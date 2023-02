Babybett-Kauf: Darauf kommt es an – Interview mit Moutaz & Mohammed Jabari vom Jabari-Shop

Interview mit Moutaz & Mohammed Jabari rund um Babybetten und komplementären Produkten

Als Gründer eines erfolgreichen deutsch-syrischen Polsterei-Unternehmens in Berlin kennen Sie sich sehr gut mit Babybetten und vielen anderen Produkten in diesem Segment aus. Wie schlägt sich diese Erfahrung in Ihrem Herstellungsprozess nieder? Wodurch zeichnen sich Ihre Produkte aus.

Moutaz Jabari: Ein zentraler Eckpfeiler unserer täglichen Arbeit ist der harmonische Einklang von traditionellem Handwerk und Ganzheitlichkeit. So war für uns früh klar, dass unser Sortiment perspektivisch auch hochwertige Baby- und Kinderbetten umfassen sollte.

Die Entwicklung unserer Kollektion Jabari war ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Aktuell finden sich in unserem Sortiment fünf Babywiegen sowie vier Babybetten und sechs Kinderbetten. Sehr großen Wert legen wir hier auf hochwertige Materialkombinationen, eine luxuriöse Polster-Optik und höchste Qualität.

Ebenso wichtig war es uns, unsere Betten optimal auf die spezifischen Bedürfnisse von Babys und Kindern abzustimmen. Hierfür stehen etwa unserer zuverlässiger Fleckenschutz und die atmungsaktiven, antibakteriellen und pflegeleichten Oberflächen.

Nicht minder groß ist die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen. Wir arbeiten stetig an der Optimierung unserer Lieferketten und verwenden ausschließlich Öko-Tex-geprüfte Materialien. Darüber hinaus sind all unsere Produkte zu 100 % Handmade in Berlin – ob es nur um eine Matratze oder ein komplettes Bett geht.

Für Eltern wird der Kauf eines Babybetts von vielen Fragen begleitet. An vorderster Stelle ist hier der richtige Kaufzeitpunkt zu nennen. Welche Empfehlung haben Sie hier?

Mohammed Jabari: Für die Planung eines Kinderzimmers sollte genügend Zeit eingeplant werden. Beginnt man im fünften oder sechsten Schwangerschaftsmonat damit, reicht das in der Regel aus. So kann man sich einen Überblick über die verschiedenen Produkte verschaffen und das geeignete Babybett-Modell auswählen.

Dabei sollte man darauf achten, dass es von Anbieter zu Anbieter starke Unterschiede bei den Lieferzeiten gibt. Vor allem, wenn es um hochwertige Produkte geht, erfolgt die Herstellung in der Regel erst mit der Bestellung. So kann es durchaus 10 Wochen und länger dauern, bis das Bett bei Ihnen ankommt.

Plant man hier ausreichend Zeit ein, lässt sich viel Stress vermeiden. Außerdem haben die Möbelstücke so noch genügend Zeit zum Auslüften.

Wichtige Punkte bei Babybetten

Was für Arten von Babybetten gibt es?

Mohammed Jabari: Am weitesten verbreitet sind Beistell- und Gitterbetten. Beistellbetten nutzt man vor allem in den ersten Monaten. Damit ist es für Mütter deutlich leichter, ihr Baby über Nacht zu stillen oder zu beruhigen. Auch ist es für das Baby beruhigend, wenn es weiß, dass seine Eltern immer in seiner Nähe sind.

Ein großer Vorteil ist dabei die Flexibilität der Babybetten. Sie können unkompliziert in der Höhe verstellt und am Bett der Eltern befestigt werden.

Gitterbetten kommen vor allem für die etwas größeren Kinder in Betracht, die schon mehr Bewegungsspielraum brauchen. Hier hindern die Gitterstäbe das Baby daran, herauszuklettern oder herauszufallen.

Und wie sieht es mit der Größe aus? Worauf sollte man hier achten?

Moutaz Jabari: Hier ist die Auswahl glücklicherweise nicht allzu kompliziert. Grundsätzlich gibt es nämlich bei Babybetten nur zwei Größen: 60 x 120 und 70 x 140 cm. Lediglich bei einigen wenigen Anbietern gibt es Sondergrößen.

Grundsätzlich empfiehlt es sich bei zwei Betten mit ansonsten gleicher Ausstattung, das größere zu wählen. So kann das Babybett länger genutzt werden. Auch wenn das Baby wächst, hat es noch ausreichend Bewegungsspielraum. Unabhängig davon ist es von Vorteil, wenn das Bett in der Höhe verstellt werden kann. So kann man sich das Herausnehmen und Hereinlegen seines Babys erleichtern.

Wenn das Kleine heranwächst und beweglicher wird, kann die Liegefläche vom Babybett nach unten verstellt werden. So kann es sich an den Stäben heraufziehen und hinstellen. Durch die Stäbe wird dabei auch verhindert, dass es herausfällt. Praktisch ist es auch, wenn die Stäbe abgenommen werden können. So lässt sich zunächst ein kleines Schlupfloch öffnen und wenn die Zeit reif ist, können sie gänzlich entfernt werden.

Matratzen bei Babybetten

Welche Faktoren spielen bei Matratzen eine Rolle?

Mohammed Jabari: Die Größenauswahl ist bei Matratzen für Babybetten unkompliziert. Sie sind in den üblichen Bettengrößen 60 x 120 cm und 70 x 140 cm erhältlich. Sie müssen einfach nur passend gewählt werden. Im Interesse eines optimalen Liegekomforts sollten sie 20 cm länger als die Körpergröße des Kindes sein.

Wenn es um die Festigkeit geht, entscheidet man sich am besten für eine mittelharte Ausführung. Dahinter stehen vor allem Sicherheitsgründe. Vor allem bei sehr kleinen Kindern besteht sonst das Risiko der Erstickung, wenn es sich auf den Bauch dreht. Als Richtwert gilt hier, dass der Kopf nicht mehr als 2 bis 3 cm einsinken sollte.

Am besten sind bei Babybetten Matratzen aus Kaltschaum geeignet. Einer ihrer wesentlichen Vorteile besteht darin, dass sich der Druck darin sehr gut verteilt und dass die Luft optimal zirkulieren kann. Da das Gewicht von Babys in den ersten Jahren noch sehr gering ist, genügt eine Matratzendicke von 10 cm.

Weiterhin sollte eine Matratze mit einem Bezug ausgewählt werden kann, der abgenommen und gewaschen werden kann. So sind kleinere Unfälle in der Übergangszeit von der Windel aufs Töpfchen kein Problem.

Über den Jabari-Shop

Der Jabari-Shop gehört zur Marya Möbel GmbH aus Berlin, unter der Moutaz und Mohammed Jabari ihren Kunden eine große Auswahl hochwertiger Kinder- und Babybetten anbieten. Die beliebten Produkte überzeugen mit ihrer hohen Qualität und einer an den Grundsätzen nachhaltiger Ressourcennutzung orientierten Materialauswahl. Darüber hinaus profitieren Kunden in der Berliner Manufaktur von mehr als 25 Jahren Erfahrung und einem freundlichen Service.