Unternehmensnachfolge im Mittelstand: Übernehmen statt gründen

Unternehmensnachfolge im Mittelstand: Das Wichtigste im Überblick Im deutschen Mittelstand suchen weit mehr Betriebe eine Nachfolge, als es Menschen gibt, die eine übernehmen wollen. Für erfahrene Führungskräfte, Investoren und angehende Geschäftsführer entsteht daraus ein selten günstiger Zugang zur eigenen Unternehmerrolle. Wer die entscheidenden Stellschrauben kennt, kann ihn gezielt nutzen. Es fehlen Nachfolger, nicht Unternehmen: Bei den Industrie- und Handelskammern meldeten sich 2024 fast 10.000 abgabewillige Unternehmen, aber nur 4.016 Übernahmeinteressenten. Für 5.620 Betriebe stand überhaupt kein Kandidat bereit. Externen Käufern steht dabei nur ein Teil dieses Marktes offen, weil viele Betriebe innerhalb der Familie übergeben werden.

Bei den Industrie- und Handelskammern meldeten sich 2024 fast 10.000 abgabewillige Unternehmen, aber nur 4.016 Übernahmeinteressenten. Für 5.620 Betriebe stand überhaupt kein Kandidat bereit. Externen Käufern steht dabei nur ein Teil dieses Marktes offen, weil viele Betriebe innerhalb der Familie übergeben werden. Die Gelegenheit ist keine Abkürzung: 38 Prozent der Übernahmeinteressierten unterschätzen laut DIHK-Report 2025 die Anforderungen und erwarten eine Gründung im gemachten Nest. Ein Jahr zuvor waren es 29 Prozent.

38 Prozent der Übernahmeinteressierten unterschätzen laut DIHK-Report 2025 die Anforderungen und erwarten eine Gründung im gemachten Nest. Ein Jahr zuvor waren es 29 Prozent. Das Risiko verschwindet nicht, es verschiebt sich: Wer gründet, muss beweisen, dass es einen Markt gibt. Wer übernimmt, muss beweisen, dass der Betrieb auch ohne den bisherigen Inhaber läuft. Beides verlangt unternehmerische Substanz.

Wer gründet, muss beweisen, dass es einen Markt gibt. Wer übernimmt, muss beweisen, dass der Betrieb auch ohne den bisherigen Inhaber läuft. Beides verlangt unternehmerische Substanz. Die Tragfähigkeit des Kaufpreises entscheidet sich an der Finanzierung: Die KfW beziffert den durchschnittlich angestrebten Kaufpreis für Übergaben zwischen 2025 und 2029 auf rund 499.000 Euro, bei einem Median von 375.000 Euro. Tragfähig wird ein Preis erst, wenn der laufende Mittelzufluss Zins, Tilgung und ein Unternehmergehalt trägt.

Die KfW beziffert den durchschnittlich angestrebten Kaufpreis für Übergaben zwischen 2025 und 2029 auf rund 499.000 Euro, bei einem Median von 375.000 Euro. Tragfähig wird ein Preis erst, wenn der laufende Mittelzufluss Zins, Tilgung und ein Unternehmergehalt trägt. Die Übergabe entscheidet über den Erfolg: Kundenbeziehungen, Preiswissen und informelle Abläufe hängen in kleinen Betrieben oft an einer einzigen Person. Wird dieses Wissen vor dem Abschied nicht übertragen, bezahlt der Käufer für eine Ertragskraft, die mit dem Verkäufer geht. Die externe Unternehmensnachfolge ist damit ein realistischer Weg in die unternehmerische Verantwortung und keine bequeme Abkürzung. Wer Auswahl, Kaufpreis, Finanzierung und Übergabe systematisch aufeinander abstimmt, verhandelt am Ende über ein Unternehmen und nicht nur über einen Preis.

Warum die Unternehmensnachfolge im Mittelstand Käufern den Markt öffnet

Die Unternehmensnachfolge im Mittelstand wird gern als private Angelegenheit einzelner Unternehmerfamilien behandelt. Wirtschaftlich ist sie das nicht. Sie verändert Branchenstrukturen, regionale Wertschöpfung und die Eigentümerlandschaft ganzer Wirtschaftszweige.

Angebot und Nachfrage in der Unternehmensnachfolge klaffen auseinander

Die Zahlen der Industrie- und Handelskammern zeichnen ein deutliches Bild. Im Jahr 2024 meldeten sich bei den IHKs fast 10.000 Unternehmerinnen und Unternehmer, die abgeben wollten. Das waren 16 Prozent mehr als im Vorjahr und der höchste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2007.

Dem standen 4.016 Menschen gegenüber, die sich für eine Übernahme interessierten. Rein rechnerisch kommen damit auf jeden Interessierten mehr als zwei Betriebe. Für 5.620 Unternehmen fand sich überhaupt kein Kandidat. Diese Lücke hat sich seit dem Jahr 2019 nahezu verdoppelt.

Bemerkenswert ist ein Detail, das in der Debatte oft untergeht. Nur zwölf Prozent der abgebenden Unternehmen nennen betriebswirtschaftliche Gründe für den Rückzug. Bei der Mehrheit ist eine akute wirtschaftliche Notlage also nicht der Anlass für die Übergabe. Ob ein einzelner Betrieb wirtschaftlich gesund und übernahmewürdig ist, folgt daraus allerdings nicht.

Warum die Zahl der Unternehmensnachfolgen trotzdem nicht steigt

Man würde erwarten, dass die Alterung der Inhaberschaft die Zahl der Übergaben nach oben treibt. Doch die Zahl steigt nicht. Nach den Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn stehen im Zeitraum 2026 bis 2030 rund 186.000 Unternehmen zur Übergabe an und damit etwa so viele wie im vorherigen Schätzzeitraum.

Die Begründung des Instituts ist für Käufer die eigentlich interessante Information. Bei einem Teil der Unternehmen hat sich die Ertragslage so verschlechtert, dass sich eine Übernahme aus Sicht der Nachfolgeinteressierten nicht mehr rechnet. Diese Betriebe fallen aus der Schätzung heraus.

Für die Käuferseite folgt daraus eine unbequeme Einsicht. Das große Angebot ist zum Teil deshalb groß, weil ein Teil davon wirtschaftlich nicht übernahmewürdig ist. Die Auswahl wächst, die Zahl der guten Gelegenheiten wächst nicht im selben Maß.

Experten-Tipp!

Prüfen Sie bei jedem Angebot zuerst, warum es überhaupt am Markt ist. Ein altersbedingter Rückzug aus einem gesunden Betrieb ist etwas völlig anderes als ein Verkauf, der eine schwache Ertragslage abfedern soll. Diese Frage kostet zehn Minuten und spart im Zweifel Monate.

Wie groß der Markt der externen Unternehmensnachfolge wirklich ist

An dieser Stelle lohnt eine Unterscheidung, die in der öffentlichen Debatte fast immer fehlt. Die Zahl von 186.000 anstehenden Übergaben wird häufig so gelesen, als stünden all diese Betriebe externen Käufern offen.

Das trifft nicht zu. Die Schätzung umfasst sämtliche Übergabeformen, also auch die Weitergabe innerhalb der Familie und an Beschäftigte. Für externe Interessenten kommt davon nur ein Teil in Betracht.

Wie sich das verteilt, zeigt das Nachfolge-Monitoring der KfW. 55 Prozent der Inhaber mit Nachfolgeplänen wünschen sich eine familieninterne Lösung, 42 Prozent ziehen einen Verkauf an Externe in Betracht, 28 Prozent eine Übergabe an Beschäftigte. Mehrfachnennungen sind möglich, die Werte addieren sich deshalb nicht auf hundert.

Auch bei den IHK-beratenen Betrieben will nur etwa die Hälfte tatsächlich verkaufen. Ein gutes Drittel plant eine Lösung in der Familie, bei einem knappen Fünftel ist die Weitergabe an Mitarbeitende vorgesehen.

Für Käufer von außen bleibt damit ein Teilmarkt und nicht der gesamte Bestand. Er ist groß genug, um echte Auswahl zu bieten. Wer aber mit der Gesamtzahl kalkuliert, überschätzt sein Angebot deutlich.

Wie die Unternehmensnachfolge die Marktkonsolidierung beschleunigt

Die Nachfolgewelle verändert nicht nur Eigentümerverhältnisse. Sie ordnet ganze Branchen neu, und zwar unabhängig davon, ob eine Übergabe gelingt oder scheitert.

Dabei laufen drei Entwicklungen parallel, die sich klar voneinander unterscheiden:

Passive Marktkonsolidierung: Findet sich dauerhaft kein geeigneter Nachfolger, kann ein Betrieb stillgelegt werden. Kunden, Fachkräfte und Marktanteile verteilen sich dann auf die verbleibenden Wettbewerber, ohne dass überhaupt eine Transaktion stattfindet.

Findet sich dauerhaft kein geeigneter Nachfolger, kann ein Betrieb stillgelegt werden. Kunden, Fachkräfte und Marktanteile verteilen sich dann auf die verbleibenden Wettbewerber, ohne dass überhaupt eine Transaktion stattfindet. Aktive Marktkonsolidierung: Strategische Käufer übernehmen kleinere Betriebe und gliedern sie in bestehende Strukturen ein. Neben Wachstum und Ertrag können der Zugang zu Fachkräften, Kunden oder Zulassungen wichtige Motive sein.

Strategische Käufer übernehmen kleinere Betriebe und gliedern sie in bestehende Strukturen ein. Neben Wachstum und Ertrag können der Zugang zu Fachkräften, Kunden oder Zulassungen wichtige Motive sein. Buy-and-Build: Investoren oder Unternehmer bündeln mehrere Betriebe einer Region unter einem Dach und organisieren Einkauf, Verwaltung, Digitalisierung oder Vertrieb zentral. Zusätzlicher Wert soll dabei vor allem aus der Verbindung der Betriebe und den daraus entstehenden Synergien entstehen.

Für Kaufinteressierte ist die Unterscheidung praktisch relevant, weil sie bestimmt, gegen wen man bietet und welchen Preis der Wettbewerber rechtfertigen kann.

Ein strategischer Käufer bewertet einen Betrieb anders als eine Einzelperson. Er kalkuliert Synergien aus Verwaltung, Einkauf oder Auslastung mit ein und kann deshalb einen höheren Preis darstellen, ohne unwirtschaftlich zu handeln.

Wer als Einzelperson antritt, konkurriert bei attraktiven Zielunternehmen also nicht nur mit anderen Einzelpersonen. Die eigene Stärke liegt dann eher in Schnelligkeit, persönlicher Passung und der Bereitschaft, den Betrieb als Ganzes fortzuführen.

Die Kehrseite gehört zur ehrlichen Betrachtung dazu. Größere Einheiten sind oft investitionsfähiger und können Digitalisierung oder Ausbildung besser stemmen. Zugleich nehmen regionale Vielfalt, Anbieterzahl und Entscheidungsnähe ab, wenn viele kleine Betriebe in wenigen Gruppen aufgehen.

Die Übernahme ist unter Gründern die Ausnahme

Wie wenig verbreitet der Weg über einen bestehenden Betrieb ist, zeigt der Blick auf das Gründungsgeschehen. Nach dem KfW-Gründungsmonitor 2026 waren im Jahr 2025 rund 86 Prozent aller Existenzgründungen Neugründungen.

Auf bereits bestehenden Unternehmen bauten lediglich 14 Prozent auf: 10 Prozent entfielen auf die Übernahme eines Betriebs, 4 Prozent auf tätige Beteiligungen.

Interessant ist die Zerlegung dieser Zahl. Der Anteil der Übernahmen entspricht in etwa dem langjährigen Durchschnitt und ist damit stabil. Deutlich zurückgegangen sind die tätigen Beteiligungen, die in den Nullerjahren regelmäßig über ein Fünftel der Gründungen ausmachten.

Die KfW zieht daraus einen klaren Schluss: Die geringe Nutzung derivativer Gründungen erschwert die ohnehin bestehende Nachfolgeherausforderung im Mittelstand zusätzlich.

Gleichzeitig waren 2025 bereits 57 Prozent der mittelständischen Unternehmerschaft 55 Jahre oder älter. Vor zwanzig Jahren lag dieser Anteil bei 20 Prozent. Die Schere zwischen abgabebereiten Betrieben und übernahmebereiten Personen öffnet sich also von beiden Seiten.

Bemerkenswert ist die Gegenbewegung. Die Zahl der Übernahmeinteressierten in der IHK-Beratung stieg 2024 von 2.760 auf 4.016. Die Kammern berichten von Fachkräften aus der Industrie, die eine Alternative zum Angestelltenverhältnis suchen.

Diese Bewegung reicht rechnerisch nicht aus, um die Lücke zu schließen. Sie zeigt aber, dass die Übernahme als Karriereweg an Aufmerksamkeit gewinnt.

Wer jetzt einsteigt, trifft insgesamt auf mehr angebotene Betriebe als Interessenten. Bei wirtschaftlich attraktiven Unternehmen mit tragfähigem Kaufpreis kann der Wettbewerb dennoch erheblich sein.

Wie günstig die Lage für einen einzelnen Käufer tatsächlich ist, hängt deshalb weniger vom Gesamtangebot ab als von Branche, Kaufpreis, Finanzierung und persönlicher Passung. Die Perspektive der abgebenden Seite beschreibt der Beitrag zur Nachfolgeplanung im Mittelstand ausführlich.

Unternehmensnachfolge oder Neugründung: Das Risiko verschwindet nicht

Die These, eine Übernahme sei der klügere Weg ins Unternehmertum, ist populär und in dieser Pauschalität falsch. Für die Unternehmensnachfolge im Mittelstand stimmt sie unter Bedingungen, die sich benennen lassen. Und sie kippt, sobald diese Bedingungen fehlen.

Was die Unternehmensnachfolge tatsächlich abkürzt

Wer ein Unternehmen kaufen will, startet mit laufenden Umsätzen, bestehenden Kundenbeziehungen, eingearbeiteten Mitarbeitenden und erprobten Abläufen. Der Beweis, dass für die Leistung ein Markt existiert, ist bereits erbracht.

Das verkürzt den Weg zur operativen Wirksamkeit erheblich. Es verbessert außerdem die Ausgangslage für Finanzierungsgespräche, weil Banken auf historische Zahlen schauen können statt auf einen Plan.

Konkret sind es sechs Substanzwerte, die ein Käufer nicht erst aufbauen muss:

Umsatz vom ersten Tag: Die Erlöse können ab dem Übergang weiterlaufen, sofern Kundenbeziehungen, Verträge und Leistungsfähigkeit den Eigentümerwechsel überstehen. Das entlastet die Finanzierung und verschafft dem neuen Eigentümer Zeit für Entscheidungen.

Die Erlöse können ab dem Übergang weiterlaufen, sofern Kundenbeziehungen, Verträge und Leistungsfähigkeit den Eigentümerwechsel überstehen. Das entlastet die Finanzierung und verschafft dem neuen Eigentümer Zeit für Entscheidungen. Bekannte Kostenstruktur: Materialeinsatz, Personalkosten und Fixkosten liegen als Erfahrungswerte über mehrere Jahre vor. Abweichungen fallen dadurch früh auf, und die Kalkulation muss nicht auf Annahmen aufgebaut werden.

Materialeinsatz, Personalkosten und Fixkosten liegen als Erfahrungswerte über mehrere Jahre vor. Abweichungen fallen dadurch früh auf, und die Kalkulation muss nicht auf Annahmen aufgebaut werden. Eingearbeitete Belegschaft: Fachkräfte sind vorhanden und kennen die Abläufe. Im angespannten Arbeitsmarkt ist genau das der Posten, der sich am schwersten nachbauen lässt und der zugleich den größten Teil der Ertragskraft trägt.

Fachkräfte sind vorhanden und kennen die Abläufe. Im angespannten Arbeitsmarkt ist genau das der Posten, der sich am schwersten nachbauen lässt und der zugleich den größten Teil der Ertragskraft trägt. Bestehende Lieferantenbeziehungen: Konditionen, Zahlungsziele und Verfügbarkeiten sind verhandelt und eingespielt. Gerade bei knappen Vorprodukten entscheidet eine gewachsene Beziehung darüber, wer zuerst beliefert wird.

Konditionen, Zahlungsziele und Verfügbarkeiten sind verhandelt und eingespielt. Gerade bei knappen Vorprodukten entscheidet eine gewachsene Beziehung darüber, wer zuerst beliefert wird. Belegbare Marktposition: Referenzen, Rahmenverträge und Zulassungen wirken sofort. Bei Ausschreibungen und regulierten Tätigkeiten ersetzt eine vorhandene Historie Jahre an Aufbauarbeit, die eine Neugründung erst leisten müsste.

Referenzen, Rahmenverträge und Zulassungen wirken sofort. Bei Ausschreibungen und regulierten Tätigkeiten ersetzt eine vorhandene Historie Jahre an Aufbauarbeit, die eine Neugründung erst leisten müsste. Planbare Datenbasis: Historische Zahlen erlauben eine belastbarere Planung als jede Prognose für ein unerprobtes Angebot. Banken und Beteiligungsgeber bewerten das deutlich positiver, was die Finanzierungskonditionen spürbar verbessert.

Diese Vorteile bestehen allerdings nur, solange sie nicht an einer einzigen Person hängen.

Was sie im Gegenzug neu einkauft

Jeder dieser Vorteile hat eine Rückseite. Bestehende Kunden können konzentriert sein. Eingearbeitete Mitarbeitende können an ihrer bisherigen Führung hängen. Erprobte Abläufe können veraltet sein.

Dazu kommt der Kapitaldienst. Eine Neugründung startet ohne Kaufpreisverbindlichkeit, kann aber ebenfalls Fremdkapital erfordern. Eine Übernahme finanziert zusätzlich den Unternehmenswert.

Bei einer fremdfinanzierten Übernahme muss der erworbene Mittelzufluss deshalb zusätzlich den Kapitaldienst aus der Kaufpreisfinanzierung tragen. Wann Zins und Tilgung einsetzen, hängt von Finanzierungsstruktur und Tilgungsprofil ab.

Hinzu kommt eine Größe, die sich schwer beziffern lässt. Ein gewachsener Betrieb bringt eine Kultur mit, die über Jahre von einer Person geprägt wurde. Sie lässt sich weder im Kaufvertrag regeln noch kurzfristig ändern.

Für die Belegschaft ist der Eigentümerwechsel ein Einschnitt, den sie nicht gewählt hat. Leistungsträger prüfen in dieser Phase ihre Optionen. Auch das gehört zu den Positionen, die eine Übernahme neu einkauft.

Neugründung und Unternehmensnachfolge im direkten Vergleich

Beide Wege lassen sich nur dann sinnvoll gegeneinander abwägen, wenn man sie an denselben Maßstäben misst. Die folgende Gegenüberstellung tut genau das: Jede Zeile stellt eine Frage, und beide Spalten beantworten sie.

Auffällig ist, wie sauber sich die Vorteile gegenseitig aufheben. Wo der eine Weg entlastet, belastet der andere, und umgekehrt.

Kategorie Neugründung Übernahme Marktnachweis Muss erst erbracht werden Liegt für das bestehende Angebot vor Zeit bis zum ersten Umsatz Monate bis Jahre Ab dem Tag des Übergangs Kapitalbedarf zum Start Verteilt sich über die Aufbauphase Kaufpreis, Nebenkosten und Anfangsinvestitionen fallen zeitnah an Kapitaldienst Gering, da meist ohne Kaufpreisfinanzierung Zusätzlich; Höhe und Beginn hängen von der Finanzierungsstruktur ab Zugang zu Fremdkapital Schwierig, weil keine Historie vorliegt Meist besser, sofern Zahlen und Mittelzufluss tragen Kundenstamm Muss vollständig aufgebaut werden Vorhanden, Bindung an den Vorgänger prüfen Gestaltungsfreiheit Vollständig Durch Kultur und Verträge begrenzt Zentrales Risiko Ausbleibende Nachfrage Abhängigkeit vom bisherigen Inhaber

Neugründung und Übernahme im Vergleich, je Zeile dieselbe Bewertungskategorie

Die Tabelle zeigt eine Verschiebung und kein Gefälle. Wer gründet, investiert Zeit in größtmögliche Gestaltungsfreiheit. Wer übernimmt, gibt einen Teil dieser Freiheit auf und gewinnt dafür Tempo und vorhandene Substanz.

Beide Wege verlangen unternehmerische Substanz, nur an unterschiedlichen Stellen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das ist die eigentliche Entscheidungsgrundlage.

Der Denkfehler vom gemachten Nest

Wie verbreitet die Fehleinschätzung ist, dokumentiert der DIHK-Report Unternehmensnachfolge 2025, der auf über 50.000 Beratungskontakten beruht. Danach unterschätzen 38 Prozent der Nachfolgeinteressierten die Anforderungen einer Übernahme und gehen zu sehr von einer Gründung im gemachten Nest aus.

Ein Jahr zuvor lag dieser Wert bei 29 Prozent. Parallel dazu verfügen nach Einschätzung der Kammern 23 Prozent der Interessierten noch nicht über die nötigen Qualifikationen, gegenüber 18 Prozent im Vorjahr.

Beide Werte steigen, während der Markt mehr Angebote produziert. Ein wachsender Anteil der Interessierten unterschätzt also den Aufwand einer Übernahme oder bringt noch nicht die nötigen Qualifikationen mit. Das kann Transaktionen verzögern oder scheitern lassen.

Fünf Anforderungen werden dabei regelmäßig unterschätzt:

Die Führungsaufgabe ab dem ersten Tag: Der Käufer übernimmt ein Team, das ihn nicht ausgewählt hat und dessen Loyalität zunächst dem Vorgänger gilt. Autorität entsteht hier über Entscheidungen und nicht über den Kaufvertrag.

Der Käufer übernimmt ein Team, das ihn nicht ausgewählt hat und dessen Loyalität zunächst dem Vorgänger gilt. Autorität entsteht hier über Entscheidungen und nicht über den Kaufvertrag. Der Kapitaldienst: Anders als eine Gründung startet eine Übernahme mit einer Verbindlichkeit, die unabhängig vom Geschäftsverlauf bedient werden muss. Sie schränkt den Spielraum genau in der Phase ein, in der er am nötigsten wäre.

Anders als eine Gründung startet eine Übernahme mit einer Verbindlichkeit, die unabhängig vom Geschäftsverlauf bedient werden muss. Sie schränkt den Spielraum genau in der Phase ein, in der er am nötigsten wäre. Die Kulturarbeit: Für sie gibt es weder Budget noch Zeitplan, und sie lässt sich nicht delegieren. Gewachsene Gewohnheiten sind zäher als jede Prozessbeschreibung vermuten lässt.

Für sie gibt es weder Budget noch Zeitplan, und sie lässt sich nicht delegieren. Gewachsene Gewohnheiten sind zäher als jede Prozessbeschreibung vermuten lässt. Die Bindung der Schlüsselpersonen: Leistungsträger prüfen nach einem Eigentümerwechsel ihre Optionen. Wer sie erst anspricht, wenn die Kündigung auf dem Tisch liegt, hat den Zeitpunkt verpasst.

Leistungsträger prüfen nach einem Eigentümerwechsel ihre Optionen. Wer sie erst anspricht, wenn die Kündigung auf dem Tisch liegt, hat den Zeitpunkt verpasst. Der Zeitbedarf der Übergabe: Wissen, Kontakte und Kalkulation gehen nicht in Wochen über, sondern über Monate. Wer diesen Aufwand nicht einplant, verliert ihn im Tagesgeschäft.

Keine dieser Anforderungen ist unlösbar. Sie werden nur selten vor der Unterschrift eingeplant, obwohl genau dort der Spielraum dafür entsteht.

Was daraus für Käufer folgt

Die Quintessenz ist unbequem und trotzdem hilfreich. Ein bestehender Betrieb ist kein fertiges Ergebnis, sondern eine laufende Maschine mit fremder Bedienungsanleitung. Wer den Betrieb übernimmt, muss dessen Funktionsweise erst verstehen, bevor er grundlegende Veränderungen einleitet.

Praktisch heißt das, die Vorbereitungszeit anders zu nutzen. Statt möglichst viele Angebote zu sichten, lohnt es sich, bei einem ernsthaften Kandidaten früh in die Tiefe zu gehen und die eigene Führungsrolle konkret durchzudenken.

Wann eine Neugründung die bessere Wahl ist

Der ehrliche Gegenblock gehört dazu. Es gibt Konstellationen, in denen der Aufbau aus dem Nichts wirtschaftlich überlegen ist.

Dass die große Mehrheit der Gründerinnen und Gründer diesen Weg wählt, belegt der KfW-Gründungsmonitor 2026. Die Entscheidung gegen eine Übernahme ist also der Normalfall und nicht die Ausnahme.

In diesen fünf Fällen spricht mehr für die Gründung:

Technologiebruch: Eine neue Technologie entwertet bestehende Strukturen, sodass übernommene Anlagen und Prozesse eher Last als Vermögen sind. Wer in einem solchen Umfeld kauft, bezahlt für Substanz, die gerade an Wert verliert.

Eine neue Technologie entwertet bestehende Strukturen, sodass übernommene Anlagen und Prozesse eher Last als Vermögen sind. Wer in einem solchen Umfeld kauft, bezahlt für Substanz, die gerade an Wert verliert. Kein passendes Ziel: Im gewünschten Segment steht kein Betrieb zum Verkauf, dessen Zuschnitt zur eigenen Kompetenz passt. Eine Übernahme aus Mangel an Alternativen ist der schlechteste aller Gründe für einen Kaufvertrag.

Im gewünschten Segment steht kein Betrieb zum Verkauf, dessen Zuschnitt zur eigenen Kompetenz passt. Eine Übernahme aus Mangel an Alternativen ist der schlechteste aller Gründe für einen Kaufvertrag. Unfinanzierbarer Kaufpreis: Die Preisvorstellung übersteigt das, was der Betrieb an Kapitaldienst erwirtschaften kann. Eine Einigung wäre dann nur über eine Laufzeit möglich, die jede unternehmerische Beweglichkeit auf Jahre bindet.

Die Preisvorstellung übersteigt das, was der Betrieb an Kapitaldienst erwirtschaften kann. Eine Einigung wäre dann nur über eine Laufzeit möglich, die jede unternehmerische Beweglichkeit auf Jahre bindet. Hoher Sanierungsbedarf: Investitionsstau, veraltete Technik und offene Rechtsfragen verschlingen den Zeitvorteil der Übernahme. Am Ende steht ein Aufwand, der dem eines Neuaufbaus entspricht, nur mit Kaufpreis und Altlasten obendrauf.

Investitionsstau, veraltete Technik und offene Rechtsfragen verschlingen den Zeitvorteil der Übernahme. Am Ende steht ein Aufwand, der dem eines Neuaufbaus entspricht, nur mit Kaufpreis und Altlasten obendrauf. Fehlende Passung: Kultur, Standort oder Branche liegen so weit von der eigenen Erfahrung entfernt, dass Führung zum Blindflug wird. Fachliche Autorität lässt sich in einem eingespielten Team nur schwer kurzfristig aufbauen.

Entscheidend bleibt die Frage, welche Alternative unter realistischen Annahmen den höheren unternehmerischen Wert schafft.

Vom Manager zum Inhaber: Wege in die externe Unternehmensnachfolge

Für den Weg vom angestellten Manager zum Eigentümer haben sich mehrere Modelle herausgebildet. Sie werden in der Praxis oft synonym verwendet, obwohl sie Unterschiedliches bezeichnen. Wer eine mittelständische Unternehmensnachfolge anstrebt, sollte die Begriffe trennen können, weil Finanzierung und Investorenansprache daran hängen.

Entrepreneurship through Acquisition als Weg in die Unternehmensnachfolge

Entrepreneurship through Acquisition, kurz ETA, beschreibt den unternehmerischen Grundansatz. Eine unternehmerisch orientierte Person sucht gezielt einen bestehenden Betrieb, erwirbt eine maßgebliche Beteiligung oder das gesamte Unternehmen und übernimmt anschließend selbst die operative Führung.

Der Unterschied zur Finanzbeteiligung liegt in der Absicht. Im Mittelpunkt steht die langfristige Entwicklung eines einzelnen Unternehmens unter eigener Leitung, nicht die Rendite eines Portfolios. ETA ist damit ein Erwerbs- und Unternehmermodell sowie ein möglicher Karriereweg, aber keine eigenständige Finanzierungsform.

In Deutschland ist der Begriff weniger geläufig als die Sache selbst. Erwirbt eine Einzelperson oder ein kleines Unternehmerteam einen Betrieb und führt ihn anschließend selbst, folgt das dieser Logik, auch wenn es im Mittelstand selten so genannt wird.

Übernimmt dagegen ein Wettbewerber oder ein Konzern den Betrieb und besetzt die Führung neu, spricht man üblicherweise nicht von ETA. Der Unterschied liegt darin, dass beim ETA-Modell eine Person oder ein kleines Team mit dem Ziel der eigenen operativen Führung erwirbt, während strategische Käufer aus einer bestehenden Unternehmensorganisation heraus zukaufen.

Der Weg gliedert sich zunächst in Suche, Erwerb und operative Führung. Was danach folgt, hängt vom Modell ab: ein späterer Verkauf, eine erneute Nachfolgeregelung oder die langfristige Fortführung unter eigener Verantwortung.

Diese Frage wird regelmäßig zu spät gestellt, obwohl sie die geplante Haltedauer und damit die gesamte Finanzierungsstruktur prägt. Kapitalgeber fragen früh danach.

Für die Unternehmensnachfolge im Mittelstand ist das Modell deshalb interessant, weil es zwei Engpässe gleichzeitig bedient. Auf der einen Seite steht der Betrieb ohne Nachfolger, auf der anderen die Führungskraft, die unternehmerische Verantwortung sucht, ohne das Marktrisiko einer Gründung tragen zu wollen.

Was die Rolle konkret verlangt, unterscheidet sich deutlich von einer Bereichsleitung. Wer die Aufgaben einer Geschäftsführung zum ersten Mal in Gänze verantwortet, trägt Finanzierung, Compliance und Personal gleichzeitig, und zwar ohne Konzernstab im Rücken.

Management Buy-In und Management Buy-Out unterscheiden

Innerhalb dieses Rahmens bezeichnen zwei Begriffe, wer genau übernimmt. Sie werden häufig verwechselt, obwohl sie gegensätzliche Ausgangslagen beschreiben.

Vier Modelle lassen sich klar voneinander abgrenzen:

Management Buy-In: Eine externe Führungskraft beteiligt sich am Unternehmen und übernimmt die Leitung. Sie bringt eine frische Perspektive mit, muss sich Abläufe und Beziehungen aber erst erschließen. Der Informationsvorsprung liegt zu Beginn vollständig beim Verkäufer, was die Prüfung besonders wichtig macht.

Eine externe Führungskraft beteiligt sich am Unternehmen und übernimmt die Leitung. Sie bringt eine frische Perspektive mit, muss sich Abläufe und Beziehungen aber erst erschließen. Der Informationsvorsprung liegt zu Beginn vollständig beim Verkäufer, was die Prüfung besonders wichtig macht. Management Buy-Out: Das bereits tätige Management erwirbt das Unternehmen. Die Kenntnis der Abläufe ist in der Regel deutlich größer, was Einarbeitung und Übergabe erleichtert. Die rechtliche, steuerliche und finanzielle Prüfung bleibt davon unberührt. Schwieriger sind der Rollenwechsel gegenüber früheren Kollegen und die Finanzierung, weil angestellte Manager selten über hohes Eigenkapital verfügen.

Das bereits tätige Management erwirbt das Unternehmen. Die Kenntnis der Abläufe ist in der Regel deutlich größer, was Einarbeitung und Übergabe erleichtert. Die rechtliche, steuerliche und finanzielle Prüfung bleibt davon unberührt. Schwieriger sind der Rollenwechsel gegenüber früheren Kollegen und die Finanzierung, weil angestellte Manager selten über hohes Eigenkapital verfügen. Employee Buy-Out: Beschäftigte übernehmen den Betrieb, häufig gemeinschaftlich. Das kann Kontinuität gegenüber Kunden, Lieferanten und Belegschaft fördern. Ob neue strategische Impulse entstehen, hängt von Zusammensetzung, Kompetenz und Finanzierung des übernehmenden Teams ab.

Beschäftigte übernehmen den Betrieb, häufig gemeinschaftlich. Das kann Kontinuität gegenüber Kunden, Lieferanten und Belegschaft fördern. Ob neue strategische Impulse entstehen, hängt von Zusammensetzung, Kompetenz und Finanzierung des übernehmenden Teams ab. Search Fund: Kapitalgeber finanzieren zunächst die Suchphase und später gegebenenfalls den Erwerb. Der Käufer gewinnt dadurch Zeit und Netzwerk, gibt im Gegenzug Anteile und Mitspracherechte ab. Das Modell ist eine Such- und Finanzierungsstruktur und kein eigener Erwerbstyp.

Ein Management Buy-In ist also die konkrete Form der Übernahme, ETA der übergeordnete Ansatz und der Search Fund lediglich eine mögliche Art, ihn zu finanzieren.

Beim Management Buy-In kommt die Führung von außen und muss sich das Vertrauen des Teams erst erarbeiten. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Wie stark diese Wege im Mittelstand tatsächlich nachgefragt werden, zeigt das Nachfolge-Monitoring der KfW. Von den Inhabern mit Nachfolgeplänen erwägen 55 Prozent eine familieninterne Lösung und 42 Prozent den Verkauf an Externe.

Eine Übergabe an Beschäftigte ziehen 28 Prozent in Betracht, eine Lösung über Miteigentümer 24 Prozent. Diese Werte beschreiben Wünsche der abgebenden Seite mit Mehrfachnennung, nicht bereits vollzogene Nachfolgen.

Das Search-Fund-Modell gehört international zu den am besten dokumentierten Spielarten des unternehmerisch geführten Unternehmenserwerbs. Die Search Fund Study 2026 der Stanford Graduate School of Business erfasst Search Funds, die seit 1984 in den Vereinigten Staaten und Kanada aufgelegt wurden, mit Daten bis zum 31. Dezember 2025. Erstmals sind darin auch 67 langfristig gehaltene Unternehmen enthalten.

Diese Datenbasis ist wertvoll und zugleich begrenzt. Sie bildet den nordamerikanischen Markt ab, in dem Akquisitionsfinanzierung, Beraterlandschaft und Unternehmensgrößen anders aufgestellt sind als im deutschen Mittelstand.

Renditekennzahlen aus dieser Studie lassen sich deshalb nicht auf eine deutsche Betriebsübernahme übertragen. Wer sie in Finanzierungsgesprächen als Maßstab anführt, bekommt berechtigte Rückfragen. Der Wert der Studie liegt in der Struktur des Modells.

Für Deutschland liegen bislang keine mit der Stanford-Erhebung vergleichbaren Langzeitdaten vor. Aussagen über die Größe des hiesigen Search-Fund-Marktes lassen sich daraus also nicht ableiten.

Neben dem investorenfinanzierten Search Fund existiert die selbstfinanzierte Suche. Der Käufer trägt die Suchphase aus eigenen Mitteln und beschafft das Transaktionskapital erst, wenn ein konkretes Zielunternehmen vorliegt. Das kostet Zeit und erhält die Unabhängigkeit.

Für wen die externe Unternehmensnachfolge taugt

Aus den Modellen ergibt sich ein recht klares Anforderungsprofil. Es ist enger, als die allgemeine Begeisterung für das Thema vermuten lässt.

Fünf Voraussetzungen sollten zusammenkommen:

Führungserfahrung mit Ergebnisverantwortung: Wer nie ein Budget und ein Team gleichzeitig verantwortet hat, lernt beides ungern am eigenen Kaufpreis. Erfahrung in einer Linienfunktion mit eigener Ergebnisverantwortung ist eine besonders belastbare Ausgangsbasis.

Wer nie ein Budget und ein Team gleichzeitig verantwortet hat, lernt beides ungern am eigenen Kaufpreis. Erfahrung in einer Linienfunktion mit eigener Ergebnisverantwortung ist eine besonders belastbare Ausgangsbasis. Belastbare Fach- oder Branchenkompetenz: Ohne inhaltliches Verständnis fehlt der Maßstab für die Qualität dessen, was geprüft wird. Eine Kalkulation lässt sich nur bewerten, wenn man die Leistung dahinter einschätzen kann.

Ohne inhaltliches Verständnis fehlt der Maßstab für die Qualität dessen, was geprüft wird. Eine Kalkulation lässt sich nur bewerten, wenn man die Leistung dahinter einschätzen kann. Operative Bereitschaft: Das Modell verlangt operative Führungsverantwortung im Betrieb und nicht lediglich die Betreuung einer Beteiligung aus der Distanz. Wer eine Finanzanlage sucht, ist mit einer Minderheitsbeteiligung ohne Führungsauftrag besser beraten.

Das Modell verlangt operative Führungsverantwortung im Betrieb und nicht lediglich die Betreuung einer Beteiligung aus der Distanz. Wer eine Finanzanlage sucht, ist mit einer Minderheitsbeteiligung ohne Führungsauftrag besser beraten. Langer Zeithorizont: Zwischen Suchbeginn und stabilem Betrieb liegen häufig drei bis fünf Jahre. Die Suche allein beansprucht oft ein bis zwei Jahre, in denen kaum verwertbare Ergebnisse entstehen.

Zwischen Suchbeginn und stabilem Betrieb liegen häufig drei bis fünf Jahre. Die Suche allein beansprucht oft ein bis zwei Jahre, in denen kaum verwertbare Ergebnisse entstehen. Ausreichende Eigenmittel: Ohne nennenswertes Eigenkapital wird die Finanzierung eng, unabhängig von der Qualität des Zielunternehmens. Banken bewerten den Eigenanteil auch als Signal dafür, wie überzeugt der Käufer selbst von seinem Vorhaben ist.

Fehlt eine dieser Voraussetzungen, ist das kein Ausschlussgrund, wohl aber ein Grund, sie gezielt zu ergänzen.

Der Aufbau dieser Fähigkeiten gehört in die Vorbereitungsphase und nicht in die Zeit nach dem Closing. Praktische Wege dorthin zeigt die Führungskräfteentwicklung mit ihren Kompetenzfeldern. Wer die eigenen Lücken kennt, kann sie schließen, bevor sie im Betrieb sichtbar werden.

Welche Betriebe sich für eine Unternehmensnachfolge im Mittelstand eignen

Bei einer Unternehmensnachfolge entscheidet die Auswahl mehr über den Erfolg als die Verhandlung. Wer eine etablierte Firma übernehmen will, prüft deshalb zuerst den Betrieb und erst danach den Preis.

Ein guter Preis für einen schwachen Betrieb bleibt ein schlechtes Geschäft. Ein hoher Preis für einen tragfähigen Betrieb kann sich dagegen rechnen.

Dass die Auswahl Sorgfalt verlangt, belegt die Begründung des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn für die stagnierende Zahl der Übergaben. Ein Teil der Betriebe ist wirtschaftlich so geschwächt, dass eine Übernahme für Interessierte keinen Sinn mehr ergibt.

Kriterien eines tragfähigen Zielunternehmens

Vor der Suche gehört ein Profil auf Papier. Wer ohne Kriterien startet, bewertet Angebote nach Sympathie, Prestige oder scheinbar günstigem Preis. Das sind schlechte Ratgeber.

Sieben Merkmale kennzeichnen ein belastbares Zielunternehmen:

Wiederkehrende Umsätze: Rahmenverträge, Wartung oder Stammkundengeschäft machen die Erlöse planbar und mindern die Abhängigkeit von Einzelaufträgen. Für die Finanzierung ist dieser Punkt der wertvollste, weil er den Kapitaldienst berechenbar macht.

Rahmenverträge, Wartung oder Stammkundengeschäft machen die Erlöse planbar und mindern die Abhängigkeit von Einzelaufträgen. Für die Finanzierung ist dieser Punkt der wertvollste, weil er den Kapitaldienst berechenbar macht. Stabile operative Marge: Eine über mehrere Jahre gleichmäßige Marge deutet auf funktionierende Kalkulation und Preisdurchsetzung hin. Schwankt sie stark, lohnt die Frage, ob einzelne Großaufträge oder Sondereffekte das Bild bestimmen.

Eine über mehrere Jahre gleichmäßige Marge deutet auf funktionierende Kalkulation und Preisdurchsetzung hin. Schwankt sie stark, lohnt die Frage, ob einzelne Großaufträge oder Sondereffekte das Bild bestimmen. Verteilte Kundenbasis: Kein einzelner Kunde sollte einen Anteil erreichen, dessen Wegfall das Ergebnis kippen würde. Prüfen Sie zusätzlich, ob die Verträge auf das Unternehmen oder auf die Person des Inhabers ausgestellt sind.

Kein einzelner Kunde sollte einen Anteil erreichen, dessen Wegfall das Ergebnis kippen würde. Prüfen Sie zusätzlich, ob die Verträge auf das Unternehmen oder auf die Person des Inhabers ausgestellt sind. Zweite Führungsebene: Ein Betrieb mit Meistern, Teamleitungen oder einer kaufmännischen Leitung überlebt den Wechsel an der Spitze deutlich besser. Diese Personen sind zugleich die wichtigsten Gesprächspartner in den ersten Wochen und verdienen frühe Aufmerksamkeit.

Ein Betrieb mit Meistern, Teamleitungen oder einer kaufmännischen Leitung überlebt den Wechsel an der Spitze deutlich besser. Diese Personen sind zugleich die wichtigsten Gesprächspartner in den ersten Wochen und verdienen frühe Aufmerksamkeit. Dokumentierte Abläufe: Kalkulation, Angebotserstellung und Nachbetreuung sollten nachvollziehbar beschrieben und nicht nur eingeübt sein. Wo Wissen ausschließlich in Köpfen liegt, verlängert sich die Übergabe erheblich und wird teurer als geplant.

Kalkulation, Angebotserstellung und Nachbetreuung sollten nachvollziehbar beschrieben und nicht nur eingeübt sein. Wo Wissen ausschließlich in Köpfen liegt, verlängert sich die Übergabe erheblich und wird teurer als geplant. Überschaubarer Investitionsbedarf: Maschinenpark, Fuhrpark und IT dürfen keinen Nachholbedarf tragen, der den Kaufpreis faktisch erhöht. Lassen Sie sich das Anlagenverzeichnis mit Anschaffungsjahren zeigen und rechnen Sie den Ersatzbedarf der nächsten drei Jahre auf.

Maschinenpark, Fuhrpark und IT dürfen keinen Nachholbedarf tragen, der den Kaufpreis faktisch erhöht. Lassen Sie sich das Anlagenverzeichnis mit Anschaffungsjahren zeigen und rechnen Sie den Ersatzbedarf der nächsten drei Jahre auf. Gesicherte Verträge und Rechte: Zentrale Verträge sowie Zulassungen, Lizenzen und Marken müssen beim Unternehmen fortbestehen oder rechtssicher auf den Erwerber übergehen können. Eine Change-of-Control-Klausel in einem zentralen Vertrag kann die gesamte Kalkulation außer Kraft setzen.

Kaum ein Betrieb erfüllt alle sieben Punkte vollständig. Entscheidend ist, welche Lücke sich mit vertretbarem Aufwand schließen lässt.

Warum Ordnung im Hintergrund den Preis mitbestimmt

Gerade bei kleineren Betrieben lohnt ein Blick auf das, was der Kunde nie sieht. Auftragsannahme, Nachkalkulation und Dokumentation entscheiden darüber, wie belastbar die Zahlen sind, die später den Kaufpreis begründen.

Wie saubere Abläufe zwischen Büro und Leistungserbringung die wirtschaftliche Stabilität verbessern, zeigt der Beitrag über die Organisation eines Handwerksbetriebs. Wo diese Ordnung fehlt, verlängert sich die Prüfung, und der Verkäufer verliert Verhandlungsspielraum.

Inhaberabhängigkeit als zentrale Prüffrage der Unternehmensnachfolge

Unter allen Prüfpunkten einer Unternehmensnachfolge ragt einer heraus. Er entscheidet darüber, ob die gekaufte Ertragskraft überhaupt übertragbar ist.

In inhabergeführten Betrieben laufen Preisverhandlungen, Kundenkontakte, Lieferantenbeziehungen und fachliche Entscheidungen häufig über eine Person. Diese Person verkauft gerade und verlässt das Unternehmen. Was bleibt dann übrig?

Die Kammern beobachten genau hier einen wiederkehrenden Verlust. Inhaberwissen geht beim Wechsel verloren, wenn zuvor keine Vorkehrungen getroffen wurden. Die Frage nach der Inhaberabhängigkeit steht deshalb an erster Stelle und nicht irgendwo auf der Liste.

Wie sich kritische Rollen im Mittelstand absichern lassen, behandelt der Beitrag über das Besetzen von Schlüsselpositionen im Mittelstand. Für den Käufer heißt das: Prüfen Sie vor dem Angebot, welche Aufgaben ausschließlich beim Inhaber liegen und wie lange deren Übergabe realistisch dauert.

Warnsignale, die einen niedrigen Kaufpreis entwerten

Ein günstiger Preis ist selten ein Geschenk. Meist ist er eine Auskunft über Risiken, die der Markt bereits eingepreist hat. Die folgende Übersicht ordnet die Befunde nach ihrer Tragweite.

Befund Einordnung Konsequenz für den Käufer Erster Prüfschritt Wiederkehrende Umsätze über Verträge Attraktiv Ertragsbasis belastbar, Bewertung tragfähig Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen auflisten Zweite Führungsebene vorhanden Attraktiv Übergabe planbar, Ausfallrisiko begrenzt Verantwortlichkeiten und Vertretungsregeln erfragen Ein Kunde trägt einen großen Ergebnisanteil Vertieft prüfen Vertragslaufzeiten und Wechselkosten klären Deckungsbeitrag je Kunde über drei Jahre anfordern Investitionen mehrere Jahre verschoben Vertieft prüfen Nachholbedarf beziffern und im Preis abbilden Anlagenverzeichnis mit Anschaffungsjahren einsehen Zentraler Mietvertrag oder erforderliche Zulassung gefährdet Kritisch Ohne Lösung entfällt die Geschäftsgrundlage Change-of-Control-Klauseln und Zulassungsbescheide prüfen Ergebnis durch Einmaleffekte gehoben Kritisch Bereinigte Ertragskraft neu ermitteln Überleitungsrechnung der letzten drei Jahre verlangen Umsatz hängt am Inhaber persönlich Kritisch Übertragbarkeit ist der eigentliche Kaufgegenstand Mit Zustimmung des Verkäufers Kundenkontakte und Angebotserstellung stichprobenartig nachvollziehen

Bewertungsraster für Befunde in der Vorprüfung eines Zielunternehmens

Das Raster ersetzt keine Prüfung, es sortiert sie. Kritische Befunde gehören vor die Kaufpreiseinigung.

Praxisbeispiel: Ein Elektrobetrieb wechselt den Eigentümer

Ausgangslage: Ein Elektroinstallationsbetrieb mit 24 Beschäftigten in Ostwestfalen steht zum Verkauf. Der Inhaber ist 68 Jahre alt, das Unternehmen erwirtschaftet stabile Erlöse mit Gewerbekunden. Die Prüfung zeigt zwei Auffälligkeiten: Zwei Industriekunden tragen einen erheblichen Teil des Deckungsbeitrags, und sämtliche Preisverhandlungen führt der Inhaber persönlich. Eine kaufmännische Leitung existiert nicht, die Nachkalkulation liegt in seinem Kopf.

Vorgehen: Der Interessent, ein Vertriebsleiter aus der Elektrotechnik, verhandelt daraufhin nicht über den Preis, sondern über die Struktur. Er vereinbart eine Übergabephase von zwölf Monaten mit klar beschriebener Rolle des Verkäufers und definiertem Enddatum. Ein Teil des Kaufpreises wird als Verkäuferdarlehen gestundet und an den Fortbestand der beiden Großkundenverträge gekoppelt. Vor dem Closing begleitet er den Inhaber zu beiden Kunden und übernimmt die Nachkalkulation gemeinsam mit dem Büroteam.

Ergebnis: Nach zwölf Monaten liegen Kalkulation und Kundenkontakte beim neuen Eigentümer. Beide Großkunden haben verlängert, eine kaufmännische Leitung ist besetzt. Der Kaufpreis war nicht niedriger als gefordert, aber die Zahlung war an die Übertragbarkeit gekoppelt. Genau darin lag der eigentliche Verhandlungserfolg.

Bewertung und Due Diligence: Was den Kaufpreis wirklich trägt

Der Kaufpreis ist bei einer Unternehmensnachfolge selten das Ergebnis einer einzelnen Formel. Er entsteht aus nachhaltiger Ertragskraft, vorhandener Substanz, Erwartungen, Verhandlungsposition und Finanzierbarkeit. Wer das versteht, verhandelt anders.

Was Abgeber bei der Unternehmensnachfolge im Mittelstand erwarten

Das Nachfolge-Monitoring Mittelstand der KfW liefert dazu belastbare Anhaltspunkte. Für Übergaben zwischen 2025 und 2029 liegt der durchschnittlich angestrebte Verkaufspreis eines mittelständischen Unternehmens bei rund 499.000 Euro. Der Median liegt bei 375.000 Euro.

Seit 2019 sind diese Vorstellungen nominal um rund 34 Prozent gestiegen. Preisbereinigt bleibt ein Zuwachs von etwa 9,5 Prozent. Im Durchschnitt streben die Nachfolgeplaner einen Kaufpreis an, der beim 1,2-fachen ihres Jahresumsatzes liegt, bei einem Median von 0,6.

Diese Spreizung zwischen Durchschnitt und Median ist die eigentliche Botschaft. Der Median von 0,6 bedeutet: Eine Hälfte der Preisvorstellungen liegt bei höchstens dem 0,6-fachen Jahresumsatz, die andere darüber. Einzelne hohe Erwartungen ziehen den Durchschnitt nach oben. Pauschale Aussagen über zu teure Betriebe greifen deshalb zu kurz.

Warum Multiples keine Kaufpreise sind

Branchenmultiplikatoren dienen als Orientierung und werden gern als Preisschild missverstanden. Ihre Spannbreite spricht dagegen.

Ein Branchenmultiple liefert einen Korridor. Den Kaufpreis trägt am Ende die bereinigte Ertragskraft. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Die KfW stützt sich dabei auf die FINANCE-Umsatz-Multiples mit Stand November 2025. Für Unternehmen unter 20 Millionen Euro Jahresumsatz reichen sie von durchschnittlich 25 bis 50 Prozent im Bau und Handwerk bis zu 160 bis 249 Prozent im Pharmabereich. Einen branchenübergreifenden Gesamtmultiplikator gibt es nicht.

Diese Korridore beruhen auf Expertenschätzungen und umgesetzten Transaktionen im deutschsprachigen Raum. Sie beschreiben, was in einer Branche üblich ist, und nicht, was ein bestimmter Betrieb wert ist. Der tragfähige Preis eines einzelnen Unternehmens hängt von Ertragslage, Substanz und Finanzierung ab.

Für die Praxis heißt das: Ein Multiple beschreibt einen Korridor, in dem verhandelt wird. Den Ausschlag geben bereinigtes Ergebnis, Investitionsstau, Working Capital und die Frage, ob ein marktübliches Geschäftsführergehalt bereits berücksichtigt ist.

Die Due Diligence nach Dealbreakern priorisieren

Eine Due Diligence kann beliebig lang werden. Über ihren Wert entscheidet die Schärfe der Fragestellung und nicht die Länge der Checkliste. Bei einer Unternehmensnachfolge im Mittelstand ist das besonders wichtig, weil Zeit und Prüfbudget begrenzt sind.

Der produktivste Zugang lautet: Welche Annahme muss zutreffen, damit Kaufpreis und Finanzierung tragen? Diese Annahme wird zuerst geprüft, mit dem größten Aufwand und der größten Skepsis. Alles andere folgt danach.

Wer einen kritischen Befund erst spät aufdeckt, verhandelt aus einer schwächeren Position und riskiert, dass der gesamte Prozess kippt. Ein früher Abbruch ist günstiger als eine späte Korrektur.

Die sieben Prüffelder einer Due Diligence

Die Leitfrage bestimmt, womit begonnen wird. Wie weit jedes einzelne Feld ausgeleuchtet wird, entscheidet der jeweilige Betrieb.

Sieben Prüffelder decken den Kern einer mittelständischen Transaktion ab:

Financial: Bereinigtes Ergebnis, Ergebnisqualität, Einmaleffekte, Working Capital und der tatsächliche Investitionsbedarf der kommenden Jahre. Wichtig ist die Frage, welcher Teil des Ergebnisses auch ohne den Verkäufer entstanden wäre.

Bereinigtes Ergebnis, Ergebnisqualität, Einmaleffekte, Working Capital und der tatsächliche Investitionsbedarf der kommenden Jahre. Wichtig ist die Frage, welcher Teil des Ergebnisses auch ohne den Verkäufer entstanden wäre. Commercial: Kundenstruktur, Vertragslaufzeiten, Wettbewerbsposition und die Frage, wie Aufträge realistisch entstehen. Mit Zustimmung des Verkäufers kann ein gezielt vorbereitetes Gespräch mit ausgewählten Schlüsselkunden zusätzliche Klarheit schaffen.

Kundenstruktur, Vertragslaufzeiten, Wettbewerbsposition und die Frage, wie Aufträge realistisch entstehen. Mit Zustimmung des Verkäufers kann ein gezielt vorbereitetes Gespräch mit ausgewählten Schlüsselkunden zusätzliche Klarheit schaffen. Legal: Übertragbarkeit von Miet-, Liefer- und Kundenverträgen sowie offene Rechtsstreitigkeiten und Haftungsfragen. Auch Gewährleistungsrisiken aus abgeschlossenen Projekten gehören dazu. Ob und in welchem Umfang sie wirtschaftlich beim Erwerber verbleiben, hängt von Transaktionsstruktur und Vertragsgestaltung ab.

Übertragbarkeit von Miet-, Liefer- und Kundenverträgen sowie offene Rechtsstreitigkeiten und Haftungsfragen. Auch Gewährleistungsrisiken aus abgeschlossenen Projekten gehören dazu. Ob und in welchem Umfang sie wirtschaftlich beim Erwerber verbleiben, hängt von Transaktionsstruktur und Vertragsgestaltung ab. Tax: Steuerliche Struktur der Transaktion, latente Risiken aus Betriebsprüfungen und die Folgen der gewählten Erwerbsform. Ob Gesellschaftsanteile erworben werden (Share Deal) oder einzelne Wirtschaftsgüter und Vertragsverhältnisse (Asset Deal), verändert Haftung, Abschreibungsvolumen und Finanzierungsbedarf erheblich.

Steuerliche Struktur der Transaktion, latente Risiken aus Betriebsprüfungen und die Folgen der gewählten Erwerbsform. Ob Gesellschaftsanteile erworben werden (Share Deal) oder einzelne Wirtschaftsgüter und Vertragsverhältnisse (Asset Deal), verändert Haftung, Abschreibungsvolumen und Finanzierungsbedarf erheblich. Operational: Zustand von Anlagen, Auslastung, Kalkulationsgüte und Abhängigkeit von einzelnen Maschinen oder Standorten. Ein Betriebsrundgang mit offenen Augen ersetzt hier keine Prüfung, deckt aber regelmäßig auf, was in Unterlagen fehlt.

Zustand von Anlagen, Auslastung, Kalkulationsgüte und Abhängigkeit von einzelnen Maschinen oder Standorten. Ein Betriebsrundgang mit offenen Augen ersetzt hier keine Prüfung, deckt aber regelmäßig auf, was in Unterlagen fehlt. Human Resources: Schlüsselpersonen, Altersstruktur, Vergütungssysteme und mögliche Zusagen, die nach der Übernahme wirksam werden. Mündliche Versprechen des Vorgängers tauchen in keiner Akte auf und werden trotzdem eingefordert.

Schlüsselpersonen, Altersstruktur, Vergütungssysteme und mögliche Zusagen, die nach der Übernahme wirksam werden. Mündliche Versprechen des Vorgängers tauchen in keiner Akte auf und werden trotzdem eingefordert. Technology, IT und Daten: Zustand und Eigentum der eingesetzten Systeme, Softwarelizenzen, Cyberrisiken, Datenschutz, Datenqualität und Abhängigkeit von einzelnen Dienstleistern. Veraltete oder nicht rechtssicher nutzbare Systeme lösen nach der Übernahme schnell Investitionen und Ausfälle aus.

Die Reihenfolge richtet sich nach dem Risiko des Einzelfalls, nicht nach einer festen Standardliste.

Experten-Tipp!

Schreiben Sie vor dem Prüfungsstart einen einzigen Satz auf: Woran würde dieser Kauf wirtschaftlich scheitern? Prüfen Sie genau diesen Punkt zuerst und mit dem größten Aufwand. Hält er nicht, sparen Sie sich jede weitere Prüfung.

Was im inhabergeführten Betrieb anders ist

Bei einer mittelständischen Unternehmensnachfolge stößt eine klassische Prüfung schnell an Grenzen. Häufig fehlen ein standardisiertes Management-Reporting und belastbare Planungsrechnungen, und private und betriebliche Positionen sind nicht sauber getrennt.

Das ist nicht automatisch ein Ausschlussgrund, erhöht aber den Prüf- und Bereinigungsaufwand erheblich. Der Schwerpunkt der Prüfung verschiebt sich von Dokumenten hin zu Gesprächen, Beobachtung und Plausibilität.

Die Wahl zwischen Share Deal und Asset Deal gehört früh auf den Tisch, weil sie Kaufpreis, Haftung und Finanzierungsbedarf gleichzeitig verändert. Viele Kanzleien haben sich genau darauf spezialisiert; welche Aufgaben ein Steuerberater dabei übernimmt, beschreibt das zugehörige Berufsbild.

Wie der Betriebsbesuch vor dem Closing gelingt

In einer fortgeschrittenen Prüfungsphase kann es sinnvoll sein, nach Zustimmung des Verkäufers mehrere Tage im Betrieb zu verbringen. Wer die Auftragsannahme beobachtet und die Werkstatt sieht, erfährt über die Ertragsqualität oft mehr als aus jeder Auswertung.

Vertraulichkeit und Datenschutz setzen dem allerdings Grenzen. Solange der Verkauf nicht offen bekannt ist, kann ein Interessent nicht einfach durch die Werkhalle spazieren.

In der Praxis lässt sich dieser Konflikt über fünf Vereinbarungen auflösen:

Vertraulichkeitsvereinbarung zuerst: Vor jedem Einblick steht eine beidseitig unterzeichnete Vereinbarung, die Umfang, Dauer und Verwendung der Informationen regelt.

Vor jedem Einblick steht eine beidseitig unterzeichnete Vereinbarung, die Umfang, Dauer und Verwendung der Informationen regelt. Datenraum vor Betriebsbesuch: Was sich aus Unterlagen klären lässt, wird zuerst dort geklärt. Der Besuch beantwortet dann nur noch offene Fragen und bleibt kurz.

Was sich aus Unterlagen klären lässt, wird zuerst dort geklärt. Der Besuch beantwortet dann nur noch offene Fragen und bleibt kurz. Anlass offen und gemeinsam begründen : Verkäufer und Käufer stimmen ab, wie der Termin gegenüber der Belegschaft eingeordnet wird. Eine sachliche und zutreffende Begründung trägt am weitesten, weil sie später nicht korrigiert werden muss.

: Verkäufer und Käufer stimmen ab, wie der Termin gegenüber der Belegschaft eingeordnet wird. Eine sachliche und zutreffende Begründung trägt am weitesten, weil sie später nicht korrigiert werden muss. Randzeiten nutzen: Ein Termin außerhalb der Hauptbetriebszeiten oder an einem Samstagvormittag erlaubt Einblick, ohne den laufenden Betrieb zu stören.

Ein Termin außerhalb der Hauptbetriebszeiten oder an einem Samstagvormittag erlaubt Einblick, ohne den laufenden Betrieb zu stören. Zeitpunkt der offenen Kommunikation vereinbaren: Beide Seiten legen fest, ab wann Belegschaft und Schlüsselkunden informiert werden. Der geeignete Zeitpunkt hängt von Transaktionsform, Vertraulichkeit und möglichen Informationspflichten gegenüber den Beschäftigten ab und gehört deshalb früh abgestimmt.

Wer diese Reihenfolge einhält, bekommt den nötigen Einblick, ohne den Betrieb zu verunsichern, den er kaufen will.

Bereinigungen der Ergebnisrechnung sind in diesen Betrieben die Regel. Privat veranlasste Kosten, ein zu niedrig angesetztes Unternehmergehalt oder Immobilien im Betriebsvermögen verschieben das Bild teils erheblich.

Fehlt ein testierter Abschluss, muss die Qualität der Zahlen in der Due Diligence gesondert plausibilisiert werden. Welche Rolle ein Wirtschaftsprüfer dabei übernehmen kann und wo sie sich von der steuerlichen Beratung unterscheidet, beschreibt das zugehörige Berufsbild.

Nachvollziehbare Zahlen aus laufenden Systemen erleichtern jede Bewertung. Wo sie fehlen, steigt der Prüfaufwand spürbar. Welche Rolle eine geordnete IT im Mittelstand dabei spielt, unterschätzen Käufer regelmäßig.

Finanzierung und Cashflow-Sicherung der Unternehmensnachfolge

Bei einer Unternehmensnachfolge im Mittelstand ist ein Kaufpreis erst dann verhandelt, wenn er finanziert ist. Und er ist erst dann finanziert, wenn der Betrieb den Kapitaldienst aus eigener Kraft trägt.

Bausteine der Kapitalstruktur bei der Unternehmensnachfolge

Selten trägt ein einzelner Baustein die gesamte Transaktion. Üblich ist bei einer Unternehmensnachfolge eine Kombination, deren Zusammensetzung über Risiko und Handlungsspielraum entscheidet.

Die folgende Übersicht ordnet die gängigen Bausteine nach Wirkung, Risiko und Grenze. Sie ersetzt keine Finanzierungsberatung, hilft aber, die Struktur vor dem ersten Bankgespräch zu durchdenken.

Baustein Wirkung Grenze Eigenkapital des Käufers Senkt den Kapitaldienst und schafft Vertrauen Begrenzt durch das persönliche Vermögen Bankdarlehen Deckt den größten Teil des Kaufpreises Verlangt tragfähigen Kapitaldienst, je nach Struktur Sicherheiten oder Bürgschaften Förderdarlehen Günstige Konditionen und lange Laufzeiten An Programmbedingungen und Fristen gebunden Verkäuferdarlehen Überbrückt die Lücke und bindet den Verkäufer Verschiebt Zahlung, mindert den Preis nicht Earn-out Koppelt einen Preisteil an die Entwicklung Erfordert eindeutige Bemessungsgrößen, sonst drohen Konflikte Beteiligungskapital Stärkt die Eigenkapitalbasis Kostet Anteile und Mitspracherechte Bürgschaft der Bürgschaftsbank Ersetzt fehlende Sicherheiten gegenüber der Hausbank Kostet Bearbeitungsentgelt und laufende Bürgschaftsprovision, Voraussetzungen je nach Programm

Finanzierungsbausteine einer Übernahme mit Wirkung und Begrenzung

Wichtig ist eine Klarstellung, die in Verhandlungen oft untergeht. Ein Verkäuferdarlehen oder ein Earn-out senkt den wirtschaftlichen Kaufpreis nicht automatisch. Beide verändern zunächst Zeitpunkt, Bedingungen und Risikoverteilung der Zahlung.

Ein Verkäuferdarlehen hat allerdings eine zweite Wirkung. Es bindet den Abgebenden wirtschaftlich an den Fortbestand des Betriebs und schafft damit ein gemeinsames Interesse an einer gelungenen Übergabe.

Banken bewerten das ähnlich. Ein Verkäufer, der einen Teil des Kaufpreises stundet, signalisiert Vertrauen in die eigenen Zahlen. Dieses Signal kann die Argumentation stützen, ersetzt aber weder eine belastbare Planung noch die Prüfung der Ertragskraft.

Die Rechnung, die vor der Unterschrift stehen muss

Für die Cashflow-Sicherung genügt eine überschaubare Rechenlogik. Sie beantwortet die Frage, wie viel Luft nach dem Kapitaldienst tatsächlich bleibt.

Voraussetzung ist ein eindeutig definierter Startwert. Wer hier unsauber ansetzt, zieht einzelne Posten am Ende zweimal ab und rechnet sich die Struktur schlechter oder besser, als sie ist.

Für die folgende vereinfachte Planungsbrücke ist dieser Startwert das bereinigte EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, und zwar zusätzlich vor der Vergütung des künftigen Geschäftsführers.

Die Abschreibungen bleiben bewusst außen vor, weil der tatsächliche Wiederbeschaffungsbedarf gleich als eigene Position abgezogen wird. Wer stattdessen vom EBIT ausgeht und zusätzlich die vollen Ersatzinvestitionen abzieht, belastet denselben Sachverhalt zweimal.

Die fünf Abzüge bis zur verfügbaren Reserve

Entscheidend ist, jede Position vollständig und ohne Doppelzählung zu erfassen. Auf die exakte Abfolge kommt es weniger an, weil Steuern und Zinsen ohnehin miteinander zusammenhängen.

Von dieser Ausgangsgröße gehen fünf Positionen ab:

Marktübliches Geschäftsführergehalt: Das eigene Einkommen gehört an den Anfang der Rechnung und nicht in die Restgröße. Eine bereits verbuchte Vergütung des bisherigen Inhabers wird bei der Ermittlung des Startwerts herausgerechnet, anschließend wird ein marktübliches Gehalt vollständig angesetzt.

Das eigene Einkommen gehört an den Anfang der Rechnung und nicht in die Restgröße. Eine bereits verbuchte Vergütung des bisherigen Inhabers wird bei der Ermittlung des Startwerts herausgerechnet, anschließend wird ein marktübliches Gehalt vollständig angesetzt. Zahlungswirksame Steuern: Maßgeblich ist die tatsächliche Belastung auf Basis der steuerlichen Bemessungsgrundlage. Zinsaufwand mindert diese grundsätzlich, die Tilgung dagegen nicht. Dieser Unterschied gehört in jede Finanzierungsplanung, weil die Steuerlast damit von der gewählten Struktur abhängt.

Maßgeblich ist die tatsächliche Belastung auf Basis der steuerlichen Bemessungsgrundlage. Zinsaufwand mindert diese grundsätzlich, die Tilgung dagegen nicht. Dieser Unterschied gehört in jede Finanzierungsplanung, weil die Steuerlast damit von der gewählten Struktur abhängt. Ersatzinvestitionen: Fahrzeuge, Maschinen und IT müssen ersetzt werden, auch wenn die Finanzierung eng ist. Wer hier spart, verschiebt das Problem lediglich und schwächt zugleich die Substanz, die den Kaufpreis gerechtfertigt hat.

Fahrzeuge, Maschinen und IT müssen ersetzt werden, auch wenn die Finanzierung eng ist. Wer hier spart, verschiebt das Problem lediglich und schwächt zugleich die Substanz, die den Kaufpreis gerechtfertigt hat. Working Capital: Wachstum bindet Kapital in Vorräten und Forderungen, bevor es Ergebnis erzeugt. Ein guter Auftragseingang kann die Liquidität deshalb kurzfristig belasten statt entlasten.

Wachstum bindet Kapital in Vorräten und Forderungen, bevor es Ergebnis erzeugt. Ein guter Auftragseingang kann die Liquidität deshalb kurzfristig belasten statt entlasten. Zins und Tilgung: Der Kapitaldienst aus der Kaufpreisfinanzierung ist die härteste Position der Rechnung, weil sie unabhängig vom Geschäftsverlauf fällig wird. Sie sollte deshalb gegen ein schwaches Jahr und nicht gegen den Durchschnitt gerechnet werden.

Was danach bleibt, ist die verfügbare Liquiditätsreserve. Diese Rechnung ist eine vereinfachte Planungsbrücke und ersetzt keine integrierte Ertrags-, Bilanz- und Liquiditätsplanung.

Einen allgemeingültigen Grenzwert für die Reserve gibt es nicht. Ob sie ausreicht, hängt von Saisonalität, Ergebnisschwankung, Kundenkonzentration und Investitionsbedarf ab.

Die belastbare Prüffrage lautet deshalb anders: Kann der Betrieb den Kapitaldienst auch in einem realistischen Negativszenario leisten und dabei handlungsfähig bleiben? Wer diese Frage mit Zahlen beantwortet, braucht keine Faustregel.

Ein Rechenbeispiel zur Cashflow-Sicherung

Ein Zahlenbeispiel macht die Logik greifbar. Angenommen, es handelt sich um einen anlagenintensiven Handwerks- oder Produktionsbetrieb mit rund 30 Beschäftigten. Er erwirtschaftet ein bereinigtes EBITDA vor Vergütung des künftigen Geschäftsführers von rund 300.000 Euro im Jahr.

Zuerst geht das marktübliche Geschäftsführergehalt ab, hier mit 90.000 Euro angesetzt. Es verbleiben 210.000 Euro. Nach zahlungswirksamen Steuern von 45.000 bis 60.000 Euro sind es noch 150.000 bis 165.000 Euro.

Für Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge, Maschinen und IT sind 40.000 bis 60.000 Euro anzusetzen, für zusätzliches Working Capital bei moderatem Wachstum weitere 20.000 bis 30.000 Euro. Für den Kapitaldienst stehen damit noch 60.000 bis 105.000 Euro zur Verfügung.

Ein Kaufpreisdarlehen über 900.000 Euro mit zehn Jahren Laufzeit verlangt bei annuitätischer Tilgung ohne tilgungsfreie Anlaufzeit je nach Zinssatz rund 100.000 bis 120.000 Euro im Jahr. Die Rechnung geht damit nicht auf.

Der Betrieb ist deshalb nicht schlecht. Tragfähig wird die Struktur erst, wenn Kaufpreis, Laufzeit, Eigenkapitalanteil oder Tilgungsprofil angepasst werden. Genau diese Rechnung gehört vor die Kaufpreiseinigung und nicht danach.

Die genannten Beträge sind Erfahrungs- und Orientierungswerte und keine Rechenvorlage. Zinssatz, Tilgungsprofil und Zahlungszeitpunkte verändern das Ergebnis erheblich. Die Logik der Rechnung bleibt jedoch dieselbe.

Ein Blick auf die Mechanik der Liquiditätssteuerung lohnt sich vor der Übernahme. Grundlagen dazu bündelt der Beitrag zum Cashflow Management. Wer erst nach dem Closing merkt, dass Ergebnis und Liquidität zwei verschiedene Größen sind, verliert Handlungsspielraum in der empfindlichsten Phase.

Häufige Fehler in der Finanzierungsplanung

Die Muster wiederholen sich über nahezu jede Unternehmensnachfolge hinweg. Sie entstehen fast immer aus Optimismus und selten aus Unkenntnis.

Fünf Fehler tauchen in Nachfolgefinanzierungen regelmäßig auf:

Finanzierung bis an die Belastungsgrenze: Jede Abweichung vom Plan wird sofort zum Liquiditätsproblem, weil kein Puffer eingeplant ist. Eine längere Laufzeit kostet Zinsen, kauft aber Handlungsfähigkeit, und die ist in den ersten Jahren mehr wert.

Jede Abweichung vom Plan wird sofort zum Liquiditätsproblem, weil kein Puffer eingeplant ist. Eine längere Laufzeit kostet Zinsen, kauft aber Handlungsfähigkeit, und die ist in den ersten Jahren mehr wert. Wachstum ohne Kapitalbedarf gedacht: Zusätzliche Aufträge müssen vorfinanziert werden und belasten die Liquidität, lange bevor sie sich in der Ergebnisrechnung zeigen.

Zusätzliche Aufträge müssen vorfinanziert werden und belasten die Liquidität, lange bevor sie sich in der Ergebnisrechnung zeigen. Saisonalität unterschätzt: Betriebe mit ausgeprägten Saisonverläufen brauchen eine Kontokorrentlinie, die den Tiefpunkt abdeckt. Sinnvoller ist eine Tilgung, die dem Umsatzverlauf folgt und in schwachen Monaten aussetzt.

Betriebe mit ausgeprägten Saisonverläufen brauchen eine Kontokorrentlinie, die den Tiefpunkt abdeckt. Sinnvoller ist eine Tilgung, die dem Umsatzverlauf folgt und in schwachen Monaten aussetzt. Ergebnis mit Liquidität verwechselt: Ein positives Ergebnis sagt wenig über die Zahlungsfähigkeit im laufenden Monat aus. Entscheidend ist, wann Rechnungen bezahlt werden, nicht wann sie geschrieben wurden.

Ein positives Ergebnis sagt wenig über die Zahlungsfähigkeit im laufenden Monat aus. Entscheidend ist, wann Rechnungen bezahlt werden, nicht wann sie geschrieben wurden. Keine Reserve für Kundenverlust: Springt ein Großkunde nach dem Wechsel ab, muss die Struktur diesen Ausfall eine Zeit lang aushalten. Rechnen Sie einmal durch, was der Wegfall des größten Kunden für zwölf Monate bedeuten würde.

Wer diese Positionen vor dem Angebot durchrechnet, verhandelt über eine Struktur, die er auch halten kann.

Nach der Übernahme muss der neue Eigentümer diese kaufmännischen Aufgaben entweder selbst beherrschen oder im Unternehmen durch eine qualifizierte Finanzfunktion absichern.

Praxisbeispiel: Eine Finanzierung, die den Saisonverlauf übersieht

Ausgangslage: Ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb mit 18 Beschäftigten in Südhessen wird von einem Bauingenieur übernommen. Der Kaufpreis von 850.000 Euro wird aus 200.000 Euro Eigenkapital, einem Bankdarlehen über 500.000 Euro und einem Verkäuferdarlehen über 150.000 Euro finanziert. Die Jahresplanung geht auf, die Ertragskraft trägt den Kapitaldienst rechnerisch. Übersehen wird der Saisonverlauf: Von November bis März ruht das Geschäft weitgehend, während Löhne, Leasingraten und Tilgung unverändert weiterlaufen.

Vorgehen: Bereits im ersten Winter reicht die Kontokorrentlinie nicht aus. Der neue Inhaber verhandelt mit der Hausbank eine an den Saisonverlauf angepasste Tilgung: In den vier umsatzschwachen Monaten wird nur der Zins bedient, die Tilgung verlagert sich in die Sommermonate. Parallel vereinbart er mit dem Verkäufer, dessen Darlehen ein Jahr später beginnen zu lassen. Aus dem folgenden Sommergeschäft baut er eine Rücklage auf, die den nächsten Winter abdeckt.

Ergebnis: Der Betrieb kommt ohne zusätzliche Fremdmittel durch den zweiten Winter. Die Finanzierungsstruktur war tragfähig, der Zahlungsplan war es nicht. Wer die Saisonalität bereits vor der Unterschrift in die Tilgungsvereinbarung schreibt, erspart sich diese Nachverhandlung unter Zeitdruck.

Von der Suche bis zu den ersten 100 Tagen: Wo sich die Unternehmensnachfolge entscheidet

Die kritischen Entscheidungen einer Unternehmensnachfolge fallen lange vor dem Closing. Von der Suche über Prüfung und Finanzierung bis in die ersten 100 Tage zeigt sich, ob die ausgewählte Substanz tatsächlich übertragbar und wirtschaftlich tragfähig ist.

Die sechs Phasen der Unternehmensnachfolge und ihre Bruchstellen

Der Weg von der ersten Suche bis zum stabilen Betrieb lässt sich für jede Unternehmensnachfolge im Mittelstand in sechs Phasen gliedern. Jede hat eine eigene Aufgabe und ein eigenes Ergebnis.

Diese sechs Abschnitte durchläuft jeder Käufer:

Suchprofil: Sie legen schriftlich fest, welche Branchen, Betriebsgrößen, Regionen und Kaufpreisspannen für Sie infrage kommen und welche ausdrücklich nicht.

Sie legen schriftlich fest, welche Branchen, Betriebsgrößen, Regionen und Kaufpreisspannen für Sie infrage kommen und welche ausdrücklich nicht. Auswahl: Sie sichten konkrete Angebote und sortieren aus, welche Betriebe Ihr Profil erfüllen und tragfähig genug für eine Übernahme sind.

Sie sichten konkrete Angebote und sortieren aus, welche Betriebe Ihr Profil erfüllen und tragfähig genug für eine Übernahme sind. Bewertung: Sie ermitteln die nachhaltige Ertragskraft des Wunschkandidaten und leiten daraus eine Kaufpreisspanne ab, über die sich verhandeln lässt.

Sie ermitteln die nachhaltige Ertragskraft des Wunschkandidaten und leiten daraus eine Kaufpreisspanne ab, über die sich verhandeln lässt. Prüfung: Sie durchleuchten Zahlen, Verträge, Steuern, Betrieb, Personal und IT. Diese Due Diligence entscheidet, ob der verhandelte Preis Bestand hat.

Sie durchleuchten Zahlen, Verträge, Steuern, Betrieb, Personal und IT. Diese Due Diligence entscheidet, ob der verhandelte Preis Bestand hat. Finanzierung: Sie setzen Eigenkapital, Darlehen, Fördermittel und mögliche Verkäuferbausteine zu einer Struktur zusammen, die der Betrieb tragen kann.

Sie setzen Eigenkapital, Darlehen, Fördermittel und mögliche Verkäuferbausteine zu einer Struktur zusammen, die der Betrieb tragen kann. Übergabe: Sie übernehmen Führung, Wissen und Beziehungen. Diese Phase reicht vom Closing bis über die ersten 100 Tage hinaus.

Erst wenn ein Abschnitt wirklich abgeschlossen ist, lohnt der Schritt in den nächsten.

Interessanter als die Phasen selbst ist allerdings die Frage, woran sie in der Praxis jeweils brechen. Denn jeder hat eine eigene Schwachstelle, und sie liegt selten dort, wo Käufer sie vermuten.

Die folgende Infografik ordnet jeder Phase ihre kritische Bruchstelle zu und benennt die Frage, die dort beantwortet werden muss.

Infografik: Jede Phase der Übernahme hat eine eigene Schwachstelle. Angehen lassen sie sich alle vor der Unterschrift. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/08/unternehmensnachfolge-mittelstand-kaeufer-phasen-bruchstellen-infografik-agitano.webp" alt="Infografik: die sechs Phasen der Unternehmensnachfolge im Mittelstand und ihre kritischen Bruchstellen" width="1200" height="2213" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/unternehmensnachfolge-mittelstand-kaeufer/168164" rel="noopener">Jede Phase der Übernahme hat eine eigene Schwachstelle. Angehen lassen sie sich alle vor der Unterschrift. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

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Auffällig ist die Verteilung. Jede dieser sechs Bruchstellen lässt sich vor der Unterschrift adressieren, sichtbar wird sie meist erst danach. Wer sie früh angeht, verhandelt aus einer deutlich besseren Position.

Inhaberwissen übertragbar machen

Der systematische Wissenstransfer beginnt nicht nach dem Closing. Die wesentlichen Übergabeleistungen sollten im Kaufvertrag oder in einer gesonderten Übergabevereinbarung festgelegt und spätestens mit Beginn der Übergabephase umgesetzt werden.

Über den Erfolg einer Unternehmensnachfolge entscheidet häufig genau dieser Schritt. Wer ihn erst nach der Unterschrift plant, verhandelt Umfang und Dauer aus einer schwächeren Position.

Sechs Wissensbestände sollten dokumentiert übergeben werden:

Entscheidungsinventar: Welche Entscheidungen trifft der Inhaber, in welcher Frequenz und auf welcher Grundlage? Eine schlichte Mitschrift über zwei Wochen bringt hier mehr zutage als jedes Organigramm.

Welche Entscheidungen trifft der Inhaber, in welcher Frequenz und auf welcher Grundlage? Eine schlichte Mitschrift über zwei Wochen bringt hier mehr zutage als jedes Organigramm. Kunden- und Lieferantenhistorie: Wer sind die Ansprechpartner, welche Zusagen bestehen mündlich, wo gibt es Vorgeschichte? Gerade Kulanzregelungen und gewachsene Konditionen stehen in keinem Vertrag und werden trotzdem erwartet.

Wer sind die Ansprechpartner, welche Zusagen bestehen mündlich, wo gibt es Vorgeschichte? Gerade Kulanzregelungen und gewachsene Konditionen stehen in keinem Vertrag und werden trotzdem erwartet. Preis- und Kalkulationswissen: Nach welcher Logik entstehen Angebote, wo liegen Verhandlungsspielräume? Lassen Sie sich mehrere echte Angebote erklären, statt sich eine Kalkulationsformel geben zu lassen.

Nach welcher Logik entstehen Angebote, wo liegen Verhandlungsspielräume? Lassen Sie sich mehrere echte Angebote erklären, statt sich eine Kalkulationsformel geben zu lassen. Informelle Abläufe: Welche Absprachen funktionieren ohne Prozessbeschreibung und würden beim Wechsel reißen? Häufig sind es Kleinigkeiten wie Vertretungsregeln oder der kurze Anruf beim Lieferanten, die den Betrieb am Laufen halten.

Welche Absprachen funktionieren ohne Prozessbeschreibung und würden beim Wechsel reißen? Häufig sind es Kleinigkeiten wie Vertretungsregeln oder der kurze Anruf beim Lieferanten, die den Betrieb am Laufen halten. Schlüsselpersonen im Team: Wer hält den Betrieb faktisch zusammen, unabhängig vom Organigramm? Diese Personen sollten früh persönlich eingebunden werden, weil ihre Haltung die Stimmung der übrigen Belegschaft prägt.

Wer hält den Betrieb faktisch zusammen, unabhängig vom Organigramm? Diese Personen sollten früh persönlich eingebunden werden, weil ihre Haltung die Stimmung der übrigen Belegschaft prägt. Wiederkehrende Verpflichtungen: Welche Termine, Prüfungen und Fristen fallen im Jahresverlauf regelmäßig an? Wiederkehrende Zertifizierungen, Wartungen und behördliche Nachweise sind unauffällig, bis sie einmal versäumt werden.

Diese Übergabe gehört in eine vereinbarte Rolle mit definiertem Enddatum, nicht in ein unbefristetes Verbleiben des Verkäufers.

Erst Vertrauen sichern, dann Strukturen ändern

Die Versuchung ist groß, früh Wirkung zu zeigen. Genau das beschädigt häufig die Substanz, für die der Kaufpreis gezahlt wurde.

Bewährt hat sich eine Staffelung über die ersten Monate. In den ersten dreißig Tagen geht es um Zuhören, Stabilität und den Schutz der wichtigsten Beziehungen. Bis Tag sechzig werden Daten und Prozesse überprüft und Verantwortlichkeiten geklärt.

Parallel dazu entscheidet sich, ob Leistungsträger bleiben. Ein Eigentümerwechsel stellt die Frage nach der Attraktivität des Arbeitgebers neu, und die Antwort darauf gibt am Ende die Belegschaft. Welche Faktoren dabei wirken, ordnet der Beitrag zum Employer Branding ein.

Erst danach folgen priorisierte Veränderungen, und zwar erklärt und in überschaubaren Schritten. Der Käufer muss früh Führungsfähigkeit zeigen, ohne die Grundlage zu beschädigen, für die er bezahlt hat. Welche Fähigkeiten dabei tragen, beschreibt der Beitrag zu Führungskompetenzen.

Für die spätere Veränderungsphase gelten dieselben Regeln wie in jedem Wandel: klares Ziel, nachvollziehbare Kommunikation, frühe Einbindung. Wie Change Management im Mittelstand gelingt, lässt sich unmittelbar auf die Zeit nach einer Übernahme übertragen.

Experten-Tipp!

Vereinbaren Sie die Rolle des Verkäufers nach dem Closing schriftlich: Aufgaben, Präsenztage, Weisungsbefugnis und ein festes Enddatum. Ohne diese Klarheit entsteht ein zweites Machtzentrum, das Mitarbeitende und Kunden verlässlich verunsichert.

Wenn der Verkäufer nicht loslässt

Die Kammern berichten von Beharrungstendenzen der bisherigen Führung, unklar verteilten Kompetenzen und fehlender Kommunikation gegenüber der Belegschaft. Die Folge ist ein Hineinregieren, das Entscheidungen verlangsamt.

Dass es dazu kommt, ist selten böser Wille. Für viele Abgebende ist der Betrieb ein Lebenswerk, und 28 Prozent von ihnen fällt es nach Beobachtung der Kammern schwer, emotional loszulassen.

Der Umgang damit ist vor allem eine Führungs- und Kommunikationsaufgabe. Eindeutig vereinbarte Rollen, Befugnisse und Zeiträume schaffen dafür den Rahmen.

Wer die Rolle des Verkäufers früh, respektvoll und schriftlich klärt, erspart beiden Seiten eine Auseinandersetzung, die sonst vor der Belegschaft ausgetragen wird.

Hilfreich ist eine gemeinsame Kommunikation zum Start. Wenn Verkäufer und Käufer die Übergabe zusammen erklären und dabei den Zeitrahmen nennen, erhält die Belegschaft Orientierung statt Gerüchte.

Vor dem Closing sollten Käufer und Verkäufer außerdem festlegen, wer Belegschaft, Kunden, Lieferanten und Finanzierungspartner informiert, in welcher Reihenfolge das geschieht und welche gemeinsame Botschaft vermittelt wird. Diese Reihenfolge prägt den ersten Eindruck und lässt sich später kaum korrigieren.

Fazit: Unternehmensnachfolge im Mittelstand ist eine valide Option, jedoch nicht immer ein Selbstläufer

Die Unternehmensnachfolge im Mittelstand bietet erfahrenen Managern eine Gelegenheit, die es in dieser Breite lange nicht gab. Betriebe mit funktionierendem Geschäftsmodell suchen Eigentümer, und es gibt zu wenige, die sich das zutrauen.

Als Weg in die Selbstständigkeit ist die Übernahme damit eine valide Option. Sie erspart den Aufbau bei null, sie liefert eine belegte Nachfrage, und sie verschafft dem neuen Eigentümer vom ersten Tag an eine Organisation, die arbeitet.

Ein Selbstläufer ist sie deshalb nicht. Sie verlangt Kapital, Prüfungskompetenz, Führungsstärke und ein nüchternes Verständnis der vorhandenen Organisation. Wer diese Voraussetzungen mitbringt, kann tragfähige Zielunternehmen erkennen und Kaufpreis, Finanzierung sowie Übergabe realistisch beurteilen.

Der Ausblick ist dabei nüchtern zu halten. Die Zahl der Übergaben steigt trotz alternder Inhaberschaft nicht, weil ein Teil der Betriebe wirtschaftlich zurückfällt. Der Wettbewerb um tragfähige Unternehmen dürfte deshalb eher zunehmen als abnehmen.

Wer diese Voraussetzungen nicht mitbringt, kauft im ungünstigsten Fall eine fremde Abhängigkeit samt Schuldendienst. Die Wahl zwischen Übernahme und Gründung bleibt eine strategische Entscheidung, über deren Erfolg vor allem entscheidet, wie nüchtern und vorbereitet sie getroffen wird. Fällt sie gut aus, bleiben Betriebe erhalten, Kapital fließt in bestehende Substanz, und ganze Branchen ordnen sich über Nachfolge statt über Stilllegung neu.

Häufige Fragen (FAQ) zur Unternehmensnachfolge im Mittelstand durch Kauf

Was versteht man unter externer Unternehmensnachfolge? Von externer Unternehmensnachfolge spricht man, wenn ein Betrieb an eine Person, Investorengruppe oder Organisation übergeht, die bislang weder zur Inhaberfamilie noch zum Unternehmen gehört. Erworben werden Anteile oder das gesamte Unternehmen, häufig verbunden mit der Übernahme der Geschäftsführung. Nach dem Nachfolge-Monitoring der KfW ziehen 42 Prozent der Nachfolgeplaner im Mittelstand einen Verkauf an Externe in Betracht. Die Variante steht damit an zweiter Stelle hinter der familieninternen Lösung. Für Käufer ist dieser Weg der übliche Zugang zum Mittelstand. Wie viel Eigenkapital braucht man für eine Unternehmensübernahme? Eine allgemeingültige Quote gibt es nicht, weil Banken Sicherheiten, Ertragslage und Branchenrisiko gemeinsam bewerten. In der Praxis erwarten Kreditgeber einen spürbaren Eigenanteil, der die Ernsthaftigkeit belegt und den Kapitaldienst senkt. Ergänzend kommen Förderdarlehen, Bürgschaften und Verkäuferdarlehen in Betracht. Entscheidend ist weniger eine bestimmte Prozentzahl als die Frage, ob die Erträge des Unternehmens Zinsen und Rückzahlung abdecken und darüber hinaus eine Reserve für Rückschläge lassen. Wer ohne Puffer kalkuliert, verliert bei der ersten Abweichung den Handlungsspielraum. Förderdarlehen und Bürgschaften können den Finanzierungsrahmen erweitern, sofern Vorhaben, Bonität und die jeweiligen Programmvoraussetzungen passen. Wie lange dauert eine Unternehmensnachfolge im Mittelstand? Von der ersten Suche bis zum abgeschlossenen Übergang vergehen häufig mehrere Jahre. Die Suche nach einem passenden Betrieb nimmt oft ein bis zwei Jahre in Anspruch, die eigentliche Transaktion mit Prüfung, Verhandlung und Finanzierung anschließend etwa sechs bis achtzehn Monate. Danach folgt die Übergabephase, für die ein Jahr realistisch ist. Die Kammern empfehlen abgebenden Inhabern, spätestens drei Jahre vor dem gewünschten Termin mit der Suche zu beginnen. Käufer sollten für die eigene Vorbereitung ähnlich großzügig planen, weil Finanzierung und Prüfung Zeit binden. Was ist der Unterschied zwischen Management Buy-In und Management Buy-Out? Beim Management Buy-In erwirbt eine bislang unbeteiligte Führungskraft das Unternehmen. Sie bringt Distanz und frische Sicht mit, muss sich die Abläufe jedoch erst erschließen. Beim Management Buy-Out erwirbt das bereits tätige Management den Betrieb und verfügt in der Regel über deutlich tiefere Kenntnisse der Abläufe, Personen und Risiken. Schwierig wird häufig die neue Rolle im alten Team, dazu kommt eine oft knappe Eigenkapitalbasis der angestellten Führung. Beide Wege sind Formen der Übernahme, unterscheiden sich aber in Informationsstand, Finanzierung und Konfliktpotenzial deutlich. Welche Bereiche prüft eine Due Diligence? Üblich sind sieben Felder: Finanzen, Markt und Kunden, Recht, Steuern, operativer Betrieb, Personal sowie Technologie, IT und Daten. Gerade das letzte Feld wird unterschätzt, obwohl Lizenzen, Datenschutz und Cyberrisiken nach der Übernahme schnell Geld kosten. Wichtiger als die Länge der Checkliste ist die Priorisierung. Zuerst wird die Annahme geprüft, die zutreffen muss, damit Kaufpreis und Finanzierung überhaupt tragen. Alles Weitere ordnet sich dieser Frage unter. So bleibt der Aufwand beherrschbar, ohne dass wesentliche Risiken übersehen werden. Kritische Befunde gehören dabei immer vor die Kaufpreiseinigung und nicht in die Zeit danach. Wie wird der Kaufpreis eines mittelständischen Unternehmens bestimmt? Ausgangspunkt ist die nachhaltige Ertragskraft, bereinigt um Einmaleffekte und um ein marktübliches Geschäftsführergehalt. Branchenmultiplikatoren liefern einen Korridor, keinen Preis. Ihre Spannbreite reicht bei kleineren Unternehmen von etwa 25 bis 50 Prozent des Jahresumsatzes im Bau und Handwerk bis zu deutlich höheren Werten in forschungsnahen Branchen. Den Ausschlag geben am Ende Investitionsstau, Working Capital und die Finanzierbarkeit des geforderten Betrags. Ein Preis, den der Mittelzufluss nicht trägt, bleibt auch bei attraktiver Substanz unrealistisch. Ein um ein marktübliches Geschäftsführergehalt bereinigtes Ergebnis ist deshalb die belastbarere Ausgangsgröße. Warum steigt die Zahl der Unternehmensnachfolgen trotz Demografie nicht? Das Institut für Mittelstandsforschung Bonn erwartet für 2026 bis 2030 rund 186.000 Übergaben, also etwa so viele wie zuvor. Der Grund liegt in der Ertragslage und nicht in einer Entspannung des Marktes. Bei einem Teil der Betriebe hat sie sich so verschlechtert, dass eine Übernahme aus Sicht der Interessierten nicht mehr lohnt. Diese Unternehmen werden in der IfM-Schätzung deshalb nicht als wirtschaftlich übernahmewürdige Übergabefälle geführt. Wer eine Unternehmensnachfolge im Mittelstand plant, sollte daraus mitnehmen, dass ein größeres Angebot nicht automatisch mehr gute Gelegenheiten enthält. Welche Risiken bestehen in den ersten 100 Tagen nach der Übernahme? Das größte Risiko ist der Verlust jener Substanz, für die gezahlt wurde. Kunden orientieren sich neu, Leistungsträger prüfen ihre Optionen, und Wissen verschwindet mit dem bisherigen Inhaber. Hinzu kommt ein hausgemachtes Risiko: zu frühe Eingriffe in Abläufe, deren Zweck noch nicht verstanden ist. Bewährt hat sich, zunächst zuzuhören und zu stabilisieren, dann zu prüfen und erst anschließend Veränderungen in überschaubaren Schritten umzusetzen. Eine schriftlich geregelte Rolle des Verkäufers sorgt zusätzlich dafür, dass Zuständigkeiten im Betrieb eindeutig bleiben und niemand zwischen zwei Ansprechpartnern wählen muss. Was bedeutet das ETA-Modell bei der Unternehmensnachfolge im Mittelstand? ETA steht für Entrepreneurship through Acquisition. Gemeint ist der Weg ins Unternehmertum über den Kauf eines bestehenden Betriebs statt über eine Neugründung. Eine Einzelperson oder ein kleines Team sucht gezielt ein Zielunternehmen, erwirbt eine maßgebliche Beteiligung oder das ganze Unternehmen und führt es anschließend selbst. ETA beschreibt damit das Erwerbs- und Unternehmermodell, nicht die Finanzierung. Kapitalgeber für die Suchphase können hinzukommen, ändern am Modell selbst aber nichts. Geeignet ist der Weg vor allem für Führungskräfte mit Ergebnisverantwortung, die operativ führen und nicht nur investieren wollen. Asset Deal oder Share Deal: worin liegt der Unterschied? Beim Share Deal erwirbt der Käufer Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaft bleibt Rechtsträger, ihre Verträge, Verbindlichkeiten und Risiken verbleiben grundsätzlich in ihr und werden wirtschaftlich mit erworben. Beim Asset Deal werden einzelne Vermögensgegenstände, Rechte und gegebenenfalls Verträge übertragen. Diese müssen dann oft einzeln übergeleitet werden und können die Zustimmung der Vertragspartner erfordern. Haftungsrisiken lassen sich so gezielter abgrenzen, verschwinden aber nicht vollständig. Bei Einzelunternehmen erfolgt die Übertragung mangels Gesellschaftsanteilen stets als Asset Deal, bei Personen- und Kapitalgesellschaften kommt auch ein Share Deal in Betracht. Wie verändert die Nachfolgewelle die Marktkonsolidierung? Auf drei Wegen. Passiv, weil Betriebe ohne Nachfolger schließen und ihre Kunden, Fachkräfte und Marktanteile an verbleibende Wettbewerber abgeben. Aktiv, weil strategische Käufer kleinere Betriebe übernehmen und in bestehende Strukturen eingliedern. Und über Buy-and-Build, wenn Investoren mehrere regionale Betriebe zu einer Gruppe verbinden. Für Käufer heißt das, dass sie bei attraktiven Zielunternehmen auch gegen Bieter antreten, die Synergien einpreisen und deshalb mehr bieten können. Wer allein antritt, punktet dafür oft mit kurzen Entscheidungswegen und der Zusage, den Betrieb als Ganzes fortzuführen. Lohnt sich eine Übernahme mehr als eine Neugründung? Pauschal lässt sich das nicht beantworten. Eine Übernahme erspart den Marktaufbau, bringt aber Kapitaldienst, bestehende Strukturen und mögliche Altlasten mit. Eine Gründung bietet volle Gestaltungsfreiheit bei ungewisser Nachfrage. Für eine Gründung spricht es, wenn kein passender Betrieb verfügbar ist, der Kaufpreis nicht tragfähig erscheint oder eine neue Technologie bestehende Strukturen entwertet. Ausschlaggebend ist, welche Variante bei nüchterner Kalkulation mehr unternehmerischen Wert erzeugt. Diese Rechnung fällt für jede Person und jedes Zielunternehmen anders aus. Wer beide Wege sauber durchrechnet, trifft eine unternehmerische Entscheidung statt einer Geschmacksfrage.

Hinweis der Redaktion: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Beratung im Einzelfall. Ob Asset Deal oder Share Deal, welche Haftungsfolgen entstehen und welche Informationspflichten bestehen, hängt von der konkreten Gestaltung ab.