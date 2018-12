Wie Cloud-Services Ihr Unternehmen nach vorn bringen

Wenn man es genau nimmt, ist es längst kein Trend mehr: Cloud-Services gehören inzwischen für so viele Unternehmen zum Alltag, dass man von eigenen Cloud-Trends sprechen kann. Diese Variante, die Unternehmens-IT auszulagern, eignet sich sowohl für den privaten als auch geschäftlichen Bereich. Für Unternehmen geht es dabei in erster Linie um eine höhere verfügbare Rechenleistung oder Datenspeicherung. 2017 nutzten das bereits rund 66 Prozent der Unternehmen in Deutschland. Trotzdem herrscht noch gelegentlich noch Unsicherheit und Skepsis, was Cloud Computing anbelangt. Welche Chancen entstehen tatsächlich dadurch, gerade für kleine und mittelständische Betriebe? Erfahren Sie hier Grundlegendes zu Cloud-Services sowie einige Vorteile und einen aktuellen Tipp, worauf Sie achten sollten.