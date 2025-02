Multikulturalität: Chancen und Herausforderungen meistern – Interview Nr. 1 mit Büsra Bakar

Anmerkung der Redaktion – Hier geht’s direkt zum Buch von Dr. sc. Büsra Bakar: „Vom Culture Clash zur Culture Harmony – Resilienzstrategien für Unternehmen in einer multikulturellen Arbeitswelt“.

Wie wurde Multikulturalität zum zentralen Thema Ihres Buches?

Frau Bakar, eben ist Ihr Buch „Vom Culture Clash zur Culture Harmony“ erschienen. Wie sind Sie darauf gekommen, sich in Ihrem Werk der Thematik der Multikulturalität zu widmen?

Ich bin zwar in Wien geboren, aber meine Wurzeln liegen in der Türkei. Ich bin daher mit zwei kulturellen Identitäten aufgewachsen, die manchmal harmonierten, aber oft auch aufeinanderprallten. Dieses Spannungsfeld hat mich früh geprägt und mir gezeigt, dass Multikulturalität nicht nur eine Bereicherung, sondern auch eine Herausforderung sein kann.

Schon als Kind habe ich mich gefragt, warum bestimmte Werte und Normen in einer Kultur als selbstverständlich gelten, während sie in einer anderen völlig unterschiedlich wahrgenommen werden. Diese persönlichen Erfahrungen haben mich dazu motiviert, mich später beruflich mit dem Thema Multikulturalität auseinanderzusetzen.

Ich habe mich deswegen auch sehr bewusst dafür entschieden, immer in multikulturellen Unternehmen zu arbeiten. Ich wollte verstehen, wie interkulturelle Kommunikation funktioniert, warum kulturelle Missverständnisse entstehen und wie wir es schaffen können, trotz aller Unterschiede gemeinsam zu wachsen und erfolgreich zu sein.

Mein Buch ist das Ergebnis dieser jahrelangen Auseinandersetzung – sowohl aus persönlicher als auch aus professioneller Perspektive. Ich bin heute zutiefst davon überzeugt, dass wir Multikulturalität aktiv adressieren und gestalten müssen, wenn wir in einer zunehmend vernetzten Welt erfolgreich zusammenleben und erfolgreich und resilient arbeiten wollen. Denn nur so können wir einen tiefen Culture Clash vermeiden und in einer gelungenen Atmosphäre der gelebten Culture Harmony zusammen Erfolge anstreben und erreichen.

Leben zwischen zwei Kulturen – Tanz oder Drahtseilakt?

Sie haben Ihr Leben lang zwischen zwei Kulturen gelebt. War und ist das eher ein inspirierender Tanz oder ein anstrengender Drahtseilakt? Wie sieht dazu Ihr persönliches Fazit aus?

Es war definitiv eine Mischung aus beidem!

Der inspirierende Tanz lag darin, verschiedene Perspektiven und kulturelle Reichtümer zu erleben, die meine Kreativität und mein Verständnis für Menschen geprägt haben.

Aber es gab natürlich auch viele Momente des Drahtseilakts, in denen ich oft den Eindruckt hatte, zwischen den Erwartungen dieser beiden Welten hin- und hergerissen zu sein, inklusive des Gefühls, eigentlich nirgends ganz zu Hause zu sein.

Mein Fazit daraus ist, dass dieser ewige Balanceakt der Multikulturalität mich gelehrt hat, in allen Situationen so offen und flexibel wie möglich zu sein. Er hat mir auch gezeigt, dass man durch Konflikte und Missverständnisse wunderbar wachsen kann, allerdings nur, wenn man bereit ist, sich auf die Menschen und Situationen wirklich in der Tiefe einzulassen.

In meinem Buch beschreibe ich viele Situationen, die auf genau dieses Gefühl – vor allem auch im beruflichen Bereich – einzahlen.

Multikulturalität in Unternehmen: Mehr als ein Trend

Was bedeutet Multikulturalität in der heutigen globalisierten Welt, vor allem aber in den Unternehmen?

Multikulturalität ist weit mehr als ein Modewort oder eine Selbstverständlichkeit unserer Zeit. Sie ist eine komplexe soziale Dynamik, die in Unternehmen, Nachbarschaften und ganzen Gesellschaften eine zentrale Rolle spielt.

In einer globalisierten Welt sind wir ständig mit verschiedenen Kulturen konfrontiert, sei es durch Migration, internationale Wirtschaft oder digitale Vernetzung. Doch wahre Multikulturalität bedeutet nicht nur das Nebeneinander verschiedener Kulturen, sondern das bewusste Gestalten eines Umfelds, in dem Unterschiede nicht als Hindernisse, sondern als Bereicherung wahrgenommen werden.

Es geht darum, aktiv zuzuhören, voneinander zu lernen und vor allem Empathie zu entwickeln, um kulturelle Perspektiven zu verstehen, die nicht unsere eigenen sind. Ich erlebe das in meinem eigenen beruflichen Umfeld immer wieder aufs Neue, es ist ein faszinierender Prozess.

Und vergessen wir eines nicht, in der aktuellen demografischen Lage ist es für Unternehmen unerlässlich, mit Mitarbeitern und Mitarbeitern aus anderen Kulturen zu arbeiten, für diese als Arbeitgeber attraktiv zu sein und sie in vielfältigen Teams erfolgreich zu machen!

Herausforderungen in multikulturellen Teams

Welche speziellen Herausforderungen entstehen in multikulturellen Teams?

Die Herausforderungen sind groß und ja, vor allem vielfältig!

In einem multikulturellen Team kann eine einfache E-Mail oder die Art und Weise, wie ein Meeting abgehalten wird, bereits unterschiedliche Interpretationen und Reaktionen auslösen. Unsere unterschiedlichen kulturellen Prägungen beeinflussen nun einmal unsere Art zu kommunizieren, Hierarchien wahrzunehmen und Konflikte zu lösen.

Während in manchen Kulturen eine direkte Kommunikation geschätzt wird, kann dies in anderen Umfeldern als grob unhöflich gelten und zu großen Befindlichkeiten führen. Einige Menschen bevorzugen eine kollektive Entscheidungsfindung, während andere auf individuelle Verantwortung setzen.

Diese Unterschiede können zu Missverständnissen und Problemen führen, wenn sie nicht immer wieder aktiv angesprochen und gemeinsam reflektiert werden.

Erfolgreiche multikulturelle Teams zeichnen sich aus meiner Erfahrung heraus dadurch aus, dass sie nicht versuchen, die vorhandenen Unterschiede der Teammitglieder zu eliminieren, sondern sie bewusst nutzen, um innovative, bisher nicht angedachte Lösungen zu entwickeln.

Multikulturalität als Erfolgsfaktor für Unternehmen

Wie können Ihrer Meinung nach Unternehmen von einer multikulturellen Belegschaft profitieren?

Unternehmen, die Multikulturalität strategisch nutzen und für sich die richtigen Resilienzstrategien aufbauen, profitieren auf vielfältige Weise.

Sie sind innovativer, da so viele verschiedene Perspektiven kreativeres Denken fördern und zu neuen Lösungsansätzen führen. Studien zeigen, dass diverse Teams oft bessere Entscheidungen treffen, da sie Herausforderungen aus mehreren Blickwinkeln betrachten.

Darüber hinaus verstehen multikulturelle Unternehmen globale Märkte besser und können daher neue Zielgruppen effektiver ansprechen.

Allerdings passiert das nicht automatisch. Unternehmen müssen gezielt Programme und Führungskonzepte entwickeln, um eine inklusive Kultur zu schaffen, in der sich alle Mitarbeitenden wertgeschätzt und eingebunden fühlen.

In diesem Sinne: Es lebe die Multikulturalität!

Frau Bakar, vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen.

Das Interview mit Büsra Bakar führte die AGITANO Redaktion.

Über das Buch „Vom Culture Clash zur Culture Harmony“ von Dr. sc. Büsra Bakar

Das Buch „Vom Culture Clash zur Culture Harmony – Resilienzstrategien für Unternehmen in einer multikulturellen Arbeitswelt“ von Dr. sc. Büsra Bakar beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der zunehmenden Diversität am Arbeitsplatz ergeben. Es bietet einen tiefen Einblick in die Auswirkungen kultureller Unterschiede auf Teams und Organisationen und präsentiert gleichzeitig praxiserprobte Resilienzstrategien, um diese Vielfalt als strategischen Vorteil zu nutzen. Von interkulturellen Kommunikationshindernissen bis hin zur Förderung einer integrativen Unternehmenskultur bietet dieses Buch konkrete Lösungen für Führungskräfte und Teams, die in einer multikulturellen Umgebung erfolgreich sein wollen. Buch „Vom Culture Clash zur Culture Harmony – Resilienzstrategien für Unternehmen in einer multikulturellen Arbeitswelt“

Die Autorin erläutert, wie die Anpassungsfähigkeit gegenüber kulturellen Unterschieden nicht nur zu einem harmonischeren Arbeitsumfeld führt, sondern auch die Grundlage für langfristigen unternehmerischen Erfolg legt.

Über Dr. sc. Büsra Bakar

Dr. sc. Büsra Bakar ist in Wien geboren, kommt jedoch aus einer Familie mit türkischen Wurzeln und hat von Kindheit an zwischen zwei Kulturen gelebt.