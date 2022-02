Managed Services: Neue Trends und Lösungen des MSP-Marktes

Die Digitalisierung sowie der technologische Fortschritt der letzten Jahre haben Managed Service Providers (MSPs) verstärkt in den Mittelpunkt der IT-Umgebung vieler Unternehmen gerückt. Nicht nur Großkonzerne, sondern auch immer mehr klein- und mittelständige Betriebe nutzen die Angebote zahlreicher Dienstleister, um auf die steigenden Anforderungen an die eigene IT adäquat reagieren zu können. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass interne betriebliche Kompetenzen oftmals nur unzureichend mit den schnelllebigen Entwicklungen am Markt mithalten zu können. Welche zukünftigen Trends und technischen Entwicklungen dabei eine entscheidende Rolle spielen werden, erklärt der folgende Beitrag.

Wieso Unternehmen von MSPs immer stärker profitieren

Der digitale Wandel hat die ökonomischen Spielregeln neu definiert. Disruptive Innovationen und neuartige – teils bis zu 100 Prozent digitalisierte – Geschäftsmodelle zwingen Unternehmen dazu, sich bei immer stärker werdendem Konkurrenzdruck kritisch selbst zu hinterfragen. Das betrifft nicht nur Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Organisationseinheiten, sondern auch die gesamte Unternehmens-IT, die sich flexibel und schnell an geänderte Rahmenbedingungen anpassen muss. Um sich stärker auf die Kernaufgaben im Unternehmen konzentrieren zu können, lagern viele Firmen Geschäftsprozesse und -funktionen an externe MSPs aus. Das führt zu effizienteren internen Abläufen und trägt zur Kostenoptimierung bei.

Expert:innen halten vor allem die folgenden Anforderungen und Technologieentwicklungen für die Treiber des MSP-Marktes:

Lizenzmanagement

Künstliche Intelligenz

Blockchain und IoT

Managed Security Service Provider

Infrastructure as a Service.

Lizenzmanagement

Unternehmen setzen zur Abwicklung ihre Geschäftsprozesse viele verschiedene Softwareprodukte ein: ERP-Systeme, Kommunikations- und Kollaborationssysteme, Dokumentenmanagement-Systeme und mehr. Die Verwaltung der einzelnen Lizenzen kann dabei nicht nur mühsam, sondern auch riskant in Bezug auf problematische Ransom- beziehungsweise Schadsoftware werden. Auch eine etwaige Unter- oder auch Überlizenzierung führt zu unnötigen Zusatzaktivitäten und Mehrkosten. MSPs sollten daher in jedem Fall das Thema Lizenzmanagement auf dem Radar haben, da der Bedarf nach geeigneten Lösungen für Unternehmen kontinuierlich steigt. Erfahren Sie mehr dazu hier.

Künstliche Intelligenz

Der Einsatz von KI im Bereich MSP hat in den letzten Jahren immer konkretere Züge angenommen. Die noch neuartige, jedoch vielversprechende Technologie, die die Lernfähigkeit und das Verständnis von Menschen nachahmt, soll Unternehmen in verschiedensten Geschäftsbereichen unterstützen, beispielsweise bei der

Abarbeitung wiederkehrender Routineaufgaben,

Automatisierung von Geschäftsprozessen oder

Interaktion mit dem Kund:innen.

Fortgeschrittene Chatbots können bereits komplexere Anfragen von Kund:innen annehmen und weiterverarbeiten. Die dafür benötigten Ressourcen und Kompetenzen sind teuer und oftmals nicht im Unternehmen vorhanden. Insofern kann es sich sehr lohnen, wenn Unternehmen KI Services über externe Anbieter integrieren.

Blockchain und IoT

Bis 2025 werden in etwa 22 Milliarden Geräte miteinander permanent vernetzt sein. Blockchain und IoT werden dabei zu Schlüsseltechnologien für den Aufbau komplexer Netzwerke. Ohne zentralen Server soll es so möglich sein, Informationen zwischen Geräten sicher und effizient austauschen zu können. Die Implementierung von IoT ermöglicht es den Unternehmen, Daten in Echtzeit zu sammeln und in der Cloud zu speichern und weiterzuverarbeiten. Dies kann beispielsweise zur Erstellung statistischer Umsatz- und Absatzprognosen oder zur Optimierung und Effizienzsteigerung von Geschäftsprozessen dienen. Auch in diesem Bereich sind spezialisierte Fachkräfte teuer und am Markt schwer zu bekommen.

Managed Security Service Provider

Die Zahl der Cyberangriffe hat sich in den letzten Jahren rasant vermehrt. Die Auswirkungen können katastrophal sein, insbesondere wenn sensible Kund:innen- oder Geschäftsdaten gestohlen oder ganze Produktions- und Logistikketten lahmgelegt werden. Das Identifizieren und Schließen potenzieller Sicherheitslücken ist sehr komplex, zeit- und kostenaufwendig. Vor allem kleine und mittlere Betriebe haben dafür oft nicht ausreichend Budget. Schwachstellen in der internen IT-Infrastruktur bleiben so häufig unentdeckt und das Risiko eines Angriffs bleibt unterschätzt. Auch hier können MSPs als wertvolle Partner in der Planung und Implementierung geeigneter Sicherheitssysteme auftreten. Neben der Absicherung der Infrastruktur helfen MSPs dabei, bestehende Sicherheitsmaßnahmen und -vorschriften zu überwachen und zu optimieren oder sich von bereits stattgefundenen Angriffen zu erholen.

Infrastructure as a Service

Dass Unternehmen sich aus Kosten- und Effizienzgründen immer häufiger für eine in der Cloud gehostete IaaS-Lösung entscheiden, hat den Markt in diesem MSP-Segment in den letzten Jahren stark ansteigen lassen. Keine eigene Infrastruktur mit ihren verschiedenen Elementen verwalten zu müssen, hat vor allem folgende Vorteile: Das Unternehmen kann sich auf Kernaktivitäten fokussieren, ohne dabei zu viele Ressourcen für die Bereitstellung und Verwaltung der IT-Infrastruktur bereitstellen zu müssen. Neue Applikationen können ebenso beim IaaS-MSP getestet werden, ohne dabei selbst die eigene Infrastruktur anschaffen zu müssen. Darüber hinaus garantiert der MSP bei einem Ausfall den Zugriff auf Daten und Geschäftsprozesse, da diese an unterschiedlichen Standorten gespeichert werden. Je nach Anwendungs- und Ressourcenbedarf können Umfang und Verfügbarkeiten der Infrastruktur hoch- und runter skaliert werden.

Fazit: Der MSP-Markt antwortet auf dynamische Bedarfe

Zukünftig wird es für MSPs noch wichtiger sein, auf aufkeimende Trends und technologische Entwicklungen rasch zu reagieren. Die Bedürfnisse der Kund:innen ändern sich in einem Ökosystem aus Digitalisierung, Globalisierung und Disruption der Geschäftsmodelle stetig und dynamisch. Vor allem der Einsatz künstlicher Intelligenz, die Automatisierung von Geschäftsprozessen und Cloud-Computing werden in den kommenden Jahren das Modell der vom Unternehmen selbst verwaltenden internen Infrastruktur ablösen und den Markt für MSP weiter anfeuern.