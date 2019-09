Wasserenthärtung in der Industrie: Welche Risiken birgt hartes Wasser?

Wasser ist nicht nur ein lebensnotwendiges Grundnahrungsmittel. Es spielt auch in der Industrie eine wichtige Rolle. So wird jährlich über 13 Prozent des verbrauchten Wassers in Deutschland für das Gewerbe benötigt, zur Herstellung von Glas, bei der Nahrungsmittelverarbeitung oder als Kühlmittel. Dabei kommt es auch auf den Härtegrad des Wassers an. Denn die Wasserhärte kann die Produktqualität sowie die Lebensdauer von Maschinen entscheidend beeinflussen. Erfahren Sie daher im folgenden Beitrag grundlegendes über Wasserhärte, welche Folgen hartes Wasser auslöst und wie Sie sich vor diesen mit einer Wasserenthärtung schützen können.