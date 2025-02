Buchvorstellung „Vom Culture Clash zur Culture Harmony“ von Dr. sc. Büsra Bakar mit Interviewreihe

Leben zwischen den Welten

Dieses – auch emotionale – Spannungsfeld hat sie nicht nur nachhaltig geprägt, sondern ihr eine ganz besondere Perspektive gegeben: Wie es ist, nie ganz dazuzugehören, und doch überall seinen Platz zu finden! Sie kennt die Herausforderungen, die mit einem solchen Leben „zwischen den Welten“ einhergehen genauso wie die Chancen, die diese kulturelle Vielfalt bieten kann.

Dr. sc. Büsra Bakar: Berufliche Laufbahn und interkulturelle Expertise

Im Laufe ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn war Frau Bakar immer wieder in multikulturellen Umfeldern tätig, wie im globalen Eventmanagement oder in der internationalen Logistikbranche. Heute ist sie Head of Human Ressources der ARCOTEL Hotels und weiß aus erster Hand, wie wichtig es ist, alle Herausforderungen wie auch Schönheiten der kulturellen Vielfalt von Grunde auf zu verstehen und zum Wohle aller zu nutzen – sowohl für Unternehmen als auch für die Menschen, die in ihnen arbeiten.

Herausforderungen in einer globalisierten Welt

Unsere Welt wird zunehmend globaler, und mit dieser Entwicklung gehen neue Herausforderungen einher. Kulturelle Vielfalt kann ein unglaublicher Gewinn sein, aber sie kann auch Spannungen erzeugen, wenn Menschen mit unterschiedlichen Traditionen, Normen und Kommunikationsweisen aufeinandertreffen.

Das Buch im Blick

In ihrem Buch „Vom Culture Clash zur Culture Harmony – Resilienzstrategien für Unternehmen in einer multikulturellen Arbeitswelt“ nimmt Dr. sc. Büsra Bakar uns mit auf eine tiefgehende Reise durch die Dynamiken interkultureller Beziehungen. Sie zeigt auf, dass Harmonie zwischen verschiedenen Kulturen nicht von selbst entsteht, sondern sehr bewusst gestaltet werden muss. Dabei geht es nicht nur um Toleranz, sondern um echtes Verstehen, wertschätzendes Miteinander und das Erkennen der Chancen, die in der Vielfalt liegen.

Dreiteilige Interviewreihe zum Buch mit Dr. sc. Büsra Bakar

In unserer dreiteiligen Interviewreihe sprechen wir mit der Autorin über die zentralen Konzepte ihres Buches.

Interview Teil 1: Multikulturalität

Im ersten Teil unserer Interviewreihe, der am Montag, 24. Februar 2025 erscheint, rückt das Thema Multikulturalität in den Fokus. Dr. sc. Büsra Bakar berichtet aus ihrem eigenen Leben zwischen zwei Kulturen und beleuchtet, wie das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Traditionen und Werte sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Sie erklärt, wie interkulturelle Kommunikation gelingen kann und welche kreativen Lösungsansätze in einem divers zusammengesetzten Team entstehen. Erleben Sie praxisnahe Einblicke und erfahren Sie, wie Unternehmen von einer authentisch gelebten Multikulturalität profitieren können.

Interview Teil 2: Resilienz

Am Mittwoch, den 26. Februar 2025, widmet sich der zweite Teil der Interviewreihe dem Thema Resilienz. Dr. sc. Büsra Bakar zeigt auf, wie wichtig es ist, in einem multikulturellen Umfeld widerstandsfähig zu bleiben und Herausforderungen konstruktiv zu begegnen. Anhand ihrer persönlichen Erfahrungen und praxiserprobter Strategien erläutert sie, wie Teams durch emotionale Intelligenz, interkulturelles Lernen und gezielte Selbstreflexion gestärkt werden können. Erfahren Sie, wie Resilienz dazu beiträgt, Konflikte in Chancen für persönliches und unternehmerisches Wachstum zu verwandeln.

Interview Teil 3: Vielfalt

Der dritte Teil, der am Freitag, 28. Februar 2025 erscheint, konzentriert sich auf die Bedeutung von Vielfalt. Dr. sc. Büsra Bakar erklärt, warum Diversität weit mehr als nur ein Schlagwort ist und wie sie als Motor für Innovation und nachhaltigen Erfolg wirkt. Sie geht darauf ein, wie Unternehmen eine inklusive Unternehmenskultur schaffen können, in der unterschiedliche Perspektiven als echter Mehrwert genutzt werden. Lassen Sie sich inspirieren von praktischen Tipps und Impulsen, die zeigen, wie Vielfalt den Weg in eine zukunftsfähige und dynamische Arbeitswelt ebnet.

Praxis statt Theorie: Einblicke in den interkulturellen Alltag

Dabei geht es nicht um theoretische Modelle, sondern um praktische Einblicke, wissenschaftliche Erkenntnisse und ganz persönliche Erfahrungen. Wie kann man sich in einem multikulturellen Umfeld zurechtfinden, wie bleibt man resilient in herausfordernden interkulturellen Situationen, und wie können wir Vielfalt nicht nur akzeptieren, sondern als echte Bereicherung leben?

Über das Buch „Vom Culture Clash zur Culture Harmony“ von Dr. sc. Büsra Bakar

Das Buch „Vom Culture Clash zur Culture Harmony – Resilienzstrategien für Unternehmen in einer multikulturellen Arbeitswelt“ von Dr. sc. Büsra Bakar beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der zunehmenden Diversität am Arbeitsplatz ergeben. Es bietet einen tiefen Einblick in die Auswirkungen kultureller Unterschiede auf Teams und Organisationen und präsentiert gleichzeitig praxiserprobte Resilienzstrategien, um diese Vielfalt als strategischen Vorteil zu nutzen. Von interkulturellen Kommunikationshindernissen bis hin zur Förderung einer integrativen Unternehmenskultur bietet dieses Buch konkrete Lösungen für Führungskräfte und Teams, die in einer multikulturellen Umgebung erfolgreich sein wollen. Buch „Vom Culture Clash zur Culture Harmony – Resilienzstrategien für Unternehmen in einer multikulturellen Arbeitswelt“

Die Autorin erläutert, wie die Anpassungsfähigkeit gegenüber kulturellen Unterschieden nicht nur zu einem harmonischeren Arbeitsumfeld führt, sondern auch die Grundlage für langfristigen unternehmerischen Erfolg legt.

Über Dr. sc. Büsra Bakar

Dr. sc. Büsra Bakar ist in Wien geboren, kommt jedoch aus einer Familie mit türkischen Wurzeln und hat von Kindheit an zwischen zwei Kulturen gelebt.