Full-Service-SEO – Interview mit Nikita Yatsun von Trustfactory

AGITANO: Willkommen zu diesem Interview, Herr Yatsun! Sie sind als CEO der RLV Media GmbH in Mannheim tätig und leiten das Geschäft im deutschsprachigen Raum. Wie unterstützen Sie mit ihrer Agentur Unternehmen im Online-Marketing-Bereich?

Nikita Yatsun: Viele Unternehmen schöpfen das Potenzial der Digitalisierung und insbesondere des Online-Marketings nicht aus. Unsere Agentur unterstützt SEO-Verantwortliche jeder Branche darin, eine Top-Platzierung in den organischen Suchergebnissen der großen Suchmaschinen zu erzielen. Alternativ bieten wir das Full-Service Paket für alle, die sich mit dem Thema SEO nicht intensiv auseinandersetzen wollen. Auf diese Weise steigern Unternehmen ihre Reichweite und erwirtschaften langfristig mehr Umsatz.

Das Trustfactory-Team besteht aus über 30 berufserfahrenen SEO-Profis, Softwareentwicklern, Servicemitarbeitern und Autoren. Dank dieser Bandbreite können wir unseren Kundinnen und Kunden Full-Service-SEO bieten. Die Skills der einzelnen Experten bilden die Basis für die Strategieerstellung und -umsetzung. Erste Ergebnisse zeigen sich in der Regel innerhalb der ersten sechs Monate.

Was unterscheidet Ihre SEO-Agentur von anderen Agenturen?

Wir verwenden erprobte SEO-Fahrpläne und zeichnen uns durch innovative Denkweisen aus. Jede individuelle Strategie, die das Team von Trustfactory präsentiert, basiert auf einer mehrjährigen Datensammlung und den Erfahrungswerten der einzelnen Spezialisten. Das Ziel ist die Erzielung eines starken ROIs (Return of Investment).

Dabei ergeben sich drei elementare Faktoren, die Unternehmen zum Erfolg führen: Zuerst erschaffen wir ein stabiles SEO-Fundament in Form einer sauberen OnPage-Optimierung. Des Weiteren erfolgt die regelmäßige Veröffentlichung von Unique-Content. Das dritte Element umfasst den datenbasierten Backlinkaufbau, der sich unmittelbar auf die Relevanz der Unternehmensseite auswirkt.

Full-Service-SEO mit Trustfactory

Sie beschäftigten sich bereits im jungen Alter von 15 Jahren mit dem Affiliate-Marketing. Im selben Jahr launchten Sie Ihre erste Affiliate-Website und verkauften diese schon bald gewinnbringend. Wann entschlossen Sie sich, eine SEO-Agentur zu gründen?

Nach dem Verkauf meiner Affiliate-Seite schloss ich mich mit führenden SEO-Agenturen zusammen. 2018 erfolgte die Gründung des ersten Backlink-Marktplatzes, der sich direkt an SEO-Agenturen oder Marketing-Abteilungen in Unternehmen richtete. Der Hintergrund damals war, dass zu diesem Zeitpunkt in Deutschland kein zufriedenstellendes und seriöses Angebot für externe Verlinkungen existierte. Wer zu dieser Zeit Backlinks kaufen wollte, geriet häufig in das Fahrwasser wenig seriöser Anbieter. Das haben wir mit unserer Full-Service-SEO nachhaltig geändert.

Mit der „SEO-Maschine” gelang es uns innerhalb weniger Jahre, eine führende Position in der Branche einzunehmen, realistische Zielsetzungen für die Trustfactory-Kunden zu ermitteln und individuelle Angebote zum erfolgreichen Backlinkaufbau für diverse Zielgruppen zu kreieren.

Der Kunde profitiert von fundierten und bewährten Strategiensowie individuellen Vorgehensweisen. Die Umsatzsteigerung erfolgt auf diese Weise langfristig und skalierbar.

Unseren Erfolg spiegeln die positiven Kundenerfahrungen mit unserer Full-Service-SEO auf Plattformen wie Google, Trustpilot und Provenexpert wider.

Individuelle Betreuung für optimale Ergebnisse

Ihr Ziel ist es, den Trustfactory-Kunden zu mehr Traffic, mehr Conversions und folglich mehr Umsatz zu verhelfen. Wie setzen Sie dies konkret um?

Das Serviceangebot von Trustfactory umfasst zwei Angebote: Der Do-It-Yourself-Service beinhaltet einen zubuchbaren Premium-Content-Service für die Erstellung exzellenter Inhalte durch professionelle Autoren, erlaubt den Zugriff auf den Marktplatz von Trustfactory und Fortbildungen im Rahmen der Trustfactory-SEO-Akademie.

Jedem Unternehmen steht dabei ein Zugang zu einer Datenbank aus über 30.000 Publishern zur Verfügung. Die Betreuung erfolgt durch persönliche Ansprechpartner.

Die Trustfactory-Akademierichtet sich insbesondere an SEO-Agenturen oder Unternehmen, die hochwertige Schulungen für ihr Inhouse-Online-Marketing-Team bereitstellen möchten.

Der Done-For-You-Service beinhaltet dagegen eine Full-Service-SEO. Trustfactory realisiert die SEO-Maßnahmen in diesem Fall – natürlich in Absprache mit den Kunden – eigenständig. Darüber hinaus entwickeln wir einen Schritt-für-Schritt-Fahrplan, um mittel- und langfristig Spitzenpositionen in den organischen Suchergebnissen zu erzielen.

Die Marketing-Strategie fußt zudem auf einer Analyse des Ist-Zustandes, der Ausarbeitung fundierter Maßnahmen, einem datenbasierten Backlinkaufbau und der Content-Erstellung durch Trustfactory-Autoren.

Full-Service-SEO – seriös und legal

Was können Sie potenziellen Kunden entgegnen, die Angst davor haben etwas Illegales zu tun oder von Google abgestraft zu werden?

Um die Wettbewerbsfähigkeit auszubauen und langfristig zu steigern, ist es im digitalen Zeitalter unabdingbar, die Online-Sichtbarkeit zu steigern, Awareness zu generieren und potenzielle Interessenten über einen ansprechenden Internetauftritt zu erreichen.

Mehr Traffic führt dabei zu einer gesteigerten Anzahl an Conversions wie Anmeldungen zum Newsletter oder Kaufabschlüsse. Diese können sich wiederum unmittelbar auf den Umsatz eines Unternehmens auswirken.

Das Erfolgskonzept von Trustfactory, das Standorte in Deutschland, Polen und Zypern betreibt, basiert im Wesentlichen auf der professionellen OnPage-Optimierung inklusive einem vorteilhaften, datenbasierten Linkaufbau und einer ausgefeilten Content-Marketing-Strategie.

Auf Bedenken stoßen wir dabei nur beim Punkt Backlinkaufbau, da sich in diesem Bereich einige hartnäckige Gerüchte halten. Ich kann jedoch nichts Illegales darin erkennen, unsere Kunden mit hochwertigen Texten zu versorgen und ihnen dabei zu helfen, diese zu veröffentlichen. Abgestraft wurden bisher weder unsere Kunden noch die Publisher, mit denen wir zusammenarbeiten.

Vielen Dank für das spannende Interview, Herr Yatsun!

Über Nikita Yatsun

Nikita Yatsun ist Geschäftsführer der RLV Media GmbH. Gemeinsam mit der SEO-Agentur Trustfactory bringt er Unternehmen sowie SEO-Verantwortliche durch Content- und Linkbuilding-Maßnahmen auf Erfolgskurs. Das Ziel ist die dauerhafte Verbesserung der Rankingergebnisse bei Google. Gestartet ist er bereits in jungen Jahren mit eigenen Affiliate-Projekten im Gesundheitsmarkt. 2018 entwickelte Nikita mit seinem Team aus eigenem Bedarf den Linkbuilding-Marktplatz Trustfactory. In der Folgezeit gelang es ihnen nicht nur, sich am Markt zu etablieren, sondern auch Kunden langfristig zu binden und mit ihrem Backlinkmarktplatz zum Marktführer aufzusteigen.