Gelungener Messeauftritt? Worauf es wirklich ankommt

Stichwort Messe: Bei kaum einem Wort fallen die Reaktionen einer Belegschaft unterschiedlicher aus. Für die Unerfahrenen ist der Messeauftritt unter Umständen die Probe auf das Exempel. Doch auch diejenigen, die sich für „alte Hasen“ halten, sollten einen Messeauftritt nicht auf die leichte Schulter nehmen: Zu viel ist für eine solide Vorbereitung zu beachten und der Überblick geht allzu leicht verloren. In den vorausgehenden Wochen und Monaten spielen Führungskräfte eine maßgebliche Rolle; mitunter deshalb, weil sie MitarbeiterInnen mit einem unterschiedlichen Erfahrungs- und Wissensstand vorbereiten müssen, damit ein gelungener Messeauftritt das Resultat ist. Fachliche Kompetenz, Kundengewinnung und optimale Positionierung am individuell gestalteten Messestand sind nur wenige Faktoren von vielen. Ein strukturiertes Vorgehen erfolgt daher in mehreren Schritten.