„Das Einsatzspektrum moderner Folien wächst beständig“ – Interview mit Christian Armbruster von PBS Sonne

Das im rheinland-pfälzischen Rodenbach ansässige Unternehmen PBS Sonne hat sich auf die Montage von Folien aller Art spezialisiert. In unserem heutigen Interview haben wir uns mit Gründer und Geschäftsführer Christian Armbruster über die Vielfältigkeit seiner Arbeit, die wichtigsten Einsatzbereiche von Folien und aktuelle Technologien unterhalten.

„Wichtigstes Einsatzgebiet für Folierungen bleibt der Objekt- und Industriebereich“ – Interview mit Christian Armbruster von PBS Sonne

AGITANO: Guten Tag, Herr Armbruster! PBS Sonne gehört deutschlandweit zu den erfolgreichsten Unternehmen, wenn es um die Montage von Folien geht. Lassen Sie uns zum Einstieg einen kurzen Blick auf Ihre Unternehmensgeschichte und Ihren fachlichen Hintergrund werfen.

Christian Armbruster: Sehr gern! Zunächst begann ich mit einer dreijährigen Ausbildung zum Kaufmann von 1973 bis 1975. Anschließend absolvierte ich meinen Wehrdienst und meine zweite Ausbildung zum Informationselektroniker. Von 1980 bis 1991 arbeitete ich als Servicetechniker für IBM-Großrechner und war in dieser Funktion in verschiedenen Rechenzentren tätig. Selbstständig machte ich mich dann im Jahr 1992, wobei ich meinen Fokus auf den Vertrieb und die Montage von Fensterfolien legte.

Wie kam es zu dem Entschluss, ein Unternehmen für Funktionsfolien aufzubauen?

Christian Armbruster: Während meiner Zeit als Servicetechniker nahm ich 1991 an einem Seminar teil. Dabei lernte ich einen Vertreter kennen, der auf Fensterfolien, Fensterrollos und Lichteinfall am Arbeitsplatz spezialisiert war. Damals war das Thema in Deutschland noch völlig neu und faszinierte mich. Anstatt wie bisher die komplette Scheibe zu tauschen, klebte man einfach eine Folie auf und erzielte den gewünschten Effekt. Dadurch eröffneten sich große Einsparpotenziale und eine völlig neue Flexibilität.

Was geschah danach?

Christian Armbruster: In der ersten Zeit nach der Firmengründung 1992 war ich nur regional als Folienmonteur tätig. In den kommenden Jahren konnte ich das Einzugsgebiet innerhalb von Deutschland sukzessive ausweiten. Seit 2000 sind mein Team und ich in ganz Deutschland aktiv und führen überall Folienmontagen und -beschichtungen durch, wo sie gebraucht werden. Auch haben wir permanent in den Ausbau unserer Strukturen investiert. So folgten schon bald ein größerer Vertrieb, neue Niederlassungen in Österreich und der Schweiz, der Kauf eines computergesteuerten Schneidetisches und der Umzug an einen größeren Hauptsitz in Rodenbach bei Kaiserslautern.

Wie groß ist Ihr Team?

Christian Armbruster: Angefangen habe ich als Ein-Mann-Team. Heute zählen wir im Kern bereits 16 feste Mitarbeiter. Zehn davon sind im Innendienst für die Verwaltung, den Vertrieb und die Logistik zuständig. Unserem bundesweit tätigen Montageteam gehören sechs Mitarbeiter an.

Worauf liegt Ihr Leistungsfokus?

Christian Armbruster: Der Fokus liegt bei PBS Sonne auf der Montage hochwertiger Funktionsfolien. Hierzu gehören unter anderem Sonnenschutzfolien, Sicherheitsfolien, einbruchhemmende Folien und Folien mit besonderem UV-Schutz. Mit unserem Unternehmen Soldera bieten wir neben der Montage auch den Vertrieb von Folien an. Bei uns finden unsere Kunden interne Sonnenschutzfolien für die leichte Selbstmontage, Dekorfolien, Isolier- und Energiesparfolien sowie Milchglas- und Autofolien. Alle Produkte können sowohl als Laufmeter als auch als Rollenware und passende Maßzuschnitte bestellt werden.

Welche Folien bringen Sie am häufigsten auf?

Christian Armbruster: Häufig fragen unsere Kunden unsere hochwertigen Sonnenschutzfolien nach. Hier besteht oft der Wunsch, aus dem Fenster zu schauen, ohne hinter der Glasfassade gesehen zu werden. In diesen Fällen bringen wir meistens unsere Spiegelfolien auf, die auf der einen Seite Licht reflektieren, auf der anderen aber auch einen umfassenden Sonnenschutz bieten.

Wer gehört zu Ihren Kunden?

Christian Armbruster: Auf der einen Seite sind wir im klassischen B2B-Händlergeschäft tätig. Hier sind unter anderem Folientechniker, Autoglaser, Handelsagenturen, Werbetechniken und Wiederverkäufer zu nennen. Weiterhin vertreiben wir unsere Folien auch an private Kunden und Institutionen des öffentlichen Dienstes. In allen Fällen bekommen unsere Kunden Folien und Montagen bei uns aus einer Hand.

Wo werden Ihre Folien hauptsächlich genutzt?

Christian Armbruster: Ein wichtiger Anwendungsbereich unserer Sonnenschutzfolien ist der Objekt- und Industriebereich. Aufgrund der modernen Architektur mit ihren großen Glasfassaden sind unsere Kunden heute regelrecht gezwungen, Folien für zusätzlichen Sonnenschutz aufbringen zu lassen. Genau in diesem Bereich werden wir aktiv, bieten unseren Kunden eine große Auswahl an und übernehmen auch die Verlegung.

Nicht jede Folie ist für jedes Fenster geeignet

Was sind typische Probleme, mit denen Ihre Kunden zu Ihnen kommen?

Christian Armbruster: Hier ist zuallererst ein verstärkter Hitzeeintritt an sonnigen Tagen zu nennen. Die meisten Anfragen bekommen wir von Menschen, die in Dachgeschosswohnungen leben oder arbeiten. Hier kann die Hitze ungehindert eindringen und den Aufenthalt nahezu unerträglich machen. Hier kommt dann zum Beispiel unsere außen montierte Dachfensterfolie zum Einsatz. Damit können die Innenraumtemperaturen deutlich reduziert werden.

Was ist bei der Auswahl von Sonnen- und Wärmeschutzfolie zu beachten?

Christian Armbruster: Hier ist zunächst einmal entscheidend, ob die Folie auch zu dem Glas passt. Das gilt vor allem bei innen verklebten Folien. Verantwortlich hierfür ist der immer bessere Isolationswert moderner Folien. Bei falscher Auswahl kann es schnell zu einem Glassprung kommen. Um das zu vermeiden, stehen wir unseren Kunden bei der Beratung jederzeit zur Verfügung.

Warum löst sich Fensterfolie ab? Was kann man tun, um dem vorzubeugen und was sollte man im Schadensfall tun?

Christian Armbruster: Hier kommt es ganz auf die richtige Pflege und Reinigung an. Das gilt besonders bei Folien, die von außen beschichtet werden. Wenn ein Schadensfall eingetreten ist, hilft in den meisten Fällen nur noch ein kompletter Austausch.

Was schätzen Sie, welche Entwicklungen in den kommenden Jahren wichtig werden?

Christian Armbruster: Zu den wichtigsten Zukunftstrends gehören schaltbare und selbsttönende Folien. Diese Techniken, die man bereits von selbsttönenden Sonnenbrillen kennt, eröffnen völlig neue Anwendungsmöglichkeiten und auch wir sind gespannt, welche weiteren Entwicklungen sie mit sich bringen.

Lassen Sie uns zum Abschluss des Gesprächs noch einen Blick in die Zukunft werfen. Welche Pläne haben Sie in den kommenden zehn Jahren mit Ihren Unternehmen Soldera und PBS?

Christian Armbruster: Wir verfolgen seit vielen Jahren das Ziel deutscher Marktführer in der Folienbranche zu werden. Aktuell können wir mit gutem Gewissen sagen, unter den Top Ten der Fensterfolie-Distributoren und -Monteure angekommen zu sein. Diese Position wollen wir in den nächsten Jahren stärken und ausbauen.

Dann wünschen wir dabei viel Erfolg und danken Ihnen für die informativen Einblicke.

Über PBS Sonne

