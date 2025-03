Vielfalt: Warum sie der Schlüssel zur Zukunft ist – Interview Nr. 3 mit Büsra Bakar

In Interviews

Unsere Welt wird immer vernetzter, Unternehmen agieren global, und multikulturelle Teams sind längst zur Realität geworden. Doch wie kann Vielfalt aktiv gestaltet werden, um ihr volles Potenzial zu entfalten? Warum ist Diversität nicht nur ein gesellschaftliches, sondern auch ein wirtschaftliches Erfolgsmodell? Dr. sc. Büsra Bakar befasst sich intensiv mit diesen Fragen. In ihrem Buch „Vom Culture Clash zur Culture Harmony – Resilienzstrategien für Unternehmen in einer multikulturellen Arbeitswelt“ zeigt sie, wie Unternehmen und Organisationen Diversität gezielt fördern und als strategischen Vorteil nutzen können. Im dritten Teil unserer Interviewreihe spricht sie über die Bedeutung von Vielfalt in Unternehmen und der Gesellschaft, die Rolle von Führungskräften bei der Integration von Diversität und über häufige Missverständnisse, die einer offenen Unternehmenskultur im Weg stehen. Lassen Sie sich inspirieren!