen, ob die gewonnene Sichtbarkeit auch etwas bewirkt.

Für die Werkzeugauswahl ist das eine eigene Kategorie. Positionen und Verweisprofile kommen dort nicht vor. Erst der Abgleich mit der Search Console schließt diese Lücke teilweise, wie die Hilfeseiten zu Analytics beschreiben.

Der eigentliche Hebel entsteht durch die Verbindung beider Systeme, allerdings nicht auf Ebene einzelner Suchanfragen. Verknüpft werden die Daten über die Einstiegsseite: Die Search Console liefert Klicks und Positionen zu einer Seite, Analytics zeigt, was auf dieser Seite danach geschieht. Für die Bewertung einer Maßnahme ergibt das eine belastbare Einordnung ohne Zusatzkosten.

Wo die Google-Werkzeuge an ihre Grenze kommen

Die entscheidende Lücke ist bei allen dreien dieselbe: Zu fremden Domains liefern sie nichts. Kein Wettbewerber, kein Marktüberblick, kein fremdes Verweisprofil.

Blick auf die Klickdaten der eigenen Domain: Die Search Console zeigt, wie die eigenen Seiten in der organischen Google-Suche abschneiden, nicht was Wettbewerber tun. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Fünf Aufgaben lassen sich damit nicht lösen:

Wettbewerbsbeobachtung: Rankings, Inhalte und Sichtbarkeit fremder Domains sind nicht abrufbar. Der eigene Fortschritt bleibt damit ohne Maßstab.

Rankings, Inhalte und Sichtbarkeit fremder Domains sind nicht abrufbar. Der eigene Fortschritt bleibt damit ohne Maßstab. Verweisanalyse: Ein vollständiger Wettbewerbs-Backlink-Index fehlt. Die Search Console zeigt eine Auswahl externer Links zur eigenen Property. Fremde Linkprofile lassen sich damit jedoch nicht systematisch analysieren.

Ein vollständiger Wettbewerbs-Backlink-Index fehlt. Die Search Console zeigt eine Auswahl externer Links zur eigenen Property. Fremde Linkprofile lassen sich damit jedoch nicht systematisch analysieren. Historische Tiefe: Die Datenaufbewahrung ist begrenzt und lässt sich nicht beliebig verlängern. Für Nachweise über mehrere Jahre reicht das selten.

Die Datenaufbewahrung ist begrenzt und lässt sich nicht beliebig verlängern. Für Nachweise über mehrere Jahre reicht das selten. Mandantenfähiges Berichtswesen: Berichte mit eigenem Branding, Kundenzugänge und Sammelauswertungen über mehrere Domains sind nicht vorgesehen.

Berichte mit eigenem Branding, Kundenzugänge und Sammelauswertungen über mehrere Domains sind nicht vorgesehen. Markenpräsenz in Antwortsystemen: Ob eine Marke in KI-Antworten genannt wird, lässt sich mit diesen Werkzeugen nicht messen.

Genau an dieser Linie beginnt der Bereich, für den die kommerziellen Suiten gebaut sind.

Experten-Tipp!

Richten Sie die Search Console ein, bevor Sie ein kostenpflichtiges Werkzeug buchen. Erst die eigenen Klickdaten zeigen, wo überhaupt Potenzial liegt, und schärfen die Anforderung an die spätere Suite.

Damit ist der Kreis der neun Lösungen geschlossen. Was sie im Betrieb tatsächlich kosten, fasst das folgende Kapitel zusammen.

Was die Semrush Alternativen kosten: Preise und Abrechnungsmodelle

Die Einzelkapitel nennen die Beträge jeweils im Zusammenhang. Für die Entscheidung hilft die direkte Gegenüberstellung aller Semrush Alternativen. Vergleichbar wird sie erst, wenn Abrechnungsmodus und enthaltene Limits mitgelesen werden.

Die Einstiegspreise im direkten Vergleich

Die folgende Aufstellung führt für jedes der neun Werkzeuge den günstigsten regulären Zugang, die Abrechnungsform und die Möglichkeit zum Ausprobieren. Angegeben sind Nettobeträge nach den Anbieterseiten vom August 2026.

Werkzeug Günstigster Zugang Abrechnung Ausprobieren SE Ranking 109,00 € monatlich monatlich oder jährlich (87,20 €) 14 Tage ohne Zahlungsdaten Ahrefs 27,00 € monatlich (Starter), Lite ab 119,00 € monatlich oder jährlich (bis 17 % günstiger) kein Test, kostenloser Basiszugang Sistrix 119 € monatlich monatlich kündbar, Jahresvertrag günstiger 14 Tage XOVI 99,00 € monatlich monatlich oder jährlich (10 % Rabatt) 14 Tage Seobility 49,90 € monatlich, Basistarif kostenlos monatlich kündbar, jährlich 20 % günstiger 14 Tage mit Zahlungsdaten Ubersuggest 29,00 € monatlich monatlich, jährlich oder einmalig auf Dauer kostenlose Testversion Google Search Console kostenlos entfällt entfällt Google Keyword Planner kostenlos Google-Ads-Konto nötig entfällt Google Analytics kostenlos entfällt entfällt

Tabelle 4: Günstigster Zugang je Werkzeug, Stand August 2026

Zwei Dinge fallen auf. Die Einstiegspreise reichen von 27,00 bis 119,00 Euro, und die Testmöglichkeiten fallen sehr verschieden aus. Wo ein Anbieter vierzehn Tage ohne Zahlungsdaten einräumt, verweist ein anderer auf einen dauerhaft kostenlosen Basiszugang und verzichtet ganz auf eine Testphase.

Was den Endbetrag darüber hinaus bewegt

Der Einstiegsbetrag beschreibt einen Arbeitsplatz mit Grundkontingent. Sobald ein Team damit arbeitet oder mehrere Mandate dazukommen, verschiebt sich die Rechnung deutlich.

Vier Posten treiben den Betrag in der Praxis:

Weitere Personen: Für jeden weiteren Platz werden 24,90, 30,00, 37,40, 56,10 oder 74,80 Euro im Monat fällig, je nach Anbieter und Tarif. In einem Fall lassen sich im kleinsten Paket überhaupt keine Zugänge ergänzen, bei einem anderen ist in den mittleren Tarifen je nur ein Platz enthalten.

Für jeden weiteren Platz werden 24,90, 30,00, 37,40, 56,10 oder 74,80 Euro im Monat fällig, je nach Anbieter und Tarif. In einem Fall lassen sich im kleinsten Paket überhaupt keine Zugänge ergänzen, bei einem anderen ist in den mittleren Tarifen je nur ein Platz enthalten. Zusätzliche Projekte: Je nach Anbieter kostet ein weiteres Projekt zwischen 5,99 und 12,90 Euro monatlich, teilweise einschließlich eines kleinen Keyword-Kontingents.

Je nach Anbieter kostet ein weiteres Projekt zwischen 5,99 und 12,90 Euro monatlich, teilweise einschließlich eines kleinen Keyword-Kontingents. Größere Kontingente: Mehr Suchbegriffe, Crawls oder API-Credits werden fast überall einzeln berechnet. Die Aufschläge beginnen im niedrigen zweistelligen Bereich.

Mehr Suchbegriffe, Crawls oder API-Credits werden fast überall einzeln berechnet. Die Aufschläge beginnen im niedrigen zweistelligen Bereich. Erweiterungsmodule: Agenturfunktionen, KI-Sichtbarkeit und erweiterte Berichte gehören bei mehreren Anbietern nicht zum Paket. Die Aufschläge bewegen sich zwischen 29,00 und 79,00 Euro monatlich.

Erst die Summe aus Grundbetrag und diesen Posten ergibt den Betrag, der tatsächlich im Budget steht.

Ein zweiter Faktor betrifft die Bindung, ähnlich wie bei der Budgetsteuerung im Paid Advertising. Wo der Jahresvertrag zwanzig Prozent spart, steht dem eine Vorauszahlung für zwölf Monate gegenüber. Bei einem Werkzeug, das erst im Betrieb seine Eignung zeigt, kann die teurere monatliche Abrechnung im ersten Jahr die passendere Wahl sein.

Experten-Tipp!

Rechnen Sie zwei Szenarien durch: den heutigen Bedarf und den in zwölf Monaten. Wenn beide Rechnungen in unterschiedlichen Paketen landen, buchen Sie gleich das größere.

Das Entscheidungsframework: Nach Ausgangslage statt nach Werkzeug

Die Frage lautet selten, welche Semrush Alternative die beste ist. Sie lautet, welche zur eigenen Lage passt. Acht Ausgangslagen strukturieren die Auswahl im Mittelstand und in Agenturen.

Die folgende Zuordnung nennt je Ausgangslage das entscheidende Merkmal und die passende Gruppe von Werkzeugen. Sie ersetzt die Einzelkapitel nicht, grenzt das Feld aber ein:

Ausgangslage Worauf es ankommt Passende Werkzeuggruppe Eine Domain, Rankings im Blick Technische Sauberkeit und wenige Suchbegriffe Kostenlose Werkzeuge plus günstiger Einstiegstarif Knappes Budget Verzicht auf ungenutzte Module Kostenlose Werkzeuge plus eine bezahlte Ergänzung Mehrere eigene Domains Projektzahl und gemeinsame Auswertung Suite ohne enge Projektbegrenzung Agentur mit Kundenmandaten Nutzerplätze, Branding, Mandantenzugänge Suite mit Agenturfunktionen Nachweis über Jahre Länge der verfügbaren Zeitreihe Anbieter mit mehrjähriger Historie Linkaufbau und digitale PR Tiefe des Verweisindex Anbieter mit eigener Datenerhebung Präsenz in KI-Antworten Prompt-Kontingent und Zahl der Modelle Suite mit eigenem Modul dafür Automatisiertes Berichtswesen Umfang der verfügbaren API-Credits Anbieter mit API im gebuchten Tarif

Tabelle 5: Ausgangslagen und passende Werkzeuggruppen

Fünf dieser Lagen führen die folgenden Abschnitte im Detail aus.

Wenn Sie eine Domain haben und Rankings im Blick behalten wollen

Für einen einzelnen Auftritt reicht die Kombination aus Search Console und einem günstigen Werkzeug für Rank-Tracking und technischen Crawl. Entscheidend ist weniger der Funktionsumfang als die Frage, ob die Zahl der beobachteten Begriffe ausreicht.

Prüfen Sie deshalb zuerst, wie viele Suchbegriffe für Ihre Seiten überhaupt relevant sind. Liegt die Zahl unter hundert, kommen Sie mit den kleinsten Tarifen aus. Ein weiterer Blick auf die Grundlagen einer starken Firmenwebsite lohnt sich, bevor Sie in Werkzeuge investieren.

Wenn Sie mehrere eigene Domains betreuen und den Aufwand bündeln wollen

Ab der zweiten oder dritten Domain wird die Projektgrenze zum Engpass. Manche Anbieter deckeln sie bei drei, andere lassen sie offen. Diese Grenze bestimmt den Tarif stärker als jede Funktionsliste.

Achten Sie zusätzlich auf die gemeinsame Auswertung. Erst wenn sich mehrere Domains in einer Ansicht vergleichen lassen, spart die Bündelung tatsächlich Zeit.

Wenn Sie mehrere Kundenprojekte und das Reporting als Agentur verantworten

Im Agenturbetrieb entscheiden drei Dinge: die Zahl der Mandate, die Zahl der Personen mit Zugang und die Frage, ob White-Label-Reporting möglich ist. Alle drei sind bei den Anbietern unterschiedlich geregelt.

Rechnen Sie den Preis je Mandat, nicht je Monat. Ein Tarif mit dreißig Projekten und drei Zugängen kann günstiger ausfallen als ein scheinbar preiswerteres Paket, bei dem jeder Zugang und jedes Projekt einzeln berechnet wird. Diese Rechnung gehört auf den Tisch des Online-Marketing-Managers, bevor der Vertrag unterschrieben wird.

Abwägen am Whiteboard: Die Entscheidung fällt an der Ausgangslage, nicht an der Funktionsliste. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Wenn Sichtbarkeit in KI-Antworten dazukommt

Die Module unterscheiden sich hier deutlich stärker als bei klassischen Rankings. Maßgeblich sind drei Werte: wie viele Prompts geprüft werden, wie oft die Prüfung läuft und wie viele Antwortsysteme abgedeckt sind.

Ein kleines, monatlich geprüftes Prompt-Set liefert zunächst nur eine grobe Tendenz. Für belastbarere Trends sind häufigere Prüfungen und ein breiteres, repräsentatives Prompt-Set sinnvoll. Wie groß es sein muss, hängt von Themenbreite, Zielgruppe und der Schwankung der Antworten ab.

Wie schnell sich das Umfeld verschiebt, zeigt die amtliche Statistik. Nach der Erhebung zur Nutzung von Informationstechnik des Statistischen Bundesamtes setzten 2025 bereits 26 Prozent der Unternehmen in Deutschland künstliche Intelligenz ein. Ab 250 Beschäftigten waren es 57 Prozent. Eine ausführliche Einordnung dazu liefert der Studienbericht des Digitalverbands Bitkom.

Prüfen Sie außerdem, welche Systeme abgedeckt sind. Manche Module beobachten ausschließlich die Übersichten in der Google-Suche, andere zusätzlich mehrere Sprachmodelle. Für eine Marke, deren Zielgruppe bevorzugt in einem bestimmten Assistenten recherchiert, macht das den Unterschied zwischen einer nützlichen und einer belanglosen Auswertung.

Wenn das Budget den Ausschlag gibt

Bei knappem Rahmen führt der Weg über die kostenlosen Werkzeuge plus genau eine bezahlte SEO-Tool-Alternative. Sinnvoll ist sie dort, wo Google keine Wettbewerbsdaten liefert, etwa bei der Wettbewerbsanalyse und der Analyse fremder Backlink-Profile.

Vermeiden Sie den umgekehrten Weg, bei dem ein großes Paket gebucht und dann kaum genutzt wird. Die Bestandsaufnahme des eigenen Bedarfs kostet einen Nachmittag und spart über ein Jahr gerechnet oft mehrere hundert Euro.

Experten-Tipp!

Notieren Sie vier Wochen lang jede Auswertung, die Sie tatsächlich abrufen. Diese Liste ist eine belastbare Grundlage für die Tarifwahl, weil sie den realen Bedarf zeigt statt der geplanten Nutzung.

Ausgangslage: Eine inhabergeführte Agentur mit sieben laufenden Kundenmandaten arbeitete seit vier Jahren mit einer Suite, deren Preis nach einer Tarifumstellung deutlich gestiegen war. Zwei Mitarbeitende brauchten gleichzeitigen Zugang, was im gebuchten Paket nicht vorgesehen war. Gleichzeitig lagen vier Jahre Sichtbarkeitsverlauf im alten System, auf die sich die Quartalsberichte an die Kunden stützten.

Vorgehen: Die Agentur setzte den Wechsel in drei Schritten auf. Zuerst wurden alle Positionsdaten und Projektstrukturen als Tabelle exportiert und in einer eigenen Ablage gesichert, getrennt nach Mandat. Danach lief das neue Werkzeug zwei Monate parallel zum alten, sodass sich die Werte beider Systeme für dieselben Suchbegriffe gegenüberstellen ließen. In dieser Phase entstand eine kurze Notiz je Kunde, die den Methodenunterschied erklärte und den zu erwartenden Sprung in der Kurve ankündigte. Erst danach wurde der alte Vertrag zum Monatsende beendet.

Ergebnis: Die Quartalsberichte liefen ohne Rückfragen weiter, weil der Bruch angekündigt und erklärt war. Der entscheidende Schritt war nicht der Export, sondern die Kommunikation davor. Wer den Wechsel als technische Aufgabe behandelt, übersieht, dass die Kunden die Kurve lesen und nicht das Werkzeug.

Fazit: Semrush Alternativen nach der Ausgangslage richtig auswählen

Die Suche nach Semrush Alternativen endet selten bei einem Sieger, weil es ihn nicht gibt. Die neun Lösungen setzen unterschiedliche Schwerpunkte, und genau darin liegt die Entscheidung.

Drei Fragen führen zuverlässig zum Ziel: Wie viele Projekte und Personen sind zu versorgen, wie weit muss die Datenhistorie zurückreichen, und wo entstehen Kosten jenseits des Grundbetrags? Wer diese drei Punkte für die eigene Lage beantwortet, hat die Auswahl im Kern bereits getroffen.

Die kostenlosen Dienste von Google gehören dabei in den meisten Fällen dazu, ersetzen aber keine Suite. Sie decken den eigenen Auftritt und die eigene Nachfrage ab, während die kommerziellen Werkzeuge das Wettbewerbsumfeld sichtbar machen.

Der Wechsel selbst kostet mehr Aufmerksamkeit als Geld: Positionswerte lassen sich meist mitnehmen, die gewachsene Sichtbarkeitskurve dagegen nicht. Wer den Bruch vorher ankündigt und erklärt, wechselt ohne böse Überraschung. Und wer vor der Buchung vier Wochen lang notiert, welche Auswertungen er tatsächlich abruft, spart am Ende mehr als jeder Jahresrabatt.

Häufige Fragen (FAQ) zu Semrush Alternativen

Lohnt sich der Wechsel auf Semrush Alternativen überhaupt? Das hängt davon ab, welche Module Sie tatsächlich öffnen. Wer eine breite Suite bezahlt und davon Rankingkontrolle sowie technische Prüfung nutzt, findet diese Leistung bei mehreren Anbietern günstiger. Wer dagegen Werbedaten, Marktanalysen und Content-Werkzeuge im selben System braucht, verliert beim Wechsel an Breite. Prüfen Sie deshalb zuerst die eigene Nutzung über einige Wochen und halten Sie fest, welche Auswertungen Sie wirklich abrufen. Diese Liste ist aussagekräftiger als jeder Funktionsvergleich, weil sie den realen Bedarf abbildet statt der Wunschvorstellung bei Vertragsabschluss. Welche Semrush Alternativen eignen sich für kleine Unternehmen? Für einen einzelnen Auftritt mit überschaubarer Zahl an Suchbegriffen genügen meist die Einstiegstarife. Ausschlaggebend sind zwei Werte: die Zahl beobachteter Begriffe und der Crawl-Umfang je Projekt. Beides deckt der untere Tarifbereich in aller Regel ab. Kostenfreie Zugänge eignen sich für die erste Bestandsaufnahme, stoßen bei täglicher Arbeit aber je nach Werkzeug an unterschiedliche Grenzen. Aktualisierungen können seltener laufen, mobile Rankings fehlen oder Wettbewerbsdaten bleiben eingeschränkt. Wer wächst, sollte die Obergrenze des gewählten Pakets kennen, bevor sie im laufenden Betrieb erreicht wird. Lassen sich mehrere Semrush Alternativen parallel einsetzen? Das ist verbreitet und oft sinnvoll. Häufig laufen die kostenfreien Google-Dienste dauerhaft mit, ergänzt um eine bezahlte Lösung für Wettbewerbs- und Verweisdaten. Schwierig wird es erst, wenn zwei kostenpflichtige Suiten dieselbe Aufgabe abdecken. Dann zahlen Sie doppelt und müssen zusätzlich erklären, warum zwei Systeme für denselben Begriff abweichende Werte ausweisen. Sinnvoll ist eine klare Aufgabenteilung: ein System für die laufende Steuerung, ergänzende Quellen nur für Fragen, die das Hauptwerkzeug nachweislich nicht beantworten kann. Halten Sie diese Aufteilung schriftlich fest, damit im Team klar bleibt, welche Zahl aus welchem System stammt. Wie lange dauert die Umstellung auf ein neues Werkzeug? Rechnen Sie mit sechs bis zehn Wochen bis zum verlässlichen Betrieb. Der Export der bisherigen Bestände und das Anlegen der Projekte kosten wenige Tage. Danach folgt eine Phase, in der beide Systeme nebeneinander laufen, damit sich Abweichungen einordnen lassen. Erst im Anschluss greift die Umstellung im Berichtswesen. Wer diese Phase überspringt, erklärt später jeden Sprung in der Kurve einzeln. Planen Sie zusätzlich Zeit für die Einarbeitung ein, weil sich Bedienlogik und Bezeichnungen zwischen den Anbietern deutlich unterscheiden. Reichen kostenlose Alternativen zu Semrush für Unternehmen aus? Für die Beobachtung des eigenen Auftritts kommen Sie damit weit, weil Klicks und Impressionen direkt vom Suchmaschinenbetreiber gemessen werden. Sobald jedoch Wettbewerber, Verweisprofile oder Marktbewegungen ins Spiel kommen, endet der Nutzen. Diese Informationen liegen außerhalb der eigenen Property. Für eine professionelle Steuerung braucht es deshalb in den meisten Fällen eine bezahlte Ergänzung. Als Faustregel gilt: Solange Sie nur beschreiben, was geschehen ist, genügen die kostenfreien Dienste. Sobald Sie erklären sollen, warum es geschehen ist, reichen sie nicht mehr. Worin unterscheiden sich Suchvolumen-Angaben verschiedener Anbieter? Die Werte stammen aus verschiedenen Quellen und Rechenmodellen. Manche Anbieter erheben eigene Bestände, andere kaufen sie zu und rechnen hoch. Dadurch entstehen Abweichungen, die bei einzelnen Begriffen erheblich ausfallen. Für die Praxis heißt das: Behandeln Sie Werte aus zwei Systemen nicht als unmittelbar vergleichbar und bleiben Sie für die laufende Steuerung bei einem Werkzeug. Die Entwicklung über die Zeit sagt mehr aus als der absolute Wert. Für Budgetentscheidungen sollten Sie ohnehin die tatsächlichen Klickdaten heranziehen und nicht das geschätzte Volumen eines Drittanbieters. Wie unterscheiden sich API-Zugang und MCP-Anbindung? Beide sind Integrationswege, sie lösen aber unterschiedliche Aufgaben. Eine API stellt definierte Abfragen für programmgesteuerte Zugriffe bereit, etwa für Dashboards, Datenpipelines oder feste Berichte. MCP standardisiert dagegen, wie KI-Assistenten auf die vom Anbieter freigegebenen Daten und Funktionen zugreifen und sie in dialogbasierte Abläufe einbinden. Ein MCP-Server kann auf einer API aufsetzen, muss aber nicht denselben Datenumfang bereitstellen. Für feste Systemintegrationen ist die API meist der passendere Weg, für KI-gestützte Abläufe MCP. Automatisieren lässt sich mit beiden, sofern der Anbieter die nötigen Funktionen freigibt. Was passiert mit den Daten nach einer Kündigung? Der Zugriff auf die gesammelte Historie endet mit dem Vertrag. Positionswerte und Projektstrukturen lassen sich vorher meist als Tabelle sichern. Berechnete Sichtbarkeitskurven bleiben dagegen im alten Konto zurück, da jede Plattform nach eigener Formel rechnet. Ziehen Sie deshalb vor der Kündigung alles heraus, was Sie für Nachweise benötigen, und halten Sie den Stichtag schriftlich fest. Hilfreich ist außerdem ein kurzer Vermerk zur verwendeten Methodik, damit spätere Leser den Bruch in der Zeitreihe richtig einordnen können. Taugen Semrush Alternativen auch für internationale Projekte? Das hängt an der Länderabdeckung und daran, wie oft außerhalb der Kernmärkte gerechnet wird. Einige Anbieter erfassen weit über hundert Länder, aktualisieren dort aber seltener und mit dünnerer Basis. Prüfen Sie deshalb konkret, ob Ihre Zielmärkte in derselben Qualität abgedeckt sind wie der Heimatmarkt. Bei kleineren Sprachräumen lohnt ein Testzugang mit echten Begriffen aus dem jeweiligen Land. Achten Sie zusätzlich darauf, ob sich Ergebnisse nach Stadt oder Region eingrenzen lassen, falls Sie lokal ausgerichtete Seiten betreuen. Wer sollte die Werkzeugauswahl im Unternehmen verantworten? Die Entscheidung gehört dorthin, wo die Auswertungen später gelesen werden. In kleineren Organisationen ist das die Marketingleitung, in größeren ein Zusammenspiel aus Marketing, Redaktion und Technik. Wichtig ist eine benannte Person, die Kennzahlen einordnet und Konsequenzen daraus zieht. Fehlt diese Zuständigkeit, bleibt auch das beste Werkzeug ein Dashboard, das niemand in Maßnahmen übersetzt. Sinnvoll ist zudem, Budgetfreigabe und fachliche Auswahl in einer Hand zu bündeln, damit Kosten und Nutzen zusammen bewertet werden. Externe Dienstleister können zuarbeiten, die Verantwortung für die Auswahl sollte aber im Haus bleiben.

Über den Autor

Oliver Foitzik ist Herausgeber von AGITANO und verantwortet die redaktionelle Einordnung dieses Beitrags.

Funktionsumfang, Grenzen und Preise der neun vorgestellten Werkzeuge wurden Ende August 2026 an den deutschsprachigen Seiten der jeweiligen Anbieter geprüft. Ein eigener Produkttest der Werkzeuge hat nicht stattgefunden. Die Darstellung stützt sich durchgehend auf die Angaben der Anbieter. Tarife, Limits und Leistungsumfang können sich kurzfristig ändern. Maßgeblich sind stets die Angaben des Anbieters zum Zeitpunkt Ihrer Entscheidung.