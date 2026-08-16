Arbeitsschutzorganisation: Wer im Betrieb wofür verantwortlich ist

Arbeitsschutzorganisation im Mittelstand: Das Wichtigste im Überblick Am 29. Mai 2026 ist eine neue Fassung des § 22 SGB VII in Kraft getreten. Sie ordnet die Bestellpflicht für Sicherheitsbeauftragte neu und verändert damit, woran ein Teil der Betriebe seine Arbeitsschutzorganisation künftig ausrichten muss. Allgemeine Bestellpflicht ab 50 Beschäftigten: Ab 50 Beschäftigten gilt die allgemeine Bestellpflicht nach § 22 SGB VII unverändert. Bei 21 bis 49 Beschäftigten entsteht sie nur bei besonderer Gefährdung. Bei 20 oder weniger Beschäftigten besteht wie bisher keine allgemeine Pflicht.

Ab 50 Beschäftigten gilt die allgemeine Bestellpflicht nach § 22 SGB VII unverändert. Bei 21 bis 49 Beschäftigten entsteht sie nur bei besonderer Gefährdung. Bei 20 oder weniger Beschäftigten besteht wie bisher keine allgemeine Pflicht. Die Gefährdungsbeurteilung wird zum Maßstab: Ob eine besondere Gefährdung vorliegt, ergibt sich aus der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes. Betriebe zwischen 21 und 49 Beschäftigten sollten ihre Bewertung dort nachvollziehbar belegen können.

Ob eine besondere Gefährdung vorliegt, ergibt sich aus der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes. Betriebe zwischen 21 und 49 Beschäftigten sollten ihre Bewertung dort nachvollziehbar belegen können. Die pflichtwidrige Nichtbestellung ist bußgeldbewehrt: Wer entgegen § 22 Absatz 1 keinen Sicherheitsbeauftragten bestellt, handelt ordnungswidrig. § 209 SGB VII ahndet das mit bis zu 10.000 Euro. Bei besonderer Gefährdung kann der Unfallversicherungsträger eine Bestellung zudem größenunabhängig verlangen.

Wer entgegen § 22 Absatz 1 keinen Sicherheitsbeauftragten bestellt, handelt ordnungswidrig. § 209 SGB VII ahndet das mit bis zu 10.000 Euro. Bei besonderer Gefährdung kann der Unfallversicherungsträger eine Bestellung zudem größenunabhängig verlangen. Drei Rollenarten, drei Verantwortungsniveaus: Übertragene Führungsaufgabe, beratende Fachfunktion und unterstützende Funktion unterscheiden sich in Befugnis und Verantwortung deutlich. Entscheidungsmacht liegt beim Arbeitgeber, bei verantwortlichen Führungskräften und bei wirksam beauftragten Personen. Beratende und unterstützende Funktionen besitzen grundsätzlich keine operative Weisungsbefugnis.

Übertragene Führungsaufgabe, beratende Fachfunktion und unterstützende Funktion unterscheiden sich in Befugnis und Verantwortung deutlich. Entscheidungsmacht liegt beim Arbeitgeber, bei verantwortlichen Führungskräften und bei wirksam beauftragten Personen. Beratende und unterstützende Funktionen besitzen grundsätzlich keine operative Weisungsbefugnis. Ein Zertifikat ersetzt kein Mandat: Der Nachweis einer Qualifizierung belegt Wissen, keine Handlungsfähigkeit im Betrieb. Dafür braucht die Person eine schriftliche Aufgabenbeschreibung, ein Zeitbudget und Zugang zu den relevanten Informationen. Die Reform nimmt kleineren Betrieben Bürokratie ab und verlagert die Begründungslast in die Risikobewertung. Wer diese sauber führt und ihre Ergebnisse in klare Rollen übersetzt, kann die eigene Einordnung und die daraus abgeleitete Arbeitsschutzorganisation nachvollziehbar belegen. Wer sie vernachlässigt, steht ohne Grundlage da, sobald die Aufsicht oder ein Unfall danach fragt.

Arbeitsschutzorganisation 2026: Was sich an den Pflichten geändert hat

Der Arbeitsschutz gehört zu den Feldern, in denen Unternehmen sich lange an einer klaren Zahl orientieren konnten. Ab einer bestimmten Beschäftigtenzahl musste bestellt werden, darunter nicht. Für einen Teil der Betriebe ist diese Einfachheit seit Mai 2026 vorbei. Das ähnelt einer Entwicklung, die Führungskräfte aus anderen Bereichen kennen: Auch Cyber-Risiken lassen sich nicht rein operativ delegieren, ohne sie strategisch einzuordnen.

Der Schwellenwert ist gestiegen, die Verantwortung ist geblieben

Am 29. Mai 2026 ist die Neufassung des § 22 SGB VII in Kraft getreten. Sie hebt die allgemeine Bestellschwelle von mehr als 20 auf 50 Beschäftigte an. Für Betriebe mit 21 bis 49 Beschäftigten besteht die Pflicht nur noch dann, wenn die Beurteilung der Arbeitsbedingungen eine besondere Gefährdung für Leben und Gesundheit ergibt. Ab 50 Beschäftigten gilt sie weiterhin ohne Ausnahme.

Maßgeblich ist die Zahl der regelmäßig Beschäftigten. Wie wiederkehrende saisonale Schwankungen dabei zu berücksichtigen sind, hängt von den konkreten betrieblichen Verhältnissen ab; das Gesetz definiert keinen Jahresdurchschnitt. Wer nahe an der Schwelle liegt, sollte die Einordnung deshalb mit dem zuständigen Unfallversicherungsträger abstimmen, statt sie zu schätzen.

Für Betriebe mit 20 oder weniger Beschäftigten ändert sich nichts; dort bestand auch bisher keine allgemeine Bestellpflicht. Wer zwischen 21 und 49 Beschäftigten liegt, muss die Gefährdungslage seit Mai 2026 dagegen selbst einordnen. Ohne Bestellung sollte der Betrieb diese Entscheidung anhand seiner Gefährdungsbeurteilung nachvollziehbar dokumentieren.

Ins Gewicht fällt dabei eine Neuerung, die leicht übersehen wird. Wer trotz bestehender Pflicht niemanden bestellt, handelt nach § 209 SGB VII ordnungswidrig; die Vorschrift sieht dafür eine Geldbuße bis zu zehntausend Euro vor.

Neu ist dabei nicht die Sanktion an sich. Ein Verstoß gegen die frühere Bestellpflicht war bereits über § 32 der DGUV Vorschrift 1 als Ordnungswidrigkeit erfasst. Neu ist, dass das Gesetz die unterlassene Bestellung jetzt als eigenen Tatbestand führt und damit unmittelbar sanktioniert.

Zu beachten ist außerdem eine Folgewirkung im Vorschriftenwerk. Die Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 1 enthält in § 20 noch den früheren Schwellenwert. Nach Angaben der Unfallversicherungsträger wird sie erst im Dezember 2026 angepasst. Für einige Monate klafft damit eine Lücke zwischen Gesetz und Regelwerk; das Gesetz hat Vorrang.

Wann Ihr Betrieb jetzt bestellen muss

Die neue Regelung kennt vier Fallgruppen, dazu ein Anordnungsrecht des Unfallversicherungsträgers, das über allen Gruppen steht. Bei 20 oder weniger Beschäftigten besteht keine allgemeine Pflicht. Bei 21 bis 49 Beschäftigten entscheidet die Gefährdungslage. Ab 50 Beschäftigten besteht die Pflicht unabhängig von der Gefährdungslage.

Die dritte Gruppe ist eine Vereinfachung, und sie wird häufig falsch gelesen. Sie gilt für Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten: Besteht dort keine besondere Gefährdung, genügt ein Sicherheitsbeauftragter. Liegt eine vor, bemisst sich die Zahl nach den Unfall- und Gesundheitsgefahren und der Beschäftigtenzahl. Für kleinere Betriebe greift die Regel nicht, weil dort ohne Gefährdung gar keine Pflicht entsteht.

Die vierte Gruppe umfasst Unternehmen ab 250 Beschäftigten. Dort entfällt die Vereinfachung, und es bleibt in jedem Fall bei diesen beiden gesetzlichen Kriterien. Die folgende Übersicht führt die vier Fallgruppen in aufsteigender Reihenfolge mit ihren Schwellen zusammen.

Infografik: Die vier Fallgruppen des neuen § 22 SGB VII auf einen Blick. Bei besonderer Gefährdung für Leben und Gesundheit kann der Unfallversicherungsträger eine Bestellung unabhängig von der Betriebsgröße anordnen. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/08/arbeitsschutzorganisation-verantwortung-infografik-bestellpflicht-sicherheitsbeauftragte-agitano.webp" alt="Infografik zeigt die vier Fallgruppen der Bestellpflicht für Sicherheitsbeauftragte seit Mai 2026" width="1200" height="2112" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/arbeitsschutzorganisation-verantwortung/168180" rel="noopener">Die vier Fallgruppen des neuen § 22 SGB VII auf einen Blick. Bei besonderer Gefährdung für Leben und Gesundheit kann der Unfallversicherungsträger eine Bestellung unabhängig von der Betriebsgröße anordnen. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

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Drei Punkte werden dabei häufig übersehen. Erstens bleibt das Anordnungsrecht der Unfallversicherungsträger unberührt: Sie können eine Bestellung auch in kleinen Betrieben anordnen, wenn eine besondere Gefährdung besteht. Zweitens ist dieser Begriff bislang nicht abschließend konkretisiert. Wer sich darauf beruft, sollte seine Bewertung belegen können.

Und schließlich sagt die Vereinfachung für Betriebe mit 50 bis 249 Beschäftigten nur, wie viele Personen die Pflicht erfüllen. Ob eine einzelne Person über verteilte Arbeitszeiten und Gebäude hinweg ansprechbar ist, steht auf einem anderen Blatt. Das bleibt eine Frage der Organisation, nicht des Gesetzes.

Warum die Gefährdungsbeurteilung die Arbeitsschutzorganisation steuert

Für Betriebe zwischen 21 und 49 Beschäftigten hat der Gesetzgeber eine formale Schwelle durch ein inhaltliches Kriterium ersetzt. Das klingt nach weniger Bürokratie und bedeutet in der Sache mehr Sorgfalt. Denn ohne aktuelle Gefährdungsbeurteilung fehlt die Grundlage für jede Aussage darüber, wie die Lage im eigenen Betrieb einzuschätzen ist.

Belastbar ist eine Beurteilung dann, wenn sie die real ausgeübten Tätigkeiten erfasst. Nach § 6 des Arbeitsschutzgesetzes müssen aus den Unterlagen das Ergebnis der Beurteilung, die festgelegten Maßnahmen und das Ergebnis ihrer Überprüfung hervorgehen. Bearbeitungsstand und verantwortliche Person zu vermerken, ist keine ausdrückliche Pflicht, erleichtert den Nachweis aber erheblich.

Für die Praxis heißt das: In dieser Größenklasse verschiebt sich der Aufwand vom Zählen zum Beurteilen. Betriebe, die ihre Gefährdungsbeurteilung ohnehin gepflegt haben, profitieren jetzt davon. Wer sie als Formalie behandelt hat, muss nacharbeiten, bevor eine belastbare Entscheidung möglich ist. Die Reform belohnt damit genau die Sorgfalt, die gute Arbeitsschutzorganisation ohnehin ausmacht.

Die Rollen der Arbeitsschutzorganisation und ihre Grenzen

Sobald geklärt ist, ob eine Bestellpflicht besteht, folgt die schwierigere Frage: Wer übernimmt im Betrieb welche Rolle, und mit welchen Befugnissen? Im Arbeitsschutz existieren drei grundlegend verschiedene Rollenarten. Sie werden im Alltag häufig in einen Topf geworfen. Genau daraus entstehen die Lücken, die später niemand erklären kann.

Wer die drei Arten sauber trennt, gewinnt zweierlei. Die Beteiligten wissen, was von ihnen erwartet wird. Und der Betrieb kann im Zweifelsfall belegen, wer welche Entscheidung treffen durfte.

Verantwortung von Führungskräften und beauftragten Personen

Adressat des Arbeitsschutzrechts ist zunächst der Arbeitgeber. Daneben sind nach § 13 Absatz 1 des Arbeitsschutzgesetzes bereits diejenigen verantwortlich, die mit der Leitung eines Unternehmens oder Betriebs beauftragt sind, und zwar im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse. Eine Werkleiterin trägt Verantwortung also nicht erst durch ein zusätzliches Papier.

Davon zu unterscheiden ist die ausdrückliche schriftliche Beauftragung nach Absatz 2. Sie greift tiefer, weil sie echte Entscheidungsmacht verlagert. Was dafür zusammenkommen muss, ist im Gesetz nur knapp umrissen und in der Praxis der häufigste Schwachpunkt.

Was eine schriftliche Beauftragung belastbar macht

Damit eine Pflichtenübertragung im Ernstfall trägt, gehören sechs Elemente zusammen:

Klar abgegrenzte Aufgabe: Der übertragene Bereich ist eindeutig benannt, etwa eine Halle, eine Anlage oder ein Standort. Pauschale Formeln wie Verantwortung für den Arbeitsschutz reichen nicht, weil sich aus ihnen im Streitfall keine Grenze ableiten lässt. Je genauer der Zuschnitt, desto belastbarer die Übertragung.

Der übertragene Bereich ist eindeutig benannt, etwa eine Halle, eine Anlage oder ein Standort. Pauschale Formeln wie Verantwortung für den Arbeitsschutz reichen nicht, weil sich aus ihnen im Streitfall keine Grenze ableiten lässt. Je genauer der Zuschnitt, desto belastbarer die Übertragung. Echte Entscheidungsbefugnis: Wer Maßnahmen verantworten soll, braucht die dafür erforderlichen Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse. Je nach Aufgabe können dazu ein definierter Budgetrahmen und die Befugnis gehören, Arbeiten zu unterbrechen. Für alles außerhalb des Mandats braucht es einen verbindlichen Eskalationsweg.

Wer Maßnahmen verantworten soll, braucht die dafür erforderlichen Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse. Je nach Aufgabe können dazu ein definierter Budgetrahmen und die Befugnis gehören, Arbeiten zu unterbrechen. Für alles außerhalb des Mandats braucht es einen verbindlichen Eskalationsweg. Fachliche und persönliche Eignung: Zuverlässigkeit und Fachkunde sind gesetzliche Voraussetzungen. Was Fachkunde konkret bedeutet, hängt vom Gefährdungsgrad ab: Bei Büro- und Bildschirmarbeit genügt deutlich weniger als bei Instandhaltung an laufenden Maschinen. Geprüft wird vor der Übertragung, nicht danach unterstellt.

Zuverlässigkeit und Fachkunde sind gesetzliche Voraussetzungen. Was Fachkunde konkret bedeutet, hängt vom Gefährdungsgrad ab: Bei Büro- und Bildschirmarbeit genügt deutlich weniger als bei Instandhaltung an laufenden Maschinen. Geprüft wird vor der Übertragung, nicht danach unterstellt. Ausreichende Ressourcen: Zeit, Personal und Sachmittel müssen zur Aufgabe passen. Eine Übertragung ohne Kapazität erzeugt eine Verantwortung, die niemand ausfüllen kann. In der Praxis scheitert sie meist nicht am Budget, sondern an fehlender Freistellung im Tagesgeschäft.

Zeit, Personal und Sachmittel müssen zur Aufgabe passen. Eine Übertragung ohne Kapazität erzeugt eine Verantwortung, die niemand ausfüllen kann. In der Praxis scheitert sie meist nicht am Budget, sondern an fehlender Freistellung im Tagesgeschäft. Schriftliche Dokumentation: Das Gesetz verlangt Schriftform. Die Beauftragung muss Verantwortungsbereich und Befugnisse festlegen, wird von der beauftragten Person unterzeichnet und ihr in einer Ausfertigung ausgehändigt. Sinnvoll ist eine Fassung, die alles auf einer Seite bündelt.

Das Gesetz verlangt Schriftform. Die Beauftragung muss Verantwortungsbereich und Befugnisse festlegen, wird von der beauftragten Person unterzeichnet und ihr in einer Ausfertigung ausgehändigt. Sinnvoll ist eine Fassung, die alles auf einer Seite bündelt. Angemessene Überwachung: Die Geschäftsleitung bleibt für Auswahl, Ausstattung und Kontrolle verantwortlich. Diese Restpflicht lässt sich nicht mitübertragen. Sie erfüllt sich durch regelmäßige Rückfragen, Begehungen und dokumentierte Rückmeldungen.

Fehlen wesentliche Voraussetzungen, kann die Wirksamkeit der Übertragung infrage stehen. Die Organisations-, Auswahl- und Kontrollpflichten des Arbeitgebers bleiben davon ohnehin unberührt.

Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt beraten

Die zweite Rollenart ist beratend. Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt bringen Fachwissen ein, das im Betrieb sonst nicht vorhanden wäre. Sie wirken an der Beurteilung von Gefährdungen mit, begutachten Arbeitsmittel und Verfahren und schlagen Maßnahmen vor. Betriebliche Maßnahmen ordnen sie grundsätzlich nicht selbst an; sie bereiten die Entscheidung der Führung fachlich vor.

Beratende Fachfunktionen bereiten Entscheidungen fachlich vor, treffen sie aber nicht. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Das macht sie jedoch nicht zu Zuarbeitern. Nach § 8 des Arbeitssicherheitsgesetzes sind beide bei der Anwendung ihrer arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Fachkunde weisungsfrei und dürfen wegen der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht benachteiligt werden. Organisatorisch unterstehen sie dem Betriebsleiter; fachliche Weisungen darf dieser ihnen bei der Anwendung ihrer Fachkunde jedoch nicht erteilen.

Im Mittelstand wird diese Grenze regelmäßig verwischt, wenn die Fachkraft faktisch als Zuständige für den gesamten Arbeitsschutz behandelt wird. Häufig verstärkt sich das noch, wenn die Fachkraft extern beauftragt ist und nur wenige Tage im Jahr vor Ort ist.

Eine Beraterrolle ohne Entscheidungsbefugnis kann diese Last nicht tragen, und gute Führung im Management zeigt sich gerade daran, diese Trennung sauber zu halten. In Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten ist der Arbeitsschutzausschuss dafür ein geeigneter Ort: Dort bringt die Fachkraft ihre Einschätzung ein, und die Leitung entscheidet nachvollziehbar darüber. Teilzeitkräfte zählen bei dieser Schwelle nur anteilig.

Experten-Tipp!

Prüfen Sie einmal jährlich, wie Vorschläge Ihrer Fachkraft für Arbeitssicherheit bearbeitet wurden. Wird ein Vorschlag nach fehlender Verständigung dem Arbeitgeber vorgelegt und dort abgelehnt, muss das schriftlich begründet werden. Ohne dokumentierte Entscheidung wird der Nachweis erfüllter Organisationspflichten später schwierig.

Sicherheitsbeauftragte in der Arbeitsschutzorganisation: unterstützen statt entscheiden

Die dritte Rollenart ist die unterstützende. Sicherheitsbeauftragte arbeiten ehrenamtlich neben ihrer eigentlichen Tätigkeit. Sie haben keine Weisungsbefugnis und übernehmen keine zusätzliche Haftung. Ihre Aufgabe beschreibt § 22 Absatz 2 SGB VII präzise: den Unternehmer unterstützen, sich vom Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der Schutzeinrichtungen überzeugen und auf Gefahren aufmerksam machen.

Wer diese Funktion übernimmt, braucht Grundwissen zu Gefährdungen, Schutzmaßnahmen und zur eigenen Rolle. Eine strukturierte Ausbildung als Sicherheitsbeauftragter vermittelt genau das und orientiert sich an dem Kompetenzprofil, das die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung seit 2025 als Rahmen vorgibt. Anbieter bündeln solche Lehrgänge häufig mit angrenzenden Beauftragtenrollen, etwa aus dem Brandschutz oder der Baustellenkoordination.

Entscheidend bleibt die Abgrenzung nach oben: Ein Sicherheitsbeauftragter ersetzt weder die Führungskraft noch die Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Vier Merkmale trennen die Rollenarten im Streitfall

Nach einem Unfall oder bei einer Begehung muss geklärt werden, wer wofür einzustehen hatte. Dann zählen vier Merkmale. Erstens die Rechtsgrundlage, aus der die Funktion entsteht. Zweitens die Art der Rolle, die daraus folgt. Drittens die Kernaufgabe im Alltag. Und viertens die Frage, ob Entscheidungsmacht dazugehört.

Diese vier Merkmale lassen sich für jede Funktion im Betrieb in wenigen Minuten ausfüllen. Der Nutzen zeigt sich sofort: Wo eine Zeile leer bleibt, fehlt entweder die Grundlage oder die Befugnis. Die folgende Übersicht ordnet die verbreiteten Funktionen entsprechend ein und macht sichtbar, wo echte Entscheidungsmacht liegt.

Funktion Rechts-grundlage Art der Rolle Kernaufgabe Entscheidungs- oder Weisungsbefugnis Geschäfts-leitung § 13 Absatz 1 ArbSchG Grund-verantwortung Organisation schaffen, Auswahl und Kontrolle sicherstellen ja Verantwortliche Führungskraft § 13 Absatz 1 ArbSchG Verantwortung aus betrieblicher Stellung Maßnahmen im eigenen Aufgabenbereich organisieren und umsetzen im Rahmen der übertragenen Leitungsaufgaben Schriftlich beauftragte Person § 13 Absatz 2 ArbSchG Ausdrücklich übertragene Verantwortung Festgelegte Arbeitgeberaufgaben eigenverantwortlich wahrnehmen im schriftlich festgelegten Bereich Fachkraft für Arbeits-sicherheit Arbeits-sicherheits-gesetz Beratende Fachfunktion Führung fachlich beraten, Gefährdungen bewerten helfen keine operative Weisungsbefugnis Betriebsarzt Arbeits-sicherheits-gesetz Beratende Fachfunktion Arbeitsmedizinische Fragen und Vorsorge einordnen keine operative Weisungsbefugnis Sicherheits-beauftragter § 22 SGB VII Unterstützende Funktion Beobachten, ansprechen, auf Gefahren aufmerksam machen nein

Rollen in der Arbeitsschutzorganisation nach Rechtsgrundlage und Verantwortungsniveau

Die Tabelle macht ein Muster sichtbar. Entscheidungsmacht liegt bei der Geschäftsleitung, bei verantwortlichen Führungskräften und bei ausdrücklich beauftragten Personen, jeweils innerhalb ihres eigenen Aufgaben- und Befugnisbereichs. Wer eine beratende oder unterstützende Rolle mit Aufgaben belädt, die Befugnisse erfordern, baut eine Struktur, die im Ernstfall nicht hält.

Welche Funktionen Ihre Arbeitsschutzorganisation wirklich braucht

Der Blick in Anbieterkataloge legt nahe, dass jedes Unternehmen ein rundes Dutzend Beauftragte benötigt. Diese Sicht führt in die Irre. Nicht die Liste möglicher Titel entscheidet, sondern die konkrete Situation des Betriebs. Der saubere Weg beginnt deshalb bei den Auslösern und nicht bei den Rollenbezeichnungen. Diese Reihenfolge schützt vor zwei Fehlern zugleich: vor überflüssigen Funktionen, die Aufwand binden, und vor fehlenden Funktionen, die erst bei einer Prüfung auffallen.

Vier Auslöser für Rollen in der Arbeitsschutzorganisation prüfen

Betriebliche Funktionen entstehen aus vier Quellen. Wer sie getrennt betrachtet, erkennt schnell, welche Rolle im eigenen Unternehmen wirklich gebraucht wird und welche eine freiwillige Entscheidung wäre. Der Wortlaut der maßgeblichen Norm steht in der Fassung des § 22 SGB VII zum Nachlesen bereit.

Diese vier Auslöser sollten Sie systematisch durchgehen:

Gesetzliche oder behördliche Anforderung: Eine Vorschrift verlangt die Funktion ausdrücklich, teils abhängig von der Beschäftigtenzahl, teils von der Tätigkeit. Hier gibt es keinen Ermessensspielraum. Wichtig ist, die konkrete Norm zu notieren, damit später nachvollziehbar bleibt, worauf sich die Bestellung stützt.

Eine Vorschrift verlangt die Funktion ausdrücklich, teils abhängig von der Beschäftigtenzahl, teils von der Tätigkeit. Hier gibt es keinen Ermessensspielraum. Wichtig ist, die konkrete Norm zu notieren, damit später nachvollziehbar bleibt, worauf sich die Bestellung stützt. Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung: Aus den ermittelten Gefährdungen folgt zunächst ein Bedarf an Schutzmaßnahmen, Zuständigkeiten und Kompetenzen. Ob daraus eine eigene Funktion entsteht, hängt von Tätigkeit und einschlägiger Vorschrift ab. Dieser Auslöser wird gern übersehen, weil er eine eigene Bewertung verlangt.

Aus den ermittelten Gefährdungen folgt zunächst ein Bedarf an Schutzmaßnahmen, Zuständigkeiten und Kompetenzen. Ob daraus eine eigene Funktion entsteht, hängt von Tätigkeit und einschlägiger Vorschrift ab. Dieser Auslöser wird gern übersehen, weil er eine eigene Bewertung verlangt. Norm, Zertifizierung oder Kundenanforderung: Managementsysteme und Auftraggeber verlangen definierte Zuständigkeiten. Verbindlich werden solche Anforderungen, wenn sie vertraglich vereinbart, Bestandteil eines zertifizierten Systems oder Voraussetzung für eine Geschäftsbeziehung sind. Bei Audits fällt schnell auf, wenn eine zugesagte Funktion keine Entsprechung hat.

Managementsysteme und Auftraggeber verlangen definierte Zuständigkeiten. Verbindlich werden solche Anforderungen, wenn sie vertraglich vereinbart, Bestandteil eines zertifizierten Systems oder Voraussetzung für eine Geschäftsbeziehung sind. Bei Audits fällt schnell auf, wenn eine zugesagte Funktion keine Entsprechung hat. Eigene Governance-Entscheidung: Der Betrieb richtet eine Funktion ein, weil sie Steuerung verbessert. Diese Wahl ist freiwillig und sollte auch als solche dokumentiert werden. Sonst entsteht der Eindruck einer Pflicht, an der sich der Betrieb später messen lassen muss, ohne dass er sie eingehen musste.

Erst wenn geklärt ist, welcher Auslöser greift, lohnt sich die Frage nach Person und Qualifizierung. Andernfalls entstehen Rollen, die niemand begründen kann.

Nicht jede Zusatzfunktion gehört zur Arbeitsschutzorganisation

Unternehmen kennen zahlreiche Beauftragten- und Fachfunktionen. Zur Arbeitsschutzorganisation gehören davon nur diejenigen mit tatsächlichem Bezug zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit: Sicherheitsbeauftragte, Ersthelfer, Brandschutzhelfer, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt sowie fachkundige oder befähigte Personen für bestimmte Tätigkeiten.

Datenschutz, Qualität, Hinweisgeberschutz oder Geldwäscheprävention folgen eigenen Rechtsgebieten. Sie gehören zur Governance eines Unternehmens, nicht zur Arbeitsschutzorganisation. Das Muster dahinter ist allerdings dasselbe: Auch bei der DSGVO-Compliance im Mittelstand lassen sich die Aufgaben delegieren, die Verantwortung dagegen nicht.

Innerhalb des Arbeitsschutzes hängt der Bedarf an der Tätigkeit. Ein Betrieb mit eigenem Fuhrpark braucht Menschen, die Ladungssicherung fachlich beurteilen können; ein Bürobetrieb braucht das nicht. Für die Praxis folgt daraus eine klare Reihenfolge: erst prüfen, ob eine Rolle vorgeschrieben ist, dann klären, welcher Schwellenwert oder Auslöser gilt, und erst danach überlegen, wer sie ausfüllt.

Wer umgekehrt vorgeht und zuerst eine Person benennt, baut eine Struktur, die sich später nur schwer begründen lässt. Die folgende Übersicht fasst die vier Auslöser mit einer Prüffrage zusammen, die sich in jeder Leitungsrunde beantworten lässt. Sie ersetzt keine Rechtsberatung, sortiert aber verlässlich vor.

Auslöser Beispiele aus dem Arbeitsschutz Prüffrage für Ihren Betrieb Gesetz oder Behörde Sicherheitsbeauftragte, Ersthelfer, Brandschutzhelfer Welche Vorschrift verlangt die Funktion, und ab welcher Schwelle? Gefährdungsbeurteilung Gefahrstoffe, Höhenarbeit, Instandhaltung an Anlagen Welche Maßnahme folgt aus der Gefährdung, und braucht sie eine eigene Funktion? Norm oder Kunde Managementsysteme, Auditanforderungen, Rahmenverträge Steht die Anforderung schriftlich, und wer prüft ihre Einhaltung? Eigene Entscheidung Koordinierende Funktionen ohne gesetzliche Grundlage Welchen Steuerungsgewinn erwarten wir, und wie messen wir ihn?

Auslöser für Funktionen der Arbeitsschutzorganisation und die zugehörige Prüffrage

Auffällig ist, wie unterschiedlich die Prüffragen ausfallen. Genau darin liegt der Nutzen: Eine Rolle, die aus der Gefährdungsbeurteilung folgt, wird anders begründet und anders kontrolliert als eine, die ein Kunde verlangt.

Von der Bestellung zur Handlungsfähigkeit

Zwischen einer bestellten Person und einer arbeitsfähigen Rolle liegt im Betriebsalltag eine erhebliche Distanz. Viele Unternehmen überbrücken sie nicht, weil sie den Vorgang mit der Urkunde für abgeschlossen halten. Dabei beginnt die eigentliche Arbeit genau dort. Ähnlich wie beim Besetzen von Schlüsselpositionen im Mittelstand entscheidet die Vorbereitung darüber, ob die Rolle später trägt.

Der Unterschied zeigt sich selten sofort. Er zeigt sich in dem Moment, in dem jemand eine Beobachtung meldet und wissen muss, an wen sie geht und was danach passiert. Genau dort entscheidet sich, ob eine Arbeitsschutzorganisation auf dem Papier bleibt oder im Betrieb wirkt.

Erst die Rolle klären, dann qualifizieren

Im Betriebsalltag läuft es häufig andersherum: Zuerst wird ein Lehrgang gebucht, danach überlegt jemand, wofür die geschulte Person nun zuständig sein soll. Am Ende steht ein Zertifikat, dem in der Arbeitsschutzorganisation keine Zuständigkeit entspricht. Wer den Ablauf umdreht, spart in der Summe sogar Zeit, weil Nacharbeit entfällt.

Fünf Schritte führen von der Anforderung zur passenden Qualifizierung:

Bedarf und Rechtsgrundlage prüfen: Klären Sie, welcher Auslöser greift und ob die Funktion überhaupt vorgeschrieben ist. Diese Prüfung erfordert wenig Aufwand und verhindert eine Qualifizierung, die nicht zum tatsächlichen Bedarf passt.

Klären Sie, welcher Auslöser greift und ob die Funktion überhaupt vorgeschrieben ist. Diese Prüfung erfordert wenig Aufwand und verhindert eine Qualifizierung, die nicht zum tatsächlichen Bedarf passt. Rollenprofil festlegen: Beschreiben Sie Aufgaben, Befugnisse, Schnittstellen und Zeitbedarf, bevor eine Person ins Spiel kommt. Wer zuerst über Namen spricht, verhandelt am Ende über Personen statt über Anforderungen.

Beschreiben Sie Aufgaben, Befugnisse, Schnittstellen und Zeitbedarf, bevor eine Person ins Spiel kommt. Wer zuerst über Namen spricht, verhandelt am Ende über Personen statt über Anforderungen. Kompetenzbedarf bestimmen: Leiten Sie aus dem Profil ab, welches Wissen und welche Fähigkeiten die Rolle verlangt. Häufig zeigt sich dabei, dass neben Fachwissen vor allem Gesprächsführung und Beobachtungsgabe gefragt sind.

Leiten Sie aus dem Profil ab, welches Wissen und welche Fähigkeiten die Rolle verlangt. Häufig zeigt sich dabei, dass neben Fachwissen vor allem Gesprächsführung und Beobachtungsgabe gefragt sind. Geeignete Person auswählen: Die Auswahl sollte sich an Eignung und Rollenprofil orientieren, nicht allein an der kurzfristigen Verfügbarkeit. Wer nur nach freien Kapazitäten geht, besetzt die Funktion schnell und selten passend.

Die Auswahl sollte sich an Eignung und Rollenprofil orientieren, nicht allein an der kurzfristigen Verfügbarkeit. Wer nur nach freien Kapazitäten geht, besetzt die Funktion schnell und selten passend. Passende Qualifizierung wählen: Erst jetzt wird ein Angebot ausgesucht, das den ermittelten Kompetenzbedarf deckt. Mit Rollenprofil in der Hand lässt sich ein Lehrgangsprospekt in wenigen Minuten bewerten.

Diese Reihenfolge verhindert den verbreitetsten Fehlgriff: eine gut geschulte Person ohne definierten Auftrag.

Geeignete Personen auswählen: mehr als Fachwissen

Fachliche Eignung ist eine Grundvoraussetzung, aber nicht das einzige Kriterium. Wer eine Zusatzfunktion im Arbeitsschutz übernimmt, arbeitet an einer heiklen Stelle: Er spricht Kollegen auf riskante Routinen an, meldet Mängel nach oben und muss beides aushalten. Deshalb zählen Akzeptanz, Zuverlässigkeit und Präsenz im Arbeitsbereich genauso wie Sachkenntnis. Wie sich solche Fähigkeiten gezielt aufbauen lassen, beschreibt der Beitrag zu Führungskompetenzen, die heute zählen.

Für diese Auswahl haben sich sechs Kriterien als brauchbar herausgestellt. Die folgende Übersicht nennt sie mit ihrem jeweiligen Zweck und einem beobachtbaren Merkmal, an dem Sie die Einschätzung festmachen können.

Kriterium Warum es zählt Woran Sie es erkennen Fachliche Grundkenntnis Gefährdungen müssen erkannt werden können Person benennt Risiken im eigenen Bereich ohne Vorlage Kenntnis der Abläufe Papierlage und Realität weichen oft ab Person kennt informelle Abläufe und übliche Abweichungen vom Sollprozess Akzeptanz im Kollegenkreis Hinweise werden sonst ignoriert Kollegen fragen die Person schon heute um Rat Kommunikationsfähigkeit Ansprechen ist die Kernaufgabe Person spricht Unangenehmes sachlich und ohne Eskalation an Verfügbare Arbeitszeit Ohne Zeitbudget bleibt die Rolle leer Aufgabe ist im Stellenprofil und in der Planung hinterlegt Freiheit von Interessenkonflikten Meldungen dürfen nicht gegen eigene Ziele laufen Person wird nicht an Kennzahlen gemessen, die Meldungen bestrafen

Auswahlkriterien für betriebliche Zusatzfunktionen im Arbeitsschutz

Die dritte Spalte ist dabei der eigentliche Gewinn. Sie verwandelt weiche Eigenschaften in etwas, das sich im Auswahlgespräch prüfen und später belegen lässt.

Woran sich eine belastbare Qualifizierung erkennen lässt

Für Sicherheitsbeauftragte gibt es seit 2025 erstmals einen einheitlichen Qualitätsmaßstab. Der DGUV Grundsatz 311-004 beschreibt ein Rahmenkonzept für die Grundqualifizierung und definiert vier Kompetenzfelder: Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Personal- und Selbstkompetenz sowie Sozialkompetenz.

Der Grundsatz legt darüber hinaus die angestrebten Lernergebnisse fest, beschreibt wiederkehrende Handlungssituationen aus dem Betriebsalltag und formuliert Qualitätsanforderungen an die qualifizierenden Stellen. Er richtet sich ausdrücklich an alle Anbieter, also an Unfallversicherungsträger, freie Bildungsträger und Unternehmen, die intern qualifizieren. Damit lässt sich ein Angebot erstmals an einem veröffentlichten Rahmen messen, statt am Bauchgefühl.

Wer Angebote vergleicht, achtet auf nachvollziehbare Lernziele, betriebliche Praxisbeispiele, eine echte Lernerfolgskontrolle und transparente Angaben zu Anerkennung und Abschluss. Auch die Frage, wie Schulungsinhalte digital vermittelt werden, gehört in diesen Vergleich.

Ein Punkt wird beim Vergleich gern übersehen: Die Grundqualifizierung ist der Einstieg, nicht der Abschluss. Der Rahmen unterscheidet ausdrücklich zwischen Grundqualifizierung, Aufbauqualifizierung und Fortbildung. Erst dieses Nacheinander sichert, dass Kompetenzen vertieft und an veränderte Gefährdungen, Arbeitsverfahren und Vorschriften angepasst werden.

Experten-Tipp!

Fordern Sie vor der Buchung die Lernziele eines Lehrgangs schriftlich an und legen Sie sie neben Ihr Rollenprofil. Decken sich beide nicht, ist das Angebot für Ihren Bedarf ungeeignet, unabhängig von Preis und Anerkennung.

Praxisbeispiel: Der Beauftragte, den niemand gefragt hat

Ausgangslage: Ein Zulieferbetrieb mit 140 Beschäftigten qualifiziert nach einem Beinaheunfall einen erfahrenen Mitarbeiter aus der Montage ohne Führungsverantwortung zum Sicherheitsbeauftragten. Die Bestellung wird unterschrieben und abgelegt. Eine Aufgabenbeschreibung entsteht nicht, ein Zeitbudget wird nicht hinterlegt, und die Werkleitung erfährt von Beobachtungen aus der Fertigung weiterhin nur zufällig. Nach acht Monaten stellt der Mitarbeiter die Frage, was er eigentlich tun solle. Bei der Begehung durch den Unfallversicherungsträger kann der Betrieb die Wirksamkeit der Funktion nicht belegen.

Vorgehen: Die Werkleitung arbeitet die Rolle in drei Schritten nach. Zuerst entsteht ein einseitiges Rollenprofil mit Aufgaben, Grenzen und Meldeweg. Anschließend werden in diesem Betrieb zwei Stunden im Monat fest eingeplant und in der Schichtplanung sichtbar gemacht. Zuletzt wird eine feste Ansprechpartnerin in der Werkleitung benannt, bei der Beobachtungen innerhalb einer Woche beantwortet werden. Die Teilnahme an der vierteljährlichen Begehung wird verbindlich gesetzt.

Ergebnis: Innerhalb eines Quartals erreichen dokumentierte Meldungen aus der Montage erstmals regelmäßig die Werkleitung. Bei der nächsten Begehung liegen Rollenprofil, Zeitbudget und Meldeweg schriftlich vor. Die Funktion ist damit nicht nur besetzt, sondern nachweisbar arbeitsfähig.

Was die Arbeitsschutzorganisation nach dem Zertifikat leisten muss

Ein Zertifikat weist eine Qualifizierung nach. Über die betriebliche Handlungsfähigkeit sagt es nichts aus. Diese entsteht erst durch die Schritte, die nach dem Lehrgang folgen und die häufig unterbleiben, weil sie niemandem zugeordnet sind.

Sechs Elemente machen aus einer qualifizierten Person eine arbeitsfähige Rolle:

Formelle Bestellung oder Beauftragung: Die Funktion wird nach den für sie geltenden Vorgaben schriftlich bestellt oder übertragen und nachvollziehbar dokumentiert. Das Datum gehört dazu, damit später erkennbar ist, ab wann die Funktion bestand und auf welchem Wissensstand sie begonnen hat.

Die Funktion wird nach den für sie geltenden Vorgaben schriftlich bestellt oder übertragen und nachvollziehbar dokumentiert. Das Datum gehört dazu, damit später erkennbar ist, ab wann die Funktion bestand und auf welchem Wissensstand sie begonnen hat. Schriftliche Aufgabenbeschreibung: Aufgaben, Grenzen und Befugnisse stehen auf einer Seite, für alle nachlesbar. Besonders die Grenzen sind wichtig: Sie schützen die Person davor, in Erwartungen hineinzuwachsen, die ihre Rolle nicht abdeckt.

Aufgaben, Grenzen und Befugnisse stehen auf einer Seite, für alle nachlesbar. Besonders die Grenzen sind wichtig: Sie schützen die Person davor, in Erwartungen hineinzuwachsen, die ihre Rolle nicht abdeckt. Verbindliches Zeitbudget: Die Aufgabe erscheint in der Einsatz- oder Schichtplanung und nicht nur im Kopf. Ein konkret bemessenes und sichtbar eingeplantes Kontingent wirkt mehr als eine pauschale Zusage, die im Tagesgeschäft untergeht.

Die Aufgabe erscheint in der Einsatz- oder Schichtplanung und nicht nur im Kopf. Ein konkret bemessenes und sichtbar eingeplantes Kontingent wirkt mehr als eine pauschale Zusage, die im Tagesgeschäft untergeht. Zugang zu Informationen: Gefährdungsbeurteilung, Unfallmeldungen und Begehungsprotokolle stehen zur Verfügung. Ohne diese Grundlagen bleibt die Person auf zufällige Beobachtungen angewiesen und kann Muster nicht erkennen.

Gefährdungsbeurteilung, Unfallmeldungen und Begehungsprotokolle stehen zur Verfügung. Ohne diese Grundlagen bleibt die Person auf zufällige Beobachtungen angewiesen und kann Muster nicht erkennen. Fester Ansprechpartner in der Leitung: Beobachtungen laufen an eine benannte Stelle und erhalten dort eine Rückmeldung. Sinnvoll sind nach Dringlichkeit gestaffelte Wege: unmittelbare erhebliche Gefahren unverzüglich, für sonstige Hinweise eine verbindliche Frist, damit nichts im Posteingang versandet.

Beobachtungen laufen an eine benannte Stelle und erhalten dort eine Rückmeldung. Sinnvoll sind nach Dringlichkeit gestaffelte Wege: unmittelbare erhebliche Gefahren unverzüglich, für sonstige Hinweise eine verbindliche Frist, damit nichts im Posteingang versandet. Geregelte Vertretung: Bei Abwesenheit oder Personalwechsel ist geklärt, wer die Funktion übernimmt. Gerade der Wechsel ist der kritische Moment, weil Wissen und Kontakte an der Person hängen und selten übergeben werden.

Wer diese sechs Punkte umsetzt, schafft eine belastbare Grundlage für eine wirksame Rolle. Ob sie im Alltag trägt, zeigt erst die Wirksamkeitskontrolle im siebten Schritt.

In sieben Schritten zu einer belastbaren Arbeitsschutzorganisation

Die vorangegangenen Abschnitte haben Rollen, Auslöser und Auswahl getrennt betrachtet. In der Praxis greifen diese Elemente ineinander. Das folgende Vorgehen führt sie in eine Reihenfolge, die sich in einem überschaubaren Zeitraum abarbeiten lässt. Jeder Schritt endet mit zwei Fragen, die Sie beantworten können sollten, bevor Sie weitergehen. Wie stark strukturierte Vorgehensweisen wirken, zeigt sich auch in der Führungskräfteentwicklung, wo erst der verbindliche Praxistransfer den Unterschied macht.

Schritt 1: Pflichten und Anforderungen der Arbeitsschutzorganisation erfassen

Am Anfang steht eine Bestandsaufnahme aller Anforderungen, die auf den Betrieb wirken. Dazu gehören Gesetze und Verordnungen, Vorschriften der Unfallversicherungsträger, Normen aus Managementsystemen und vertragliche Zusagen gegenüber Kunden. Sinnvoll ist eine einfache Liste, die je Anforderung die Quelle, den betroffenen Bereich und das Datum der letzten Prüfung festhält. Sie ist die Arbeitsgrundlage für jede weitere Entscheidung zur Arbeitsschutzorganisation.

Der Aufwand ist einmalig hoch und danach gering, weil sich die Liste fortschreiben lässt. Leitfragen: Welche Anforderungen gelten für unsere Tätigkeiten, und welche gelten nur für einzelne Bereiche oder Standorte? Wer im Unternehmen verfolgt Änderungen an diesen Quellen, und in welchem Rhythmus?

Bei 21 bis 49 Beschäftigten entscheidet seit Mai 2026 die besondere Gefährdung über die Bestellpflicht. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Schritt 2: Gefährdungen und Betriebsrealität bewerten

Der zweite Schritt gleicht die Anforderungsliste mit der tatsächlichen Gefährdungslage ab. Grundlage ist die Beurteilung der Arbeitsbedingungen. Sie muss aktuell sein und die real ausgeübten Tätigkeiten abbilden, nicht die geplanten. Fachliche Orientierung dazu bietet die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin mit ihren Materialien zur Arbeitsschutzorganisation.

Ein Rundgang mit einer erfahrenen Person aus dem Bereich deckt dabei meist mehr auf als jede Aktendurchsicht, weil Abweichungen zwischen Vorschrift und Gewohnheit dort unmittelbar sichtbar werden. Leitfragen: Wann wurde unsere Gefährdungsbeurteilung zuletzt an veränderte Abläufe angepasst? Welche Gefährdung würde ein Außenstehender als besonders einstufen, und können wir unsere Bewertung dazu belegen?

Schritt 3: Zwischen Verantwortung, Beratung und Unterstützung unterscheiden

Jetzt werden die benötigten Funktionen den drei Rollenarten zugeordnet. Diese Zuordnung beeinflusst, welche Aufgaben und Befugnisse eine Person hat und in welchem Umfang sie Verantwortung trägt; sie sollte deshalb ausdrücklich getroffen und schriftlich festgehalten werden. Wo eine Funktion Entscheidungen verlangt, gehört sie in die Linie und nicht in eine unterstützende Rolle.

Hilfreich ist eine einfache Gegenprobe: Wenn die Person eine Maßnahme anordnen muss, um ihre Aufgabe zu erfüllen, braucht die Funktion die entsprechenden Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse und muss in der Verantwortungsstruktur auch so verankert sein. Leitfragen: Welche unserer Funktionen darf tatsächlich entscheiden, und welche darf nur beraten oder hinweisen? An welcher Stelle haben wir bisher eine unterstützende Rolle mit Führungsaufgaben belastet?

Schritt 4: Rollenprofile in der Arbeitsschutzorganisation festlegen

Für jede Funktion entsteht ein Profil auf einer Seite. Es benennt Aufgaben, ausdrückliche Grenzen, Befugnisse, Zeitbedarf, Schnittstellen und den Meldeweg. Kürze ist dabei Bedingung dafür, dass das Profil später überhaupt gelesen wird. Eine Vorlage, die für alle Funktionen gilt, erleichtert den Vergleich und macht Lücken schnell sichtbar.

Bewährt hat sich, das Profil gemeinsam mit der vorgesehenen Person durchzugehen, bevor es unterschrieben wird. Missverständnisse fallen dabei sofort auf und lassen sich in einem Satz klären. Leitfragen: Welche Entscheidungen darf die Person ohne Rückfrage treffen? Wer erhält ihre Meldungen, und innerhalb welcher Frist bekommt sie eine Antwort?

Schritt 5: Kompetenzlücken gezielt schließen

Erst mit dem Rollenprofil in der Hand lässt sich der Qualifizierungsbedarf bestimmen. Manche Lücken schließt ein Lehrgang, andere eine betriebliche Einweisung oder eine praktische Übung an der Anlage. Wichtig ist, dass die gewählte Maßnahme zum Profil passt und dass die dafür nötige Zeit eingeplant wird. Für die Arbeitszeit, die wegen der Teilnahme an einem Lehrgang nach § 23 SGB VII ausfällt, besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts.

Wer mehrere Personen gleichzeitig qualifiziert, sollte die Termine versetzen, damit der Bereich handlungsfähig bleibt. Leitfragen: Welche Kompetenz fehlt konkret, gemessen am Rollenprofil? Welcher Teil des Bedarfs lässt sich digital abdecken, und welcher verlangt eine Übung vor Ort?

Schritt 6: Mandat, Ressourcen und Schnittstellen dokumentieren

Der sechste Schritt macht die Rolle im Betrieb sichtbar. Bestellung, Aufgabenbeschreibung, Zeitbudget und Ansprechpartner werden dokumentiert und im Team bekannt gemacht. Ein Mandat, von dem niemand weiß, bleibt wirkungslos, gleichgültig wie sorgfältig es vorbereitet wurde. Welcher Weg trägt, hängt vom Betrieb ab. Wo an verteilten Orten, in wechselnden Arbeitszeiten oder in mehreren Sprachen gearbeitet wird, genügt ein Aushang nicht.

Wichtig ist, dass die Zuständigkeit auch im Onboarding neuer Mitarbeiter auftaucht, weil unklare Rollendefinitionen dort besonders schnell wirken. Leitfragen: Wissen die Beschäftigten im betroffenen Bereich, an wen sie sich wenden? Ist die Aufgabe in der Personalplanung hinterlegt, oder läuft sie zusätzlich zum vollen Tagesgeschäft?

Schritt 7: Wirksamkeit der Arbeitsschutzorganisation regelmäßig prüfen

Zum Abschluss wird geprüft, ob die Struktur im Alltag wirkt. Brauchbare Indikatoren sind die Zahl und Qualität der Meldungen, die Bearbeitungsdauer erkannter Mängel und die Ergebnisse von Begehungen. Eine Orientierung für den systematischen Aufbau liefert die Leitlinie Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie.

Wichtiger als die Zahl der Kennwerte ist, dass die Prüfung Konsequenzen hat und diese festgehalten werden. Leitfragen: Woran erkennen wir, dass die Rolle wirkt und nicht nur besetzt ist? Was löst bei uns eine Überprüfung der Struktur aus, etwa neue Anlagen, ein Standortwechsel oder eine Rechtsänderung?

Experten-Tipp!

Legen Sie den siebten Schritt auf einen festen Jahrestermin, etwa eine Sitzung des Arbeitsschutzausschusses. Vorgeschrieben ist er ab mehr als 20 Beschäftigten, wobei Teilzeitkräfte anteilig zählen; kleinere Betriebe können einen festen Termin der Betriebsleitung nutzen.

Sieben Schritte klingen nach Aufwand. Wie groß er ausfällt, hängt von Betriebsgröße, Gefährdungslage, Zahl der Standorte und vorhandener Dokumentation ab. In gut vorbereiteten mittelständischen Betrieben lässt sich der Prozess häufig innerhalb eines Quartals abarbeiten.

Der Unterschied liegt darin, dass am Ende jede Rolle begründet, dokumentiert und überprüfbar ist. Damit steht eine Arbeitsschutzorganisation, die auch einer Nachfrage von außen standhält.

Sieben Fehler, die eine Arbeitsschutzorganisation schwächen

Sieben Muster schwächen Arbeitsschutzorganisationen besonders häufig. Sie haben wenig mit fehlendem Willen zu tun und viel mit ungeklärten Erwartungen. Der Vorteil: Jedes dieser Muster lässt sich mit überschaubarem Aufwand abstellen, sobald es benannt ist.

Woran eine Arbeitsschutzorganisation im Alltag scheitert

Diese sieben Fehler kosten am meisten Wirkung:

Titel ohne Aufgabe vergeben: Die Person wird benannt, eine Aufgabenbeschreibung entsteht nie. Die Rolle bleibt eine Zeile im Organigramm. Auffällig wird das erst, wenn jemand von außen fragt, was die Person konkret tut.

Die Person wird benannt, eine Aufgabenbeschreibung entsteht nie. Die Rolle bleibt eine Zeile im Organigramm. Auffällig wird das erst, wenn jemand von außen fragt, was die Person konkret tut. Qualifizierung mit Bestellung gleichsetzen: Der Lehrgang gilt als Erledigung, die betriebliche Beauftragung samt Mandat unterbleibt. Das Zertifikat liegt in der Personalakte, im Bereich ändert sich nichts.

Der Lehrgang gilt als Erledigung, die betriebliche Beauftragung samt Mandat unterbleibt. Das Zertifikat liegt in der Personalakte, im Bereich ändert sich nichts. Verantwortung ohne Befugnis übertragen: Die Person soll Maßnahmen verantworten, darf aber nichts anordnen und über kein Budget verfügen. Sie steht damit für Zustände ein, die sie gar nicht ändern kann, und zieht sich früher oder später zurück.

Die Person soll Maßnahmen verantworten, darf aber nichts anordnen und über kein Budget verfügen. Sie steht damit für Zustände ein, die sie gar nicht ändern kann, und zieht sich früher oder später zurück. Zusatzaufgaben ohne Arbeitszeit vergeben: Die Funktion läuft neben einem vollen Tagesgeschäft und wird deshalb zuerst verschoben und dann vergessen. In Wochen mit Lieferdruck verliert der Arbeitsschutz diesen Wettbewerb zuverlässig.

Die Funktion läuft neben einem vollen Tagesgeschäft und wird deshalb zuerst verschoben und dann vergessen. In Wochen mit Lieferdruck verliert der Arbeitsschutz diesen Wettbewerb zuverlässig. Unterstützung mit Führung verwechseln: Sicherheitsbeauftragte werden behandelt, als trügen sie die Verantwortung der Führungskraft. Das überfordert die Rolle, ohne die Führungskraft zu entlasten, und beschädigt zusätzlich die Akzeptanz im Kollegenkreis.

Sicherheitsbeauftragte werden behandelt, als trügen sie die Verantwortung der Führungskraft. Das überfordert die Rolle, ohne die Führungskraft zu entlasten, und beschädigt zusätzlich die Akzeptanz im Kollegenkreis. Schnittstellen offenlassen: Zwischen Personalabteilung, Führung, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Geschäftsleitung ist nicht geregelt, wer wen wann informiert. Meldungen versanden dann nicht aus bösem Willen, sondern weil kein Weg definiert ist.

Zwischen Personalabteilung, Führung, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Geschäftsleitung ist nicht geregelt, wer wen wann informiert. Meldungen versanden dann nicht aus bösem Willen, sondern weil kein Weg definiert ist. Rollen nach Veränderungen nicht anpassen: Neue Anlagen, neue Standorte oder Rechtsänderungen treffen auf eine Struktur, die seit Jahren unverändert ist. Die Reform vom Mai 2026 ist dafür ein guter Anlass zur Durchsicht.

Viele dieser Fehler lassen sich ohne größere externe Investitionen beheben. Sie erfordern jedoch Zeit, klare Entscheidungen und eine verlässliche Umsetzung. Entstanden sind sie aus Erwartungen, die niemand ausgesprochen hat.

Warum sich diese Muster meist schnell abstellen lassen

Der Umkehrschluss ist ermutigend: Eine schlanke, nachvollziehbare Rollenstruktur wirkt meist stärker als eine große Zahl formal benannter Personen. Eine Leitungsrunde kann die sieben Muster als ersten Selbstcheck nutzen und daraus den weiteren Prüf- und Handlungsbedarf ableiten.

Was sich daraus ergibt, sind in der Regel kleine Schritte: ein fehlendes Rollenprofil nachziehen, eine Frist für Rückmeldungen vereinbaren, eine Vertretung benennen. Wo digitale Hilfsmittel den Alltag erleichtern, etwa beim Zugang zu Gefahrenkennzeichnungen im Betrieb, lohnt sich der Einsatz zusätzlich. Wie die Unfallversicherungsträger die Neuregelung einordnen, fasst die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft kompakt zusammen.

Fazit: Arbeitsschutzorganisation braucht Klarheit statt Urkunden

Die Reform vom Mai 2026 hat die Frage nach der Arbeitsschutzorganisation nicht abgeschafft, sondern für einen Teil der Betriebe verschoben. Bei 21 bis 49 Beschäftigten ist an die Stelle der pauschalen Bestellpflicht eine Bewertung getreten. Ab 50 Beschäftigten bleibt die gesetzliche Schwelle bestehen. Für die mittlere Größenklasse ist das anspruchsvoller und zugleich ehrlicher, weil es die Betriebe trifft, die ihre Gefährdungen ohnehin kennen sollten.

Für die Praxis bedeutet das eine überschaubare Hausaufgabe. Die Gefährdungsbeurteilung muss aktuell sein. Die Rollen müssen benannt, abgegrenzt und mit Befugnissen hinterlegt werden. Und für jede Funktion muss klar sein, wie viel Zeit sie bekommt und an wen ihre Meldungen gehen. Diese Punkte bilden die organisatorische Grundlage. Welche weiteren Anforderungen hinzukommen, etwa Unterweisungen, Schutzmaßnahmen oder arbeitsmedizinische Betreuung, hängt von Tätigkeiten, Gefährdungen und Betriebsgröße ab.

Wer Verantwortung im Arbeitsschutz als Sammlung von Zertifikaten versteht, wird die Struktur im Ernstfall nicht belegen können. Tragfähig wird sie erst, wenn die eingesetzten Personen ihre Aufgaben kennen, über die passenden Befugnisse verfügen und in die betrieblichen Abläufe eingebunden sind. Verantwortung wirksam zu organisieren heißt deshalb nicht, sie abzugeben. Es heißt, sie sichtbar, handlungsfähig und überprüfbar zu machen.

Häufige Fragen (FAQ) zur Arbeitsschutzorganisation im Mittelstand

Was gehört zu einer Arbeitsschutzorganisation? Gemeint ist das Zusammenspiel aus Regelungen, Rollen und Abläufen, mit dem ein Unternehmen Sicherheit und Gesundheit steuert. Dazu zählen die Ermittlung von Risiken, die Zuordnung von Aufgaben und Befugnissen, die Einbindung von Fachkraft und Betriebsarzt, die Unterweisung der Belegschaft sowie eine nachvollziehbare Dokumentation. Ab mehr als 20 Beschäftigten bildet der Arbeitsschutzausschuss die institutionelle Klammer, in der Leitung, Fachkraft, Betriebsarzt, Betriebsrat und Sicherheitsbeauftragte regelmäßig zusammenkommen. Einzelne Bausteine ohne geklärte Zuständigkeit binden Kapazität, verändern im Alltag aber wenig. Wer die eigene Arbeitsschutzorganisation prüfen will, beginnt bei den Zuständigkeiten. Wer trägt in der Arbeitsschutzorganisation die Verantwortung? Adressat ist zunächst der Arbeitgeber, also die Geschäftsleitung. Sie darf Aufgaben schriftlich weitergeben. Bei ihr verbleiben jedoch die sorgfältige Wahl der Person, die Bereitstellung der nötigen Mittel und die laufende Überwachung. Vorgesetzte tragen Verantwortung, soweit ihnen Aufgaben und Entscheidungsrechte tatsächlich zugewiesen sind; ob daraus eine persönliche Haftung folgt, hängt vom Einzelfall ab. Fachkraft und Betriebsarzt bringen Sachverstand ein, ohne zu entscheiden. Sicherheitsbeauftragte wirken kollegial mit und haften nicht stärker als andere Beschäftigte. Wer diese Abstufung kennt, kann im Zweifel belegen, wer wofür einzustehen hatte. Ab wann muss ein Betrieb einen Sicherheitsbeauftragten bestellen? Seit dem 29. Mai 2026 gilt eine Staffelung. Ab 50 Beschäftigten ist die Bestellung verbindlich; wie viele Personen nötig sind, richtet sich nach den Gefahren im Betrieb und der Belegschaftsgröße. Zwischen 21 und 49 Beschäftigten entsteht die Pflicht nur bei besonderer Gefährdung, die sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt. Bei 20 oder weniger Beschäftigten greift wie bisher keine allgemeine Pflicht. Der Unfallversicherungsträger kann eine Bestellung bei besonderer Gefährdung für Leben und Gesundheit unabhängig von diesen Schwellen anordnen. Betriebe sollten ihre Einordnung in die Staffelung schriftlich festhalten und bei Veränderungen erneut prüfen. Was ändert die Neuregelung von 2026 für die Arbeitsschutzorganisation? An die Stelle einer festen Größenschwelle tritt ein inhaltliches Kriterium. Statt einer Kopfzahl ist für Betriebe mit 21 bis 49 Beschäftigten eine begründete Einschätzung der Gefährdungslage gefragt. Für viele von ihnen entfällt die pauschale Bestellpflicht. Im Gegenzug gewinnt die Gefährdungsbeurteilung an Gewicht, denn sie ist die zentrale Grundlage für die Entscheidung, ob eine besondere Gefährdung vorliegt. Wer sie gepflegt hat, kommt gut durch. Wer sie als Formsache behandelt hat, muss zuerst dort nachbessern. Für die Arbeitsschutzorganisation bedeutet das mehr Spielraum, zugleich aber mehr Begründungspflicht gegenüber der Aufsicht. Worin unterscheiden sich Pflichtenübertragung und Bestellung? Eine Pflichtenübertragung nach § 13 Absatz 2 ArbSchG überträgt bestimmte Arbeitgeberaufgaben in eigener Verantwortung auf eine zuverlässige und fachkundige Person, die nicht zwingend eine Führungskraft sein muss. Sie braucht Schriftform und einen klar bestimmten Aufgabenbereich. Eine Bestellung begründet dagegen eine gesetzlich oder betrieblich definierte Funktion und verschiebt Weisungsrechte nicht automatisch. Beides zu vermengen ist der Ausgangspunkt vieler Streitfälle. Die benannte Person meint dann zu dürfen, was sie gar nicht darf. Und die Leitung hält sich für entlastet, obwohl sie es nicht ist. Wo eine Person mehrere Funktionen trägt, verwischt die Grenze. Welche Rolle spielt der Betriebsrat bei der Bestellung von Sicherheitsbeauftragten? Das Gesetz verlangt die Bestellung ausdrücklich unter Beteiligung des Betriebsrates oder Personalrates. Die Arbeitnehmervertretung wirkt also mit, wenn festgelegt wird, wer die Funktion übernimmt und wie viele Personen benannt werden. Darüber hinaus gehören Sicherheitsbeauftragte und zwei Betriebsratsmitglieder gemeinsam dem Arbeitsschutzausschuss an, der mindestens vierteljährlich tagt. Wer die Vertretung erst nach der Entscheidung informiert, riskiert Reibung an einer Stelle, an der Zusammenarbeit den größten Nutzen bringt. In der Praxis lohnt es sich deshalb, die Auswahl gemeinsam zu besprechen, statt sie nachträglich zur Kenntnis zu geben. Müssen bereits bestellte Sicherheitsbeauftragte jetzt abberufen werden? Nein. Die Neufassung regelt eine Mindestpflicht und verbietet keine freiwillige Fortführung. Wer bislang eine Person benannt hat und nun unter die Schwelle fällt, darf die Funktion beibehalten. Die Unfallversicherungsträger weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Benennung je nach Tätigkeitsprofil auch ohne Bestellpflicht sinnvoll oder sogar notwendig sein kann. Vor einer Reduzierung sollte deshalb geprüft werden, ob die nötige Präsenz im Betrieb weiterhin gewährleistet ist. Maßgeblich sind dabei die Gefährdungslage und die Erreichbarkeit in den betroffenen Arbeitsbereichen. Die Entscheidung gehört in jedem Fall dokumentiert. Wie viele Sicherheitsbeauftragte braucht ein Betrieb mit mehreren Standorten oder Schichten? Das Gesetz nennt keine feste Zahl. Maßgeblich sind die Unfall- und Gesundheitsgefahren im Unternehmen und die Zahl der Beschäftigten. Die Vereinfachungsregel für Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten besagt lediglich, dass ein Sicherheitsbeauftragter die allgemeine Bestellpflicht erfüllt, wenn keine besondere Gefährdung besteht. Praktisch entscheidet die Erreichbarkeit: Wer in der Nachtschicht oder am zweiten Standort niemanden ansprechen kann, hat die Funktion formal besetzt, aber nicht wirksam organisiert. Die DGUV stellt in ihrem Leitfaden zur Ermittlung der Anzahl auf räumliche, zeitliche und fachliche Nähe zu den Beschäftigten ab, nicht auf feste Tabellen. Was bedeutet eine besondere Gefährdung im Arbeitsschutz? Der Begriff stammt aus der neuen Bestellregelung und ist allgemein noch nicht abschließend ausgelegt. Maßstab bleibt die Gefährdungsbeurteilung im einzelnen Betrieb. Anhaltspunkte geben etwa der Umgang mit Gefahrstoffen, Arbeiten in der Höhe, Instandhaltung an laufenden Maschinen, schwere körperliche Belastung oder ein auffälliges Unfallgeschehen. Wer sich auf das Fehlen einer solchen Gefährdung beruft, sollte die Einschätzung schriftlich festhalten und bei Veränderungen erneuern. Der zuständige Unfallversicherungsträger berät im Zweifel und kann eine Bestellung auch dann anordnen, wenn keine allgemeine Pflicht besteht. Wie prüfen Unternehmen, ob ihre Arbeitsschutzorganisation wirkt? Die Wirksamkeitskontrolle ist bereits Teil der Gefährdungsbeurteilung und lässt sich daran anbinden. Aussagekräftig sind Hinweise aus der Belegschaft und wie schnell sie beantwortet werden, der Umsetzungsstand vereinbarter Maßnahmen sowie Auffälligkeiten bei Rundgängen. Ein zweiter Zugang ist die kurze Nachfrage bei den Beteiligten: Kennen die Beschäftigten ihre Ansprechperson, und fühlen sich die Beauftragten gehört? Ein fester Jahrestermin kann die Gesamtprüfung strukturieren. Zusätzlich ist anlassbezogen zu prüfen, etwa nach Unfällen, bei neuen Anlagen, veränderten Verfahren oder Rechtsänderungen. So bleibt die Arbeitsschutzorganisation ein lebendiges System und wird nicht zur Ablage.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag gibt den Rechtsstand von August 2026 wieder und dient der allgemeinen Information. Er ersetzt keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Ob die beschriebenen Pflichten für Ihr Unternehmen gelten, richtet sich nach dessen jeweiliger Lage. Verbindliche Auskünfte erteilen der zuständige Unfallversicherungsträger und rechtsberatende Berufe. Die DGUV Vorschrift 1 wird voraussichtlich im Dezember 2026 an die neue Fassung des § 22 SGB VII angepasst.