Handwerksbetrieb organisieren: Wenn Büro und Baustelle zusammenwachsen

Handwerksbetrieb organisieren: Das Wichtigste im Überblick Zwischen dem Anruf eines Kunden und der ausgewerteten Nachkalkulation liegt eine Kette von Übergaben. An jeder einzelnen kann eine Angabe verloren gehen, doppelt entstehen oder zu spät ankommen. Wer diese Kette schließt, gewinnt Arbeitszeit zurück und erfüllt zugleich Pflichten, die bis 2028 ohnehin greifen. Der Bruch kostet, nicht das Papier: Teuer wird eine Angabe, die zweimal erfasst, gesucht oder korrigiert werden muss. Ein Zettel, der nur einmal ausgefüllt und unverändert weiterverwendet wird, verursacht keinen zusätzlichen Medienbruch. Diese Unterscheidung bestimmt, welche Abläufe überhaupt digitalisiert gehören.

Teuer wird eine Angabe, die zweimal erfasst, gesucht oder korrigiert werden muss. Ein Zettel, der nur einmal ausgefüllt und unverändert weiterverwendet wird, verursacht keinen zusätzlichen Medienbruch. Diese Unterscheidung bestimmt, welche Abläufe überhaupt digitalisiert gehören. Das Tempo im Mittelstand lässt nach: Nach dem KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2025 haben zuletzt 30 Prozent der mittelständischen Unternehmen Digitalisierungsvorhaben abgeschlossen, fünf Prozentpunkte weniger als in der Vorperiode. Wer seine Abläufe jetzt ordnet, stabilisiert sie, bevor zusätzlicher Umstellungsdruck hinzukommt.

Nach dem KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2025 haben zuletzt 30 Prozent der mittelständischen Unternehmen Digitalisierungsvorhaben abgeschlossen, fünf Prozentpunkte weniger als in der Vorperiode. Wer seine Abläufe jetzt ordnet, stabilisiert sie, bevor zusätzlicher Umstellungsdruck hinzukommt. Die E-Rechnung setzt den Zeitplan: Bei Umsätzen zwischen inländischen Unternehmen endet die Übergangsfrist für Rechnungsaussteller mit mehr als 800.000 Euro Vorjahresumsatz grundsätzlich zum 1. Januar 2027, für alle weiteren zum 1. Januar 2028. Ausnahmen und Sonderfristen, etwa für Kleinunternehmer und bestimmte EDI-Verfahren, bleiben bestehen.

Bei Umsätzen zwischen inländischen Unternehmen endet die Übergangsfrist für Rechnungsaussteller mit mehr als 800.000 Euro Vorjahresumsatz grundsätzlich zum 1. Januar 2027, für alle weiteren zum 1. Januar 2028. Ausnahmen und Sonderfristen, etwa für Kleinunternehmer und bestimmte EDI-Verfahren, bleiben bestehen. Die Archivierung ist die offene Flanke: In der ZDH-Befragung von 1.926 Handwerksbetrieben von Anfang 2026 arbeitet nur rund ein Drittel mit einem GoBD-konformen Archivierungssystem. Die achtjährige Aufbewahrungspflicht trifft damit vielfach auf Ablagen, die dafür nie gebaut wurden.

In der ZDH-Befragung von 1.926 Handwerksbetrieben von Anfang 2026 arbeitet nur rund ein Drittel mit einem GoBD-konformen Archivierungssystem. Die achtjährige Aufbewahrungspflicht trifft damit vielfach auf Ablagen, die dafür nie gebaut wurden. Die Einführung schlägt den Funktionsumfang: Über den Erfolg entscheidet, ob Abläufe vorher geklärt, ein Pilotbereich gewählt und Zuständigkeiten benannt wurden. Wer einen unsauberen Ablauf digital nachbaut, bezahlt fortan für dessen Konservierung. Damit verschiebt sich die Leitfrage weg von der Software und hin zur Organisation. Über den Nutzen entscheidet weniger der Funktionsumfang als die Antwort auf eine einzige Frage: Entsteht eine Angabe im Betrieb genau einmal, oder immer wieder neu?

Handwerksbetrieb organisieren: Wo zwischen Büro und Baustelle Zeit verloren geht

Mittelständische Betriebe stehen vor einem strukturellen Spagat. Auf der einen Seite wachsen Dokumentationspflichten, Preisdruck und Personalknappheit, die zu den größten Herausforderungen für Handwerksbetriebe zählen. Auf der anderen Seite bleibt die Leistung vor Ort der Kern der Wertschöpfung.

Wer sich in der Verwaltung verliert, verliert Marge. Wer sie vernachlässigt, riskiert Fehler in Abrechnung, Gewährleistung und Personalführung. Zwischen diesen Polen muss die Organisation ihren Platz finden, ohne dass eine Seite die andere aufzehrt.

Wo im Handwerksbetrieb die Information versickert

Die Verluste entstehen an wenigen, immer gleichen Stellen. Notiert ein Monteur Zeiten und Material auf einem Zettel, der erst am Monatsende ins Büro wandert, weiß bis dahin niemand, ob der Auftrag noch im kalkulierten Rahmen liegt; eine Korrektur käme ohnehin zu spät.

Die zweite Stelle ist die Bestellung. Wird sie auf der Baustelle ausgelöst und im Büro nicht gesehen, fährt jemand ein zweites Mal zum Großhandel, oder es liegt Material doppelt vor Ort, das anschließend niemand dem Auftrag zurechnet und das am Jahresende im Schwund verschwindet.

Die dritte Stelle ist der Nachtrag. Wird eine Zusatzleistung mündlich vereinbart und nirgends festgehalten, fehlt sie später in der Rechnung, weil der Kunde sich anders erinnert als der Monteur und der Betrieb im Zweifel auf die Position verzichtet, um die Beziehung nicht zu belasten.

Die vierte Stelle ist die Rückfrage: Ruft ein Kunde im Büro an und fragt nach dem Stand, beginnt eine Kette aus Telefonaten, weil der aktuelle Fortschritt allein im Kopf des Monteurs existiert. Spektakulär ist keine dieser Lücken, und genau darin liegt ihre Zähigkeit.

Sie fallen im Tagesgeschäft nicht auf, binden aber jede Woche Arbeitszeit, die auf der Baustelle fehlt.

Warum der Bruch teurer ist als das Papier

Damit verschiebt sich die Frage. Es geht weniger darum, ob im Betrieb noch Papier im Umlauf ist. Der Kostentreiber ist die mehrfache Erfassung derselben Information. Diese Unterscheidung klingt akademisch, hat aber unmittelbare Folgen für jede Investitionsentscheidung.

Ein handschriftlicher Aufmaßzettel, der genau einmal entsteht und direkt in die Kalkulation übernommen wird, verursacht zumindest keinen zusätzlichen Medienbruch. Ein digitales Formular, dessen Werte anschließend in eine zweite Anwendung abgetippt werden, sehr wohl. Das erklärt, warum Digitalisierung im Betrieb ohne vorherige Prozessklärung oft wirkungslos bleibt.

Ein doppelt geführter Ablauf wird durch ein neues Werkzeug nicht einfacher, sondern lediglich schneller doppelt geführt. Für die Bestandsaufnahme heißt das: Zählen Sie die Übergaben statt der Zettel, denn jede Stelle, an der ein Mensch eine bereits vorhandene Angabe erneut eintippt, gehört auf die Liste.

Der durchgehende Auftragsfluss vom Erstkontakt bis zur Nachkalkulation

Aus dieser Beobachtung ergibt sich der Maßstab für eine Handwerker Software. Sie muss den Auftrag als zusammenhängende Kette abbilden und dafür sorgen, dass Angaben genau einmal erhoben werden. Alles Weitere ist Ausstattung.

Der Blick auf die einzelnen Stationen macht sichtbar, wo im Betrieb noch übertragen statt weitergereicht wird. Für den ersten Überblick braucht es keine Beratung, sondern eine Stunde Zeit und Ehrlichkeit.

Was an jeder Übergabestelle im Handwerksbetrieb passiert

Die Kette beginnt beim Anruf des Kunden und endet erst mit der Auswertung. Dazwischen liegen Aufmaß, Kalkulation, Angebot, Auftrag, Einsatzplanung, Ausführung, Erfassung von Zeiten und Material, Nachträge sowie Abnahme und Rechnung.

An jedem Übergang stellt sich dieselbe Frage: Wird ein bereits vorhandener Datensatz weiterverwendet, oder entsteht er neu? Genau hier unterscheiden sich Betriebe deutlich, auch bei vergleichbarer Größe und ähnlichem Gewerk, und hilfreich ist deshalb eine zweite Frage: Wer trägt an dieser Stelle die Verantwortung?

In vielen Betrieben ist die Übergabe selbst niemandem zugeordnet, und genau deshalb verschwindet dort regelmäßig etwas. Die Übersicht ordnet jeder Phase die Stelle zu, an der Angaben im Alltag verloren gehen, und stellt den angestrebten Zustand daneben.

Phase im Auftrag Wo der Bruch entsteht Angestrebter Zustand Kundenanfrage Notizzettel, Rückruf, privates Mailfach strukturierter Kunden- und Auftragseintrag Aufmaß vor Ort Zettel und Fotos auf dem Privathandy Aufmaß direkt am Auftrag hinterlegt Angebot und Kalkulation Tabelle neben der Branchenlösung durchgehende Kalkulationsdaten Einsatzplanung Wandkalender, Telefon, Messenger zentrale Termin- und Ressourcenplanung Zeit und Material Stundenzettel am Monatsende Erfassung am Einsatztag, dem Auftrag zugeordnet Nachträge mündliche Zusage auf der Baustelle dokumentierter Nachtrag mit Freigabe Abnahme und Rechnung erneutes Übertragen ins Büro Übernahme der Daten in die Abrechnung Nachkalkulation Zahlen fehlen oder kommen zu spät Soll-Ist-Vergleich je Auftrag

Auftragsphasen, Bruchstellen und Zielzustand im Überblick

Wichtig ist dabei die Reihenfolge. Jede Lücke weiter vorne in der Kette macht die Auswertung am Ende unbrauchbar. Fehlt die Zuordnung der Zeiten zum Auftrag, hilft die sauberste Auswertung nicht weiter.

Deshalb lohnt es sich, die eigene Kette einmal von hinten zu lesen und bei jeder Kennzahl, die Sie sich wünschen, zu fragen, woher die Zahlen dafür eigentlich stammen sollen. Meist endet die Spur mehrere Stationen früher als erwartet.

Was ein schnellerer Auftragsfluss nach außen bewirkt

Die Kette wirkt auch nach außen. Wer ein Aufmaß vor Ort erfasst und daraus noch am selben Tag ein Angebot erzeugt, verkürzt die Zeit bis zur Entscheidung des Kunden spürbar. Ob daraus mehr Aufträge werden, hängt vom Markt ab; die Wartezeit sinkt in jedem Fall.

Ähnlich wirkt die Termintreue. Wer eine Verschiebung in der Planung sieht, bevor der Kunde anruft, informiert von sich aus, statt sich später zu rechtfertigen. Das kostet einen kurzen Anruf und erspart die Rückfrage, die sonst im Büro aufläuft und dort erneut Zeit bindet.

Die Nachkalkulation als Endpunkt der Kette

Belastbar wird die Frage, welche Aufträge tragen und welche Geld kosten, erst wenn Erlös und zurechenbare Kosten am selben Auftrag zusammenlaufen: Zeiten, Material, Fahrten und bei Bedarf Fremdleistungen. Voraussetzung dafür ist eine auftragsbezogene Zeiterfassung, die Zeiten dem jeweiligen Auftrag zuordnet und nicht nur dem Arbeitstag.

Erst dann lässt sich ein Soll-Ist-Vergleich rechnen, der über eine Monatssumme hinausgeht, und Betriebe, die so auswerten, erkennen Auftragsarten mit schwacher Marge, sobald sich ein belastbares Muster abzeichnet. Der Gewinn liegt dabei weniger im einzelnen Auftrag als in der nächsten Kalkulation.

Wer weiß, dass eine bestimmte Leistung regelmäßig länger dauert als angesetzt, schärft seine Ansätze nach, statt zu schätzen. Interessant wird die Auswertung, sobald sie nach Auftragsarten sortiert wird.

In einer Gesamtsumme bleiben diese Unterschiede unsichtbar. Aus der Sortierung folgen Entscheidungen darüber, welche Aufträge der Betrieb künftig sucht, welche er teurer anbietet und welche er besser abgibt.

Das ist der betriebswirtschaftliche Ertrag der Umstellung, und er rechtfertigt die Disziplin bei der Erfassung.

Welche Funktionen einen Handwerksbetrieb wirklich entlasten

Damit lässt sich die Anforderungsliste deutlich kürzen. Entscheidend sind Funktionen, die Übergaben ersparen, und nicht solche, die einen zusätzlichen Bearbeitungsschritt erzeugen. Drei Bereiche fallen dabei ins Gewicht, und sie stehen selten im Mittelpunkt der Verkaufsgespräche.

Mobil arbeiten, auch ohne Netz

Auf der Baustelle entscheidet die Verfügbarkeit vor Ort. Monteure brauchen Zugriff auf Kundendaten, Auftragshistorie, Pläne und Materiallisten. Wichtiger als die reine Cloud-Anbindung ist die Frage, was im Funkloch passiert.

Das Aufmaß entsteht auf dem Tablet direkt am Auftrag. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Ein System, das offline weiterarbeitet und später abgleicht, hält den Ablauf aufrecht, während ein System, das ohne Verbindung nur eine Fehlermeldung zeigt, genau die Zettelwirtschaft zurückbringt, die abgeschafft werden sollte.

Wer Cloud-Lösungen prüft, sollte diesen Punkt bewusst provozieren und das Testgerät für eine Stunde in den Flugmodus setzen. Klären Sie dabei auch, was geschieht, wenn zwei Personen denselben Auftrag offline bearbeitet haben und beide Stände später aufeinandertreffen.

Zur mobilen Nutzung gehört die Ausstattung. Ein Gerät auf der Baustelle braucht einen bei Sonnenlicht bedienbaren Bildschirm, eine Laufzeit über den ganzen Tag und ein Gehäuse, das einen Sturz übersteht, und diese Anschaffung gehört in dieselbe Rechnung wie die Lizenz.

Wer sie vergisst, verlagert die Erfassung schnell auf private Telefone und entzieht die Daten ohne Geräteverwaltung und klare Regeln teilweise der betrieblichen Kontrolle.

Schnittstellen wiegen schwerer als lange Funktionslisten

Ein Fachprogramm steht nie allein. Es muss sich in Rechnungswesen, Einkauf und Ausschreibung einfügen, sonst entsteht die nächste Insel. Der Wert einer Verbindung zeigt sich erst im Alltag, wenn eine Übertragung ersatzlos entfällt.

Diese Standards begegnen Betrieben im Handwerk regelmäßig und lohnen einen genauen Blick in die Leistungsbeschreibung:

DATANORM: Der Großhandel liefert Artikelnummern, Bezeichnungen und Preise als strukturierten Datensatz. Ihre Kalkulation rechnet damit sofort, ohne dass jemand Preislisten abtippt.

Der Großhandel liefert Artikelnummern, Bezeichnungen und Preise als strukturierten Datensatz. Ihre Kalkulation rechnet damit sofort, ohne dass jemand Preislisten abtippt. GAEB: Leistungsverzeichnisse aus Ausschreibungen lassen sich strukturiert übernehmen, kalkulieren und als Angebotsdaten zurückgeben. Bei umfangreichen Verzeichnissen entfällt viel Übertragungsarbeit.

Leistungsverzeichnisse aus Ausschreibungen lassen sich strukturiert übernehmen, kalkulieren und als Angebotsdaten zurückgeben. Bei umfangreichen Verzeichnissen entfällt viel Übertragungsarbeit. IDS-Connect: Der Warenkorb entsteht im Portal des Großhändlers und kehrt mit tagesaktuellen Preisen in den Auftrag zurück. Bestellung und Nachkalkulation nutzen dieselbe Position.

Der Warenkorb entsteht im Portal des Großhändlers und kehrt mit tagesaktuellen Preisen in den Auftrag zurück. Bestellung und Nachkalkulation nutzen dieselbe Position. DATEV: Ausgangsrechnungen und Belege lassen sich strukturiert an die Steuerkanzlei übergeben. Das senkt die Zweiterfassung und kann Rückfragen sowie den Aufwand im Monatsabschluss verringern.

Ausgangsrechnungen und Belege lassen sich strukturiert an die Steuerkanzlei übergeben. Das senkt die Zweiterfassung und kann Rückfragen sowie den Aufwand im Monatsabschluss verringern. XRechnung und ZUGFeRD: Beide können die umsatzsteuerlichen Anforderungen erfüllen, ZUGFeRD ab Version 2.0.1 ohne die Profile MINIMUM und BASIC-WL. Prüfen Sie beide Richtungen.

Beide können die umsatzsteuerlichen Anforderungen erfüllen, ZUGFeRD ab Version 2.0.1 ohne die Profile MINIMUM und BASIC-WL. Prüfen Sie beide Richtungen. Offene Programmierschnittstelle: Sie hält den Betrieb handlungsfähig, wenn später ein Werkzeug hinzukommt, das heute noch niemand kennt. Sonst entscheidet der Anbieter, was sich anbinden lässt.

Fehlt eine für den eigenen Ablauf benötigte Verbindung, bleibt an dieser Stelle Handarbeit bestehen. Prüfen Sie deshalb im Angebot, ob eine Anbindung enthalten oder nur grundsätzlich möglich ist.

Rollen, Rechte und Dokumentation im Handwerksbetrieb

Ein Punkt wird bei der Auswahl gerne übersprungen: Wer darf was sehen? Sobald Monteure mobil auf Auftragsdaten zugreifen, liegen Kundenadressen, Preise und Fotos auf Geräten außerhalb des Betriebs, und damit außerhalb der gewohnten Kontrolle.

Ein sauberes Rollenkonzept trennt Kalkulationsdaten von Ausführungsdaten und begrenzt den Schaden, wenn ein Tablet abhandenkommt. Das gehört ebenso zur IT-Sicherheit im Betrieb wie die Frage nach Verschlüsselung und Fernlöschung.

Prüfen Sie außerdem, ob sich Arbeitsberichte, Fotos und Abnahmeprotokolle nachvollziehbar am Auftrag ablegen lassen. Diese Dokumentation kann im Gewährleistungsfall entscheidend sein, weil sie Ausführung, Absprachen und Abnahme zeitnah belegt, und sie entsteht nur dann vollständig, wenn sie im Ablauf ohnehin anfällt.

Nützlich ist ein Bautagebuch, das Fotos, Wetterlage und Anwesenheiten am Objekt sammelt, denn bei Nachträgen und Behinderungsanzeigen ist eine lückenlose Chronologie oft mehr wert als jede spätere Erinnerung.

Experten-Tipp!

Testen Sie Kandidaten nie mit Musterdaten. Nehmen Sie einen abgeschlossenen, mittelgroßen Auftrag aus dem Vorjahr und bilden Sie ihn vollständig nach, vom Aufmaß bis zur Nachkalkulation. Erst dann zeigen sich die Lücken, die im Verkaufsgespräch unsichtbar bleiben.

E-Rechnung, GoBD und Archivierung: Der Rahmen bis 2028

Neben den betrieblichen Anforderungen steht seit 2025 ein gesetzlicher Rahmen, der die Auswahl unmittelbar berührt. Er ist gestaffelt, und die Fristen werden im Alltag häufig verwechselt. Wer sie kennt, kann den eigenen Umstellungstermin planen, statt ihn abzuwarten.

Was ab wann gilt

Mit dem Wachstumschancengesetz wurden die Regelungen zur Rechnungsstellung nach § 14 UStG neu gefasst. Seit dem 1. Januar 2025 muss jedes inländische Unternehmen E-Rechnungen empfangen können. Dafür genügt nach Auskunft des Bundesfinanzministeriums bereits ein E-Mail-Postfach.

Für die Ausstellung laufen dagegen Übergangsregelungen, die nach Umsatzgröße gestaffelt sind. Eine Besonderheit betrifft das Bauhandwerk unmittelbar: Bei einer E-Rechnung über eine Bauleistung reicht es derzeit, im strukturierten Teil die einzelnen Gewerke mit ihren Summen zu führen, sofern eine menschenlesbare Anlage das Leistungsverzeichnis detailliert aufschlüsselt und der strukturierte Teil eindeutig darauf verweist.

Zulässig sind insbesondere Formate, die der Norm EN 16931 entsprechen. In Deutschland sind das vor allem XRechnung sowie ZUGFeRD ab Version 2.0.1, bei ZUGFeRD ausgenommen die Profile MINIMUM und BASIC-WL.

Daneben dürfen Aussteller und Empfänger ein anderes strukturiertes Format vereinbaren, sofern sich die umsatzsteuerlichen Pflichtangaben daraus vollständig auslesen lassen. Auf diesem Weg bleiben etablierte EDI-Verfahren nutzbar.

Bei hybriden Rechnungen gilt seit der Umstellung der strukturierte Datensatz als führend, und weicht die Sichtdatei davon ab, zählt der Datensatz. Prüfen Sie deshalb, ob Ihr System eingehende Rechnungen validieren kann. Die Übersicht ordnet die Stichtage den betroffenen Betrieben zu.

Stichtag Wen es betrifft Was gilt 01. Januar 2025 alle inländischen Unternehmen Empfang von E-Rechnungen muss sichergestellt sein bis 31. Dezember 2026 alle Rechnungsaussteller Papierrechnung bleibt zulässig, PDF nur mit Zustimmung des Empfängers 01. Januar 2027 Vorjahresumsatz über 800.000 Euro Ausstellung als E-Rechnung wird Pflicht, EDI-Sonderfrist beachten 01. Januar 2028 übrige Rechnungsaussteller im Inlandsgeschäft Übergangsfrist endet, soweit keine gesetzliche Ausnahme greift

Stichtage der E-Rechnungspflicht im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen

Ausnahmen und Sonderfristen

Neben der Umsatzgrenze gibt es weitere Fälle, in denen die Pflicht nicht oder später greift. Sie betreffen kleine Beträge, Kleinunternehmer und den etablierten elektronischen Datenaustausch.

Ausgenommen bleiben unter anderem Kleinbetragsrechnungen bis 250 Euro brutto nach § 33 UStDV. Kleinunternehmer müssen keine E-Rechnung ausstellen, aber empfangen können.

Eine eigene Frist betrifft Betriebe mit etabliertem Datenaustausch: Ein EDI-Verfahren, das die Voraussetzungen an eine E-Rechnung nicht ohnehin erfüllt, darf noch bis zum Ablauf des Jahres 2027 genutzt werden. Für die Softwareauswahl heißt das: Die Ausstellung darf kein Zusatzmodul mit offenem Termin sein.

Warum die Archivierung zum Softwarekriterium wird

Neben Empfang und Ausstellung wird die Aufbewahrung leichter übersehen. Nach § 14b UStG ist ein Doppel jeder ein- und ausgehenden Rechnung acht Jahre aufzubewahren, bei einer E-Rechnung zumindest der strukturierte Teil in unveränderter Form.

Wichtig ist dabei eine Präzisierung, die häufig untergeht: Eine Speicherung außerhalb eines GoBD-konformen Systems ist nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht allein deshalb ein Verstoß gegen diese Vorschrift. Der Nachweis der Unversehrtheit fällt ohne ein solches System im Zweifel jedoch deutlich schwerer.

Genau hier zeigt die Praxis im Handwerk eine deutliche Lücke. Nach der ZDH-Befragung von 1.926 Betrieben von Anfang 2026 nutzt nur rund ein Drittel ein GoBD-konformes Archivierungssystem.

Hinzu kommt der Zeitpunkt: Rund die Hälfte der Betriebe ohne eigene Ausstellung plant den Umstieg erst für das zweite Halbjahr 2027, also unmittelbar vor der letzten Frist. Wer dann erst beginnt, verhandelt Preise unter Zeitdruck.

Für das Auswahlgespräch lassen sich daraus drei Fragen ableiten: Wo liegt der strukturierte Datensatz, wie lange bleibt er dort, und was geschieht damit nach einer Kündigung? Wer seine Datenschutz-Anforderungen ohnehin prüft, sollte die Aufbewahrung im selben Zug klären.

Betriebsorganisation im Vergleich: Insellösung, lokale Lösung oder Cloud

Erst wenn Prozesse und Pflichten geklärt sind, lohnt der Blick auf konkrete Produkte. Die Reihenfolge ist keine Formsache. Wer zuerst Angebote sammelt, bewertet Funktionen ohne Maßstab und entscheidet am Ende nach Sympathie oder Preis.

Erst den Handwerksbetrieb organisieren, dann Systeme vergleichen

Der erste Schritt ist eine Aufnahme der eigenen Abläufe: Welche Schritte gibt es, wer ist zuständig, welche Angaben werden übergeben, wo wird doppelt erfasst? Daraus entsteht ein Katalog, der zwischen Pflicht und Wunsch trennt.

Bewährt hat sich eine harte Trennung in drei Stufen: Ohne diese Funktion arbeiten wir nicht, diese Funktion wollen wir, diese Funktion wäre angenehm. Nur die erste Stufe darf über eine Absage entscheiden.

Auf die Pflichtstufe gehört auch die Bedienbarkeit, denn ein System, das Monteure nach zwei Wochen umgehen, liefert keine verwertbaren Daten, gleichgültig wie vollständig sein Funktionsumfang ist. Lassen Sie deshalb diejenigen testen, die später täglich damit arbeiten.

Die Status-Quo-Analyse des ifh Göttingen weist ausdrücklich darauf hin, dass die Bedürfnisse der Betriebe je nach Größe stark auseinandergehen. Ein Elektrobetrieb mit Wartungsverträgen braucht anderes als ein Malerbetrieb im Projektgeschäft.

Dieselbe Logik erklärt, warum ERP-Einführungen scheitern. Ein Katalog aus fremder Feder passt selten auf den eigenen Betrieb, und eine Anforderung, die niemand im Haus formuliert hat, wird später auch von niemandem verteidigt.

Ausstiegsfähigkeit vor dem Einstieg prüfen

Vor der Unterschrift gehört eine unbequeme Frage auf den Tisch: Wie kommen wir wieder heraus? Klären Sie, in welchem Format sich Kunden-, Artikel- und Auftragsdaten exportieren lassen und wie lange Verträge laufen.

Ebenso gehört die Übernahme vorhandener Stammdaten in den Vertrag und nicht in die Hoffnung. Lassen Sie sich einen Testimport am eigenen Datenbestand zeigen, bevor Sie unterschreiben. Erst dort zeigt sich, was tatsächlich sauber ankommt. Die Gegenüberstellung ordnet die drei gängigen Wege nach denselben Kriterien.

Kriterium Insellösung aus Einzeltools Lokal installierte Branchenlösung Cloud-System Einstiegskosten meist niedrig, bei mehreren Werkzeugen kumulativ je nach Lizenzmodell oft höherer Einmalaufwand meist niedrig, dafür laufende Gebühr je Arbeitsplatz Mobiler Zugriff über getrennte Apps ohne gemeinsame Datenbasis je nach Anbieter nachrüstbar häufig integriert, Umfang im Einzelfall prüfen Betrieb und Aktualisierung je Werkzeug intern oder durch den Anbieter eigene oder externe IT-Betreuung in der Regel durch den Anbieter Datenfluss Büro und Baustelle manuelle Übertragung abhängig vom Modulumfang zentraler Datenstand, Offlinefähigkeit anbieterabhängig Anpassbarkeit je Werkzeug hoch, ohne durchgehenden Datenfluss oft weitreichend im Rahmen des Anbieterangebots Datenhaltung je Werkzeug lokal oder beim jeweiligen Anbieter lokal oder extern gehostet, je nach Betriebsmodell beim Anbieter, vertraglich geregelt Ausstieg und Export je Werkzeug unterschiedlich, Export prüfen abhängig von Datenbankzugang und Exportfunktion Format und Zugriff nach Vertragsende vorab klären

Drei Wege der Betriebsorganisation im Vergleich

Die Einordnungen beschreiben Tendenzen und ersetzen keine Prüfung des Einzelfalls. Eine pauschale Empfehlung lässt sich daraus nicht ableiten. Die Passung zum eigenen Ablauf wiegt schwerer als die Bauart des Systems.

Ein Kleinstbetrieb mit zwei Beschäftigten kommt mit schlanken Werkzeugen gut aus, solange die Kette kurz bleibt und jede Angabe nur einmal entsteht. Arbeiten mehrere Kolonnen parallel, steigt der Abstimmungsbedarf, und eine gemeinsame Datenbasis gewinnt an Wert.

Praxisbeispiel: Wartungsverträge ohne Übersicht in der Nachkalkulation

Ausgangslage: Ein Elektrobetrieb mit 18 Beschäftigten betreut rund 200 Wartungsverträge für Gewerbekunden. Die Termine stehen in einem Kalender, die geleisteten Stunden auf Wochenzetteln, die Materialentnahme auf Lieferscheinen. Am Jahresende ist unklar, welcher Vertrag sich rechnet. Die Geschäftsführung vermutet, dass einzelne Kunden deutlich mehr Aufwand verursachen als vereinbart, kann es aber nicht belegen.

Vorgehen: Der Betrieb nimmt zunächst die eigenen Abläufe auf und stellt fest, dass Zeiten dreimal angefasst werden: auf dem Zettel, in der Lohnabrechnung und in der Rechnungsstellung. Anschließend wird die Zeiterfassung auf das Mobilgerät verlagert und fest an den jeweiligen Wartungsauftrag gebunden. Materialentnahmen laufen über die Großhandelsanbindung direkt in denselben Auftrag. Führend ist von Beginn an das neue System; in einer begrenzten Pilotphase werden lediglich Stichproben gegen das bisherige Verfahren geprüft.

Ergebnis: Nach zwei Quartalen liegt je Vertrag ein Soll-Ist-Vergleich vor. Zwei Kunden zeigen einen Aufwand deutlich über der vereinbarten Pauschale, drei weitere liegen darunter. Die Geschäftsführung verhandelt die betroffenen Verträge zur Verlängerung neu und hinterlegt für künftige Angebote einen realistischeren Stundenansatz.

Experten-Tipp!

Legen Sie vor dem Start fest, welche zwei Kennzahlen den Erfolg belegen sollen, etwa die Zahl der Aufträge mit vollständiger Nachkalkulation. Ohne Ausgangswert lässt sich später nicht zeigen, ob sich etwas verbessert hat.

Die Einführung entscheidet: Den Handwerksbetrieb richtig organisieren statt nur Software ausrollen

Die Auswahl ist der kleinere Teil der Aufgabe. Über den Erfolg entscheidet, was danach passiert. Ein Werkzeug, das im Team keine Akzeptanz findet, bleibt eine Rechnung ohne Gegenwert.

Eine praxisnahe Einweisung trägt wesentlich zur Akzeptanz der neuen Handwerker Software bei. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Im Handwerk ist diese Frage besonders relevant, denn wer den ganzen Tag auf der Baustelle steht, misst ein neues System an einer einzigen Frage: Kostet es mich abends Zeit oder spart es welche? Auch der Zeitpunkt zählt.

Eine Umstellung mitten in der Hochsaison konkurriert mit dem Tagesgeschäft und erhöht das Risiko, dass neue Abläufe unter Termindruck umgangen werden.

In sechs Phasen zum stabil organisierten Betrieb

Bewährt hat sich ein gestufter Weg statt eines Stichtags, an dem alles umschaltet. Wer an einem Montag komplett umstellt, verhandelt Prozessfragen und Bedienungsfragen gleichzeitig, und beides leidet darunter.

Für die Einführung lässt sich der Ablauf in sechs Phasen gliedern:

Ist-Prozesse aufnehmen: Jeder Schritt vom Anruf bis zur Rechnung wird aufgeschrieben, samt Zuständigkeit und Übergabe. Am Ende steht eine Liste aller Stellen mit Doppelerfassung.

Jeder Schritt vom Anruf bis zur Rechnung wird aufgeschrieben, samt Zuständigkeit und Übergabe. Am Ende steht eine Liste aller Stellen mit Doppelerfassung. Soll-Prozess festlegen: Vor der Konfiguration wird entschieden, welcher Ablauf künftig gilt und welcher ersatzlos entfällt. Das Ergebnis ist ein knapper Soll-Ablauf, den alle kennen.

Vor der Konfiguration wird entschieden, welcher Ablauf künftig gilt und welcher ersatzlos entfällt. Das Ergebnis ist ein knapper Soll-Ablauf, den alle kennen. Pilotbereich wählen: Ein Team oder eine Auftragsart startet allein, mit überschaubarem Volumen. So bleiben Fehler klein und lassen sich beheben, bevor der ganze Betrieb betroffen ist.

Ein Team oder eine Auftragsart startet allein, mit überschaubarem Volumen. So bleiben Fehler klein und lassen sich beheben, bevor der ganze Betrieb betroffen ist. Stammdaten übernehmen: Kunden, Artikel und Preise werden vor der Übertragung bereinigt, doppelte Einträge und tote Artikel fliegen raus. Übernommen wird nur, was künftig gebraucht wird.

Kunden, Artikel und Preise werden vor der Übertragung bereinigt, doppelte Einträge und tote Artikel fliegen raus. Übernommen wird nur, was künftig gebraucht wird. Team schulen: Geschult wird am eigenen abgeschlossenen Auftrag statt am Demobeispiel. Jede Rolle lernt die Schritte, die sie später täglich ausführt, nicht den vollen Funktionsumfang.

Geschult wird am eigenen abgeschlossenen Auftrag statt am Demobeispiel. Jede Rolle lernt die Schritte, die sie später täglich ausführt, nicht den vollen Funktionsumfang. Nachjustieren: Nach einigen Wochen im Echtbetrieb wird geprüft, wo der neue Ablauf klemmt. Erst danach kommen weitere Teams oder zusätzliche Bausteine hinzu.

Ein Grundsatz zieht sich durch alle sechs: Ein Ablauf, der schon vorher unsinnig war, wird digital nicht besser.

Für jede Phase gehört eine Person benannt, die sie verantwortet und die Freigabe zur nächsten erteilt. Ein Vorhaben, das allen gemeinsam gehört, gehört im Alltag niemandem und bleibt beim ersten Terminkonflikt liegen.

Zwischen den Phasen liegt jeweils eine bewusste Entscheidung und kein automatischer Übergang. Erst wenn der Pilotbereich stabil und ohne wiederkehrende Grundsatzfragen läuft, kommt die nächste Gruppe hinzu.

Die nachfolgende Infografik ergänzt die Übersicht um zwei Punkte, die im Alltag über den Fortschritt entscheiden: einen Fallstrick je Phase und die Frage, die vor der Freigabe beantwortet sein muss.

Infografik: Einführung einer Handwerker Software in 6 Phasen: Je Phase ein Fallstrick und die Frage vor der Freigabe · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/07/handwerksbetrieb-organisieren-infografik-einfuehrung-handwerker-software-agitano.webp" alt="Sechs Einführungsphasen einer Handwerker Software mit je einem Fallstrick und der Freigabefrage" width="1200" height="2176" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/handwerksbetrieb-organisieren/167974" rel="noopener">Einführung einer Handwerker Software in 6 Phasen: Je Phase ein Fallstrick und die Frage vor der Freigabe – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

Sie dürfen die Grafik auch auf Ihrem eigenen Server hosten – solange der Quell-Link auf den Original-Beitrag erhalten bleibt. Code kopieren

Das Team mitnehmen

Der schwierigste Teil ist selten technisch. Monteure, die den Nutzen einer Umstellung nicht erkennen, empfinden neue Abläufe als zusätzliche Last und weichen ihnen aus, sobald der Termindruck steigt.

Hilfreich ist, früh offen über Erwartungen zu sprechen, und zwar in beide Richtungen. Was soll das System leisten, und was ändert sich zwangsläufig im Alltag? Wer Rückmeldungen aus der Werkstatt ernst nimmt, erzeugt mehr Akzeptanz als jedes Funktionsversprechen.

Das gilt für Veränderungsprozesse im Unternehmen allgemein und im Handwerk besonders, weil Erfahrung hier hohes Gewicht hat. Ein erfahrener Geselle, der die Umstellung mitträgt, schafft im Team mehr Akzeptanz als eine reine Ansage von oben.

Hilfreich sind sichtbare Erleichterungen im Start. Wenn der Stundenzettel am Freitag entfällt und die Lohnabrechnung trotzdem stimmt, überzeugt das mehr als jede Präsentation.

Dass formaler Druck allein keine praxistaugliche Umsetzung erzwingt, zeigt die Einschätzung des ZDH zur E-Rechnung: Viele Betriebe arbeiten mit Doppelstrukturen, und der Verband fordert praxistauglichere Vorgaben. Eine ähnliche Mechanik kann im Betrieb entstehen, wenn ein System allein per Anweisung eingeführt wird.

Praxisbeispiel: Gewerkeübergreifende Steuerung in einem Sanierungsbetrieb

Ausgangslage: Ein Sanierungsunternehmen mit 40 Beschäftigten vereint Trockenbau, Malerarbeiten und Elektroinstallation unter einem Dach. Bei größeren Objekten arbeiten drei Kolonnen nacheinander am selben Gebäude. Die Abstimmung läuft über Telefon und eine Gruppe im Messenger. Verzögert sich ein Gewerk, erfahren die nachfolgenden Kolonnen davon oft erst am Morgen des Einsatztages und stehen ohne Aufgabe auf der Baustelle.

Vorgehen: Der Betrieb führt zunächst nur die Einsatzplanung im neuen System und lässt Angebot und Rechnung vorerst unverändert. Jedes Objekt erhält eine gemeinsame Auftragsakte, in der jede Kolonne ihren Fortschritt und Hindernisse festhält. Die Bauleitung gibt den Übergang an das nächste Gewerk frei, erst dann erscheint der Folgetermin in der Planung. Nach dem Pilotobjekt kommen Arbeitsberichte und Abnahmeprotokolle hinzu.

Ergebnis: Die Freigabe zwischen den Gewerken ist damit an einen dokumentierten Stand gebunden statt an eine Nachricht. Leerfahrten treten seltener auf, weil Verschiebungen bereits am Vortag sichtbar werden. Der Betrieb überträgt das Vorgehen anschließend auf alle Objekte mit mehr als zwei beteiligten Gewerken.

Wirtschaftlichkeit prüfen: Was die Umstellung kostet und was sie einbringt

Bleibt die betriebswirtschaftliche Seite. Über den Nutzen wird viel gesprochen, über die vollständigen Kosten deutlich weniger. Beides gehört in dieselbe Rechnung, sonst fällt die Entscheidung auf Basis halber Zahlen.

Die Kostenseite ehrlich rechnen

Die Lizenzgebühr steht in jedem Angebot ganz oben. Für die Gesamtrechnung wiegen die übrigen Positionen häufig ebenso schwer, und eine davon erscheint in keiner Preisliste.

Fünf Blöcke gehören in eine belastbare Kalkulation:

Lizenz oder Nutzungsgebühr: Der laufende Preis je Arbeitsplatz und Monat, hochgerechnet auf drei Jahre. Klären Sie, ob Monteure eine günstigere Rolle mit eingeschränktem Zugriff erhalten.

Der laufende Preis je Arbeitsplatz und Monat, hochgerechnet auf drei Jahre. Klären Sie, ob Monteure eine günstigere Rolle mit eingeschränktem Zugriff erhalten. Einrichtung und Anbindung: Konfiguration, Nummernkreise, Rechte und die Verbindung zu Buchhaltung und Großhandel. Dieser Posten kann stark schwanken und hängt an Zahl und Komplexität der Schnittstellen.

Konfiguration, Nummernkreise, Rechte und die Verbindung zu Buchhaltung und Großhandel. Dieser Posten kann stark schwanken und hängt an Zahl und Komplexität der Schnittstellen. Datenübernahme: Bereinigung und Übertragung von Kunden-, Artikel- und Preisdaten aus den Altsystemen. Je ungepflegter der Bestand, desto mehr Zeit geht in die Bereinigung.

Bereinigung und Übertragung von Kunden-, Artikel- und Preisdaten aus den Altsystemen. Je ungepflegter der Bestand, desto mehr Zeit geht in die Bereinigung. Schulung: Externe Schulungstage und die Arbeitszeit der Beschäftigten während der Einweisung. Rechnen Sie mit mehreren Terminen, weil viele Fragen erst im echten Betrieb entstehen.

Externe Schulungstage und die Arbeitszeit der Beschäftigten während der Einweisung. Rechnen Sie mit mehreren Terminen, weil viele Fragen erst im echten Betrieb entstehen. Interne Arbeitszeit: Prozessaufnahme, Pilotbetrieb und Nachjustieren binden Geschäftsführung und Schlüsselpersonen über Monate. Dieser Posten taucht in keinem Angebot auf.

Der letzte Punkt taucht in externen Angeboten naturgemäß nicht auf und kann im ersten Jahr erhebliches Gewicht bekommen.

Die Zusammenstellung ist ein Orientierungsrahmen für die eigene Kalkulation. Konkrete Beträge hängen von Betriebsgröße, Zahl der Anbindungen und Datenlage ab und lassen sich nicht pauschal beziffern.

Rechnen Sie zusätzlich mit einer Phase geringerer Produktivität, denn in den ersten Wochen arbeiten Teams langsamer, weil sie zwei Systeme im Kopf haben. Wer das einplant, erlebt später keine Überraschung.

Vergleichen Sie außerdem Vertragslaufzeit und erwartete Amortisation. Ein Dreijahresvertrag, dessen Nutzen sich erst im dritten Jahr einstellt, lässt keinen Spielraum für eine Korrektur.

Woran Sie erkennen, dass sich die neue Organisation trägt

Auf der Nutzenseite hilft eine kleine Zahl harter Kennzahlen mehr als eine lange Liste: die Tage zwischen Leistung und Rechnungsstellung, der Anteil der Aufträge mit vollständiger Nachkalkulation und die Zahl der Nachfragen zum Auftragsstand.

Wichtig ist, diese Werte vor dem Start einmal zu erheben. Ohne Ausgangswert bleibt jede spätere Verbesserung eine Behauptung. Dieselbe Disziplin empfiehlt sich bei den Kosten von KI-Projekten und bei jeder anderen Investition in die IT im Mittelstand.

Messen Sie an echten Aufträgen und nicht an ausgesuchten Vorzeigefällen. Dass Digitalisierungsvorhaben im Mittelstand zuletzt seltener zum Abschluss kamen, zeigt der KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand. Umso mehr lohnt es sich, den eigenen Fortschritt belegen zu können.

Setzen Sie dafür einen festen Rhythmus an, etwa eine kurze Auswertung je Quartal. Ohne Termin im Kalender verschiebt sich die Prüfung so lange, bis niemand mehr weiß, wie der Ausgangszustand aussah.

Experten-Tipp!

Erheben Sie Ihre Ausgangswerte vor dem Umstieg und legen Sie gleich einen festen Vergleichszeitpunkt fest, etwa sechs Monate nach dem Start. Musterfälle aus der Demo taugen für diesen Vergleich nicht.

Fazit: Die Handwerker Software ist das Werkzeug, die Organisation die Entscheidung

Am Ende steht eine Erkenntnis, die weniger nach Technik klingt, als viele erwarten. Wer seinen Handwerksbetrieb organisieren will, führt ein Organisationsprojekt und kein IT-Projekt. Die Auswahl eines Systems ist dabei der sichtbarste, aber nicht der schwierigste Schritt.

Vorher steht die Klärung der eigenen Abläufe, danach die Einführung im Team, und beides lässt sich nicht einkaufen. Was ein gutes System dazu beiträgt, ist die Verbindung der Kette vom Erstkontakt bis zur Auswertung: Angaben entstehen einmal und laufen danach weiter.

Der gesetzliche Rahmen setzt dafür bis 2028 einen klaren Zeitplan. Wer ihn nutzt, entscheidet in Ruhe statt unter Fristendruck: zuerst die eigenen Übergaben zählen, dann die Pflichtfunktionen festlegen, danach Anbieter an einem echten Auftrag prüfen.

Erst am Ende steht die Unterschrift, und selbst dann beginnt die eigentliche Arbeit mit dem Pilotbereich. Der Maßstab bleibt dabei einfach: Büro und Baustelle arbeiten am selben Auftrag und nicht an zwei Versionen davon.

Häufige Fragen (FAQ) zur Organisation eines Handwerksbetriebs