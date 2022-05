Zimmerpflanzen kaufen: Was man beim Kauf beachten sollte

Wo gibt es passende Zimmerpflanzen?

Die Pflanze muss also zum Raum passen, in dem sie steht. Die Angebote an Pflanzen sind in Supermärkten und selbst im Baumarkt oder Gartencenter aber leider oft begrenzt und es findet sich manchmal nicht das, was man sucht. Dort finden sich eher die typischen aktuellen Trendpflanzen sowie Arten, die aktuell zur Saison passen und gerade gut erhältlich sind. Das Internet bietet dagegen schon mehr Möglichkeiten. Zimmerpflanzen sind eine gute Gelegenheit, genau die richtige Pflanze zu finden, auch wenn diese nicht zum typischen Sortiment eines Einzelhandelsgeschäfts gehört. Das Internet bietet zudem auch Beratung und Unterstützung dabei, die richtige Art zu finden, die sich nicht nur wohlfühlt, sondern auch gefällt. Zimmerpflanzen von Bakker.com werden bequem geliefert – natürlich so, dass der neue grüne Mitbewohner unbeschadet ankommt und vor Wind, Wetter und abgebrochenen Blättern geschützt ist.

Lichtverhältnisse sind das A und O

Pflanzen brauchen Licht, hiervon leben sie. Über ihre Blätter betreiben sie Photosynthese, die für sie überlebenswichtig ist. Deswegen werden sie vor allem nach den Lichtverhältnissen am gewünschten Standort ausgewählt. Hierbei lässt man sich jedoch leicht täuschen – was für den Menschen noch relativ gut belichtet wirken kann, ist für die Pflanze oft schon viel zu schattig. In Ecken oder weiter weg vom Fenster sollten deswegen nur noch Pflanzen aufgestellt werden, die kein direktes Licht über viele Stunden hinweg benötigen. Orchideen beispielsweise fühlen sich nur auf der Fensterbank oder direkt in der Nähe von Fenstern wohl. Stehen sie auf der anderen Raumseite, kann ihnen das schon zu dunkel sein. Eine gute Beratung ist also wichtig – diese kann man online nachlesen und sich so für die richtige Pflanze entscheiden.

Wie hoch ist der Pflegeaufwand?

Manche Pflanzen benötigen kaum Aufmerksamkeit, während andere regelmäßig gegossen, gedüngt oder in Form geschnitten werden wollen. Wer sich gerne um Pflanzen kümmert, kann ruhig Exemplare wie Bonsais auswählen, die schön aussehen, aber auch viel Aufmerksamkeit benötigen. Möchte man hingegen nur gelegentlich gießen, eignen sich eher Sorten wie Sukkulenten oder auch manche Palmen, die außer Wasser und gelegentlichem Dünger nicht viel brauchen, um glücklich zu sein. Eine Zimmerpflanze fürs Büro sollte nicht zu viel Pflegeaufwand mit sich bringen, da hier meist keiner Zeit dafür hat. Zuhause hingegen darf es durchaus einmal ein Bonsai oder eine Blühpflanze sein, die mehr als nur Wasser und Sonnenlicht braucht, wenn man sich gerne um Pflanzen kümmert.

Vorsicht vor giftigen Pflanzenarten

Wenn Tiere oder Kinder im Haushalt leben, sollte darauf geachtet werden, dass die grünen Mitbewohner nicht giftig sind. Bei exotischen Zimmerpflanzen sind deutliche Warnhinweise zu finden, wenn sich ein Exemplar eher nicht für einen solchen Haushalt eignet. Tiere kauen Pflanzen manchmal aus Langeweile an und könnten sich dabei gefährliche Vergiftungen zuziehen. Auch für Kinder wirken die schönen, bunten Blätter von tropischen Pflanzen oft spannend – noch faszinierender ist es, wenn die Pflanze Blüten oder Beeren trägt. Was schön aussieht, ist aber oft eine Warnfarbe, die wilde Tiere im natürlichen Lebensraum der Pflanzen davor warnen soll, sie zu probieren. Wenn es unbedingt diese Pflanze sein soll, dann muss sie aus Sicherheitsgründen an einen Ort gestellt werden, wo neugierige Mäuler und Finger sie nicht erreichen können.